100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту

100 лет назад, 28 и 29 января 1918 года, для защиты Советской России от внешних и внутренних врагов были созданы Красная Армия и Красный Флот.Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 г. Тогда началась запись добровольцев и под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся вглубь России. Однако декреты, определившие принцип формирования и структуру новых Вооруженных Сил, были приняты в январе. Взяв власть в стране в свои руки, большевики столкнулись с одной из коренных проблем – страна была беззащитна перед лицом внешних и внутренних врагов.Разрушение Вооруженных Сил началось ещё в последние годы Российской империи – падение боевого духа, морально-психологическая усталость от войны, ненависть в властям, которые втянули миллионы простых людей в бессмысленную для них кровавую бойню. Это привело к падению дисциплины, массовому дезертирству, сдаче в плен, появлению заградотрядов, заговору среди части генералитета, поддержавшего свержение царя и т. д.В декабре 1917 года В. И. Ленин поставил задачу: за полтора месяца создать новую армию. Была сформирована Военная коллегия, выделены деньги на концепцию организации и управления рабоче-крестьянских ВС. Наработки утвердили на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года. Затем был подписан декрет. Изначально РККА по примеру белогвардейских формирований была добровольческой, но этот принцип быстро показал свою несостоятельность. И вскоре перешли к призыву – всеобщей мобилизации мужчин определенных возрастов.После прихода к власти в октябре 1917 года большевики первоначально видели будущую армию как создаваемую на добровольных основах, без мобилизаций, с выборностью командиров и т. д. Большевики опирались на тезис К. Маркса о замене регулярной армии всеобщим вооружением трудящегося народа. Так, написанная Лениным в 1917 году фундаментальная работа «Государство и революция» отстаивала, в том числе, принцип замены регулярной армии «всеобщим вооружением народа».16 декабря 1917 года были изданы декреты ВЦИК и СНК «О выборном начале и организации власти в армии» и «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Для защиты завоеваний революции стали формироваться отряды Красной Гвардии во главе с военно-революционным комитетом. Также опорой большевиков были отряды «революционных» солдат и матросов из состава старой армии и флота. 26 ноября 1917 года вместо старого военного министерства был учрежден Комитет по военным и морским делам под руководством В. А. Антонова-Овсеенко, Н. В.Крыленко и П. Е. Дыбенко. Затем этот Комитет был преобразован в Совет народных комиссаров по военным и морским делам. С декабря 1917 года он был переименован и стал именоваться Коллегией народных комиссаров по военным и морским делам (Наркомвоен), главой коллегии был Н. И. Подвойский. Наркомвоен был руководящим военным органом Советской власти, на первых этапах своей деятельности коллегия опиралась на старое военное министерство и на старую армию.На заседании военной организации при ЦК РСДРП (б) 26 декабря 1917 года было решено, по установке В.И. Ленина создать за полтора месяца новую армию численностью в 300 тыс. человек, была создана Всероссийская коллегия по организации и управлению Красной Армии. Ленин поставил перед этой коллегией задачу разработки, в кратчайшие сроки, принципов организации и строительства новой армии. Разработанные коллегией принципиальные основы строительства армии были утверждены III Всероссийским съездом Советов, заседавшего с 10 по 18 января 1918 года. Для защиты завоеваний революции решено было создать армию Советского государства и назвать ее Рабоче-Крестьянской Красной Армией.В результате 15 (28) января 1918 г. был издан декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота на добровольном принципе. Определение «рабоче-крестьянская» подчеркивало ее классовый характер — армии диктатуры трудового народа и то, что она должна комплектоваться в основном из трудящихся города и деревни. «Красная Армия» говорила о том, что это революционная армия. Для формирования добровольческих отрядов Красной Армии было выделено 10 млн. рублей. В середине января 1918 года на строительство Красной Армии было выделено 20 млн. рублей. По мере создания руководящего аппарата Красной Армии все ведомства старого военного министерства реорганизовывались, сокращались или упразднялись.18 февраля 1918 года австро-германские войска, более 50 дивизий, нарушив перемирие, начали наступление во всей полосе от Балтики до Черного моря. 12 февраля 1918 г. в Закавказье началось наступление турецкой армии. Остатки полностью деморализованной и разрушенной старой армии не могли противостоять врагу и оставляли свои позиции без боя. Из старой русской армии, единственными воинскими частями сохранившими воинскую дисциплину были полки латышских стрелков, которые перешли на сторону Советской власти. В связи с наступлением вражеских войск часть генералов царской армии предложили сформировать отряды из старой армии. Но большевики, опасаясь выступления этих отрядов против Советской власти, отказались от таких формирований. Однако для привлечения на службу офицеров старой имперской армии привлекли некоторых генералов. Группа генералов, во главе с М. Д. Бонч-Бруевичем в составе 12 человек 20 февраля 1918 года прибыла в Петроград из Ставки, составила основу Высшего Военного Совета и приступила к привлечению офицеров на службу большевикам. С марта по август Бонч-Бруевич будет занимать пост военного руководителя Высшего Военного Совета Республики, а в 1919 г. – начальника Полевого штаба РВСР.В итоге в ходе Гражданской войны среди высших командных кадров Красной Армии будет много генералов и кадровых офицеров царской армии. Во время Гражданской войны в Красной Армии служило 75 тыс. бывших офицеров, в то время как в Белой около 35 тыс. чел. из 150-тысячного корпуса офицеров Российской Империи. Около 40 тыс. бывших офицеров и генералов не приняли участия в Гражданской войне, или воевали на национальные формирования.К середине февраля 1918 года в Петрограде был сформирован «Первый корпус РККА». Основой корпуса стал отряд особого назначения, состоявший из петроградских рабочих и солдат в составе 3-х рот по 200 человек. За первые две недели формирования численность корпуса была доведена до 15 тыс. человек. Часть корпуса, около 10 тыс. человек, было подготовлено и отправлено на фронт под Псков, Нарву, Витебск и Оршу. К началу марта 1918 года корпус имел в своем составе 10 пехотных батальонов, пулеметный полк, 2 конных полка, артиллерийскую бригаду, тяжелый артиллерийский дивизион, 2 бронедивизиона, 3 авиаотряда, воздухоплавательный отряд, инженерные, автомобильные, мотоциклетные части и прожекторную команду. В мае 1918 корпус был расформирован; его личный состав направлен на укомплектование 1-й, 2-й, 3-й и 4-й стрелковых дивизий, формировавшихся в Петроградском военном округе.К концу февраля в Москве записалось 20 тыс. добровольцев. Под Нарвой и Псковом состоялось первое испытание Красной Армии, она вступила в бой с германскими войсками и дала им отпор. Таким образом, 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии.При формировании армии отсутствовали утвержденные штаты. Из отрядов добровольцев формировались боевые единицы исходя из возможностей и потребностей своего района. Отряды состояли из нескольких десятков человек от 10 до 10 тыс. и более человек. Сформированные батальоны, роты и полки были разнотипными. Численность роты состояла от 60 до 1600 человек. Тактика войск определялась наследием тактики русской армии, политическими, географическими и экономическими условиями района боевых действий, а также отражали индивидуальные черты их командиров, таких как Фрунзе, Щорс, Буденный, Чапаев, Котовский и других.Ход боевых действий показал порочность и слабость добровольческого принципа, «демократических» начал в армии. Данная организация исключала возможность централизованного управления войсками. В результате начался постепенный переход от добровольческого принципа к строительству регулярной армии на основе всеобщей воинской повинности. 3 марта 1918 года был создан Высший военный совет (ВВС). Председателем Высшего военного совета был народный комиссар по военным делам Лев Троцкий. Совет координировал деятельность военного и морского ведомств, ставил им задачи по обороне государства и организации вооружённых сил. В его составе были созданы три управления — оперативное, организационное и военных сообщений. Троцкий создал институт военных комиссаров (с 1919 г. – политическое управление республики, ПУР). 25 марта 1918 года СНК утвердил создание новых военных округов. На совещании в ВВС в марте 1918 года обсуждался проект организации советской стрелковой дивизии, которая была принята основной боевой единицей Красной Армии. Дивизия состояла из 2-3 бригад, каждая бригада в составе 2-3 полков. Главной хозяйственной единицей стал полк в составе 3 батальонов, по 3 роты в каждом.Также решился вопрос о переходе к всеобщей воинской повинности. 26 июля 1918 г. Троцкий внес в СНК предложение о всеобщей воинской повинности трудящихся и о привлечении призывников из буржуазных классов в тыловое ополчение. Ещё раньше ВЦИК объявил призыв рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а также рабочих в Петрограде и Москве. В течение последующих месяцев призыв в ряды Красной Армии был распространен и на командный состав. Декретом 29 июля всё военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет бралось на учёт, и устанавливалась воинская повинность. Эти декреты определили значительный рост вооруженных сил Советской республики.2 сентября 1918 года декретом ВЦИК Высший военный совет был упразднён, с передачей функций Революционному военному совету республики (РВСР, РВС, Реввоенсовет). РВС возглавил Троцкий. Реввоенсовет объединял в себе административные и оперативные функции по управлению ВС. 1 ноября 1918 года был сформирован исполнительный оперативный орган РВСР – Полевой штаб. Члены РВС намечались ЦК РКП(б) и утверждались Совнаркомом. Количество членов РВСР было непостоянным и составляло, не считая председателя, его заместителей и Главкома, от 2 до 13 человек. Кроме того, с лета 1918 года формируются Реввоенсоветы объединениями Красной армии и Флота (фронты, армии, флоты, флотилии и некоторые группы войск). Реввоенсовет принял решение о создании конницы в составе Красной Армии.Л. Д. Троцкий в части Красной Армии. Свияжск, Август 1918Ввиду нарастания напряжения войны возник вопрос об объединении усилий всей страны и во главе всех органов в качестве руководящей верхушки стал образованный декретом ВЦИК 30 ноября 1918 года Совет рабоче-крестьянской обороны (Совет обороны, СРКО). Председателем Совета обороны был назначен Ленин. Совет обороны являлся главным чрезвычайным военно-хозяйственным и планирующим центром Республики в период войны. Под контроль Совета была поставлена деятельность Реввоенсовета и других военных органов. В результате Совет обороны обладал всей полнотой власти в деле мобилизации всех сил и средств страны для обороны, объединял работу всех ведомств, работавших на оборону страны в военно-промышленной, транспортной и продовольственной области и стал завершением системы организации управления вооруженными силами Советской России.При приеме в армию бойцы принимали присягу, утвержденную 22 апреля на заседании ВЦИК. 16 сентября 1918 года был учрежден первый советский орден — Красное Знамя РСФСР. Бала проделана огромная работа: написаны, на основе опыта трёх лет мировой войны, новые полевые уставы для всех родов войск и их боевого взаимодействия; сформирована новая мобилизационная схема — система военных комиссариатов. Красной Армией командовали десятки лучших генералов, прошедших две войны, и 100 тыс. боевых офицеров, включая бывших командиров имперской армии.Таким образом, к концу 1918 года была создана организационная структура Красной Армии, и её аппарат управления. Красная Армия укрепляла коммунистами все решающие участки фронтов, в октябре 1918 года в армии было 35 тыс. коммунистов, в 1919 — около 120 тыс., а в августе 1920 года 300 тыс., половина от всех членов РКП (б) того времени. В июне 1919 года все существовавшие, в то время, республики — Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония — заключили военный союз. Было создано единое военное командование, объединенное управление финансами, промышленностью и транспортом. Приказом РВСР от 16 января 1919 года были введены знаки различия только для строевых командиров — цветные петлицы, на воротники, по родам войск и командирские нашивки на левый рукав, выше обшлага.К концу 1920 года РККА насчитывала 5 млн. человек, но в связи с нехваткой вооружения, обмундирования и снаряжения боевой состав армии не превышал 700 тыс. человек, было сформировано 22 армии, 174 дивизии (из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300-400 самолетов), артиллерийские и броневые части (подразделения). За годы войны 6 военных академий и более 150 курсов подготовили из рабочих и крестьян 60 тыс. командиров всех специальностей.В итоге в Советской России была сформирована новая мощная армия, одержавшая победу в Гражданской войне, над «армиями» националистов-сепаратистов, басмачей и обычных бандитов. Ведущие державы Запада и Востока вынуждены были вывести свои оккупационные войска из России, на время отказавшись от прямого вторжения.В. Ленин на параде частей Всеобуча в Москве, Май 1919 г.29 января (11 февраля по новому стилю) 1918 года состоялось заседание Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР под председательством В. И. Ленина, на котором по докладу Народного комиссара по морским делам П. Е. Дыбенко был обсужден и принят декрет о создании Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ). В декрете говорилось: «Российский флот, как и армия, приведен преступлениями царского и буржуазного режимов и тяжелой войной в состояние великой разрухи. Переход к вооружению народа, которого требует программа социалистических партий, крайне затруднен этим обстоятельством. Для сохранения народного достояния и противопоставления организованной силе — остаткам наемной армии капиталистов и буржуазии, для поддержания, в случае необходимости, идеи всемирного пролетариата приходится прибегать, как к переходной мере, к организации флота на началах рекомендации кандидатов партийными, профсоюзными и другими массовыми организациями. Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: Флот, существующий на основании всеобщей воинской повинности царских законов, объявляется распущенным и организуется Рабоче-Крестьянский Красный флот».На следующий день по флотам и флотилиям был разослан подписанный П. Е. Дыбенко и членами морской коллегии С. Е. Саксом и Ф. Ф. Раскольниковым приказ, в котором был объявлен этот декрет. В этом же приказе сообщалось, что новый флот должен комплектоваться на принципах добровольности. 31 января приказом по флоту и морскому ведомству была объявлена частичная демобилизация флота, но уже 15 февраля в связи с угрозой германского наступления Центробалт обратился к морякам с воззванием, в котором писал: «Центральный Комитет Балтийского флота призывает вас товарищи моряки, остаться на своих местах всем, кому дорога свобода и Родина, впредь до минования надвинувшейся грозной опасности со стороны врагов свободы». Несколько позже, 22 февраля 1918 года постановлением СНК РСФСР был учрежден Народный комиссариат по морским делам, а Верховная морская коллегия переименовывалась в Коллегию Народного комиссариата по морским делам. Этим постановлением были заложены основы советского военно-морского аппарата.Интересно, что с декабря 1917 года по февраль 1918 года шкалы флотских званий не существовало. Чаще всего флотских военнослужащих именовали по занимаемым должностям и (или) по прежним должностям с прибавлением с прибавлением аббревиатуры «б», что означало «бывший». К примеру, б. капитан 2-го ранга. В декрете 29 января 1918 г. военнослужащие флота были названы «Красные военные моряки» (его переиначили в «красвоенмор»).Стоит отметить, что в начавшейся Гражданской войне корабли не сыграли серьёзной роли. Значительная часть матросов и унтеров Балтфлота ушла воевать на сушу за Красную Армию. Часть офицеров погибла в начавшейся смуте, часть – перешла на сторону белых, часть – бежала или осталась на кораблях, стараясь спасти их для России. На Черноморском флоте картина была схожей. Но часть кораблей воевала на стороне Белой армии, часть перешла на сторону красных.После завершения Смуты Советской России остались в наследство на Чёрном море лишь жалкие остатки некогда мощного флота. Военно-морские силы на Севере и Дальнем Востоке также практически прекратили своё существование. Балтийский флот частично спасли – были сохранены линейные силы, кроме линкора «Полтава» (сильно пострадал от пожара и был сдан на слом). Также сохранились подводные силы и минная дивизия, минные заградители. С 1924 года началось реальное восстановление и создание Красного Флота.