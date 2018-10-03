Линейные крейсеры типа "Измаил". Ч. 4

Линейный крейсер "Наварин" (на заднем плане - корпус "Бородино")

«… м МГШ даже рассмотрели гипотетические поединки броненосного крейсера типа «Измаил» (с 241,3 мм бортовым поясом на курсовых углах 30-90 град) с рядом иностранных линейных кораблей: французским «Норманди», германскими «Кайзер» и «Кениг», и английским «Айрон Дюк». В результате сделанных специалистами штаба выкладок выяснилось следующее: при бое с первым (12*343-мм орудий, 317,5 мм пояс, скорость 21,5 узлов) русский крейсер имел значительную свободу маневрирования и, обладая большим ходом, пробивал его броню при всех углах встречи, а преимущество в дистанции могло превышать 20 кбт; при столкновении со вторым (10*305-мм орудий, 317,5 мм бронепояс, скорость 21 уз) преимущества в свободе маневрирования, бронепробиваемости при различных углах и тактической скорости также оставались за «Измаилом», при бое с третьим (8*380-мм орудий, 317,5 мм пояс, 25 уз) свобода маневрирования, правда, незначительная, (5-8 град) оставалась за германским кораблем, но в тактической скорости и числе орудий первенствовал русский; аналогичным образом обстояло и с британским линкором (10*343-мм орудий, 343 мм пояс, скорость 21 уз) но, принимая во внимание преимущества броненосного крейсера в ходе и углах обстрела (тактическая скорость), превосходство его противника могло быть меньше указанных выше 5-8 град».