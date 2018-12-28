"Стандартные" линкоры США, Германии и Англии. Германский "Байерн" (ч. 2)
Описание конструкции линкоров типа «Байерн» начнем, конечно же, с его больших пушек.
Артиллерия
Как мы уже говорили, главный калибр линкоров типа «Байерн» был представлен восемью 380-мм/45 орудиями С/13 (то есть образца 1913 г). Эти пушки продолжали традиционную линию развития германской морской артиллерии и, надо сказать, совершенно отличались от своих британских аналогов – буквально по всем параметрам.
Немцы давно уже отказались от устаревшей, проволочной конструкции орудий, которую продолжали использовать англичане. Британская 381-мм/42 пушка представляла собой лейнер, на который было намотано много километров раскаленной проволоки прямоугольного сечения – а затем получившаяся конструкция была помещена в трубу – внешний кожух орудия. Германское 380-мм/45 орудие создавалось по значительно более прогрессивной технологии, в которой проволока заменялась тремя рядами цилиндров – в результате при равной прочности стенки германской пушки были значительно тоньше, чем у английской. Это самым позитивным образом сказывалось на массе германской артсистемы, весившей вместе с затвором всего 76,2 т., в то время английская 15-дюймовка – 101,6 т. И это при том, что английская пушка была короче – полная длина ее ствола составляла 43,36 калибра, в то время как у немецкой – 45 калибров. Различались и затворы – британское орудие имело затвор поршневого типа, германское – клинового.
Конечно же, различались и концепции – как мы знаем, германский флот исповедовал принцип «легкий снаряд – высокая начальная скорость», в то время как англичане – «тяжелый снаряд – низкая начальная скорость». При этом не то, чтобы для Великобритании это был осознанный выбор, просто-напросто используемая там проволочная конструкция делала крайне сложной процедуру увеличения длины ствола, что крайне желательно для наращивания начальной скорости полета снаряда. Таким образом, концепция «тяжелый снаряд – низкая начальная скорость» являлась для англичан во многом вынужденной, что, впрочем, не означает, что данный принцип чем-то плох.
Все же мы отложим детальное сравнение британского и германское орудий — вместе с американским, разумеется, до того времени, когда, завершив описание дредноутов этих трех стран, мы перейдем к их сопоставлению, а пока до этого еще далеко. Сейчас же вернемся к германской артсистеме.
Новейшая 380-мм/45 пушка стреляла 750 кг снарядом с начальной скоростью 800 м/сек. Боекомплект на одно орудие составлял 90 снарядов, в том числе 60 бронебойных и 30 фугасных. В качестве взрывчатого вещества использовался тринитротолуол, при этом его содержание в бронебойном снаряде составляло 23,5 (по другим данным – 25 кг), в фугасном – 67,1 кг. Заряд состоял из двух неравных по массе частей: большая его часть укладывалась в обычный двойной шелковый картуз общей массой 192 кг, меньшая – в латунную гильзу весом 54 кг. Судя по всему, указанные цифры получены округлением вверх, так как общая масса заряда указывается на 246 кг., а только 245, из которых собственно порох составлял 183 кг., упаковка – 63 кг. Надо сказать, что применение гильзы с учетом использования клинового затвора, обеспечивало отличную обтюрацию, но это имело свою цену – общий вес гильз на одном линкоре достигал 43 т.
Что до артиллерийской установки, то она представляла собой развитие 305-мм/50 германского орудия – не копию, потому что в нее был введен ряд улучшений, но и не принципиально новую конструкцию. Заряжание осуществлялось на постоянном угле возвышения 2,5 град., благодаря чему удалось достичь достаточно высокой скорости перезарядки, полный цикл которой занимал 26 секунд, правда, неясно, учтены ли в этом времени процедуры опускания ствола и возвращение его в положение для стрельбы. Вероятнее всего – нет, так как скорострельность 380-мм/45 орудий указывается на уровне 1,5-2 выстр./мн., то есть по 30-40 секунд на выстрел.
Что же до дальности стрельбы, то здесь есть некоторая заминка. Дело в том, что первоначально «Байерн» и «Баден» получили башни с максимальным углом возвышения орудий 16 град., при котором, по всей видимости, дальность стрельбы составила 20 250 – 20 400 м, то есть 109-110 кабельтов. Но в работе уважаемого С. Виноградова, посвященной линкорам этого типа, утверждается, что орудия стреляли на 20 250 м при угле возвышения 13 град, что, надо сказать, весьма сомнительно, и, возможно, является опечаткой. С другой стороны, достоверно известно, что после того, как немцы в 1917 г. увеличили максимальный угол возвышения до 20 град., дальность стрельбы составила 23 200 м или чуть более 125 кабельтов. Можно констатировать, что 125 кабельтов в те годы являлись, пожалуй, пределом результативной стрельбы, которую еще могли обеспечить приборы управления огнем тех времен.
Все вышесказанное характеризует германские башенные установки 380-мм/45 орудий наилучшим образом, однако они не были свободны от недостатков. Некоторые из них являлись продолжением их же достоинств: так, например, в управлении башней использовалось как электричество, так и гидравлика, причем приборы, «переводящие» электроэнергию в гидродинамическое усилие, располагались внутри барбета, то есть подбашенных отделений, в то время как англичане размещали его вне башен. Это решение обеспечивало лучшую защищенность всех этих механизмов, но, к сожалению, они были очень шумны, что затрудняло работу комендоров, обслуживающих башни.
Другой недостаток был куда более существенен – в конструкции башен отсутствовали перегрузочные отделения для подачи боеприпасов. Как известно, первые же бои тяжелых кораблей продемонстрировали уязвимость их артиллерийских погребов – поражение башен зачастую сопровождалось пожарами, угрожающими кораблям гибелью. Во избежание этого, сперва – немцами, а впоследствии и англичанами, была принята достаточно простая система, которую можно описать коротко, как «одна закрытая дверь» — то есть в перегрузочном отделении, соединяющем артпогреб и подачную трубу (барбет) башни, всегда закрыта одна бронедверь. Когда заряды передавались из артпогреба в перегрузочное отделение, закрывалась «бронешторка» в башню, а когда нужно было передать заряды в подачную трубу – соответственно, дверь, ведущая в артпогреба. Тем самым, в случае, если башня пробита и внутри ее возник пожар, огонь не мог пройти в погреба.
А вот у башен линкоров типа «Байерн» перегрузочного отделения не было, и артпогреба отделяла от подачной трубы всего одна бронедверь – створки загрузочной дверцы, тем самым, в случае, если бы башня оказалась поражена, когда они открыты, то огонь вполне способен был достичь погребов.
Противоминный калибр был представлен шестнадцатью 150-мм (если быть абсолютно точным – 149,1 мм) орудиями С/06. Это была весьма удачная пушка, вполне отвечающая задачам защиты корабля от атак миноносцев. Ее снаряд весом 45,3 кг имел начальную скорость 835 м/сек., при этом, на максимальном угле возвышения, составлявшем 19 град., дальность стрельбы таким снарядом составляла 14 945 м., то есть почти 81 кабельтов. Боекомплект оставлял 160 бронебойных и фугасных снарядов на орудие. Заряжание было раздельно-гильзовым, при этом вес снаряженной гильзы составлял 22,5 кг, в том числе – 13,7 кг порох и 8,8 кг – сама гильза. Скорострельность обычно указывается 7-8 выстр./мин., по факту, скорее всего, она не отличались от таковой у аналогичных 6-дюймовых орудий других флотов.
Тем не менее, по всей видимости, противоминная артиллерия «Баерна» и «Бадена» имела весьма серьезный недостаток, а именно – относительно малое содержание взрывчатого вещества в снарядах. На самом деле, этот вопрос неясен, потому что значительное количество источников обходят этот вопрос молчанием, но, по имеющимся данным, содержание ВВ в бронебойном снаряде не превышало 0,99 кг. Что же до фугасных, то это совершенно неясно, но с учетом того, что ко Второй мировой войне новые снаряды для данного орудия имели 3,9-4,09 кг ВВ, крайне сомнительно, чтобы в период первой мировой войны было больше.
Все же С. Виноградов в монографии «Супердредноуты второго рейха «Байерн» и «Баден»» указывает для бронебойных 150-мм снарядов 3,0 – 3,9 кг, но это крайне сомнительно. В конце концов, британские полубронебойные 152-мм снаряды имели 3,4 кг ВВ, а фугасные – и вовсе 6 кг. С учетом вышесказанного, вероятнее всего, что содержание ВВ в бронебойном германском снаряде составляло 0,99 кг, а в фугасном – в пределах 3,5-3,9 кг, что намного ниже, чем аналогичные показатели британской пушки.
Почему так? По всей видимости, дело вот в чем: как мы знаем, немцы при строительстве своих дредноутов вовсе не придерживались концепции «только большие пушки». То есть они, конечно, устанавливали большое количество сперва 280-мм, а потом и 305-мм орудий, но при этом вовсе не собирались отказываться от среднего 150-мм калибра. На германских кораблях он был именно средним, функции противоминного выполняли 88-мм пушки, что, впрочем, конечно же не исключало возможности ведения огня из 150-мм орудий по атакующим миноносцам.
А в рамках концепции среднего калибра немцы могли испытывать потребность в том, чтобы их «шестидюймовые» снаряды пробивали кое-какую броню. Известно, что уменьшение содержания ВВ позволяет сделать корпус снаряда более прочным, обеспечив ему лучшую бронепробиваемость, и, по всей видимости, именно это и произошло с германскими 150-мм орудиями. У них бронебойный снаряд был полноценным бронебойным, а фугасный по своим возможностям, вероятно, был близок к английскому полубронебойному снаряду. Иными словами, по всей видимости, в Германии предпочли повысить бронепробиваемость 150-мм пушек в ущерб воздействию по небронированной цели, и, конечно, с точки зрения защиты корабля от миноносцев это не было лучшим решением.
Все 16 150-мм орудий размещались в отдельных казематах, высота их стволов над уровнем моря составляла 5,5 м.
Линкоры типа «Байерн» стали первыми дредноутами кайзеровского флота, на которых «промежуточный» 150-мм калибр стал, наконец, противоминным. Дело в том, что 88-мм пушки, ранее ориентированные на выполнение данной функции, уже в проекте получили иное назначение – они были зенитными.
Сама 88-мм/45 пушка была вполне «в тренде» тогдашних орудий схожего назначения – стреляла 10 кг снарядами с начальной скоростью 890 м/сек. на дальность до 11 800 м (почти 64 кабельтова), а его максимальный угол возвышения составлял 70%, что вполне позволяло стрелять по самолетам. Заряжание было унитарным, общая масса патрона составляла 15,6 кг. Скорострельность достигала 10 выстр./мин.
По проекту на линкорах типа «Байерн» должно было находиться восемь таких орудий, но, как ни странно, сам «Байерн» при сдаче флоту не имел их вообще, а «Баден» получил только два таких орудия. Впоследствии и на том, и на другом их количество было доведено до четырех.
Измерение дистанции до неприятеля осуществлялось посредством четырех дальномеров с базой 8 метров, и пяти – с базой три метра. Прочие приборы управления огнем были традиционны для германского флота. Более подробно мы остановимся на этой теме при сравнении «Ривенджей», «Байернов» и «Пенсильваний», пока же отметим, что они, хотя и были примитивнее английских, все же обеспечивали очень неплохие показатели точности стрельбы.
Торпеды
Помимо ультимативно-мощного артиллерийского вооружения, линкоры типа «Байерн» получили столь же серьезное торпедное оружие. И если 380-мм/45 орудия «Байерна» все же имели свой аналог в Англии, то 600-мм торпеды Н-8 образца 1912 г. неоспоримо занимают верхнюю строчку рейтинга «самодвижущихся мин» времен Первой мировой войны. Полный вес снаряженной торпеды составлял 2 160 кг, при этом боевая часть содержала 250 кг заряд тротила (по другим данным, гексанита). Что же до дальности и скорости хода, то здесь имеются противоречивые данные – согласно одним источникам торпеда могла пройти 6 км на 36 узлах или 14 км на 30 узлах, согласно другим — 13 километров, двигаясь 28 узловым ходом.
Линкоры типа «Байерн» располагали пятью подводными торпедными аппаратами – одним носовым и двумя бортовыми, последние были развернуты в нос на 20 град. от траверза. Боекомплект к одному аппарату составлял 4 торпеды, соответственно, всего «Байерн» нес 20 торпед.
Вне всякого сомнения, мы будем абсолютно правы, утверждая, что, разместив столь мощное торпедное вооружение на линкорах, немцы совершенно зря «выбросили» много десятков тонн полезной нагрузки и кубометров внутреннего пространства. Но мы говорим с высоты послезнания, а в те годы военно-морские специалисты считали совсем по-другому. Вспомним, что примерно в те же самые годы, в Англии, чей-то робкий голос, высказавшийся было за снятие торпед с линейных кораблей, был немедленно заглушен безапелляционным заявлением: «От торпедного оружия линкоров зависит судьба Империи!» и никто не рискнул оспорить это.
Бронирование
Длина цитадели линкоров типа «Байерн» составляла 58% общей длины корабля. Ее основу составлял главный броневой пояс, шедший почти от начала барбета 1-ой башни и почти до конца барбета 4-ой башни, замыкаясь казематами, перпендикулярными оси корабля, при этом барбеты вышеупомянутых башен немного выступали за них, что весьма хорошо видно на одной из нижеприведенных схем. Главный броневой пояс состоял из плит высотой 3 720 мм. Его верхняя кромка находилась на уровне средней палубы корабля, а нижняя опускалась на 1 700 мм ниже ватерлинии. Таким образом, при нормальном водоизмещении линкора его главный бронепояс защищал борт вплоть до 2 020 мм над уровнем моря. Толщина бронеплит на всем ее «надводном» участке и еще 350 мм «под водой» (то есть на протяжении 2 370 мм от верхней кромки) составляла 350 мм, далее же ее толщина на протяжении оставшихся 1 350 мм постепенно утоньшалась до 170 мм на нижней кромке.
Прямо над главным броневым поясом, по всей его длине, и по высоте от средней до верхней палубы шел второй, 250 мм броневой пояс, высота его бронеплит составляла 2 150 мм. Таким образом, в пределах цитадели линкоры типа «Байерн» имели полностью бронированный борт. Однако вертикальная защита цитадели вовсе не исчерпывалась двумя указанными поясами – дело в том, что за ними, на некотором удалении от бортов, от верхней до нижней палубы, на всем протяжении 250-350-мм бронепоясов шла еще противоосколочная 30 мм переборка. Забегая вперед отметим, что горизонтальная часть бронепалубы в пределах цитадели проходила на уровне нижней палубы, и от нее шли скосы к нижней кромке 350-мм бронеплит. Соответственно, верх 30 мм переборки располагалась на уровне верхней палубы и верхней кромки 250 мм броневого пояса, а нижняя кромка этой переборки соединялась с броневой палубой в месте, где начинался скос. С учетом того, что броневая палуба в пределах цитадели имела 30 мм толщины о всей длине, и на скосах, и на горизонтальной части, получалось некое подобие схемы русских дредноутов – за главным, и за верхним бронепоясом находился сплошной второй контур защиты, образованный 30 мм бронепереборкой и скосами.
Правда, помимо собственно толщин брони, было в этой конструкции еще одно отличие. Как правило, скосы броневой палубы линкоров соединялись с нижней кромкой броневого пояса, в месте, где броня заканчивалась и начиналась обычная, стальная обшивка. Но германские конструкторы сочли, что крепление в один узел скосов, бронепояса и обшивки ослабляет конструкцию в целом, поэтому на линкорах типа «Байерн» скосы броневой палубы соединялись с главным броневым поясом, немного не доходя до его нижней кромки.
Более того, подводную часть корабля по всей длине цитадели защищала бронированная противоторпедная переборка толщиной 50-мм, проходящая от самого днища до стыка скосов и горизонтального участка броневой палубы и даже немного выше. Она находилась в одной плоскости с 30 мм бронепереборкой, и следовало бы ожидать, что они просто плавно перетекут одна в другую, то есть получится сплошная переборка от днища до главной палубы, просто в трюме до броневой палубы она будет иметь толщину 50 мм, а свыше – 30 мм. Но немцы почему-то так не поступили – обе эти переборки соединялись «внахлест», так что над броневой палубой по всей длине цитадели на высоте 0,8 м от броневой палубы бронепереборка имела 80 мм (30 + 50).
С носа и кормы цитадель по всей своей высоте (от верхней палубы до нижней кромки бонеплит главного пояса) замыкалась траверзами, перпендикулярными оси корабля, их толщина составляла 200 мм за исключением той их части, которая располагалась в пространстве между средней и нижней палубами и 30 мм бронепереборками – там толщина траверзов составляла 300 мм.
Рассмотрим теперь «крышку», закрывавшую цитадель сверху: как мы уже говорили, броневой пояс и бронепереборки доходили до верхней палубы. Она, в пределах цитадели, имела бронирование толщиной 30 мм, но не сплошное. Дело в том, что значительную часть верхней палубы занимал стоявший на ней каземат 150-мм орудий, и вот там, где верхняя палуба являлась также полом каземата, она не имела никакой защиты.
А каземат простирался от 1-ой башни до 3-ей, при этом его стенки соединялись с барбетами указанных башен. Сами эти стенки имели толщину 170 мм, крыша казематов имела дифференцированную защиту 30-40 мм, причем 30 мм участки проходили непосредственно над орудиями. Внутри каземат разделялся 20 мм стальными перегородками – не совсем ясно, была ли это броневая или же конструкционная сталь.
В целом же получалось следующее – для того, чтобы поразить защищаемое цитаделью пространство, вражеский снаряд должен был преодолеть:
1. Ниже ватерлинии – бронеплиту 350 мм толщины, либо тот ее участок, где она понижалась до 170 мм, 30 мм скос и 50 мм бронепереборку ПТЗ, то есть (здесь и далее без учета наклона бронелистов) 250-430 мм брони.
2. На участке 0,8 м выше ватерлинии – 350 мм броневой пояс, 80 мм участок вертикальной брони (там, где 30 мм бронепереборка находилась «внахлест» с 50 мм переборкой ТЗ) и 30 мм горизонтального участка броневой палубы, а всего – 460 мм вертикальной и горизонтальной брони.
3. На участке на высоте 0,8-1,2 м от ватерлинии – 350 мм броневой пояс, 30 мм бронепереборка и 30 мм горизонтальный участок броневой палубы, а всего – 410 мм вертикальной и горизонтальной брони.
4. На высоте 2,2-4,15 м от ватерлинии – 250 мм верхний пояс, 30 мм бронепереборка и 30 мм участок броневой палубы, а всего 310 мм вертикальной и горизонтальной брони.
5. На уровне верхней палубы – 30 мм горизонтальной брони верхней палубы и столько же броневой, то есть в совокупности 60 мм.
6. По высоте каземата – казалось бы, тут имеется та же уязвимость, что и описанная нами ранее у линкоров типа «Ривендж». И действительно – снаряд, пробивший 170 мм каземат, не имеет под собой более никакой бронеприграды, кроме 30 мм нижней палубы со скосами. Однако здесь есть немаловажный нюанс. Англичане подняли горизонтальную часть своей бронепалубы на уровень главной палубы, и таким образом, вражеский снаряд, пробивший 152 мм верхний пояс (нижняя кромка которого как раз и находилась на уровне главной палубы), как раз и попадал в нее, а удара, или взрыва на броне тяжелого снаряда 50 мм бронеплита, конечно, выдержать не могла. Но с немецкими линкорами получилась немного другая история – дело в том, что для того, чтобы добраться до 30 мм броневой палубы, вражескому снаряду следовало, пробив 170 мм стенку каземата, «уйти» более чем на два межпалубных пространства вниз. С учетом нормализации снаряда в момент попадания в каземат, когда угол его падения уменьшился бы, шансов на то, что снаряд сможет достичь 30 мм броневую палубу практически не имелось, так что если германской броневой палубе что-то могло угрожать, то это только осколки разорвавшегося снаряда. Кроме того, небольшую дополнительную защиту представляли собой верхняя и средняя палубы, которые, хотя и не имели брони, были изготовлены из 8 мм стали.
7. На уровне крыши каземата – 30-40 мм горизонтальной брони крыши и 30 мм горизонтальный участок бронепалубы, то есть, в совокупности, 60-70 мм горизонтальной брони.
Вне пределов цитадели корпус германского линкора также имел самую основательную защиту. От 350 мм бронепояса в нос шли сперва 200 мм бронеплиты, а затем – 150 мм, замыкавшиеся 140 мм траверзом. Броневой пояс не доходил немного (приблизительно – 14 м) до форштевня, но здесь обшивка борта имела утолщение до 30 мм. В корму, не доходя нескольких метров до ахтерштевня, шел 200 мм пояс, замыкавшийся 170 мм траверзом, располагавшийся, как и остальные, перпендикулярно оси корабля, но при этом был слегка наклонен в сторону носа.
Интересно, что 150 и 200 мм бронеплиты не совпадали по размеру и расположению с 350 мм плитами главного броневого пояса. Как мы уже говорили, главный броневой пояс имел высоту 3 720 мм, а вот вне цитадели бронеплиты имели высоту 4 020 м, причем их верхняя кромка располагалась на 330 мм выше главного бронепояса, а нижняя находилась на 1 670 мм ниже ватерлинии, то есть «не дотягивала» до главного бронепояса на 30 мм. Заметим также, что к низу носовые 150-200 мм бронеплиты утоньшались до 130 мм, а вот в корме 200 мм плиты – только до 150 мм.
Таким образом, помимо цитадели, образованной 350-мм главным броневым поясом и 200 мм траверзами линкоры типа «Баейрн», получили еще по два «бронекороба» в носу (150-200 мм борт и 140 мм травез) и в корме (200 мм борт и 170 мм траверз). Носовая «коробка» была сверху полностью открытой, и только по нижней ее кромке от 200 мм траверза до самого форштевня шла броневая палуба без скосов толщиной 60 мм. В корме все было еще лучше – здесь бронепалуба цитадели как бы продолжалась (вместе со скосами), имея сперва толщину 60 мм, затем – 100 мм и, наконец, над румпельным отделением 120 мм, где палуба немного приподнималась – впрочем, до верхней кромки 200 мм бонеплит она, конечно же, нигде не доходила.
Форма германских башен серьезно отличалась от башен линкоров других держав, представляя собой весьма необычный многогранник, ставший «визитной карточкой» линкоров «Байерн» и капитальных кораблей третьего рейха. Соответственно, вертикальное бронирование башен 380-мм/45 орудий имело: лоб – 350 мм, бока – 250 мм, тыльная часть – 290 мм. Горизонтальная часть крыши башни имела толщину 100 мм. Что же до бронеплит, под углом соединяющих вертикальное бронирование и крышу башен, то дело здесь обстояло так – лобовая бронеплита имела наклон 30 град. и толщину 200 мм, а боковые плиты располагались под углом 25 град и имели 120 мм толщины.
Барбеты имели почти столь же сложносочиненную конструкцию, что и на линкорах типа «Ривендж», но нужно отметить, что на германских линкорах она выглядит и рациональнее, и основательнее. Барбеты первых трех башен над палубой полубака, и барбет 4-ой башни над верхней палубой имели толщину 350 мм, и ту же толщину имели барбеты 1-ой и 4-ой башен в местах, где эти барбеты выдавались за пределы траверзов цитадели. Исключением являлся узкий сектор в 44 градуса 2-ой и 3-ей башен, располагавшийся в сторону 1-ой и 4-ой башен соответственно – там барбет защищался впереди (позади) стоящей башней, и вражеский снаряд мог попасть в нее только под большим углом, так что броневая защита в этом районе уменьшалась с 350 до 250 мм. В остальных частях бронирование барбетов также было ослаблено с учетом бортовой и/или палубной брони, дававших им дополнительную защиту. Так, барбеты 1-ой, 2-ой и 3-ей башен между палубой полубака и верхней палубой в части, прикрытой 170 мм стенками казематов, имели толщину 170 мм – чтобы добраться до нее, нужно было пробить либо стенки каземата, либо его 30-40 мм крышу. А вот ниже верхней палубы в защите барбетов наблюдалось заметно большее разнообразие. Так, от верхней до средней палубы (напротив 250 мм бронепояса) барбеты 1-ой и 2-ой башен имели толщину 80 мм – чтобы дотянуться до них, вражескому снаряду следовало пробить сперва 250 мм борт и 30 мм бронепереборку. Впрочем, тут наличествовала и определенная уязвимость, свойственная практически всем кораблям, имеющим «лоскутную» бронезащиту – если бы тяжелый снаряд ударил в верхнюю палубу, не долетев до стенки каземата, то его отделяло бы от 80 мм барбета только 30 мм горизонтальной защиты верхней палубы и вертикальная 30 мм бронеперегородка, что никак не могло бы остановить крупнокалиберный боеприпас. Броня барбета 3-ей башни между верхней и средней палубами имела переменную толщину 80-115 мм, а 4-ая башня – и вовсе 200 мм. Что же до защиты от средней до нижней палубы (напротив 350 мм бронеплит), то здесь у первых трех башен она истончалась до 25 мм, а у четвертой – 115 мм. С одной стороны, мы опять видим определенную уязвимость, потому что снаряд мог «добраться» до пространства ниже средней палубы, пробив под углом верхний пояс весьма умеренной 250 мм толщины, но, на протяжении значительной части траектории ему противостояла бы далее не 30 мм, а 80 мм бронеперегородка, возвышающаяся над нижней палубой на 80 см и 25 мм собственно барбета.
Боевых рубок у линкоров типа «Байерн» было две, причем главная, расположенная в носу, имела коническую форму «вершиной вниз» — ее стенки имели неравномерный наклон в 10 град к диаметральной плоскости и 6-8 град. по траверзу. Боевая рубка имела три этажа – верхний защищался 350 мм вертикальной броней и 150 мм крышей, средний – 250 мм, а нижний, располагавшийся уже под палубой полубака – 240 мм. Обращает на себя внимание такое конструкторское решение – ширина броневой рубки составляла 5 м, что было больше ширины дымовых труб, и позволяло через прорези в броне видеть корму линкора. Кроме того, в бою прорези в рубке закрывались, а обзор из нее осуществлялся посредством перископов, размещенных на 150 мм крыше. Носовая боевая рубка связывалась с центральным постом, находящимся в глубине корпуса специальной шахтой квадратного сечения и с шириной 1 метр. Толщина ее брони составляла 70 мм выше палубы полубака и 100 мм – ниже.
С кормовой боевой рубкой все было намного проще – она была меньше, имела форму цилиндра, со стенками 170 мм и крышей 80 мм толщины. Она также располагала бронеколодцем, имевшем 180 мм броню выше уровня палубы полубака и 80 мм – ниже его.
Кроме всего вышесказанного, имели защиту вырезы дымоходов в нижней палубе и палубе полубака. Она представляла собой броневые колосниковые решетки, уложенные как бы поверх прорезей, позволяющие дыму невозбранно подниматься вверх, но все же защищающие котлы от проникновения в дымоходы крупных осколков. К сожалению, автор настоящей статьи не смог разобраться в их конструкции, но если кратко – они представляли собой решетки из броневой стали.
В завершение хотелось бы упомянуть еще три факта, касающихся броневой защиты линкоров типа «Байерн». Первое – все бронеплиты 75 мм и более толстые производились из цементированной брони Круппа, вся броня меньшей толщины была гомогенной (не имела закаленного поверхностного слоя). Второе – немцы придавали большое значение целостности бронепоясов, в том смысле, чтобы не допускать продавливания или выпадения плит, хотя бы и не пробитых вражеским снарядом. С этой целью они не только обращали исключительное внимание на стыки бронеплит, но и предусмотрели их крепление шпонками. И, наконец, третье. Общий вес брони линкоров типа «Байерн» составил 11 410 т., или 40,4% от нормального водоизмещения.
На этом мы заканчиваем описание бронирования линкоров типа «Байерн», а вот завершить обзор этих линкоров получится только в следующей статье.
Продолжение следует…
Артиллерия
"Байерн" в достройке. Вид на кормовые башни
Как мы уже говорили, главный калибр линкоров типа «Байерн» был представлен восемью 380-мм/45 орудиями С/13 (то есть образца 1913 г). Эти пушки продолжали традиционную линию развития германской морской артиллерии и, надо сказать, совершенно отличались от своих британских аналогов – буквально по всем параметрам.
Немцы давно уже отказались от устаревшей, проволочной конструкции орудий, которую продолжали использовать англичане. Британская 381-мм/42 пушка представляла собой лейнер, на который было намотано много километров раскаленной проволоки прямоугольного сечения – а затем получившаяся конструкция была помещена в трубу – внешний кожух орудия. Германское 380-мм/45 орудие создавалось по значительно более прогрессивной технологии, в которой проволока заменялась тремя рядами цилиндров – в результате при равной прочности стенки германской пушки были значительно тоньше, чем у английской. Это самым позитивным образом сказывалось на массе германской артсистемы, весившей вместе с затвором всего 76,2 т., в то время английская 15-дюймовка – 101,6 т. И это при том, что английская пушка была короче – полная длина ее ствола составляла 43,36 калибра, в то время как у немецкой – 45 калибров. Различались и затворы – британское орудие имело затвор поршневого типа, германское – клинового.
На этом фото "Байерна" хорошо видна толщина стволов немецких 380-мм/45 пушек
Конечно же, различались и концепции – как мы знаем, германский флот исповедовал принцип «легкий снаряд – высокая начальная скорость», в то время как англичане – «тяжелый снаряд – низкая начальная скорость». При этом не то, чтобы для Великобритании это был осознанный выбор, просто-напросто используемая там проволочная конструкция делала крайне сложной процедуру увеличения длины ствола, что крайне желательно для наращивания начальной скорости полета снаряда. Таким образом, концепция «тяжелый снаряд – низкая начальная скорость» являлась для англичан во многом вынужденной, что, впрочем, не означает, что данный принцип чем-то плох.
Все же мы отложим детальное сравнение британского и германское орудий — вместе с американским, разумеется, до того времени, когда, завершив описание дредноутов этих трех стран, мы перейдем к их сопоставлению, а пока до этого еще далеко. Сейчас же вернемся к германской артсистеме.
Новейшая 380-мм/45 пушка стреляла 750 кг снарядом с начальной скоростью 800 м/сек. Боекомплект на одно орудие составлял 90 снарядов, в том числе 60 бронебойных и 30 фугасных. В качестве взрывчатого вещества использовался тринитротолуол, при этом его содержание в бронебойном снаряде составляло 23,5 (по другим данным – 25 кг), в фугасном – 67,1 кг. Заряд состоял из двух неравных по массе частей: большая его часть укладывалась в обычный двойной шелковый картуз общей массой 192 кг, меньшая – в латунную гильзу весом 54 кг. Судя по всему, указанные цифры получены округлением вверх, так как общая масса заряда указывается на 246 кг., а только 245, из которых собственно порох составлял 183 кг., упаковка – 63 кг. Надо сказать, что применение гильзы с учетом использования клинового затвора, обеспечивало отличную обтюрацию, но это имело свою цену – общий вес гильз на одном линкоре достигал 43 т.
Что до артиллерийской установки, то она представляла собой развитие 305-мм/50 германского орудия – не копию, потому что в нее был введен ряд улучшений, но и не принципиально новую конструкцию. Заряжание осуществлялось на постоянном угле возвышения 2,5 град., благодаря чему удалось достичь достаточно высокой скорости перезарядки, полный цикл которой занимал 26 секунд, правда, неясно, учтены ли в этом времени процедуры опускания ствола и возвращение его в положение для стрельбы. Вероятнее всего – нет, так как скорострельность 380-мм/45 орудий указывается на уровне 1,5-2 выстр./мн., то есть по 30-40 секунд на выстрел.
Германские 305-мм/50 и 380-мм/45 орудия
Что же до дальности стрельбы, то здесь есть некоторая заминка. Дело в том, что первоначально «Байерн» и «Баден» получили башни с максимальным углом возвышения орудий 16 град., при котором, по всей видимости, дальность стрельбы составила 20 250 – 20 400 м, то есть 109-110 кабельтов. Но в работе уважаемого С. Виноградова, посвященной линкорам этого типа, утверждается, что орудия стреляли на 20 250 м при угле возвышения 13 град, что, надо сказать, весьма сомнительно, и, возможно, является опечаткой. С другой стороны, достоверно известно, что после того, как немцы в 1917 г. увеличили максимальный угол возвышения до 20 град., дальность стрельбы составила 23 200 м или чуть более 125 кабельтов. Можно констатировать, что 125 кабельтов в те годы являлись, пожалуй, пределом результативной стрельбы, которую еще могли обеспечить приборы управления огнем тех времен.
Все вышесказанное характеризует германские башенные установки 380-мм/45 орудий наилучшим образом, однако они не были свободны от недостатков. Некоторые из них являлись продолжением их же достоинств: так, например, в управлении башней использовалось как электричество, так и гидравлика, причем приборы, «переводящие» электроэнергию в гидродинамическое усилие, располагались внутри барбета, то есть подбашенных отделений, в то время как англичане размещали его вне башен. Это решение обеспечивало лучшую защищенность всех этих механизмов, но, к сожалению, они были очень шумны, что затрудняло работу комендоров, обслуживающих башни.
Другой недостаток был куда более существенен – в конструкции башен отсутствовали перегрузочные отделения для подачи боеприпасов. Как известно, первые же бои тяжелых кораблей продемонстрировали уязвимость их артиллерийских погребов – поражение башен зачастую сопровождалось пожарами, угрожающими кораблям гибелью. Во избежание этого, сперва – немцами, а впоследствии и англичанами, была принята достаточно простая система, которую можно описать коротко, как «одна закрытая дверь» — то есть в перегрузочном отделении, соединяющем артпогреб и подачную трубу (барбет) башни, всегда закрыта одна бронедверь. Когда заряды передавались из артпогреба в перегрузочное отделение, закрывалась «бронешторка» в башню, а когда нужно было передать заряды в подачную трубу – соответственно, дверь, ведущая в артпогреба. Тем самым, в случае, если башня пробита и внутри ее возник пожар, огонь не мог пройти в погреба.
А вот у башен линкоров типа «Байерн» перегрузочного отделения не было, и артпогреба отделяла от подачной трубы всего одна бронедверь – створки загрузочной дверцы, тем самым, в случае, если бы башня оказалась поражена, когда они открыты, то огонь вполне способен был достичь погребов.
Противоминный калибр был представлен шестнадцатью 150-мм (если быть абсолютно точным – 149,1 мм) орудиями С/06. Это была весьма удачная пушка, вполне отвечающая задачам защиты корабля от атак миноносцев. Ее снаряд весом 45,3 кг имел начальную скорость 835 м/сек., при этом, на максимальном угле возвышения, составлявшем 19 град., дальность стрельбы таким снарядом составляла 14 945 м., то есть почти 81 кабельтов. Боекомплект оставлял 160 бронебойных и фугасных снарядов на орудие. Заряжание было раздельно-гильзовым, при этом вес снаряженной гильзы составлял 22,5 кг, в том числе – 13,7 кг порох и 8,8 кг – сама гильза. Скорострельность обычно указывается 7-8 выстр./мин., по факту, скорее всего, она не отличались от таковой у аналогичных 6-дюймовых орудий других флотов.
Тем не менее, по всей видимости, противоминная артиллерия «Баерна» и «Бадена» имела весьма серьезный недостаток, а именно – относительно малое содержание взрывчатого вещества в снарядах. На самом деле, этот вопрос неясен, потому что значительное количество источников обходят этот вопрос молчанием, но, по имеющимся данным, содержание ВВ в бронебойном снаряде не превышало 0,99 кг. Что же до фугасных, то это совершенно неясно, но с учетом того, что ко Второй мировой войне новые снаряды для данного орудия имели 3,9-4,09 кг ВВ, крайне сомнительно, чтобы в период первой мировой войны было больше.
Все же С. Виноградов в монографии «Супердредноуты второго рейха «Байерн» и «Баден»» указывает для бронебойных 150-мм снарядов 3,0 – 3,9 кг, но это крайне сомнительно. В конце концов, британские полубронебойные 152-мм снаряды имели 3,4 кг ВВ, а фугасные – и вовсе 6 кг. С учетом вышесказанного, вероятнее всего, что содержание ВВ в бронебойном германском снаряде составляло 0,99 кг, а в фугасном – в пределах 3,5-3,9 кг, что намного ниже, чем аналогичные показатели британской пушки.
Почему так? По всей видимости, дело вот в чем: как мы знаем, немцы при строительстве своих дредноутов вовсе не придерживались концепции «только большие пушки». То есть они, конечно, устанавливали большое количество сперва 280-мм, а потом и 305-мм орудий, но при этом вовсе не собирались отказываться от среднего 150-мм калибра. На германских кораблях он был именно средним, функции противоминного выполняли 88-мм пушки, что, впрочем, конечно же не исключало возможности ведения огня из 150-мм орудий по атакующим миноносцам.
А в рамках концепции среднего калибра немцы могли испытывать потребность в том, чтобы их «шестидюймовые» снаряды пробивали кое-какую броню. Известно, что уменьшение содержания ВВ позволяет сделать корпус снаряда более прочным, обеспечив ему лучшую бронепробиваемость, и, по всей видимости, именно это и произошло с германскими 150-мм орудиями. У них бронебойный снаряд был полноценным бронебойным, а фугасный по своим возможностям, вероятно, был близок к английскому полубронебойному снаряду. Иными словами, по всей видимости, в Германии предпочли повысить бронепробиваемость 150-мм пушек в ущерб воздействию по небронированной цели, и, конечно, с точки зрения защиты корабля от миноносцев это не было лучшим решением.
Все 16 150-мм орудий размещались в отдельных казематах, высота их стволов над уровнем моря составляла 5,5 м.
Линкоры типа «Байерн» стали первыми дредноутами кайзеровского флота, на которых «промежуточный» 150-мм калибр стал, наконец, противоминным. Дело в том, что 88-мм пушки, ранее ориентированные на выполнение данной функции, уже в проекте получили иное назначение – они были зенитными.
Сама 88-мм/45 пушка была вполне «в тренде» тогдашних орудий схожего назначения – стреляла 10 кг снарядами с начальной скоростью 890 м/сек. на дальность до 11 800 м (почти 64 кабельтова), а его максимальный угол возвышения составлял 70%, что вполне позволяло стрелять по самолетам. Заряжание было унитарным, общая масса патрона составляла 15,6 кг. Скорострельность достигала 10 выстр./мин.
По проекту на линкорах типа «Байерн» должно было находиться восемь таких орудий, но, как ни странно, сам «Байерн» при сдаче флоту не имел их вообще, а «Баден» получил только два таких орудия. Впоследствии и на том, и на другом их количество было доведено до четырех.
Измерение дистанции до неприятеля осуществлялось посредством четырех дальномеров с базой 8 метров, и пяти – с базой три метра. Прочие приборы управления огнем были традиционны для германского флота. Более подробно мы остановимся на этой теме при сравнении «Ривенджей», «Байернов» и «Пенсильваний», пока же отметим, что они, хотя и были примитивнее английских, все же обеспечивали очень неплохие показатели точности стрельбы.
Торпеды
Помимо ультимативно-мощного артиллерийского вооружения, линкоры типа «Байерн» получили столь же серьезное торпедное оружие. И если 380-мм/45 орудия «Байерна» все же имели свой аналог в Англии, то 600-мм торпеды Н-8 образца 1912 г. неоспоримо занимают верхнюю строчку рейтинга «самодвижущихся мин» времен Первой мировой войны. Полный вес снаряженной торпеды составлял 2 160 кг, при этом боевая часть содержала 250 кг заряд тротила (по другим данным, гексанита). Что же до дальности и скорости хода, то здесь имеются противоречивые данные – согласно одним источникам торпеда могла пройти 6 км на 36 узлах или 14 км на 30 узлах, согласно другим — 13 километров, двигаясь 28 узловым ходом.
Линкоры типа «Байерн» располагали пятью подводными торпедными аппаратами – одним носовым и двумя бортовыми, последние были развернуты в нос на 20 град. от траверза. Боекомплект к одному аппарату составлял 4 торпеды, соответственно, всего «Байерн» нес 20 торпед.
Вне всякого сомнения, мы будем абсолютно правы, утверждая, что, разместив столь мощное торпедное вооружение на линкорах, немцы совершенно зря «выбросили» много десятков тонн полезной нагрузки и кубометров внутреннего пространства. Но мы говорим с высоты послезнания, а в те годы военно-морские специалисты считали совсем по-другому. Вспомним, что примерно в те же самые годы, в Англии, чей-то робкий голос, высказавшийся было за снятие торпед с линейных кораблей, был немедленно заглушен безапелляционным заявлением: «От торпедного оружия линкоров зависит судьба Империи!» и никто не рискнул оспорить это.
Бронирование
"Байерн" перед началом испытаний 1916 г
Длина цитадели линкоров типа «Байерн» составляла 58% общей длины корабля. Ее основу составлял главный броневой пояс, шедший почти от начала барбета 1-ой башни и почти до конца барбета 4-ой башни, замыкаясь казематами, перпендикулярными оси корабля, при этом барбеты вышеупомянутых башен немного выступали за них, что весьма хорошо видно на одной из нижеприведенных схем. Главный броневой пояс состоял из плит высотой 3 720 мм. Его верхняя кромка находилась на уровне средней палубы корабля, а нижняя опускалась на 1 700 мм ниже ватерлинии. Таким образом, при нормальном водоизмещении линкора его главный бронепояс защищал борт вплоть до 2 020 мм над уровнем моря. Толщина бронеплит на всем ее «надводном» участке и еще 350 мм «под водой» (то есть на протяжении 2 370 мм от верхней кромки) составляла 350 мм, далее же ее толщина на протяжении оставшихся 1 350 мм постепенно утоньшалась до 170 мм на нижней кромке.
Бронеплита "Байерна" — поперечное сечение и схема расположения броневых болтов
Прямо над главным броневым поясом, по всей его длине, и по высоте от средней до верхней палубы шел второй, 250 мм броневой пояс, высота его бронеплит составляла 2 150 мм. Таким образом, в пределах цитадели линкоры типа «Байерн» имели полностью бронированный борт. Однако вертикальная защита цитадели вовсе не исчерпывалась двумя указанными поясами – дело в том, что за ними, на некотором удалении от бортов, от верхней до нижней палубы, на всем протяжении 250-350-мм бронепоясов шла еще противоосколочная 30 мм переборка. Забегая вперед отметим, что горизонтальная часть бронепалубы в пределах цитадели проходила на уровне нижней палубы, и от нее шли скосы к нижней кромке 350-мм бронеплит. Соответственно, верх 30 мм переборки располагалась на уровне верхней палубы и верхней кромки 250 мм броневого пояса, а нижняя кромка этой переборки соединялась с броневой палубой в месте, где начинался скос. С учетом того, что броневая палуба в пределах цитадели имела 30 мм толщины о всей длине, и на скосах, и на горизонтальной части, получалось некое подобие схемы русских дредноутов – за главным, и за верхним бронепоясом находился сплошной второй контур защиты, образованный 30 мм бронепереборкой и скосами.
Правда, помимо собственно толщин брони, было в этой конструкции еще одно отличие. Как правило, скосы броневой палубы линкоров соединялись с нижней кромкой броневого пояса, в месте, где броня заканчивалась и начиналась обычная, стальная обшивка. Но германские конструкторы сочли, что крепление в один узел скосов, бронепояса и обшивки ослабляет конструкцию в целом, поэтому на линкорах типа «Байерн» скосы броневой палубы соединялись с главным броневым поясом, немного не доходя до его нижней кромки.
Более того, подводную часть корабля по всей длине цитадели защищала бронированная противоторпедная переборка толщиной 50-мм, проходящая от самого днища до стыка скосов и горизонтального участка броневой палубы и даже немного выше. Она находилась в одной плоскости с 30 мм бронепереборкой, и следовало бы ожидать, что они просто плавно перетекут одна в другую, то есть получится сплошная переборка от днища до главной палубы, просто в трюме до броневой палубы она будет иметь толщину 50 мм, а свыше – 30 мм. Но немцы почему-то так не поступили – обе эти переборки соединялись «внахлест», так что над броневой палубой по всей длине цитадели на высоте 0,8 м от броневой палубы бронепереборка имела 80 мм (30 + 50).
С носа и кормы цитадель по всей своей высоте (от верхней палубы до нижней кромки бонеплит главного пояса) замыкалась траверзами, перпендикулярными оси корабля, их толщина составляла 200 мм за исключением той их части, которая располагалась в пространстве между средней и нижней палубами и 30 мм бронепереборками – там толщина траверзов составляла 300 мм.
Рассмотрим теперь «крышку», закрывавшую цитадель сверху: как мы уже говорили, броневой пояс и бронепереборки доходили до верхней палубы. Она, в пределах цитадели, имела бронирование толщиной 30 мм, но не сплошное. Дело в том, что значительную часть верхней палубы занимал стоявший на ней каземат 150-мм орудий, и вот там, где верхняя палуба являлась также полом каземата, она не имела никакой защиты.
А каземат простирался от 1-ой башни до 3-ей, при этом его стенки соединялись с барбетами указанных башен. Сами эти стенки имели толщину 170 мм, крыша казематов имела дифференцированную защиту 30-40 мм, причем 30 мм участки проходили непосредственно над орудиями. Внутри каземат разделялся 20 мм стальными перегородками – не совсем ясно, была ли это броневая или же конструкционная сталь.
В целом же получалось следующее – для того, чтобы поразить защищаемое цитаделью пространство, вражеский снаряд должен был преодолеть:
1. Ниже ватерлинии – бронеплиту 350 мм толщины, либо тот ее участок, где она понижалась до 170 мм, 30 мм скос и 50 мм бронепереборку ПТЗ, то есть (здесь и далее без учета наклона бронелистов) 250-430 мм брони.
2. На участке 0,8 м выше ватерлинии – 350 мм броневой пояс, 80 мм участок вертикальной брони (там, где 30 мм бронепереборка находилась «внахлест» с 50 мм переборкой ТЗ) и 30 мм горизонтального участка броневой палубы, а всего – 460 мм вертикальной и горизонтальной брони.
3. На участке на высоте 0,8-1,2 м от ватерлинии – 350 мм броневой пояс, 30 мм бронепереборка и 30 мм горизонтальный участок броневой палубы, а всего – 410 мм вертикальной и горизонтальной брони.
4. На высоте 2,2-4,15 м от ватерлинии – 250 мм верхний пояс, 30 мм бронепереборка и 30 мм участок броневой палубы, а всего 310 мм вертикальной и горизонтальной брони.
5. На уровне верхней палубы – 30 мм горизонтальной брони верхней палубы и столько же броневой, то есть в совокупности 60 мм.
6. По высоте каземата – казалось бы, тут имеется та же уязвимость, что и описанная нами ранее у линкоров типа «Ривендж». И действительно – снаряд, пробивший 170 мм каземат, не имеет под собой более никакой бронеприграды, кроме 30 мм нижней палубы со скосами. Однако здесь есть немаловажный нюанс. Англичане подняли горизонтальную часть своей бронепалубы на уровень главной палубы, и таким образом, вражеский снаряд, пробивший 152 мм верхний пояс (нижняя кромка которого как раз и находилась на уровне главной палубы), как раз и попадал в нее, а удара, или взрыва на броне тяжелого снаряда 50 мм бронеплита, конечно, выдержать не могла. Но с немецкими линкорами получилась немного другая история – дело в том, что для того, чтобы добраться до 30 мм броневой палубы, вражескому снаряду следовало, пробив 170 мм стенку каземата, «уйти» более чем на два межпалубных пространства вниз. С учетом нормализации снаряда в момент попадания в каземат, когда угол его падения уменьшился бы, шансов на то, что снаряд сможет достичь 30 мм броневую палубу практически не имелось, так что если германской броневой палубе что-то могло угрожать, то это только осколки разорвавшегося снаряда. Кроме того, небольшую дополнительную защиту представляли собой верхняя и средняя палубы, которые, хотя и не имели брони, были изготовлены из 8 мм стали.
7. На уровне крыши каземата – 30-40 мм горизонтальной брони крыши и 30 мм горизонтальный участок бронепалубы, то есть, в совокупности, 60-70 мм горизонтальной брони.
Вне пределов цитадели корпус германского линкора также имел самую основательную защиту. От 350 мм бронепояса в нос шли сперва 200 мм бронеплиты, а затем – 150 мм, замыкавшиеся 140 мм траверзом. Броневой пояс не доходил немного (приблизительно – 14 м) до форштевня, но здесь обшивка борта имела утолщение до 30 мм. В корму, не доходя нескольких метров до ахтерштевня, шел 200 мм пояс, замыкавшийся 170 мм траверзом, располагавшийся, как и остальные, перпендикулярно оси корабля, но при этом был слегка наклонен в сторону носа.
Интересно, что 150 и 200 мм бронеплиты не совпадали по размеру и расположению с 350 мм плитами главного броневого пояса. Как мы уже говорили, главный броневой пояс имел высоту 3 720 мм, а вот вне цитадели бронеплиты имели высоту 4 020 м, причем их верхняя кромка располагалась на 330 мм выше главного бронепояса, а нижняя находилась на 1 670 мм ниже ватерлинии, то есть «не дотягивала» до главного бронепояса на 30 мм. Заметим также, что к низу носовые 150-200 мм бронеплиты утоньшались до 130 мм, а вот в корме 200 мм плиты – только до 150 мм.
Таким образом, помимо цитадели, образованной 350-мм главным броневым поясом и 200 мм траверзами линкоры типа «Баейрн», получили еще по два «бронекороба» в носу (150-200 мм борт и 140 мм травез) и в корме (200 мм борт и 170 мм траверз). Носовая «коробка» была сверху полностью открытой, и только по нижней ее кромке от 200 мм траверза до самого форштевня шла броневая палуба без скосов толщиной 60 мм. В корме все было еще лучше – здесь бронепалуба цитадели как бы продолжалась (вместе со скосами), имея сперва толщину 60 мм, затем – 100 мм и, наконец, над румпельным отделением 120 мм, где палуба немного приподнималась – впрочем, до верхней кромки 200 мм бонеплит она, конечно же, нигде не доходила.
Форма германских башен серьезно отличалась от башен линкоров других держав, представляя собой весьма необычный многогранник, ставший «визитной карточкой» линкоров «Байерн» и капитальных кораблей третьего рейха. Соответственно, вертикальное бронирование башен 380-мм/45 орудий имело: лоб – 350 мм, бока – 250 мм, тыльная часть – 290 мм. Горизонтальная часть крыши башни имела толщину 100 мм. Что же до бронеплит, под углом соединяющих вертикальное бронирование и крышу башен, то дело здесь обстояло так – лобовая бронеплита имела наклон 30 град. и толщину 200 мм, а боковые плиты располагались под углом 25 град и имели 120 мм толщины.
Барбеты имели почти столь же сложносочиненную конструкцию, что и на линкорах типа «Ривендж», но нужно отметить, что на германских линкорах она выглядит и рациональнее, и основательнее. Барбеты первых трех башен над палубой полубака, и барбет 4-ой башни над верхней палубой имели толщину 350 мм, и ту же толщину имели барбеты 1-ой и 4-ой башен в местах, где эти барбеты выдавались за пределы траверзов цитадели. Исключением являлся узкий сектор в 44 градуса 2-ой и 3-ей башен, располагавшийся в сторону 1-ой и 4-ой башен соответственно – там барбет защищался впереди (позади) стоящей башней, и вражеский снаряд мог попасть в нее только под большим углом, так что броневая защита в этом районе уменьшалась с 350 до 250 мм. В остальных частях бронирование барбетов также было ослаблено с учетом бортовой и/или палубной брони, дававших им дополнительную защиту. Так, барбеты 1-ой, 2-ой и 3-ей башен между палубой полубака и верхней палубой в части, прикрытой 170 мм стенками казематов, имели толщину 170 мм – чтобы добраться до нее, нужно было пробить либо стенки каземата, либо его 30-40 мм крышу. А вот ниже верхней палубы в защите барбетов наблюдалось заметно большее разнообразие. Так, от верхней до средней палубы (напротив 250 мм бронепояса) барбеты 1-ой и 2-ой башен имели толщину 80 мм – чтобы дотянуться до них, вражескому снаряду следовало пробить сперва 250 мм борт и 30 мм бронепереборку. Впрочем, тут наличествовала и определенная уязвимость, свойственная практически всем кораблям, имеющим «лоскутную» бронезащиту – если бы тяжелый снаряд ударил в верхнюю палубу, не долетев до стенки каземата, то его отделяло бы от 80 мм барбета только 30 мм горизонтальной защиты верхней палубы и вертикальная 30 мм бронеперегородка, что никак не могло бы остановить крупнокалиберный боеприпас. Броня барбета 3-ей башни между верхней и средней палубами имела переменную толщину 80-115 мм, а 4-ая башня – и вовсе 200 мм. Что же до защиты от средней до нижней палубы (напротив 350 мм бронеплит), то здесь у первых трех башен она истончалась до 25 мм, а у четвертой – 115 мм. С одной стороны, мы опять видим определенную уязвимость, потому что снаряд мог «добраться» до пространства ниже средней палубы, пробив под углом верхний пояс весьма умеренной 250 мм толщины, но, на протяжении значительной части траектории ему противостояла бы далее не 30 мм, а 80 мм бронеперегородка, возвышающаяся над нижней палубой на 80 см и 25 мм собственно барбета.
Боевых рубок у линкоров типа «Байерн» было две, причем главная, расположенная в носу, имела коническую форму «вершиной вниз» — ее стенки имели неравномерный наклон в 10 град к диаметральной плоскости и 6-8 град. по траверзу. Боевая рубка имела три этажа – верхний защищался 350 мм вертикальной броней и 150 мм крышей, средний – 250 мм, а нижний, располагавшийся уже под палубой полубака – 240 мм. Обращает на себя внимание такое конструкторское решение – ширина броневой рубки составляла 5 м, что было больше ширины дымовых труб, и позволяло через прорези в броне видеть корму линкора. Кроме того, в бою прорези в рубке закрывались, а обзор из нее осуществлялся посредством перископов, размещенных на 150 мм крыше. Носовая боевая рубка связывалась с центральным постом, находящимся в глубине корпуса специальной шахтой квадратного сечения и с шириной 1 метр. Толщина ее брони составляла 70 мм выше палубы полубака и 100 мм – ниже.
С кормовой боевой рубкой все было намного проще – она была меньше, имела форму цилиндра, со стенками 170 мм и крышей 80 мм толщины. Она также располагала бронеколодцем, имевшем 180 мм броню выше уровня палубы полубака и 80 мм – ниже его.
Линкор "Баден" в 1918 г. Хорошо видна кормовая боевая рубка
Кроме всего вышесказанного, имели защиту вырезы дымоходов в нижней палубе и палубе полубака. Она представляла собой броневые колосниковые решетки, уложенные как бы поверх прорезей, позволяющие дыму невозбранно подниматься вверх, но все же защищающие котлы от проникновения в дымоходы крупных осколков. К сожалению, автор настоящей статьи не смог разобраться в их конструкции, но если кратко – они представляли собой решетки из броневой стали.
В завершение хотелось бы упомянуть еще три факта, касающихся броневой защиты линкоров типа «Байерн». Первое – все бронеплиты 75 мм и более толстые производились из цементированной брони Круппа, вся броня меньшей толщины была гомогенной (не имела закаленного поверхностного слоя). Второе – немцы придавали большое значение целостности бронепоясов, в том смысле, чтобы не допускать продавливания или выпадения плит, хотя бы и не пробитых вражеским снарядом. С этой целью они не только обращали исключительное внимание на стыки бронеплит, но и предусмотрели их крепление шпонками. И, наконец, третье. Общий вес брони линкоров типа «Байерн» составил 11 410 т., или 40,4% от нормального водоизмещения.
На этом мы заканчиваем описание бронирования линкоров типа «Байерн», а вот завершить обзор этих линкоров получится только в следующей статье.
Продолжение следует…
- Автор:
- Андрей из Челябинска
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