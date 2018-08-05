Викинги у себя дома (часть 4)

У секиры старой

Сталь щербата стала.

Был колун мой волком,

Стал коварной палкой.

Рад топор отправить

Ратный я обратно.



В даре княжьем нужды

Не было и нету.

(Грим Лысый. Сын Квельдульва.

Перевод С.В. Петрова)

Викинги знали, как развлекаться. И развлекались они не только тем, что рубили головы топорами быкам или врагам. Находки археологов свидетельствуют о том, что они находили время и для общественно важных и праздничных собраний. Им были известны настольные игры, например, игра в кости. Вечерами и особенно на пирах рассказывали сказки, скальдические стихи, отдавали должное музыке и… алкогольным напиткам, таким как пиво и медовуха.Современная реконструкция игр викингов.Настольные игры и особенно кости были популярным занятием во всех слоях скандинавского общества эпохи викингов. Сохранившиеся артефакты, включая шахматные доски и фигурки, показывают, насколько высоко ценили такие занятия викинги. Причем играли не только в шахматы и кости. Специальные игровые доски, сделанные из дерева, с изысканной резьбой, служили им и для своих собственных, оригинальных игр. А сами «фигуры» были в основном сделаны из камня, дерева и кости. Стекло, рог и янтарь также использовались для их изготовления. Причем из письменных источников мы знаем, что викинги играли в «hnefatafl» и «nitavl», а шахматы стали популярны уже в конце эпохи викингов. Hnefatafl – это военная игра, в которой один играющий должен был захватить короля противника. Суть игры была такова: грозная вражеская армия угрожает, а люди короля должны его защищать. В нее играли на доске с квадратами и с использованием черно-белых фигур. А вот двигали их в соответствии с бросками костей. То есть она походила на наши современные детские игры, где фишки ходят в соответствии с количеством набранных броском костей очков.Вот так выглядели кости, в которые викинги играли. (Национальный музей, Копенгаген)В эпоху викингов были такие же азартные игроманы, как и сегодня. Они уже не удовлетворялись игрой как средством развлечения. В одной саге вы можете прочитать следующее предупреждение: «Есть одна вещь, которую вам следует избегать, как самого дьявола, это пьянство и настольные игры, шлюхи, ставки и броски кубиков для получения прибыли».И когда викинги играли в азартные игры, им было что ставить на кон! Гривна из золота из Калмергордена, найденная на озере Тиссо в западной Зеландии, и позолоченные украшения из Хорнелунда около Варде в западной части Ютландии и Орнума под Гервелем в западной Зеландии, и из серебра из Оруггард на острове Фальстер. (Национальный музей, Копенгаген)Сегодняшние дети ходят в детский сад и школу, когда их матери и отцы работают. Но что делали дети викингов? Учились ли они читать и писать, когда они были достаточно взрослыми? Или же существовало что-то другое, что для них было важнее? Одно можно сказать наверняка, что дети викингов играли с игрушками, как это делают и сегодняшние дети. Потому, что эти игрушки были найдены: небольшие корабли, мечи, куклы и фигурки животных, сделанные из дерева. Большинство из них, скорее всего, предназначалось именно для детей. Но некоторые из этих артефактов могли быть также полезны для обучения различным навыкам. Как и всегда, игрушки копировали вещи взрослых. Небольшая игрушечная лодка всегда отражает желание отправиться в море вместе со взрослыми. Деревянный меч мог использоваться для обучения, пока его не заменяли на железный.Взрослые датские дяди играют в викингов!Таким образом, игра могла быть использована и для более серьезных целей. Слово «игра», как мы его знаем сегодня, имеет значение не только для детей. «Игра» — это еще и спорт, и физические упражнения, игра музыкальных инструментов и игры с оружием. Взрослые викинги также любили играть в совместные игры. Например, в исландских сагах мужчин хвалят за умение прыгать, бросать камни и быстро бегать. Но обладание такими способностями могло пригодиться и в бою и решить вопрос жизни и смерти в боевой обстановке. Предпочитая биться врукопашную, викинги пользовались также луком и стрелами, которыми они сражались и на море, и на суше. Само слово «лук» в Швеции иногда обозначало самого воина. Даже короли стреляли из лука и очень гордились своей меткостью. Но научиться стрелять из лука «просто так» невозможно. Следовательно, викинги не только постоянно тренировались в стрельбе, но и, конечно же, устраивали стрелковые состязания, чтобы выявить самого лучшего стрелка, потому что иначе просто невозможно. Так что игры для викингов были делом серьезным. А еще зимой викинги использовали для передвижения коньки. И это было для них как развлечением, так и средством передвижения. Хотя мы и не знаем, устраивали ли они состязания по бегу на коньках. Сделаны они были из коровьих или лошадиных костей, которые затем привязывались ногам кожаными ремешками.Валькирия подносит рога усопшему. Очень популярная тема рунных камней.Викинги хоронили своих мертвых на небольшом расстоянии от поселения, обычно на расстоянии 300 – 600 м. Многие фермы и кладбища были отделены друг от друга водным потоком. Очень красивое объяснение почему это так можно вывести из скандинавской мифологии, в которой водоток Gjöll отделяет землю живых от мира мертвых. Здесь можно провести аналогию с рекой Стикс в греческой мифологии, на которой паромщик Харон получал платеж, чтобы обеспечить перевозку мертвых в царство Аида. Возможно, такие места для захоронений можно рассматривать как одно из специфических проявлений религии викингов? Однако такая интерпретация не подходит для всех захоронений викингов. Дело в том, что все-таки большинство кладбищ расположено более чем в одном км от рек и ручьев. Так что здесь возможны и другие объяснения.Корабль, конь и женщина – популярный мотив рунных камней.Теперь давайте познакомимся с таким важным элементом культуры, как… имена. В эпоху викингов многие мальчики были названы в честь бога Тора, и получали имена Токе и Торстен. Названия животных также были популярны. Вполне можно было повстречаться с викингами, имевшими имена Орм (Змей), Ульф (Вольф) и Бьёрн (Медведь). Были имена и грозных врагов богов, таких как змей Мидгард и волк Фенрир – это были животные, которых норвежские боги должны были победить в Рагнароке.Использовали викинги и более миролюбие имена. Например, Фрида означает «мир», а Астрид - «красивая и любимая» – вероятно, это было очень популярным именем для девочек. Но давали им и имя Хильды, что означает «боец». Видимо, девочка с этим именем могла постоять за себя или, по крайней мере, это ожидалось!Находка 2002 года, в которой нашли сразу 50 предметов из серебра, главным образом, пряжек и подвесок – всего 1,3 кг серебра. Большинство серебряных предметов были сделаны в франкском королевстве в период 820-870 гг. н.э. Однако некоторые артефакты были изготовлены в Скандинавии в период 850-950 гг. н. э. Состав клада и датировка отдельных частей показывают, что он, должно быть, был захоронен в середине 900-х годов или позже. Потом он попал под плуг. Поэтому находки были распределены на площади 10 х 15 метров. В эпоху викингов было в обычае хоронить такие клады. Из Дании известно несколько таких находок. Необычность находки в Дюсмюнде заключается в том, что она состоит из мелких принадлежностей к оружию оборудования из серебра франкского производства. Такие артефакты до этого в таком объеме в одном месте в Европе еще не находили. Неясно, кто захоронил этот клад и почему. Возможно, это был богатый человек, который хотел таким образом защитить свои ценности, или же клад представляет собой запас кузнеца-серебряника или странствующего торговца. (Национальный музей, Копенгаген)Многие имена с эпохи викингов используются и сегодня. В Дании еще есть люди с именами Руной, Эрик, Сигрид и Туве. Продолжают давать детям имена Харальд, Горм и Тира. Есть рунный камень, на котором написано: «Король Харальд приказал, чтобы эти кумбы были сделаны в память о Горме, его отце, и в память о Тире, его матери; что Харальд получил для себя всю Данию и Норвегию и сделал датчан христианами». И все эти же самые имена в почете в Норвегии и Дании и сегодня!Мы знакомы с именами викингов, например, из рунических надписей и географических названий. Несколько иностранных источников также упоминают имена викингов. Многие из этих имен относятся к Скандинавии. Некоторые имена закрепились в отдельных семьях, такие, например, как Харальд, Свенд и Кнуд в датской королевской семье в эпоху викингов и раннего средневековья.С введением христианства в конце эпохи викингов стали приобретать популярность библейские имена. Однако имена викингов не были забыты, то есть и сегодня дети – потомки древних викингов, все еще получают их имена.Имена викингов и что они обозначают:Мужские имена эпохи викинговАрне: орелБиргер: хранительБьёрн: медведьЭрик: точная мераФроде: мудрый и умныйГорм: тот, кто поклоняется богуХальвдан: половина датчанХаральд: князь и правительКнуд: узелKåre: с вьющимися волосамиЛейф: потомокНьял: гигантскийРев: слава и копьеРуна: секретСтен: каменьСкард: с расщелиной на подбородкеSune: сынСвенд: свободный человек, который находится на службе у другогоТроел: стрела ТораТок: Тор и шлемТорстен: Тор и каменьTругве: надежныйУльф: волкОддер: богатство и копьеАге: человек, который пашет; предокЖенские имена эпохи викингов:Астрид: красивая, любимаяБодиль: покаяние и борьбаФрида: мирГертруда: копьеГро: растиЭстрида: бог и красиваяХильда: боецГудруна: бог и рунаГунхильда: борьбаХельга: священнаяИнга: из рода бога ИнгеЛив: жизньРанди: щит или святыняСигню: та, что побеждаетСигрид: победоносная всадницаРевна: воронСиф: жена и невестаТора: бог ТорТуше: голубьТира: полезнаяТурид: Tор и красиваяУрса: дикаяУльффилда: волк или битваОсе: богиня«Шахматные фигурки с острова Льюис». Набор из 78 шахматных фигур эпохи викингов. Материал – моржовые клыки, а некоторые фигурки сделаны из китового зуба. Эти фигурки вместе с 14 шашками для игры в нечто похожее на нарды нашли в 1831 году на шотландском острове Льюис (Внешние Гебриды). Предполагают, что эти фигурки могли также использоваться для игры в hnefatafl. Сегодня 11 фигур хранятся в Национальном музее Шотландии, а остальные 82 предмета (включая и шашки, и найденную вместе с ними пряжку) — экспонируются в Британском музее.