«Ручные» комплексы ПВО. Часть 4. ПЗРК Robotsystem 70

ЗУР комплекса RBS 70

Комплекс RBS 70 сухопутных войск Австралии на учениях, 2011 год

Источник:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rbs70/rbs70.shtml

http://nevskii-bastion.ru/complex-rbs-70

http://zonwar.ru/granatomet/pzrk/RBS-70.html

Материалы из открытых источников

ПЗРК Robotsystem 70 – ракетный комплекс 70-й модели (RBS-70) – шведский универсальный переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов и вертолетов) противника. Разработан в Швеции инженерами компании Bofors Defence (сегодня Saab Bofors Dynamics). ПЗРК RBS-70 принят на вооружение шведской армии в 1977 году. В дальнейшем активно поставлялся на экспорт, его приобрели около двадцати стран мира, с 1985 года экспортное обозначение комплекса – Rayrider.В отличие от переносных зенитных ракетных комплексов США, СССР и Великобритании, создававшихся в то же время, шведский комплекс «переносным» можно назвать лишь с натяжкой. Главным недостатком комплекса называют его большую массу, две ЗУР в ТПК и ПУ тянут вместе на 120 кг. Для доставки подобного «переносного» комплекса в требуемое место приходится применять транспортные средства, либо устанавливать его на различные шасси. Это был сознательный подход шведов, который обеспечил им преимущество перед иностранными ПЗРК тех же лет по дальности и высоте поражаемых и целей и высокий потенциал модернизации комплекса. Принятая на вооружение в 2001 году ракета Bolide существенно расширила возможности ПЗРК, который по-прежнему остается на вооружении различных стран мира.Поскольку потребности обеспечения обороноспособности Швеции удовлетворялись ВПК страны с избытком, в XX веке почти каждый образец шведского вооружения создавался с прицелом на экспорт за границу, в том числе для партнеров Швеции по международным военно-политическим блокам. В этом плане ПЗРК Robotsystem 70 не был исключением. Несмотря на то, что в первую очередь он разрабатывался для вооруженных сил Швеции, корпоративный менеджмент компании Bofors усматривал большой потенциал в освоении международного рынка вооружений, в том числе рынка США. В дальнейшем комплекс действительно активно продвигался на экспорт. Из ближайших соседей России он находится на вооружении армий Латвии и Литвы. Эти страны получили ПЗРК RBS-70 в первой половине 2000-х годов и в настоящее время участвуют в программе по их модернизации, закупая новые ракеты, прицелы и оборудование.Работы по созданию комплекса Robotsystem 70 были начаты в Швеции в 1967 году, а первые образцы поступили на испытания через 7 лет. Параллельно с огневой частью шла работа по созданию радиотехнической части комплекса, в частности, РЛС обнаружения и целеуказания PS-70/R. В 1977 году комплекс был принят на вооружение под обозначением Robotsystem 70 (ракетный комплекс 70-й модели), сокращенно RBS-70. В шведской армии он занял нишу между 40-мм автоматическими артиллерийскими установками L70 и ЗРК средней дальности «Hawk». В сухопутных войсках Швеции он предназначался для защиты от воздушных атак подразделений звена «батальон-рота».Комплекс изначально создавался в соответствии с такими требованиями ВС Швеции как большая дальность перехвата воздушных целей на встречном курсе; высокая вероятность и точность поражения; возможность работы по целям до самой земли; устойчивость ко всем известным естественным и искусственным помехам; командное управление по линии визирования; возможность дальнейшей модернизации, обеспечение применения в ночное время. Исходя из требований военных, компания Bofors Defence выбрала вариант с наведением зенитных ракет на цель по лазерному каналу. Таким образом, RBS-70 стал первым в мире ПЗРК с подобной системой наведения. С самого начала проектных работ комплекс создавался с перспективой его установки на гусеничном и колесном шасси, так что конструкторы не были жестко ограничены массой и габаритами комплекса. Первый мобильный вариант ПЗРК был разработан в 1981 году на базе автомобиля повышенной проходимости «Лендровер», в дальнейшем RBS-70 ставился на самые разные шасси, в том числе колесные и гусеничные бронетранспортеры.Работы по модернизации комплекса Robotsystem 70 начались почти сразу же с момента его создания. Так в 1990 году была представлена модернизация ЗУР Rb-70, получившая обозначение Rb-70 Mk1. А уже в 1993 году была принята на вооружение модификация ракеты Rb-70 Mk2, которая серьезно улучшила возможности ПЗРК. Максимальная дальность поражения целей выросла до 7000 метров, высота – до 4000 метров, скорость ракеты – до 580 м/с. Появившаяся в 2001 году новая ЗУР Bolide еще больше расширила возможности комплекса по поражению различных воздушных целей. Дальность стрельбы выросла до 8000 метров, высота поражаемых целей – до 5000 метров, скорость ракеты превысила 680 м/с. Также с 1998 года в Швеции велись работы по модернизации всех элементов комплекса с внедрением нового стандарта передачи данных для организации единого информационного пространства системы ПВО.За все время производства комплекса было собрано порядка 1500 пусковых установок и более 15 тысяч ракет всех модификаций к ним. Согласно данным, которые предоставляет компания Saab Bofors Dynamics, суммарное количество пусков ракет с использованием ПЗРК RBS-70 на конец 2000 года составляло 1468, при этом более 90 процентов выпущенных ракет поразили цели.В момент пуска зенитная управляема ракета Rb-70 выбрасывается из контейнера со скоростью 50 м/с. После этого включается ее маршевый РДТТ, который работает на протяжении 6 секунд, разгоняя ЗУР до сверхзвуковой скорости полета (около М=1,6). Задача оператора комплекса заключается в том, чтобы удерживать воздушную цель в поле зрения стабилизированного прицела. Лазерный луч, испускаемый блоком наведения, образует своеобразный «коридор», по центру которого и летит ракета. Отсутствие излучения до пуска ракеты и невысокая мощность, используемая ПЗРК для наведения, затрудняют возможность эффективного обнаружения RBS-70, а командное наведение ракеты оператором комплекса повышает ее помехоустойчивость и позволяет уверенно поражать даже воздушные цели, совершающие энергичные маневры.Хотя каждая ПУ может использоваться независимо, основной вариант использования – это применение ПЗРК в комплекте с импульсно-доплеровской РЛС RS-70 «Giraffe», работающей в диапазоне 5,4-5,9 ГГц. Данная РЛС обеспечивает обнаружение типовой воздушной цели на удалении до 40 километров, дальность сопровождения составляет – до 20 километров. Антенна данной РЛС может подниматься на специальной мачте на высоту до 12 метров. При этом РЛС может быть установлена на различных шасси. Время развертывания такой станции составляет не более пяти минут. Расчет РЛС состоит из 5 человек, которые обеспечивают слежение за тремя воздушными целями в ручном режиме и могут обслуживать при этом до 9 огневых расчетов.Информация о воздушных целях передается на пульт боевого управления, откуда может быть направлена к конкретным ПУ. Время реакции ПЗРК составляет 4-5 секунд. В таком случае оператор комплекса RBS-70 получает информацию о воздушной цели в виде звукового сигнала в наушниках. При наведении на воздушную цель, РЛС в автоматическом режиме корректирует точность наведения ПЗРК оператором, передавая по кабелю электрические импульсы, которые преобразуются динамиком командно-пускового блока в звуковые сигналы трех разных тональностей: 1) сигнал низкой тональности – предупреждает оператора комплекса об отклонении прицела влево от воздушной цели; 2) сигнал высокой тональности – об отклонении прицела вправо от воздушной цели; 3) прерывистый звуковой сигнал – об ошибке в определении оператором комплекса истинного азимута воздушной цели.В 1982 году шведская компания Ericsson создала портативную РЛС обнаружения и сопровождения целей, получившую название HARD (Helicopter and Aircraft Radar Detection). Данная система радиолокационного обнаружения достаточно компактна для переноски одним из членов расчета, тогда как для транспортировки РЛС «Жираф» обязательно необходим транспорт. Инструментальная дальность обнаружения целей данной РЛС составляет 12 километров, она обеспечивает гарантированное обнаружение воздушных целей и раннее предупреждение оператора ПЗРК на расстоянии до 9 километров.Зенитная управляемая ракета Rb-70 была спроектирована по нормальной аэродинамической схеме и оснащена двухступенчатым твердотопливным маршевым двигателем, который располагался в средней части ЗУР. В хвостовой части ракеты располагается приемник лазерного излучения. А в носовой части располагается боевая часть, подрыв которой может производиться с помощью контактного или лазерного неконтактного взрывателя. После взрыва воздушная цель поражается кумулятивным зарядом (бронепробитие до 200 мм) и готовыми шарообразными поражающими элементами, выполненными из вольфрама диаметром примерно 3 мм. Со временем количество таких поражающих элементов возросло до трех тысяч. В ходе модернизации ракеты, которая получала более совершенные крупногабаритные маршевые двигатели и боевую часть, благодаря миниатюризации электронных элементов габариты и масса ракеты практически не изменялись. Так модификация Rb-70 Mk2 1993 года и Rb-70 Mk0 1977 года имеют одинаковую длину – 1,32 м. Ракета Rb-70 размещается в транспортно-пусковом контейнере, после запуска ТПК повторно не используется.Вероятность поражения воздушных целей с помощью ракеты Rb-70 Mk2 оценивается в 0,7-0,9 при ведении огня на встречных курсах и в 0,4-0,5 при ведении огня на догонных курсах. При этом процесс модернизации ракет продолжался длительное время. В 2002 году началось серийное производство ракеты Bolide для ПЗРК RBS-70, которая представляет собой глубокую модернизацию ракет Rb-70 Mk0, Mk1 и Mk2 и предназначена для использования с существующими ПУ. Целью создания новой ЗУР было повышение возможностей комплекса по борьбе с энергично маневрирующими и малозаметными целями, к примеру, крылатыми ракетами.Пусковая установка переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70 включала в себя:— зенитную ракету в ТПК (масса 24 кг);— блок наведения (масса 35 кг), состоящий из устройства формирования лазерного луча с регулируемой фокусировкой и оптического прицела (обладает 7-кратным увеличением при поле зрения 9 градусов);— источник электропитания и треногу (масса 24 кг);— аппаратуру опознавания «свой-чужой» (масса 11 кг).Также возможно подключение к комплексу тепловизора COND, который обеспечивает возможность применения ПЗРК в темное время суток без снижения его основных характеристик. Данный тепловизор работает в диапазоне длины волн от 8 до 12 мкм и оснащен системой охлаждения закрытого цикла.Все элементы комплекса Robotsystem 70 расположены на треноге, в верхней части которой разместился узел крепления блока наведения, а также контейнер с зенитной ракетой, а в нижней части – сиденье стрелка-оператора. Время развертывания комплекса из походного положения (с колес) в боевое положение составляет 30 секунд. Расчет комплекса состоит из двух-трех человек. При наличии трех человек, комплекс становится действительно переносным. Типовой курс подготовки оператора ПЗРК Robotsystem 70 при помощи тренажеров занимает в шведской армии 15-20 часов, которые обычно распределены на 10-13 дней.В шведской армии используется и самоходный вариант комплекса RBS-70 – Type 701 (Lvrbv 701). Элементы комплекса ПВО были размещены на шасси гусеничного бронетранспортера Pbv302. Время перевода комплекса из походного положения в боевое составляет не более минуты. Также комплекс RBS-70 нашел широкое применение в качестве средства корабельной ПВО. В составе ВМС Швеции он включен в состав вооружения патрульных катеров типа «Стирсо» и тральщиков типа M-80. В качестве пусковой установки на них используется та же тренога, что и у сухопутного варианта.У комплекса Robotsystem 70 есть ярко выраженные достоинства и недостатки. По сравнению с ПЗРК, оснащенными ИК/УФ головками самонаведения («Игла», «Стингер», «Мистраль»), шведский аналог заметно выигрывает по дальности стрельбы, особенно на встречных курсах. Способность поражать воздушные цели за пределами дальности 4-5 километров позволяет RBS-70 обходить другие модели ПЗРК. В то же время главным недостатком комплекса является его большая масса. Для его перемещения необходим транспорт, либо установка на различные шасси. В то же время его нельзя применять с плеча, переносить или применять в боевых условиях одному человеку, что также не всегда приемлемо. В свое время именно это привело к тому, что ПЗРК RBS-70 проиграл в тендере, который был объявлен ЮАР.Командный способ наведения зенитных управляемых ракет придает ПЗРК Robotsystem 70 характерные особенности. К плюсам относят возможность эффективной борьбы с низколетящими целями и лучшую помехозащищенность, а к недостаткам – уязвимость расчета комплекса и высокие требования к его подготовке. Оператору шведского ПЗРК необходимо очень быстро оценивать скорость воздушной цели, дальность до нее, высоту и направление полета, данная информация необходима для запуска ракеты. Сопровождение цели занимает до 10-15 секунд, требуя от оператора точных и быстрых действий в условиях высоких психоэмоциональных нагрузок боевой обстановки. Также к достоинствам комплекса относили его сравнительно небольшую стоимость, которая составляла примерно половину от стоимости американского ПЗРК «Stinger».Тактико-технические характеристики ПЗРК Robotsystem 70 (ракета 1977 года):Дальность поражаемых целей – 5000 м.Минимальная дальность поражаемых целей – 200 м.Высота поражения целей – до 3000 м.Максимальная скорость ракеты – 525 м/с.Ракета – Rb-70 Mk0Калибр ракеты – 106 мм.Длина ракеты – 1,32 м.Стартовая масса ракеты – 15 кг.Масса боевой части ракеты – 1 кг.Масса комплекса в боевом положении (с треногой, РЛС и необходимой аппаратурой) – 87 кг.Время развертывания комплекса из походного положения в боевое – 30 секунд.