Рассказы об оружии. Плавающий танк ПТ-76 снаружи и изнутри
Завершая разговор о советских плавающих танках, нельзя обойтись без венца эволюции оных – плавающего танка ПТ-76. К счастью, эта машина не является редкостью, экземпляр, который нам любезно отдали на растерзание в Падиково, вообще находится в идеальном, если не сказать больше, боевом состоянии.
О плавающих танках уже было сказано немало. И если родителем этих машин было предвоенное время, то крестной матерью стала Великая Отечественная война. Которая показала многое в отношении танков-амфибий.
Пока РККА отступала и отбивалась, ПТ вроде как и не особо были нужны. Их и использовали, мягко говоря, не по назначению, а потому от тысяч этих машин реально первую половину войны пережили десятки.
А потом пришел год 1943-й, когда начался освободительный поход на Запад. И тут не раз впоследствии в мемуарах проскакивало сожаление о потерянных машинах. Когда нашим войскам пришлось переправляться через огромное количество рек, озер, проливов и лиманов.
Неоднократно уже констатировался факт того, что со средствами для переправы людей и техники в РККА было так себе. Да, был весьма выдающийся по показателям (а некоторые эксперты считают, что лучший в мире) понтонно-мостовой парк Н2П. Но парк таскали тракторами С-65, что сразу делало наведение переправы делом неспешным.
Ну а о самоходных средствах, способных двигаться сразу за боевыми порядками наступающих войск и в одном с ними темпе, можно было только мечтать.
Говоря о плавающих танках, которые по сути своей просто должны были стать палочкой-выручалочкой, способной и перевезти через водную преграду какое-то количество живой силы, и потом помочь пехоте гусеницами и пулеметами, можно только с сожалением сказать, что увы. К 1943 году в РККА уже не осталось такого количества плавающих машин, чтобы можно было реально рассчитывать на них, как на средство первого броска через реку.
К тому же из всей линейки легких плавающих танков только Т-40 мог перевезти пару бойцов, не рискуя утопить их и утонуть самому. Т-37А и Т-38 были весьма сомнительными по надежности плавсредствами.
В итоге Великая Отечественная закончилась без какого-либо серьезного вклада плавающих танков, за исключением Свирской операции.
Но война закончилась, а проблемы остались.
Более того, после начала холодной войны, речи Черчилля в Фултоне появилось новое понимание сути:
— во-первых, война из «холодной» могла стать «горячей» просто в момент;
— во-вторых, ареной боевых действий автоматически снова становилась Европа.
А в Европе что? Правильно, речки, речушки, озерца и озера буквально на каждом шагу. В Центральной Европе водная прелесть каждые 35-40 километров встречается. А до Ла-Манша (согласно плана) этих километров все-таки ого-го сколько.
Соответственно, для проведения наступательных операций (а после 1945-го никто и не думал об обороне как бы) нужны были бы не просто мобильные войска, а войска, способные к комплексным действиям в условиях наличия огромного количества водных преград.
В общем, с этой Европой что-то надо было делать…
Так, собственно, и родилась идея разработать одновременно легкий плавающий танк и плавающий же бронетранспортер. Да так, чтобы две машины были максимально возможно унифицированы!
Требования, выдвинутые военными, были ошеломительные. Легкий плавающий танк, вооруженный 76-мм пушкой, что уже ставило под определенное сомнение легкость, должен был еще перевозить на плаву десант из 20 человек.
Бронетранспортер должен был вмещать 25 пехотинцев с оружием или тащить все полковое тяжелое вооружение.
В общем, те еще монстры рисовались в проектах…
Создание танка и бронетранспортера поручили заводу № 112 «Красное Сормово». Проектирование машин началось в 1946 году. В 1948-м опытный образец плавающего танка проходил испытания, но их не выдержал. После этого работы передали ВНИИ транспортного машиностроения (ВНИИ-100), созданный в Ленинграде на базе филиала Опытного челябинского танкового завода № 100.
В 1950 году выпущены опытные образцы машин и начались их заводские испытания. К июню 1950 года танк был готов к государственным испытаниям.
Чудо, но машина прошла все испытания как по асфальту и постановлением Совета министров СССР от 6 августа 1951 года, на вооружение Советской армии был принят плавающий танк ПТ-76.
ТТХ ПТ-76
Боевая масса, т: 14,5
Экипаж, чел: 3
Количество выпущенных, шт: 3039
Размеры
Длина корпуса, мм: 6910
Ширина, мм: 3140
Высота, мм: 2195
Бронирование
Тип брони стальная катаная гомогенная высокой твёрдости
Лоб корпуса, мм/град: 10 / 80°
Борт корпуса, мм/град: 10 / 0°
Корма корпуса, мм/град: 6 / 45°
Днище, мм: 5
Крыша корпуса, мм: 6
Лоб башни, мм/град: 15 / 35°
Борт башни, мм/град: 15 / 35°
Вооружение:
Калибр и марка пушки: 76-мм Д-56Т
Боекомплект пушки, шт: 40
Дальность стрельбы, км: до 12
Пулемёт: 1 × 7,62-мм СГМТ
Боекомплект, шт: 1000
Подвижность:
Мощность двигателя, л. с: 240
Скорость по шоссе, км/ч: 44
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25 (10,2 на плаву)
Запас хода по шоссе, км: 240—260
Запас хода по пересечённой местности, км: 180—210 (60-70 на плаву)
Герметичный корпус машины толщиной 8–16 миллиметров имел форму, обеспечивавшую минимальное сопротивление при движении на плаву. Опорные катки делались пустотелыми, что давало дополнительный запас плавучести. Движение на плаву осуществлялось при помощи водомета.
Выпускался ПТ-76 течение 15 лет, за время производства неоднократно подвергался модернизациям. Улучшались в основном, приборы наблюдения и связи.
Танки, выпущенные после 1959-го, получили обозначение ПТ-76Б. Их изготовление продолжалось по 1969 год. За это время было построено 4127 ПТ-76 и ПТ-76Б (941 поставили за рубеж).
Первые серийные ПТ-76 поступили в войска в 1952 году. Ими укомплектовывались роты плавающих танков гвардейских танковых полков танковых и механизированных дивизий.
Бронетранспортеры БТР-50 появились несколько позже, но в итоге в каждом танковом полку Советской Армии находилось на вооружении некоторое количество средств, способных обеспечить форсирование любой водной преграды с ходу или после кратковременной подготовки в условиях неядерной войны.
Развития ядерного оружия и средств его доставки фактически приговорило саму концепцию развития сил «первого удара», так как будущие войны виделись экспертам непременно с применением ядерного оружия.
Так ПТ-76 стали направлять в разведывательные подразделения. По-видимому, сработал стереотип еще времен Великой Отечественной: если легкий и плавающий — значит, разведывательный.
Далее ПТ-76 фактически повторил судьбу предшественников, Т-37А, Т-38, Т-40. И фактически до конца 80-х годов прошлого века, то есть, до окончания Советской Армии, в разведротах танковых полков и отдельных разведывательных батальонах дивизионного подчинения в советских дивизиях находилось до 20 единиц ПТ-76.
Стоит заметить, что как разведчик ПТ-76 был так себе. Основная претензия к нему – его габариты. По размерам ПТ-76 превосходил в те времена основной средний танк Т-54. Плюс на обязательных маршах ПТ-76 обязательно отставал, не говоря уже о том, чтобы двигаться где-то впереди колонн.
Так что «катер с пушкой», как прозвали в СА ПТ-76, в качестве разведчика не особенно всем понравился.
Тем не менее, повоевал ПТ-76 от души.
Только в составе советских частей на счету танка участие в венгерских (1956), чехословацких (1968) событиях, война в Афганистане.
И за рубежами нашей страны ПТ-76 тоже не стоял без дела. Вьетнамская война, конфликты между Израилем и Сирией с Египтом в 1967 и 1973 годах, индо-пакистанская война 1971 года, югославская война 1991-1995 гг.
И, надо сказать, мальчиком для битья наш «поплавок» не был.
Стоит особо отметить один момент. ПТ-76 полностью соответствовал задаче, для выполнения которой он создавался, это форсирование водных преград с ходу, захват и удержание плацдарма до подхода главных сил.
И вся история боевого применения ПТ-76, пусть в основном в армиях других государств, но тем не менее, подтверждает, что во всех случаях, когда эти машины использовались по назначению, им сопутствовал успех.
То есть то, чего так не хватало Т-37А и Т-40.
Да, сильными сторонами ПТ-76 были не скорость и бронирование. В первую очередь – выдающиеся, если не исключительные водоходными качествами, ради которых конструкторы пожертвовали броней. По цифрам понятно, что ПТ-76 можно было спокойно расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Если получится, конечно.
И вот тут вторая сильная сторона. Для 50-х годов 76-мм орудие Д-56Т являлось вполне приличной артсистемой и позволяло «разобраться» бронебойными снарядами с подавляющим большинством танков мира. Хотя это и не было обязательно, в первую очередь ПТ-76 должен был играть роль не столько танка, сколько штурмового орудия поддержки пехоты.
Причем ПТ-76 мог играть эту роль даже во время преодоления водной преграды. Сложно сказать, насколько точным мог быть огонь «с плава», но определенный психологический эффект был бы налицо.
Почему так?
Все просто. Как известно, Третья мировая в 50-60-е годы не состоялась. Преодолевать многочисленные водоемы Европы не пришлось. И ПТ-76 оказался просто не у дел, как это ни странно.
Лихих десантов не предвиделось, а для танка-разведчика ПТ-76 со своими габаритами и грузоподъемностью ну никак не подходил. А тут еще и БМП-1 в части пошла. Что, кстати, окончательно приговорило танк как разведсредство.
Так ПТ-76 и оказался на вооружении многих стран мира, именно потому, что у себя ко двору не пришелся. Необходимость в форсировании с ходу большого количества водных преград в рамках пресловутого 72-часового броска к Ла-Маншу, равно как и преодоление Английского канала, отпала сама собой. ПТ-76 оказался ненужным.
Но выдающаяся машина все равно себя показала хорошим бойцом, если (стоит подчеркнуть) ее с умом применять.
О плавающих танках уже было сказано немало. И если родителем этих машин было предвоенное время, то крестной матерью стала Великая Отечественная война. Которая показала многое в отношении танков-амфибий.
Пока РККА отступала и отбивалась, ПТ вроде как и не особо были нужны. Их и использовали, мягко говоря, не по назначению, а потому от тысяч этих машин реально первую половину войны пережили десятки.
А потом пришел год 1943-й, когда начался освободительный поход на Запад. И тут не раз впоследствии в мемуарах проскакивало сожаление о потерянных машинах. Когда нашим войскам пришлось переправляться через огромное количество рек, озер, проливов и лиманов.
Неоднократно уже констатировался факт того, что со средствами для переправы людей и техники в РККА было так себе. Да, был весьма выдающийся по показателям (а некоторые эксперты считают, что лучший в мире) понтонно-мостовой парк Н2П. Но парк таскали тракторами С-65, что сразу делало наведение переправы делом неспешным.
Ну а о самоходных средствах, способных двигаться сразу за боевыми порядками наступающих войск и в одном с ними темпе, можно было только мечтать.
Говоря о плавающих танках, которые по сути своей просто должны были стать палочкой-выручалочкой, способной и перевезти через водную преграду какое-то количество живой силы, и потом помочь пехоте гусеницами и пулеметами, можно только с сожалением сказать, что увы. К 1943 году в РККА уже не осталось такого количества плавающих машин, чтобы можно было реально рассчитывать на них, как на средство первого броска через реку.
К тому же из всей линейки легких плавающих танков только Т-40 мог перевезти пару бойцов, не рискуя утопить их и утонуть самому. Т-37А и Т-38 были весьма сомнительными по надежности плавсредствами.
В итоге Великая Отечественная закончилась без какого-либо серьезного вклада плавающих танков, за исключением Свирской операции.
Но война закончилась, а проблемы остались.
Более того, после начала холодной войны, речи Черчилля в Фултоне появилось новое понимание сути:
— во-первых, война из «холодной» могла стать «горячей» просто в момент;
— во-вторых, ареной боевых действий автоматически снова становилась Европа.
А в Европе что? Правильно, речки, речушки, озерца и озера буквально на каждом шагу. В Центральной Европе водная прелесть каждые 35-40 километров встречается. А до Ла-Манша (согласно плана) этих километров все-таки ого-го сколько.
Соответственно, для проведения наступательных операций (а после 1945-го никто и не думал об обороне как бы) нужны были бы не просто мобильные войска, а войска, способные к комплексным действиям в условиях наличия огромного количества водных преград.
В общем, с этой Европой что-то надо было делать…
Так, собственно, и родилась идея разработать одновременно легкий плавающий танк и плавающий же бронетранспортер. Да так, чтобы две машины были максимально возможно унифицированы!
Требования, выдвинутые военными, были ошеломительные. Легкий плавающий танк, вооруженный 76-мм пушкой, что уже ставило под определенное сомнение легкость, должен был еще перевозить на плаву десант из 20 человек.
Бронетранспортер должен был вмещать 25 пехотинцев с оружием или тащить все полковое тяжелое вооружение.
В общем, те еще монстры рисовались в проектах…
Создание танка и бронетранспортера поручили заводу № 112 «Красное Сормово». Проектирование машин началось в 1946 году. В 1948-м опытный образец плавающего танка проходил испытания, но их не выдержал. После этого работы передали ВНИИ транспортного машиностроения (ВНИИ-100), созданный в Ленинграде на базе филиала Опытного челябинского танкового завода № 100.
В 1950 году выпущены опытные образцы машин и начались их заводские испытания. К июню 1950 года танк был готов к государственным испытаниям.
Чудо, но машина прошла все испытания как по асфальту и постановлением Совета министров СССР от 6 августа 1951 года, на вооружение Советской армии был принят плавающий танк ПТ-76.
ТТХ ПТ-76
Боевая масса, т: 14,5
Экипаж, чел: 3
Количество выпущенных, шт: 3039
Размеры
Длина корпуса, мм: 6910
Ширина, мм: 3140
Высота, мм: 2195
Бронирование
Тип брони стальная катаная гомогенная высокой твёрдости
Лоб корпуса, мм/град: 10 / 80°
Борт корпуса, мм/град: 10 / 0°
Корма корпуса, мм/град: 6 / 45°
Днище, мм: 5
Крыша корпуса, мм: 6
Лоб башни, мм/град: 15 / 35°
Борт башни, мм/град: 15 / 35°
Вооружение:
Калибр и марка пушки: 76-мм Д-56Т
Боекомплект пушки, шт: 40
Дальность стрельбы, км: до 12
Пулемёт: 1 × 7,62-мм СГМТ
Боекомплект, шт: 1000
Подвижность:
Мощность двигателя, л. с: 240
Скорость по шоссе, км/ч: 44
Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25 (10,2 на плаву)
Запас хода по шоссе, км: 240—260
Запас хода по пересечённой местности, км: 180—210 (60-70 на плаву)
Герметичный корпус машины толщиной 8–16 миллиметров имел форму, обеспечивавшую минимальное сопротивление при движении на плаву. Опорные катки делались пустотелыми, что давало дополнительный запас плавучести. Движение на плаву осуществлялось при помощи водомета.
Выпускался ПТ-76 течение 15 лет, за время производства неоднократно подвергался модернизациям. Улучшались в основном, приборы наблюдения и связи.
Танки, выпущенные после 1959-го, получили обозначение ПТ-76Б. Их изготовление продолжалось по 1969 год. За это время было построено 4127 ПТ-76 и ПТ-76Б (941 поставили за рубеж).
Первые серийные ПТ-76 поступили в войска в 1952 году. Ими укомплектовывались роты плавающих танков гвардейских танковых полков танковых и механизированных дивизий.
Бронетранспортеры БТР-50 появились несколько позже, но в итоге в каждом танковом полку Советской Армии находилось на вооружении некоторое количество средств, способных обеспечить форсирование любой водной преграды с ходу или после кратковременной подготовки в условиях неядерной войны.
Развития ядерного оружия и средств его доставки фактически приговорило саму концепцию развития сил «первого удара», так как будущие войны виделись экспертам непременно с применением ядерного оружия.
Так ПТ-76 стали направлять в разведывательные подразделения. По-видимому, сработал стереотип еще времен Великой Отечественной: если легкий и плавающий — значит, разведывательный.
Далее ПТ-76 фактически повторил судьбу предшественников, Т-37А, Т-38, Т-40. И фактически до конца 80-х годов прошлого века, то есть, до окончания Советской Армии, в разведротах танковых полков и отдельных разведывательных батальонах дивизионного подчинения в советских дивизиях находилось до 20 единиц ПТ-76.
Стоит заметить, что как разведчик ПТ-76 был так себе. Основная претензия к нему – его габариты. По размерам ПТ-76 превосходил в те времена основной средний танк Т-54. Плюс на обязательных маршах ПТ-76 обязательно отставал, не говоря уже о том, чтобы двигаться где-то впереди колонн.
Так что «катер с пушкой», как прозвали в СА ПТ-76, в качестве разведчика не особенно всем понравился.
Тем не менее, повоевал ПТ-76 от души.
Только в составе советских частей на счету танка участие в венгерских (1956), чехословацких (1968) событиях, война в Афганистане.
И за рубежами нашей страны ПТ-76 тоже не стоял без дела. Вьетнамская война, конфликты между Израилем и Сирией с Египтом в 1967 и 1973 годах, индо-пакистанская война 1971 года, югославская война 1991-1995 гг.
И, надо сказать, мальчиком для битья наш «поплавок» не был.
Стоит особо отметить один момент. ПТ-76 полностью соответствовал задаче, для выполнения которой он создавался, это форсирование водных преград с ходу, захват и удержание плацдарма до подхода главных сил.
И вся история боевого применения ПТ-76, пусть в основном в армиях других государств, но тем не менее, подтверждает, что во всех случаях, когда эти машины использовались по назначению, им сопутствовал успех.
То есть то, чего так не хватало Т-37А и Т-40.
Да, сильными сторонами ПТ-76 были не скорость и бронирование. В первую очередь – выдающиеся, если не исключительные водоходными качествами, ради которых конструкторы пожертвовали броней. По цифрам понятно, что ПТ-76 можно было спокойно расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Если получится, конечно.
И вот тут вторая сильная сторона. Для 50-х годов 76-мм орудие Д-56Т являлось вполне приличной артсистемой и позволяло «разобраться» бронебойными снарядами с подавляющим большинством танков мира. Хотя это и не было обязательно, в первую очередь ПТ-76 должен был играть роль не столько танка, сколько штурмового орудия поддержки пехоты.
Причем ПТ-76 мог играть эту роль даже во время преодоления водной преграды. Сложно сказать, насколько точным мог быть огонь «с плава», но определенный психологический эффект был бы налицо.
Почему так?
Все просто. Как известно, Третья мировая в 50-60-е годы не состоялась. Преодолевать многочисленные водоемы Европы не пришлось. И ПТ-76 оказался просто не у дел, как это ни странно.
Лихих десантов не предвиделось, а для танка-разведчика ПТ-76 со своими габаритами и грузоподъемностью ну никак не подходил. А тут еще и БМП-1 в части пошла. Что, кстати, окончательно приговорило танк как разведсредство.
Так ПТ-76 и оказался на вооружении многих стран мира, именно потому, что у себя ко двору не пришелся. Необходимость в форсировании с ходу большого количества водных преград в рамках пресловутого 72-часового броска к Ла-Маншу, равно как и преодоление Английского канала, отпала сама собой. ПТ-76 оказался ненужным.
Но выдающаяся машина все равно себя показала хорошим бойцом, если (стоит подчеркнуть) ее с умом применять.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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