"Стандартные" линкоры США, Германии и Англии. Германский "Байерн" (ч. 2)

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"Байерн" в достройке. Вид на кормовые башни

На этом фото "Байерна" хорошо видна толщина стволов немецких 380-мм/45 пушек

Германские 305-мм/50 и 380-мм/45 орудия

"Байерн" перед началом испытаний 1916 г

Бронеплита "Байерна" — поперечное сечение и схема расположения броневых болтов

Линкор "Баден" в 1918 г. Хорошо видна кормовая боевая рубка