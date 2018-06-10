13:34 11 июня

Пять малоизвестных танков периода Второй мировой войны. Часть 4. Двустволка на гусеницах MTLS-1G14

К малоизвестным танкам периода Второй мировой войны, безусловно, можно отнести американский танк MTLS-1G14, с которым знакомо крайне ограниченное количество людей. При этом данный танк был построен сравнительно большой серией 125 боевых машин, что больше, чем количество многих мелкосерийных немецких истребителей танков или САУ периода войны. Интересным этот необычный американский танк, который был вооружен спаренной 37-мм пушкой, делает хотя бы тот факт, что многими специалистами эта боевая машина признается одним из самых неудачных американских танков Второй мировой.

Можно сказать, что история танка MTLS-1G14 начинается в 1940 году, когда армия Королевской Голландской Ост-Индии (KNIL: Koninklijk Nederlans Indisch Leger) приступила к реализации программы обширной модернизации собственной армии. KNIL относилась к голландским вооруженным силам, которые были призваны защитить нефтяные богатства голландской Ост-Индии (сегодня входит в состав Индонезии). При этом KNIL была отделена от остальной армии Голландии, чаще всего она приобретала себе различные вооружения самостоятельно. После того, как война на Тихом океане стала неизбежной, KNIL решила провести серьезную реорганизацию имеющихся войск. Предполагалось переформатировать 4 имевшихся механизированных бригады, а позднее довести их количество до 6. Новые боевые единицы требовали существенного количества техники и вооружений, большого количества транспортных средств, в том числе тягачей, грузовых автомобилей и, конечно, танков.


При этом Голландия никогда не могла самостоятельно поставить такое количество техники, особенно танков. Более того, развернувшаяся в Европе война не оставила возможности доставки военной техники из Старого Света. Единственным источником поставок остались Соединенные Штаты, однако и заводы США, особенно танковые, были заняты выполнением контрактов по поставке техники американской армии, а также первыми договорами поставок вооружений по ленд-лизу. Поэтому армия Королевской Голландской Ост-Индии была вынуждена обратиться к услугам тех компаний, которые не были связаны договорными обязательствами с американской армией. Для этих целей идеально подходила компания Marmon-Herrington, которая готова была обеспечить выпуск всего спектра транспортных средств, а также необходимого голландским заказчикам оборудования.


При этом первые заказанные у Marmon-Herrington танки так и не прибыли в Ост-Индию до начала войны с Японией. Уже в январе 1942 года Япония начала вторжение в богатые нефтью районы Голландской Ост-Индии, достаточно быстро разбив силы союзников в регионе. Первоначально голландский заказ предусматривал поставку 200 средних танков MTLS-1G14 к началу 1943 года, но уже в июне 1942 года он был сокращен до 185 машин, а затем и до 125 танков. В счет сокращенных танков голландские военные должны были получить необходимое количество запасных частей, о которых они забыли при подписании контракта.

Последний из 125 заказанных голландцами танков был готов 4 марта 1942 года. Но принять участие в боевых действиях на территории Голландской Ост-Индии они уже не успели. К тому моменту единственными еще неоккупированными голландскими территориями остались владения, расположенные в Южной Америке. В мае 1942 года в Голландской Гвиане (сегодня – Суринам) началось формирование смешанной моторизованной бригады, для которой компания Marmon-Herrington начала отгрузку произведенной по голландскому заказу техники. Правда, к тому моменту голландцам требовалось всего лишь 20 танков MTLS-1G14, от остальных они просто отказались.


MTLS-1G14 представлял собой танк классической компоновки, главной особенностью которого было вооружение. Главное вооружение танка – спаренная установка 37-мм автоматических пушек с длиной ствола 44 калибра. Артиллерийское вооружение дополнялось огромным количеством пулеметов. На танке предусматривалась установка сразу 5-6 пулеметов. Два 7,62-мм пулемета Colt-Browning M1919A4 размещались во лбу корпуса, один был спаренным с 37-мм пушками, еще один располагался в правой скуле башни. Один или два пулемета могли быть установлены сверху башни, их можно было использовать в качестве зенитных. Управляться с этим вооружением должен был экипаж, состоявший из 4 человек.

Корпус и башня танка, которая имела шестигранную форму, были клепанными, что трудно было отнести к передовым решениям. При этом толщина брони варьировалась от 13 до 38 мм. 38-мм бронирование имел лоб корпуса, а также лоб, борта и корма башни. К 1943 году такое бронирование для среднего танка уже было явно недостаточным. В то же время танки планировалось использовать в Голландской Ост-Индии, где их основными противниками должны были стать японские танки, которые также на тот момент времени не отличались технологичностью и хорошими боевыми характеристиками. Против них MTLS-1G14 смотрелся достаточно органично.

Ходовая часть среднего танка MTLS-1G14 была подобна той, что инженеры компании Marmon-Herrington использовали на своем легком танке CTMS-1 ТВI – на каждый борт четыре обрезиненных опорных катка, которые были сблокированы между собой попарно в две тележки; два поддерживающих катка; ведущее колесо переднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное) и направляющее колесо. При этом американские инженеры использовали подвеску на вертикальных буферных пружинах.


В качестве силовой установки был использован 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Hercules HXE воздушного охлаждения. Он развивал максимальную мощность 240 л.с. при 2300 оборотах в минуту. Мощности двигателя хватало для того, чтобы разогнать танк боевой массой более 16 тонн до скорости 42 км/ч при движении по шоссе.

После того как Голландия отказалась от покупки части, построенной для них бронетехники. Управление снабжения вооруженных сил США отправило на Абердинский полигон для проведения всесторонних испытаний один легкий танк CTMS-1TBI и два средних танка MTLS-1G14. Испытания боевых машин проходили здесь с февраля по май 1943 года. В сохранившемся после этих испытаний отчете данные танки были обозначены «полностью ненадежными со структурными и механическими дефектами, маломощными и оснащенными слабым вооружением». Для службы в американской армии они были признаны непригодными. В целом на тот момент MTLS-1G14 уже можно было назвать устаревшим. Архаичность танка заключалась не только в клепаной броне и устаревшей ходовой части с катками, сблокированными в тележки, но и в отсутствии на борту рации, радиофикация танков не предусматривалась контрактом.

Стоит отметить, что в американской армии некоторые танки компании «Мармон-Херрингтон» использовались. Речь идет о легких танках CTLS-4TAY и CTLS-4TAC, которые были признаны годными для ограниченного использования и поступили в американскую армию под обозначениями Т-14 и Т-16 соответственно. Данные танки американцы использовали главным образом на Аляске. Отчет управления снабжения американской армии от ноября 1942 года содержит информацию о том, что каждый отдельно взятый танк ломался в течение первых 100 часов работы. В то же время части данных аварий можно было легко избежать, используя подготовленных танкистов, в то время как данные боевые машины эксплуатировались «первым попавшимся под руку» личным составом. Это заключение подтверждается и тем, что голландцы и австралийцы, также получившие данные танки, считали их удовлетворительными, а голландцы эксплуатировали их в джунглях Суринама практически три года.

Пять малоизвестных танков периода Второй мировой войны. Часть 4. Двустволка на гусеницах MTLS-1G14
Танки компании Marmon-Herrington: легкий танк М22 Locust и средний танк MTLS- 1G14

Так как средние танки MTLS-1G14 не соответствовали стандартам американской армии, которая уже имела на вооружении более эффективные средние танки, а также получили невысокие оценки специалистов во время проведения испытаний на Абердирском полигоне, было принято решение о списании всех имеющихся танков с последующей их разделкой. При этом выполнение данного решения в мае 1943 года было приостановлено на 6 месяцев. Все это время американцы пытались найти покупателя на свою технику, предлагая MTLS-1G14 различным союзникам. Однако все подобные попытки потерпели крах и в 1944 году все 105 танков данного типа, которые оставались у американцев, были разделены на металлолом.

Тактико-технические характеристики MTLS-1G14:
Габаритные размеры: длина корпуса – 4572 мм, ширина – 2642 мм, высота – 2565 мм, клиренс – 457 мм.
Боевая масса – 16,3 тонны.
Силовая установка – 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Hercules HXE мощностью до 240 л.с.
Максимальная скорость – 42 км/ч (по шоссе).
Вооружение – две 37-мм автоматических пушки AAC Type F, 5-6х7,62-мм пулеметов Colt-Browning M1919A4.
Экипаж – 4 человека.

Источники информации:
http://otvaga2004.ru/tanki/istoriya-sozdaniya/xudshij-amerikanskij-tank
Барятинский М. Б. Танки Второй мировой/ – Москва: Эксмо, 2009. – 480 с.
http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:A33_MTLS-1G14/История
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей


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Комментарии 20

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  1. Vard Вчера, 05:00
    Пожал если бы пушки были бы автоматическими... То уже было бы совсем другое дело...
    Vard
    1. тасха Вчера, 05:28
      Вроде как раз автоматические. Да ещё и с ленточным питанием...
      Если не путаю, то вот фото одной такой пушки

      тасха
  2. demiurg (валера) Вчера, 05:19
    А вы говорите сумрачный тевтонский гений. Шушпанцер во всей своей красе.
    demiurg
  3. амурец (николай) Вчера, 05:28
    Поэтому армия Королевской Голландской Ост-Индии была вынуждена обратиться к услугам тех компаний, которые не были связаны договорными обязательствами с американской армией. Для этих целей идеально подходила компания Marmon-Herrington, которая готова была обеспечить выпуск всего спектра транспортных средств, а также необходимого голландским заказчикам оборудования.

    Для меня это новость. Что Форд-Мормон поступал в СССР по ленд-лизу, я знаю. Что она перед ВМВ производила полноприводные автомобили, об этом пишет и М. Соколов в книге "Автонашествие на СССР. Трофейные и ленд-лизовские автомобили". Была серия статей об этой фирме в журнале "Грузовик пресс". Но то что она выпускала танки, узнал впервые. Порядка 500 единственных в своем роде полноприводных полукапотных «Мармон-Херрингтон-НН6-СОЕ4» «влились» в Красную Армию еще в начальный период войны".

    Источник: http://statehistory.ru/books/Mikhail-Sokolov_Avto
    NASHESTVIE-na-SSSR--Trofeynye-i-lendlizovskie-avt
    omobili/171
    амурец
  4. Curious (Victor) Вчера, 08:08

    На этом снимке хорошо видны все пулеметы, установленные на танке.
    Curious
  5. hohol95 (Алексей) Вчера, 11:20
    Вот это действительно малоизвестный танк!
    Предлагаю осветить танк из Австралии -
    Австралийский крейсерский танк «Сентинел» (англ. Australian Cruiser Tank Sentinel, от англ. sentinel — «часовой») — австралийский средний крейсерский танк времён Второй мировой войны, средний по массе. Был создан в 1942 году, когда Австралии для отражения грозившего японского вторжения срочно был необходим танк, способный производиться полностью силами австралийских предприятий. В 1942—1943 годах было выпущено 68 «Сентинелов» в нескольких вариантах. Танк использовался австралийскими войсками до 1945 года, исключительно в учебно-тренировочных целях, так как к 1943 году уже стали доступны более совершенные танки «Шерман» производства США.

    hohol95
  6. hohol95 (Алексей) Вчера, 11:23
    Или написать статью о канадском танке РЭМ.
    Крейсерский танк «Рэм» (англ. Tank Cruiser Ram, от англ. ram — «баран» или «таран») — канадский средний крейсерский танк периода Второй мировой войны. Разработан в 1941 году на основе американского танка M3 «Ли». За время серийного производства с 1942 до лета 1943 года было произведено 1899 машин. Танк никогда не применялся в бою, но активно использовался в канадских и британских войсках для учебно-тренировочных целей. Также послужил основой для САУ и различных специализированных машин.
    hohol95
    1. Котище (Владислав Котище) Вчера, 16:25
      Ходит шутка, что канадский "рем-баран" был назван в честь прически тогдашнего военного министра канады!
      Котище
      1. hohol95 (Алексей) Вчера, 18:03
        Варианты на тему - название танка -
        [quote]Что касается названия этого канадского танка, то оно вызывает, мягко говоря, недоумение. Дело в том, что Ram по-английски — «баран». Танков, носящих названия животных, насчитывается в мире довольно много. Но все это в основном или хищники, или просто крупные звери: тигры, пантеры, слоны, носороги и т.д. А тут вдруг баран! Если судить по английским источникам, то свое имя танк получил в честь командующего канадскими бронетанковыми силами генерала Уортингтона, в гербе которого присутствовало это домашнее животное.[/quote]
        [quote] Летом 1941 года для танка предложили новые названия: Cruiser Tank Mk.X для танка с двухфунтовкой и Cruiser Tank Mk.XA – с шестифунтовой пушкой. Они также не прижились, но осенью у машины появилось новое имя: «Рэм» (Ram – англ. «баран») в честь символа 1-й канадской бронетанковой бригады. Варианты танка назвали «Рэм» Mk.I и «Рэм» Mk.II. Впрочем, ассоциации с Medium Tank M3 оставили свой след: в фотоархивах канадских учреждений нередко находятся фотографии «Рэмов», подписанные как M3, и наоборот.[/quote]
        И небольшое дополнение -
        [quote]К зиме 1940-1941 гг. Канада начала готовиться к выпуску американского танка. Не имея опыта производства литой брони, канадцы наняли Мартина Преваля (Martin Preval), который ранее работал над танком SOMUA S 35 во Франции. Обстрел первых произведённых литых деталей показал, что по стойкости они ничем не уступают катаной британской броне. Было налажено обеспечение двигателями, трансмиссиями и другими агрегатами, которые не производили в Канаде, при этом представитель из США предупреждал, что достать трансмиссии будет трудно и лучше развернуть производство непосредственно в Канаде.[/quote]
        hohol95
    2. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 06:24
      или просто выложить статью из Моделиста-Конструктора!
      serg.shishkov2015
  7. Вождь краснокожих (Назарий) Вчера, 12:31
    Спасибо за интересную статью.
    Вождь краснокожих
  8. bubalik (Сергей) Вчера, 13:22
    КВ-7 на заводских испытаниях, конец декабря 1941 года

    КВ-7 со спаркой 76-мм пушек ЗИС-5, март 1942 года
    bubalik
    1. bubalik (Сергей) Вчера, 13:38
      В декабре 1942 года у советских танкостроителей появилась идея создания многоствольной САУ на базе модифицированного шасси танка Т-34. Одним из проектов стала необычная спаренная гаубица, которая должна была получить название СУ-2–122. Впрочем, дальше создания проектной документации работы по этой теме не продвинулись. А сам проект осел в архиве, где и был обнаружен совсем недавно.

      Модель СУ-2–122, созданная с использованием заводских чертежей

      https://warspot.ru/4294-nesostoyavshiysya-permski
      y-duplet
      bubalik
  9. Авиатор_ (Сергей) Вчера, 15:07
    Серия статей какая-то странная. Раз эти танки малоизвестные, значит что-то там пошло не так, и они никому на фиг оказались не нужны.
    Авиатор_
  10. Type 63 Вчера, 17:58
    По-своему симпатичная машинка, не отказался бы от такой модельки. Но полигон все-таки Абердинский, а не Абердирский.
    Type 63
  11. kunstkammer Вчера, 18:51
    голландским вооруженным силам, которые были призваны защитить нефтяные богатства голландской Ост-Индии

    Па-а-адумаешь... нефтяную компанию защищают. Эко мелочь какая! У нас целая РосГвардия с танками, пушками и боевыми вертолётами стоит на страже завоеваний Миллера, Чубайса и Вексельберга! Учитесь рулить пацаны-тюльпанщики...
    kunstkammer
    1. bubalik (Сергей) Вчера, 23:48
      ь
      какая! У нас целая РосГвардия с танками, пушками и боевыми вертолётами стоит на страже завоеваний Миллера, Чубайса и Вексельберга! Учитесь рулить пацаны-тюльпанщики...
      ,,, и к чему это , recourse ,,,не надо приплетать современную политику к Героям ВОВ hi ,,статья про танки интересные,которые не попали на фронт боевых действий,,,
      bubalik
    2. Felix99 (Феликс) Сегодня, 07:40
      Па-а-адумаешь... нефтяную компанию защищают. Эко мелочь какая! У нас целая РосГвардия с танками, пушками и боевыми вертолётами стоит на страже завоеваний Миллера, Чубайса и Вексельберга! Учитесь рулить пацаны-тюльпанщики...

      Кто армию платит, тот ее и танцует. В стране капитализм, армия - орудие правящего класса -капиталистов.
      Если хотите Красную, рабоче-крестьянскую армию сейчас, то Вам в Корейскую Народно-Демократическую республику.
      Что касается Россгвардии, то это историческое продолжение войск ОГПУ-НКВД-ВВ, с теми же полномочиями и переклеенной этикеткой.
      Felix99
  12. серж сибиряк (сергей) Вчера, 20:39
    весьма познавательно и интересно.Спасибо автору . hi
    серж сибиряк
  13. Мирный Атом (Атом) Вчера, 23:01
    Цитата: kunstkammer
    голландским вооруженным силам, которые были призваны защитить нефтяные богатства голландской Ост-Индии

    Па-а-адумаешь... нефтяную компанию защищают. Эко мелочь какая! У нас целая РосГвардия с танками, пушками и боевыми вертолётами стоит на страже завоеваний Миллера, Чубайса и Вексельберга! Учитесь рулить пацаны-тюльпанщики...

    И пошли по луже пузыри...НЕ?
    Мирный Атом
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