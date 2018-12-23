Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 4)
В годы Второй мировой в вооруженных силах нацисткой Германии имелось значительное количество зенитных пулемётных установок. Но основную роль в обеспечении противовоздушной обороны в прифронтовой полосе играли 20-37-мм скорострельные буксируемые и самоходные зенитные пушки.
Работы по созданию скорострельных малокалиберных зенитных автоматов велись в Германии задолго до прихода к власти нацистов. Ещё в 1914 году немецкий конструктор Рейнхольд Беккер представил прототип 20-мм пушки под снаряд 20х70 мм. Принцип действия автоматики оружия был основан на отдаче свободного затвора и опережающем воспламенении капсюля до полного досылания патрона. Такая схема работы автоматики делала оружие достаточно простым, но ограничивала мощность боеприпаса и начальная скорость снаряда находилась в пределах 500 м/с. Питание осуществлялось из отъемного магазина на 12 снарядов. При длине1370 мм вес 20-мм пушки составлял всего 30 кг, что позволяло устанавливать её на самолёты. В связи с этим небольшое количество «пушек Беккера» установили на бомбардировщики Gotha G1. В общей сложности военное ведомство кайзеровской Германии в 1916 году заказало 120 20-мм пушек. Имелись планы наладить массовый выпуск автоматических пушек, в том числе и в зенитном варианте, но до серийного производства 20-мм зениток до капитуляции Германии дело так и не дошло.
После поражения немцев в войне, все права на это оружие отошли к швейцарской компании Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon. В 1927 году специалисты фирмы «Эрликон» довели до серийного производства модель, ставшую известной впоследствии как 1S. В отличие от «пушки Беккера», новый 20-мм автомат создавался под более мощный патрон 20×110 мм, с начальной скоростью снаряда массой 117 г — 830 м/с. Масса орудия без станка – 68 кг. Темп стрельбы составлял 450 выстр/мин. В рекламных проспектах фирмы «Эрликон» указывалось, что досягаемость по высоте составляет 3 км, по дальности — 4,4 км. Реальные возможности зенитного «эрликона» были куда скромней.
В Вермахте эта зенитная пушка получила обозначение 2,0 cm Flak 28, а в Люфтваффе её именовали 2,0 cm VKPL vz. 36. В общей сложности в период с 1940 по 1944 годы фирма «Эрликон» поставила Германии, Италии и Румынии 7013 20-мм автоматов, 14,76 млн. снарядов, 12 520 запасных стволов и 40 000 патронных ящиков. Несколько сотен таких зениток было захвачено немецкими войсками в Бельгии, Голландии и Норвегии.
20-мм зенитные «эрликоны» поставляемые во флот монтировались на тумбовых лафетах, для обеспечения ПВО мобильных подразделений существовали варианты с треножным станком и отделяемым колёсным ходом. Впрочем, это правило не всегда соблюдалось. Тумбовые установки часто монтировались на стационарных позициях в укрепрайонах, а зенитки на треногах размещали на различных плавсредствах, или использовали в ПВО военно-морских баз.
Хотя боевая скорострельность 2,0 cm Flak 28 ввиду невысокого темпа стрельбы и использования коробчатых магазинов на 15 и барабанных на 30 снарядов была относительно не большой, в целом благодаря простой и надёжной конструкции и приемлемым массогабаритным характеристикам это было вполне эффективное оружие, с дальностью действенной стрельбы по воздушным целям — до 1,5 км. Впоследствии в годы войны у нас все 20-мм зенитные установки называли «эрликонами», хотя их на фоне других немецких зенитных автоматов того же калибра было не так много. Согласно немецким данным в Вермахте, Люфтваффе и Крингсмарине всего находилось немногим более 3000 установок 2,0 cm Flak 28.
Конструктивно много общего с зенитной установкой 2,0 cm Flak 28 имела 20-мм авиационная пушка МG-FF разработанная в 1936 году немецкой фирмой Ikaria Werke Berlin на базе швейцарской автоматической пушки Oerlikon FF. Основным отличием авиационной МG-FF от зенитки 2,0 cm Flak 28 было использование гораздо более слабого боеприпаса 20х80 мм. По сравнению со швейцарской Oerlikon FF, на 60 мм была увеличена длина ствола и система перезаряжания. Для питания авиационной пушки использовались рожковые магазины на 15 или барабаны на 30, 45 и 100 снарядов. Снаряд массой 117 г, покидал ствол длиной 820 мм с начальной скоростью 580 м/с. Темп стрельбы не превышал 540 выстр/мин.
Для того, чтобы хоть как-то компенсировать не высокую пробивную способность бронебойного снаряда и слабое фугасное действие осколочного снаряда в конце 1940 года специалисты Института баллистики Технической Академии Люфтваффе создали тонкостенный фугасный снаряд с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом. Более тонкий корпус снаряда выполнялся методом глубокой вытяжки из специальной легированной стали и упрочнялся закалкой. По сравнению с прежним осколочным снарядом снаряженным 3 г пентрита, коэффициент наполнения увеличился с 4 до 20%. Новый 20-мм снаряд получивший обозначение Minengeschoss (нем. снаряд-мина) содержал пластическую взрывчатку на основе гексогена с добавкой алюминиевой пудры. Данная взрывчатка превосходившая по мощности тротил примерно в 2 раза, характеризовалась повышенным фугасным и зажигательным действием. Новые облегченные взрыватели замедленного действия обеспечивали возможность разрыва снаряда внутри конструкции самолета, нанося серьезные повреждения не обшивке, а силовому набору планера. Так при попадании нового фугасного снаряда в основание крыла истребителя, его в большинстве случаев отрывало. Так как новый снаряд содержал меньше металла, его масса уменьшилась с 117 до 94 г. что, в свою очередь, сказывалось на силе отдачи свободного затвора пушки. Чтобы сохранить работоспособность автоматики пришлось значительно облегчить затвор и уменьшить усилие возвратной пружины.
Новой модификации пушки присвоили индекс MG-FF/M. При этом, боеприпасы для старый версий MG-FF и новых MG-FF/М не были взаимозаменяемы. Изменения внесённые в конструкцию оружия были минимальными и значительное количество выпущенных пушек MG-FF путем замены затвора и возвратной пружины модернизировали в полевых мастерских до уровня MG-FF/М. Хотя введение нового фугасного снаряда повысило эффективность ведения огня по воздушным целям, дальность прицельной стрельбы даже по очень крупным и маломанёвренным самолётам не превышала 500 м.
К концу 1941 года пушка MG-FF уже перестала отвечать требованиям современной войны. Её небольшой вес и технологическая простота не компенсировались существенными недостатками: низким темпом стрельбы, невысокой начальной скоростью снаряда и громоздким барабанным магазином. Принятие на вооружение новой авиационной пушки MG.151/20 с ленточной подачей боеприпасов, хотя и значительно более сложной и тяжелой, но и гораздо более скорострельной и точной, постепенно привело к выводу авиационного «эрликона» из эксплуатации.
Во второй половине войны, многие имеющиеся на складах 20-мм пушки повторили судьбу снятых с самолётов 7,92-мм пулемётов МG.15/17 и 13-мм MG.131. Несколько сотен авиационных пушек установили на шкворневые установки, которые использовались для ПВО аэродромов и вооружения судов небольшого водоизмещения. Однако «приземлённые» МG-FF по дальности и точности огня сильно уступали специализированным 20-мм зениткам изначально создававшимся под гораздо более мощные боеприпасы. Так максимальная эффективная наклонная дальность стрельбы зенитного варианта МG-FF составляла 800 м.
Основным войсковым средством ПВО в военное время у немцев являлись 20-мм зенитные автоматы 2,0 cm FlaK 30 и 2,0 см Flak 38, отличающиеся друг от друга некоторыми деталями. Как следует их обозначения 2,0 cm FlaK 30 (нем. 2,0 cm Flugzeugabwehrkanone 30 — 20-мм зенитная пушка образца 1930 года) была разработана фирмой Rheinmetall в 1930 году и официально поступила на вооружение в 1934 году. Помимо Германии эти 20-мм зенитки официально состояли на вооружении в Болгарии, Голландии, Литве, Китае и Финляндии. Достоинствами зенитного автомата Flak 30 являлись: простота конструкции, возможность быстрой разборки и сборки, и сравнительно малый вес.
Принцип работы автоматики 20-мм зенитной установки основывался на использовании силы отдачи при коротком ходе ствола. Установка имела противооткатное устройство и подачу боеприпасов из рожкового магазина на 20 снарядов. Темп стрельбы 240 выстр/мин.
При перевозке орудие помещалось на двухколесном ходе и закреплялось двумя кронштейнами и соединительным штифтом. Требовалось всего несколько секунд на то, чтобы удалить штифт, после чего зажимы ослаблялись, и систему вместе с лафетом можно было опускать на землю. Лафет обеспечивал возможность кругового обстрела с наибольшим углом возвышения 90°.
Автоматический построительный прицел вырабатывал вертикальные и боковые упреждения. Данные в прицел вводились вручную и определялись визуально, кроме дальности, которая измерялась стереодальномером.
Так как 20-мм зенитки часто использовались для огневой поддержки сухопутных подразделений, начиная с 1940 года, часть их выпустили с противоосколочным щитом. Масса 2,0 cm FlaK 30 с колёсным ходом без щита составляла около 740 кг, в боевом положении — 450 кг.
Для стрельбы из 2,0 cm FlaK 30 использовались боеприпасы 20×138 мм, с большей дульной энергией, чем снаряды 20×110 мм, предназначенные для зенитки фирмы «Эрликон» 2,0 cm Flak 28. Осколочно-трассирующий снаряд массой 115 г покидал ствол FlaK 30 со скоростью 900 м/с. Также в боекомплект входили бронебойно-зажигательно-трассирующие и бронебойно-трассирующие снаряды. Последний весил 140 г и при начальной скорости 830 м/с на дальности 300 м пробивал 20 мм броню. Теоретически 20-мм зенитная установка могла поражать цели на высоте более 3000 м, максимальная дальность стрельбы — до 4800 м. Однако зона действенного огня была примерно в два раза меньше.
Помимо основного варианта, предназначенного для использования в ПВО сухопутных войск, было создано ещё две серийные модификации: 2,0 cm FlaK C/30 и G-Wagen I (E) leichte FlaK.
Зенитное орудие на тумбе-лафете C/35 с барабанным магазином на 20 снарядов предназначалось для вооружения боевых кораблей, но оно нередко использовалось на постоянных, защищённых в инженерном отношении позициях. Немало таких зениток имелось в укреплениях «Атлантического вала». Зенитная установка G-Wagen I (E) leichte FlaK имела сугубо железнодорожную специфику, ей оснащали передвижные зенитные батареи, предназначенные для защиты крупных железнодорожных узлов, так же данную модификацию устанавливали на бронепоездах.
Боевое крещение немецких 20-мм зенитных автоматов состоялось в Испании. В целом зенитка зарекомендовала себя положительно, она оказалась одинаково эффективна против бомбардировщиков и лёгких танков имевшихся в распоряжении республиканцев. По результатам боевого применения 2,0 сm Flak 30 в Испании фирма Mauser провела модернизацию зенитной установки. Модернизированный образец получил название 2,0 cm Flak 38. В новом зенитном автомате использовались те же боеприпасы, баллистические характеристики так же остались прежними.
Принцип работы автоматики 2,0 cm Flak 38 по сравнению с 2,0 сm Flak 30 не изменился. Но благодаря снижению массы подвижных частей и увеличению их скоростей движения темп стрельбы удалось повысить почти в 2 раза – до 420-480 выстр/мин. Введение копирного пространственного ускорителя позволило совместить отпирание затвора с передачей ему кинетической энергии. Для компенсации возросших ударных нагрузок были введены специальные буферы-амортизаторы. Изменения внесённые в конструкцию лафета оказались минимальными, в частности была введена вторая скорость в ручных приводах наведения. Массовые поставки 2,0 cm Flak 38 в войска стали осуществляться в первой половине 1941 года.
Очень часто 2,0 cm Flak 38 устанавливались на различные мобильные платформы: полугусеничные тягачи SdKfz 10/4, бронетранспортёры Sd.Kfz. 251, лёгкие танки чешского производства Pz.Kpfw.38(t), немецкие Pz.Kpfw. I и грузовые автомобили Opel Blitz. Зенитные самоходные установки привлекались для сопровождения колонн, прикрывали места сосредоточения, и нередко действуя в одних боевых порядках с другой бронетехникой вели огонь по наземным целям.
ЗСУ с 20-мм автоматической пушкой Flak 38 на базе лёгкого танка Pz.Kpfw. I
Также для Крингсмарине выпускались тумбовая установка 2,0 cm FlaK C/38 и спарка 2,0 cm FlaK-Zwilling 38. По заказу горно-пехотных частей было разработано и с 1942 года серийно производилось зенитное орудие 2,0 cm Gebirgs-FlaK 38 — на облегчённом лафете, обеспечивающим транспортировку орудия «вьючным» способом. Его масса в собранном виде составляла 360 кг. Вес отдельных частей во вьюках: от 31 до 57 кг. Баллистические характеристики и скорострельность горной зенитной установки остались на уровне 2,0 cm Flak 38. В боевом положении в случае установки противоосколочного щита масса установки возрастала до 406 кг, на колёсном ходу – 468 кг.
Немецкие горные егеря буксируют зенитную установку 2,0 cm Gebirgs-FlaK 38
В первой половине 1939 года каждой пехотной дивизии Вермахта по штату должно было быть 12 20-мм зенитных орудий. Такое же количество Flak-30/38 имелось в зенитном дивизионе, приданном танковым и моторизованным дивизиям. О масштабах использования 20-мм в вооруженных силах Германии можно судить по статистическим данным собранным Министерством вооружения. По состоянию на май 1944 года в Вермахте и войсках СС имелось 6 355 зениток Flak-30/38, а обеспечивающие ПВО Германии части Люфтваффе располагали более чем 20000 пушками калибра 20-мм. Еще несколько тысяч 20-мм зенитных автоматов было установлено на палубах боевых и транспортных кораблей, а также в окрестностях военно-морских баз.
Немецкие автоматические пушки 2,0 cm Flak 38 и 2,0 сm Flak 30 на момент создания по комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик в своём калибре пожалуй являлись лучшими зенитными пушками в мире. Однако магазинная подача боеприпасов сильно ограничивала боевую скорострельность. В связи с этим специалисты оружейной компании Mauser на базе автомата 2,0 cm Flak 38 создали 20-мм счетверённую зенитную установку 2,0 cm Vierlings-Flugabwehrkanone 38(нем. 2-см счетверённая зенитная пушка). В войсках эта система обычно именовалась – 2,0 cm Flakvierling 38.
2,0 cm Flakvierling 38 в музейной экспозиции, рядом спаренная тумбовая ЗПУ с использованием 7,92-мм пулемётов MG.42
Масса счетверённой 20-мм зенитной установки в боевом положении превышала 1,5 тонны. Лафет допускал ведение огня в любом направлении с углами возвышения от −10° до +100°. Темп стрельбы составлял 1800 выстр/мин, благодаря чему существенно возросла вероятность поражения цели. При этом численность расчёта по сравнению с одноствольными 20-мм автоматами возросла в 2 раза и составляла 8 человек. Серийное производство Flakvierling 38 продолжалось до марта 1945 года, в общей сложности в войска было передано 3768 установок.
Так как масса и габариты счетверённой установки были весьма значительными, их очень часто размещали на стационарных, хорошо подготовленных в инженерном отношении позициях и устанавливали на железнодорожные платформы. При этом расчёт спереди прикрывался противоосколочным щитом.
Также как и 2,0 cm Flak 38 счетверённую зенитку 2,0 cm Flakvierling 38 использовали для создания самоходных зенитных установок на шасси полугусеничных тягачей, бронетранспортёров и танков.
Пожалуй, самой известной и совершенной ЗСУ, в которой применялись счётверённые 20-мм автоматы стала Flakpanzer IV «Wirbelwind» (нем. Противовоздушный танк IV «Смерч») созданная на базе среднего танка PzKpfw IV.
Первая ЗСУ была построена в мае 1944 года на предприятии фирмы Ostbau Werke в г. Саган (Силезия, ныне — территория Польши). Для этого использовалось шасси повреждённого в боях и возвращённого для капитального ремонта танка PzKpfw IV. Вместо стандартной башни установили новую — девятигранную с открытым верхом, в которой размещалась счетверенная 20-мм зенитная артиллерийская установка. Отсутствие крыши объяснялось необходимостью наблюдения за воздушной обстановкой, кроме того при стрельбе из четырёх стволов выбрасывалось большое количество пороховых газов, что могло вызвать ухудшение самочувствия расчёта в замкнутом объёме. Солидный боекомплект из 3200 20-мм снарядов разместили внутри корпуса танка.
Поставки ЗСУ Flakpanzer IV в войска начались в августе 1944 года. До февраля 1945 года всего было построено 122 установки, из них 100 собрано на шасси поступивших в ремонт линейных танков. Большая часть зенитных «Смерчей» была отправлена на Восточный фронт. Сочетание достаточно сильной бронезащиты, проходимости и подвижности на уровне базового шасси, а также высокая скорострельность счетверенной артустановки делали Flakpanzer IV эффективным средством зенитного прикрытия танковых подразделений, и обеспечивало возможность бороться не только с воздушными, но и с наземными легкобронированными целями и живой силой.
В целом, 20-мм автоматы имевшиеся в распоряжении немецких зенитчиков являлись очень эффективным средством ПВО ближней зоны, способным нанести тяжелые потери штурмовой авиации и фронтовым бомбардировщикам. Вес и габариты позволяли размещать одноствольные и счетверённые установки на различных, в том числе бронированных самоходных шасси. Включение ЗСУ со скорострельными 20-мм зенитками в состав транспортных и войсковых колонн, а также размещение их на железнодорожных платформах значительно снижало эффективность действий советских штурмовиков Ил-2 и заставляло выделять специальную группу, состоящую из опытных пилотов, которые подавляли огонь МЗА.
В мемуарной литературе можно встретить упоминание о том, как 20-мм зенитные снаряды рикошетировали от бронекорпуса штурмовиков. Конечно, при встрече малокалиберного бронебойного снаряда даже с относительно тонкой бронёй под большим углом, рикошет вполне возможен. Но стоит признать, что 20-мм бронебойно-зажигательные и осколочные снаряды представляли смертельную опасность для Ил-2.
Наша штурмовая авиация несла очень значительные потери от огня МЗА. Как показал опыт боевых действий и контрольный отстрел на полигоне, бронекоробка Ил-2 в большинстве случаев не защищала от разрушающего действия 20-мм осколочных и бронебойных снарядов. Для потери работоспособности винтомоторной группы штурмовика зачастую было достаточно одного попадания 20-мм осколочного снаряда в любую часть мотора. Размеры пробоин в бронекорпусе в некоторых случаях достигали 160 мм в диаметре. Должной защиты от действия 20-мм снарядов броня кабины также не обеспечивала. При попадании в фюзеляж для выведения Ил-2 из строя необходимо было обеспечить в среднем 6-8 попаданий 20-мм осколочных снарядов. Размеры пробоин в обшивке фюзеляжа колебались в пределах 120-130 мм. При этом вероятность того, что осколками снарядов будут перебиты тросы управления рулем поворота штурмовика, была очень велика. Согласно статическим данным на долю системы управления (рули, элероны и проводка управления ) приходилось 22,6% всех поражений. В 57% случаев при попадании 20-мм осколочных снарядов в фюзеляж Ил-2 происходило перебитие тросов управления рулем поворота и 7% попаданий приводили к частичному повреждению трубчатых тяг рулей высоты. Попадания 2-3-х разрывных снарядов немецких пушек калибра 20 мм в киль, стабилизатор, руль поворота или высоты было вполне достаточно для вывода Ил-2 из строя.
Продолжение следует…
По материалам:
http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-germaniya/
http://www.wk2ammo.com/showthread.php?596-2cm-Flak-28-Oerlikon
https://vk.com/page-50957736_45721716
https://www.pinterest.ru/pin/494199759091515722/
http://www.ww2technik.de/sites/dflak/3%20cm%20flak.htm
Работы по созданию скорострельных малокалиберных зенитных автоматов велись в Германии задолго до прихода к власти нацистов. Ещё в 1914 году немецкий конструктор Рейнхольд Беккер представил прототип 20-мм пушки под снаряд 20х70 мм. Принцип действия автоматики оружия был основан на отдаче свободного затвора и опережающем воспламенении капсюля до полного досылания патрона. Такая схема работы автоматики делала оружие достаточно простым, но ограничивала мощность боеприпаса и начальная скорость снаряда находилась в пределах 500 м/с. Питание осуществлялось из отъемного магазина на 12 снарядов. При длине1370 мм вес 20-мм пушки составлял всего 30 кг, что позволяло устанавливать её на самолёты. В связи с этим небольшое количество «пушек Беккера» установили на бомбардировщики Gotha G1. В общей сложности военное ведомство кайзеровской Германии в 1916 году заказало 120 20-мм пушек. Имелись планы наладить массовый выпуск автоматических пушек, в том числе и в зенитном варианте, но до серийного производства 20-мм зениток до капитуляции Германии дело так и не дошло.
После поражения немцев в войне, все права на это оружие отошли к швейцарской компании Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon. В 1927 году специалисты фирмы «Эрликон» довели до серийного производства модель, ставшую известной впоследствии как 1S. В отличие от «пушки Беккера», новый 20-мм автомат создавался под более мощный патрон 20×110 мм, с начальной скоростью снаряда массой 117 г — 830 м/с. Масса орудия без станка – 68 кг. Темп стрельбы составлял 450 выстр/мин. В рекламных проспектах фирмы «Эрликон» указывалось, что досягаемость по высоте составляет 3 км, по дальности — 4,4 км. Реальные возможности зенитного «эрликона» были куда скромней.
Расчёт 20-мм зенитной установки 2,0 cm Flak 28 на огневой позиции
В Вермахте эта зенитная пушка получила обозначение 2,0 cm Flak 28, а в Люфтваффе её именовали 2,0 cm VKPL vz. 36. В общей сложности в период с 1940 по 1944 годы фирма «Эрликон» поставила Германии, Италии и Румынии 7013 20-мм автоматов, 14,76 млн. снарядов, 12 520 запасных стволов и 40 000 патронных ящиков. Несколько сотен таких зениток было захвачено немецкими войсками в Бельгии, Голландии и Норвегии.
20-мм зенитный автомат на тумбовой установке
20-мм зенитные «эрликоны» поставляемые во флот монтировались на тумбовых лафетах, для обеспечения ПВО мобильных подразделений существовали варианты с треножным станком и отделяемым колёсным ходом. Впрочем, это правило не всегда соблюдалось. Тумбовые установки часто монтировались на стационарных позициях в укрепрайонах, а зенитки на треногах размещали на различных плавсредствах, или использовали в ПВО военно-морских баз.
Хотя боевая скорострельность 2,0 cm Flak 28 ввиду невысокого темпа стрельбы и использования коробчатых магазинов на 15 и барабанных на 30 снарядов была относительно не большой, в целом благодаря простой и надёжной конструкции и приемлемым массогабаритным характеристикам это было вполне эффективное оружие, с дальностью действенной стрельбы по воздушным целям — до 1,5 км. Впоследствии в годы войны у нас все 20-мм зенитные установки называли «эрликонами», хотя их на фоне других немецких зенитных автоматов того же калибра было не так много. Согласно немецким данным в Вермахте, Люфтваффе и Крингсмарине всего находилось немногим более 3000 установок 2,0 cm Flak 28.
Расчёт 2,0 cm Flak 28 имитирует огонь по наземной цели
Конструктивно много общего с зенитной установкой 2,0 cm Flak 28 имела 20-мм авиационная пушка МG-FF разработанная в 1936 году немецкой фирмой Ikaria Werke Berlin на базе швейцарской автоматической пушки Oerlikon FF. Основным отличием авиационной МG-FF от зенитки 2,0 cm Flak 28 было использование гораздо более слабого боеприпаса 20х80 мм. По сравнению со швейцарской Oerlikon FF, на 60 мм была увеличена длина ствола и система перезаряжания. Для питания авиационной пушки использовались рожковые магазины на 15 или барабаны на 30, 45 и 100 снарядов. Снаряд массой 117 г, покидал ствол длиной 820 мм с начальной скоростью 580 м/с. Темп стрельбы не превышал 540 выстр/мин.
Для того, чтобы хоть как-то компенсировать не высокую пробивную способность бронебойного снаряда и слабое фугасное действие осколочного снаряда в конце 1940 года специалисты Института баллистики Технической Академии Люфтваффе создали тонкостенный фугасный снаряд с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом. Более тонкий корпус снаряда выполнялся методом глубокой вытяжки из специальной легированной стали и упрочнялся закалкой. По сравнению с прежним осколочным снарядом снаряженным 3 г пентрита, коэффициент наполнения увеличился с 4 до 20%. Новый 20-мм снаряд получивший обозначение Minengeschoss (нем. снаряд-мина) содержал пластическую взрывчатку на основе гексогена с добавкой алюминиевой пудры. Данная взрывчатка превосходившая по мощности тротил примерно в 2 раза, характеризовалась повышенным фугасным и зажигательным действием. Новые облегченные взрыватели замедленного действия обеспечивали возможность разрыва снаряда внутри конструкции самолета, нанося серьезные повреждения не обшивке, а силовому набору планера. Так при попадании нового фугасного снаряда в основание крыла истребителя, его в большинстве случаев отрывало. Так как новый снаряд содержал меньше металла, его масса уменьшилась с 117 до 94 г. что, в свою очередь, сказывалось на силе отдачи свободного затвора пушки. Чтобы сохранить работоспособность автоматики пришлось значительно облегчить затвор и уменьшить усилие возвратной пружины.
Новой модификации пушки присвоили индекс MG-FF/M. При этом, боеприпасы для старый версий MG-FF и новых MG-FF/М не были взаимозаменяемы. Изменения внесённые в конструкцию оружия были минимальными и значительное количество выпущенных пушек MG-FF путем замены затвора и возвратной пружины модернизировали в полевых мастерских до уровня MG-FF/М. Хотя введение нового фугасного снаряда повысило эффективность ведения огня по воздушным целям, дальность прицельной стрельбы даже по очень крупным и маломанёвренным самолётам не превышала 500 м.
К концу 1941 года пушка MG-FF уже перестала отвечать требованиям современной войны. Её небольшой вес и технологическая простота не компенсировались существенными недостатками: низким темпом стрельбы, невысокой начальной скоростью снаряда и громоздким барабанным магазином. Принятие на вооружение новой авиационной пушки MG.151/20 с ленточной подачей боеприпасов, хотя и значительно более сложной и тяжелой, но и гораздо более скорострельной и точной, постепенно привело к выводу авиационного «эрликона» из эксплуатации.
Авиационная 20-мм пушка МG-FF на зенитном станке
Во второй половине войны, многие имеющиеся на складах 20-мм пушки повторили судьбу снятых с самолётов 7,92-мм пулемётов МG.15/17 и 13-мм MG.131. Несколько сотен авиационных пушек установили на шкворневые установки, которые использовались для ПВО аэродромов и вооружения судов небольшого водоизмещения. Однако «приземлённые» МG-FF по дальности и точности огня сильно уступали специализированным 20-мм зениткам изначально создававшимся под гораздо более мощные боеприпасы. Так максимальная эффективная наклонная дальность стрельбы зенитного варианта МG-FF составляла 800 м.
Основным войсковым средством ПВО в военное время у немцев являлись 20-мм зенитные автоматы 2,0 cm FlaK 30 и 2,0 см Flak 38, отличающиеся друг от друга некоторыми деталями. Как следует их обозначения 2,0 cm FlaK 30 (нем. 2,0 cm Flugzeugabwehrkanone 30 — 20-мм зенитная пушка образца 1930 года) была разработана фирмой Rheinmetall в 1930 году и официально поступила на вооружение в 1934 году. Помимо Германии эти 20-мм зенитки официально состояли на вооружении в Болгарии, Голландии, Литве, Китае и Финляндии. Достоинствами зенитного автомата Flak 30 являлись: простота конструкции, возможность быстрой разборки и сборки, и сравнительно малый вес.
20-мм зенитная установка FlaK 30 на боевой позиции
Принцип работы автоматики 20-мм зенитной установки основывался на использовании силы отдачи при коротком ходе ствола. Установка имела противооткатное устройство и подачу боеприпасов из рожкового магазина на 20 снарядов. Темп стрельбы 240 выстр/мин.
Расчёт 20-мм зенитной установки FlaK 30 переводит её в боевое положение
При перевозке орудие помещалось на двухколесном ходе и закреплялось двумя кронштейнами и соединительным штифтом. Требовалось всего несколько секунд на то, чтобы удалить штифт, после чего зажимы ослаблялись, и систему вместе с лафетом можно было опускать на землю. Лафет обеспечивал возможность кругового обстрела с наибольшим углом возвышения 90°.
Автоматический построительный прицел вырабатывал вертикальные и боковые упреждения. Данные в прицел вводились вручную и определялись визуально, кроме дальности, которая измерялась стереодальномером.
Так как 20-мм зенитки часто использовались для огневой поддержки сухопутных подразделений, начиная с 1940 года, часть их выпустили с противоосколочным щитом. Масса 2,0 cm FlaK 30 с колёсным ходом без щита составляла около 740 кг, в боевом положении — 450 кг.
Для стрельбы из 2,0 cm FlaK 30 использовались боеприпасы 20×138 мм, с большей дульной энергией, чем снаряды 20×110 мм, предназначенные для зенитки фирмы «Эрликон» 2,0 cm Flak 28. Осколочно-трассирующий снаряд массой 115 г покидал ствол FlaK 30 со скоростью 900 м/с. Также в боекомплект входили бронебойно-зажигательно-трассирующие и бронебойно-трассирующие снаряды. Последний весил 140 г и при начальной скорости 830 м/с на дальности 300 м пробивал 20 мм броню. Теоретически 20-мм зенитная установка могла поражать цели на высоте более 3000 м, максимальная дальность стрельбы — до 4800 м. Однако зона действенного огня была примерно в два раза меньше.
Помимо основного варианта, предназначенного для использования в ПВО сухопутных войск, было создано ещё две серийные модификации: 2,0 cm FlaK C/30 и G-Wagen I (E) leichte FlaK.
Расчёт с 20-мм зенитной установкой 2,0 cm FlaK C/30
Зенитное орудие на тумбе-лафете C/35 с барабанным магазином на 20 снарядов предназначалось для вооружения боевых кораблей, но оно нередко использовалось на постоянных, защищённых в инженерном отношении позициях. Немало таких зениток имелось в укреплениях «Атлантического вала». Зенитная установка G-Wagen I (E) leichte FlaK имела сугубо железнодорожную специфику, ей оснащали передвижные зенитные батареи, предназначенные для защиты крупных железнодорожных узлов, так же данную модификацию устанавливали на бронепоездах.
Боевое крещение немецких 20-мм зенитных автоматов состоялось в Испании. В целом зенитка зарекомендовала себя положительно, она оказалась одинаково эффективна против бомбардировщиков и лёгких танков имевшихся в распоряжении республиканцев. По результатам боевого применения 2,0 сm Flak 30 в Испании фирма Mauser провела модернизацию зенитной установки. Модернизированный образец получил название 2,0 cm Flak 38. В новом зенитном автомате использовались те же боеприпасы, баллистические характеристики так же остались прежними.
Принцип работы автоматики 2,0 cm Flak 38 по сравнению с 2,0 сm Flak 30 не изменился. Но благодаря снижению массы подвижных частей и увеличению их скоростей движения темп стрельбы удалось повысить почти в 2 раза – до 420-480 выстр/мин. Введение копирного пространственного ускорителя позволило совместить отпирание затвора с передачей ему кинетической энергии. Для компенсации возросших ударных нагрузок были введены специальные буферы-амортизаторы. Изменения внесённые в конструкцию лафета оказались минимальными, в частности была введена вторая скорость в ручных приводах наведения. Массовые поставки 2,0 cm Flak 38 в войска стали осуществляться в первой половине 1941 года.
20-мм зенитная установка Flak 38 на полугусеничном тягаче SdKfz 10/4
Очень часто 2,0 cm Flak 38 устанавливались на различные мобильные платформы: полугусеничные тягачи SdKfz 10/4, бронетранспортёры Sd.Kfz. 251, лёгкие танки чешского производства Pz.Kpfw.38(t), немецкие Pz.Kpfw. I и грузовые автомобили Opel Blitz. Зенитные самоходные установки привлекались для сопровождения колонн, прикрывали места сосредоточения, и нередко действуя в одних боевых порядках с другой бронетехникой вели огонь по наземным целям.
ЗСУ с 20-мм автоматической пушкой Flak 38 на базе лёгкого танка Pz.Kpfw. I
Также для Крингсмарине выпускались тумбовая установка 2,0 cm FlaK C/38 и спарка 2,0 cm FlaK-Zwilling 38. По заказу горно-пехотных частей было разработано и с 1942 года серийно производилось зенитное орудие 2,0 cm Gebirgs-FlaK 38 — на облегчённом лафете, обеспечивающим транспортировку орудия «вьючным» способом. Его масса в собранном виде составляла 360 кг. Вес отдельных частей во вьюках: от 31 до 57 кг. Баллистические характеристики и скорострельность горной зенитной установки остались на уровне 2,0 cm Flak 38. В боевом положении в случае установки противоосколочного щита масса установки возрастала до 406 кг, на колёсном ходу – 468 кг.
Немецкие горные егеря буксируют зенитную установку 2,0 cm Gebirgs-FlaK 38
В первой половине 1939 года каждой пехотной дивизии Вермахта по штату должно было быть 12 20-мм зенитных орудий. Такое же количество Flak-30/38 имелось в зенитном дивизионе, приданном танковым и моторизованным дивизиям. О масштабах использования 20-мм в вооруженных силах Германии можно судить по статистическим данным собранным Министерством вооружения. По состоянию на май 1944 года в Вермахте и войсках СС имелось 6 355 зениток Flak-30/38, а обеспечивающие ПВО Германии части Люфтваффе располагали более чем 20000 пушками калибра 20-мм. Еще несколько тысяч 20-мм зенитных автоматов было установлено на палубах боевых и транспортных кораблей, а также в окрестностях военно-морских баз.
Немецкие автоматические пушки 2,0 cm Flak 38 и 2,0 сm Flak 30 на момент создания по комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик в своём калибре пожалуй являлись лучшими зенитными пушками в мире. Однако магазинная подача боеприпасов сильно ограничивала боевую скорострельность. В связи с этим специалисты оружейной компании Mauser на базе автомата 2,0 cm Flak 38 создали 20-мм счетверённую зенитную установку 2,0 cm Vierlings-Flugabwehrkanone 38(нем. 2-см счетверённая зенитная пушка). В войсках эта система обычно именовалась – 2,0 cm Flakvierling 38.
2,0 cm Flakvierling 38 в музейной экспозиции, рядом спаренная тумбовая ЗПУ с использованием 7,92-мм пулемётов MG.42
Масса счетверённой 20-мм зенитной установки в боевом положении превышала 1,5 тонны. Лафет допускал ведение огня в любом направлении с углами возвышения от −10° до +100°. Темп стрельбы составлял 1800 выстр/мин, благодаря чему существенно возросла вероятность поражения цели. При этом численность расчёта по сравнению с одноствольными 20-мм автоматами возросла в 2 раза и составляла 8 человек. Серийное производство Flakvierling 38 продолжалось до марта 1945 года, в общей сложности в войска было передано 3768 установок.
Так как масса и габариты счетверённой установки были весьма значительными, их очень часто размещали на стационарных, хорошо подготовленных в инженерном отношении позициях и устанавливали на железнодорожные платформы. При этом расчёт спереди прикрывался противоосколочным щитом.
Также как и 2,0 cm Flak 38 счетверённую зенитку 2,0 cm Flakvierling 38 использовали для создания самоходных зенитных установок на шасси полугусеничных тягачей, бронетранспортёров и танков.
Пожалуй, самой известной и совершенной ЗСУ, в которой применялись счётверённые 20-мм автоматы стала Flakpanzer IV «Wirbelwind» (нем. Противовоздушный танк IV «Смерч») созданная на базе среднего танка PzKpfw IV.
ЗСУ Flakpanzer IV «Wirbelwind»
Первая ЗСУ была построена в мае 1944 года на предприятии фирмы Ostbau Werke в г. Саган (Силезия, ныне — территория Польши). Для этого использовалось шасси повреждённого в боях и возвращённого для капитального ремонта танка PzKpfw IV. Вместо стандартной башни установили новую — девятигранную с открытым верхом, в которой размещалась счетверенная 20-мм зенитная артиллерийская установка. Отсутствие крыши объяснялось необходимостью наблюдения за воздушной обстановкой, кроме того при стрельбе из четырёх стволов выбрасывалось большое количество пороховых газов, что могло вызвать ухудшение самочувствия расчёта в замкнутом объёме. Солидный боекомплект из 3200 20-мм снарядов разместили внутри корпуса танка.
Поставки ЗСУ Flakpanzer IV в войска начались в августе 1944 года. До февраля 1945 года всего было построено 122 установки, из них 100 собрано на шасси поступивших в ремонт линейных танков. Большая часть зенитных «Смерчей» была отправлена на Восточный фронт. Сочетание достаточно сильной бронезащиты, проходимости и подвижности на уровне базового шасси, а также высокая скорострельность счетверенной артустановки делали Flakpanzer IV эффективным средством зенитного прикрытия танковых подразделений, и обеспечивало возможность бороться не только с воздушными, но и с наземными легкобронированными целями и живой силой.
В целом, 20-мм автоматы имевшиеся в распоряжении немецких зенитчиков являлись очень эффективным средством ПВО ближней зоны, способным нанести тяжелые потери штурмовой авиации и фронтовым бомбардировщикам. Вес и габариты позволяли размещать одноствольные и счетверённые установки на различных, в том числе бронированных самоходных шасси. Включение ЗСУ со скорострельными 20-мм зенитками в состав транспортных и войсковых колонн, а также размещение их на железнодорожных платформах значительно снижало эффективность действий советских штурмовиков Ил-2 и заставляло выделять специальную группу, состоящую из опытных пилотов, которые подавляли огонь МЗА.
В мемуарной литературе можно встретить упоминание о том, как 20-мм зенитные снаряды рикошетировали от бронекорпуса штурмовиков. Конечно, при встрече малокалиберного бронебойного снаряда даже с относительно тонкой бронёй под большим углом, рикошет вполне возможен. Но стоит признать, что 20-мм бронебойно-зажигательные и осколочные снаряды представляли смертельную опасность для Ил-2.
Наша штурмовая авиация несла очень значительные потери от огня МЗА. Как показал опыт боевых действий и контрольный отстрел на полигоне, бронекоробка Ил-2 в большинстве случаев не защищала от разрушающего действия 20-мм осколочных и бронебойных снарядов. Для потери работоспособности винтомоторной группы штурмовика зачастую было достаточно одного попадания 20-мм осколочного снаряда в любую часть мотора. Размеры пробоин в бронекорпусе в некоторых случаях достигали 160 мм в диаметре. Должной защиты от действия 20-мм снарядов броня кабины также не обеспечивала. При попадании в фюзеляж для выведения Ил-2 из строя необходимо было обеспечить в среднем 6-8 попаданий 20-мм осколочных снарядов. Размеры пробоин в обшивке фюзеляжа колебались в пределах 120-130 мм. При этом вероятность того, что осколками снарядов будут перебиты тросы управления рулем поворота штурмовика, была очень велика. Согласно статическим данным на долю системы управления (рули, элероны и проводка управления ) приходилось 22,6% всех поражений. В 57% случаев при попадании 20-мм осколочных снарядов в фюзеляж Ил-2 происходило перебитие тросов управления рулем поворота и 7% попаданий приводили к частичному повреждению трубчатых тяг рулей высоты. Попадания 2-3-х разрывных снарядов немецких пушек калибра 20 мм в киль, стабилизатор, руль поворота или высоты было вполне достаточно для вывода Ил-2 из строя.
Продолжение следует…
По материалам:
http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-germaniya/
http://www.wk2ammo.com/showthread.php?596-2cm-Flak-28-Oerlikon
https://vk.com/page-50957736_45721716
https://www.pinterest.ru/pin/494199759091515722/
http://www.ww2technik.de/sites/dflak/3%20cm%20flak.htm
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