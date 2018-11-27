Криптоаналитики Третьего рейха. Окончание. Честь "Энигмы"

Криптоаналитическое противостояние Второй мировой войны стало типичным примером битвы умов с лихо закрученным сюжетом. Здесь и детектив, и триллер, и шпионский боевик в одном наборе.4 июня 1941 года в руки англичан попалось немецкое судно «Гедания», о чем немцы долгое время вообще не догадывались. Панику они подняли, когда пленили нескольких матросов с того самого английского эсминца. И, хотя команда «Гедании» сработала на отлично и вовремя уничтожила все, что связано с «Энигмой», немцы об этом не могли знать.А вот захват субмарины «U-570» в августе 1941 года британцам скрыть не удалось, и верхушка ВМС Германии не на шутку озаботилась этим. Дениц по этому поводу обратился за разъяснениями к Эрхарду Мартенсу, начальнику службы связи флота Германии. Мартенс создал целую теорию, почему Деницу не стоит переживать так по поводу дискредитации шифров. Дело в том, что последний сеанс связи с «U-570» прошел очень плохо – на субмарине не могли полноценно принимать сообщения. И Эрхард посчитал это прямым доказательством того, что команда уже приступила на тот момент к уничтожению самой «Энигмы» и всей сопутствующей документации. Дениц, как и неоднократно ранее, поверил в подобные измышления и успокоился. Буквально через месяц немецкая подлодка «U-501» была вынуждена всплыть и сдаться на милость англичанам. Но ничего найти ценного не удалось – немецкие подводники успели все вовремя подчистить. И, что немаловажно, захват «U-501» остался для немецкого командования тайной, несмотря на оживленный трафик кригсмарине в этом квадрате.Очевидным провалом всей конспиративной схемы «Ультры» стала операция по уничтожению немецких субмарин «U-67», «U-68» и «U-111» у африканского побережья. Данные были получены из перехвата «Энигмы», и Адмиралтейство решило не упускать такой шанс. К целям была отправлена одна британская подлодка, которая, не выполнив поставленную задачу, сама еле ушла из района с тяжелыми повреждениями. Немцы, естественно, сразу же обратили внимание на такое «удачное» появление английской подлодки на значительном удалении от базы. Случайно она наткнуться на скопление немецких субмарин у Африки не могла, значит, где-то присутствует серьезная утечка информации. Мартенс, которому или не хотелось связываться с заменой «Энигмы», или он откровенно вредил немцам, попытался снова убедить подозрительного Деница. Но тут 22 ноября и 1 декабря британцы отправили на дно сразу два судна снабжения подлодок – «Атлантиду» и «Питон». Причем сделали это английские крейсеры в точке встречи судов с подопечными субмаринами немецкого флота.Адмирал Курт ФрикеАдмирал Курт Фрике, расследующий обстоятельства гибели двух судов, предполагал некоторое время, что информацию Англия получила из шифров «Энигмы». Но вот никакого хотя бы намека на это из расшифрованных сообщений Адмиралтейства найти не удалось, и эту версию отбросили. Тем более что в феврале 1942 года облажались уже англичане, когда дали немецкой ударной группе из линкоров «Шарнхорст», «Гнейзенау» и крейсера «Принц Ойген» проскочить через Ла-Манш в порты Норвегии. А месяцем ранее на такой трюк оказался способен и легендарный «Тирпиц». Теперь было прямая угроза конвоям в СССР и Англию со стороны этих гигантов, однако Адмиралтейство попросту ничего не успело сделать – информация из Блетчли-Парка пришла слишком поздно. Кто знает, может упреждающие действия английского флота в этих историях с линкорами смогли бы наконец убедить немцев в том, что «Энигму» давно «хакнули»? Но германское руководство лишь в очередной раз успокоило себя относительно собственной криптографической неприступности.Об уровне доверия немцев к собственной системе шифрования красноречиво говорит следующий факт. В сентябре 1942 года в плен попался английский эсминец, на котором были обнаружены схемы маршрутов германских конвоев. Казалось бы, вот очевидно доказательство наличия либо разветвленной шпионской сети у себя в тылу, либо мощного аппарат дешифровки у англичан. Но в ответ на такую находку сменили лишь ключевые установки «Энигмы».При всем этом в германском военно-морском командовании существовала группа аналитиков, следящая за всеми передвижениями боевых кораблей на море. Целью их работы был поиск признаков того, что англичане заранее знают о маршрутах немецкого флота, избегая контакта, либо сознательно атакуя превосходящими силами. Но за все время работы намеков на такие признаки было найдено минимум. Что это – профессионализм британцев или некомпетентность германского Генштаба?Со временем к Деницу начала поступать информация о возможной дискредитации «Энигмы» уже из других ведомств. В августе 1943 года абвер донес до гросс-адмирала разведданные из Швейцарии, в которых указывалось на способность союзников читать немецкие военно-морские шифры. В частности, источник из министерства обороны США раскрыл данные о расшифровке приказов подводным лодкам Третьего рейха. Мало того, это полностью оправдывалось обстановкой на морском театре боевых действий. С 12 июня по 1 августа противник пытался помещать порядка 50% встреч немецких субмарин в открытом океане, а с 3 по 11 августа все такие встречи были прерваны. Казалось бы, все, пора «Энигму» отправлять в утилизацию. Но Карл Дениц по необъяснимой причине принимает версию о том, что противник добыл в очередной раз ключевые установки шифровальной машины. Как утверждала служба связи, взломать англичанам «Энигму» не удастся, все утечки связаны с предательством или силовым захватом ключей. Не убедили гросс-адмирала новые порции разведданных из Швейцарии, в которых ссылались на некого американца из военно-морской делегации, осведомленного о некой британской программе дешифровке. Наверное, если бы он указал название «Ультра» и всех участников проекта поименно, все равно немцы проявили бы истинно арийскую стойкость в вопросе отстаивания чести «Энигмы». Ещё тут на руку союзникам сыграл главный криптоаналитик вермахта Карл Штейн, авторитетно заявивший после исследования «Энигмы»: взломать можно, но потребуется очень много времени. Не знал Карл Штейн, что в Англии уже давно тикает прообраз ЭВМ «Бомба», на порядки ускоряя расшифровку.Дальше история шла по спирали. Англичане в очередной раз рисковали секретностью «Ультры», недвусмысленно давая понять, что знают о расположении критически важных для немцев ресурсов, а в Германии лишь меняли ключевые установки «Энигмы». Так случилось в начале 1944 года, когда Адмиралтейство узнало из данных Блетчли-Парка о местоположении немецкого танкера «Шарлотта Шлиманн» (12 февраля его потопили в Индийском океане). Через месяц по аналогичной наводке на дно пошел второй танкер «Браке».Дениц в 1944 году делился своими заблуждениями с бумагой: «За исключением двух-трех сомнительных случаев, выводы англичан основывались на легко доступной для них информации о наших подлодках, на данных радиопеленгации работы их радиостанций и на данных прокладки движения лодок в сочетании с вполне осуществимым процессом логической дедукции. Наиболее важный результат нашего исследования – неоспоримое доказательство того, что с помощью оснащенной радиолокацией авиации противник способен с достаточной точностью вскрывать диспозиции наших подводных сил и соответственно изменять направление движения своих конвоев… Хорошо организованная разведка противника, во всяком случае, имела возможность собирать данные о распределении подводных лодок по различным базам, о времени их выхода в море и возвращении в базы, а, возможно, также и о предназначенных для лодок районах действий в море».В целом и Дениц и его штаб переоценивали возможности воздушной разведки, фотографирования и обнаружения немецких субмарин при помощи авиационных и корабельных радаров. До самого конца войны службе связи удавалось развеять сомнения гросс-адмирала в надежности «Энигмы».Крах Третьего рейха специалисты службы наблюдения встретили в городе Фленсбурге на севере Германии в надежде удачно сдаться американцам и англичанам. Это было в интересах и наших западных союзников – немецкие криптографы слишком много знали об британских шифрах и делиться этим с русскими никто не хотел. В итоге в Лондон были перевезены все немецкие военно-морские архивы. Их анализ показал, что успехи немецкой криптоаналитики оказались ненамного большими, чем предполагали англичане.