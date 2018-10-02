Поиски экспедиции Лаперуза

Сегодня, 05:48

Крушение кораблей у Ваникоро. Художник Луи Ле Бретон, был иллюстратором в экспедиции Дюмон-Дюрвиля

Жозеф Антуан де Брюни д’Антркасто

Фрегаты «Поиск» и «Надежда». Художник Франсуа Ру

Жак-Жюльен де Лабиллардьер, ботаник

Колокол с «Астролябии»

Корвет Дюмон-Дюрвиля «Астролябия» (до переименования «Раковина»)

Памятник на Ваникоро

Памятник Лаперузу в Альби

Подводные фото «Буссоли» Тедди Сегана