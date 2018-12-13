Перспективные образцы оружия ХХI века. Боеприпасы и эргономика (часть 4)
Любая винтовка, в том числе и с электронным приводом, — это орудие для убийства. И чем она совершеннее, тем эффективнее она это самое убийство осуществляет. Ту же пулю калибром 5,45 мм и весом в 3,4 грамма можно разогнать до 890 м/сек, а бронебойную весом 4,1 грамма до 840 м/сек. В предыдущих материалах отмечалось, что благодаря значительно большей длине ствола и скорость пули будет больше при тех же равных условиях, а значит, повысится настильность оружия и его бронепробиваемость. Ну а если использовать более эффективное, скажем, жидкое топливо в ампулах, то тогда скорость увеличится еще больше.
Боекомплект к гранатомету: картридж и граната, которая в нем находится.
Но и сам боеприпас для таких вот винтовок придется разрабатывать заново, хотя все компоненты такой разработки имеются уже сейчас и их просто необходимо соответствующим образом объединить в одном «патроне». Почему слово патрон дано в «»? Да потому, что это должен быть не совсем патрон в привычном понимании этого слова.
Начнем с пули. Поскольку стволы винтовки гладкие (причем хромированные), то пуля имеет необычную конструкцию, и внешне напоминает германскую ручную гранату «картофелемялку». У нее цилиндрическая головная часть соответствующих очертаний, затем довольной длинный «хвостик-стержень» на конце которого закреплен Х-образный стабилизатор. На «хвост» надеты три «кольца». Первое – катушка-индуктор, улавливающая микроволновое излучение от блока управления и переводящая его в электрический ток, который питает микросхему второго «кольца», которое выполняет функцию «приемника». Третье «кольцо» – это капсюль-воспламенитель, который срабатывает по команде от микросхемы. Метательный состав – либо порох, либо жидкое топливо в четырех ампулах, помещается в сгораемом цилиндрическом картридже, играющим роль металлической гильзы. В стволах донные части предшествующих пуль упираются в головные части последующих, а те, соответственно, своими донышками в затворы. Таким образом отдача передается на всю конструкцию и картриджи при выстрелах не сминаются! А так как они входят в стволы очень плотно, то прорыв газов от стреляющего картриджа к остальным исключен.
Картридж вставляется в ствол, а граната имеет уже готовые выступы под нарезы на стенках картриджа. Поэтому выходя из него при выстреле, она начинает вращаться.
Материал, из которого сделаны пули – сталь. То есть они просты технологически – никаких тебе оболочек-рубашек из цветных металлов, и никакого свинца. Естественно, что и скорость, и убойная сила такой пули будет значительно выше, чем у пуль традиционной конструкции. Что же касается их электронной начинки, то ее производством займутся заводы-роботы, так что человеческие руки этих патронов даже и касаться не будут. Ну, а готовые будут сразу же вставлять в картриджи с пневмоприводом, и опять-таки солдату даже не придется брать их в руки. Тестирование на пригодность осуществляется при помощи компьютера, то есть самым современным образом, как и должно быть. Собственно, все это уже есть, а в недалеком будущем и вовсе станет повсеместной нормой. Ну разве что в Амазонской сельве и на Берегу Маклая на Новой Гвинее все останется так же, как сейчас, и как было еще раньше.
Английская SA-80 с подствольным гранатометом.
На этом фото вы видите английскую винтовку SA-80? спаренную с гранатометом. И так она дизайном не блистала, а с ним стала еще хуже. Во-первых, ствол гранатомета у нее откидывается вбок, что не очень-то удобно. Во-вторых, граната с гильзой. Ну и еще одна пистолетная рукоятка, спусковой крючок, предохранитель. То есть масса всевозможных деталей. И зачем все это, когда можно сделать намного проще?
Однако боезаряды для стрелковых стволов ЭВН-18 это еще не все. Сейчас модно (а также еще и практично!) оснащать автоматические винтовки подствольными гранатометами. Вот и у нее под стволом тоже есть съемный гранатомет. Отвернул два «барашка», и он снимается. Приставил назад, привернул их на место – вот он уже к бою и готов. Вообще-то сейчас существует великое множество самых различных подствольных гранатометов, которые стоят и на нашем «Калашникове», и американской М16, и английской SA-80, однако данный гранатомет среди них, безусловно, самый простой. По сути это всего лишь ствол калибром 45-мм и все, никакой особой механизации в нем не предусмотрено. Все дело в том, что и у него тоже электронный привод, а раз так, то какие и зачем ему нужны «механизмы»? Правда, боеприпасы к такому гранатомету от обычных несколько отличаются. Прежде всего, гранаты к нему (кроме одной, о которой будет рассказ впереди) находятся в цилиндрических картриджах, играющих роль укупорки калибра 45-мм. В стенках картриджа имеются нарезы, а на корпусе 40-мм гранаты, соответственно, имеются готовые выступы. Граната имеет так называемую «улетающую гильзу», то есть метальный заряд подрывается прямо в корпусе гранаты, после чего давление газов выбрасывает гранату из ствола. Естественно, что картридж от выпадения удерживается защелкой в казенной части. Она не дает картриджу вылететь из ствола вместе с гранатой, когда она движется по нарезам. А вот дальше картридж вылетает из ствола сам, но только лишь после того, как его покинет граната. Решение простое и элегантное! В заднем донышке картриджа имеется небольшое отверстие. Пороховые газы проходят в него в момент выстрела, но заполняют пространство позади него не сразу, поскольку оно очень мало. Но потом все же заполняют и отжимают защелку, удерживающую картридж. Ну, а граната к этому моменту уже вылетела из ствола, а вслед за ней и пороховые газы, что всегда приводит к понижению давления. Но давление на донышко картриджа по-прежнему высокое и вот оно-то и выбрасывает его из ствола!
Гранаты калибра 40 мм для подствольного гранатомета к этой винтовке могут быть самых различных типов: осколочно-фугасными, кумулятивно-осколочными, зажигательно-дымовыми с «начинкой» из белого фосфора, и даже термобарическими, благо размеры гранаты позволяют иметь в ней приличный заряд газовой смеси. Взрыватель – программируемый через электронный блок управления. Может применяться и очень дорогостоящий, но эффективный управляемый боеприпас калибра 45-мм с установленной на нем ТВ-камерой, и поэтому нарезного картриджа не имеющий. Ведь вращаться в полете ему совсем ни к чему, а управляется он при помощи раскрывающихся рулевых поверхностей.
Картридж для гранат герметичен, что, конечно же, удобно. Крышка картриджа выступает за габариты ствола, поэтому его удобно не только вставлять, но и извлекать.
Представьте себе, например, что подразделение бойцов с такими вот винтовками держит оборону на обратных скатах холмов и подвергается жестокому пулеметному обстрелу с нескольких танков, которые вперед, однако, не идут. Но их командиры и заряжающиеся ведут такой сильный огонь из башенных пулеметов, что головы не высунуть, а сами находятся за бронещитками. Что делать? Командир подразделения связывается с парящим высоко в небе БПЛА, тот дает ему «картинку боя», компьютер указывает месторасположение его стрелков и какой из них находится ближе всего к досаждающим подразделению танкам. Тот производит выстрел такой вот гранатой, и она летит в сторону противника по баллистической траектории. Как только его ТВ-камера обратится к земле и покажет цель, БПЛА передаст управление гранатой либо самому стрелку, либо его командиру, которым только и надо, что удерживать перекрестие ее экрана на… задней части башни. Попадание, взрыв, и оба пулеметчика разом лишились своих голов, а танк сразу же стал практически небоеспособен.
Вот оно – кольцо курка гранатомета. «Оружие на самый крайний случай».
Тут вполне возможен и ожидаем вопрос, а как все-таки насчет ЭМИ? А вдруг там у этой винтовки «все сгорит» и ничегошеньки солдату не останется? Останется, как раз вот этот гранатомет. Правда, очередью из него не постреляешь, но ведь в подразделении есть и солдаты с механическими дальнобойными винтовками для снайперской стрельбы. Но зато у него и мощность другая, и количество выстрелов заменяется качеством. Так что солдат сможет использовать его в целях самообороны в тех редких случаях, когда электроника… «подведет». Обратите внимание, что в казенной части гранатомета имеется кольцо. Это обыкновенный курок с бойком на конце. Оттягиваешь его пальцем назад до предела, затем отпускаешь – и боек бьет по капсюлю в задней части картриджа. Граната теперь уже не программируется, но все равно взорвется от удара при попадании в цель. Активирует взрыватель в этом случае крышка картриджа, которую граната сносит при выходе из ствола.
Донная часть гранаты с отверстиями для выхода газов, гнездом для капсюля и готовыми выступами под нарезы внутри картриджа. Метательный пороховой заряд вполне можно дополнить и ракетным пороховым двигателем, который будет запускаться на расстоянии в 10-15 м от дульного среза, чтобы реактивная струя не воздействовала на стрелка.
Причем использовать этот гранатомет вполне можно и в варианте легкого миномета: опираешь его на приклад, опускаешь в ствол картриджи и дергаешь за кольцо – только и всего. А требуемый угол наклона ствола и направление по азимуту тебе опять же подскажем компьютер. Хотя в случае чего можно и самому посмотреть!
Для целей самообороны имеется и специальный шрапнельный выстрел. Тоже по сути граната, но только набитая стальными шариками либо кубиками, и взрывающаяся на некотором расстоянии от стреляющего. Расстояние это может устанавливаться через электронный блок, но если он почему-то не действует, то подрыв произойдет, ну, скажем, метрах в 50-ти, что вполне достаточно для того, чтобы не подпускать противника на более близкую дистанцию. Впрочем, все это в обязательном порядке должно быть установлено исследования, а так, наобум, можно лишь только высказывать предположения.
Приклад и задняя антабка для ремня. В принципе, ничто в данной конструкции не мешает посадить обе антабки на четыре винта и при необходимости переносить их с одной стороны на другую.
Сегодня много внимания уделяется удобству обращения с оружием, то есть эргономике, и в этом плане, несмотря на свой угловатый внешний вид, предлагаемая винтовка отличается повышенными удобствами использования. Начнем с того, что она по сути дела представляет собой «кит», то есть «набор для сборки», которую каждый солдат проводит под себя. Как здесь уже отмечалось, рукоятка поворота затворов одинаково работает и влево, и вправо, так что подходит и левшам, и правшам. Также и левой и правой рукой открывается блокиратор картриджа и проворачивается газовый баллончик во время перезаряжания.
Внимательно присмотритесь к этой фотографии и сравните ее с предыдущими. Вы увидите, что блок управления с пистолетной рукояткой на 15 см сдвинут назад. То есть нетрудно подобрать любое расположение органов управления винтовкой под антропометрию каждого стрелка! Людям с короткими и с длинными руками можно будет с легкостью «сделать» ее именно под себя.
Электронный блок может устанавливаться и слева, и справа, и очень важно, что у этой винтовки есть… регулируемая пистолетная рукоятка, которая вместе с кожухом движется по блоку стволов вперед-назад, обеспечивая солдату максимальное удобство пользования винтовкой. Да, приклад у нее неподвижен, но зато движется рукоятка вместе с прицелом и электронным блоком управления. На кожухе, охватывающим блок стволов со всех сторон, предусмотрены четыре винта с «барашками». Отвернул, выбрал для себя самое удобное расположение рукоятки относительно приклада, потом их завернул опять и… служи не тужи! То есть уровень эргономики у той винтовки по-настоящему очень высокий.
Продолжение следует…
Боекомплект к гранатомету: картридж и граната, которая в нем находится.
Но и сам боеприпас для таких вот винтовок придется разрабатывать заново, хотя все компоненты такой разработки имеются уже сейчас и их просто необходимо соответствующим образом объединить в одном «патроне». Почему слово патрон дано в «»? Да потому, что это должен быть не совсем патрон в привычном понимании этого слова.
Начнем с пули. Поскольку стволы винтовки гладкие (причем хромированные), то пуля имеет необычную конструкцию, и внешне напоминает германскую ручную гранату «картофелемялку». У нее цилиндрическая головная часть соответствующих очертаний, затем довольной длинный «хвостик-стержень» на конце которого закреплен Х-образный стабилизатор. На «хвост» надеты три «кольца». Первое – катушка-индуктор, улавливающая микроволновое излучение от блока управления и переводящая его в электрический ток, который питает микросхему второго «кольца», которое выполняет функцию «приемника». Третье «кольцо» – это капсюль-воспламенитель, который срабатывает по команде от микросхемы. Метательный состав – либо порох, либо жидкое топливо в четырех ампулах, помещается в сгораемом цилиндрическом картридже, играющим роль металлической гильзы. В стволах донные части предшествующих пуль упираются в головные части последующих, а те, соответственно, своими донышками в затворы. Таким образом отдача передается на всю конструкцию и картриджи при выстрелах не сминаются! А так как они входят в стволы очень плотно, то прорыв газов от стреляющего картриджа к остальным исключен.
Картридж вставляется в ствол, а граната имеет уже готовые выступы под нарезы на стенках картриджа. Поэтому выходя из него при выстреле, она начинает вращаться.
Материал, из которого сделаны пули – сталь. То есть они просты технологически – никаких тебе оболочек-рубашек из цветных металлов, и никакого свинца. Естественно, что и скорость, и убойная сила такой пули будет значительно выше, чем у пуль традиционной конструкции. Что же касается их электронной начинки, то ее производством займутся заводы-роботы, так что человеческие руки этих патронов даже и касаться не будут. Ну, а готовые будут сразу же вставлять в картриджи с пневмоприводом, и опять-таки солдату даже не придется брать их в руки. Тестирование на пригодность осуществляется при помощи компьютера, то есть самым современным образом, как и должно быть. Собственно, все это уже есть, а в недалеком будущем и вовсе станет повсеместной нормой. Ну разве что в Амазонской сельве и на Берегу Маклая на Новой Гвинее все останется так же, как сейчас, и как было еще раньше.
Английская SA-80 с подствольным гранатометом.
На этом фото вы видите английскую винтовку SA-80? спаренную с гранатометом. И так она дизайном не блистала, а с ним стала еще хуже. Во-первых, ствол гранатомета у нее откидывается вбок, что не очень-то удобно. Во-вторых, граната с гильзой. Ну и еще одна пистолетная рукоятка, спусковой крючок, предохранитель. То есть масса всевозможных деталей. И зачем все это, когда можно сделать намного проще?
Однако боезаряды для стрелковых стволов ЭВН-18 это еще не все. Сейчас модно (а также еще и практично!) оснащать автоматические винтовки подствольными гранатометами. Вот и у нее под стволом тоже есть съемный гранатомет. Отвернул два «барашка», и он снимается. Приставил назад, привернул их на место – вот он уже к бою и готов. Вообще-то сейчас существует великое множество самых различных подствольных гранатометов, которые стоят и на нашем «Калашникове», и американской М16, и английской SA-80, однако данный гранатомет среди них, безусловно, самый простой. По сути это всего лишь ствол калибром 45-мм и все, никакой особой механизации в нем не предусмотрено. Все дело в том, что и у него тоже электронный привод, а раз так, то какие и зачем ему нужны «механизмы»? Правда, боеприпасы к такому гранатомету от обычных несколько отличаются. Прежде всего, гранаты к нему (кроме одной, о которой будет рассказ впереди) находятся в цилиндрических картриджах, играющих роль укупорки калибра 45-мм. В стенках картриджа имеются нарезы, а на корпусе 40-мм гранаты, соответственно, имеются готовые выступы. Граната имеет так называемую «улетающую гильзу», то есть метальный заряд подрывается прямо в корпусе гранаты, после чего давление газов выбрасывает гранату из ствола. Естественно, что картридж от выпадения удерживается защелкой в казенной части. Она не дает картриджу вылететь из ствола вместе с гранатой, когда она движется по нарезам. А вот дальше картридж вылетает из ствола сам, но только лишь после того, как его покинет граната. Решение простое и элегантное! В заднем донышке картриджа имеется небольшое отверстие. Пороховые газы проходят в него в момент выстрела, но заполняют пространство позади него не сразу, поскольку оно очень мало. Но потом все же заполняют и отжимают защелку, удерживающую картридж. Ну, а граната к этому моменту уже вылетела из ствола, а вслед за ней и пороховые газы, что всегда приводит к понижению давления. Но давление на донышко картриджа по-прежнему высокое и вот оно-то и выбрасывает его из ствола!
Гранаты калибра 40 мм для подствольного гранатомета к этой винтовке могут быть самых различных типов: осколочно-фугасными, кумулятивно-осколочными, зажигательно-дымовыми с «начинкой» из белого фосфора, и даже термобарическими, благо размеры гранаты позволяют иметь в ней приличный заряд газовой смеси. Взрыватель – программируемый через электронный блок управления. Может применяться и очень дорогостоящий, но эффективный управляемый боеприпас калибра 45-мм с установленной на нем ТВ-камерой, и поэтому нарезного картриджа не имеющий. Ведь вращаться в полете ему совсем ни к чему, а управляется он при помощи раскрывающихся рулевых поверхностей.
Картридж для гранат герметичен, что, конечно же, удобно. Крышка картриджа выступает за габариты ствола, поэтому его удобно не только вставлять, но и извлекать.
Представьте себе, например, что подразделение бойцов с такими вот винтовками держит оборону на обратных скатах холмов и подвергается жестокому пулеметному обстрелу с нескольких танков, которые вперед, однако, не идут. Но их командиры и заряжающиеся ведут такой сильный огонь из башенных пулеметов, что головы не высунуть, а сами находятся за бронещитками. Что делать? Командир подразделения связывается с парящим высоко в небе БПЛА, тот дает ему «картинку боя», компьютер указывает месторасположение его стрелков и какой из них находится ближе всего к досаждающим подразделению танкам. Тот производит выстрел такой вот гранатой, и она летит в сторону противника по баллистической траектории. Как только его ТВ-камера обратится к земле и покажет цель, БПЛА передаст управление гранатой либо самому стрелку, либо его командиру, которым только и надо, что удерживать перекрестие ее экрана на… задней части башни. Попадание, взрыв, и оба пулеметчика разом лишились своих голов, а танк сразу же стал практически небоеспособен.
Вот оно – кольцо курка гранатомета. «Оружие на самый крайний случай».
Тут вполне возможен и ожидаем вопрос, а как все-таки насчет ЭМИ? А вдруг там у этой винтовки «все сгорит» и ничегошеньки солдату не останется? Останется, как раз вот этот гранатомет. Правда, очередью из него не постреляешь, но ведь в подразделении есть и солдаты с механическими дальнобойными винтовками для снайперской стрельбы. Но зато у него и мощность другая, и количество выстрелов заменяется качеством. Так что солдат сможет использовать его в целях самообороны в тех редких случаях, когда электроника… «подведет». Обратите внимание, что в казенной части гранатомета имеется кольцо. Это обыкновенный курок с бойком на конце. Оттягиваешь его пальцем назад до предела, затем отпускаешь – и боек бьет по капсюлю в задней части картриджа. Граната теперь уже не программируется, но все равно взорвется от удара при попадании в цель. Активирует взрыватель в этом случае крышка картриджа, которую граната сносит при выходе из ствола.
Донная часть гранаты с отверстиями для выхода газов, гнездом для капсюля и готовыми выступами под нарезы внутри картриджа. Метательный пороховой заряд вполне можно дополнить и ракетным пороховым двигателем, который будет запускаться на расстоянии в 10-15 м от дульного среза, чтобы реактивная струя не воздействовала на стрелка.
Причем использовать этот гранатомет вполне можно и в варианте легкого миномета: опираешь его на приклад, опускаешь в ствол картриджи и дергаешь за кольцо – только и всего. А требуемый угол наклона ствола и направление по азимуту тебе опять же подскажем компьютер. Хотя в случае чего можно и самому посмотреть!
Для целей самообороны имеется и специальный шрапнельный выстрел. Тоже по сути граната, но только набитая стальными шариками либо кубиками, и взрывающаяся на некотором расстоянии от стреляющего. Расстояние это может устанавливаться через электронный блок, но если он почему-то не действует, то подрыв произойдет, ну, скажем, метрах в 50-ти, что вполне достаточно для того, чтобы не подпускать противника на более близкую дистанцию. Впрочем, все это в обязательном порядке должно быть установлено исследования, а так, наобум, можно лишь только высказывать предположения.
Приклад и задняя антабка для ремня. В принципе, ничто в данной конструкции не мешает посадить обе антабки на четыре винта и при необходимости переносить их с одной стороны на другую.
Сегодня много внимания уделяется удобству обращения с оружием, то есть эргономике, и в этом плане, несмотря на свой угловатый внешний вид, предлагаемая винтовка отличается повышенными удобствами использования. Начнем с того, что она по сути дела представляет собой «кит», то есть «набор для сборки», которую каждый солдат проводит под себя. Как здесь уже отмечалось, рукоятка поворота затворов одинаково работает и влево, и вправо, так что подходит и левшам, и правшам. Также и левой и правой рукой открывается блокиратор картриджа и проворачивается газовый баллончик во время перезаряжания.
Внимательно присмотритесь к этой фотографии и сравните ее с предыдущими. Вы увидите, что блок управления с пистолетной рукояткой на 15 см сдвинут назад. То есть нетрудно подобрать любое расположение органов управления винтовкой под антропометрию каждого стрелка! Людям с короткими и с длинными руками можно будет с легкостью «сделать» ее именно под себя.
Электронный блок может устанавливаться и слева, и справа, и очень важно, что у этой винтовки есть… регулируемая пистолетная рукоятка, которая вместе с кожухом движется по блоку стволов вперед-назад, обеспечивая солдату максимальное удобство пользования винтовкой. Да, приклад у нее неподвижен, но зато движется рукоятка вместе с прицелом и электронным блоком управления. На кожухе, охватывающим блок стволов со всех сторон, предусмотрены четыре винта с «барашками». Отвернул, выбрал для себя самое удобное расположение рукоятки относительно приклада, потом их завернул опять и… служи не тужи! То есть уровень эргономики у той винтовки по-настоящему очень высокий.
Продолжение следует…
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