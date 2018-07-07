Самые известные крупнокалиберные снайперские винтовки. Часть 4. Steyr HS .50

Источники информации:

http://sniper-weapon.ru/avstriya/113-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-steyr-hs-50

http://weaponland.ru/load/snajperskaja_vintovka_steyr_hs_50/73-1-0-323

http://army-news.ru/2016/07/krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-steyr-hs-50

https://www.steyr-mannlicher.com

Материалы из открытых источников

Австрийская крупнокалиберная снайперская винтовка Steyr HS .50 является не только очень известной моделью в оружейном мире, но и одной из самых точных винтовок, представленных сегодня на рынке. Производством винтовки занимается одноименная компания Steyr Mannlicher Gmbh & Co KG. Всемирно известная австрийская компания Steyr Mannlicher занимается разработкой и производством стрелкового оружия уже более 150 лет, но крупнокалиберная винтовка Steyr HS .50 под патрон 12,7х99 мм стала для компании первой в таком калибре.Винтовке Steyr HS .50 предшествовала сравнительно неудачная антиматериальная винтовка Steyr IWS 2000/AMR 5075, которая при этом была достаточно инновационной. Данная винтовка стреляла новыми, однако нестандартными подкалиберными боеприпасами – 15,2х169 мм. Неудача заставила австрийскую компанию из города Штайр задуматься над реваншем. И этот реванш удался. Более простая, но при этом необычайно точная снайперская винтовка Steyr HS .50, сконструированная Хайнрихом Фортмайером, и ее последующие модификации пошли в производство и уже на протяжении более чем 10 лет востребованы на рынке и активно продаются на экспорт.При этом винтовка была создана не в Австрии, она имеет немецкие корни. В 1999 году немецкий конструктор Хайнрих Фортмайер из маленького города Дельбрюк, расположенного в Северной Рейн-Вестфалии, решил заняться созданием крупнокалиберной однозарядной винтовки собственной конструкции и даже основал компанию Heinrich Fortmeier. Уже затем Фортмайеру удалось заинтересовать своим изделием специалистов крупной австрийской компании Steyr-Mannlicher и уже в 2002 году по их заказу он собрал винтовку Fortmeier M2002, которая была показана на выставке в Лас-Вегасе. Именно она затем и превратится в Steyr HS .50. Первые снайперские винтовки HS .50 Хайнрих Фортмайер выпускал самостоятельно, но затем австрийская компания наладила их серийное производство на предприятии в городе Штайр.Любопытным представляется то, что после завершения разработки компания Steyr-Mannlicher разрешила Фортмайеру производить снайперскую винтовку HS .50 под собственным именем. Но, справедливости ради, стоит отметить, что выпускаемые в Австрии и Германии винтовки имеют некоторые отличия: если в Steyr HS .50 используются ствол собственного производства, то у немецких винтовок используются стволы фирмы Lothar Walther. При этом у винтовок есть и ряд иных менее значительных различий.Впервые крупнокалиберная снайперская винтовка Steyr HS .50 была представлена широкой общественности в феврале 2004 года на крупной оружейной выставке ShotShow-2004, данная выставка ежегодно проходит в Лас-Вегасе. Винтовка является традиционным образцом антиматериального оружия, которое предназначено для поражения и выведения из строя небронированной и легкобронированной техники противника (БТР, БМП, бронемашины), самолетов и боевых вертолетов на стоянках, ракетных установок и РЛС противника. Также может эффективно использоваться для поражения живой силы противника в индивидуальных средствах защиты и за укрытиями, а также для антиснайперской борьбы.Снайперская винтовка Steyr HS .50 в полной мере отвечает всем основным требованиям современного ведения боевых действий и благодаря отличному качеству изготовления, максимальной простоте конструкции и высокой точности обладает высоким спросом на международном рынке стрелкового оружия. Данная винтовка состоит на вооружении армейских и полицейских специальных подразделений 11 стран мира и входит в пятерку самых точных крупнокалиберных винтовок на планете.Сегодня также существуют варианты винтовки Steyr HS .50 под крупнокалиберный патрон собственной австрийской разработки .460 Steyr (11,6х90 мм), который был создан на базе натовского патрона 12,7х99 мм. Он является достаточно перспективным для дальнобойного снайперского оружия, так как при сохранении большой эффективной дальности стрельбы обладает меньшим импульсом отдачи, чем патроны калибра 12,7-мм. При этом его пуля легче и обладает большей начальной скоростью, а также лучшими баллистическими показателями. Также на рынке сегодня представлена крупнокалиберная снайперская винтовка Steyr HS .50 M1. Основной особенностью данной модели является наличие коробчатого магазина на пять патронов, который вставляется в расположенный горизонтально с левой стороны винтовки приемник. Тогда как оригинальная версия винтовки Steyr HS .50 является однозарядной.Конструкция снайперской винтовки является модульной, что позволяет достаточно быстро в случае необходимости заменить ствол и обеспечить переход с патрона .50BMG на .460 Steyr. Ствол винтовки изготавливается методом холодной ковки, при которой обеспечивается высокая соосность внутренних диаметров канала по нарезам и полям, что, в свою очередь, является одной из причин обеспечения высокой кучности и точности стрельб из данной винтовки. Этот же метод производства обеспечивает другое преимущество – высокую износостойкость ствола, так как сталь при таком методе производства значительно уплотняется. Ствол винтовки для лучшего охлаждения оснащен продольными ребрами жесткости. Он ввинчивается в стальной казенник с граненным корпусом и закрепляется на ложе, сам ствол Steyr HS .50 выполнен плавающим и свободно вывешен относительно ложа снайперской винтовки.Механические прицельные приспособления на винтовке отсутствуют, но сверху к казеннику крепится стандартная планка типа Пикатинни длиной 270 мм, которая позволяет устанавливать различные прицельные приспособления. Для уменьшения отдачи при выстреле на задней части приклада установлена резиновая накладка – амортизатор. Также для снижения отдачи на стволе снайперской винтовки имеется дульный щелевой тормоз-компенсатор достаточно массивной формы. Для устойчивого положения при стрельбе используются складывающиеся вперед под ствол регулируемые по высоте сошки, которые расположены в начале ложа винтовки.Steyr HS .50 – это однозарядная снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором, запирающимся на два боевых упора. Угол поворота затвора при отпирании составляет 90 градусов. Достаточно мощная рукоятка затвора облегчает данный процесс даже при тугой экстракции и загрязнении оружия. Спусковой крючок блокируется при помощи двухпозиционного предохранителя. Ложа винтовки алюминиевая, имеется регулировка щеки под индивидуальные особенности стрелка. Передняя часть ложи винтовки в нижней части выполнена плоской, для того чтобы снайперскую винтовку можно было удобно опереть на мешок с песком при стрельбе с опоры.Любой подготовленный стрелок быстро разберется с крупнокалиберной винтовкой Steyr HS .50, управление винтовкой очень простое, как и всеми снайперскими винтовками с продольно скользящим затвором: после открывания затвора, стрелок досылает патрон в ствол и запирает затвором канал ствола – винтовка готовка к выстрелу. Спусковой крючок винтовки блокируется предохранителем. Спуск спускового крючка – с предупреждением, после его легкого предварительного хода на 7 мм он фиксировано останавливается и лишь после преодоления усилия на уровне 1,5 кг происходит срабатывание спуска (усилие спуска не регулируется), происходит выстрел.Так как снайперская винтовка изначально разрабатывалась для военного применения, процесс ее разборки и сборки был сделан максимально простым, а сама модель состоит из сравнительно небольшого числа деталей и отличается высокой прочностью конструкции. Главным преимуществом данной крупнокалиберной винтовки является высокая кучность стрельбы (рассеивание на 100 метрах составляет не более 0,5 МОА). Данный показатель выводит данную винтовку в число самых точных крупнокалиберных винтовок в мире.Тактико-технические характеристики Steyr HS .50:Калибр – 12,7 мм.Патрон – 12,7х99 мм НАТО (.50BMG).Длина ствола – 900 мм.Общая длина – 1455 мм.Масса – 12,8 кг (без патронов).Эффективная дальность стрельбы – до 2100 м.Емкость магазина – однозарядная.