Гвадалахарский разгром Бенито Муссолини. Часть 4
11-го марта итальянцы решили продолжать наступление - овладеть районом Ториха и открыть дорогу на Гвадалахару, а затем выйти на фронт Гвадалахара, Дурон, Сифуэнтес.
3-й волонтерской дивизии, наступая вдоль Французского шоссе, следовало овладеть районом Трихуэке. 2-я волонтерская дивизия с приданными частями должна была, наступая вдоль шоссе Бриуэга - Ториха, захватить район Ториха. 1-я волонтерская дивизия шла из резерва, а дивизия «Литторио» подтягивалась в район Альмадронес.
Около 11 часов 11 марта началась мощная артподготовка. А затем пехота 3-й волонтерской дивизии совместно с танками атаковала позиции 11-й интернациональной бригады на Французском шоссе - нанося главный удар на Трихуэке. Против 12-й интернациональной бригады развернулась вся 2-я волонтерская дивизия.
Бойцы 11-й и 12-й бригад при поддержке танков с небывалым мужеством отбивали атаки итальянцев, нанося последним большие потери.
Эпизод Гражданской войны в Испании. Пулеметчики в бою
Несмотря на крайне плохие метеоусловия (в ночь на 11 марта и весь день 11 марта шел непрерывный дождь, а небо было закрыто низкими облаками), 10 республиканских самолетов в 11 часов 40 минут атаковали 2-ю волонтерскую дивизию в районе Бриуэга.
Истребители появились внезапно – со 150-200-метровой высоты обрушившись на итальянцев. Атака с воздуха вызвала панику и значительно затормозила развитие наступления 2-й дивизии. Вследствие этого, несмотря на огромное превосходство в силах, итальянцы только во второй половине дня смогли (незначительно) потеснить 12-ю интернациональную бригаду и захватить Паласио де Ибарра.
На боевом участке 11-й интернациональной бригады противник ввел в бой 15 огнеметных танков. Внезапное появление этого нового вида оружия поколебало мужество республиканских бойцов - и они начали отходить, оставив врагу Трихуэке.
Но и в течение 11-го марта фашисты не смогли решить поставленных задач - республиканцы в основном удержали позиции, оставив противнику только Трихуэке на Французском шоссе. Тем не менее, положение республиканцев оставалось очень тяжелым.
Ночью в Ториха сосредоточилась 2 бригада Листера и 31 танк 2-го танкового батальона. Эти силы были недостаточны для того, чтобы разрешить в пользу республиканцев наступивший кризис сражения - ведь противник располагал еще крупными неиспользованными резервами.
Учитывая важное тактическое значение Трихуэке, командование республиканцев решило в ходе контратаки 12-го марта вернуть этот пункт, восстановив положение.
2 бригаде Листера при поддержке 18 танков следовало наступать от Ториха вдоль Французского шоссе - и выбить итальянцев из Трихуэке. Левофланговый батальон 11-й бригады с 20-ю танками должен был содействовать 2 бригаде, наступая в направлении Каса дель Кобо. Наступление должно было поддерживаться четырьмя артиллерийскими батареями.
Итальянцы на 12-е марта намечали выполнение задач, которых они не могли выполнить накануне. Для этого в районе Бриуэга, левее 2-й дивизии, развертывалась 1-я волонтерская дивизия. Т. о., против 12-й интернациональной бригады фашисты развертывали две свои дивизии. «Литторио» выдвигалась из Альмадронес к Трихуэке - с задачей развития успеха вдоль Французского шоссе. 3-я волонтерская, после смены дивизией «Литторио», должна была отойти во второй эшелон.
Т. о., 12 марта итальянцы вводили в бой все свои четыре дивизии с многочисленной техникой - для того чтобы окончательно разгромить основную группировку республиканских войск.
В результате этих решений сторон, 12-го марта разыгрались бои, предопределившие исход всей операции.
В 12 часов 12 марта 2 бригада Листера (2 батальона в первом эшелоне), развернувшись в 1,5 км севернее Ториха по сторонам Французского шоссе, при поддержке танков и артиллерии перешла в наступление на Трихуэке. Авангардные батальоны бригады опрокинули передовые части итальянцев, и, преследуя их, подошли к Трихуэке, где бригада была встречена сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника и залегла.
В 13 часов 30 минут итальянцы перешли в контрнаступление против бригады Листера – действуя из Трихуэке при поддержке сильного артиллерийского огня. И начали теснить республиканцев вдоль Французского шоссе. Итальянцы начали атаку и со стороны Бриуэга - против 12-й интернациональной бригады.
Напряженный бой разгорелся по всему фронту. Итальянцы медленно продвигались вперед, тесня батальоны 11-й и 12-й интернациональных бригад. Обстановка для республиканцев становилась угрожающей.
Положение спасла республиканская авиация.
Республиканские летчики около истребителя И-15
Несмотря на сильную облачность и разбухшие от дождей аэродромы, 30 республиканских истребителей поднялись в воздух - и нанесли удар по мотоколонне дивизии «Литторио» на шоссе южнее Гаханехос. Воздушный удар оказался полностью неожиданным для противника и имел очень большой успех. Так, один полк дивизии «Литторио» был разгромлен и полностью выведен из строя.
В 14 часов 30 минут 40 республиканских истребителей, пополнив боекомплект, вновь поднялись в воздух, и атаковали в районе Бриуэга 2-ю и 1-ю волонтерские дивизии. 1-я дивизия испытала настолько мощный удар, что наступление соединения было сорвано.
Итальянская авиация попыталась было тоже проявить активность - но, потеряв два самолета, была отогнана республиканскими истребителями.
Удачные действия республиканской авиации сыграли огромную роль. Наступление фашистов было почти полностью парализовано. Использовав замешательство противника, республиканцы в ходе энергичных контратак отбросили итальянцев в исходное положение - и продвинулась до Трихуэке.
Бой 12-го марта стал, как отмечалось, кризисом операции - и кризис разрешался в пользу республиканцев. Введя в бой все силы, фашисты не только не имели успеха, но наоборот, понесли большие потери и были серьезно расстроены. Республиканцы 12 марта, не потеряли ни одного танка или самолета – при том что танки расстреляли по 2 боекомплекта, а авиация осуществила 178 самолетовылетов, израсходовав 500 авиабомб и 200000 патронов.
Обстановка 12 марта 1937 г.
Под влиянием неудач 12-го марта командование итальянского корпуса отказалось от дальнейшего наступления и решило перейти к обороне. Это решение иллюстрирует важное влияние морального фактора на командование соединением - генерал Манчини, несмотря на огромное превосходство в силах, под впечатлением потерь, понесенных от республиканской авиации, фактически признает свое поражение и полностью отдает инициативу в руки оппонента.
День 13-го марта принес новые победы республиканцам. К исходу дня 2 бригада Листера и 1 ударная бригада Кампесино овладели Трихуэке, отбросив дивизию «Литторио» к северу. 14 марта республиканцы заняли Паласио де Ибарра, захватив много пленных, орудий, пулеметов и снаряжения.
Таким образом, инициатива перешла в руки республиканцев. Командование последних готовилось к переходу в решительное контрнаступление.
Необходимо отметить, что одной из основных причин, заставивших итальянское командование отказаться от продолжения наступления, было невысокое моральное состояние итальянских «волонтеров». Они не только не проявляют никакого боевого энтузиазма, о чем громко кричали фашистские газеты и Муссолини лично, но, наоборот, прямо отказывались воевать.
Итальянский комкор генерал Манчини в своем приказе от 16. 03. 1937 г. № 2984 отмечал наличие фактов самострелов, отсутствия ранений под повязками у некоторых «раненых» и то что некоторые раненые сопровождаются в тыл людьми, не имеющими на это права и желающими покинуть передовою. Командиры дивизий и королевские карабинеры должны были проявлять особую бдительность в госпиталях, санитарных отрядах, пунктах первой медпомощи, на дорогах и т. д. Лица, изобличенные в вышеуказанных правонарушениях подлежали расстрелу на месте.
Но боеспособность итальянских войск лишь еще более упала.
Окончание следует...
3-й волонтерской дивизии, наступая вдоль Французского шоссе, следовало овладеть районом Трихуэке. 2-я волонтерская дивизия с приданными частями должна была, наступая вдоль шоссе Бриуэга - Ториха, захватить район Ториха. 1-я волонтерская дивизия шла из резерва, а дивизия «Литторио» подтягивалась в район Альмадронес.
Около 11 часов 11 марта началась мощная артподготовка. А затем пехота 3-й волонтерской дивизии совместно с танками атаковала позиции 11-й интернациональной бригады на Французском шоссе - нанося главный удар на Трихуэке. Против 12-й интернациональной бригады развернулась вся 2-я волонтерская дивизия.
Бойцы 11-й и 12-й бригад при поддержке танков с небывалым мужеством отбивали атаки итальянцев, нанося последним большие потери.
Эпизод Гражданской войны в Испании. Пулеметчики в бою
Несмотря на крайне плохие метеоусловия (в ночь на 11 марта и весь день 11 марта шел непрерывный дождь, а небо было закрыто низкими облаками), 10 республиканских самолетов в 11 часов 40 минут атаковали 2-ю волонтерскую дивизию в районе Бриуэга.
Истребители появились внезапно – со 150-200-метровой высоты обрушившись на итальянцев. Атака с воздуха вызвала панику и значительно затормозила развитие наступления 2-й дивизии. Вследствие этого, несмотря на огромное превосходство в силах, итальянцы только во второй половине дня смогли (незначительно) потеснить 12-ю интернациональную бригаду и захватить Паласио де Ибарра.
На боевом участке 11-й интернациональной бригады противник ввел в бой 15 огнеметных танков. Внезапное появление этого нового вида оружия поколебало мужество республиканских бойцов - и они начали отходить, оставив врагу Трихуэке.
Но и в течение 11-го марта фашисты не смогли решить поставленных задач - республиканцы в основном удержали позиции, оставив противнику только Трихуэке на Французском шоссе. Тем не менее, положение республиканцев оставалось очень тяжелым.
Ночью в Ториха сосредоточилась 2 бригада Листера и 31 танк 2-го танкового батальона. Эти силы были недостаточны для того, чтобы разрешить в пользу республиканцев наступивший кризис сражения - ведь противник располагал еще крупными неиспользованными резервами.
Учитывая важное тактическое значение Трихуэке, командование республиканцев решило в ходе контратаки 12-го марта вернуть этот пункт, восстановив положение.
2 бригаде Листера при поддержке 18 танков следовало наступать от Ториха вдоль Французского шоссе - и выбить итальянцев из Трихуэке. Левофланговый батальон 11-й бригады с 20-ю танками должен был содействовать 2 бригаде, наступая в направлении Каса дель Кобо. Наступление должно было поддерживаться четырьмя артиллерийскими батареями.
Итальянцы на 12-е марта намечали выполнение задач, которых они не могли выполнить накануне. Для этого в районе Бриуэга, левее 2-й дивизии, развертывалась 1-я волонтерская дивизия. Т. о., против 12-й интернациональной бригады фашисты развертывали две свои дивизии. «Литторио» выдвигалась из Альмадронес к Трихуэке - с задачей развития успеха вдоль Французского шоссе. 3-я волонтерская, после смены дивизией «Литторио», должна была отойти во второй эшелон.
Т. о., 12 марта итальянцы вводили в бой все свои четыре дивизии с многочисленной техникой - для того чтобы окончательно разгромить основную группировку республиканских войск.
В результате этих решений сторон, 12-го марта разыгрались бои, предопределившие исход всей операции.
В 12 часов 12 марта 2 бригада Листера (2 батальона в первом эшелоне), развернувшись в 1,5 км севернее Ториха по сторонам Французского шоссе, при поддержке танков и артиллерии перешла в наступление на Трихуэке. Авангардные батальоны бригады опрокинули передовые части итальянцев, и, преследуя их, подошли к Трихуэке, где бригада была встречена сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника и залегла.
В 13 часов 30 минут итальянцы перешли в контрнаступление против бригады Листера – действуя из Трихуэке при поддержке сильного артиллерийского огня. И начали теснить республиканцев вдоль Французского шоссе. Итальянцы начали атаку и со стороны Бриуэга - против 12-й интернациональной бригады.
Напряженный бой разгорелся по всему фронту. Итальянцы медленно продвигались вперед, тесня батальоны 11-й и 12-й интернациональных бригад. Обстановка для республиканцев становилась угрожающей.
Положение спасла республиканская авиация.
Республиканские летчики около истребителя И-15
Несмотря на сильную облачность и разбухшие от дождей аэродромы, 30 республиканских истребителей поднялись в воздух - и нанесли удар по мотоколонне дивизии «Литторио» на шоссе южнее Гаханехос. Воздушный удар оказался полностью неожиданным для противника и имел очень большой успех. Так, один полк дивизии «Литторио» был разгромлен и полностью выведен из строя.
В 14 часов 30 минут 40 республиканских истребителей, пополнив боекомплект, вновь поднялись в воздух, и атаковали в районе Бриуэга 2-ю и 1-ю волонтерские дивизии. 1-я дивизия испытала настолько мощный удар, что наступление соединения было сорвано.
Итальянская авиация попыталась было тоже проявить активность - но, потеряв два самолета, была отогнана республиканскими истребителями.
Удачные действия республиканской авиации сыграли огромную роль. Наступление фашистов было почти полностью парализовано. Использовав замешательство противника, республиканцы в ходе энергичных контратак отбросили итальянцев в исходное положение - и продвинулась до Трихуэке.
Бой 12-го марта стал, как отмечалось, кризисом операции - и кризис разрешался в пользу республиканцев. Введя в бой все силы, фашисты не только не имели успеха, но наоборот, понесли большие потери и были серьезно расстроены. Республиканцы 12 марта, не потеряли ни одного танка или самолета – при том что танки расстреляли по 2 боекомплекта, а авиация осуществила 178 самолетовылетов, израсходовав 500 авиабомб и 200000 патронов.
Обстановка 12 марта 1937 г.
Под влиянием неудач 12-го марта командование итальянского корпуса отказалось от дальнейшего наступления и решило перейти к обороне. Это решение иллюстрирует важное влияние морального фактора на командование соединением - генерал Манчини, несмотря на огромное превосходство в силах, под впечатлением потерь, понесенных от республиканской авиации, фактически признает свое поражение и полностью отдает инициативу в руки оппонента.
День 13-го марта принес новые победы республиканцам. К исходу дня 2 бригада Листера и 1 ударная бригада Кампесино овладели Трихуэке, отбросив дивизию «Литторио» к северу. 14 марта республиканцы заняли Паласио де Ибарра, захватив много пленных, орудий, пулеметов и снаряжения.
Таким образом, инициатива перешла в руки республиканцев. Командование последних готовилось к переходу в решительное контрнаступление.
Необходимо отметить, что одной из основных причин, заставивших итальянское командование отказаться от продолжения наступления, было невысокое моральное состояние итальянских «волонтеров». Они не только не проявляют никакого боевого энтузиазма, о чем громко кричали фашистские газеты и Муссолини лично, но, наоборот, прямо отказывались воевать.
Итальянский комкор генерал Манчини в своем приказе от 16. 03. 1937 г. № 2984 отмечал наличие фактов самострелов, отсутствия ранений под повязками у некоторых «раненых» и то что некоторые раненые сопровождаются в тыл людьми, не имеющими на это права и желающими покинуть передовою. Командиры дивизий и королевские карабинеры должны были проявлять особую бдительность в госпиталях, санитарных отрядах, пунктах первой медпомощи, на дорогах и т. д. Лица, изобличенные в вышеуказанных правонарушениях подлежали расстрелу на месте.
Но боеспособность итальянских войск лишь еще более упала.
Окончание следует...
- Автор:
- Семен Задонский
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