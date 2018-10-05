Выставка трофеев из Сирии. Средства защиты и связи
Как это ни странно, вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, имеют представление о важности связи и индивидуальных средств защиты. При первой же возможности они стараются обзавестись рациями, бронежилетами, шлемами, а затем со всем этим засесть в укрепленном бункере. Впрочем, не все средства защиты помогают – и материальная часть боевиков становится трофеем правительственных войск.
На прошлой неделе в Доме офицеров Южного военного округа, что в Ростове-на-Дону, прошла выставка министерства обороны, призванная показать успехи совместной сирийско-российской операции по борьбе с терроризмом. Посетителям выставки показали самые разные образцы материальной части, изъятые в Сирии у боевиков. Среди прочих трофеев присутствовали системы связи и средства индивидуальной защиты разных типов.
Не желая слишком быстро пополнять список потерь, боевики вооруженных формирований в Сирии стараются использовать бронежилеты и шлемы доступных типов. Экспозиция, составленная при содействии правительственных войск, показывает, что подобные изделия чаще всего имеют заводское происхождение и выпускаются в основном за рубежом. Как именно и по каким каналам импортная продукция попадает к сирийским боевикам – крайне интересный вопрос с очевидным ответом.
Нельзя не отметить, что в руки бандформирований попадают самые разные изделия различных моделей. Также заметно «художественное разнообразие»: только на выставке были представлены шлемы трех цветов. Определенный интерес публики вызвали защитные шлемы светлых оттенков. Они даже стали поводом для шуток про одну небезызвестную «правозащитную организацию», известную своими провокациями.
Выставка не обошлась без средств связи, хотя эта часть экспозиции была не слишком объемной. Причины этого понятны: радиостанции, пригодные к дальнейшей эксплуатации, как и другие системы и вооружения, остаются в небогатой сирийской армии и используются по прямому назначению. Впрочем, и в этом случае выставка продемонстрировала специфику систем связи и управления боевиков.
На вооружении террористических организаций присутствуют самые разные средства связи, как военного, так и гражданского образца. Естественно, в основном это изделия зарубежного производства. Некоторые доставались боевикам в качестве трофеев, тогда как прочие приобретались на гражданском рынке или приходили от зарубежных «помощников».
Как показывают события нескольких последних лет, разграбление армейских складов и поставки материальной части из-за границы не дают никаких гарантий стратегического характера. Несмотря на все оружие и оснащение боевиков, армия Сирии при содействии России смогла освободить от них значительные территории и множество населенных пунктов. Попутно сирийские военные собирали заслуженные трофеи, и часть их теперь стала экспонатами выставок.
На прошлой неделе в Доме офицеров Южного военного округа, что в Ростове-на-Дону, прошла выставка министерства обороны, призванная показать успехи совместной сирийско-российской операции по борьбе с терроризмом. Посетителям выставки показали самые разные образцы материальной части, изъятые в Сирии у боевиков. Среди прочих трофеев присутствовали системы связи и средства индивидуальной защиты разных типов.
Не желая слишком быстро пополнять список потерь, боевики вооруженных формирований в Сирии стараются использовать бронежилеты и шлемы доступных типов. Экспозиция, составленная при содействии правительственных войск, показывает, что подобные изделия чаще всего имеют заводское происхождение и выпускаются в основном за рубежом. Как именно и по каким каналам импортная продукция попадает к сирийским боевикам – крайне интересный вопрос с очевидным ответом.
Нельзя не отметить, что в руки бандформирований попадают самые разные изделия различных моделей. Также заметно «художественное разнообразие»: только на выставке были представлены шлемы трех цветов. Определенный интерес публики вызвали защитные шлемы светлых оттенков. Они даже стали поводом для шуток про одну небезызвестную «правозащитную организацию», известную своими провокациями.
Выставка не обошлась без средств связи, хотя эта часть экспозиции была не слишком объемной. Причины этого понятны: радиостанции, пригодные к дальнейшей эксплуатации, как и другие системы и вооружения, остаются в небогатой сирийской армии и используются по прямому назначению. Впрочем, и в этом случае выставка продемонстрировала специфику систем связи и управления боевиков.
На вооружении террористических организаций присутствуют самые разные средства связи, как военного, так и гражданского образца. Естественно, в основном это изделия зарубежного производства. Некоторые доставались боевикам в качестве трофеев, тогда как прочие приобретались на гражданском рынке или приходили от зарубежных «помощников».
Как показывают события нескольких последних лет, разграбление армейских складов и поставки материальной части из-за границы не дают никаких гарантий стратегического характера. Несмотря на все оружие и оснащение боевиков, армия Сирии при содействии России смогла освободить от них значительные территории и множество населенных пунктов. Попутно сирийские военные собирали заслуженные трофеи, и часть их теперь стала экспонатами выставок.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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