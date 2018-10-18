Операция «Ультра», или История о том, как поляки с британцами «Энигму» взломали. Часть 5
Абвер и его агенты всегда были в числе приоритетных целей дешифровщиков Британии, и 8 декабря 1941 года произошел очередной эпизод с раскрытием немецких шпионов. В этот день в Блетчли-Парке расшифровали криптограмму от специальной «разведывательной» версии «Энигмы». Группу агентов взяли, часть из них удалось перевербовать и начать радиоигру в интересах английской разведки.
Также перехваты «Энигмы» позже позволили вычислить шпиона Симоеса, португальца по национальности, который делал своё черное дело на территории Британии. Шпионом он оказался не самым лучшим – на допросе выдал все, что знал, а свою работу на немцев мотивировал возможностью просто попасть в Англию и заработать. Наказали неудачника-шпиона по меркам военного времени относительно мягко. При всей своей эффективности ловля агентов-португальцев была слишком несерьезна для такого гигантского проекта, как «Ультра».
А вот история с двумя диверсантами (Эрих Гимпель и Уильям Колпаг), высадившимися 29 ноября 1944 года на побережье США с немецкой подлодки U-1230, без информации из Блетчли-Парка могла бы закончиться трагически. Целью диверсантов было радиокомандное наведение на Нью-Йорк экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты, которую в Германии сооружал Вернер фон Браун.
Эрих Гимпель
Первые сигналы о подозрительных личностях пришли в ФБР еще от местных жителей, но в условиях войны они могли стать одними из тысячи подобных сигналов и остаться незамеченными. Но ранее в контрразведку США пришли данные от заокеанских коллег о том, что лодка U-1230 выполняет некое специальное задание у побережья. В результате местность предполагаемой высадки прочесали, Гимпеля с Колпагом упустили, но все-таки спустя несколько недель задержали в районе Нью-Йорка. Поиски столь важных диверсантов стали крупнейшей спецоперацией США в годы войны.
Контакты с Советским Союзом по программе «Ультра» носили весьма ограниченный характер, но оказали немалое влияние на ход боевых действий на восточном фронте. С самого начала командование британской разведки было категорически против предоставления данных по расшифровке «Энигмы» руководству СССР, но, как всегда, последнее слово осталось за Уинстоном Черчиллем. Несмотря на доводы разведки, указывающие на слабость советских шифров и их потенциальную возможность перехвата, премьер-министра распорядился передать информацию о готовящемся нападении на СССР руководству страны. Справедливости ради стоит отметить, что мнение британцев о слабости отечественных шифров было совершенно лишено основания, но об этом будет другая история. Другое дело, что Сталин и его приближенные не смогли адекватно оценить информацию из Великобритании и сделали недостаточно для отражения нападения Германии.
О готовящемся нападении на Советский Союз в Москву шли предупреждения в том числе и из Блетчли-Парка. Правда, англичане утаивали истинный источник информации.
Маршал Александр Василевский
На этот счет есть высказывание маршала А. Василевского: «В чем причина столь крупного просчета опытного и дальновидного государственного деятеля Иосифа Сталина? Прежде всего в том, что наши разведорганы, как справедливо отмечает в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, не смогли в полной мере объективно оценивать поступавшую информацию о военных приготовлениях фашистской Германии и честно, по-партийному, докладывать её Сталину. Я не буду касаться всех аспектов такого положения, они в основном известны. Остановлюсь лишь на том, что в этом, видимо сыграла свою роль и некоторая обособленность разведуправления от аппарата Генштаба. Начальник разведки, являясь одновременно и заместителем наркома обороны, предпочитал выходить с докладом о разведданных непосредственно на Сталина, минуя начальника Генштаба. Если бы Г. К. Жуков был в курсе всей важнейшей развединформации… он, наверное, смог бы сделать более точные выводы из нее и более авторитетно предоставлять эти выводы Сталину и тем самым в какой-то повлиять на убеждения руководителя страны, что мы в состоянии оттянуть сроки начала войны, что Германия не решится воевать на два фронта – на Западе и на Востоке». Стоит отдельно отметить, что в информационных сообщениях из Великобритании для Сталина не было ни слова о перехвате «Энигмы» — Черчилль всегда ссылался на источники в нейтральных странах, показаний пленных и т.д. Любые детали, которые могли бы раскрыть информацию о том, что данные получены из дешифровок, исключались. Так, 30 сентября 1942 года Черчилль писал Сталину: «Из того самого источника, который был использован мною для того, чтобы предупредить Вас о готовящемся нападении на Россию полтора года тому назад, я получил следующую информацию. Я полагаю, что этот источник заслуживает абсолютного доверия. Пожалуйста, пусть это будет только для Вашего сведения». В этом сообщении Британия предупреждала СССР о планах немцев на Северокавказском направлении. Руководство Англии очень беспокоила возможность прорыва Гитлера к нефтяным месторождениям Баку. Может быть, если Черчилль с самого начала информировал Советский Союз обо всей серьезности программы «Ультра» и возможностях дешифровки «Энигмы», к его сообщениям относились более внимательно?
Делились информацией с Россией результатами «Ультры» британцы до конца 1942 года, после чего ручеек информации иссяк. Следующим крупным «сливом» данных была информация о Сталинградской и Курской битве, но с 1944 года материалы от «Ультры» официальным образом полностью перестали поступать в Советский Союз. А в 1941 году еще имел место быть достаточно активный обмен данными разведки между двумя союзниками – Британией и СССР. Тогда наши «собратья по оружию» передали коды люфтваффе и инструкции по вскрытию ручных шифров немецкой полиции, а в ответ получили захваченные советскими войсками шифровальные документы. Позднее Сталин обхитрил себе во вред британцев, когда получил от них материалы по вскрытию ручных шифров абвера, но ничего в ответ не предоставил. Это, естественно, не понравилось руководству Великобритании, и подобных подарков больше не было.
Но даже скудный поток информации на основе расшифрованных сообщений «Энигмы», к сожалению, не всегда должным образом воспринимался в России. Весной — летом 1942 года Англия информировала о готовящемся наступлении немцев под Харьковом, но никто адекватно не отреагировал, и Красная Армия понесла тяжелые потери. При всей неоднозначности ситуации не стоит воспринимать руководство России как слишком самоуверенное и недоверчивое к англичанам – так же поступали и французы, и даже сами англичане. А они были осведомлены об истинном источнике информации. К примеру, летом 1940 года польской командой дешифровки было установлено, что люфтваффе готовит крупный налет на Париж. Французов оповестили о количестве самолетов, их маршруте, высотах полета и даже о точной дате и времени нападения. Но никто ничего не предпринял, и 3 июня 1940 года немцы провели первую бомбардировку французской столицы при полном бездействии ПВО и ВВС страны. Гораздо позже, в 1944 году, уже английский фельдмаршал Монтгомери, зная о наличии в районе высадки десанта около города Арнем (Голландия) двух танковых подразделений, распорядился выбросить полки 1-й парашютно-десантной дивизии, где они и погибли. Информация, естественно, была получена из Блетчли-Парка.
Снаряды 7,5 cm Pak 41 в разрезе. Один из образцов, "снаряженных" вольфрамом
Но история ВМВ знает примеры крайне полезного использования результатов дешифровки «Энигмы». В начале 1942 года руководство Великобритании получает из Блетчли-Парка информацию о том, что немецкое высшее командование приказывает отступающим подразделениям не допускать попадания в руки противника новейших противотанковых снарядов. С Советским Союзом этой информацией поделились, и оказалось, что после битвы за Москву в наших руках оказались те самые чудо-снаряды. Анализ показал, что германская промышленность использует для сердечника сплав – карбид вольфрама, и тут закрутились уже союзники по антигитлеровской коалиции. Оказалось, что в самой Германии месторождений вольфрама нет, а поставки такого стратегического сырья осуществлялись из ряда нейтральных стран. Английские и американские спецслужб сработали достаточно эффективно, и нацисты лишились такого ценного ресурса.
Окончание следует…
Также перехваты «Энигмы» позже позволили вычислить шпиона Симоеса, португальца по национальности, который делал своё черное дело на территории Британии. Шпионом он оказался не самым лучшим – на допросе выдал все, что знал, а свою работу на немцев мотивировал возможностью просто попасть в Англию и заработать. Наказали неудачника-шпиона по меркам военного времени относительно мягко. При всей своей эффективности ловля агентов-португальцев была слишком несерьезна для такого гигантского проекта, как «Ультра».
А вот история с двумя диверсантами (Эрих Гимпель и Уильям Колпаг), высадившимися 29 ноября 1944 года на побережье США с немецкой подлодки U-1230, без информации из Блетчли-Парка могла бы закончиться трагически. Целью диверсантов было радиокомандное наведение на Нью-Йорк экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты, которую в Германии сооружал Вернер фон Браун.
Эрих Гимпель
Первые сигналы о подозрительных личностях пришли в ФБР еще от местных жителей, но в условиях войны они могли стать одними из тысячи подобных сигналов и остаться незамеченными. Но ранее в контрразведку США пришли данные от заокеанских коллег о том, что лодка U-1230 выполняет некое специальное задание у побережья. В результате местность предполагаемой высадки прочесали, Гимпеля с Колпагом упустили, но все-таки спустя несколько недель задержали в районе Нью-Йорка. Поиски столь важных диверсантов стали крупнейшей спецоперацией США в годы войны.
Контакты с Советским Союзом по программе «Ультра» носили весьма ограниченный характер, но оказали немалое влияние на ход боевых действий на восточном фронте. С самого начала командование британской разведки было категорически против предоставления данных по расшифровке «Энигмы» руководству СССР, но, как всегда, последнее слово осталось за Уинстоном Черчиллем. Несмотря на доводы разведки, указывающие на слабость советских шифров и их потенциальную возможность перехвата, премьер-министра распорядился передать информацию о готовящемся нападении на СССР руководству страны. Справедливости ради стоит отметить, что мнение британцев о слабости отечественных шифров было совершенно лишено основания, но об этом будет другая история. Другое дело, что Сталин и его приближенные не смогли адекватно оценить информацию из Великобритании и сделали недостаточно для отражения нападения Германии.
О готовящемся нападении на Советский Союз в Москву шли предупреждения в том числе и из Блетчли-Парка. Правда, англичане утаивали истинный источник информации.
Маршал Александр Василевский
На этот счет есть высказывание маршала А. Василевского: «В чем причина столь крупного просчета опытного и дальновидного государственного деятеля Иосифа Сталина? Прежде всего в том, что наши разведорганы, как справедливо отмечает в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, не смогли в полной мере объективно оценивать поступавшую информацию о военных приготовлениях фашистской Германии и честно, по-партийному, докладывать её Сталину. Я не буду касаться всех аспектов такого положения, они в основном известны. Остановлюсь лишь на том, что в этом, видимо сыграла свою роль и некоторая обособленность разведуправления от аппарата Генштаба. Начальник разведки, являясь одновременно и заместителем наркома обороны, предпочитал выходить с докладом о разведданных непосредственно на Сталина, минуя начальника Генштаба. Если бы Г. К. Жуков был в курсе всей важнейшей развединформации… он, наверное, смог бы сделать более точные выводы из нее и более авторитетно предоставлять эти выводы Сталину и тем самым в какой-то повлиять на убеждения руководителя страны, что мы в состоянии оттянуть сроки начала войны, что Германия не решится воевать на два фронта – на Западе и на Востоке». Стоит отдельно отметить, что в информационных сообщениях из Великобритании для Сталина не было ни слова о перехвате «Энигмы» — Черчилль всегда ссылался на источники в нейтральных странах, показаний пленных и т.д. Любые детали, которые могли бы раскрыть информацию о том, что данные получены из дешифровок, исключались. Так, 30 сентября 1942 года Черчилль писал Сталину: «Из того самого источника, который был использован мною для того, чтобы предупредить Вас о готовящемся нападении на Россию полтора года тому назад, я получил следующую информацию. Я полагаю, что этот источник заслуживает абсолютного доверия. Пожалуйста, пусть это будет только для Вашего сведения». В этом сообщении Британия предупреждала СССР о планах немцев на Северокавказском направлении. Руководство Англии очень беспокоила возможность прорыва Гитлера к нефтяным месторождениям Баку. Может быть, если Черчилль с самого начала информировал Советский Союз обо всей серьезности программы «Ультра» и возможностях дешифровки «Энигмы», к его сообщениям относились более внимательно?
Делились информацией с Россией результатами «Ультры» британцы до конца 1942 года, после чего ручеек информации иссяк. Следующим крупным «сливом» данных была информация о Сталинградской и Курской битве, но с 1944 года материалы от «Ультры» официальным образом полностью перестали поступать в Советский Союз. А в 1941 году еще имел место быть достаточно активный обмен данными разведки между двумя союзниками – Британией и СССР. Тогда наши «собратья по оружию» передали коды люфтваффе и инструкции по вскрытию ручных шифров немецкой полиции, а в ответ получили захваченные советскими войсками шифровальные документы. Позднее Сталин обхитрил себе во вред британцев, когда получил от них материалы по вскрытию ручных шифров абвера, но ничего в ответ не предоставил. Это, естественно, не понравилось руководству Великобритании, и подобных подарков больше не было.
Но даже скудный поток информации на основе расшифрованных сообщений «Энигмы», к сожалению, не всегда должным образом воспринимался в России. Весной — летом 1942 года Англия информировала о готовящемся наступлении немцев под Харьковом, но никто адекватно не отреагировал, и Красная Армия понесла тяжелые потери. При всей неоднозначности ситуации не стоит воспринимать руководство России как слишком самоуверенное и недоверчивое к англичанам – так же поступали и французы, и даже сами англичане. А они были осведомлены об истинном источнике информации. К примеру, летом 1940 года польской командой дешифровки было установлено, что люфтваффе готовит крупный налет на Париж. Французов оповестили о количестве самолетов, их маршруте, высотах полета и даже о точной дате и времени нападения. Но никто ничего не предпринял, и 3 июня 1940 года немцы провели первую бомбардировку французской столицы при полном бездействии ПВО и ВВС страны. Гораздо позже, в 1944 году, уже английский фельдмаршал Монтгомери, зная о наличии в районе высадки десанта около города Арнем (Голландия) двух танковых подразделений, распорядился выбросить полки 1-й парашютно-десантной дивизии, где они и погибли. Информация, естественно, была получена из Блетчли-Парка.
Снаряды 7,5 cm Pak 41 в разрезе. Один из образцов, "снаряженных" вольфрамом
Но история ВМВ знает примеры крайне полезного использования результатов дешифровки «Энигмы». В начале 1942 года руководство Великобритании получает из Блетчли-Парка информацию о том, что немецкое высшее командование приказывает отступающим подразделениям не допускать попадания в руки противника новейших противотанковых снарядов. С Советским Союзом этой информацией поделились, и оказалось, что после битвы за Москву в наших руках оказались те самые чудо-снаряды. Анализ показал, что германская промышленность использует для сердечника сплав – карбид вольфрама, и тут закрутились уже союзники по антигитлеровской коалиции. Оказалось, что в самой Германии месторождений вольфрама нет, а поставки такого стратегического сырья осуществлялись из ряда нейтральных стран. Английские и американские спецслужб сработали достаточно эффективно, и нацисты лишились такого ценного ресурса.
Окончание следует…
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- wikipedia.ru, warspot.ru, russian7.ru
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