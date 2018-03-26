10:54 26 марта

Почему Пётр осудил сына на смерть

Почему Пётр осудил сына на смерть Как и многие реформаторы и перестройщики после него, Пётр I хотел из «дикой» России построить «милую» Голландию, «просвещённую» Францию или Англию. Это привело к личной трагедии – убийству наследника-сына. А общим итогом западнизации России стала катастрофа 1917 года.

Как уже ранее отмечалось, безнравственная жизнь царя стала основой для будущего конфликта отца с сыном. Очевидно, что разлука с матерью и холодность отца, не прошли бесследно для царевича Алексея. Пётр постоянно среди иностранцев, в разъездах и делах, а царевич оторван от отца. В результате противостояние отца и сына было заложено уже с детских лет. С этих лет ему была ненавистна Немецкая слобода, и иностранцы, которые, по его мнению, отняли у него его мать и отца. Отец променял сына и законную жену на иностранцев и полюбовницу-немку Анну Монс. В это же время закладывалась основа для оппозиционной партии, которая опасаясь чрезмерного влияния иностранцев в окружении царя, стали возлагать определённые надежды на царевича Алексея. В дальнейшем Алексею симпатизировали такие люди, как князь Я. Ф. Долгорукий, Б. П. Шереметев, Б. А. Голицын, С. Яворский, Д. М. и М. М. Голицыны.

Русский историк Н. Костомаров отмечал: «После того, что случилось между царем Петром и царицею Евдокиею, сердце царевича Алексея неизбежно должно было склоняться в сторону матери; сын не мог полюбить отца, и по мере того, как отец упорно держал несчастную мать в утеснении, в сердце сына укоренялась нелюбовь и отвращение к родителю. Так должно было произойти, так и случилось. Алексей не мог любить отца, после того, что отец сделал с его матерью. Естественно, должно было возникнуть в нём и отвращение оттого, что было поводом к поступку отца с его матерью, или что близко способствовало гонению, которое терпела его мать. Петр отверг Евдокию оттого, что ему нравилась другая женщина, а эта другая понравилась ему по иноземным приемам; в Евдокии Петру казались противными её русские ласки, русский склад этой женщины. Петр осудил невинную супругу на монастырскую нищету в то самое время, когда объявил гонение русскому платью и русской бороде, русским нравам и обычаям, и естественно было сыну возненавидеть иноземщину за свою мать и стало ему в противоположность с иноземщиною дорогим всё московско-русское». Завоевательные мероприятия Петра разоряли народ. Алексей не любил ни войны, ни военщины, не пленялся завоеваниями и приобретениями, его идеалом был мир и покой.


Таким образом, в семье Петра произошла трагедия, которая повторилась в судьбе самой России. Пётр отверг законную русскую жену ради иноземной красавицы. Любил её и даже хотел сделать её законной царицей. Та его предала. Затем Пётр нашел (или её вовремя подсунули) ещё одну иноземку - «кухарку» и «походную жену» Марту. Сделал её императрицей. Та в итоге его также предала. А когда Пётр начал осознавать свою ошибку, действовать в национальных интересах, решил отринуть ранее самых близких людей – Марту-Екатерину, Меншикова, то внезапно заболел и умер. Законного наследника уже не было, его убили. Началась эпоха дворцовых переворотов. Победа же западной модели модернизации в России – выстраивание колониального порядка с господами, дворянами-«европейцами» и закрепощенным народом, в конечном итоге привело к катастрофе 1917 года. Попытки отдельных государей – Павла, Николая I и Александра III, как то выправить ситуацию, спасти государство от катастрофы, смогли только «заморозить» Россию.

В 1699 году Пётр вспомнил про сына и хотел отправить его вместе с находившимся на русской службе саксонским дипломатом, генералом Карловичем учиться в Дрезден. Однако генерал погиб. В 1701 – 1702 гг., несмотря на усиленные просьбы Венского двора прислать царевича «для науки» в Вену, в качестве наставника был приглашён саксонец Нейгебауэр из Лейпцигского университета. Тот раньше был в свите Карловича. Иностранный специалист показал себя плохо и в 1702 г. потерял должность. Когда Алексей сопровождал отца в Архангельск, там немец поссорился с Вяземским. В пылу ссоры немец разразился такой бранью в адрес русских и всего русского, что его немедленно отправили в отставку. В 1703 г. Пётр выбрал нового наставника царевича – барона Генриха Гюйссена (Гизен). Барон был из древнего рода, имел отличное образование, военный и управленческий опыт. Гюйссен положительно отзывался о способностях и прилежании Алексея, выделяя его любовь к математике и иностранным языкам.

Появление в жизни Петра Марты Скавронской (при умелом содействии Меншикова), сыграли самую отрицательную роль в судьбе Алексея. Как отмечал историк М. П. Погодин, её отношение, если не действия, вместе с кознями Меншикова, решили впоследствии судьбу царевича. 1704 год прошёл для Алексея благополучно. Отец был им доволен. Но неожиданно от него удаляют барона Гюйссена (Гизеля), его отправляют с дипломатическим поручением. Царевич остается без должного воспитания. Парижский двор просит прислать Алексея для воспитания во Францию. Пётр отклоняет это предложение. Многие исследователи видят в этом интриги Меншикова.

«Что значит это удаление от царевича нужнейшего человека в самое важное для него время, от 15 до 20 почти лет? – пишет Погодин. – Поручения, данные Гизелю, очень незначительные и легко могли быть исполнены всяким другим. … Куда девалась прежняя заботливость царя о занятиях сына? … Не видать ли уже здесь, в отстранении Гизена, как и прежде в удалении Нейгебауэра, тайного намерения Меншикова приучать царевича к праздности и лени, давая ему простор и свободу для препровождения времени с его родными, приверженцами старины, с попами и монахами, к которым он получил известное расположение ещё при матери, - и тем самым приготовить будущий разрыв с отцом. Меншиков мог под каким-нибудь благовидным предлогом, подать злоумышленный совет Петру, послать Гизена в чужие края».

В ближний круг царевича в Преображенском в это время входили: Нарышкины, Н. Вяземский, Колычевы, домоправитель Еварлаков и целый ряд духовных лиц. Самыми близкими людьми были его тетки – дочери царя Алексея Михайловича. А в их ближнем кругу преобладали духовники, которых Алексей очень любил слушать. Представители духовенства, родственники по матери говорили о недовольстве, которое зреет в народе.

Алексей совершает самовольную поездку в Суздаль, к матери. Царевна Наталья Алексеевна, любимая сестра царя, донесет брату об этой поездке. Пётр вызовет царевича к себе в Жолкву (в Галиции), в начале 1707 года. Он был в гневе. Но отошёл и поручил сыну дело – ехать в Смоленск, собирать рекрутов и заготавливать провиант. Алексей к поручениям отца относился серьёзно и старался. Государь был доволен службой сына и после завершения одного дела, поручил другое. Пробыв в Смоленске пять месяцев, царевич отправляется в Москву. Фактически Алексей стал московским генерал-губернатором. Он наблюдает за укреплением города, собирает солдат и присутствует в канцелярии министров. Через царевича передавались приказания Петра, в это опасное время (опасались нападения шведской армии) он сам принимал меры к обороне Москвы, укрепляет Дорогобуж, ездит в Вязьму для осмотра магазинов (складов), наблюдал за содержанием пленных шведов и т. д. Это была перовая попытка Петра привлечь сына к государственной деятельности. Пятьдесят с лишним собственноручных писем царевича из Москвы показывают его активную деятельность. Между тем Гюйссен устроил дело о браке царевича с принцессой Шарлоттой Брауншвейг-Вольфенбюттельской, сестрой германской императрицы.

Чтобы объяснить противостояние сына и отца, а также доказать правоту Петра, позднее был создан миф о косном, глупом царевиче, которого пытались использовать представители консервативной партии, чтобы остановить реформирование России, вернуть страну в прошлое. Однако это обман. Царевич был умен. Много читал, охотно познавал новое. Ведь против петровских радикальных преобразований выступали не только староверы, верные своим устоям, не только тягловые сословия, несущие на себе всю тяжесть реформ и бесконечной войны, но и многие образованные люди, представители тогдашней элиты. Они сами учились и учили своих детей, знали иностранные языки, читали и собирали библиотеки, были не прочь съездить за границу, посмотреть на тамошние диковины, накупить вещей для близких и дома. Они были не прочь попользоваться плодами достижений Запада. Однако выступали против нарушения достоинства и спокойствия русского человека; против потока иностранцев, среди которых было много авантюристов, возможно, и шпионов; против бесконечной суеты, противоречивых реформ; разорительной, долголетней войны, которая принесла небольшой прибыток, но в конец разорила страну.

Царевич Алексей Петрович был близко к таким образованным людям. Царевич был умен и образован, любознателен, начитан. В этом он походил больше не на отца, а на деда – царя Алексея Михайловича. Подобно деду был тяжел на подъём, не любил суеты, постоянного движения, чем отличался Петр. Это был склонный к созерцанию и наблюдению человек. Алексей очень любил книги. Будучи за границей изучал историю, посещал памятные места и храмы. Кроме книг по богословию покупал во Франкфурте, Праге и других городах художественные книги, карты, портреты. Он любознателен, посещает монастыри Кракова, присутствует на диспутах в университете. Расспрашивает людей, записывает. Вдали от России интересуется её делами, требует сведений из Москвы. Как человек – благочестив, сердоболен к нищим, готов помочь друзьям деньгами и советом.

При этом царевич имел на вещи собственный взгляд и мнение. Обладал сильной волей и умел отстаивать своё мнение. Посланник фон Лоос писал 1 июля 1718 года о собрании сената, на котором Алексею предъявили серьёзные обвинения: «Царевич перед всем собранием с необычайным хладнокровием (которое, по-моему, граничило с отчаянием) сознался отцу в своем преступлении, но далеко не выразил ни малейшей покорности царю, не просил у него прощения; он резко объявил ему в глаза, что, будучи вполне уверен в том, что он нелюбим отцом, он думал, что это сознание избавляет его от обязанностей любви, которая должна быть взаимна. Он полагал себя вправе обнаружить свою ненависть против него, вступаясь за угнетенный народ, который стонет под игом слишком тяжелого правления и который готов оказать ему, царевичу, всякую помощь, какой он только попросит для проведения в исполнение своих возвышенных намерений».

Царевич не любил войны. По ряду его отметок можно увидеть резко отрицательное отношение Алексея Петровича к различным злоупотреблениям властью, стяжательству, жестокости, преследованию свободы слова. Алексей осуждал тех представителей духовенства, которые в угоду царю, потакали его дурным наклонностям. Ему ненавистна мачеха, она вызывала у него брезгливость. К Меншикову Алексей испытывал неприязнь до конца жизни. Царевич опасался подчинения России папскому престолу или протестантам, думал об изгнании иностранцев из России. Замкнутый и осторожный, в близком кругу, приняв кубок (как и отец, был слаб к вину), был опасно откровенен: «Когда буду государем, я старых всех переведу и изберу себе новых, по своей воле буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; кораблей держать не буду, войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу…».

При этом стоит помнить, что Алексей Петрович не был ярым ненавистником всего иностранного. Он с удовольствием ездил за границу и одной время даже хотел поселиться в какой-либо европейской стране. Никогда не выступал против основных реформ Петра. Но решительно осуждал петровские мероприятия, направленные на ограничение церкви. Он действительно не любил Петербург и желал вернуть столицу в Москву. Но в этом он был не одинок. Такой точки зрения придерживались многие его современники. Кроме того, царевич не одобрял чрезмерной увлеченности внешнеполитической деятельностью (войной), не без основания считая, что страна нуждается в мире.

Таким образом, царевич Алексей Петрович оказался поперек дороги сразу нескольким могучим силам. Реформатор-царь опасался, что при таком наследнике все его труды пойдут прахом. Он был холоден с сыном, что его ещё больше оттолкнуло Алексея от Петра. Иностранцы опасались за свою судьбу. Алексей Петрович мог резко изменить курс развития России, что было опасно для Запада. Алексей хорошо знал богословие, мог восстановить связь государства, церкви и народа. Приход к власти Алексея мог стать крайне опасным для Меншикова и Марты-Екатерины, они могли потерять своё место на вершине властного Олимпа. Это и предрешило трагическую судьбу Алексея.
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. амурец (николай) Сегодня, 05:47
    Таким образом, царевич Алексей Петрович оказался поперек дороги сразу нескольким могучим силам. Реформатор-царь опасался, что при таком наследнике все его труды пойдут прахом. Он был холоден с сыном, что его ещё больше оттолкнуло Алексея от Петра. Иностранцы опасались за свою судьбу. Алексей Петрович мог резко изменить курс развития России, что было опасно для Запада. Алексей хорошо знал богословие, мог восстановить связь государства, церкви и народа. Приход к власти Алексея мог стать крайне опасным для Меншикова и Марты-Екатерины, они могли потерять своё место на вершине властного Олимпа. Это и предрешило трагическую судьбу Алексея.

    Извечный конфликт детей и родителей, с одной стороны и борьба за власть Меньшикова и Екатерины с другой, вот жернова в которые попал царевич Алексей и которые его сгубили.
    амурец
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:05
      Уважаемый Амурец, полностью с Вами согласен. Цесаревич Алексей стал жертвой внутриэлитной борьбы в молодой Российской империи. И не более того. И никакие «силы Запада» здесь ни при чем. А автору не грех было бы и вспомнить, что без петровских «завоеваний» и преобразования России нас ждала бы судьба Индии или Китая—Нарвское сражение прекрасно показало, что старая московская армия была не в силах защитить Россию от иноземного вторжения и покорения.
      ПоручикТетеринъ
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:13
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        без петровских «завоеваний» и преобразования России нас ждала бы судьба Индии или Китая—Нарвское сражение прекрасно показало, что старая московская армия была не в силах защитить Россию от иноземного вторжения и покорения.

        Нарвское сражение случилось при царствовании Петра I и реформы армии начались,после того,как "жареный петух царя в жо...лтые кюлоты клюнул"! С каких это аргументов решили,что Алексей Петрович,например,не осуществил бы нужные реформы после Наврской конфузии ? Реформы были нужны,но петровские реформы были слишком "звериными"...Кто подвергал анализу реформы Петра I,например,на анализ:можно ли было осуществить нужные реформы,но без присущего петровским "преобразованиям" "звериного оскала" !?
        Nikolaevich I
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:33
          Петровские реформы потому и начались, что царь понял невозможность сохранения государства в прежнем формате именно после Нарвы.
          А по поводу Алексея, о его намерениях лучше всего говорят его же слова:
          Когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; корабли держать не буду; войско буду держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу, буду довольствоваться старым владением»
          ПоручикТетеринъ
      2. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:14
        Да ну? и все то вы знаете: какая судьба была бы и у кого, прямо пророк....нимб не мешает?
        Monster_Fat
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:37
          Для того, чтобы знать это не нужно быть пророком. Достаточно изучать историю. Чем кончила Польша, где отстаивали «незыблемость традиционных шляхетских вольностей»? И какова была судьба индийских княжеств, где тоже держались за «традиции»?
          Что же до России образца конца 17 века... то Нарва показала, что с европейскими странами старая армия и старое общество не может бороться. Походы князя Голицына показали, что и много слабейшее чем Турция Крымское ханство тоже представляет собой угрозу. Логика , следующая из этих событий неумолима—дореформенная Россия была очень слаба и уязвима.
          ПоручикТетеринъ
  2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 05:49
    Почему Пётр осудил сына на смерть
    Потому, что он стал предателем.
    Закономерный конец....
    Ольгович
    1. Mavrikiy Сегодня, 07:13
      Цитата: Ольгович
      Почему Пётр осудил сына на смерть
      Потому, что он стал предателем.
      Закономерный конец....

      Че хотел сказать то болезный? Петр стал предателем?
      Почитай статью внимательно и не рассказывай хрень из телика.
      Кого Алексей предал: мать, Родину, предков, веру?
      В дальнейшем Алексею симпатизировали такие люди, как князь Я. Ф. Долгорукий, Б. П. Шереметев, Б. А. Голицын, С. Яворский, Д. М. и М. М. Голицыны.

      А когда Пётр начал осознавать свою ошибку, действовать в национальных интересах, решил отринуть ранее самых близких людей – Марту-Екатерину, Меншикова, то внезапно заболел и умер.

      Так кто предатель?
      Mavrikiy
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:06
        Цитата: Mavrikiy
        Че хотел сказать то болезный? Петр стал предателем?

        Че, ПО-РУССКИ совсем не понимаешь,
        Цитата: Mavrikiy
        болезный
        ? request
        Цитата: Mavrikiy
        очитай статью внимательно и не рассказывай хрень из телика.

        Какого "телика", какая "хрень"? Вы по-русски совсем не умеете говорить?
        Цитата: Mavrikiy
        Кого Алексей предал: мать, Родину, предков, веру?

        Отца и Родину
        Цитата: Mavrikiy
        Так кто предатель?

        См. выше
        Цитата: Mavrikiy
        то внезапно заболел и умер.

        Он болел НЕСКОЛЬКО лет. И это -не знаете? request
        Ольгович
        1. Mavrikiy Сегодня, 09:36
          1. Что бы тебя понимали по-русски, научись писать и выражать свои мысли по-русски.
          2. Отца, а уж тем более Родину Алексей не предавал. Это бред, в лучшем случае ложь.
          3. Ивана Грозного с сыном, Годунова тоже травили много лет и что это меняет? Результат один, решается проблема.
          4. Повторяю, читайте ВНИМАТЕЛЬНО! Цитата:
          Mavrikiy
          то внезапно заболел и умер.

          из статьи, мне ее не приписывайте.
          Mavrikiy
  3. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 05:50
    Хм, занятно. Кстати, сам Петр-то и флаг трехцветный не сразу ввел. Видать, никак не мог решиться...
    DimanC
    1. Андрей Сухарев (Андрей Сухарев) Сегодня, 05:52
      Говорят, царь - не настоящий!(с)
      Андрей Сухарев
      1. TIT (андрей) Сегодня, 06:37
        Цитата: Андрей Сухарев
        Говорят, царь - не настоящий!(с)

        про 2018 говорят тоже самое ,
        TIT
      2. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 06:42
        Антихрист, сударь, Антихрист!!!
        moskowit
      3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:56
        Андрею Сухареву
        Если принять не столь уж и экзотическую теорию о подмене царя то многое становится и понятным и логичным. Предки, которые заметили подмену были не глупее нас, вот только свирепость укрепившихся у трона превосходила и разум и здравый смысл.
        Указ Петра об уничтожении старо-писанных книг и об убийстве всех чад и домочадцев владельца книг говорит о многом. Под этот указ мало того что уничтожались архивы и книги, так и жалованные грамоты и свидетельства на собственность и родовые архивы уничтожались беспощадно.
        Это потом у Романовых появились и историки и ещё много кого которые и про божественность власти и про *помазание* писали, обосновывая право на власть.
        Некоторые до сих пор верят, а некоторые и про *божественность власти от бога* рассуждают, искренне забывая что Романовых, даже по легендам, выбрали-избрали и утверждали большинством голосов.
        василий50
  4. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 06:41
    Как и многие реформаторы и перестройщики после него, Пётр I хотел из «дикой» России построить «милую» Голландию,

    От Петра до Путина мало что в России изменилось. Пётр в европах заказывал вениковязальные машины, а теперь к нам едут голландцы избавить нас от мусора под Волоколамском...
    Никакие реверансы в сторону Европы к добру не приведут.... У нас свой путь! И жить мы должны по своему....
    moskowit
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:16
      Цитата: moskowit
      Никакие реверансы в сторону Европы к добру не приведут.... У нас свой путь! И жить мы должны по своему....


      Хотел бы заметить, что именно петровские «реверансы» в адрес Европы в итоге привели к возникновению на месте Московского государства империи, перед которой эта Европа трепетала, уважая силу ее армий и культура которой стала неотъемлемой частью культуры Европы—Достоевского, Пушкина, Чехова, Мусоргского, Айвазовского, Чайковского, Немировича-Данченко изучают и ценят даже в современной Европе.
      ПоручикТетеринъ
      1. михаил3 (Михаил) Сегодня, 10:10
        Вот это утверждение, которое выливается нам на голову постоянно, особенно печально. Вряд ли один человек может бороться с чудовищным, многосотлетним заговором. Однако... В общем поищите в сети историю под названием "Рогервикская гавань" Об этом, кстати, и у Пикуля вроде бы что то есть. Рогервикская гавань - ярчайшее выражение, самая суть петровских реформ.
        Ну и по поводу отставания допетровской руси, неготовности нашего оружия и прочих ужасов. Вплоть до воцарения гениального реформатора Россия экспортировала в страны Европы сотни орудийных стволов каждый год. Ужасно отсталая промышленность России, ее плохая военная мысль и никакие инженеры, стабильно гнали в Европу свои пушки. И тут пришел реформатор Петр! Ура! Экспорт скоро прекратился, отсталые инженеры частью погибли, частью уехали в Европу (жить то хочется), и дальше пушки Россия уже закупала. В Европе. И это все, что нужно знать о том, как стремительным домкратом (по затылку. подло. по петровски) реформатор "поднял" страну и "превратил ее в передовое, промышленно развитое государство"
        михаил3
    2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 08:49
      Цитата: moskowit
      Как и многие реформаторы и перестройщики после него, Пётр I хотел из «дикой» России построить «милую» Голландию,

      От Петра до Путина мало что в России изменилось. Пётр в европах заказывал вениковязальные машины, а теперь к нам едут голландцы избавить нас от мусора под Волоколамском...
      Никакие реверансы в сторону Европы к добру не приведут.... У нас свой путь! И жить мы должны по своему....

      Так нам теперь мусор не убирать что ли? Пусть лежит и ждет своего часа?
      ротмистр
  5. Prometey (Сергей) Сегодня, 07:04
    Трагедия отца и сына. В нашей истории всегда рассматривалась однобоко - царь-преобразователь и сын-ретроград. Да, боялся Петруша власть потерять и сына не пожалел.
    Prometey
  6. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:19
    Есть одна легенда. Здесь другая. Невоздержанность к вину, и потеря контроля над собой для государственного человека не является смягчающим обстоятельством.
    Korsar4
  7. Гардамир Сегодня, 07:43
    Знаю ещё в истории России таких же реформаторов, как Петруша, Никита-кукурузник, а после Миши Пятнистого. все Запад любили больше чем Родину.
    Гардамир
  8. bober1982 (vladimir) Сегодня, 07:43
    Алексей Петрович был человеком довольно мелким,на мой взгляд конечно,и управлять государством он был не в состоянии.Ещё до пыток,он очень быстро оговорил всех своих сподвижников,и по делу,и не по делу - всех подряд.
    Времена тогда были конечно не средневековыми,но порядки были более чем суровые,поэтому и такая жестокость.
    bober1982
  9. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:51
    Меншикова ... давая ему простор и свободу для препровождения времени с его родными, приверженцами старины, с попами и монахами, к которым он получил известное расположение ещё при матери, - и тем самым приготовить будущий разрыв с отцом.

    Алексей Петрович был воспитан в духе старой русской веры, что могло привести к возрождению до романовской Руси. Именно из-за этого его и убили.
    Boris55
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:09
      Цитата: Boris55
      могло привести к возрождению до романовской Руси.


      И закономерному превращению ее наподобие Индии в шведскую или турецкую колонию с боярами-«раджами». Зато «самобытная», да.
      ПоручикТетеринъ
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:14
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        ... колонию с боярами-«раджами»...

        Колонией то Русь как раз при их царях нам навязанных стала. Запад до сих пор "обижается", когда мы самостоятельными хотим быть. А про вонючию, безкультурную Европу - писано много.
        Boris55
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:56
          Цитата: Boris55
          Колонией то Русь как раз при их царях нам навязанных стала.

          Уважаемый Борис, Вы живёте в какой-то альтернативной реальности. Как колония может диктовать условия метрополиии и наводить там порядок, подавляя революции (Венгрия-1848) и свергаяя ее правителей (раздел Польши и Наполеоновские войны)?
          ПоручикТетеринъ
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:00
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            Как колония может диктовать условия метрополиии и наводить там порядок, подавляя революции

            Чего ради родни не сделаешь. Оказать помощь брату в утилизации выходящих из повиновения аборигенов - да как два пальца об асфальт.
            Жаль, что Алексей Петровичу не удалось заколотить окно в Европу. Поналазили тут всякие...
            Про Наполеона. Наполеон не пошёл на столицу, у него другая задача была - помочь царю нашему народец успокоить. В частности разгромить Москву купеческую, не дававшую Западному капиталу безраздельно властвовать на Руси.
            Boris55
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:14
              В добавок. Как видите помогал народец успокаивать не только наш царь там, но и их тут.
              Boris55
            2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:22
              Меня не покидает стойкое впечатление, что Вы самым беззастенчивым образом издеваетесь над всеми читателями «ВО». Ну как можно столь цинично игнорировать сотни исторических источников, воспоминаний современников и просто здравый смысл?!
              Цитата: Boris55
              помочь царю нашему народец успокоить. В частности разгромить Москву купеческую, н

              Почитайте про старообрядческий капитал после 1812 года. «Разгромил», как же. Прошу Вас, почитайте нормальные исследования, монографии, диссертации, посвящённые истории России и старообрядчества вместо чтения бредовых опусов каких-то посконных конспирологов.
              ПоручикТетеринъ
              1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:35
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Почитайте про старообрядческий капитал после 1812 года. «Разгромил», как же.

                Я этого не утверждал, хотя попытка была предпринята вполне конкретная. Громили купечаство, не понимая того, что купцы - это были всего лишь нанятые менеджеры.
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Прошу Вас, почитайте нормальные исследования, монографии, диссертации, посвящённые истории России и старообрядчества вместо чтения бредовых опусов каких-то посконных конспирологов.

                Нормальные следователи - это те, которые находятся на кормлении у власти? laughing
                Меня вот эти вполне устраивают:
                Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков:

                Евгений Спицын Старообрядцы и РПЦ точка раскола:
                Boris55
                1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:25
                  Цитата: Boris55
                  это те, которые находятся на кормлении у власти?

                  Все-таки Вы издеваетесь. Вы случаем в «рептилоидов-аннунаков с планеты Нибиру» не верите? wink
                  Исследований—сотни. Как и самих историков. Никакого бюджета не хватит на их «кормление».
                  Цитата: Boris55
                  Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков:

                  Пыжиков? Этот тот болезный экстремист, который несёт чушь про «польско-украинское» иго?
                  http://ruskline.ru/news_rl/2017/11/18/ideologiche
                  skaya_diversiya_po_imeni_pyzhikov/
                  Хорошие у Вас «историки» нечего сказать.... этот Пыжиков защищался по теме хрущёвской эпохи, а теперь внезапно стал «экспертом» по 17 веку. «Специалист», однако...
                  ПоручикТетеринъ
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:53
    Отцы и дети, в разные века решалась по своему...
    parusnik
  11. Curious (Victor) Сегодня, 08:48
    Очередной historical ineptias от Самсонова.
    Curious
  12. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 09:11
    Господи,хоть бы В.В.Путина проклятые олигархи не подменили на время десятилетия побед...А то потом,когда не победим,скажут,что он хотел сделать рывок,а его подменили....
    Palagecha
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:42
      Кто про что, а вшивый про баню!
      Опер
  13. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:41
    Завоевательные мероприятия Петра разоряли народ. Алексей не любил ни войны, ни военщины, не пленялся завоеваниями и приобретениями, его идеалом был мир и покой.
    Эти войны способствовали укреплению благосостояния России, тот же Иван Грозный за Ливонию войну начал вовсе не ради забавы! Мир и покой в те времена невозможен был по определению.
    Победа же западной модели модернизации в России – выстраивание колониального порядка с господами, дворянами-«европейцами» и закрепощенным народом, в конечном итоге привело к катастрофе 1917 года.
    Ну восточная, на тот момент, тоже не слишком радовала, после Смуты и недавней крестьянской войны Степана Разина, когда восставшие казаки и крестьяне чуть эту самую модель и не снесли.

    «Когда буду государем, я старых всех переведу и изберу себе новых, по своей воле буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; кораблей держать не буду, войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу…».
    и Крым, ой простите, Петербург с Ливонией, верну шведам, дабы те новых войн не затевали wassat

    Автор как то в статье исторические факты совсем игнорирует, загоняя их под свое видение
    Стирбьорн
  14. Опер (Игорь) Сегодня, 09:59
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    И закономерному превращению ее наподобие Индии в шведскую или турецкую колонию с боярами-«раджами». Зато «самобытная», да.

    Здравствуйте, Поручик. Вот здесь позвольте с вами не согласиться. С турциями и швециями мы и до Петра разбирались достаточно уверенно и регулярно! Как и много еще с кем... Да и, как новгородский князь Олег не поленился собственноручно щит на врата Царьграда (Константинополя) столицы Византийской империи прибить помним!) И греки нам дань платили!
    Опер
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:28
      Цитата: Опер
      С турциями и швециями мы и до Петра разбирались достаточно уверенно и регулярно! Как и много еще с кем... Да и, как новгородский князь Олег не поленился собственноручно щит на врата Царьграда (Константинополя) столицы Византийской империи прибить помним!) И греки нам дань платили!

      Были такие славные дела в русской истории, не отрицаю. Я наверное не вполне точно высказался—я имел в виду состояние Русского царства в конце 17 века, когда закосневшая старая аристократия занималась лишь политическими интригами в адрес друг друга и совершенно не помышляла о развитии собственного государства. Сохранение их власти и существовавших порядков грозило полной деградацией достижений царствования Алексея Михайловича.
      ПоручикТетеринъ
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:52
        На этот период русской истории есть разные взгляды по своему имеющие и доказательную базу и естественно право на существование! Кто то говорит о Петре так, как вы. Т.е. о великом реформаторе давшем толчок в развитии страны во многих областях! Кто то считает эти достижения сомнительными. Думаю, что как всегда истина ближе к середине! Нам трудно сейчас судить об этом в полной мере т.к. многие источники ( первоисточники ) допетровских времен были тем же Петром уничтожены. Я думаю вы не будете подвергать это сомнению. Самобытности был действительно нанесен серьезный удар, что касается культуры и укладу жизни. В то же время произошел мягко говоря конфликт в Православной церкви! Ну а Радзивиловская летопись ( список )нам аукается до сих пор... Так, что на тему результатов правления Петра 1 можно конечно поспорить.
        Опер
  15. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 10:05
    -При таких "миролюбивых и смиренных" способностях...царевич Алексей мог управлять только каким нибудь карликовым "вассальским" государством.., но не гигантской империей , которой был необходим волевой , решительный и харизматичный правитель... -А с таким царём как царевич Алексей ... и врагов не надо... Сразу на ум приходит никчёмный болтун и прожектёр Явлинский...
    gorenina91
  16. Yarik (Ярослав) Сегодня, 10:47
    «Когда буду государем, я старых всех переведу и изберу себе новых, по своей воле буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; кораблей держать не буду, войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу…».

    То есть все папино псу под хвост? Правильно папа поступил.
    Yarik
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