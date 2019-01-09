Судостроительный завод имени 61 коммунара. Россия соблюдает Парижский договор

Корвет «Память Меркурия», построен в 1865 г.

Вице-адмирал Глазенап

Корвет «Львица» на стапеле

Корвет «Львица»

«Колдун» – броненосная башенная лодка типа «Ураган». Фото сделано в Дании

Схема монитора типа «Ураган»

Монитор «Стрелец» (тип «Ураган»). Заложен в 1863 году. Ныне является плавмастерской Балтфлота ВМФ России

Плавбатарея по проекту С. И. Чернявского, 1865 г.