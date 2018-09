Тяжёлая бронетехника. Реальность и ожидания. Часть 4

По материалам сайтов:

На сегодняшний день оказалось невозможным разработать доступную по стоимости легкую броню с эквивалентной защитой для нынешних тяжелых систем, хотя и был внедрен ряд инноваций в сфере пассивного бронирования. Основная из них — это концепция модульной брони, которая предусматривает установку на боевую машину «броневых модулей» с заранее заданными размерами и формой с целью повышения ее уровня защиты. Этот подход является более формализованным вариантом «дополнительной» брони, в разных ипостасях применявшейся со времен Второй мировой войны. Позднее эта концепция была поднята на новый уровень, не в последнюю очередь благодаря войне в Ираке, где американские военные прилагали большие усилия, стремясь, чтобы их техника соответствовала развивающимся угрозам.Броневые модули могут быть оптимизированы под различные специфические уровни защиты и/или массу, что позволяет настраивать конфигурацию машины под конкретную угрозу или соответствующие требования по транспортировке. Этот подход был положен в основу проекта по новой немецкой БМП «Пума» и использован компанией IBD Deisenroth при создании систем композитной брони MEXAS (Modular Expandable Armour System) и АМАР (Advanced Modular Armour Protection), которые устанавливались на танки Leopard 2.Компании Rheinmetall и IBD Deisenroth Engineering использовали в своей АМАР системный подход и концепцию модульной защиты. Они объединили различные модули и технологии защиты для получения уровня защиты и конфигурации, более всего подходящих для машины и боевой задачи. Эта концепция, по мнению отраслевых экспертов, легко адаптируется под перспективные платформы и уже существующие машины. Система АМАР включает не только модульную броню, но и другие элементы «живучести», например, энергопоглощающие сиденья, прозрачную броню, бортовые экраны, а также меры по снижению признаков заметности.Системы активной защиты (САЗ) обнаруживают, классифицируют и нейтрализуют атакующий снаряд за счет прямого воздействия на него. Подобные системы быстро завоевывают признание. Частично это определяется превосходными характеристиками таких новых противотанковых управляемых ракет, как например, ракета российского ПТРК «Корнет», успешно продемонстрировавшего свои возможности в Сирии. Считается, что установка САЗ благотворно сказывается на повышении живучести машины в случае применения против нее подобного вооружения, а также ручного противотанкового оружия типа реактивного гранатомета. САЗ делятся на две категории — комплексы активной защиты (КАЗ) и комплексы оптико-электронного подавления (КОЭП), хотя оба этих типа используют общий подход к обнаружению угрозы и активному реагированию различными средствами противодействия, включая в том числе ловушки, дипольные отражатели и радиоэлектронное подавление. Концепция КОЭП реализуется на морских и воздушных судах уже много лет, как правило, против управляемых ракет.Подобные системы «функционального поражения», как те, что использовались на кораблях и летательных аппаратах, также стали применяться и на ББМ. Российский КОЭП «Штора-1» устанавливается на ОБТ Т-90, например. Он работает, излучая ложные сигналы, нарушающих работу системы наведения ракеты, и за счет разрыва контура «обратной связи», который лежит в основе полуавтоматической системы наведения по линии визирования SACLOS (Semi-Automatiс Command to Line Of Sight), а также лазерных дальномеров и лазерных целеуказателей. Подобные системы устанавливались главным образом на машины российской разработки или их клонов с переменным успехом.Дымовые и другие маскирующие завесы, генерируемые бортовыми системами машин, являются стандартными для большей части боевых платформ. Они, как правило, соединяются с устройствами предупреждения об угрозе, включая системы обнаружения о лазерном облучении и акустические системы определения и локализации выстрела, например EARS от OinetiQ North America и Boomerang от Raytheon. Разработки в области пиротехники позволили таким компаниям, как LaCroix, предложить специальные снаряды и заряды к ним, которые способны затруднить наблюдение в видимом, инфракрасном и других спектрах.Системы динамической защиты (в западной терминологии ERA, Explosive Reactive Armour — взрывная реактивная броня) широко распространены на сегодняшний день. Много внимания уделяется снижению их массы и размеров, хотя ДЗ останется, прежде всего, решением для машин с тяжелой броней в связи с тем, что броня должна выдерживать подрывы собственных блоков ДЗ. Повышение уровня модульности считается одним из путей решения логистической проблемы, связанной с разнообразием размеров панелей систем ДЗ.Компании Rheinmetall и IBD Deisenroth Engineering начали разработку системы электрической реактивной брони AMAP-EL, которая высвобождает энергию из заряженных конденсаторов, выталкивая внешние пластины в стороны при пробивании их снарядом или кумулятивной струей, и, тем самым, нарушая их траекторию. Система отличается чрезвычайно малым временем реакции и менее опасна для окружающих машину людей, военных или гражданских, поскольку в ней не используются взрывчатые вещества.Более легкие решения, защищающие, по крайней мере, от ручного кумулятивного вооружения, например, РПГ, реализованы в таких системах, как Q-Net разработки компании QinetiQ. Она представляет собой сетку, устанавливаемую на некотором расстоянии от бортов машины. При попадании в нее эффективность атакующего снаряда значительно снижается. Подобную концепцию использовала компания AM Safe Bridport при создании своей системы Tarian для защиты от РПГ. Возможности подобных систем были прекрасно продемонстрированы в боевых условиях Афганистана, хотя их применение в основном ограничивается защитой машин с легкой защитой.Но больше всего внимание уделяется, конечно же, КАЗ (то есть системам прямого поражения), в том числе, например, КАЗ Trophy от Raphael/IAI и российскому КАЗ «Афганит». Эти системы «непосредственного или прямого поражения» своим противоснарядом поражают атакующий снаряд на некоторой дистанции от платформы-носителя. При этом КАЗ могут подвергать опасности пехоту, сопровождающую боевую машину и других людей, включая гражданских. Изменение тактики, заключающееся в увеличении дистанции между пехотой и машиной, помогло бы снизить вероятность поражения. Впрочем, это неизбежно ухудшит взаимодействие между пехотой и экипажем боевой машины, и, в конце концов, сделает их более уязвимыми, особенно в сценариях ближнего боя, например, при действиях в городской черте или лесных массивах.В некоторых проектах КАЗ реализованы решения, снижающие вероятность нанесения косвенных потерь. Система Iron Curtain, созданная компанией Artis, уничтожает атакующие средства поражения непосредственно на самой машине. Artis использует радар для обнаружения атакующей угрозы, который подает сигнал готовности системе. Далее оптический сенсор сопровождает цель, выбирает прицельную точку и выбирает какой противоснаряд применить. Он выжигает боеголовку РПГ без ее детонации, после чего пустая болванка ударяет в борт машины. Этот подход позволил значительно снизить вероятность сопутствующих потерь.Новейший вариант КАЗ Active Defence System разработки компании Rheinmelall, получивший обозначение ADS-Gen 3 (испытания завершены в январе 2018 года), представляет собой комплект пусковых установок, устанавливаемых по периметру платформы-носителя. Выбранная установка выпускает противоснаряд. который за счет своего подрыва уничтожает или изменяет траекторию атакующего снаряда (ракеты). Этот КАЗ может бороться даже с тандемными боевыми частями. За счет нейтрализации атакующей угрозы в непосредственной близости от платформы косвенные потери резко снижаются.Компания Raytheon также разрабатывает свой КАЗ Quick Kill, который способен защитить всю верхнюю полусферу от вражеских средств поражения, атакующих с любого угла по горизонту и вертикали.Несмотря на тактические и технические сложности и стоимость, САЗ устанавливаются на большинство боевых машин. В феврале 2018 года американская армия объявила о том. что закупит израильский КАЗ Trophy для 267 своих танков М1А2, что по количеству приблизительно равно танковой бригаде. Она также продолжает квалификационные испытания КАЗ Iron Fist компании IMI, предназначенного для БМП Bradley, и КАЗ Iron Curtain компании Artis для менее защищенных бронетранспортеров Stryker. Модульная конструкция второй системы позволяет конфигурировать ее для самых разных платформ. Кроме того, в 2017 году Нидерланды объявили о намерении продемонстрировать КАЗ Iron Fist на бронемашине CV90 в рамках контракта с компанией BAE Systems. В случае успешного ее проведения она может стать первой стоящей в войсках БМП с установленным КАЗ. Китайская компания NORINCO в августе 2017 года также провела огневые испытания своего КАЗ GL-5. Наконец, в феврале 2018 Турция, потерявшая в Сирии несколько своих танков (не менее 10), объявила о том, что установит на свои ОБТ комплекс PULAT разработки местной компании Aselsan. Натурные испытания системы начались уже в марте 2018 года.«Если вас не заметят, то не смогут поразить». Казалось бы, очевидное утверждение, но до последнего времени военные не в полной мере учитывали эту азбучную истину при улучшении боевой устойчивости (живучести) машин. Хотя за счет использования маскировочных средств и средств введения противника в заблуждение снижается эффективность даже новейших сенсорных систем наблюдения и прицеливания. Представитель компании SAAB Barracuda отметил, что «отдельные и интегрированные технологии противодействия средствам наблюдения, доступные на сегодня, необязательно должны обеспечивать невидимость, скорее они должны представлять оппоненту дополнительную неопределенность на и так уже постоянно меняющемся поле боя».Модульная камуфляжная система MCS (Modular Camouflage System) компании Saab специально создана для боевых машин. Она позволяет им свободно перемещаться и вести огонь и при этом значительно затрудняет их обнаружение, сопровождение и соответственно эффективное поражение. Преимущества MCS и подобных систем получают всё большее признание в качестве средств защиты. Учитывая относительно небольшую стоимость подобных систем снижения признаков заметности. удивительно, что раньше они не были столь широко распространены. Американская армия, например, еще должна классифицировать систему компании SAAB для своих боевых машин, несмотря на ее принятие на снабжение армий семи стран НАТО.Ситуационная осведомленность может быть определена как качество комплексного восприятия разнородной информации в едином пространственно-временном объёме. Владение тактической обстановкой чрезвычайно важно для повышения боевой устойчивости и успешного выполнения боевой задачи. Вы должны знать расположение своих сил и любого вражеского подразделения, обнаруживая потенциальные угрозы как можно раньше и оперативно принимая против них соответствующие меры. Первым заметив противника, ты получаешь преимущество. При широкой доступности компактных видеокамер с высоким разрешением, недорогих систем ночного видения, имея в своем распоряжении мощности по обработке, выводу и распределению изображений, разработчики в настоящее время получили возможность организовывать из машины непрерывное всеракурсное наблюдение, и зачастую всю эту информацию может видеть каждый сидящий в машине.Изображения могут обрабатываться и интегрироваться с данными навигации и позиционирования и с остальной боевой информацией, включая карты, графику и данные видовой разведки, генерируемые вне машины, что дает возможность наблюдателю лучше оценить обстановку и общее тактическое пространство. Это позволяет быстро определить направление атаки и выдать команды целеуказания, а также упрощает командирам всех уровней отдачу боевых приказов. Представитель Центра боевой подготовки американской армии отметил, что «подобная информация коллективного доступа может стать единственным и самым важным направлением, способным повысить эффективность боевой машины».Технологический прогресс позволил разработать цифровые сенсорные системы меньшего размера, с большим разрешением и по более доступной стоимости; теперь их можно устанавливать в любом месте машины, в том числе и по ее периметру. Выходные сигналы от всех этих сенсоров (в комбинации с изображениями с других платформ) могут объединяться с другими данными (например, местоположением машины и навигационной информацией) в единую комплексную картинку. Система BattleView 360 компании BAE Systems принимает изображение с различных сенсоров и выводит их на нашлемный дисплей или монитор. Это позволяет сидящим в машине фактически «видеть сквозь» броню и иметь круговой обзор внешнего мира. «BattleView 360 помогает солдату понять свое окружающее пространство, моментально определить угрозу и среагировать на быстро развивающуюся обстановку», — заметил Дэн Линделл, ведущий проекта БМП CV90 в компании BAE Systems.С внедрением новых силовых блоков (силовой блок включает двигатель и трансмиссию) продолжается повышение их кпд, мощности и крутящего момента. В одних случаях это связано с тем, что необходимо компенсировать потерю подвижности после проведения мероприятий, направленных на повышение живучести и огневой мощи, а в других с простым повышением общих характеристик. Разработка более компактных силовых блоков может в некоторых случаях улучшить подвижность устаревших машин, даже если объем моторно-трансмиссионного отделения ограничен. Это сделало модернизацию силовых установок чрезвычайно популярной.В соответствии с модернизацией бронемашин Stryker американской армии, предложенной компанией General Dynamics Land Systems, они получат более мощный двигатель, более крупные колеса, более мощную энергосиловую установку и ряд усовершенствований в сфере надежности. По тому же пути пошла компания BAE Systems, ее новая бронемашина CV90 Mark IV получила двигатель Scania мощностью 100О л.с. и новую трансмиссию Х-300. Линделл отметил, что «удельная мощность является лишь одним из факторов, влияющих на подвижность. Не менее важен крутящий момент». Силовой блок MTU в бронемашине «Пума» является еще одним примером успешной модернизации. «При мощности 1073 л.с. двигатель MTU V10 892 предлагает не только большую удельную мощность, но простоту в обслуживании и ремонте».При движении по пересеченной местности характеристики подвески являются ключевым фактором обеспечения плавности хода для комфорта экипажа и десанта и устойчивости для систем вооружения. Особое внимание уделяется тем системам подвески, которые способны улучшить процесс захвата целей и ведения огня в движении. Прогресс и в этой области не стоит на месте, в настоящее время 60-тонный танк способен во время движения на высокой скорости вести прицельный огонь. Дополнительные тактические преимущества предлагает регулируемая подвеска. Южнокорейский танк Black Panther может менять положение корпуса, приподнимая нос или корму или наклоняясь в стороны.Появление гидропневматических полуактивных и активных систем подвески позволило транспортным средствам увеличить скорость движения по пересеченной местности. Появление продвинутых систем подвески в комбинации с более крупными колесами и системой централизованного регулирования давления в шинах позволило боевым машинам увеличить полезную грузоподъемность и расширить диапазон выполняемых задач. Представитель компании Patria сказал, что «прогресс в области систем подвески и соответствующее повышение характеристик и грузоподъемности способствовал увеличению доли колесных платформ, предназначенных для выполнения боевых задач». Бронемашина Patria AMV 8x8, например, в настоящее время стоит на вооружении восьми армий и рассматривается еще тремя. Существуют ее варианты с 30-мм вооружением, не уступающие ни по огневой мощи, ни по проходимости многим гусеничным БМП. Франция заменяет свои гусеничные машины АМХ-10 колесными VBCI, тогда как Россия в ближайшем будущем примет на снабжение новый колесный бронетранспортер «Бумеранг».Колесные машины всегда имели большие преимущества при наличии развитых сетей дорог разной категории, грунтовых и асфальтовых, но их непосредственное участие в боевых действиях служит индикатором того, насколько улучшились их внедорожные характеристики. По мнению многих военных, хотя в самых сложных условиях гусеничные машины и имели преимущества, особенно это справедливо для машин массой более 30 тонн, колесные машины в настоящее время вплотную приблизились к возможностям гусеничных. Кроме того, эксплуатационные расходы и расходы на обслуживание и ремонт колесных систем меньшие, плюс они могут конфигурироваться под более широкий круг задач. Тенденция расширенного использования колесных платформ в качестве передовой бронированной платформы, по мнению специалистов, сохранится и даже укрепится, особенно после того, как гусеничные машины начнут выполнять более специализированные задачи. Как пример, в настоящее время бельгийская армия реализует большую программу переоснащения, снимая с вооружения все гусеничные машины и заменяя их колесными.Способность перемещать боевые машины на большие расстояния, особенно воздушным транспортом, имеет большое значение для тех армий, которые организуют экспедиционные операции и принимают в них участие. Для операций подобного типа необходимы машины с правильной комбинацией подвижности, защиты и огневой мощи. К сожалению, ограничения грузоподъемности транспортной авиации не позволяют обеспечить правильный баланс этой триады характеристик в легком авиатранспортабельном транспортном средстве, особенно когда необходима доставка тяжелобронированных крупнокалиберных систем. САУ Centauro итальянской компании Leonardo и Stryker Mobile Protect Gun (MPG) являются двумя примерами систем, разработанных с учетом этих потребностей. В качестве альтернативного пути компания CMI Defense Groupe предлагает башни с пушками, например, башню CT-CV 105, что позволяет уже готовым к транспортировке военно-транспортной авиацией машинам, например, AMV и CV90, значительно повысить свою огневую мощь. Принцип модульного бронирования немецкой БМП «Пума» также направлен на достижение авиатранспортабельности, поскольку съемные броневые модули позволяют возить эту машину военно-транспортным самолетом Airbus A400M (без комплекта бронирования). На данный момент приоритетной программой американской армии является разработка так называемой платформы MPF (Mobile Protected Firepower). Особое внимание в программе уделяется авиатранспортабельности этой гусеничной машины. В конце 2018 года ожидается проведение ходовых испытаний нескольких платформ-претедентов.Оцифровывание и повышение мощностей обработки данных позволяют существенно повысить качество совместного использования данных как в самой боевой машине, так и вне её. Данные и изображения могут распределяться по всем машинам внутри тактического подразделения, а также передаваться в обеспечивающие подразделения и вышестоящему командованию. В этой связи только недавно военные начали осознавать преимущества, связанные с совместным использованием информации.Оцифровывание и возможность установления надежной связи стали решающими факторами, позволившими переместить экипажи из башни в корпус боевых машин, как это и произошло в случае немецкой БМП «Пума» и российскими ОБТ и БМП на платформе «Армата». Также существенно упростился процесс распределения задач между членами экипажа машины и даже возимым десантом. Например, на новых бронемашинах CV90 любой человек на борту может видеть изображение с любой камеры наблюдения, а также управлять установленным на крыше боевым модулем. В объединенных в единую сеть машинах все находящиеся в них превосходно осведомлены не только об обстановке в непосредственной близости, но за счет систем позиционирования, картографирования и оперативного управления также лучше владеют тактической ситуацией.Способность бесшовно обмениваться информацией между машинами в реальном времени дает дополнительные преимущества, позволяя каждой боевой машине в подразделении качественно повысить уровень ситуационной осведомленности. Представьте сценарий, в котором машины движутся в колонне. Система предупреждения о лазерном облучении и/или определения выстрела, установленная на головной машине, выдает сигнал тревоги об угрозе. Все следующие машины одновременно получают предупреждение и данные о направлении и местоположении угрозы, даже если она может быть некоторым из них и не видна. Это позволит всему подразделению принять более эффективное меры и атаке противника будет противопоставлена огневая мощь всей колонны. Кроме того, средства огневой поддержки смогут вовремя отреагировать, поскольку информация о ситуации и цели поступит к ним без задержки.Революция в сфере тактической информации дает особо заметные преимущества при реализации тактических приемов, методов и способов ведения маневренных боевых действий. Здесь главный принцип — наблюдение, оценка и реагирование на боевую ситуацию быстрее своего оппонента. За счет постоянного опережения оппонента может быть достигнуто тактическое преимущество и его ответные действия могут оказаться неэффективными или даже неуместными. Способность оперативнее осуществлять сбор и обмен информацией позволяет быстрее выполнять цикл «наблюдение, оценка, решение, действие», что является основой достижения превосходства над противником.