Европа из окна автобуса. Часть 4. Замок Вараждин и развод кроатов в Загребе
Поедем в Вараздин, где всех свиней я господин,
Ах, ради Ваших глаз, поедем хоть сейчас!
Там столько чудных дней — нежнее, чем моих свиней
Я холить буду Вас, как свинопас.
Имре Кальман. Марица
Ах, ради Ваших глаз, поедем хоть сейчас!
Там столько чудных дней — нежнее, чем моих свиней
Я холить буду Вас, как свинопас.
Имре Кальман. Марица
Наступает осень, холодная осень, листья с деревьев облетают, завтра 1 ноября, и… ты невольно ударяешься в воспоминания о жарких днях лета. И, конечно, в первую очередь вспоминаешь самое приятное. А самое приятное, лично для меня, это путешествия. Вспоминаешь уходящие вдаль автобаны, домики под красными черепичными крышами по обе стороны от дороги, высящиеся на холмах развалины старинных замков.
Относительно маленький, всего три этажа, отель «Кёниг» на маршруте в Вараждин. Очень интересной архитектуры. За этим ложным стеклянным фасадом находится огромный холл с тропическими кустами и деревьями до потолка, ресепшн и такой же стеклянный лифт на два этажа с двумя балконами. В плане отель напоминает букву «О». Номера по сторонам, а вот внутри два конференц-зала, которые отель сдает под разные интересные мероприятия. Вот только когда пожарная лестница через ресторан закрыта, то дорога вниз-наверх остается только одна – лифт, и если в группе 52 человека и все они с чемоданами, то вселение-заселение оказывается делом весьма непростым!
В трех предыдущих материалах про Европу из окна автобуса рассказывалось о домах, дорогах и мигрантах. Потом к этим материалам добавились те, в которых речь шла о Венгрии и ее истории – и эта тема будет продолжена. Однако сегодня мы расскажем вам о том, что интересного, путешествуя на автобусе, можно увидеть в Хорватии – небольшом городе Вараждине и столице страны городе Загребе.
Если вам придется останавливаться в самом Вараждине, то лучше вот этого отеля не сыскать. Много номеров, находится практически на границе старого города и «советской застройки» и от него идет прямая дорога к замку. И рядом большущий продовольственный магазин!
Ну прежде всего автобус удобен тем, кто сам машину не водит (или водит, но не хочет связываться с заказом и бронированием гостиниц и кемпингов на маршруте, что бывает в сезон действительно сложным делом), а ночевать в ней не желает. Некоторых пугают ночные переезды, мол, неудобно спать, да и «что за дела?» — наутро с невыспавшейся мордой, не почистив зубов, бежать на экскурсию? Правильно, мне это тоже никогда не нравилось, однако сегодня (хотя поездки с ночными переездами по-прежнему существуют) есть много таких путешествий, во время которых ночных переездов нет. Только дневные. А ночь ты проводишь в комфортабельном отеле, принимаешь душ или ванну, утром завтракаешь за шведским столом и уже только после этого отправляешься в путь. Удобно, что и говорить. Тем более, что многие наши россияне умудряются за завтраком еще и еды себе набрать. Ну, если не на целый день, то по крайней мере на очень неплохой второй завтрак. И… правильно, почему нет?! Как-то с нами ехала одна женщина, у которой пенсия была всего 7800 р. И вот она умудрялась запасаться провизией на весь день, и прекрасно проводила время. «Да, я не обедаю в ресторане как другие, а ем бутерброды сидя на газоне. Но я сижу на газоне в Брно, а не на лавочке перед своей «хрущебой». И раз в три-четыре года вполне могу себе такую поездку позволить!» Что и говорить – очень умная и предприимчивая женщина!
Лично мне Вараждин нравится еще тем, что даже в «высокий сезон» его улицы отнюдь не переполнены туристами и по ним, особенно вечером, можно гулять ни на кого не глядя. Возможно это было делом случая, но вот вам улица практически совсем без людей. Впрочем, чему удивляться. Численность населения Вараждина всего 46 тысяч человек.
Единственный недостаток – приходится следить за тем, чтобы не остаться без ужина, то есть или вечером по прибытии идти есть в ресторан, что не всегда возможно и удобно, или заранее покупать и возить еду с собой. Однако такая «проблема» легко решается покупкой сумки-холодильника. Чешские колбаски, йогурты, сыры, а также молоко или пиво (кому, что нравится!) – обеспечат вас отличным ужином, а там уже и до завтрака недалеко. Иногда наши люди жалуются, что утром… «меню однообразно». Хочется таких спросить, а дома-то вы что у себя едите? Как правило – чай с бутербродами и кофе, но как же – «раз я деньги заплатил, так уж подайте мне фрикасе из лягушек!» Обычное там меню, на любые вкусы и желудок. Всегда горячие сосиски (отварные или жареные), яичница болтунья или глазунья, три вида сыра и три колбасы, традиционные мюсли и столь же традиционные круассаны, сок, чай, молоко, джем – чего еще нужно для того, чтобы полноценно позавтракать? К тому же в некоторых ресторанах даже утром подается «паста», отварные бобы, салаты и просто отдельно порезанные овощи – ешь не хочу!
На большинстве улиц все старые дома отремонтированы, брусчатка на мостовой уложена аккуратно, словом, это идеальное место для прогулок.
Но, конечно, «телиться», как это привыкли некоторые, тут нельзя. Поворачиваться нужно быстро, потому, что маршрут автобуса расписан по минутам, а нужно еще вытащить из номера чемодан (поэтому много с собой вещей не берите!), спустить его на лифте вниз и загрузить в автобус.
Конечно, центр – есть центр, там и дома стоят, принадлежавшие знати, и самые настоящие дворцы, но и если вы свернете несколько в сторону, то увидите, что и двухэтажные дома, никоим образом не претендующие на знатность их владельцев, выглядят не хуже, хотя им и по крайней мере лет 300.
Некоторые дома ну просто очень оригинальны. Например, вот этот, слева. Не правда ли, очень интересно, как он устроен внутри, какие там люди и как они там живут? Мне такие мысли, когда я рассматриваю чьи-то жилые дома, особенно «дома с историей», постоянно приходят в голову. Но, увы, узнать нам этого не суждено…
Но вот все эти «подвиги» вы совершили, и… очередной день путешествия начинается. Сегодня на пути у нас будет хорватский город Вараждин, который, наверное, на все оставшееся человечеству время прославил венгерский композитор Имре Кальман. Ну тот, что написал такие оперетты, как «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра». Причем его «Сильва» имела такой оглушительный успех, что после ее выхода в 1915 году ее ставили по обе стороны фронта, ну, правда, изменив место действия и фамилии персонажей. По рождению Имре носил фамилию Коппштейн, и уж потом, по понятным причинам, поменял ее на «Кальман». С Россией он тоже был, оказывается, связан. Через жену – русскую эмигрантку Веру Макинскую, которой он посвятил потом оперетту «Фиалка Монмартра» и которая отдала ему всю жизнь.
В Вараждине очень красивые люки уличной канализации. Просто произведение искусства, а не утилитарная чугунная крышка.
Считается, что музыка Кальмана не имеет себе равных по своей праздничности и отточенности оркестровки. Интересно, что все его произведения пронизаны венгерскими мотивами— пусть даже если его персонаж является индийцем («Баядера»), русским («Принцесса цирка») или французом («Фиалка Монмартра»), но самой венгерской из всех оперетт Кальмана считается, конечно же, «Марица».
«Поедем в Вараздин, где всех свиней я господин,
Ах, ради ваших глаз, поедем хоть сейчас!»
В детстве, когда меня впервые взяли на эту оперетту, а меня мама брала в театр регулярно, так что все оперетты Кальмана я посмотрел именно там и даже не по одному разу, именно этот припев запомнился мне больше всего. Однако, я всегда думал, что этот город находится в Венгрии. Вот только было все совсем наоборот. Еще в 1209 году Вараждин первым из хорватских городов получил статус королевского города. В XVI – XVII вв. на город многократно совершали набеги турки. Ну, а когда их прогнали, то при императрице Марии-Терезии с 1765 по 1776 год он являлся фактической столицей Хорватии.
В центре Вараждина много самых различных культовых зданий. Вот, например, вдали вы видите церковь св. Николая – это приходская церковь, выстроенная на фундаменте древней романско-готической церкви в 1761 году. Причем готическую башню XV века, (кстати, очень редкое сооружение в сакральной архитектуре Хорватии) строители сохранили.
Так она выглядит вблизи…
А вот это францисканская церковь. Построенная в стиле раннего барокко в XVI веке. Попали францисканцы в Вараждин еще в XII веке и для начала построили деревянную церковь и госпиталь для страждущих. Потом построили вот это, причем, башня церкви высотой 55 метров на сегодня самая высокая в городе.
Внутри церкви прекрасный алтарь в стиле маньеризма, но там репетировали какие-то музыканты, и подходить и снимать вблизи было неудобно.
Потом в его истории было много всего разного, но сегодня это хорватский город, до которого совсем несложно добраться от Загреба. И он известен не только как город в одном из кафешек которого Имре Кальман написал ноты своей «Марицы». Вараждин сегодня известен прежде всего, как барочная столица Хорватии. Но ему повезло, и в том, что кроме зданий в стиле барокко, здесь сохранились и ренессансные постройки, и здания в стиле рококо, но можно встретить и достаточно образцов классицизма и даже готики. Поэтому этот город совершенно точно понравится всем любителям старинной архитектуры, ну и строителям, конечно. (Уважаемый Антон – а-у! Этот город для Вас!) Какой-то он немного сказочный. Здесь только фильмы по сказкам Шарля Перро снимать…
Это городская ратуша. Тоже очень красивое здание…
Там много дворцов, но не помпезных и «холодных», а каких-то очень «теплых» и уютных. И мне бы их поснимать, но проблема любого автобусного маршрута – время-время-время. А мне еще нужно было попасть в музей, находящийся, как я знал, в оригинальном старинном замке, строить который начали еще в XIII веке, а затем достраивали и расширяли в XV и XVI веках. Тогда к нему добавили круглые готические башни, но сами укрепления были выполнены в стиле эпохи Возрождения. Такая вот строительная эклектика, но… тем не менее, замок получился очень красивым, хотя внешне он простой. Но опять же простой, но… очень необычный!
Вид на замок с высоты птичьего полета. Называется он Стари-Град, и он действительно очень старый и необычный.
Необычный прежде всего тем, что его окружает высокий и широкий… вал! И не просто высокий, а очень, так что вблизи за ним даже его шпилей не видно. Поверху вала проложена удобная пешеходная дорожка, так что замок можно обойти со всех сторон и рассмотреть во всех подробностях. То есть обстреливать его из орудий прямой наводкой было нельзя, а только издали, целясь через вал!
А затем ты оказываешься либо перед башней с воротами и подъемным мостом или вот в этом месте, где часть вала когда-то снесли, и проложили дорожку прямо к его воротам.
Вид на замок со стороны вала. Как дань современной молодежной культуре, на стенах ее видим… характерные «граффити».
Подходим к воротам…
А над ними вот такой герб.
Поскольку мы приехали слишком поздно, музей в замке оказался уже зарыт. А он очень интересен. Создали его еще в 1925 году. На его двух этажах восстановлены интерьеры комнат XVIII – XIX вв., экспонируется красивая мебель, посуда, оружие (жаль, что посмотреть не удалось…), словом, походить и посмотреть там есть что. И персонала, как говорят, очень мало, то есть нет в каждом зале клюющих носом старушек-церберов, под бдительным оком которых даже фотоаппараты и те трясутся от страха и сами собой дают сбой!
Впрочем, через зарешеченное окно удалось разглядеть старинное орудие, но это и вся моя «военная добыча» в этом замке…
И хотя побывать в музее замка мне так и не удалось, впечатления от Вараждина у меня остались самые приятные.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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