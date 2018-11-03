Ядерная дубинка американского флота (часть 6)
К середине 60-х атомные подводные лодки с баллистическими ракетами стали важной частью американских ядерных стратегических сил. Благодаря высокой скрытности и возможности действовать под защитой кораблей надводного флота и авиации, ПЛАРБ находящиеся на боевом патрулировании, в отличие от баллистических ракет развёрнутых в шахтных пусковых установках на американской территории были практически не уязвимы для внезапного обезоруживающего удара. В тоже время, сами ракетные подводные лодки являлись практически идеальным оружием агрессии. Уже через 15-20 минут после получения соответствующей команды, американская ПЛАРБ находящаяся в Северной Атлантике, Средиземном или Японском морях, могла нанести ракетно-ядерный удар по целям на территории СССР или стран Варшавского договора. В период с 1960 по 1967 год американский флот получил 41 атомный подводный ракетоносец. Все они были названы в честь выдающихся американских государственных деятелей и получили прозвище «41 на страже Свободы». В 1967 году на американских ПЛАРБ имелось 656 БРПЛ. Таким образом, по количеству развёрнутых носителей флот сравнялся со стратегическими бомбардировщиками и примерно на треть уступал СЯС наземного базирования. При этом больше половины американских подводных ракетоносцев находились в постоянной готовности к пуску своих ракет.
Однако американских стратегов не устраивала относительно небольшая дальность пуска БРПЛ «Поларис» первых модификаций, не превышавшая 2800 км. К тому же точность попадания моноблочных головных частей позволяла эффективно поражать только крупные площадные цели – то есть в 60-е годы БРПЛ, как и МБР ввиду значительного КВО - являлись типичными «убийцами городов». Таким оружием можно было осуществлять политику «ядерного устрашения», угрожая противнику уничтожением многих миллионов человек гражданского населения и тотальным разрушением политико-экономических центров. Но выиграть войну одними лишь ракетами пусть и оснащёнными очень мощными боеголовками мегатонного класса было не возможно. Основная часть советских дивизий дислоцировалась вне густонаселённых городов, а базы ракет средней и большой дальности «размазанные» практически по всей территории СССР являлись малоуязвимыми для БРПЛ и МБР. Даже при самом оптимистичном для США и НАТО сценарии развития глобального конфликта, значительная часть советского ядерного потенциала оказывалась в состоянии нанести неприемлёмый ущерб агрессору, а многократное превосходство СССР и стран Варшавского договора в обычном вооружении не позволяло надеяться европейским союзникам США на победу в сухопутном сражении. В случае глобального конфликта, американцы, понеся значительные потери, всё же имели шансы отсидеться за океаном, а вот участь стран НАТО в Европе была бы не завидной.
Хотя в 60-е годы американские ПЛАРБ и их комплексы вооружения значительно превосходили советские аналоги, руководству Минобороны США для получения тотального преимущества над СССР требовались БРПЛ с дальность пуска как минимум не уступающей третьей модификации «Полариса», но с большим забрасываемым весом и многократно улучшенной точностью попадания боеголовок с индивидуальным наведением. Работая на опережение, уже в 1962 году специалисты Lockheed Corporation, основываясь на собственных технологических возможностях, произвели необходимые расчёты. В материалах представленных в Департамент специальных разработок ВМС США было сказано, что создание такой ракеты возможно в течение 5-7 лет. При этом её стартовый вес относительно проходящей в то время лётные испытания ракеты «Поларис А-3» увеличится примерно в два раза. Первоначально новая ракета носила наименование Polaris» В-3, но позже с целью оправдать резкий рост стоимости программы её переименовали в UGM-73 Poseidon C-3.
Справедливости ради надо сказать, что «Посейдон» имел мало общего с третьей модификацией «Полариса». Если длина ракеты увеличилась не сильно – с 9,86 до 10, 36 м, то диаметр корпуса возрос с 1,37 до 1,88 мм. Масса стала почти в два раза больше – 29,5 т против 16,2 т у «Полариса А-3». Как и на «Поларисе» при изготовлении корпусов двигателей «Посейдона» использовался стеклопластик с намоткой стекловолокна и последующей проклейкой эпоксидной смолой.
Твердотопливный двигатель первой ступени, разработанный компанией Hercules имел оригинальную конструкцию. Управление им осуществлялось при помощи сопла, которое отклонялось гидравлическими приводами. Само сопло из алюминиевого сплава для уменьшения общей длины ракеты было утоплено в топливный заряд и выдвигалось после старта. В полете, для обеспечения разворота по углу вращения, применялась система микросопел, использовавших газ, вырабатывавшийся газогенератором. Двигатель второй ступени от корпорации Thiokol Chemical был короче и конструктивно отличался соплом, изготовленным из стекловолокна с графитовым вкладышем. Топливом в двигателях первой и второй ступени использовалось одинаковое: смесь искусственного каучука с перхлоратом аммония и добавкой алюминиевой пудры. За двигателем второй ступени располагался приборный отсек. Благодаря использованию новой трёхосной гиростабилизированной платформы аппаратура управления обеспечивала КВО около 800 м. Принципиальным новшеством реализованным в БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 стало использование боевых блоков с индивидуальным наведением на цель. Помимо боевых блоков ракета несла широкий спектр средств прорыва ПРО: ложные цели, дипольные отражатели и передатчики помех. Первоначально в целях унификации и экономии военные настаивали на применении в новой ракете, предназначенной для развертывания на подводных ракетоносцах системы наведения и боевых блоков Mk.12 созданных для межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-30G Minuteman-III. МБР находившиеся на вооружении стратегических ракетных крыльев ВВС США несли три боеголовки W62 мощностью по 170 кт. Однако командование флота желая увеличить ударную мощь своих БРПЛ сумело доказать необходимость оснащения новых ракет большим числом боеголовок с индивидуальным наведением. В результате ракеты «Посейдон» комплектовались блоками Mk.3 с термоядерными боеголовками W68 мощность 50 кт, в количестве от 6 до 14 единиц. В последствии стандартными вариантами стали БРПЛ с 6-10 боеголовками.
Максимальная забрасываемая масса составляла 2000 кг, но в зависимости от веса боевой нагрузки и количества боеголовок дальность могла существенно меняться. Так при снаряжении ракеты 14 боеголовками дальность пуска не превышала 3400 км, с 10 – 4600 км, с 6 – 5600 км. Система разведения боевых частей обеспечивала наведение на цели, расположенные на площади 10 000 км ².
Пуск производился с глубины до 30 м. Все 16 ракет могли быть отстреляны за 15 минут. Время подготовки к пуску первой ракеты составляло 12-15 минут. После выхода ракеты из воды и на высоте 10—30 м запускался двигатель первой ступени. На высоте около 20 км происходил отстрел первой ступени и осуществлялся запуск двигателя второй ступени. Управление ракетой на этих этапах осуществлялось с помощью отклоняемых сопел. После отсоединения от второй ступени головная часть продолжала полёт, по заданной траектории производя последовательный отстрел боеголовок. Корпус боевого блока Mk.3 выполнялся из термозащитного бериллиевого сплава с абляционным графитовым носком. Графитовый носок имел асимметричную форму и в полёте в плотных слоях атмосферы, что придавало блоку вращение для предотвращения неравномерного обгорания. Особое внимание было уделено защите от проникающей радиации, способной вывести из строя аппаратуру управления и плутониевый заряд. Как известно, первые советские и американские противоракеты оснащались термоядерными боевыми частями с повышенным выходом нейтронного излучения. Которое должно было "нейтрализовать" электронику и запустить ядерную реакцию в плутониевом ядре, в результате чего боеголовка выходила из строя.
Пуск прототипа БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 с испытательной площадки Восточного ракетного полигона
Летные испытания прототипов начались в августе 1966 года. Ракеты запускались с наземных пусковых установок Восточного испытательного полигона во Флориде. Первый пуск с борта подводного ракетоносца USS James Madison (SSBN-627) состоялся 17 июля 1970 года. 31 марта 1971 года эта лодка впервые вышла на боевое патрулирование.
Атомные подводные лодки типа «Джеймс Мэдисон» фактически являются усовершенствованными лодками типа «Лафайет». Конструктивно, внешне и по ходовым данным они почти не отличались от своих предшественников, но при этом были тише и имели улучшенное гидроакустическое оборудование.
Однако после перевооружения ракетами «Посейдон» в США их стали считать отдельным типом ПЛАРБ. В общей сложности американский флот получил серию из 10 ракетоносцев типа «Джеймс Мэдисон». В период с марта 1971 по апрель 1972 года все 10 лодок перевооружили ракетами «Посейдон». При этом был увеличен диаметр ракетных шахт и установлена новая система управления огнём.
БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 также установили на ПЛАРБ типа «Лафайет» и «Бенджамин Франклин». Головная лодка Benjamin Franklin (SSBN-640) вступила в строй 22 октября 1965 года.
От ПЛАРБ «Лафайет» и «Джеймс Мэдисон» лодки типа «Бенджамин Франклин», помимо более совершенного оборудования, отличались главным турбозубчатым агрегатом со звукопоглощающим материалом и винтом новой конструкции, что позволило снизить шумность.
Лодки перевооружались в ходе плановых капитальных ремонтов. ПЛАРБ типа «Лафайет», до этого несли комплекс «Поларис A-2», остальные — «Поларис A-3». Перевооружение с «Поларисов» на «Посейдон» началось в 1968 году и закончилось в 1978 году. Десять ракетоносцев ранней постройки типа «Джордж Вашингтон» и «Этен Аллен» сохранили ракеты «Поларис А-3». Перевооружить их на «Посейдон» не представлялось возможным по причине малого диаметра ракетных шахт. Кроме того ряд экспертов высказывали мнение, что ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон» из-за проблем с поддержанием заданной глубины вызванными конструктивными особенностями, в ходе пусков ракет не смогли бы с высоким темпом и относительно безопасно отстреляться БРПЛ со стартовой массой более 20 т.
Лодки вооруженные «Поларисами» несли службу на Тихом океане, патрулируя вдоль восточного побережья СССР. Ракетоносцы с «Посейдонами» оперировали в Атлантике и Средиземном море. Для них были оборудованы передовые базы в Шотландии и Испании. Принятие на вооружение ракет «Посейдон C-3» значительно повысило боевые возможности флота США. При неизменном количестве подводных лодок и ракет размещенное на них количество боеголовок возросло в 2,6 раза. Если в 1967 году на 656 ракетах «Поларис» было установлено 2016 боеголовок, то в 1978 году на 496 ракетах «Посейдон» размещалось до 4960 (в реальности несколько меньше, так как часть ракет была с 6 боеголовками) термоядерных боевых частей, плюс ещё 480 на ракетах «Поларис А-3». Таким образом, на баллистических ракетах подводных лодок было развёрнуто около 5200 термоядерных боезарядов, что увеличило вклад в ядерный арсенал США до 50 %. Уже в конце 70-х морская составляющая американских СЯС вышла на первое место по количеству размещённых на носителях боезарядов и продолжает удерживать его до сегодняшнего дня.
В тоже время процесс боевой службы ракет UGM-73 Poseidon C-3 не был безоблачным. Хотя стартовая надёжность «Посейдона» составляла примерно 84 %, эта ракета заслужила репутацию капризной и сложной в эксплуатации, чему не мало способствовала необходимость тщательной отладки бортовой аппаратуры управления.
Информация, касающаяся разного рода инцидентов с ядерным оружием произошедших на борту подводных ракетоносцев и флотских арсеналах в годы «холодной войны» тщательно засекречивалась. Но, тем не менее, в СМИ все, же кое-что просочилось. Где-то в 1978 году выяснилось, что боеголовки W68 не удовлетворяют требованиям безопасности. Так американские эксперты в области ядерного оружия пишут об их «высокой пожарной опасности». В результате 3200 боезарядов до 1983 года прошли доработку, а остальные направили на утилизацию. Кроме того в ходе контрольно-проверочных пусков инертных боевых частей выявился производственный дефект графитового носка боевого блока Mk.3, что привело к необходимости заменить их на всех боеголовках.
Но, несмотря на некоторые недостатки, следует признать, что ракета «Посейдон» существенно повысила ударную мощь американских ПЛАРБ. И дело тут не только в резком увеличении числа развёрнутых боеголовок. Ещё в ходе проектирования, на БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 планировали установить систему наведения астрокоррекцией, что должно было кардинально улучшить точность наведения боевых блоков на цель. Однако по требованию военных с целью сокращения сроков разработки и минимизации технического риска была принята уже освоенная инерциальная навигационная система. Как уже говорилось в КВО боевых блоков БРПЛ «Посейдон» первоначально составляло порядка 800 м, что было очень не плохо для ИНС. Во второй половине 70-х в результате нескольких этапов модернизации навигационной системы NAVSAT (англ. Navy Navigation Satellite Syste - Морская навигационная спутниковая система), повысившей точность определения координат подводных ракетоносцев и вычислительного блока ракеты с использованием новой элементной базы и гироскопов с электростатическим подвесом, КВО удалось довести до 480 м. В результате повышения точности стрельбы, американские атомные подводные лодки с ракетами «Посейдон» уже не являлись только «убийцами городов». По американским данным вероятность поражения одной термоядерной боеголовкой W68 мощностью 50 кт цели типа командных бункеров и ракетных шахт, выдерживающих избыточное давление 70 кг/см², немногим превышала 0,1. Однако с учётом того, что на одну цель можно было навести несколько боеголовок и осуществлять последовательные удары поочерёдно запускаемыми ракетами, американские СЯС впервые получили возможность практически гарантированного уничтожения особо важных целей.
Развитие советских стратегических ядерных сил пошло другим путем. В СССР также строили атомные подводные ракетоносцы. Но в отличие от США, у нас основное внимание в 60-70-е годы уделялось тяжелым МБР шахтного базирования. Советские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения по сравнению с американскими лодками выходили на боевое патрулирование в 3-4 раза реже. Что было связано с нехваткой ремонтных мощностей в местах базирования РПКСН и с недостатками ракетных комплексов с жидкостными ракетами. Советским ответом на резкий рост числа боеголовок на американских БРПЛ стало развитие противолодочных сил способных действовать в Мировом океане, вдали от своих берегов. Теперь основной задачей советских атомных торпедных подводных лодок в случае полномасштабного конфликта помимо действий на коммуникациях и уничтожения авианосных ударных групп, стала борьба с американскими ПЛАРБ. В ноябре 1967 года в состав ВМФ СССР была введена первая атомная торпедная подводная лодка пр. 671. В дальнейшем на базе этого весьма удачного проекта были созданы и строились большими сериями лодки: пр. 671РТ и 671РТМ. По уровню шумности советские атомные лодки данных проектов были близки к американским атомным субмаринам типа «Лос-Анджелес», что позволяло им в мирное время скрытно следить за ПЛАРБ ВМС США. Кроме того, в мае 1966 года приказом главкомата ВМФ СССР был введён класс больших противолодочных кораблей (БПК). В 60-70 годы велось строительство кораблей специальной постройки: проектов 61, 1134А и 1134Б, также в ходе капитальных ремонтов осуществлялось переоборудование эсминцев пр.56 в противолодочные пр. 56-ПЛО. В состав вооружения БПК пр. 1134А и 1134Б помимо противолодочных торпед и реактивных бомбомётов входили управляемые ракето-торпеды, которые могли оснащаться обычными и «специальными» боевыми частями. Повысить эффективность борьбы с подводными лодками могли специальные противолодочные вертолёты, с гидроакустическими буями и погружаемыми гидрофонами. В декабре 1967 года в строй вступил большой противолодочный крейсер (вертолётоносец) «Москва» пр.1123, специально предназначенный для поиска и уничтожения стратегических атомных подводных лодок противника в отдалённых районах Мирового океана. В его авиационную группу входило 12 противолодочных вертолётов Ка-25ПЛ. В январе 1969 года на вооружение морской авиации был принят противолодочный самолёт Ил-38, являвшийся функциональным аналогом американского Р-3 «Орион». Ил-38 дополнил самолёт-амфибию Бе-12, эксплуатация которого началась в 1965 году. Специально модифицированные Бе-12 и Ил-38 могли нести ядерные глубинные бомбы 5Ф48 «Скальп» и 8Ф59 («Скат»). В 70-е годы для использования «спецбоеприпаса» доработали вертолёты. Но, не смотря на значительные финансовые вложения и многообразие противолодочных средств, ВМФ СССР не имел возможности уничтожить большую часть американских ПЛАРБ до пуска ими ракет. Основным сдерживающим фактором стали не противолодочные корабли, самолёты и вертолёты, а баллистические ракеты, развёрнутые в глубине советской территории.
Таким образом, на фоне увеличения числа советских МБР, улучшения их характеристик и появления в СССР противолодочных кораблей океанского класса, развёрнутые БРПЛ «Посейдон» уже не казались столь совершенным оружием и не могли обеспечить гарантированного превосходства в глобальном конфликте. Желая повысить значение атомных ракетных подводных лодок в структуре американских СЯС и закрепить успех достигнутый в извечном соперничестве с ВВС, американские адмиралы в конце 60-х, ещё до принятие на вооружение ракеты UGM-73 Poseidon C-3 инициировали разработку БРПЛ с межконтинентальной дальностью стрельбы. Это в свою очередь должно было ещё больше повысить боевую устойчивость американских ПЛАРБ, позволив наносить им удары по территории СССР находясь на патрулировании в районах недоступных советским противолодочным силам.
Тем не менее, боевая служба UGM-73 Poseidon C-3 оказалась достаточно продолжительной, что говорит о высоком совершенстве ракеты. Для оснащения БРПЛ «Посейдон» с июня 1970 по июнь 1975 года было собрано 5250 боеголовок W68. Согласно данным опубликованным на сайте корпорации «Локхид», заказчику поставлено 619 ракет. Последняя лодка с «Посейдонами» была выведена из эксплуатации в 1992 году, однако ракеты и боеголовки находились на хранении до 1996 года.
Продолжение следует...
По материалам:
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-73.html
https://flot.com/publications/books/shelf/vedernikov/ussr-usa/5.htm
https://fas.org/nuke/guide/usa/slbm/c-3.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/poseidon/poseidon.shtml
Однако американских стратегов не устраивала относительно небольшая дальность пуска БРПЛ «Поларис» первых модификаций, не превышавшая 2800 км. К тому же точность попадания моноблочных головных частей позволяла эффективно поражать только крупные площадные цели – то есть в 60-е годы БРПЛ, как и МБР ввиду значительного КВО - являлись типичными «убийцами городов». Таким оружием можно было осуществлять политику «ядерного устрашения», угрожая противнику уничтожением многих миллионов человек гражданского населения и тотальным разрушением политико-экономических центров. Но выиграть войну одними лишь ракетами пусть и оснащёнными очень мощными боеголовками мегатонного класса было не возможно. Основная часть советских дивизий дислоцировалась вне густонаселённых городов, а базы ракет средней и большой дальности «размазанные» практически по всей территории СССР являлись малоуязвимыми для БРПЛ и МБР. Даже при самом оптимистичном для США и НАТО сценарии развития глобального конфликта, значительная часть советского ядерного потенциала оказывалась в состоянии нанести неприемлёмый ущерб агрессору, а многократное превосходство СССР и стран Варшавского договора в обычном вооружении не позволяло надеяться европейским союзникам США на победу в сухопутном сражении. В случае глобального конфликта, американцы, понеся значительные потери, всё же имели шансы отсидеться за океаном, а вот участь стран НАТО в Европе была бы не завидной.
Хотя в 60-е годы американские ПЛАРБ и их комплексы вооружения значительно превосходили советские аналоги, руководству Минобороны США для получения тотального преимущества над СССР требовались БРПЛ с дальность пуска как минимум не уступающей третьей модификации «Полариса», но с большим забрасываемым весом и многократно улучшенной точностью попадания боеголовок с индивидуальным наведением. Работая на опережение, уже в 1962 году специалисты Lockheed Corporation, основываясь на собственных технологических возможностях, произвели необходимые расчёты. В материалах представленных в Департамент специальных разработок ВМС США было сказано, что создание такой ракеты возможно в течение 5-7 лет. При этом её стартовый вес относительно проходящей в то время лётные испытания ракеты «Поларис А-3» увеличится примерно в два раза. Первоначально новая ракета носила наименование Polaris» В-3, но позже с целью оправдать резкий рост стоимости программы её переименовали в UGM-73 Poseidon C-3.
Сравнительные размеры БРПЛ семейства «Поларис» и «Посейдон С-3»
Справедливости ради надо сказать, что «Посейдон» имел мало общего с третьей модификацией «Полариса». Если длина ракеты увеличилась не сильно – с 9,86 до 10, 36 м, то диаметр корпуса возрос с 1,37 до 1,88 мм. Масса стала почти в два раза больше – 29,5 т против 16,2 т у «Полариса А-3». Как и на «Поларисе» при изготовлении корпусов двигателей «Посейдона» использовался стеклопластик с намоткой стекловолокна и последующей проклейкой эпоксидной смолой.
Двигатель первой ступени БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3
Твердотопливный двигатель первой ступени, разработанный компанией Hercules имел оригинальную конструкцию. Управление им осуществлялось при помощи сопла, которое отклонялось гидравлическими приводами. Само сопло из алюминиевого сплава для уменьшения общей длины ракеты было утоплено в топливный заряд и выдвигалось после старта. В полете, для обеспечения разворота по углу вращения, применялась система микросопел, использовавших газ, вырабатывавшийся газогенератором. Двигатель второй ступени от корпорации Thiokol Chemical был короче и конструктивно отличался соплом, изготовленным из стекловолокна с графитовым вкладышем. Топливом в двигателях первой и второй ступени использовалось одинаковое: смесь искусственного каучука с перхлоратом аммония и добавкой алюминиевой пудры. За двигателем второй ступени располагался приборный отсек. Благодаря использованию новой трёхосной гиростабилизированной платформы аппаратура управления обеспечивала КВО около 800 м. Принципиальным новшеством реализованным в БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 стало использование боевых блоков с индивидуальным наведением на цель. Помимо боевых блоков ракета несла широкий спектр средств прорыва ПРО: ложные цели, дипольные отражатели и передатчики помех. Первоначально в целях унификации и экономии военные настаивали на применении в новой ракете, предназначенной для развертывания на подводных ракетоносцах системы наведения и боевых блоков Mk.12 созданных для межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-30G Minuteman-III. МБР находившиеся на вооружении стратегических ракетных крыльев ВВС США несли три боеголовки W62 мощностью по 170 кт. Однако командование флота желая увеличить ударную мощь своих БРПЛ сумело доказать необходимость оснащения новых ракет большим числом боеголовок с индивидуальным наведением. В результате ракеты «Посейдон» комплектовались блоками Mk.3 с термоядерными боеголовками W68 мощность 50 кт, в количестве от 6 до 14 единиц. В последствии стандартными вариантами стали БРПЛ с 6-10 боеголовками.
БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 в сборе
Максимальная забрасываемая масса составляла 2000 кг, но в зависимости от веса боевой нагрузки и количества боеголовок дальность могла существенно меняться. Так при снаряжении ракеты 14 боеголовками дальность пуска не превышала 3400 км, с 10 – 4600 км, с 6 – 5600 км. Система разведения боевых частей обеспечивала наведение на цели, расположенные на площади 10 000 км ².
Пуск производился с глубины до 30 м. Все 16 ракет могли быть отстреляны за 15 минут. Время подготовки к пуску первой ракеты составляло 12-15 минут. После выхода ракеты из воды и на высоте 10—30 м запускался двигатель первой ступени. На высоте около 20 км происходил отстрел первой ступени и осуществлялся запуск двигателя второй ступени. Управление ракетой на этих этапах осуществлялось с помощью отклоняемых сопел. После отсоединения от второй ступени головная часть продолжала полёт, по заданной траектории производя последовательный отстрел боеголовок. Корпус боевого блока Mk.3 выполнялся из термозащитного бериллиевого сплава с абляционным графитовым носком. Графитовый носок имел асимметричную форму и в полёте в плотных слоях атмосферы, что придавало блоку вращение для предотвращения неравномерного обгорания. Особое внимание было уделено защите от проникающей радиации, способной вывести из строя аппаратуру управления и плутониевый заряд. Как известно, первые советские и американские противоракеты оснащались термоядерными боевыми частями с повышенным выходом нейтронного излучения. Которое должно было "нейтрализовать" электронику и запустить ядерную реакцию в плутониевом ядре, в результате чего боеголовка выходила из строя.
Пуск прототипа БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 с испытательной площадки Восточного ракетного полигона
Летные испытания прототипов начались в августе 1966 года. Ракеты запускались с наземных пусковых установок Восточного испытательного полигона во Флориде. Первый пуск с борта подводного ракетоносца USS James Madison (SSBN-627) состоялся 17 июля 1970 года. 31 марта 1971 года эта лодка впервые вышла на боевое патрулирование.
Подводный старт БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3
Атомные подводные лодки типа «Джеймс Мэдисон» фактически являются усовершенствованными лодками типа «Лафайет». Конструктивно, внешне и по ходовым данным они почти не отличались от своих предшественников, но при этом были тише и имели улучшенное гидроакустическое оборудование.
ПЛАРБ USS James Madison (SSBN-627)
Однако после перевооружения ракетами «Посейдон» в США их стали считать отдельным типом ПЛАРБ. В общей сложности американский флот получил серию из 10 ракетоносцев типа «Джеймс Мэдисон». В период с марта 1971 по апрель 1972 года все 10 лодок перевооружили ракетами «Посейдон». При этом был увеличен диаметр ракетных шахт и установлена новая система управления огнём.
БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 также установили на ПЛАРБ типа «Лафайет» и «Бенджамин Франклин». Головная лодка Benjamin Franklin (SSBN-640) вступила в строй 22 октября 1965 года.
ПЛАРБ Benjamin Franklin (SSBN-640)
От ПЛАРБ «Лафайет» и «Джеймс Мэдисон» лодки типа «Бенджамин Франклин», помимо более совершенного оборудования, отличались главным турбозубчатым агрегатом со звукопоглощающим материалом и винтом новой конструкции, что позволило снизить шумность.
Лодки перевооружались в ходе плановых капитальных ремонтов. ПЛАРБ типа «Лафайет», до этого несли комплекс «Поларис A-2», остальные — «Поларис A-3». Перевооружение с «Поларисов» на «Посейдон» началось в 1968 году и закончилось в 1978 году. Десять ракетоносцев ранней постройки типа «Джордж Вашингтон» и «Этен Аллен» сохранили ракеты «Поларис А-3». Перевооружить их на «Посейдон» не представлялось возможным по причине малого диаметра ракетных шахт. Кроме того ряд экспертов высказывали мнение, что ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон» из-за проблем с поддержанием заданной глубины вызванными конструктивными особенностями, в ходе пусков ракет не смогли бы с высоким темпом и относительно безопасно отстреляться БРПЛ со стартовой массой более 20 т.
Лодки вооруженные «Поларисами» несли службу на Тихом океане, патрулируя вдоль восточного побережья СССР. Ракетоносцы с «Посейдонами» оперировали в Атлантике и Средиземном море. Для них были оборудованы передовые базы в Шотландии и Испании. Принятие на вооружение ракет «Посейдон C-3» значительно повысило боевые возможности флота США. При неизменном количестве подводных лодок и ракет размещенное на них количество боеголовок возросло в 2,6 раза. Если в 1967 году на 656 ракетах «Поларис» было установлено 2016 боеголовок, то в 1978 году на 496 ракетах «Посейдон» размещалось до 4960 (в реальности несколько меньше, так как часть ракет была с 6 боеголовками) термоядерных боевых частей, плюс ещё 480 на ракетах «Поларис А-3». Таким образом, на баллистических ракетах подводных лодок было развёрнуто около 5200 термоядерных боезарядов, что увеличило вклад в ядерный арсенал США до 50 %. Уже в конце 70-х морская составляющая американских СЯС вышла на первое место по количеству размещённых на носителях боезарядов и продолжает удерживать его до сегодняшнего дня.
В тоже время процесс боевой службы ракет UGM-73 Poseidon C-3 не был безоблачным. Хотя стартовая надёжность «Посейдона» составляла примерно 84 %, эта ракета заслужила репутацию капризной и сложной в эксплуатации, чему не мало способствовала необходимость тщательной отладки бортовой аппаратуры управления.
Информация, касающаяся разного рода инцидентов с ядерным оружием произошедших на борту подводных ракетоносцев и флотских арсеналах в годы «холодной войны» тщательно засекречивалась. Но, тем не менее, в СМИ все, же кое-что просочилось. Где-то в 1978 году выяснилось, что боеголовки W68 не удовлетворяют требованиям безопасности. Так американские эксперты в области ядерного оружия пишут об их «высокой пожарной опасности». В результате 3200 боезарядов до 1983 года прошли доработку, а остальные направили на утилизацию. Кроме того в ходе контрольно-проверочных пусков инертных боевых частей выявился производственный дефект графитового носка боевого блока Mk.3, что привело к необходимости заменить их на всех боеголовках.
Но, несмотря на некоторые недостатки, следует признать, что ракета «Посейдон» существенно повысила ударную мощь американских ПЛАРБ. И дело тут не только в резком увеличении числа развёрнутых боеголовок. Ещё в ходе проектирования, на БРПЛ UGM-73 Poseidon C-3 планировали установить систему наведения астрокоррекцией, что должно было кардинально улучшить точность наведения боевых блоков на цель. Однако по требованию военных с целью сокращения сроков разработки и минимизации технического риска была принята уже освоенная инерциальная навигационная система. Как уже говорилось в КВО боевых блоков БРПЛ «Посейдон» первоначально составляло порядка 800 м, что было очень не плохо для ИНС. Во второй половине 70-х в результате нескольких этапов модернизации навигационной системы NAVSAT (англ. Navy Navigation Satellite Syste - Морская навигационная спутниковая система), повысившей точность определения координат подводных ракетоносцев и вычислительного блока ракеты с использованием новой элементной базы и гироскопов с электростатическим подвесом, КВО удалось довести до 480 м. В результате повышения точности стрельбы, американские атомные подводные лодки с ракетами «Посейдон» уже не являлись только «убийцами городов». По американским данным вероятность поражения одной термоядерной боеголовкой W68 мощностью 50 кт цели типа командных бункеров и ракетных шахт, выдерживающих избыточное давление 70 кг/см², немногим превышала 0,1. Однако с учётом того, что на одну цель можно было навести несколько боеголовок и осуществлять последовательные удары поочерёдно запускаемыми ракетами, американские СЯС впервые получили возможность практически гарантированного уничтожения особо важных целей.
Развитие советских стратегических ядерных сил пошло другим путем. В СССР также строили атомные подводные ракетоносцы. Но в отличие от США, у нас основное внимание в 60-70-е годы уделялось тяжелым МБР шахтного базирования. Советские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения по сравнению с американскими лодками выходили на боевое патрулирование в 3-4 раза реже. Что было связано с нехваткой ремонтных мощностей в местах базирования РПКСН и с недостатками ракетных комплексов с жидкостными ракетами. Советским ответом на резкий рост числа боеголовок на американских БРПЛ стало развитие противолодочных сил способных действовать в Мировом океане, вдали от своих берегов. Теперь основной задачей советских атомных торпедных подводных лодок в случае полномасштабного конфликта помимо действий на коммуникациях и уничтожения авианосных ударных групп, стала борьба с американскими ПЛАРБ. В ноябре 1967 года в состав ВМФ СССР была введена первая атомная торпедная подводная лодка пр. 671. В дальнейшем на базе этого весьма удачного проекта были созданы и строились большими сериями лодки: пр. 671РТ и 671РТМ. По уровню шумности советские атомные лодки данных проектов были близки к американским атомным субмаринам типа «Лос-Анджелес», что позволяло им в мирное время скрытно следить за ПЛАРБ ВМС США. Кроме того, в мае 1966 года приказом главкомата ВМФ СССР был введён класс больших противолодочных кораблей (БПК). В 60-70 годы велось строительство кораблей специальной постройки: проектов 61, 1134А и 1134Б, также в ходе капитальных ремонтов осуществлялось переоборудование эсминцев пр.56 в противолодочные пр. 56-ПЛО. В состав вооружения БПК пр. 1134А и 1134Б помимо противолодочных торпед и реактивных бомбомётов входили управляемые ракето-торпеды, которые могли оснащаться обычными и «специальными» боевыми частями. Повысить эффективность борьбы с подводными лодками могли специальные противолодочные вертолёты, с гидроакустическими буями и погружаемыми гидрофонами. В декабре 1967 года в строй вступил большой противолодочный крейсер (вертолётоносец) «Москва» пр.1123, специально предназначенный для поиска и уничтожения стратегических атомных подводных лодок противника в отдалённых районах Мирового океана. В его авиационную группу входило 12 противолодочных вертолётов Ка-25ПЛ. В январе 1969 года на вооружение морской авиации был принят противолодочный самолёт Ил-38, являвшийся функциональным аналогом американского Р-3 «Орион». Ил-38 дополнил самолёт-амфибию Бе-12, эксплуатация которого началась в 1965 году. Специально модифицированные Бе-12 и Ил-38 могли нести ядерные глубинные бомбы 5Ф48 «Скальп» и 8Ф59 («Скат»). В 70-е годы для использования «спецбоеприпаса» доработали вертолёты. Но, не смотря на значительные финансовые вложения и многообразие противолодочных средств, ВМФ СССР не имел возможности уничтожить большую часть американских ПЛАРБ до пуска ими ракет. Основным сдерживающим фактором стали не противолодочные корабли, самолёты и вертолёты, а баллистические ракеты, развёрнутые в глубине советской территории.
Таким образом, на фоне увеличения числа советских МБР, улучшения их характеристик и появления в СССР противолодочных кораблей океанского класса, развёрнутые БРПЛ «Посейдон» уже не казались столь совершенным оружием и не могли обеспечить гарантированного превосходства в глобальном конфликте. Желая повысить значение атомных ракетных подводных лодок в структуре американских СЯС и закрепить успех достигнутый в извечном соперничестве с ВВС, американские адмиралы в конце 60-х, ещё до принятие на вооружение ракеты UGM-73 Poseidon C-3 инициировали разработку БРПЛ с межконтинентальной дальностью стрельбы. Это в свою очередь должно было ещё больше повысить боевую устойчивость американских ПЛАРБ, позволив наносить им удары по территории СССР находясь на патрулировании в районах недоступных советским противолодочным силам.
Тем не менее, боевая служба UGM-73 Poseidon C-3 оказалась достаточно продолжительной, что говорит о высоком совершенстве ракеты. Для оснащения БРПЛ «Посейдон» с июня 1970 по июнь 1975 года было собрано 5250 боеголовок W68. Согласно данным опубликованным на сайте корпорации «Локхид», заказчику поставлено 619 ракет. Последняя лодка с «Посейдонами» была выведена из эксплуатации в 1992 году, однако ракеты и боеголовки находились на хранении до 1996 года.
Продолжение следует...
По материалам:
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-73.html
https://flot.com/publications/books/shelf/vedernikov/ussr-usa/5.htm
https://fas.org/nuke/guide/usa/slbm/c-3.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/poseidon/poseidon.shtml