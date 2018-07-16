Викинги и их корабли (часть 4)

Змей мчал сына Трюггви,

Молодца, по волнам,

Пасть разинув злую,

Златом пообжату.

Олав взлез на Зубра,

Знатна волка водна.



Зверя мыло море

Мощный рог в дороге.

(Поминальная драпа об Олаве святом. Перевод С. В. Петрова.)

В большинстве своем люди у нас все же наслышаны о викингах и их кораблях, да и век интернета все-таки, поэтому вроде все уже знают, что плавали они на длинных таких судах с одной мачтой с полосатым парусом и головой дракона на форштевне. Других судов у них вроде бы и не было? Или были? На самом деле типов судов у раннесредневековых скандинавов было множество, и все они отличались друг от друга, как, скажем, «Матиз» отличается сегодня от того же «Мерседеса». Для плаваний ради торговли предназначались кнорр и каупскип; для военных походов за добычей — шнекка (что означает «тонкий и выдающийся»), скейд (можно перевести как «рассекающий воду») и дракар или «дракон» — название, которое, таким кораблям давали из-за обычая вырезать голову дракона на форштевне таких кораблей.Фердинанд Лике, «Набег викингов» (1906). Не знаю, может быть с точки зрения живописного мастерства Фердинанд Лике и был замечательным художником, но в отношении истории – фантазер еще тот. У викингов не было «бочки» на мачте, более того, сама мачта на его картине стоит не там, где надо. Она сдвинута влево к борту. А это уже неумение правильно строить перспективу. Щиты на бортах… Зачем они в набеге здесь? Да еще среди них один прямоугольный. Мечи в руках у викингов явно бронзового века, хорошо еще, что шлемы не с рогами! Но самое, конечно, удивительное это таран! Откуда он это взял? Ведь находки судов викингов уже были известны. Изображения рунных камней опубликованы… Нет, не нравятся мне такие вот живописцы!Суда широкого спектра назначения, которые равным образом подходили и для торговли, так и для пиратских набегов – такие, как, например, найденный корабль в Гокстаде, обычно именовались скута или карфи. Главное же отличие между судами торгового назначения и военными состояло в том, что первые, то есть кнорры и каупскипы были короткими, но широкими, имели высокий надводный борт, а также прежде всего зависели от площади парусности. Военные же суда, напротив, были узкими и длинными, имели меньшее водоизмещение, что позволяло подниматься им вверх по рекам и свободно преодолевать прибрежное мелководье, имели значительно большее число весел. Поэтому-то военные корабли викингов и получили весьма характерное название ландскип — или «длинный корабль» («ладья»).Еще один «длинный корабль». Музей викингов в Хедебю.Но и боевые суда викингов могли сильно различаться по размерам. Их обычно классифицировали по количеству скамеек (банок) для гребцов (сeссa), или же наличию промежутков между поперечными балками («места», рум или спантрум). Например, в X в. тринадцатибаночный корабль (триттансесса, т.е. судно, имеющее 13 мест для гребцов (банок) с каждой стороны, или 26 весел) был по размерам наименьшим из тех судов, которые можно было отнести к военным — т.е. которые были еще меньше, считалось для войны уже непригодными. Так, например, известно, что в набегах викингов на Англию в конце IX в. участвовали 16—18-баночные суда, в то время как англо-саксонская летопись сообщает, что Великий король Уэссекса Альфред в 896 г. уже строил 60-весельные корабли (имевшие 30 мест для гребцов с каждой стороны), в два раза большие по размерам, чем суда у викингов.Корабль из Осеберга. Музей кораблей викингов в Осло.Кстати, в Норвегии очень чтят свою историю. Об этом свидетельствует большое количество музеев в Осло и других городах. Один из них - Музей викингов, расположенный на полуострове Бюгдё, посвящен сразу трем погребальным кораблям, найденным в конце XIX века в погребальных курганах. Здесь все лаконично, просто и торжественно. Большие старинные окна, много пространства и света, но света старины, истории. Удивительно, что форма окон и архитектура здания напрямую связаны с ощущением времени. Просторно, словно на дне прозрачного моря стоят эти корабли… черные, строгие и будто бы живые…Поэтому 16-баночный корабль, найденный в Гокстаде (относящийся примерно к этому же времени), был минимального размера для того, чтобы считаться военным судном. Стандартным же размером для боевых кораблей стали 20 или 25-баночные суда. Тридцатибаночные тоже строили, но в очень небольшом количестве. Гигантские военные суда, имевшие больше 30 банок, появились лишь в самом конце X в. Самым известным среди них был «Длинный змей» короля Олафа Тригвассона, имевший 34 скамьи (или места для гребцов). Его построили зимой 998 г.; но в то время, скорее всего, были и другие подобные ему суда. Известны и 35-баночные корабли, сооруженные в XI—XIII вв. Прежде всего, это «Великий Дракон» короля Харальда Хардрада, построенный зимой 1061 —1062 гг. в Нидаросе.Изготовление реплики украшения судна из Осеберга.В «Саге короля Харальда» этот корабль описывается как более широкий, чем обычные военные корабли, подобных размеров и пропорций, но принципиально такой же, как и они. Нос украшает голова дракона, на корме — его хвост, причем носовая фигура была позолочена. На нем было 35 пар мест для гребцов, и он был просто огромен даже для судов своего класса.А вот так эта деталь выглядит в итоге.Среди пяти кораблей, найденных в Скулделева, один как раз и оказался очень большим, хотя и оказался он в плохом состоянии. Специалисты считают, что его размеры приблизительно составляли 27,6 метров в длину и 4,5 в ширину, а был он 20—25-весельным. Были раскопаны и другие образцы судов викингов: например, в Лэдби (время захоронения ок. 900-950 гг.), длина которого была 21 м, а весел 12 пар; в Туне (время захоронения ок. 850—900 гг.) — длина 19,5 м и с 11 парами весел. Кстати, судно из Осеберга имело 15 пар весел; а гокстадский корабль был немного больше и потому у него было 16 пар. Кстати, кнорр, что нашли в Скулделеве — это пока что единственное торговое судно, что было обнаружено в последние годы. Его размеры: 16,20 на 4,52 м.Некоторые новоделы судов викингов по-настоящему велики. Вот, например, драккар «Харальд Прекрасноволосый».Он же – вид спереди.А это его «голова». Эффектная, ничего не скажешь, но сразу бросаются в глаза отличия в художественной манере оформления таких «голов» у викингов и у тех, кто сегодня им подражает. Форма одна – но вот содержание декапировки совершенно разное!И боевые, и торговые корабли викингов имели две палубы, приподнятые в носовой и кормовой оконечностях. Между ними простиралась палуба, обшитая досками, которые специально прикреплялись неплотно и могли подниматься при укладке грузов в трюм. Во время стоянки на якоре или пребывании в гавани ее накрывали большим тентом наподобие большого шатра, а мачту убирали. Сага «Сварфдела», например, описывает 12 кораблей, стоящих на якоре в таком вот виде: «Все покрытые черными тентами. Из-под тентов пробивался свет, где сидели люди и пили».«Голова» драккара. Музей истории культуры. Университет в Осло.Еще одна похожая голова…Эта же голова с другого ракурса. Музей кораблей викингов. Осло.Все, и даже дети, сегодня представляют себе корабли викингов со щитами по бортам. И, да, действительно считается, что команда обычно вешала их вдоль планширя. Вопрос лишь в том, как часто это делалось и зачем? Отдельные специалисты считают, что, вывесив так щиты, грести невозможно. Но мнение это основано лишь на примере гокстадского корабля. На нем и вправду щиты, будучи привязаны ремнями к деревянной рейке, действительно закрывали отверстия для весел. Но уже на осебергском судне они были прикреплены с наружной стороны планшира так, что гребле не мешали. Ну, а если мы опять-таки обратимся к сагам, то там прямо написано, что щиты так вывешивали. Например, в саге «Битва на фьорде Гафрс» написано, что планшири «блестели начищенными щитами», а в «Сражении на реке Нисса» в 1062 г. «воины сделали укрепление из щитов, навешанных вдоль планширя». Подтверждается это рисунками на камнях с острова Готланд, где видно, что щиты как раз таким образом на кораблях и расположены.Резная голова драккара «Хугин». Эффектная, не спорю, но ж очень какая-то… декоративная!Вот что действительно необычно, так это то, что на всех судах викингов палубы совершенно гладкие. Ни в одном из них не было ни намека на существование каких бы то ни было скамеек для гребцов. Поэтому считается, что гребцы сидели на своих сундуках. Во всяком случае сундуки с осебергского судна были вполне пригодны для сидения.Вот он какой, «Хугин». Красавец, не правда ли? И щиты в масштабе. Но… неужели у всех они были одинаковыми?Правда, есть вроде бы сведения, что скандинавские моряки того времени хранили все свои вещи не в сундуках, а в кожаных мешках, которые одновременно служили им и спальными мешками. Но как все-таки было точно неизвестно! На одном из боевых кораблей, обнаруженных под Скулделевым, в качестве сидений могли быть использованы поперечные балки. Есть и такое предположение, что гребцы вообще… стояли. Сами весла в среднем имели длину около 5 метров, на гокстадском корабле они были длиной от 5,10 до 6,20 м. Причем обычно греб веслом один гребец, но в бою ему в помощь выделялись еще двое: один защищал гребущего веслом от вражеских метательных снарядов, другой был сменщиком и ожидал своей очереди.Одна из первых моих моделей кораблей викингов фирмы «SMER». Уже тогда, в конце 80-ых, когда я начал только-только получать модели с Запада, мне бросились в глаза и какие-то странные, пуговичного вида щиты, и странные голова и «хвост», хотя фигурки мне очень понравились. Что было делать? Отрезал «голову» и «хвост» и сделал их самостоятельно. Выбросил щиты-пуговицы и тоже сделал их сам.Для движения в открытом море викинги поднимали на своих судах прямо-таки огромные по размерам квадратные паруса. Их стали использовать в VIII веке, и это, несомненно, являлось одним из тех значимых технологических новшеств, которые обеспечили расцвет их цивилизации. Как пример их эффективности можно привести плавание судна-реплики «Викинг» — точной копии гокстадского корабля, пересекшего Атлантический океан под парусом за 28 дней. При этом он мог часами удерживать скорость до 11 узлов, что было для того времени хорошим показателем и для большинства паровых судов, ведь далеко не все они были рекордсменами, боровшимися за «Голубую ленту Атлантики».За что я не люблю «модельные сайты», так это вот за такие модели. Вроде бы все очень точно. Но… «металлизированные» детали на осебергском судне не были металлизированы, а если и были, то были бы… позолочены. Одинаковые щиты… Тоже как-то не слишком исторично.Вот она – резьба с осебергского корабля. Никаких следов позолоты!Паруса самих викингов, вероятно, были сделаны из шерсти, хотя некоторые эксперты и утверждают, что они были льняными. Орнаментальные узоры, напоминающие косую решетку, изображенные на готландских рунических камнях, на самом деле, возможно, изображают кожаные ремни и канаты, с помощью которых тогдашние корабелы пытались сохранить форму шерстяных парусов. Эти рисунки также показывают принцип взятия рифов при помощи канатов, прикрепленных к нижней части паруса. Он, несомненно, ничем не отличался от принципа действия, используемого на северо-норвежских рыбачьих лодках вплоть до XIX века. При натяжении каната парусина зарифлялась, образовывала складки, и таким образом постепенно убирался и сам парус. В сагах описываются паруса викингов с синими, красными, зелеными и белыми полосками и клетками. Остатки парусов с гокстадского судна были белого цвета (цвета небеленой парусины) с красными полосами. Мачта была, скорее всего, в два раза короче длины самого судна, поэтому, поскольку, когда во время битвы ее опускали, она даже не задевала бимсов на корме. В целом виде ни одной мачты не было найдено.Модель судна викингов из музея в Хедебю.Модель гокстадского корабля. Исторически вроде бы все верно, но посмотрите на умбоны щитов и сами щиты. Умбоны больше, чем нужно и с обратной стороны углубления не имеют, так же, как и рукоятки для удержания. Щиты должны иметь хотя бы намек на обшивку кожей по краю!Еще один наводел на «слете» судов викингов в Бресте в 2012 году. Тут и обшивка хорошо выполнена, и резьба, и щиты отличные и разные. Но… каким-то уже очень поникшим получился у авторов этого судна их дракон на носу. Надо бы им придать ему более горделивый, а не «опущенный» вид!Большое рулевое весло со съемной рукояткой находилось справа по борту. Рукоятка – румпель, часть украшалась рунами, что делало руль в руках кормчего более «послушным». Ладья из Осеберга. Музей кораблей викингов. Осло.Форштевень и ахтерштевень обычно украшались вырезанными из дерева головами и хвостами животных, главным образом, таких как дракон или змея. Судя по норвежским наскальным рисункам этот обычай появился в Европе еще в I—II веках. По таким позолоченным головам обычно и давались названия кораблям: Длинный змей», «Бык», «Журавль», «Человеческая голова». По исландскому обычаю, отправившись на новую землю и по прибытии туда, следовало сначала перевезти туда голову с корабля, чтобы изгнать местных злых духов. Этот обычай, возможно, был известен по всей Скандинавии. Во всяком случае «вышивка из Байё» изображает флотилию норманнов, плывущую по морю, с фигурами голов на форштевнях, а вот причалившую в Англии — уже без них. То есть эти «головы» были съемными? Есть и такие сведения, что они были столь ужасны, что, приплывая домой, викинги их закрывали или снимали, чтобы не пугать детей.Всем известно легендарное плавания Тура Хейердала на плоту через Тихий океан. Но мало кто знает, что его соотечественник Магнус Андерсен, вдохновленный находкой Гокстадского корабля в 1880 году, построил его первую реплику, дал ей название «Викинг» и в 1893 году переплыл на нем Атлантический океан, чтобы доказать, что такие путешествия были для таких кораблей вполне возможны. Его путешествие увенчалось успехом, и через четыре недели плавания «Викинг» прибыл на Всемирную выставку в Чикаго. Еще один норвежец Рагнар Торсет построил три копии судов викингов. На одном из них, «Сага Сиглар», он в 1984 – 1986 гг. совершил даже кругосветное путешествие! Всего же в разное время и в разных странах было построено свыше 30 копий судов викингов.Этот резной флюгер сделан из позолоченной бронзы. В сагах говорится, что такие флюгера прикреплялись на носах многих кораблей викингов, как знак особой значимости, но вот в чем она проявлялась, неизвестно. До наших дней сохранилось четыре экземпляра таких флюгеров и то только лишь потому, что оказались они на шпилях церквей! Вот этот флюгер нашли в Хельсингланде в Швеции, другие же на о. Готланд и в Норвегии. Все четыре флюгера датируются XI-XIII веками, но экземпляр из Швеции некоторыми учеными относится к X веку. На нем есть характерные царапины и вмятины, нанесенные ему стрелами. Так что он явно успел побывать в боях! Такие флюгеры использовались ровно столько, сколько и сами корабли викингов, а вот на шпилях церквей они оказывались из-за традиции хранить паруса и прочие снасти военных кораблей в церквях. Ну, а когда старые корабли использовать перестали, красивые резные флюгера перекочевали на церковные шпили. Так что не только резные головы украшали форштевни боевых кораблей викингов!