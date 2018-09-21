Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 4. Вместо гимна реквием

Происхождение гимна Украины, как и всё, что связано с украинством, окутано туманом лжи. Когда слушаешь украинский гимн, его нудную, тягучую мелодию, не появляется никакого желания плакать от гордости за страну и восхищаться этим символом государства. У многих нет желания даже вставать. Это скорее не гимн, а реквием, поминальная песня.Нельзя сказать, что при прослушивании гимна возникает ощущение весомости и простора. Наоборот, первая же строчка гимна («Ще не вмерла Украина…») в сочетании с минорной мелодией создает ощущение тягучести, монотонности, грусти и угнетенности. Почему так? Почему украинский гимн — это калька с польского гимна, в котором изложена программа возрождения польского государства?Прежде чем говорить об авторстве и мелодии гимна, стоит напомнить об историческом периоде, когда был написан этот гимн. Это 1862 год, Польши как государства уже более полувека как не существует. Она разделена между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Польское восстание 1830 года подавлено, готовится новое восстание, которое в следующем 1863 году также закончится неудачей.Один из служивших в армии Наполеона польских генералов в 1797 году написал песню «Еще Польска не згинела», быстро ставшую популярным шлягером в среде сторонников восстановления Речи Посполитой. Как «Мазурка Домбровского», она стала национальным гимном во время польских восстаний 1830 и 1863 годов и в 1927 году государственным гимном Польши.Польская шляхта, в том числе осевшая на землях Малороссии, мечтает восстановить Речь Посполитую и стремится привлечь на свою сторону хлопоманов, часть русской интеллигенции, в основном молодежи, зараженной под польским влиянием идеей отдельного «украинского народа».По канонической версии, авторство слов будущего украинского гимна «Ще не вмерла Украина» принадлежит известному российскому ученому Павлу Чубинскому, украинофилу и бывшему члену польского кружка хлопоманов. Он якобы написал этот стих в августе 1862 года, накануне польского восстания. Вот только сам Чубинский при жизни никогда на авторство не претендовал.Впервые об авторстве Чубинского было написано в воспоминаниях некого Белецкого. Их в 1914 году напечатали в украинофильском журнале «Украинская жизнь», целью которого являлось пропаганда так называемого украинского культурного достояния. Стоит ли удивляться, что редактором журнала был небезызвестный Симон Петлюра.По версии Белецкого, на одной из вечеринок киевских хлопоманов, на которой присутствовал и Белецкий, Чубинский экспромтом написал слова гимна «Ще не вмерла Украина», как будто бы на мотив сербской песни. Лукавство заключается в том, что факт вечеринки был, и на ней действительно написали эти стихи. Но позорное первородство польского гимна и авторство поляков Белецкий пытается скрыть за версией о сербском следе.Сделать это было совсем нетрудно, так как уже существовал и сербский вариант Гандрия Зейлера «Ещё не погибла Сербия», и даже аналогичный у мусульман Хорватии — «Еще не погибла Хорватия» Людевита Гая. Интересное распространение польского шлягера среди не имевших государственности народов! В воспоминаниях другого участника вечеринки, Николая Вербицкого, изложенных в его письмах, всё выглядит куда правдоподобнее. Как на рядовой студенческой вечеринке сочувствующих зреющему восстанию переделывали популярный шлягер.Стих стал плодом коллективного творчества по переписыванию польского шлягера «Еше Польска не згинела» на хлопоманский лад. В действе участвовали студенты-хлопоманы, «урожденные шляхтичи крови Радзивилов» Иосиф Рыльский и его брат Тадей Рыльский — известный польский поэт, псевдоним Максим Черный (отец и дядя советского поэта Максима Рыльского).На вечеринке были их приятели поляки русофобы Паулин Свенцицкий (псевдоним Павел Свой), Павел Житецкий и Иван Навроцкий. Двое последних опоздали, зато привели знакомого серба Петра Энтич-Карича. Сам Чубинский появился, как всегда, последним.Во время вечеринки поляки Рыльский и Свенцицкий запели «Марш Домбровского», и родилась идея написать такой же, но уже в привязке к польско-хлопоманским идеям. Коллективно и были написаны стихи. По словам Вербицкого, от его текста осталось только две строки.Первый вариант будущего гимна включал в себя квинтэссенцию всех польских комплексов по украинскому вопросу. Что и понятно, учитывая национальность авторского коллектива! Один из первых вариантов включал такую строфу: «Тех, кто смело защитил Матерь-Украину. Наливайко и Павлюк…»Тадею Рыльскому и Павлину Свенцицкому, родственников которых от младенцев до старцев вырезал Павел Бут по кличке Павлюк, не понравилось упоминание о нем. Тадей Рыльский предложил свой вариант: «Вспомним же святую смерть рыцарей казацтва…»А вот куплет из первых вариантов будущего гимна Украины:«Ой, Богдане-Зиновию, пьяный наш гетьмане,За что продал Украину москалям поганым?»И дальше исконно великопольские претензии: "Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону». Будущее этих земель они видят, с одной стороны, от реки Сан, приток Вислы в глубине Польши, с другой, до реки Дон в глубине российской территории. То есть сразу претензии на часть Польши и Курскую, Белгородскую, Воронежскую, половину Ростовской, часть Липецкой и Волгоградской областей России!После подавления польского восстания 1863 года Свенцицкий, поклонник творчества Тараса Шевченко и ярый русофоб, эмигрировал во Львов, бывший тогда австрийским Лембергом, и "Ще не вмерла Украина" выдал за творчество еще одного идола украинства — Шевченко.Первая публикация стихов была осуществлена не где-нибудь, а опять же во Львове. В четвертом номере местного журнала "Мета" за 1863 год были напечатаны четыре стихотворения. Причём первым шел стих "Ще не вмерла", после которого действительно три стихотворения Шевченко. И все вместе завершались его подписью. Так с подачи Свенцицкого авторство пытались приписать Кобзарю.Но это вызывало уж слишком много сомнений. Издатели стихов Шевченко в 1880-е годы запросили такого знатока украинской словесности, как украинофил Кулиш. Он был осведомлен о непричастности Шевченко. Не желая раскрывать польский след и близко зная Павла Чубинского (недавно умершего), коллегу по Министерству путей сообщения, Кулиш приписал авторство ему.Вдохновленный публикацией галицкий священник, поляк по происхождению Михаил Вербицкий, однофамилец Николая Вербицкого, через неделю написал музыку. С этого момента польский шлягер стал претендовать на гимн Галиции. Той самой Галиции, на которой как раз в это время австрийцы создавали новую, украинскую нацию, одаривая «украинцев» атрибутами вроде флага, гимна и даже истории. Официальной датой первого публичного исполнения песни считают 10 марта 1865 года, когда в Перемышле, в духовной семинарии украинское общество устроило вечер памяти Шевченко.Происхождение и смысл "Ще не вмерла Украина" полностью соответствует политическим лозунгам и воззрениям польской шляхты Малороссии и Галиции накануне восстания. Так как восстание не удалось, текст песни не получил распространения. Да и чужд он был малороссийскому населению, которое, кстати, активно помогало ликвидировать польский бунт. Песенка нашла благодатную почву лишь в среде галицких украинофилов, которые охотно пели под польскую дуду.Кратковременно мелькнув в 1917-1920 годах как один из вариантов государственного гимна бутафорской УНР, польский шлягер вытащили из загашника в 1992-м. Достали, отряхнули от нафталина, подредактировали. Президент Кучма переделал первую строфу на: «Ще не вмерла України і слава і воля», попутно оставив только первое четверостишие и припев. Уж очень неполиткорректно было претендовать на реку Сан в Польше и русский Дон. В таком виде и утвердили в 2003 году это польское творение в качестве государственного гимна Украины.Как известно, гимн любого государства — это и программа, в которой слились воедино прошлое, настоящее и будущее, это и призыв к его народу, это и молитва за его благосостояние. Гимн должен вызывать у граждан страны ощущение причастности к чему-то большему и великому, сохранять память о ней в веках. Гимн Франции, знаменитая «Марсельеза», один из самых ярких примеров удачного гимна, мелодия которого не оставляет равнодушным никого. Она великолепно передает колорит страны, ее цели и устремления.А какие ассоциации может вызвать гимн Украины «Ще не вмерла…»? Первое, что приходит в голову: «чуть жива», «на ладан дышит», «еле-еле душа в теле». Первая строка государственного гимна о многом говорит. Как говорил незабвенный капитан Врунгель: «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». Так и с Украиной: плывёт она непонятно куда и непонятно зачем. До последнего рифа осталось не так уж много.