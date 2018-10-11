Пуля и плоть: неравное противостояние. Часть 5. Нелетальное кинетическое оружие
Что вообще понимается под термином «нелетальное оружие»? В классическом варианте это оружие, принцип которого основан на временном (до нескольких часов) лишении противника способности самостоятельно выполнять скоординированные во времени и пространстве действия без серьезных остаточных патологических изменений в организме пострадавшего. Очевидно, последние положения об отсутствии патологических изменений в последних образцах кинетического нелетального оружия соблюдается не в полной мере. А началось все в гражданской сфере с электрошокеров.
Одним из первых стали электрошоковые устройства «Ласка» и «Ласка-2» производства НПО «Специальные материалы». Принцип действия у серии «Ласка», как и у большинства шокеров, прост: вызов болевого эффекта, лишающего человека выполнять осознанные действия. В организме при ударе разрядом электрошокера наблюдаются судорожные сокращения мышц, нарушение двигательной активности и изменения эмоциональной реакции, изменение частоты сердечных сокращений без нарушения ритма, изменение частоты дыхания, умеренно выраженное повреждение кожных покровов в области контакта электродов. Наиболее чувствительными к электрошокеру зонами тела являются голова, шея, область солнечного сплетения и сердца.
Вторым, фактически тупиковым классом, стало ствольное газовое оружие, в котором химические вещества выбрасываются посредством порохового заряда, одновременно переходя из твердого состояния в газообразное. Обычно действующим веществом являются соединения раздражающего или ирритантного действия в достаточно низких концентрациях. Вещества избирательно раздражают слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей и кожные покровы. Заряжают ствольное «химическое оружие» и аэрозольные баллончики чаще всего газом CN, CS, OC (олеоризин капсикум) и МНК (морфолид паларгоновой кислоты). После короткого этапа эйфории по поводу новомодного оружия индивидуальной обороны все поняли, что пользоваться газовыми пистолетами и баллонами можно только на открытом воздухе или в объемных помещениях. А там, где часто люди страдают от злоумышленников (в салонах автомобилей и лифтах), применять «химическое оружие» себе дороже.
Именно этот факт стал одной из причин появления несмертельного кинетического оружия, как его называют в специализированной литературе по раневой баллистике. Впервые подобное оружие применялось в 1958 году в операции по установлению контроля над толпой во время массовых демонстраций в Гонконге. Интересно, что стрельбу вели цилиндрическими поражающими элементами диаметром 2,5 см, изготовленными из тикового дерева. Такой «снаряд» способен был нанести немалый вред человеку вплоть до переломов, поэтому элементы отстреливали рикошетом по ногам. Но даже в таком варианте применения не удалось избежать увечий – выбитых глаз и т.д. Эстафету чуть позже приняли британцы, когда в июле 1970 года применили против агрессивно настроенной толпы выстрел L3A1. Естественно, случилось все в мятежной Северной Ирландии. Round Baton L3A1 имеет калибр 37 мм, длину 15 см и массу 140 г. Фактически это пушечный снаряд из жесткой резины. Такой «форм-фактор» были выбран полицией Великобритании неслучайно: требовалась дальность полета, превышающая дистанцию броска среднестатистического камня.
Round Baton L3A1 и мини-гранатомет для него. Источник: radio-rhodesia.livejournal
Летал, к слову, L3A1 неточно, опрокидывался в полете, но если удачно прилетал повстанцу в голову, то мог привести к тяжелой травме и коме. Именно из этих гуманистических соображений в 1974 году резиновый снаряд сняли с вооружения. В среднем на 55 тыс. выстрелов всего в 17 случаях фиксировался летальный исход. Исследования, проведенные в Белфасте, показали, что при попадании в лицо L3A1 ломал кости носа, верхней и нижней челюсти. Обычно летальные травмы получали несовершеннолетние, оказавшиеся на баррикадах. Взрослые подобные травмы выдерживали, но получали ушибы головного мозга и субарахноидальные кровоизлияния. Попадание в грудь резинового снаряда обеспечивало контузию легкого, при этом для сердца опасности не было зафиксировано. Опять же, все расчеты и наблюдения были справедливы для взрослого повстанца. Живот также был среди целей британской полиции – из 90 зафиксированных попаданий 3 были с критическими поражениями органов. Это разрыв селезенки, перфорация тонкой кишки и один случай закрытой травмы печени.
Серийный Short Stop. Источник: cartridgecollectors.org
Прототип Short Stop. Источник: cartridgecollectors.org
Экземпляр финальной модификации Short Stop. Источник: cartridgecollectors.org
Зарубежные исследования поражающего действия 9-мм травматического патрона Short Stop на трупах в 1976 год показали, что на дальности 1,5 метра пластиковый мешочек с мелкой дробью череп пробить не может, но вот в грудную полость проникает. С расстояния в 0,3 метра, то есть в упор, череп уже не выдерживает, а самой безопасной дистанцией стали 15 метров от стрелка – даже открытую кожу Short Stop в таком случае пробить не может. Со временем резина и мелкая свинцовая дробь в качестве основного материала кинетического нелетального оружия уступила место эластомерам, в том числе полиуретану.
Кинетические элементы L21A1 и L21A1 AEP. Источник: Селиванов В.В., Левин Д.П. "Оружие нелетального действия"
Гранатомет L104A1. Источник: sassik.ivejournal
В 2001 году на рынок вышел выстрел L21A1, использующийся с гранатометом L104A1 (английский вариант немецкого HK69) от Heckler&Koch. Его научили вращаться, что значительно повысило точность попадания и, соответственно, позволило бойцам полиции хоть как-то отвечать за причиненные травмы. Масса новинки составила 98 гр., а дульная скорость — 72 м/с при максимальной дальности в 50 метров. L21A1 оказался удачной разработкой, но все-таки при попадании в голову мог вызвать совсем нежелательные повреждения. В 2005 году его усовершенствовали, добавив аббревиатуру AEP (Attenuated Energy Projectile — снаряд пониженной энергии) и сформировав в головной части демпфирующую полую часть. Получился аналог боксерской перчатки, смягчающий удар кулака. Параметры точности L21A1 AEP впечатляют: на расстоянии 50 метров 95% снарядов попадают в мишень в виде эллипса размеров 400х600 мм.
США, как и Великобритания, славятся своей свободой слова и незыблемыми демократическими ценностями, поэтому имеют широкий арсенал для нанесения травм собственным несогласным. В конце 60-х годов по демонстрантам вели огонь деревянными поражающими элементами либо мешочками из ткани, наполненными свинцовой дробью либо пластиковой шрапнелью. Гораздо гуманнее американцам показался элемент RAP (Ring Airfoil Projectile – снаряд в виде кольца с аэродинамическим профилем), который пошел в местные органы правопорядка в 70-х. Это было резиновое кольцо массой 33 гр. и диаметром 63,5 мм, обладающее интересными аэродинамическими свойствами: за счет сечения кольца в форме крыла дальность полета была увеличенной по сравнению с обычными резиновыми снарядами. Кроме того, когда угол атаки при выстреле был ненулевым, то «колечко» вообще генерировало подъемную силу!
RAP и SoftRAP
Насадка М234, предназначенная для отстрела RAP. Источник: sassik.ivejournal
М16 с насадкой М234. Источник: sassik.ivejournal
Американцы оказались выдумщиками и соорудили «химическую» модификацию Soft RAP, несущую демонстрантам порошок раздражающего ирританта. Стреляли RAPами из М16, оснащенного специальной насадкой М234, которая работала от холостого патрона и разгоняла кинетический элемент до 61 м/с на дальность до 50 м. Парадоксально, но, изготовив 500 тыс. резиновых RAP, американцы никогда ими не пользовались и в 1995 году сняли с вооружения. Причиной стала малая изученность действия таких элементов на человека – при этом полмиллиона травматических элементов все-таки изготовили.
Почти непристойным оксюмороном назвал термин Non-Lethal Weapons один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны США. И, действительно, здесь больше политического подтекста, чем реальной нелетальности. Дж. Александр, бывший руководитель программы по нелетальному оружию Лос-Аламосской национальной лаборатории, как-то сказал: «США получат большие политические преимущества, будучи первым государством, которое провозгласит политику проецирования силы, осуществляемой такими средствами, которые не приводят к гибели людей».
Одним из первых стали электрошоковые устройства «Ласка» и «Ласка-2» производства НПО «Специальные материалы». Принцип действия у серии «Ласка», как и у большинства шокеров, прост: вызов болевого эффекта, лишающего человека выполнять осознанные действия. В организме при ударе разрядом электрошокера наблюдаются судорожные сокращения мышц, нарушение двигательной активности и изменения эмоциональной реакции, изменение частоты сердечных сокращений без нарушения ритма, изменение частоты дыхания, умеренно выраженное повреждение кожных покровов в области контакта электродов. Наиболее чувствительными к электрошокеру зонами тела являются голова, шея, область солнечного сплетения и сердца.
Вторым, фактически тупиковым классом, стало ствольное газовое оружие, в котором химические вещества выбрасываются посредством порохового заряда, одновременно переходя из твердого состояния в газообразное. Обычно действующим веществом являются соединения раздражающего или ирритантного действия в достаточно низких концентрациях. Вещества избирательно раздражают слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей и кожные покровы. Заряжают ствольное «химическое оружие» и аэрозольные баллончики чаще всего газом CN, CS, OC (олеоризин капсикум) и МНК (морфолид паларгоновой кислоты). После короткого этапа эйфории по поводу новомодного оружия индивидуальной обороны все поняли, что пользоваться газовыми пистолетами и баллонами можно только на открытом воздухе или в объемных помещениях. А там, где часто люди страдают от злоумышленников (в салонах автомобилей и лифтах), применять «химическое оружие» себе дороже.
Именно этот факт стал одной из причин появления несмертельного кинетического оружия, как его называют в специализированной литературе по раневой баллистике. Впервые подобное оружие применялось в 1958 году в операции по установлению контроля над толпой во время массовых демонстраций в Гонконге. Интересно, что стрельбу вели цилиндрическими поражающими элементами диаметром 2,5 см, изготовленными из тикового дерева. Такой «снаряд» способен был нанести немалый вред человеку вплоть до переломов, поэтому элементы отстреливали рикошетом по ногам. Но даже в таком варианте применения не удалось избежать увечий – выбитых глаз и т.д. Эстафету чуть позже приняли британцы, когда в июле 1970 года применили против агрессивно настроенной толпы выстрел L3A1. Естественно, случилось все в мятежной Северной Ирландии. Round Baton L3A1 имеет калибр 37 мм, длину 15 см и массу 140 г. Фактически это пушечный снаряд из жесткой резины. Такой «форм-фактор» были выбран полицией Великобритании неслучайно: требовалась дальность полета, превышающая дистанцию броска среднестатистического камня.
Round Baton L3A1 и мини-гранатомет для него. Источник: radio-rhodesia.livejournal
Летал, к слову, L3A1 неточно, опрокидывался в полете, но если удачно прилетал повстанцу в голову, то мог привести к тяжелой травме и коме. Именно из этих гуманистических соображений в 1974 году резиновый снаряд сняли с вооружения. В среднем на 55 тыс. выстрелов всего в 17 случаях фиксировался летальный исход. Исследования, проведенные в Белфасте, показали, что при попадании в лицо L3A1 ломал кости носа, верхней и нижней челюсти. Обычно летальные травмы получали несовершеннолетние, оказавшиеся на баррикадах. Взрослые подобные травмы выдерживали, но получали ушибы головного мозга и субарахноидальные кровоизлияния. Попадание в грудь резинового снаряда обеспечивало контузию легкого, при этом для сердца опасности не было зафиксировано. Опять же, все расчеты и наблюдения были справедливы для взрослого повстанца. Живот также был среди целей британской полиции – из 90 зафиксированных попаданий 3 были с критическими поражениями органов. Это разрыв селезенки, перфорация тонкой кишки и один случай закрытой травмы печени.
Серийный Short Stop. Источник: cartridgecollectors.org
Прототип Short Stop. Источник: cartridgecollectors.org
Экземпляр финальной модификации Short Stop. Источник: cartridgecollectors.org
Зарубежные исследования поражающего действия 9-мм травматического патрона Short Stop на трупах в 1976 год показали, что на дальности 1,5 метра пластиковый мешочек с мелкой дробью череп пробить не может, но вот в грудную полость проникает. С расстояния в 0,3 метра, то есть в упор, череп уже не выдерживает, а самой безопасной дистанцией стали 15 метров от стрелка – даже открытую кожу Short Stop в таком случае пробить не может. Со временем резина и мелкая свинцовая дробь в качестве основного материала кинетического нелетального оружия уступила место эластомерам, в том числе полиуретану.
Кинетические элементы L21A1 и L21A1 AEP. Источник: Селиванов В.В., Левин Д.П. "Оружие нелетального действия"
Гранатомет L104A1. Источник: sassik.ivejournal
В 2001 году на рынок вышел выстрел L21A1, использующийся с гранатометом L104A1 (английский вариант немецкого HK69) от Heckler&Koch. Его научили вращаться, что значительно повысило точность попадания и, соответственно, позволило бойцам полиции хоть как-то отвечать за причиненные травмы. Масса новинки составила 98 гр., а дульная скорость — 72 м/с при максимальной дальности в 50 метров. L21A1 оказался удачной разработкой, но все-таки при попадании в голову мог вызвать совсем нежелательные повреждения. В 2005 году его усовершенствовали, добавив аббревиатуру AEP (Attenuated Energy Projectile — снаряд пониженной энергии) и сформировав в головной части демпфирующую полую часть. Получился аналог боксерской перчатки, смягчающий удар кулака. Параметры точности L21A1 AEP впечатляют: на расстоянии 50 метров 95% снарядов попадают в мишень в виде эллипса размеров 400х600 мм.
США, как и Великобритания, славятся своей свободой слова и незыблемыми демократическими ценностями, поэтому имеют широкий арсенал для нанесения травм собственным несогласным. В конце 60-х годов по демонстрантам вели огонь деревянными поражающими элементами либо мешочками из ткани, наполненными свинцовой дробью либо пластиковой шрапнелью. Гораздо гуманнее американцам показался элемент RAP (Ring Airfoil Projectile – снаряд в виде кольца с аэродинамическим профилем), который пошел в местные органы правопорядка в 70-х. Это было резиновое кольцо массой 33 гр. и диаметром 63,5 мм, обладающее интересными аэродинамическими свойствами: за счет сечения кольца в форме крыла дальность полета была увеличенной по сравнению с обычными резиновыми снарядами. Кроме того, когда угол атаки при выстреле был ненулевым, то «колечко» вообще генерировало подъемную силу!
RAP и SoftRAP
Насадка М234, предназначенная для отстрела RAP. Источник: sassik.ivejournal
М16 с насадкой М234. Источник: sassik.ivejournal
Американцы оказались выдумщиками и соорудили «химическую» модификацию Soft RAP, несущую демонстрантам порошок раздражающего ирританта. Стреляли RAPами из М16, оснащенного специальной насадкой М234, которая работала от холостого патрона и разгоняла кинетический элемент до 61 м/с на дальность до 50 м. Парадоксально, но, изготовив 500 тыс. резиновых RAP, американцы никогда ими не пользовались и в 1995 году сняли с вооружения. Причиной стала малая изученность действия таких элементов на человека – при этом полмиллиона травматических элементов все-таки изготовили.
Почти непристойным оксюмороном назвал термин Non-Lethal Weapons один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны США. И, действительно, здесь больше политического подтекста, чем реальной нелетальности. Дж. Александр, бывший руководитель программы по нелетальному оружию Лос-Аламосской национальной лаборатории, как-то сказал: «США получат большие политические преимущества, будучи первым государством, которое провозгласит политику проецирования силы, осуществляемой такими средствами, которые не приводят к гибели людей».
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