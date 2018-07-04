Пенсионный возраст накануне перемен. Часть 4

Конституционные права граждан на пенсионное обеспечение в старости вводились исходя из возможностей и ресурсов социалистической экономики. Как уже отмечалось, первоначально пенсионная система строилась на классовых подходах. Так, в 1937 году пенсию по старости получали около 200 тыс. рабочих и служащих, что составляло менее 1% от общей численности граждан, достигших пенсионного возраста. Спустя 2 года пенсионеров по старости и инвалидности в стране насчитывалось уже 1,8 млн. человек, или примерно 7% от общей численности населения старших возрастов. Медленно, но неуклонно количество получателей пенсий по старости год от года возрастало. В значительной степени на этот процесс повлиял принятый в 1956 году новый пенсионный закон. Общее число пенсионеров в 1957 году составило 18 млн. человек, в 1970 году – уже 40 млн. человек, а в 1977 году было 46 млн. получателей госпенсии в СССР.При этом значительный прирост пенсионеров по старости произошел после июля 1964 года за счет массового назначения пенсий колхозникам. Постановлением Совмина СССР с 1969 года было разрешено выплачивать пенсию в полном размере, независимо от заработка, пенсионерам, работавшим с согласия колхозов в свободное от сельхозработ время в качестве рабочих и мастеров на предприятиях местной промышленности союзных республик. С середины 1970-х годов были введены льготные пенсионные условия для механизаторов-женщин. Пенсионный возраст для них был снижен до 50 лет при сохранении требований к трудовому стажу.В рамках единой государственной пенсионной системы выплаты колхозникам периодически повышались. Но делалось это с некоторой задержкой по времени и общий размер колхозной пенсии по-прежнему примерно в 2 раза был меньше, чем у рабочих и служащих. Например, после очередного повышения в 1971 году минимальный размер пенсии по старости у колхозников составил 20 руб., а у рабочих и служащих – в среднем 45 руб. в месяц. Спустя 10 лет эти пропорции практически не изменились. Пенсия по старости составила 28 руб. и 50 руб. в месяц соответственно. А с 1971 года пенсия колхознику назначалась в полном размере при условии отсутствия приусадебного участка вообще либо, в случае наличия такового, если его размеры не превышали 0,15 га (15 соток). Если эти условия не соблюдались, то размер пенсии на 15% уменьшался. Это правило распространялось и на все пенсионные надбавки и доплаты.Прогрессивные для своего времени пенсионные условия в СССР позволили в 1980-х годах выплачивать пенсии в среднем в размере 60% от заработной платы, а в отдельных случаях даже выше. При этом работники с минимальной зарплатой получали 85% в качестве пенсионной выплаты. В выигрыше оказывались пенсионеры по старости из числа льготников. Со временем в эту категорию стали попадать работники, чей труд явно не был опасен для здоровья. Например, был снижен возраст по старости на 5 лет мужчинам и женщинам (при стаже 25 лет и 20 лет соответственно), работавшим в финансово-кредитных учреждениях минфина СССР, а также в центральных аппаратах угольной промышленности, черной и цветной металлургии.Постепенно пенсионные правила все больше нормировали назначение пенсий по старости на уравнительных началах. Например, с 1962 года, как отмечает В. Роик, был установлен следующий порядок назначения этого вида пенсий (см. табл.).Под коэффициентом замещения понимается размер пенсии по старости в процентном отношении к прежде получаемой зарплате. Для сравнения, чтобы понять на каком уровне находится современная пенсионная система РФ: в качестве перспективной задачи намечено через несколько лет достичь 40% уровня замещения утраченного заработка. Эта норма была введена Конвенцией Международной организации труда (МОТ) еще в 1952 году, но нашей страной эта конвенция до сих пор не ратифицирована. Правительство РФ 16 июня этого года приняло постановление о подготовке законопроекта о ратификации. Однако надо иметь в виду, что МОТ в 1967 году приняла еще два документа, которые увеличили до 55% коэффициент замещения. Возможно, позже Россия ратифицирует и эти нормативные документы МОТ.В период 1959—1989 гг. численность населения СССР увеличилась почти на 80 млн. человек. Иначе говоря, ежегодный средний прирост численности населения составлял около 2,7 млн. человек.Повышалась и продолжительность жизни. Так, в статистическом сборнике «Страна Советов за 50 лет» приведены данные о том, что средняя продолжительность жизни в СССР в 1965-1966 годах составила 70 лет. Более того, лица, достигшие возраста 60 лет в среднем жили еще 14 лет. Эти показатели были сопоставимы с продолжительностью жизни в таких странах, как Швеция, Норвегия и Нидерланды. Там в то время доживали до 73 лет. Однако в целом советская статистика средней продолжительности жизни в 1970-е – 1980-е годы имела показатели в пределах примерно от 68 до около 70 лет. При этом надо учесть, что это был период, благополучный с точки зрения состояния медицины и «сытый» по обеспеченности продовольствием.Пенсионные расходы СССР осуществлялись за счет фондов общественного потребления: в 1975 г. они составили 24,4 млрд. руб., а в 1985 г. выросли на 20 млрд. и составили 44,9 млрд. рублей. Рост расходов на пенсии был обусловлен увеличением численности пенсионеров по возрасту (старости): 1975 г. – более 29 млн. человек, 1980 г. – 34 млн., 1985 г. – более 39 млн. человек. В 1988 году из примерно 58,6 млн. пенсионеров в СССР около 43,2 млн. были пенсионерами по возрасту (старости). Иными словами, в этот период времени ежегодно прибавлялось примерно по 1 млн. пенсионеров по возрасту.В период с 1970-х по 1980-е годы, часто называемых периодом застоя, советская система пенсионного обеспечения и социальной помощи работала без сбоев. Кстати, именно в это время пенсии по старости стали называть пенсиями по возрасту. На наш взгляд, такое название больше соответствует содержанию этого понятия. К тому же возрастная группа старости постоянно изменяется. Поэтому далее оба эти понятия будем указывать как синонимы.Периодически повышались пенсии, вводились дополнительные льготы пенсионерам. Обычно это делалось в канун октябрьских круглых дат и юбилеев Победы. Безусловно, в первую очередь и вполне заслуженно чествовали инвалидов и ветеранов войны. Позже в ветеранскую категорию включили партизан, участников боевых действий и тружеников тыла. Затем список расширился за счет бывших несовершеннолетних узников немецких концлагерей. В перечень льготников включили членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов войны. Льготная категория тружеников тыла была ограничена после включения в их число граждан до 1931 года рождения. Эти люди, будучи детьми военного времени (до 14 лет включительно), посильно участвовали в уборке урожая в селе, помогали в госпиталях, на заводах и фабриках.Одновременно повышалась и пенсия по возрасту. Пенсионеры из числа рабочих и служащих получали: в 1975 г. – 62,7 руб., в 1980 г. – 71,6 руб. и в 1985 г. 87,2 рубля в месяц. Хотя и с отставанием, подрастала пенсия и на селе, постепенно снижая пенсионный разрыв между городом и деревней. В те же годы сельские пенсионеры по старости получали 25,1 руб., 35,2 руб. и 47,2 рубля соответственно.Что же мог купить пенсионер по возрасту в 1985 году, если его пенсия в городе в среднем была 87,2 рубля, а на селе – 47,2 рубля? Продукты были в основном доступны по цене (за кг): мясо – 1 руб. 89 коп., колбаса – 2 руб. 69 коп., рыба – 77 коп., масло животное – 3 руб. 42 коп., сахар — 86 коп., хлеб – 27 коп. Промтовары были в разных ценовых диапазонах: ситец (1 м) стоил 1 руб. 38 коп., шерстяная ткань – 13 руб. 56 коп., зимнее мужское пальто – 140 руб. 70 коп., а женское – 208 руб. 28 коп. А вот на цветной телевизор пенсионеру надо было накопить 643 руб. 99 коп., холодильник стоил почти в 2 раза дешевле – 288 руб. 11 коп. Стиральная машина за 94 руб. 61 коп. и пылесос за 41 руб. 75 коп. были более доступны по цене. Однако сельские пенсионеры гораздо реже могли себе позволить такие дорогие покупки.Как видим, если в 1975 году разница в пенсиях между рабочими и колхозниками была почти в 2,5 раза, то в спустя 10 лет она отличалась в 1,8 раза. При этом надо иметь в виду, что пенсию по возрасту в размере до 80 рублей получали 41,5% рабочих и служащих, а среди пенсионеров-колхозников 92,8% относилось к этой категории. Однако, дело шло к постепенному выравниванию пенсионных выплат в городе и в селе. С 1 октября 1989 года минимальный размер пенсии по старости был повышен до 70 рублей. Тогда же было принято решение о выплате пенсий колхозникам по закону о госпенсиях на тех же условиях, что и рабочим.По состоянию на апрель 1987 год 57% пенсионеров по возрасту из рабочих и служащих, а также 64 % пенсионеров-колхозников имели денежные сбережения на поддержание достойного уровня жизни после выхода на пенсию. Пенсии на жизнь не всегда хватало. Пенсионеры по старости, сохранившие трудоспособность, вынуждены были трудиться. Так, в РСФСР в 1971-1973 годах работал каждый пятый пенсионер по старости.Изменение пенсионного возраста во все времена считалось сложной государственной задачей, поскольку требовало комплексного решения с учетом социально-экономических реалий. Да и само понятие «пенсионный возраст» предполагало дискуссионное обсуждение и всестороннее рассмотрение профессиональными сообществами в разных отраслях деятельности человека. На наш взгляд, требовалось научное обоснование необходимости изменений и пределов возрастных параметров для будущих пенсионеров. Как сегодня представляется, каждый должен был заниматься своим делом. Медики должны изучать биологические и медико-социальные вопросы старости, возрастного состояния здоровья, включая возраст сохранения необходимой трудоспособности. Экономисты — определять производительность труда и границы трудовой активности старших возрастных групп работников. Психологи — выявлять психофизиологические возможности и ограничения для конкретных должностей и профессий, а также причины и последствия возрастных и профессиональных деформаций личности работников предпенсионного и пенсионного возраста. Участвовать в этой работе должны были и другие специалисты: демографы, социологи, социальные работники и иные заинтересованные лица. И лишь после всестороннего изучения должны были формулироваться юридические нормы и границы пенсионного возраста. Затем начиналась работа финансистов по расчету всех денежных параметров по подготовленному законопроекту. Безусловно, во всех случаях нужна была широкая разъяснительная работа с населением и учет конструктивных предложений граждан и общественных организаций. Примерно все это в той или иной степени, но в какой-то иной последовательности делается в современной ситуации в связи с предложенным правительством повышением пенсионного возраста.Бюджетные расходы на соцобеспечение в СССР росли из года в год. Например, только в период с 1968 по 1978 годы объемы средств на выплаты пенсий работающим пенсионерам значительно выросли. Тогда же впервые заговорили о возможности повышения пенсионного возраста, поскольку свыше 50% пенсионеров по старости продолжали трудиться. Это позволило предположить, что фактические границы трудоспособности человека лежат за пределами законодательно установленных возрастов выхода на пенсию для мужчин и женщин.В конце 1980-х годов приступили к обсуждению варианта увеличения возраста выхода на пенсию для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 57-58 лет. Обосновывалось это, как пишет Г. Дегтярев, «ростом продолжительности жизни, улучшением условий труда, производственной инфраструктуры, положительно влияющих на трудоспособность». Однако правительство СССР сочло, что для этого еще не созданы необходимые условия. Хотя условия в ту пору были неплохие, в том числе и по медицинским показателям. Например, в каждом селе в советское время был фельдшерский пункт, а практически на всех предприятиях были оборудованы медицинские кабинеты, которые осуществляли профилактическую работу и оказывали первую помощь на местах. Особенно важно это было для работников старших возрастов. Медицинские исследования последних лет показывают, что в возрасте 50—59 лет у 36% населения регистрируется 2-3 заболевания, в возрасте 60—69 лет у 40,2% обнаруживается 4-5 заболеваний, имеющих хронический характер и плохо поддающихся лечению. Надо также учитывать, что с возрастом заболеваемость увеличивается. Например, в возрасте 60 лет и старше она примерно в 2 раза выше, чем у людей в возрасте до 40 лет.В конце 1980-х годов стало укрепляться понимание того, что проводимая в стране перестройка одновременно во всех сферах внутриполитической и социально-экономической жизни ведет к катастрофе. Разрушительные процессы все в большей степени влияли на падение жизненного уровня населения. Самыми социально незащищенными оказались нетрудоспособные пенсионеры, инвалиды и дети.В начале 1990 года, т. е. еще во времена СССР, был подготовлен законопроект о пенсионной реформе. В нем отмечалось, что многие положения пенсионного законодательства устарели и отстали от реальной жизни. Инфляция обесценила деньги. Снизился коэффициент замещения — средняя пенсия упала с 62% до 46% от средней зарплаты. Предлагалось ввести социальные пенсии для тех граждан, которые в силу разных причин и жизненных ситуаций не смогли накопить установленный трудовой стаж и обеспечить себя трудовой пенсией по старости.Рассматривались меры по стимулированию более позднего выхода на пенсию. Для этого предлагалось начислять по 1% прибавки к пенсии за каждый год стажа сверх нормы, но всего не более 75% от прежнего заработка. При этом авторы пенсионного проекта рассчитывали, что в результате продления периода трудовой активности граждан этих возрастных категорий средняя трудовая пенсия по стране вырастет примерно на 40%. Размер минимальной пенсии предлагалось уравнять с минимумом зарплаты и начислять ее не ниже уровня в 70 рублей. Однако реально почти треть ранее назначенных пенсий была ниже 70 рублей. Проектом совершенно не учитывался и тот факт, что потребительский бюджет тех лет стал в 4 раза выше и составлял примерно 280 рублей.На основе расчетных показателей предполагалось обеспечить индивидуальную прибавку к трудовой пенсии в размере от 5 до 40 рублей. Однако такая прибавка в среднем давала лишь около 12 рублей. Да и рассчитывать на нее мог лишь малый процент от общего числа пенсионеров.Предлагался и пробный вариант пенсионного накопления. В частности, предусматривалась возможность добровольного пенсионного страхования работника за свой счет. Однако из 140 млн. работающих участие в эксперименте приняли всего лишь 350 тыс. человек. Попытка переложить бюджетные провалы в государственном пенсионном обеспечении на плечи работников показала полную несостоятельность кабинетных теоретиков.Сохранялись ограничения на выплату пенсий работающим пенсионерам. Полностью пенсию и зарплату выплачивали только работающим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, врачам и учителям, работающим в селе, а также отставным военным, работающим учителями по начальной военной подготовке (НВП) в школах.Ситуация в стране приближалась к катастрофической отметке. Власть активно искала новые варианты стабилизации социально-экономического падения и снижения покупательной способности пенсий. В середине августа 1990 года было принято совместное постановление Совмина СССР и ВЦСПС «О совершенствовании порядка финансирования расходов на социальное страхование и социальное обеспечение». Этот документ предписывал к 1 января 1991 года создать Фонд социального страхования СССР, в который перечислять 14% всех поступающих соцвзносов. В середине августа того же года был создан Пенсионный фонд СССР.В 1990 году был принят Закон «О пенсионном обеспечении граждан в СССР». Он ввел много новшеств, которые на практике не получили применения. Было установлено пенсии по старости именовать пенсиями по возрасту. Размер такой пенсии назначался из расчета 55% заработка. За каждый год сверх установленного стажа (25 лет мужчины и 30 лет женщины) добавлялся 1% от заработка. Возраст выхода на пенсию остался прежним. Минимальный размер пенсии и зарплаты уравняли. Право на трудовую пенсию получили при условии уплаты страховых взносов занятые индивидуальной трудовой деятельностью и священнослужители. Закон подтвердил и уточнил порядок добровольного страхования дополнительных пенсий, введенных ранее.Союзные республики получили права на снижение возраста выхода на пенсию, введение пенсионных надбавок и льгот. Более того, трудовые коллективы также получили права на выплату пенсионных надбавок за стаж и трудовое участие, доплату работающим пенсионерам и введение досрочных пенсий за вредные условия труда. Было немало и других новшеств, однако этот закон утратил силу с 1 марта 1991 года на основании постановления Верховного Совета РФ от 20 ноября 1990 года.К весне 1991 года ситуация в стране стала практически неконтролируемой в результате несогласованных с союзными органами действий республиканских и местных органов власти. Спешно принимаемые меры по компенсации потерь населения ввиду резкого повышения рыночных цен и растущей инфляции результата не давали. Вместе со всеми гражданами на глазах нищали пенсионеры.Совмин, переименованный в Кабинет министров СССР, в середине мая 1991 года принял постановление о дополнительных мерах соцзащиты населения в связи с «реформой розничных цен». Но эти меры касались в основном шахтеров и горняков, которые касками стучали на «горбатом мосту» около здания ВС СССР. Правда, был там пункт и о будущих пенсионерах. Предлагалось организовать индивидуальный учет обязательных страховых взносов от работающих граждан в пенсионный фонд, чтобы потом увеличить им размеры пенсий за счет внесенных средств.В порядке компенсации роста цен неработающим пенсионерам по возрасту прибавили по 65 обесцененных инфляцией рублей.Рыночные цены плохо «подчинялись» постановлениям и решениям. Не помог и указ президента СССР М. Горбачева от мая 1991 года «О минимальном потребительском бюджете». Позже это стало «потребительской корзиной». Предписывалось ежегодно пересматривать ее стоимость, а раз в 5 лет – ее состав. Летом того же года появился закон о защите потребителей, а Верховный Совет СССР ввел в действие основы законодательства об индексации доходов населения. Но все эти меры были запоздалыми…Так печально завершился советский этап государственного пенсионного страхования и обеспечения. Вместе с великой державой разрушилась и десятилетиями успешно работавшая пенсионная система.Продолжение следует…