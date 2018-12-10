Штосструппен Второго рейха. Часть 5
Боевое крещение штурмовых рот состоялось в ходе Верденской битвы. В боях под Верденом наступающая пехота традиционно столкнулась с двумя главными препятствиями: проволочными заграждениями и пулеметными гнездами.
При повторении германцами штурма Вердена теперь в первом эшелоне наступающих шли штурмовики и саперы. Когда германская артиллерия подавила французскую артиллерию с помощью химических боеприпасов, штурмовые подразделения стали проделывать проходы в проволочных заграждениях. Бетонные доты стали жертвой огнеметчиков Реддемана, а штурмовики забрасывали французские траншеи гранатами.
На ряде участков германцы, выдвинув вперед горные орудия, прямой наводкой подавляли пулеметные гнезда. За штурмовиками шли пехотные цепи. Французские траншеи были захвачены, и немцы подтянули пулеметы, отбив контратаки противника. Успех сопутствовал германскому наступлению лишь 1-ю неделю.
Противник подтянул к Вердену свежие дивизии и большое количество артиллерии. Потери наступающих резко возросли. Штурмовые части действовали в первом эшелоне наступающих германских полков – и были выбиты первыми. Стремясь нанести более глубокий удар, штурмовики двигались с максимальной скоростью, зачастую без оглядки на фланги и тыл – в расчете пехоту, следующую во 2-м эшелоне. Немецкая артиллерия применяла огневой вал - перенося огонь по мере продвижения своей пехоты. Но, как правило, вал часто «забегал вперед».
Продвигаясь вглубь вражеской обороны, штурмовые группы были вынуждены обходить некоторые опорные пункты противника, положив начало тактике просачивания.
Штурмовики Морской дивизии отправляются на передовую, Изер, июль 1917 г.
Успехи германцев под Верденом на первой стадии операции объяснялись, во многом, действиями штурмовых подразделений и частей.
Реддемановские огнеметчики отличились под Верденом еще в феврале 1915 г. - в бою у леса Меланкур. А в 1916 г. они обороняли форт Дуомон – причем столь же доблестно, как и ранее штурмовали. Батальон Рора был флагманом февральского удара 1916 г. на Верден.
4 егерских батальона только переформировывались в егерские штурмовые, как на Восточном фронте произошли серьезные стратегические события: состоялся Брусиловский прорыв, и на стороне Антанты вступила в войну Румыния. И 3 из 4 батальонов отправились на восток (лишь 3-й бранденбургский егерский смог завершить подготовку, став 04. 08. 1916 г. 3-м егерским штурмовым батальоном). Стоит отметить, что многие из штурмовых батальонов имели свою автотехнику (достаточно редкое явление для германской армии тех лет) - что значительно ускоряло их переброску.
На Французском фронте лето 1916 г. также было жарким - в боях у Флери 23. 06. 1916 г. отличились штурмбат Рора и гвардейские пионеры, выручившие Баварскую пешую гвардию. Следующим испытанием стала Сомма. Бои на Сомме – кошмар для германской пехоты: британская артиллерия вела непрерывный огонь, ряд подразделений оказался погребен заживо, многие из воронок стали братскими могилами. Пехота следовала старой традиции - удерживать все, что только можно. Но насыщенность передовой линии солдатами лишь увеличивала потери - английские артиллеристы не испытывали недостатка в боеприпасах (средний расход в разгар сражения - 500 тонн на дивизию на 2-км фронте). Покинуть же перепаханный участок земли не разрешалось – командиры, выводившие людей из-под огня, отрешались от должностей. Следовало держаться до конца - и к августу 1916 г. (за 2 месяца соммских боев) германские войска потеряли столько же людей, сколько за полгода боев (февраль-июль) под Верденом. Как и французы под Верденом, на Сомме немцы были вынуждены сражаться среди воронок, организовывать импровизированные огневые точки – тогда как главная масса пехоты была отведена на несколько километров назад, готовясь к контратакам. Обычно в контрударах использовались силы уровня батальон - полк. Но иногда практиковались и настоящие штурмы - например, Дельвильский лес, после того как 4 суток его перепахивала германская артиллерия, был взят штурмом. И здесь наиболее результативно действовали штурмовые подразделения.
Воспоминания П. Сергеева [Сергеев П. Штурмовые команды русской армии (1914-1918) // Армии и битвы. 2003. №1. С. 44.] прекрасно иллюстрируют действия германской штурмовой роты – в данном случае зимой 1916 г. в лесистых Карпатах. Под удар штурмовиков угодила рота 148-го пехотного Каспийского полка. Полк оборонял широкий боевой участок и почти не имел резервов. Оборудованность окопов слабая, проволочное заграждение однополосное в 2-3 кола. Позиции противника находились в 400 - 800 м от русского переднего края. Лежал глубокий снег. И во второй половине дня германцы начали минометно-артиллерийский обстрел участка одного из батальонов - с целью пристрелки, изоляции намеченного для атаки участка и для создания воронок-укрытий для атакующих. А перед заходом солнца в 400 м от русских окопов появились германские солдаты, тогда как артиллерия перенесла огонь на фланги и тыл атакуемой роты. Затем германцы буквально свалились в русские окопы. Атакуя внутри траншеи в стороны флангов, применяя ручные гранаты, немцы захватили значительную часть окопа и отошли, захватив пулемет. Ответ не замедлил себя ждать. Через несколько дней русский комбат выставил приманку на удобном для германской атаки участке - макет пулемета. Команда разведчиков ждала в засаде. И при попытке германской штурмовой роты совершить вылазку командир роты (лейтенант) был захвачен в плен.
На Французском фронте будет интересно вспомнить о действиях штурмовиков у леса Сешан 12 – 14. 08. 1917 г. В бою приняли участие 20 бойцов 1-го штурмбата, 8 бойцов штурмроты 227-й дивизии и 60 пехотинцев при 6-ти офицерах и 12-ти унтер-офицерах 227-й дивизии. Атака тщательно готовилась: французские окопы фотографировали с воздуха, проводились занятия на специально подготовленной местности, отрабатывалось взаимодействие с артиллеристами. Атакующих разделили на 8 групп – из них 6 (по 8-10 человек) центральные и 2 (по 20 человек) - фланговые. Группе придавались 2 легких пулемета и пистолет-пулемет. Каждый боец, кроме штатного вооружения, имел автоматический пистолет Маузера и 24 гранаты. Огневую поддержку осуществляли гранатометы, до 50 минометов и несколько артиллерийских батарей. 12-го августа резались проходы в своей проволоке, 13-го отряд на грузовиках перебрасывался к передовой, 14-го резалась французская проволока и под прикрытием артиллерийского и минометного огня, отряд, используя воронки, продвигался к французской позиции. Но штурмовики оказались обнаружены осветительными ракетами, а сильный пулеметный огонь французов не позволил пехоте оказать им поддержку.
Штурмовой операции у леса Эпарж 30. 06. – 02. 07. 1917 г. также предшествовала основательная подготовка: проводилась разведка, теоретические и практические занятия, взводные командиры получили схемы французских укреплений. После артподготовки (5-минутный огневой налет по выявленным целям) перед пехотой пошли штурмовые группы численностью по 6 - 8 человек. Ночная атака была успешна – и французы выбиты с 1-й линии. Но контратаками они затем восстанавливают положение.
Уровень подготовки штурмовых частей был столь высок, что большинство операций, в которых они участвовали, были успешны.
В ходе Рижской операции в августе 1917 г. очевидец, характеризуя преимущества штурмовой тактики перед линейной, отмечал, что русские войска стремились сохранить сплошной фронт, не утратив локтевое соприкосновение с соседями - как и положено в позиционной войне. В то же время немцы, действуя небольшими отрядами, не думали о флангах - все силы используя для удара, что обеспечивало их преимущество в каждом пункте наступления [Войтинский В. Падение Риги. Петроград, 1917. С. 13 – 14.].
Проявили себя штурмовики и в боях за Якобштадский плацдарм 8 сентября 1917 г. в ходе все той же Рижской операции. При наличии адекватных русских позиций и примерном равенстве сил (хоть русские войска сильно к этому времени разложились - в рамках «углубления революции») успех германцев на ключевом участке (это затем повлекло отход русских частей) был достигнут бойцами штурмовых подразделений: прорвав позиции 736-го полка, германцы стали быстро просачиваться вглубь русской обороны, действуя группами, состоявшими из обученных штурмовой тактике бойцов – вооруженные пистолетами-пулеметами и ручными пулеметами, они быстро шли вперед. Встречая сопротивление – отступали, и затем старались обойти русских с фланга или тыла. В 1-ю очередь усилия их были направлены на артиллерийские батареи – и все батареи 184-й дивизии оказались захвачены, а расчеты и лошади последних перебиты [Станкевич В. Якобштадский бой 8 сентября в историческом освещении. Типография армий Северного фронта, 1917. С. 12]. Задерживаясь или даже отступая там, где оказывалось сопротивление, германцы просачивались вперед, проникая в промежутки между русскими отрядами [Там же. С. 14.].
Выиграв важную операцию, германцы нарушили связность Северного фронта. А захват плацдармов лишил русских возможности проводить масштабные наступательные операции на Ковно-Виленском направлении.
10-й штурмбат майора Слуйтера [Чишвиц фон. Захват балтийских островов Германией в 1917 г. М., 1937. С. 173.] участвовал в операции Альбион - захватывая острова Моонзундского архипелага. Так, 12. 10. 1917 г. 10-я штурмовая рота, высадившись в бухте Тагалахт, двинулась к Нинаст и Хундсорт, овладев 120-мм и 152-мм батареями – расчеты последних были захвачены в плен. 18-я штурмовая рота сражалась за предмостное укрепление моонской дамбы. В этом бою штурмовики столкнулись с русскими ударниками – бойцами Ревельского ударного («смерти») батальона. 18-я штурмовая рота в бою 14-го октября добиться успеха не смогла: под пулеметным огнем она подошла лишь на 600 м к перелеску и залегла. Рота в ночь на 18-е октября (в авангарде - взвод штурмовой роты и пулеметный взвод) начала переправу, но залегла перед дамбой под пулеметным огнем - и лишь после отхода русских штурмовики начали энергичное преследование, заняв предмостную позицию между Линует и Наузе (трофеями стали 2 орудия, обгоревший броневик и пулемет) [Там же. С. 124.].
Наступление на Итальянском фронте под Капоретто в октябре - ноябре 1917-го началось после тщательной подготовки к горной войне. Прибыв в расположение 14-й армии еще в сентябре, бойцы прошли акклиматизацию к условиям горного ТВД, совершали марши в условиях высокогорья, осваивали новые пулеметы MG08/15. Не в последнюю очередь благодаря действиям штурмовиков, удалось прорвать Итальянский фронт, поставив Италию на грань поражения. Французам и англичанам пришлось срочно снимать драгоценные дивизии с Французского фронта, перебрасывая их за Альпы. В этой операции отличился 9-ротный Вюртембергский горный батальон во главе с обер-лейтенантом Э. Роммелем (будущий фельдмаршал Третьего Рейха) - особенно в боях за перевалы. Батальон разрушил коммуникации итальянцев, разгромил полк берсальеров, захватив в ходе операции 150 офицеров, 9000 рядовых и 81 орудие. Э. Роммель стал капитаном и кавалером ордена Пур ле Мерит [см. также Роммель Э. Пехота наступает. События и опыт. М., 2018. С. 309-413.].
Бойцы штурмовых частей Альпийского корпуса в боях при Капоретто, октябрь 1917 г.
Но война подходила к концу – и не в пользу Германии. Союзники отказались от убийственных пехотных атак, действуя по принципу «артиллерия разрушает, а пехота лишь занимает». Активно использовались методы минной войны – например, под Мессинами 2266 британских орудий обрушили на оборону противника 144 тыс. тонн металла, а саперы задействовали минные галереи.
германские штурмовики под Ипром, 1917 г.
Сражение под Камбрэ 1917 г. началось неудачно для немцев - прежде всего вследствие массированной танковой атаки союзников. Ряд пехотных подразделений бежал с поля боя. И танки, несмотря на свои недостатки, под г. Камбрэ продемонстрировали свои возможности. Неожиданный удар (шум двигателей заглушали аэропланы, на бреющем кружившие над германскими траншеями, артподготовка не проводилась) массы из 378 танков привел к прорыву германского фронта. К счастью для германцев, танки тогда не отличались особой надежностью - и многие вышли из строя вследствие технических причин.
И когда через 10 дней началось германское контрнаступление, у союзников уже не осталось достаточного количества машин для отражения контрудара. Германские войска достигли исходных рубежей союзников, а кое-где овладели и их позициями. Танков у немцев не было – вместо них действовала элитная пехота. На острие контрудара двигались штурмовые подразделения, обильно оснащенные автоматическим оружием, гранатометами, минометами и ручными гранатами. Темп движения штурмовиков вызывал удивление - уже к середине дня 30 ноября они продвинулись почти на 10 км. В этот день впервые за войну германские самолеты применялись для непосредственной поддержки на поле боя своей пехоты. Штурмовики, активно применяя ручные пулеметы, гранаты и огнеметы, при поддержке авиации действовали активно – обходя укрепленные пункты с флангов и тыла. Была применена тактика просачивания. Применялись и артналеты, практиковались дымовые завесы. В рамках одного подразделения согласованно действовали несколько типов вооружения.
Так, 30-го ноября 2-й батальон 109-го полка просочился вглубь британской обороны, но его остановил пулеметный огонь в 500 метрах от Гонелье. 5-я рота 110-го полка, бывшая в резерве, была брошена с целью подавить пулеметы, мешавшие продвижению. Позиции британской пехоты германцы подавили пулеметным огнем, и установили в одной из воронок миномет, открывший огонь по пулеметным точкам. Артподдержка накрыла англичан, и 5-я рота короткими перебежками под прикрытием минометного огня приблизилась к позициям противника - и, прокладывая себе путь ручными гранатами, двинулась вдоль окопа. Вражеский пулемет захвачен - и продвижение пехоты возобновилось. Огонь по танкам вели как из пулеметов, так из гранатометов и минометов. Зачастую бойцы кидались на танки с ручными гранатами, подрывая гусеницы, либо сконцентрированным огнем сразу нескольких пулеметов обращали бронированную машину в бегство. Огонь на ближних дистанциях велся бронебойными пулями. Особо прославился во время контратаки под Камбрэ 3-й егерский штурмбат, переброшенный из-под Капоретто уже в ходе сражения. Перемещая вручную минометы, штурмовики разгромили британские опорные пункты и без поддержки артиллерии.
Германцы под Камбрэ у захваченного британского танка Мк 4, ноябрь-декабрь 1917 г.
В ходе Большого наступления 1918 г. штурмовики получили приказание наступать, не обращая внимание на потери. Активно использовались обходы и просачивание. Но стремительное наступление приводило к серьезным потерям – ведь штурмовики достаточно быстро лишались артподдержки, а пехотное тяжелое оружие отставало.
Март - июнь 1918 г. – боевой пик для штурмовых батальонов. Им удалось достичь ряда тактических успехов - имевших все же ограниченное значение. Для достижения большей скорости движения в бою вооружение штурмбатов (даже тяжелое) перемещалось вручную. Э. Людендорф особо отметил 3-й егерский штурмовой батальон - отличавшийся «особенной тактической выучкой» [Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 годов. М., 2005. С. 625.].
Активно применялись в этих боях противотанковые ружья. В принципе бронепробиваемость ПТР М 1918 была тогда вполне приемлемой: на 100-метровой дальности - 26 мм; 200-метровой дальности - 23,5 мм; на 400-метровой дальности - 21,5 мм. Этого хватало для всех типов танков, тем более что оружие характеризовалось относительно малым весом (с сошками - 17,3 кг). Отдача, правда, была сильной, а ресурс ствола - незначительным.
Тактическое превосходство германской армии не смогло компенсировать стратегической и политической близорукости германских Верховного командования и правительства. Но в поражении не было вины штурмовых подразделений. Один офицеров отмечал, что «непоколебимый прусский боевой дух» оставался в пехоте и спустя 44 месяца войны - и потребовались усилия нескольких армий, «чтобы остановить этот неукротимый поток».
Практика применения штурмовых частей германской армии Первой мировой войны интересна как методами боевого использования, так и спецификой боевой службы штурмовиков. Штурмовые батальоны являлись боевыми частями, в которых нашли место и активно действовали представители различных военных специальностей: пулеметчики и артиллеристы, минометчики и огнеметчики. Обкатывалось как новое оружие, так и методы его применения. Батальоны стали проводником новой пехотной тактики – что было важно для следующей мировой войны. Если штурмовые подразделения в рамках соединения или части стали преимущественно инструментом обеспечения функционирования соединения или части, то штурмовые батальоны действовали в новом качестве – став в руках армейских командований средством оперативного прорыва (сопоставимым с артиллерией и танками). В руках германского командования штурмовые батальоны стали новым словом в истории военного искусства.
Штурмовая рота в атаке
При повторении германцами штурма Вердена теперь в первом эшелоне наступающих шли штурмовики и саперы. Когда германская артиллерия подавила французскую артиллерию с помощью химических боеприпасов, штурмовые подразделения стали проделывать проходы в проволочных заграждениях. Бетонные доты стали жертвой огнеметчиков Реддемана, а штурмовики забрасывали французские траншеи гранатами.
На ряде участков германцы, выдвинув вперед горные орудия, прямой наводкой подавляли пулеметные гнезда. За штурмовиками шли пехотные цепи. Французские траншеи были захвачены, и немцы подтянули пулеметы, отбив контратаки противника. Успех сопутствовал германскому наступлению лишь 1-ю неделю.
Противник подтянул к Вердену свежие дивизии и большое количество артиллерии. Потери наступающих резко возросли. Штурмовые части действовали в первом эшелоне наступающих германских полков – и были выбиты первыми. Стремясь нанести более глубокий удар, штурмовики двигались с максимальной скоростью, зачастую без оглядки на фланги и тыл – в расчете пехоту, следующую во 2-м эшелоне. Немецкая артиллерия применяла огневой вал - перенося огонь по мере продвижения своей пехоты. Но, как правило, вал часто «забегал вперед».
Продвигаясь вглубь вражеской обороны, штурмовые группы были вынуждены обходить некоторые опорные пункты противника, положив начало тактике просачивания.
Штурмовики Морской дивизии отправляются на передовую, Изер, июль 1917 г.
Успехи германцев под Верденом на первой стадии операции объяснялись, во многом, действиями штурмовых подразделений и частей.
Реддемановские огнеметчики отличились под Верденом еще в феврале 1915 г. - в бою у леса Меланкур. А в 1916 г. они обороняли форт Дуомон – причем столь же доблестно, как и ранее штурмовали. Батальон Рора был флагманом февральского удара 1916 г. на Верден.
4 егерских батальона только переформировывались в егерские штурмовые, как на Восточном фронте произошли серьезные стратегические события: состоялся Брусиловский прорыв, и на стороне Антанты вступила в войну Румыния. И 3 из 4 батальонов отправились на восток (лишь 3-й бранденбургский егерский смог завершить подготовку, став 04. 08. 1916 г. 3-м егерским штурмовым батальоном). Стоит отметить, что многие из штурмовых батальонов имели свою автотехнику (достаточно редкое явление для германской армии тех лет) - что значительно ускоряло их переброску.
На Французском фронте лето 1916 г. также было жарким - в боях у Флери 23. 06. 1916 г. отличились штурмбат Рора и гвардейские пионеры, выручившие Баварскую пешую гвардию. Следующим испытанием стала Сомма. Бои на Сомме – кошмар для германской пехоты: британская артиллерия вела непрерывный огонь, ряд подразделений оказался погребен заживо, многие из воронок стали братскими могилами. Пехота следовала старой традиции - удерживать все, что только можно. Но насыщенность передовой линии солдатами лишь увеличивала потери - английские артиллеристы не испытывали недостатка в боеприпасах (средний расход в разгар сражения - 500 тонн на дивизию на 2-км фронте). Покинуть же перепаханный участок земли не разрешалось – командиры, выводившие людей из-под огня, отрешались от должностей. Следовало держаться до конца - и к августу 1916 г. (за 2 месяца соммских боев) германские войска потеряли столько же людей, сколько за полгода боев (февраль-июль) под Верденом. Как и французы под Верденом, на Сомме немцы были вынуждены сражаться среди воронок, организовывать импровизированные огневые точки – тогда как главная масса пехоты была отведена на несколько километров назад, готовясь к контратакам. Обычно в контрударах использовались силы уровня батальон - полк. Но иногда практиковались и настоящие штурмы - например, Дельвильский лес, после того как 4 суток его перепахивала германская артиллерия, был взят штурмом. И здесь наиболее результативно действовали штурмовые подразделения.
Воспоминания П. Сергеева [Сергеев П. Штурмовые команды русской армии (1914-1918) // Армии и битвы. 2003. №1. С. 44.] прекрасно иллюстрируют действия германской штурмовой роты – в данном случае зимой 1916 г. в лесистых Карпатах. Под удар штурмовиков угодила рота 148-го пехотного Каспийского полка. Полк оборонял широкий боевой участок и почти не имел резервов. Оборудованность окопов слабая, проволочное заграждение однополосное в 2-3 кола. Позиции противника находились в 400 - 800 м от русского переднего края. Лежал глубокий снег. И во второй половине дня германцы начали минометно-артиллерийский обстрел участка одного из батальонов - с целью пристрелки, изоляции намеченного для атаки участка и для создания воронок-укрытий для атакующих. А перед заходом солнца в 400 м от русских окопов появились германские солдаты, тогда как артиллерия перенесла огонь на фланги и тыл атакуемой роты. Затем германцы буквально свалились в русские окопы. Атакуя внутри траншеи в стороны флангов, применяя ручные гранаты, немцы захватили значительную часть окопа и отошли, захватив пулемет. Ответ не замедлил себя ждать. Через несколько дней русский комбат выставил приманку на удобном для германской атаки участке - макет пулемета. Команда разведчиков ждала в засаде. И при попытке германской штурмовой роты совершить вылазку командир роты (лейтенант) был захвачен в плен.
На Французском фронте будет интересно вспомнить о действиях штурмовиков у леса Сешан 12 – 14. 08. 1917 г. В бою приняли участие 20 бойцов 1-го штурмбата, 8 бойцов штурмроты 227-й дивизии и 60 пехотинцев при 6-ти офицерах и 12-ти унтер-офицерах 227-й дивизии. Атака тщательно готовилась: французские окопы фотографировали с воздуха, проводились занятия на специально подготовленной местности, отрабатывалось взаимодействие с артиллеристами. Атакующих разделили на 8 групп – из них 6 (по 8-10 человек) центральные и 2 (по 20 человек) - фланговые. Группе придавались 2 легких пулемета и пистолет-пулемет. Каждый боец, кроме штатного вооружения, имел автоматический пистолет Маузера и 24 гранаты. Огневую поддержку осуществляли гранатометы, до 50 минометов и несколько артиллерийских батарей. 12-го августа резались проходы в своей проволоке, 13-го отряд на грузовиках перебрасывался к передовой, 14-го резалась французская проволока и под прикрытием артиллерийского и минометного огня, отряд, используя воронки, продвигался к французской позиции. Но штурмовики оказались обнаружены осветительными ракетами, а сильный пулеметный огонь французов не позволил пехоте оказать им поддержку.
Штурмовой операции у леса Эпарж 30. 06. – 02. 07. 1917 г. также предшествовала основательная подготовка: проводилась разведка, теоретические и практические занятия, взводные командиры получили схемы французских укреплений. После артподготовки (5-минутный огневой налет по выявленным целям) перед пехотой пошли штурмовые группы численностью по 6 - 8 человек. Ночная атака была успешна – и французы выбиты с 1-й линии. Но контратаками они затем восстанавливают положение.
Уровень подготовки штурмовых частей был столь высок, что большинство операций, в которых они участвовали, были успешны.
В ходе Рижской операции в августе 1917 г. очевидец, характеризуя преимущества штурмовой тактики перед линейной, отмечал, что русские войска стремились сохранить сплошной фронт, не утратив локтевое соприкосновение с соседями - как и положено в позиционной войне. В то же время немцы, действуя небольшими отрядами, не думали о флангах - все силы используя для удара, что обеспечивало их преимущество в каждом пункте наступления [Войтинский В. Падение Риги. Петроград, 1917. С. 13 – 14.].
Проявили себя штурмовики и в боях за Якобштадский плацдарм 8 сентября 1917 г. в ходе все той же Рижской операции. При наличии адекватных русских позиций и примерном равенстве сил (хоть русские войска сильно к этому времени разложились - в рамках «углубления революции») успех германцев на ключевом участке (это затем повлекло отход русских частей) был достигнут бойцами штурмовых подразделений: прорвав позиции 736-го полка, германцы стали быстро просачиваться вглубь русской обороны, действуя группами, состоявшими из обученных штурмовой тактике бойцов – вооруженные пистолетами-пулеметами и ручными пулеметами, они быстро шли вперед. Встречая сопротивление – отступали, и затем старались обойти русских с фланга или тыла. В 1-ю очередь усилия их были направлены на артиллерийские батареи – и все батареи 184-й дивизии оказались захвачены, а расчеты и лошади последних перебиты [Станкевич В. Якобштадский бой 8 сентября в историческом освещении. Типография армий Северного фронта, 1917. С. 12]. Задерживаясь или даже отступая там, где оказывалось сопротивление, германцы просачивались вперед, проникая в промежутки между русскими отрядами [Там же. С. 14.].
Выиграв важную операцию, германцы нарушили связность Северного фронта. А захват плацдармов лишил русских возможности проводить масштабные наступательные операции на Ковно-Виленском направлении.
10-й штурмбат майора Слуйтера [Чишвиц фон. Захват балтийских островов Германией в 1917 г. М., 1937. С. 173.] участвовал в операции Альбион - захватывая острова Моонзундского архипелага. Так, 12. 10. 1917 г. 10-я штурмовая рота, высадившись в бухте Тагалахт, двинулась к Нинаст и Хундсорт, овладев 120-мм и 152-мм батареями – расчеты последних были захвачены в плен. 18-я штурмовая рота сражалась за предмостное укрепление моонской дамбы. В этом бою штурмовики столкнулись с русскими ударниками – бойцами Ревельского ударного («смерти») батальона. 18-я штурмовая рота в бою 14-го октября добиться успеха не смогла: под пулеметным огнем она подошла лишь на 600 м к перелеску и залегла. Рота в ночь на 18-е октября (в авангарде - взвод штурмовой роты и пулеметный взвод) начала переправу, но залегла перед дамбой под пулеметным огнем - и лишь после отхода русских штурмовики начали энергичное преследование, заняв предмостную позицию между Линует и Наузе (трофеями стали 2 орудия, обгоревший броневик и пулемет) [Там же. С. 124.].
Наступление на Итальянском фронте под Капоретто в октябре - ноябре 1917-го началось после тщательной подготовки к горной войне. Прибыв в расположение 14-й армии еще в сентябре, бойцы прошли акклиматизацию к условиям горного ТВД, совершали марши в условиях высокогорья, осваивали новые пулеметы MG08/15. Не в последнюю очередь благодаря действиям штурмовиков, удалось прорвать Итальянский фронт, поставив Италию на грань поражения. Французам и англичанам пришлось срочно снимать драгоценные дивизии с Французского фронта, перебрасывая их за Альпы. В этой операции отличился 9-ротный Вюртембергский горный батальон во главе с обер-лейтенантом Э. Роммелем (будущий фельдмаршал Третьего Рейха) - особенно в боях за перевалы. Батальон разрушил коммуникации итальянцев, разгромил полк берсальеров, захватив в ходе операции 150 офицеров, 9000 рядовых и 81 орудие. Э. Роммель стал капитаном и кавалером ордена Пур ле Мерит [см. также Роммель Э. Пехота наступает. События и опыт. М., 2018. С. 309-413.].
Бойцы штурмовых частей Альпийского корпуса в боях при Капоретто, октябрь 1917 г.
Но война подходила к концу – и не в пользу Германии. Союзники отказались от убийственных пехотных атак, действуя по принципу «артиллерия разрушает, а пехота лишь занимает». Активно использовались методы минной войны – например, под Мессинами 2266 британских орудий обрушили на оборону противника 144 тыс. тонн металла, а саперы задействовали минные галереи.
германские штурмовики под Ипром, 1917 г.
Сражение под Камбрэ 1917 г. началось неудачно для немцев - прежде всего вследствие массированной танковой атаки союзников. Ряд пехотных подразделений бежал с поля боя. И танки, несмотря на свои недостатки, под г. Камбрэ продемонстрировали свои возможности. Неожиданный удар (шум двигателей заглушали аэропланы, на бреющем кружившие над германскими траншеями, артподготовка не проводилась) массы из 378 танков привел к прорыву германского фронта. К счастью для германцев, танки тогда не отличались особой надежностью - и многие вышли из строя вследствие технических причин.
И когда через 10 дней началось германское контрнаступление, у союзников уже не осталось достаточного количества машин для отражения контрудара. Германские войска достигли исходных рубежей союзников, а кое-где овладели и их позициями. Танков у немцев не было – вместо них действовала элитная пехота. На острие контрудара двигались штурмовые подразделения, обильно оснащенные автоматическим оружием, гранатометами, минометами и ручными гранатами. Темп движения штурмовиков вызывал удивление - уже к середине дня 30 ноября они продвинулись почти на 10 км. В этот день впервые за войну германские самолеты применялись для непосредственной поддержки на поле боя своей пехоты. Штурмовики, активно применяя ручные пулеметы, гранаты и огнеметы, при поддержке авиации действовали активно – обходя укрепленные пункты с флангов и тыла. Была применена тактика просачивания. Применялись и артналеты, практиковались дымовые завесы. В рамках одного подразделения согласованно действовали несколько типов вооружения.
Так, 30-го ноября 2-й батальон 109-го полка просочился вглубь британской обороны, но его остановил пулеметный огонь в 500 метрах от Гонелье. 5-я рота 110-го полка, бывшая в резерве, была брошена с целью подавить пулеметы, мешавшие продвижению. Позиции британской пехоты германцы подавили пулеметным огнем, и установили в одной из воронок миномет, открывший огонь по пулеметным точкам. Артподдержка накрыла англичан, и 5-я рота короткими перебежками под прикрытием минометного огня приблизилась к позициям противника - и, прокладывая себе путь ручными гранатами, двинулась вдоль окопа. Вражеский пулемет захвачен - и продвижение пехоты возобновилось. Огонь по танкам вели как из пулеметов, так из гранатометов и минометов. Зачастую бойцы кидались на танки с ручными гранатами, подрывая гусеницы, либо сконцентрированным огнем сразу нескольких пулеметов обращали бронированную машину в бегство. Огонь на ближних дистанциях велся бронебойными пулями. Особо прославился во время контратаки под Камбрэ 3-й егерский штурмбат, переброшенный из-под Капоретто уже в ходе сражения. Перемещая вручную минометы, штурмовики разгромили британские опорные пункты и без поддержки артиллерии.
Германцы под Камбрэ у захваченного британского танка Мк 4, ноябрь-декабрь 1917 г.
В ходе Большого наступления 1918 г. штурмовики получили приказание наступать, не обращая внимание на потери. Активно использовались обходы и просачивание. Но стремительное наступление приводило к серьезным потерям – ведь штурмовики достаточно быстро лишались артподдержки, а пехотное тяжелое оружие отставало.
Март - июнь 1918 г. – боевой пик для штурмовых батальонов. Им удалось достичь ряда тактических успехов - имевших все же ограниченное значение. Для достижения большей скорости движения в бою вооружение штурмбатов (даже тяжелое) перемещалось вручную. Э. Людендорф особо отметил 3-й егерский штурмовой батальон - отличавшийся «особенной тактической выучкой» [Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 годов. М., 2005. С. 625.].
Активно применялись в этих боях противотанковые ружья. В принципе бронепробиваемость ПТР М 1918 была тогда вполне приемлемой: на 100-метровой дальности - 26 мм; 200-метровой дальности - 23,5 мм; на 400-метровой дальности - 21,5 мм. Этого хватало для всех типов танков, тем более что оружие характеризовалось относительно малым весом (с сошками - 17,3 кг). Отдача, правда, была сильной, а ресурс ствола - незначительным.
Тактическое превосходство германской армии не смогло компенсировать стратегической и политической близорукости германских Верховного командования и правительства. Но в поражении не было вины штурмовых подразделений. Один офицеров отмечал, что «непоколебимый прусский боевой дух» оставался в пехоте и спустя 44 месяца войны - и потребовались усилия нескольких армий, «чтобы остановить этот неукротимый поток».
Практика применения штурмовых частей германской армии Первой мировой войны интересна как методами боевого использования, так и спецификой боевой службы штурмовиков. Штурмовые батальоны являлись боевыми частями, в которых нашли место и активно действовали представители различных военных специальностей: пулеметчики и артиллеристы, минометчики и огнеметчики. Обкатывалось как новое оружие, так и методы его применения. Батальоны стали проводником новой пехотной тактики – что было важно для следующей мировой войны. Если штурмовые подразделения в рамках соединения или части стали преимущественно инструментом обеспечения функционирования соединения или части, то штурмовые батальоны действовали в новом качестве – став в руках армейских командований средством оперативного прорыва (сопоставимым с артиллерией и танками). В руках германского командования штурмовые батальоны стали новым словом в истории военного искусства.
Штурмовая рота в атаке
- Автор:
- Олейников Алексей
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