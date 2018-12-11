Как "литературный власовец" стал столпом российской демократии
«Коммунистические вожди говорят вам: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, дайте нам душить спокойно... А я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела... Мы просим вас — вмешивайтесь!»
Это цитата из выступления А. Солженицына в Вашингтоне 30 июня 1975 г. перед участниками съезда американских профсоюзов.
100 лет назад, 11 декабря 1918 года, родился Александр Солженицын. Крупнейший клеветник в истории СССР периода правления Сталина, заявивший о «110 миллионов русских», которые пали жертвой социализма.
Александр Исаевич родился в крестьянской семье в Кисловодске, учился в школе в Ростове-на-Дону. Уже в школе стал проявлять интерес к литературе и поэзии. В 1936 году поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет. При этом продолжал увлекаться литературой, писал, изучал историю. Особенно интересовался периодом мировой войны и революции. В 1941 году закончил университет с отличием, работал учителем в Морозовске.
Осенью 1941 года Солженицын был призван в армию, служил в транспортно-гужевом батальоне, затем направлен в артиллерийское училище в Костроме. Выпущен лейтенантом в ноябре 1942 года, на фронте с весны 1943 года. Служил командиром батареи звуковой разведки. В 1944 году дослужился до капитана, был награжден орденами Отечественной войны 2-й, 1-1 степеней и Красного Знамени. В 1945 году арестован за переписку, в которой он подвергал критике курс Сталина, за «искажение ленинизма» и предлагал создать «организацию» для восстановления ленинского курса. По мнению Солженицына, войны с гитлеровской Германией можно было избежать, если бы Москва достигла компромисса с Гитлером. Также он осуждал лично Сталина за ужасные последствия войны для народов СССР, причем сильнее, чем Гитлера. Александра Солженицына приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по статье 58 (контрреволюционные преступления).
До 1953 года Александр Исаевич находится в заключении. В этот период Солженицын разочаровался в марксизме-ленинизме и склонился к православию и монархическому патриотизму. Продолжал сочинять. После освобождения направлен на поселение в Казахстан (село Берлик), работал учителем математики и физики. В 1956 году был восстановлен в правах и вернулся в европейскую часть России. Поселился во Владимирской области, в деревне Мильцево, затем в Рязани, работал учителем. Продолжал писать, но его произведения, критикующие основы советского строя, не имели шансов быть опубликованными и тем более стать всемирно известными.
По сути, Солженицын был национал-предателем, мелкой «крысой», не желающей участвовать в великом деле создания советской цивилизации, нового общества будущего. Советский Союз на этом пути уже добился грандиозных успехов, став сверхдержавой: преодолел научно-техническое и промышленное отставание от передовых держав Запада, по ряду ведущих направлений выбился в мировые лидеры; создал передовую систему воспитания и образования; победил в войне и создал мощные вооруженные силы, уничтожив угрозу развязывания новой «горячей» мировой войны и нападения на Россию-СССР; восстановил территориальную целостность империи, разрушенной в 1917 году (Прибалтика, западная Белая Русь и Малороссия, Бессарабия, Курилы и т.д.); создал мировую социалистическую систему, которая стала теснить западный проект порабощения человечества и многое другие.
Солженицын так и остался бы одним из многих «кухонных» критиков СССР, если бы не удачное стечение обстоятельств. В это время Хрущёв начал десталинизацию – «перестройку-1». Советская верхушка, в силу своей моральной слабости, не пожелала идти по пути создания новой цивилизации и общества, противопоставляя себя капиталистической системе, Западу. Сталинисты проиграли. Победили сторонники «стабильности», которые постепенно перерождались в «новых господ», желающих перевести власть в капитал, собственность. Движение «к звездам» стали всеми силами тормозить, а затем и вовсе прекратили. Поэтому Александр Солженицын пришёлся ко двору, «новому курсу», ревизии (предательству) сталинского наследия, и его очернению.
А. Твардовский (редактор журнала «Новый мир») пригласил Солженицына в Москву и стал добиваться публикации его произведений. Хрущев это дело поддержал. Хрущев использовал материалы Солженицына как таран для разрушения сталинского наследия. Первым опубликованным произведением стал «Один день Ивана Денисовича» (1962 год), его тут же опубликовали и за границей. Александра Исаевича приняли в Союз писателей СССР. Автор стал известным. Но в СССР его популярность была недолгой. При Брежневе писатель теряет расположение властей, его произведения запрещают. Советская верхушка не была ещё готова к тотальной «перестройке», её разложение только начиналось. Поэтому радикальную политику Хрущева свернули, ситуацию законсервировали.
Однако на Западе уже заметили «многообещающего» автора. Его произведения («В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ») печатают в Западной Европе и США. А критика советской прессы только усиливает его популярность в мире. Его активно продвигают — в 1970 году Александр Исаевич был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе, и в итоге премия была ему присуждена. В 1974 году Солженицына лишили советского гражданства и выслали за границу. Жил в Швейцарии, затем США, много путешествовал.
Его книги на Западе печатались огромными тиражами. Автор стал одним из самых ценных инструментов хозяев Западной Европы и США в информационной («холодной») войне против соцлагеря, СССР. Материалы Солженицына активно использовались в деле создания мифа о миллионах жертв сталинских репрессий и формирования образа советской «империи зла». Этот чёрный миф начали создавать ещё идеологи Гитлера в ходе Великой Отечественной войны, затем этот миф использовали в третьей мировой войне (т. н. «холодная» война) идеологи Запада. Автор запустил миф о 110 миллионах русских, ставших жертвой социализма (подробнее об этом мифе в статьях ВО — Миф о "кровавом геноциде Сталина"; Пропагандистская ложь Солженицына; ГУЛАГ: архивы против лжи), о «рабстве» советского народа. По «данным» Солженицына, только голодом уморили в 1932-1933 гг. 6 млн. человек, во время чисток 1936-1939 гг. ежегодно умирало минимум по 1 млн. человек, а от начала коллективизации до смерти Сталина коммунисты уничтожили 66 млн. человек. Также советское правительство должно ответить за смерть 44 млн. советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. При этом Солженицын сообщал, что в советских лагерях в 1953 году сидели 25 млн. человек.
Таким образом, материалы Солженицына были использованы для дезинформации населения Запада, всего «мирового сообщества», а затем и СССР-России (с периода горбачевской «перестройки», а, по сути, сдачи советского проекта). С помощью таких как Солженицын был создан стойкий чёрный миф о «кровавом Сталине», «советской империи зла», «десятках миллионов невинно репрессированных». Это помогло Западу создать черный образ СССР и разрушить советскую цивилизацию.
Александр Исаевич резко выступал против коммунизма и советской власти, его часто приглашали для выступления на влиятельных собраниях. Автор выступал за наращивание американской военной мощи против СССР. В этот период писатель воспринимал Запад как союзника в деле освобождения народов СССР от «советского тоталитаризма». По примеру белых, которые в годы Гражданской войны видели «союзников» в Антанте, или власовцев и бандеровцев, которые видели «друга» в гитлеровском рейхе.
Однако вскоре интерес к Солженицыну угас. Это было связано с наступлением либерализма и появлением антизападных мотивов в творчестве писателя. Так, в 1976 году писатель посетил Испанию и в выступлении по местному телевидению одобрил режим Франко (испанский фашизм), который правил страной до 1975 года, предостерегая испанцев от «слишком быстрого продвижения к демократии». Это привело к критике Солженицына в западной прессе. Его «выводят» из поля общественного внимания.
Советское гражданство Солженицыну вернули только перед крушением СССР, в 1990 году. Вернулся в Россию писатель в 1994 году. В этот период он переживает новую волну популярности, идеи национал-предателя снова востребованы. Предлагает программу возрождения России («Как нам обустроить Россию»), говорит о необходимости сдать Курилы Японии («дорого»), его произведения заполняют книжные прилавки, получает премии и государственные награды, включая орден Святого апостола Андрея Первозванного (1998 год).
В последний период жизни и творчества писатель замечает гибельность курса новых властей («Россия в обвале», 1998 год), резко осуждает «реформы», включая приватизацию. Также Александр Исаевич в 2000-е годы обнаруживает, что Запад с помощью блока НАТО ведёт окружение России и поддерживает «цветные революции» с целью полной блокировки России и ликвидации её независимости.
Александр Исаевич скончался в августе 2008 года на 90-м году жизни.
Это не помешало либеральным властям в РФ по-прежнему считать Александра Солженицына "нравственным ориентиром", героем, который выступил против «кровавого тоталитаризма Сталина», «советской империи зла». Солженицын – один из идеологических столпов современной России. Отсюда постоянное восхваление, упоминание, увековечение памяти в памятных знаках, музеях, скульптурах, топонимах (улицы, площади и т. д.). Введение произведений Солженицына в школьный курс с целью пропаганды либерализма и антисоветизма.
Однако, по сути, Александр Солженицын – обыкновенный «литературный власовец», который получил мировую известность только благодаря поддержке хозяев Запада, ведущих «холодную» — информационную, идеологическую войну против советской цивилизации. В рамках этой борьбы клеветнические произведения Солженицыны (весьма слабые в художественном отношении) были востребованы и использовались как пропагандистские материалы для очернения образа СССР и Сталина, «черной» мифологизации советской (русской) истории.
Таком образом, Солженицын стал инструментом информационной войны Запада против России-СССР, отсюда популярность и почёт, в том числе и в России после катастрофы 1991 года, когда власть захватили идейные наследники февралистов-западников, убивших Российскую империю в 1917 году и власовцев, воевавших против Родины в годы Великой Отечественной войны.
Это цитата из выступления А. Солженицына в Вашингтоне 30 июня 1975 г. перед участниками съезда американских профсоюзов.
100 лет назад, 11 декабря 1918 года, родился Александр Солженицын. Крупнейший клеветник в истории СССР периода правления Сталина, заявивший о «110 миллионов русских», которые пали жертвой социализма.
Александр Исаевич родился в крестьянской семье в Кисловодске, учился в школе в Ростове-на-Дону. Уже в школе стал проявлять интерес к литературе и поэзии. В 1936 году поступил в Ростовский университет на физико-математический факультет. При этом продолжал увлекаться литературой, писал, изучал историю. Особенно интересовался периодом мировой войны и революции. В 1941 году закончил университет с отличием, работал учителем в Морозовске.
Осенью 1941 года Солженицын был призван в армию, служил в транспортно-гужевом батальоне, затем направлен в артиллерийское училище в Костроме. Выпущен лейтенантом в ноябре 1942 года, на фронте с весны 1943 года. Служил командиром батареи звуковой разведки. В 1944 году дослужился до капитана, был награжден орденами Отечественной войны 2-й, 1-1 степеней и Красного Знамени. В 1945 году арестован за переписку, в которой он подвергал критике курс Сталина, за «искажение ленинизма» и предлагал создать «организацию» для восстановления ленинского курса. По мнению Солженицына, войны с гитлеровской Германией можно было избежать, если бы Москва достигла компромисса с Гитлером. Также он осуждал лично Сталина за ужасные последствия войны для народов СССР, причем сильнее, чем Гитлера. Александра Солженицына приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по статье 58 (контрреволюционные преступления).
До 1953 года Александр Исаевич находится в заключении. В этот период Солженицын разочаровался в марксизме-ленинизме и склонился к православию и монархическому патриотизму. Продолжал сочинять. После освобождения направлен на поселение в Казахстан (село Берлик), работал учителем математики и физики. В 1956 году был восстановлен в правах и вернулся в европейскую часть России. Поселился во Владимирской области, в деревне Мильцево, затем в Рязани, работал учителем. Продолжал писать, но его произведения, критикующие основы советского строя, не имели шансов быть опубликованными и тем более стать всемирно известными.
По сути, Солженицын был национал-предателем, мелкой «крысой», не желающей участвовать в великом деле создания советской цивилизации, нового общества будущего. Советский Союз на этом пути уже добился грандиозных успехов, став сверхдержавой: преодолел научно-техническое и промышленное отставание от передовых держав Запада, по ряду ведущих направлений выбился в мировые лидеры; создал передовую систему воспитания и образования; победил в войне и создал мощные вооруженные силы, уничтожив угрозу развязывания новой «горячей» мировой войны и нападения на Россию-СССР; восстановил территориальную целостность империи, разрушенной в 1917 году (Прибалтика, западная Белая Русь и Малороссия, Бессарабия, Курилы и т.д.); создал мировую социалистическую систему, которая стала теснить западный проект порабощения человечества и многое другие.
Солженицын так и остался бы одним из многих «кухонных» критиков СССР, если бы не удачное стечение обстоятельств. В это время Хрущёв начал десталинизацию – «перестройку-1». Советская верхушка, в силу своей моральной слабости, не пожелала идти по пути создания новой цивилизации и общества, противопоставляя себя капиталистической системе, Западу. Сталинисты проиграли. Победили сторонники «стабильности», которые постепенно перерождались в «новых господ», желающих перевести власть в капитал, собственность. Движение «к звездам» стали всеми силами тормозить, а затем и вовсе прекратили. Поэтому Александр Солженицын пришёлся ко двору, «новому курсу», ревизии (предательству) сталинского наследия, и его очернению.
А. Твардовский (редактор журнала «Новый мир») пригласил Солженицына в Москву и стал добиваться публикации его произведений. Хрущев это дело поддержал. Хрущев использовал материалы Солженицына как таран для разрушения сталинского наследия. Первым опубликованным произведением стал «Один день Ивана Денисовича» (1962 год), его тут же опубликовали и за границей. Александра Исаевича приняли в Союз писателей СССР. Автор стал известным. Но в СССР его популярность была недолгой. При Брежневе писатель теряет расположение властей, его произведения запрещают. Советская верхушка не была ещё готова к тотальной «перестройке», её разложение только начиналось. Поэтому радикальную политику Хрущева свернули, ситуацию законсервировали.
Однако на Западе уже заметили «многообещающего» автора. Его произведения («В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ») печатают в Западной Европе и США. А критика советской прессы только усиливает его популярность в мире. Его активно продвигают — в 1970 году Александр Исаевич был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе, и в итоге премия была ему присуждена. В 1974 году Солженицына лишили советского гражданства и выслали за границу. Жил в Швейцарии, затем США, много путешествовал.
Его книги на Западе печатались огромными тиражами. Автор стал одним из самых ценных инструментов хозяев Западной Европы и США в информационной («холодной») войне против соцлагеря, СССР. Материалы Солженицына активно использовались в деле создания мифа о миллионах жертв сталинских репрессий и формирования образа советской «империи зла». Этот чёрный миф начали создавать ещё идеологи Гитлера в ходе Великой Отечественной войны, затем этот миф использовали в третьей мировой войне (т. н. «холодная» война) идеологи Запада. Автор запустил миф о 110 миллионах русских, ставших жертвой социализма (подробнее об этом мифе в статьях ВО — Миф о "кровавом геноциде Сталина"; Пропагандистская ложь Солженицына; ГУЛАГ: архивы против лжи), о «рабстве» советского народа. По «данным» Солженицына, только голодом уморили в 1932-1933 гг. 6 млн. человек, во время чисток 1936-1939 гг. ежегодно умирало минимум по 1 млн. человек, а от начала коллективизации до смерти Сталина коммунисты уничтожили 66 млн. человек. Также советское правительство должно ответить за смерть 44 млн. советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. При этом Солженицын сообщал, что в советских лагерях в 1953 году сидели 25 млн. человек.
Таким образом, материалы Солженицына были использованы для дезинформации населения Запада, всего «мирового сообщества», а затем и СССР-России (с периода горбачевской «перестройки», а, по сути, сдачи советского проекта). С помощью таких как Солженицын был создан стойкий чёрный миф о «кровавом Сталине», «советской империи зла», «десятках миллионов невинно репрессированных». Это помогло Западу создать черный образ СССР и разрушить советскую цивилизацию.
Александр Исаевич резко выступал против коммунизма и советской власти, его часто приглашали для выступления на влиятельных собраниях. Автор выступал за наращивание американской военной мощи против СССР. В этот период писатель воспринимал Запад как союзника в деле освобождения народов СССР от «советского тоталитаризма». По примеру белых, которые в годы Гражданской войны видели «союзников» в Антанте, или власовцев и бандеровцев, которые видели «друга» в гитлеровском рейхе.
Однако вскоре интерес к Солженицыну угас. Это было связано с наступлением либерализма и появлением антизападных мотивов в творчестве писателя. Так, в 1976 году писатель посетил Испанию и в выступлении по местному телевидению одобрил режим Франко (испанский фашизм), который правил страной до 1975 года, предостерегая испанцев от «слишком быстрого продвижения к демократии». Это привело к критике Солженицына в западной прессе. Его «выводят» из поля общественного внимания.
Советское гражданство Солженицыну вернули только перед крушением СССР, в 1990 году. Вернулся в Россию писатель в 1994 году. В этот период он переживает новую волну популярности, идеи национал-предателя снова востребованы. Предлагает программу возрождения России («Как нам обустроить Россию»), говорит о необходимости сдать Курилы Японии («дорого»), его произведения заполняют книжные прилавки, получает премии и государственные награды, включая орден Святого апостола Андрея Первозванного (1998 год).
В последний период жизни и творчества писатель замечает гибельность курса новых властей («Россия в обвале», 1998 год), резко осуждает «реформы», включая приватизацию. Также Александр Исаевич в 2000-е годы обнаруживает, что Запад с помощью блока НАТО ведёт окружение России и поддерживает «цветные революции» с целью полной блокировки России и ликвидации её независимости.
Александр Исаевич скончался в августе 2008 года на 90-м году жизни.
Это не помешало либеральным властям в РФ по-прежнему считать Александра Солженицына "нравственным ориентиром", героем, который выступил против «кровавого тоталитаризма Сталина», «советской империи зла». Солженицын – один из идеологических столпов современной России. Отсюда постоянное восхваление, упоминание, увековечение памяти в памятных знаках, музеях, скульптурах, топонимах (улицы, площади и т. д.). Введение произведений Солженицына в школьный курс с целью пропаганды либерализма и антисоветизма.
Однако, по сути, Александр Солженицын – обыкновенный «литературный власовец», который получил мировую известность только благодаря поддержке хозяев Запада, ведущих «холодную» — информационную, идеологическую войну против советской цивилизации. В рамках этой борьбы клеветнические произведения Солженицыны (весьма слабые в художественном отношении) были востребованы и использовались как пропагандистские материалы для очернения образа СССР и Сталина, «черной» мифологизации советской (русской) истории.
Таком образом, Солженицын стал инструментом информационной войны Запада против России-СССР, отсюда популярность и почёт, в том числе и в России после катастрофы 1991 года, когда власть захватили идейные наследники февралистов-западников, убивших Российскую империю в 1917 году и власовцев, воевавших против Родины в годы Великой Отечественной войны.
- Автор:
- Самсонов Александр
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