Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 6. Засада и налёт
Подготовка
Сначала пара слов о том, что нужно сделать, чтобы налет или засада прошли успешно. Потому что в засаде, как известно, не сидят. Ее организуют и проводят.
Первое. Подбери правильно место. О том, как это сделать, написана масса учебников. Но басмачи и прочие плохиши без всяких учебников изучили это дело до тонкостей. Так что учись и у них тоже. В теории лучшие места – вблизи дорог, троп, у мостов, переправ и проходов в заграждениях, у источников воды и в других пунктах, где наиболее вероятно появление одиночных солдат, машин или небольших групп противника. Группы нападения распредели так, чтобы они не попали под «дружественный огонь».
Засады в горах устраивай у горных дорог, троп и на перевалах. Очень хорошо, если тропа проходит по узкой долине, ущелью, сквозь лес или через каньон. В лесу местом встречи могут стать опушки леса, лесные поляны, проходящие через овраги дороги и просеки.
Помни, что при твоем выдвижении к месту желанной встречи противник тоже может устроить засаду на тебя, любимого, строго на тех же участках.
Выдвигайся на свидание по тем местам, куда Макар телят не гонял. При работе в горах или на скальной местности обучи бойцов азам альпинистской подготовки. Альпинистские навыки – одно из узких мест российского спецназа. Им почему-то традиционно уделяется слабое внимание. Когда в феврале 2004 года в Цунтинском районе Дагестана спецназ гонял банду Арби Бараева, четверо офицеров ГРУ погибли, улетев в пропасть. Только после этого руководство группы преследования выпросило у начальства такелажные (!) веревки. О специализированном альпинистском снаряжении речь даже не шла. Насколько мне известно, не идет и до сих пор. Горная подготовка во всех без исключения российских военных училищах до сих пор оставляет желать лучшего и хромает на обе ноги.
Если сумел скрытно пробраться к месту засады, попробуй сделать на тропе завалы из камней, поваленных деревьев. Очень не помешают установленные здесь же мины и фугасы.
В городе засады лучше всего проводить на окраинах и на перекрестках. Отделение нападения располагается вне зданий – в придорожных канавах, палисадниках, дворах, за углами зданий.
По врагу бей через окна, проломы в стенах и заборах. За клиентом наблюдай с крыш, чердаков местных высоток. Очень хорошо для этого подходит пожарная вышка – излюбленное место всех разведчиков и снайперов.
Второе. Выбери способ нападения. Это тоже зависит от кучи факторов – условий обстановки, силы противника и состава твоего подразделения.
Нападать желательно бесшумно, так что по возможности используй бесшумное оружие.
«Несвятая троица»
Третье. В идеале твое подразделение должно быть разбито на отделения нападения, обеспечения и наблюдателей. В отделение нападения выбирай самых борзых – тех, кто любит острые ощущения и прется от адреналина боя. До армии они, как правило, были местной грозой дворов, улиц и королями подворотен – крутанами на районе и казарменными джеки чанами. Они миллион раз проявили свою агрессию в части – пусть теперь подтверждают свою крутость в реальном бою. Хотя история знает примеры, когда успешные казарменные боксеры в бою поджимали хвост и бросали товарищей на произвол судьбы. Это худшее, что может быть в твоей ситуации. В бою такого кухонного боксера можно и пристрелить, если этого требует выполнение боевой задачи. Это еще и остальных спасет, если что. Свои потом не сдадут (ты для них придумаешь легенду), а война все спишет.
Если клиент будет один – назначь для встречи двух проверенных разведчиков. Вдруг что-то пойдет не так. Да и клиент может оказаться мастером спорта по боксу и матерым рукопашником. Или просто бойцом не робкого десятка, который захочет дорого продать свою жизнь. Зачем тебе такие сложности? Его нужно обработать быстро и тихо. Война – не спортплощадка, засада – не игра, налет – не спарринг на ринге.
Отделение обеспечения прикрывает действия нападающих. Эта группа держит в поле зрения дорогу спереди и сзади засады, фиксирует все подходы незапланированных клиентов и прочие «нежданчики» вокруг, рядом и около. В эту группу подбирай координированных ребят – хороших стрелков и тех, кто ловко бросает гранаты. По ситуации отделение обеспечения может располагаться в двух-трех местах.
В наблюдатели бери самых востроглазых. В Афганистане в наблюдатели и снайперы чаще всего попадали жители степей и потомки охотников в пятом поколении: буряты, калмыки, якуты, тувинцы. Пусть «пасут ситуацию» во всех направлениях – помощь врагу может прийти откуда угодно. Востроглазые должны вовремя «просемафорить» о приближении противника.
Подчиненным сто раз объясни порядок действий в засаде или при налете. Постарайся учесть все нештатные ситуации: порядок эвакуации раненых и убитых, доставку пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники.
Сам ты идешь в отделение нападения. Но при этом ты все равно отвечаешь за все. Глаза и уши у тебя должны быть по всей голове – ты должен фиксировать «обеспечивающих» и сигналы наблюдателей.
Правила поединка
Нападение должно быть внезапным – это азы азов. Одна группа атакует врага с фронта, вторая – бьет с флангов. Врага подпускай близко, нападай внезапно. После массированного огневого подавления по твоей команде – стремительный бросок на врага. Не прощелкай этот момент. Имей в виду – через тридцать секунд после начала боя враг может оказать уже организованное сопротивление. Поэтому постарайся уложиться и уладить все дела в эти тридцать секунд. Иначе может начаться дуэль. А тебе нужен этот поединок?
Но если он все-таки случился, помни:
Выживание в поединке – это когда ты жив на «выходе». Ранение или травма снижают шансы на выживание. Выживание достигается не только своевременным поражением врага, но и уходом из-под его огня (не путать с бегством). Порой важнее обезопасить себя, чем поразить противника.
Не стреляй длинными очередями. Бей короткими и прицельно. При реальной угрозе смещайся в сторону.
По возможности старайся контролировать ситуацию вокруг (тыл и фланги). Неизвестно, сколько твоих оппонентов и где они, особенно если в перестрелку ты вступил неожиданно.
Если думаешь, что попал в цель – это не значит, что так оно и есть. И великие ошибаются. Если все же попал – это не значит, что цель не в состоянии больше действовать. Ты же не из гаубицы стрелял, так?
Контролируй пространство перед противником и за ним. Помни: пуля не выбирает жертву – стрелок наводит оружие.
Чтобы не было скучно в перестрелке – считай свои выстрелы. Обычно боезапас в бою заканчивается стремительно: вроде всего два раза пальнул, а их уже нет. Длинной очередью магазин вообще за три-четыре секунды можно опустошить. На просчете боезапаса в бою погорело немало достойных ребят из самых крутых спецназов (включая «Альфу» и «Вымпел»). И не бери в рейд меньше пятисот патронов. Особо одаренные умудряются таскать на себе по 1200.
Пустой магазин не бросай. Он может пригодиться в том же бою. Береги матчасть.
Осечка, кончились патроны, смена магазина – резко садись вниз и в сторону. Желательно за укрытие. Или меняй позицию.
При замене магазина крути головой на все 360 – контролируй ситуацию.
При заряжании магазина держи патроны в нестреляющей руке. Враг может выскочить откуда угодно, и тебе придется стрелять именно в этот момент.
Постоянно держи в поле зрения своих бойцов.
Даже в состоянии боевого куража (если все идет как надо) никогда не поднимайся и не покидай укрытие – можешь собрать все, что летит. Даже свои в горячке боя могут принять тебя за душмана и пальнуть в твою сторону. В 1981 году в Афганистане в районе Джабаль-Ус Сараджа погибли бойцы 459-го отряда спецназа Горяйнов и Солодовников. Это был их первый бой. Они не справились с эмоциями, вскочили с места укрытия в полный рост и стали поливать убегающих душманов огнем. И оба попали под встречные пулеметные очереди…
Не соревнуйся в скорости мысли и пули. В экстремальной ситуации работают только натренированные до автоматизма навыки.
Все, что может быть использовано для создания твоего преимущества в поединке, должно быть использовано. Чем лучше ощущение пространства, тем адекватней твоя реакция на ситуацию.
В первом бою с каждым может случиться ступор, поэтому нужно держаться рядом с ветеранами, чтобы вывели из этого состояния.
Если твоего товарища убили, воспользуйся его боекомплектом.
Во время стрельбы возникает туннельное зрение (сужается угол зрения, ухудшается периферийный обзор). Чтобы избавиться от него – переводи взгляд вправо-влево.
Локти всегда поджимай к себе – могут отстрелить.
Не спаривай магазины «валетом». От этого отказались еще в Афгане. Пока один магазин работает, во второй может набиться грязь. И присоединение может привести к задержкам в стрельбе. Лучше сделай спарки магазинов так, чтобы патроны были всегда сверху, проложив между ними досочки или спичечные коробки.
Если басмачи в процессе перестрелки предложат переговоры – не ведись. Это ловушка. В 1984 году в Афганистане в районе горы Казажор на лежку бойцов 459-го отряда спецназа навалился отряд моджахедов. Их было свыше двухсот. Боеприпасы стали таять на глазах. Бойцы перешли на одиночные. Ни один выстрел не ушел в молоко. Вскоре подходы к лежке спецназеров были усеяны мертвыми телами «борцов за веру». Осознав, что в лоб спецназеров не взять, духи стал кричать, что они – бойцы союзников шурави, царандой. Пардоньте, мол, господа, ошибочка вышла. Прапорщик Сергей Чайка, зная, что в темноте душманы воюют плохо, решил потянуть время до подхода своих и предложил им переговоры. Те согласились. Сам Чайка, еще два бойца и таджик-переводчик отправились навстречу душманам в качестве парламентеров. Подпустив их метров на 50, духи внезапно открыли огонь. Сам Чайка и переводчик-таджик каким-то чудом уцелели. А два бойца погибли на месте.
После огневого контакта не расслабляйся. Не упусти никого из поля зрения. Пусть снайпер потом несколько раз проверит убитых «контрольками». Во вторую чеченскую в Грозном во время ночного прорыва боевиков и уничтожения их бойцами 245-го мотострелкового полка даже после нескольких снайперских контролек один из боевиков остался жив и держал под животом гранату без чеки. Подошедшие мотострелки еле успели отскочить от «фени». Так что не торопись проверять трупы – пусть спокойно умрут до конца и уйдут к своим гуриям-фуриям.
Не верь и тому, кто вроде решил сдаться. Под Гардезом после расстрела каравана один из выживших погонщиков встал на колени и начал молиться. Бойцы решили взять его живым и подошли близко. А у него под животом оказался китайский «Калашников» со снятым предохранителем. Перед смертью он успел-таки выстрелить в упор и убил одного из солдат. Будь предельно внимателен.
Подходи к поверженной цели осторожно и со стороны, которая в случае злого умысла «недобитого» заставит его сделать несколько предварительных движений, прежде чем он сможет тебя увидеть и направить на тебя оружие. Заставь его попереживать…
После успешной засады или налета постарайся быстро, но по возможности тщательно замести следы – к клиентам может прийти подмога. И делай ноги в темпе танго. Испарись, исчезни, растворись вместе со своими бойцами в сиреневом тумане.
И помни – на войне нет справедливости и есть только одно правило: помоги своему боевому товарищу, ибо в трудную минуту он тоже поможет тебе.
Сначала пара слов о том, что нужно сделать, чтобы налет или засада прошли успешно. Потому что в засаде, как известно, не сидят. Ее организуют и проводят.
Первое. Подбери правильно место. О том, как это сделать, написана масса учебников. Но басмачи и прочие плохиши без всяких учебников изучили это дело до тонкостей. Так что учись и у них тоже. В теории лучшие места – вблизи дорог, троп, у мостов, переправ и проходов в заграждениях, у источников воды и в других пунктах, где наиболее вероятно появление одиночных солдат, машин или небольших групп противника. Группы нападения распредели так, чтобы они не попали под «дружественный огонь».
Засады в горах устраивай у горных дорог, троп и на перевалах. Очень хорошо, если тропа проходит по узкой долине, ущелью, сквозь лес или через каньон. В лесу местом встречи могут стать опушки леса, лесные поляны, проходящие через овраги дороги и просеки.
Помни, что при твоем выдвижении к месту желанной встречи противник тоже может устроить засаду на тебя, любимого, строго на тех же участках.
Выдвигайся на свидание по тем местам, куда Макар телят не гонял. При работе в горах или на скальной местности обучи бойцов азам альпинистской подготовки. Альпинистские навыки – одно из узких мест российского спецназа. Им почему-то традиционно уделяется слабое внимание. Когда в феврале 2004 года в Цунтинском районе Дагестана спецназ гонял банду Арби Бараева, четверо офицеров ГРУ погибли, улетев в пропасть. Только после этого руководство группы преследования выпросило у начальства такелажные (!) веревки. О специализированном альпинистском снаряжении речь даже не шла. Насколько мне известно, не идет и до сих пор. Горная подготовка во всех без исключения российских военных училищах до сих пор оставляет желать лучшего и хромает на обе ноги.
Если сумел скрытно пробраться к месту засады, попробуй сделать на тропе завалы из камней, поваленных деревьев. Очень не помешают установленные здесь же мины и фугасы.
В городе засады лучше всего проводить на окраинах и на перекрестках. Отделение нападения располагается вне зданий – в придорожных канавах, палисадниках, дворах, за углами зданий.
По врагу бей через окна, проломы в стенах и заборах. За клиентом наблюдай с крыш, чердаков местных высоток. Очень хорошо для этого подходит пожарная вышка – излюбленное место всех разведчиков и снайперов.
Второе. Выбери способ нападения. Это тоже зависит от кучи факторов – условий обстановки, силы противника и состава твоего подразделения.
Нападать желательно бесшумно, так что по возможности используй бесшумное оружие.
«Несвятая троица»
Третье. В идеале твое подразделение должно быть разбито на отделения нападения, обеспечения и наблюдателей. В отделение нападения выбирай самых борзых – тех, кто любит острые ощущения и прется от адреналина боя. До армии они, как правило, были местной грозой дворов, улиц и королями подворотен – крутанами на районе и казарменными джеки чанами. Они миллион раз проявили свою агрессию в части – пусть теперь подтверждают свою крутость в реальном бою. Хотя история знает примеры, когда успешные казарменные боксеры в бою поджимали хвост и бросали товарищей на произвол судьбы. Это худшее, что может быть в твоей ситуации. В бою такого кухонного боксера можно и пристрелить, если этого требует выполнение боевой задачи. Это еще и остальных спасет, если что. Свои потом не сдадут (ты для них придумаешь легенду), а война все спишет.
Если клиент будет один – назначь для встречи двух проверенных разведчиков. Вдруг что-то пойдет не так. Да и клиент может оказаться мастером спорта по боксу и матерым рукопашником. Или просто бойцом не робкого десятка, который захочет дорого продать свою жизнь. Зачем тебе такие сложности? Его нужно обработать быстро и тихо. Война – не спортплощадка, засада – не игра, налет – не спарринг на ринге.
Отделение обеспечения прикрывает действия нападающих. Эта группа держит в поле зрения дорогу спереди и сзади засады, фиксирует все подходы незапланированных клиентов и прочие «нежданчики» вокруг, рядом и около. В эту группу подбирай координированных ребят – хороших стрелков и тех, кто ловко бросает гранаты. По ситуации отделение обеспечения может располагаться в двух-трех местах.
В наблюдатели бери самых востроглазых. В Афганистане в наблюдатели и снайперы чаще всего попадали жители степей и потомки охотников в пятом поколении: буряты, калмыки, якуты, тувинцы. Пусть «пасут ситуацию» во всех направлениях – помощь врагу может прийти откуда угодно. Востроглазые должны вовремя «просемафорить» о приближении противника.
Подчиненным сто раз объясни порядок действий в засаде или при налете. Постарайся учесть все нештатные ситуации: порядок эвакуации раненых и убитых, доставку пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники.
Сам ты идешь в отделение нападения. Но при этом ты все равно отвечаешь за все. Глаза и уши у тебя должны быть по всей голове – ты должен фиксировать «обеспечивающих» и сигналы наблюдателей.
Правила поединка
Нападение должно быть внезапным – это азы азов. Одна группа атакует врага с фронта, вторая – бьет с флангов. Врага подпускай близко, нападай внезапно. После массированного огневого подавления по твоей команде – стремительный бросок на врага. Не прощелкай этот момент. Имей в виду – через тридцать секунд после начала боя враг может оказать уже организованное сопротивление. Поэтому постарайся уложиться и уладить все дела в эти тридцать секунд. Иначе может начаться дуэль. А тебе нужен этот поединок?
Но если он все-таки случился, помни:
Выживание в поединке – это когда ты жив на «выходе». Ранение или травма снижают шансы на выживание. Выживание достигается не только своевременным поражением врага, но и уходом из-под его огня (не путать с бегством). Порой важнее обезопасить себя, чем поразить противника.
Не стреляй длинными очередями. Бей короткими и прицельно. При реальной угрозе смещайся в сторону.
По возможности старайся контролировать ситуацию вокруг (тыл и фланги). Неизвестно, сколько твоих оппонентов и где они, особенно если в перестрелку ты вступил неожиданно.
Если думаешь, что попал в цель – это не значит, что так оно и есть. И великие ошибаются. Если все же попал – это не значит, что цель не в состоянии больше действовать. Ты же не из гаубицы стрелял, так?
Контролируй пространство перед противником и за ним. Помни: пуля не выбирает жертву – стрелок наводит оружие.
Чтобы не было скучно в перестрелке – считай свои выстрелы. Обычно боезапас в бою заканчивается стремительно: вроде всего два раза пальнул, а их уже нет. Длинной очередью магазин вообще за три-четыре секунды можно опустошить. На просчете боезапаса в бою погорело немало достойных ребят из самых крутых спецназов (включая «Альфу» и «Вымпел»). И не бери в рейд меньше пятисот патронов. Особо одаренные умудряются таскать на себе по 1200.
Пустой магазин не бросай. Он может пригодиться в том же бою. Береги матчасть.
Осечка, кончились патроны, смена магазина – резко садись вниз и в сторону. Желательно за укрытие. Или меняй позицию.
При замене магазина крути головой на все 360 – контролируй ситуацию.
При заряжании магазина держи патроны в нестреляющей руке. Враг может выскочить откуда угодно, и тебе придется стрелять именно в этот момент.
Постоянно держи в поле зрения своих бойцов.
Даже в состоянии боевого куража (если все идет как надо) никогда не поднимайся и не покидай укрытие – можешь собрать все, что летит. Даже свои в горячке боя могут принять тебя за душмана и пальнуть в твою сторону. В 1981 году в Афганистане в районе Джабаль-Ус Сараджа погибли бойцы 459-го отряда спецназа Горяйнов и Солодовников. Это был их первый бой. Они не справились с эмоциями, вскочили с места укрытия в полный рост и стали поливать убегающих душманов огнем. И оба попали под встречные пулеметные очереди…
Не соревнуйся в скорости мысли и пули. В экстремальной ситуации работают только натренированные до автоматизма навыки.
Все, что может быть использовано для создания твоего преимущества в поединке, должно быть использовано. Чем лучше ощущение пространства, тем адекватней твоя реакция на ситуацию.
В первом бою с каждым может случиться ступор, поэтому нужно держаться рядом с ветеранами, чтобы вывели из этого состояния.
Если твоего товарища убили, воспользуйся его боекомплектом.
Во время стрельбы возникает туннельное зрение (сужается угол зрения, ухудшается периферийный обзор). Чтобы избавиться от него – переводи взгляд вправо-влево.
Локти всегда поджимай к себе – могут отстрелить.
Не спаривай магазины «валетом». От этого отказались еще в Афгане. Пока один магазин работает, во второй может набиться грязь. И присоединение может привести к задержкам в стрельбе. Лучше сделай спарки магазинов так, чтобы патроны были всегда сверху, проложив между ними досочки или спичечные коробки.
Если басмачи в процессе перестрелки предложат переговоры – не ведись. Это ловушка. В 1984 году в Афганистане в районе горы Казажор на лежку бойцов 459-го отряда спецназа навалился отряд моджахедов. Их было свыше двухсот. Боеприпасы стали таять на глазах. Бойцы перешли на одиночные. Ни один выстрел не ушел в молоко. Вскоре подходы к лежке спецназеров были усеяны мертвыми телами «борцов за веру». Осознав, что в лоб спецназеров не взять, духи стал кричать, что они – бойцы союзников шурави, царандой. Пардоньте, мол, господа, ошибочка вышла. Прапорщик Сергей Чайка, зная, что в темноте душманы воюют плохо, решил потянуть время до подхода своих и предложил им переговоры. Те согласились. Сам Чайка, еще два бойца и таджик-переводчик отправились навстречу душманам в качестве парламентеров. Подпустив их метров на 50, духи внезапно открыли огонь. Сам Чайка и переводчик-таджик каким-то чудом уцелели. А два бойца погибли на месте.
После огневого контакта не расслабляйся. Не упусти никого из поля зрения. Пусть снайпер потом несколько раз проверит убитых «контрольками». Во вторую чеченскую в Грозном во время ночного прорыва боевиков и уничтожения их бойцами 245-го мотострелкового полка даже после нескольких снайперских контролек один из боевиков остался жив и держал под животом гранату без чеки. Подошедшие мотострелки еле успели отскочить от «фени». Так что не торопись проверять трупы – пусть спокойно умрут до конца и уйдут к своим гуриям-фуриям.
Не верь и тому, кто вроде решил сдаться. Под Гардезом после расстрела каравана один из выживших погонщиков встал на колени и начал молиться. Бойцы решили взять его живым и подошли близко. А у него под животом оказался китайский «Калашников» со снятым предохранителем. Перед смертью он успел-таки выстрелить в упор и убил одного из солдат. Будь предельно внимателен.
Подходи к поверженной цели осторожно и со стороны, которая в случае злого умысла «недобитого» заставит его сделать несколько предварительных движений, прежде чем он сможет тебя увидеть и направить на тебя оружие. Заставь его попереживать…
После успешной засады или налета постарайся быстро, но по возможности тщательно замести следы – к клиентам может прийти подмога. И делай ноги в темпе танго. Испарись, исчезни, растворись вместе со своими бойцами в сиреневом тумане.
И помни – на войне нет справедливости и есть только одно правило: помоги своему боевому товарищу, ибо в трудную минуту он тоже поможет тебе.
- Автор:
- Сергей Касауров
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