Крепкий орешек Русского фронта. Часть 2. Победа в польских снегах
На 2-м этапе операции Сибирские корпуса, нанеся сильный фланговый удар, разгромили ударную группировку германцев.
Сопротивление 36-й резервной дивизии и 9-й ландверной бригады было сломлено 12 февраля. 13-го февраля в ходе ночной атаки части 1-го Сибирского корпуса овладели м. Добржанково (6 км юго-восточнее г. Прасныш), захватив серьезные трофеи (около 2 тыс. пленных и 20 орудий).
Пленные германские офицеры
В это время 1-й Туркестанский корпус, нанеся удар в стык между дивизией фон Верница и 36-й резервной дивизией (участок Зелена – Лагуны), вышел к западным предместьям Прасныша.
Уже вечером 13-го сибиряки ворвались в Прасныш, а на следующий день город был окончательно очищен от противника. В этих боях 1-й Сибирский корпус разгромил 1-й резервный корпус противника, захватив за 11-13 февраля 10 тыс. пленных.
Сводка Ставки от 14-го февраля зафиксировала отступление германцев в праснышском районе на 40-км фронте – в то время как русские войска, преодолевая огнем и штыками сопротивление противника, энергично шли вперед. Противник оставлял пленных, орудия, пулеметы, обозы. Лишь за 11-12-го февраля было захвачено 30 офицеров, 2600 нижних чинов, 7 орудий и 11 пулеметов. Особенно много людей пленными немцы потеряли в ночь на 14-е февраля, и к 15 февраля их количество возросло до 10 тыс. человек. Нес противник большие потери и во время отступления 15-16-го февраля на Млаву и Хоржеле – причем в ряде случаев отход принял беспорядочный характер, когда оставлялись даже раненые.
Хотя, следует отметить, что выгодное положение сибирских соединений не было использовано для полного уничтожения противника вследствие безынициативности командования 2-го Сибирского корпуса, а также того обстоятельства, что конные группы, приданные сибирякам, не получив конкретных задач, оставались во 2-м эшелоне.
На правом фланге 12-й армии Гвардейский корпус завязал упорные бои в районе г. Едвабно. Гвардейцы поддерживали 1-й армейский корпус – их действия, несмотря на значительные потери, привели к стабилизации обстановки. Журнал боевых действий 2-й гвардейской пехотной дивизии зафиксировал: «19. II. I-й армейский корпус возобновил наступление. Дивизии приказано его поддержать». Состоялась ночная (и безуспешная) атака кладбища у Едвабно. Понеся крупные потери, гвардейцы вернулись в исходное положение, но с наступлением темноты вновь атаковали - прорвали позиции противника, захватив д. Витыне. Но затем выдвинувшиеся вперед и окруженные подошедшими германскими резервами, 2 батальона гвардейцев, отбиваясь всю ночь от противника, погибли. Документ отметил в 1-й гвардейской дивизии – «горячие бои за обладание захваченными противником Евелинским пepeлеcкoм и высотой 181». Противник (5-я резервная пеxотная бригада) сообщал о прорыве у Витыне – но при поддержке подошедших частей отряда Прейшена положение было восстановлено. В боях у Едвабно лейб-гвардии Финляндский полк в период 8 - 21 февраля только убитыми потерял 10 офицеров. Одиннадцатый - поручик Заушкевич I-й, тяжело раненный в бою 18-го февраля при атаке германских окопов, - остался на поле боя. Будучи подобран немцами и помещен в один из лазаретов, герой-поручик, не снеся позора плена, сорвал с себя ночью повязки и скончался от кровотечения. Последними словами поручика была просьба сообщить в полк и отцу, что он умирает - как и подобает русскому офицеру. Немцы не только выполнили волю умершего (передав в запечатанном конверте его предсмертные слова в полк) - приказом по германской дивизии подвиг русского офицера ставился в пример немецким военнослужащим.
17-го февраля начался третий этап операции – армии Северо-Западного фронта (1-я, 10-я и 12-я) перешли в наступление.
20-го февраля ожесточенные бои (часто переходящие в рукопашные схватки) разгорелись между реками Оржец и Висла – особенно в районе Млава - Хоржеле. Группа М.-К.-В. фон Гальвица потерпела вторичное поражение. Попытавшись в конце февраля контратаковать, 1-го марта фланговым ударом 23-го корпуса со стороны Стегна - Единорожца она была опрокинута и отброшена в Восточную Пруссию. В Единорожском сражении 1 - 2 марта русская 62-я пехотная дивизия захватила 17 орудий, 12 пулеметов и 500 пленных. А в ходе боев к северу от Прасныша 3 - 5 марта трофеями русских частей стали еще 5 орудий, 42 пулемета и несколько сотен пленных.
В мартовских боях русские войска также несли большие потери. Офицер Кавказской гренадерской дивизии (2-й Кавказский армейский корпус) поручик К. Попов вспоминал о боях 2-8 марта у дд. Зберож – Павлово – Кастельно. Утром 2-го марта 2-й батальон, в котором служил К. Попов, находился в полковом резерве - в лесу у дер. Венгры. Наступление вела 2-я бригада, тогда как противник занимал прекрасную позицию, находясь на возвышенности. Германские окопы были снабжены большим количеством пулеметов и обнесены проволочным заграждением. Русским предстояло атаковать, двигаясь снизу вверх по открытой местности, противника, обладающего превосходящей артиллерией, снабженной неограниченным объемом снарядов. В то же время у русских снарядов уже было мало, ручные гранаты отсутствовали, а мерзлая земля не позволяла окапываться - и цепи, залегшие от невыносимого огня, расстреливались противником. Потери были тяжелыми. Бой продолжался 3 дня. 16-й гренадерский Мингрельский полк потерял лишь убитыми офицерами за 2-3 марта 22 человека.
К середине марта сопротивление германцев усилилось – они ввели в дело резервы, но русские войска медленно продвигались вперед, овладевая окопами и высотами. Крупные рукопашные схватки у Ваха, Караски и Единорожца привели к захвату до 300 пленных, 8 пулеметов и 2 минометов. Наконец, 16-17-го марта, в последние дни операции, трофеями русских частей в районе Вах – Тартак – Оржиц стали свыше 600 пленных и 11 пулеметов.
Следует отметить, что русские войска сражались в исключительно трудных условиях снабжения, при начавшихся перебоях с боеприпасами и в условиях весенней распутицы.
Задача победоносных войск Северо-Западного фронта теперь заключалась в том, чтобы наносить противнику сильные короткие удары, преследуя его до границы, а затем армии должны были прикрыть подступы к рр. Неман, Бобр и Нарев и удержать плацдарм на левобережье Вислы.
Результат операции показателен трофеями победителей – было захвачено в плен около 14 тыс. немцев (этот «рекорд» был «побит» французами лишь более чем через полгода – в ходе наступления в Шампани), 58 орудий и свыше 100 пулеметов.
Были разгромлены и почти уничтожены 2 корпуса германцев - 1-й резервный и Э. Цастрова. Вторая Праснышская операция даже по количеству трофеев стала отмщением за Вторую Августовскую. Войска русской 10-й армии потеряли тогда пленными 11 тыс. человек [Иванов Н. Удары по сходящимся направлениям // Война и революция. 1935. Март – апрель. С. 15].
О 15 тыс. русских пленных в ходе Второй Августовской операции сообщал и британский источник.
И вот теперь на том же ТВД в руки русских войск попали 14 тыс. немцев.
Общие потери сторон составили: 1-я и 12-я армии Северо-Западного фронта потеряли 40 тыс. человек, германские 12-я и 8-я армии – 60 тыс. человек.
Особенно отличились в операции сибирские дивизии.
13-го февраля 3-й сибирский стрелковый полк 1-й сибирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского армейского корпуса 12-й армии захватил ценный трофей - знамя 1-го батальона 34-го Померанского лейб-фузилерного полка 6-й бригады 3-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса армейской группы М.-К.-В. фон Гальвица.
Знамя германского 34-го Померанского лейб-фузилерного Королевы Шведской полка 6-й пехотной бригады 3-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса. Захвачено в г. Прасныш 13-го февраля 1915 г. 3-м сибирским стрелковым полком 1-й сибирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского армейского корпуса 12-й армии Северо-Западного фронта. Andolenko S. Les drapeaux de la Grande Guerre, 1945.
34-й Померанский лейб-фузилерный королевы Виктории Шведской полк был атакован в дер. Юзефово, когда выдвигался для поддержки опрокинутого русскими 1-го резервного корпуса.
3-й сибирский стрелковый полк со своим ценным трофеем. Нива, № 23. 1915.
После ожесточенного боя остатки одного из старейших полков германской армии (сформирован в 1720-м г.) - 12 офицеров и 800 нижних чинов попали в плен. Немцы попытались спрятать полковую святыню в колодце (сорвав полотнище с древка), но знамя в полном комплекте было обнаружено бойцами генерал-майора В. А. Добржанского.
Германское знамя в руках сибиряков. Andolenko S. Les drapeaux.
Проявили себя и второочередные дивизии: 63-я в течение нескольких дней героически защищала г. Прасныш, противостоя многократно превосходящему в силах противнику; 62-я отличилась при Единорожце.
В праснышских боях прославилась и русская конница.
15-й гусарский Украинский полк (15-я кавалерийская дивизия 1-го Конного корпуса) 12-го февраля провел блестящую конную атаку (см. Польская атака украинских гусар). Гусары эффективно поддержали сибирских стрелков, сражавшихся с частями 69-й и 70-й резервных бригад. Эскадроны добили отступавшие германские части, разгромили двигавшуюся к передовой колонну германской пехоты и захватили артиллерийскую батарею (3 орудия и 26 артиллеристов). Гусарский полк потерял убитыми 27 человек, ранеными 22 человек, захватив 260 пленных, 3 легких и 1 тяжелое орудия, 6 зарядных ящиков.
Отступление германских войск из-под Прасныша. Нива, 1915. № 15.
Около 1700 пленных захватили 2-й и 3-й уральские казачьи полки.
В общей сложности под Праснышем действовали (и действовали успешно) 23 русских эскадрона и сотни.
Операция показательна и успешной стратегической разведкой со стороны частей 4-й кавалерийской и 4-й донской казачьей дивизий, а также отдельных бригад (см. Лампасы под Праснышем. Ч. 1; Лампасы под Праснышем. Ч. 2; Лампасы под Праснышем. Ч. 3). Действия русской конницы способствовали вначале стабилизации обстановки, а затем переходу в наступление: «Свидетельство пехоты - большая похвала коннице, ибо пехота строго оценивает устойчивость».
Как отмечал военный специалист – участник боев: «Русская конница сделала кое-что, немецкая не сделала ничего: кав. корпус фон Холлена скромно прятался в тылу…».
Захват германских автомобилей русскими конниками. Великая война в образах и картинах. Вып. 5. Изд. Маковского Д. Я. М., 1915.
Продолжение следует…
Сопротивление 36-й резервной дивизии и 9-й ландверной бригады было сломлено 12 февраля. 13-го февраля в ходе ночной атаки части 1-го Сибирского корпуса овладели м. Добржанково (6 км юго-восточнее г. Прасныш), захватив серьезные трофеи (около 2 тыс. пленных и 20 орудий).
Пленные германские офицеры
В это время 1-й Туркестанский корпус, нанеся удар в стык между дивизией фон Верница и 36-й резервной дивизией (участок Зелена – Лагуны), вышел к западным предместьям Прасныша.
Уже вечером 13-го сибиряки ворвались в Прасныш, а на следующий день город был окончательно очищен от противника. В этих боях 1-й Сибирский корпус разгромил 1-й резервный корпус противника, захватив за 11-13 февраля 10 тыс. пленных.
Сводка Ставки от 14-го февраля зафиксировала отступление германцев в праснышском районе на 40-км фронте – в то время как русские войска, преодолевая огнем и штыками сопротивление противника, энергично шли вперед. Противник оставлял пленных, орудия, пулеметы, обозы. Лишь за 11-12-го февраля было захвачено 30 офицеров, 2600 нижних чинов, 7 орудий и 11 пулеметов. Особенно много людей пленными немцы потеряли в ночь на 14-е февраля, и к 15 февраля их количество возросло до 10 тыс. человек. Нес противник большие потери и во время отступления 15-16-го февраля на Млаву и Хоржеле – причем в ряде случаев отход принял беспорядочный характер, когда оставлялись даже раненые.
Хотя, следует отметить, что выгодное положение сибирских соединений не было использовано для полного уничтожения противника вследствие безынициативности командования 2-го Сибирского корпуса, а также того обстоятельства, что конные группы, приданные сибирякам, не получив конкретных задач, оставались во 2-м эшелоне.
На правом фланге 12-й армии Гвардейский корпус завязал упорные бои в районе г. Едвабно. Гвардейцы поддерживали 1-й армейский корпус – их действия, несмотря на значительные потери, привели к стабилизации обстановки. Журнал боевых действий 2-й гвардейской пехотной дивизии зафиксировал: «19. II. I-й армейский корпус возобновил наступление. Дивизии приказано его поддержать». Состоялась ночная (и безуспешная) атака кладбища у Едвабно. Понеся крупные потери, гвардейцы вернулись в исходное положение, но с наступлением темноты вновь атаковали - прорвали позиции противника, захватив д. Витыне. Но затем выдвинувшиеся вперед и окруженные подошедшими германскими резервами, 2 батальона гвардейцев, отбиваясь всю ночь от противника, погибли. Документ отметил в 1-й гвардейской дивизии – «горячие бои за обладание захваченными противником Евелинским пepeлеcкoм и высотой 181». Противник (5-я резервная пеxотная бригада) сообщал о прорыве у Витыне – но при поддержке подошедших частей отряда Прейшена положение было восстановлено. В боях у Едвабно лейб-гвардии Финляндский полк в период 8 - 21 февраля только убитыми потерял 10 офицеров. Одиннадцатый - поручик Заушкевич I-й, тяжело раненный в бою 18-го февраля при атаке германских окопов, - остался на поле боя. Будучи подобран немцами и помещен в один из лазаретов, герой-поручик, не снеся позора плена, сорвал с себя ночью повязки и скончался от кровотечения. Последними словами поручика была просьба сообщить в полк и отцу, что он умирает - как и подобает русскому офицеру. Немцы не только выполнили волю умершего (передав в запечатанном конверте его предсмертные слова в полк) - приказом по германской дивизии подвиг русского офицера ставился в пример немецким военнослужащим.
17-го февраля начался третий этап операции – армии Северо-Западного фронта (1-я, 10-я и 12-я) перешли в наступление.
20-го февраля ожесточенные бои (часто переходящие в рукопашные схватки) разгорелись между реками Оржец и Висла – особенно в районе Млава - Хоржеле. Группа М.-К.-В. фон Гальвица потерпела вторичное поражение. Попытавшись в конце февраля контратаковать, 1-го марта фланговым ударом 23-го корпуса со стороны Стегна - Единорожца она была опрокинута и отброшена в Восточную Пруссию. В Единорожском сражении 1 - 2 марта русская 62-я пехотная дивизия захватила 17 орудий, 12 пулеметов и 500 пленных. А в ходе боев к северу от Прасныша 3 - 5 марта трофеями русских частей стали еще 5 орудий, 42 пулемета и несколько сотен пленных.
В мартовских боях русские войска также несли большие потери. Офицер Кавказской гренадерской дивизии (2-й Кавказский армейский корпус) поручик К. Попов вспоминал о боях 2-8 марта у дд. Зберож – Павлово – Кастельно. Утром 2-го марта 2-й батальон, в котором служил К. Попов, находился в полковом резерве - в лесу у дер. Венгры. Наступление вела 2-я бригада, тогда как противник занимал прекрасную позицию, находясь на возвышенности. Германские окопы были снабжены большим количеством пулеметов и обнесены проволочным заграждением. Русским предстояло атаковать, двигаясь снизу вверх по открытой местности, противника, обладающего превосходящей артиллерией, снабженной неограниченным объемом снарядов. В то же время у русских снарядов уже было мало, ручные гранаты отсутствовали, а мерзлая земля не позволяла окапываться - и цепи, залегшие от невыносимого огня, расстреливались противником. Потери были тяжелыми. Бой продолжался 3 дня. 16-й гренадерский Мингрельский полк потерял лишь убитыми офицерами за 2-3 марта 22 человека.
К середине марта сопротивление германцев усилилось – они ввели в дело резервы, но русские войска медленно продвигались вперед, овладевая окопами и высотами. Крупные рукопашные схватки у Ваха, Караски и Единорожца привели к захвату до 300 пленных, 8 пулеметов и 2 минометов. Наконец, 16-17-го марта, в последние дни операции, трофеями русских частей в районе Вах – Тартак – Оржиц стали свыше 600 пленных и 11 пулеметов.
Следует отметить, что русские войска сражались в исключительно трудных условиях снабжения, при начавшихся перебоях с боеприпасами и в условиях весенней распутицы.
Задача победоносных войск Северо-Западного фронта теперь заключалась в том, чтобы наносить противнику сильные короткие удары, преследуя его до границы, а затем армии должны были прикрыть подступы к рр. Неман, Бобр и Нарев и удержать плацдарм на левобережье Вислы.
Результат операции показателен трофеями победителей – было захвачено в плен около 14 тыс. немцев (этот «рекорд» был «побит» французами лишь более чем через полгода – в ходе наступления в Шампани), 58 орудий и свыше 100 пулеметов.
Были разгромлены и почти уничтожены 2 корпуса германцев - 1-й резервный и Э. Цастрова. Вторая Праснышская операция даже по количеству трофеев стала отмщением за Вторую Августовскую. Войска русской 10-й армии потеряли тогда пленными 11 тыс. человек [Иванов Н. Удары по сходящимся направлениям // Война и революция. 1935. Март – апрель. С. 15].
О 15 тыс. русских пленных в ходе Второй Августовской операции сообщал и британский источник.
И вот теперь на том же ТВД в руки русских войск попали 14 тыс. немцев.
Общие потери сторон составили: 1-я и 12-я армии Северо-Западного фронта потеряли 40 тыс. человек, германские 12-я и 8-я армии – 60 тыс. человек.
Особенно отличились в операции сибирские дивизии.
13-го февраля 3-й сибирский стрелковый полк 1-й сибирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского армейского корпуса 12-й армии захватил ценный трофей - знамя 1-го батальона 34-го Померанского лейб-фузилерного полка 6-й бригады 3-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса армейской группы М.-К.-В. фон Гальвица.
Знамя германского 34-го Померанского лейб-фузилерного Королевы Шведской полка 6-й пехотной бригады 3-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса. Захвачено в г. Прасныш 13-го февраля 1915 г. 3-м сибирским стрелковым полком 1-й сибирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского армейского корпуса 12-й армии Северо-Западного фронта. Andolenko S. Les drapeaux de la Grande Guerre, 1945.
34-й Померанский лейб-фузилерный королевы Виктории Шведской полк был атакован в дер. Юзефово, когда выдвигался для поддержки опрокинутого русскими 1-го резервного корпуса.
3-й сибирский стрелковый полк со своим ценным трофеем. Нива, № 23. 1915.
После ожесточенного боя остатки одного из старейших полков германской армии (сформирован в 1720-м г.) - 12 офицеров и 800 нижних чинов попали в плен. Немцы попытались спрятать полковую святыню в колодце (сорвав полотнище с древка), но знамя в полном комплекте было обнаружено бойцами генерал-майора В. А. Добржанского.
Германское знамя в руках сибиряков. Andolenko S. Les drapeaux.
Проявили себя и второочередные дивизии: 63-я в течение нескольких дней героически защищала г. Прасныш, противостоя многократно превосходящему в силах противнику; 62-я отличилась при Единорожце.
В праснышских боях прославилась и русская конница.
15-й гусарский Украинский полк (15-я кавалерийская дивизия 1-го Конного корпуса) 12-го февраля провел блестящую конную атаку (см. Польская атака украинских гусар). Гусары эффективно поддержали сибирских стрелков, сражавшихся с частями 69-й и 70-й резервных бригад. Эскадроны добили отступавшие германские части, разгромили двигавшуюся к передовой колонну германской пехоты и захватили артиллерийскую батарею (3 орудия и 26 артиллеристов). Гусарский полк потерял убитыми 27 человек, ранеными 22 человек, захватив 260 пленных, 3 легких и 1 тяжелое орудия, 6 зарядных ящиков.
Отступление германских войск из-под Прасныша. Нива, 1915. № 15.
Около 1700 пленных захватили 2-й и 3-й уральские казачьи полки.
В общей сложности под Праснышем действовали (и действовали успешно) 23 русских эскадрона и сотни.
Операция показательна и успешной стратегической разведкой со стороны частей 4-й кавалерийской и 4-й донской казачьей дивизий, а также отдельных бригад (см. Лампасы под Праснышем. Ч. 1; Лампасы под Праснышем. Ч. 2; Лампасы под Праснышем. Ч. 3). Действия русской конницы способствовали вначале стабилизации обстановки, а затем переходу в наступление: «Свидетельство пехоты - большая похвала коннице, ибо пехота строго оценивает устойчивость».
Как отмечал военный специалист – участник боев: «Русская конница сделала кое-что, немецкая не сделала ничего: кав. корпус фон Холлена скромно прятался в тылу…».
Захват германских автомобилей русскими конниками. Великая война в образах и картинах. Вып. 5. Изд. Маковского Д. Я. М., 1915.
Продолжение следует…
- Автор:
- Олейников Алексей
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