Пять малоизвестных танков периода Второй мировой войны. Часть 4. Двустволка на гусеницах MTLS-1G14

Танки компании Marmon-Herrington: легкий танк М22 Locust и средний танк MTLS- 1G14

Источники информации:

http://otvaga2004.ru/tanki/istoriya-sozdaniya/xudshij-amerikanskij-tank

Барятинский М. Б. Танки Второй мировой/ – Москва: Эксмо, 2009. – 480 с.

http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:A33_MTLS-1G14/История

Материалы из открытых источников

К малоизвестным танкам периода Второй мировой войны, безусловно, можно отнести американский танк MTLS-1G14, с которым знакомо крайне ограниченное количество людей. При этом данный танк был построен сравнительно большой серией 125 боевых машин, что больше, чем количество многих мелкосерийных немецких истребителей танков или САУ периода войны. Интересным этот необычный американский танк, который был вооружен спаренной 37-мм пушкой, делает хотя бы тот факт, что многими специалистами эта боевая машина признается одним из самых неудачных американских танков Второй мировой.Можно сказать, что история танка MTLS-1G14 начинается в 1940 году, когда армия Королевской Голландской Ост-Индии (KNIL: Koninklijk Nederlans Indisch Leger) приступила к реализации программы обширной модернизации собственной армии. KNIL относилась к голландским вооруженным силам, которые были призваны защитить нефтяные богатства голландской Ост-Индии (сегодня входит в состав Индонезии). При этом KNIL была отделена от остальной армии Голландии, чаще всего она приобретала себе различные вооружения самостоятельно. После того, как война на Тихом океане стала неизбежной, KNIL решила провести серьезную реорганизацию имеющихся войск. Предполагалось переформатировать 4 имевшихся механизированных бригады, а позднее довести их количество до 6. Новые боевые единицы требовали существенного количества техники и вооружений, большого количества транспортных средств, в том числе тягачей, грузовых автомобилей и, конечно, танков.При этом Голландия никогда не могла самостоятельно поставить такое количество техники, особенно танков. Более того, развернувшаяся в Европе война не оставила возможности доставки военной техники из Старого Света. Единственным источником поставок остались Соединенные Штаты, однако и заводы США, особенно танковые, были заняты выполнением контрактов по поставке техники американской армии, а также первыми договорами поставок вооружений по ленд-лизу. Поэтому армия Королевской Голландской Ост-Индии была вынуждена обратиться к услугам тех компаний, которые не были связаны договорными обязательствами с американской армией. Для этих целей идеально подходила компания Marmon-Herrington, которая готова была обеспечить выпуск всего спектра транспортных средств, а также необходимого голландским заказчикам оборудования.При этом первые заказанные у Marmon-Herrington танки так и не прибыли в Ост-Индию до начала войны с Японией. Уже в январе 1942 года Япония начала вторжение в богатые нефтью районы Голландской Ост-Индии, достаточно быстро разбив силы союзников в регионе. Первоначально голландский заказ предусматривал поставку 200 средних танков MTLS-1G14 к началу 1943 года, но уже в июне 1942 года он был сокращен до 185 машин, а затем и до 125 танков. В счет сокращенных танков голландские военные должны были получить необходимое количество запасных частей, о которых они забыли при подписании контракта.Последний из 125 заказанных голландцами танков был готов 4 марта 1942 года. Но принять участие в боевых действиях на территории Голландской Ост-Индии они уже не успели. К тому моменту единственными еще неоккупированными голландскими территориями остались владения, расположенные в Южной Америке. В мае 1942 года в Голландской Гвиане (сегодня – Суринам) началось формирование смешанной моторизованной бригады, для которой компания Marmon-Herrington начала отгрузку произведенной по голландскому заказу техники. Правда, к тому моменту голландцам требовалось всего лишь 20 танков MTLS-1G14, от остальных они просто отказались.MTLS-1G14 представлял собой танк классической компоновки, главной особенностью которого было вооружение. Главное вооружение танка – спаренная установка 37-мм автоматических пушек с длиной ствола 44 калибра. Артиллерийское вооружение дополнялось огромным количеством пулеметов. На танке предусматривалась установка сразу 5-6 пулеметов. Два 7,62-мм пулемета Colt-Browning M1919A4 размещались во лбу корпуса, один был спаренным с 37-мм пушками, еще один располагался в правой скуле башни. Один или два пулемета могли быть установлены сверху башни, их можно было использовать в качестве зенитных. Управляться с этим вооружением должен был экипаж, состоявший из 4 человек.Корпус и башня танка, которая имела шестигранную форму, были клепанными, что трудно было отнести к передовым решениям. При этом толщина брони варьировалась от 13 до 38 мм. 38-мм бронирование имел лоб корпуса, а также лоб, борта и корма башни. К 1943 году такое бронирование для среднего танка уже было явно недостаточным. В то же время танки планировалось использовать в Голландской Ост-Индии, где их основными противниками должны были стать японские танки, которые также на тот момент времени не отличались технологичностью и хорошими боевыми характеристиками. Против них MTLS-1G14 смотрелся достаточно органично.Ходовая часть среднего танка MTLS-1G14 была подобна той, что инженеры компании Marmon-Herrington использовали на своем легком танке CTMS-1 ТВI – на каждый борт четыре обрезиненных опорных катка, которые были сблокированы между собой попарно в две тележки; два поддерживающих катка; ведущее колесо переднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное) и направляющее колесо. При этом американские инженеры использовали подвеску на вертикальных буферных пружинах.В качестве силовой установки был использован 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Hercules HXE воздушного охлаждения. Он развивал максимальную мощность 240 л.с. при 2300 оборотах в минуту. Мощности двигателя хватало для того, чтобы разогнать танк боевой массой более 16 тонн до скорости 42 км/ч при движении по шоссе.После того как Голландия отказалась от покупки части, построенной для них бронетехники. Управление снабжения вооруженных сил США отправило на Абердинский полигон для проведения всесторонних испытаний один легкий танк CTMS-1TBI и два средних танка MTLS-1G14. Испытания боевых машин проходили здесь с февраля по май 1943 года. В сохранившемся после этих испытаний отчете данные танки были обозначены «полностью ненадежными со структурными и механическими дефектами, маломощными и оснащенными слабым вооружением». Для службы в американской армии они были признаны непригодными. В целом на тот момент MTLS-1G14 уже можно было назвать устаревшим. Архаичность танка заключалась не только в клепаной броне и устаревшей ходовой части с катками, сблокированными в тележки, но и в отсутствии на борту рации, радиофикация танков не предусматривалась контрактом.Стоит отметить, что в американской армии некоторые танки компании «Мармон-Херрингтон» использовались. Речь идет о легких танках CTLS-4TAY и CTLS-4TAC, которые были признаны годными для ограниченного использования и поступили в американскую армию под обозначениями Т-14 и Т-16 соответственно. Данные танки американцы использовали главным образом на Аляске. Отчет управления снабжения американской армии от ноября 1942 года содержит информацию о том, что каждый отдельно взятый танк ломался в течение первых 100 часов работы. В то же время части данных аварий можно было легко избежать, используя подготовленных танкистов, в то время как данные боевые машины эксплуатировались «первым попавшимся под руку» личным составом. Это заключение подтверждается и тем, что голландцы и австралийцы, также получившие данные танки, считали их удовлетворительными, а голландцы эксплуатировали их в джунглях Суринама практически три года.Так как средние танки MTLS-1G14 не соответствовали стандартам американской армии, которая уже имела на вооружении более эффективные средние танки, а также получили невысокие оценки специалистов во время проведения испытаний на Абердирском полигоне, было принято решение о списании всех имеющихся танков с последующей их разделкой. При этом выполнение данного решения в мае 1943 года было приостановлено на 6 месяцев. Все это время американцы пытались найти покупателя на свою технику, предлагая MTLS-1G14 различным союзникам. Однако все подобные попытки потерпели крах и в 1944 году все 105 танков данного типа, которые оставались у американцев, были разделены на металлолом.Тактико-технические характеристики MTLS-1G14:Габаритные размеры: длина корпуса – 4572 мм, ширина – 2642 мм, высота – 2565 мм, клиренс – 457 мм.Боевая масса – 16,3 тонны.Силовая установка – 6-цилиндровый карбюраторный двигатель Hercules HXE мощностью до 240 л.с.Максимальная скорость – 42 км/ч (по шоссе).Вооружение – две 37-мм автоматических пушки AAC Type F, 5-6х7,62-мм пулеметов Colt-Browning M1919A4.Экипаж – 4 человека.