Белая стратегическая конница. Рейд Мамонтова и борьба с ним. Ч. 4

25-го августа казачьи разъезды были замечены в 17 км северо-западнее Козлова, а в районе с. Радостная (14 км северо-западнее Козлова) были обнаружены 3 казачьи сотни. В направлении на Грязи разъезды появились у ст. Песковатка.26-го августа сильные разъезды мамонтовцев наблюдались у ст. Бригадирская (20 км южнее Богоявленска) и в районе Раненбурга. В районе последнего произошел бой. 300 - 400 сабель при поддержке артиллерии начали наступать на г. Раненбург.Находившиеся в городе красные отряды начали отступать и разбегаться. Но затем были приведены в чувство, посажены на бронепоезд «Непобедимый» - и 400 штыков брошены на ст. Раненбург. Но, несмотря на подошедшие из города Ряжска подкрепления (250 штыков) и отряд коммунаров (120 человек), город не удержали - и белым к 19-ти часам удалось ворваться в Раненбург.Но затем прибывшие 5 батальонов пехоты, кавбригада 56-й стрелковой дивизии и 2 бронепоезда красных перешли в концентрическое наступление – и при активном участии бронепоездов и авиаотрядов в тот же день к 21 часу отбили город.Казаки, выбитые из Раненбурга, отступили к Митягино и двинулись на г. Лебедянь - который в 17 часов 28-го августа заняли без боя, пройдя за 3 суток около 100 км.Находившийся в г. Лебедянь запасной батальон и ревком в панике разбежались, растеряв патроны и бросив орудие - причем когда противник находился еще в 18 км от города. Город был занят 300 конниками при 2 пулеметах.Лашевич отреагировал на факт оставления Лебедяни следующим образом: «Ревком Лебедяни оставил город, не использовав всех средств борьбы с казаками: приказываю немедленно арестовать и предать суду революционного трибунала. Предупреждаю все ревкомы и командный состав, что беспощадно, вплоть до расстрела, буду бороться с предателями, трусами и дезертирами, не исполняющими свой долг перед Революцией. Приказываю об этом немедленно поставить всех в известность».Главное командование решает напомнить командованию Южного фронта о необходимости принятия последним более твердых и решительных мер: «Приказом Совета Обороны и РВСР вам даны чрезвычайные права для создания сил и средств борьбы с казаками Мамонтова и вы обязаны создать эти силы во что бы то ни стало и всеми способами в кратчайший срок, и выдвинуть их к району действия казачьего рейда. Между тем, до сегодняшнего дня никаких существенных результатов этого развития не видно, за исключением рязанского ревкома, усилиями которого достигнут первый успех у гор. Раненбурга. Приказываю напрячь все силы в этой работе и к вечеру сегодня же, 29 августа, мне донести, что сделано. Обращаю ваше внимание, что, независимо от планомерной борьбы с ядром казаков, организуемой т. Лашевичем, следует вести самую энергичную партизанскую борьбу с казаками, облепив весь занятый ими район мелкими отрядами всякой численности в 30 - 40 бойцов. Эти отряды должны нападать на разъезды, заставы и другие мелкие отряды противника, очищать от него населенные пункты, леса, урочища, непрерывно тревожить его, не давая покоя ни днем, ни ночью. Для этой цели особенно полезны автопулеметные отряды и отряды на подводах с пулеметами, а также велосипедные отряды. Требую: 1) формирования таких отрядов и посылки их в район борьбы и 2) всем ревкомам и волсоветам немедленно донести что сделано в этом направлении».К 29-му августа основные силы конного корпуса находились в районе с. Богословское (20 км восточнее Липецка) и у с. Дмитровское (12 км западнее г. Лебедяни). Разъезды были замечены в 10 - 12 км южнее железной дороги Данков - Астапово.Стремясь преградить дальнейшее продвижение белых на запад и юг и прикрыть важнейшие железнодорожные узлы, красные сосредоточивают к 29 августа: один полк коммунаров - на ст. Грязи, другой полк коммунаров - в г. Липецке, 4500 штыков под командованием Я. Ф. Фабрициуса в г. Елец, 700 штыков - в г. Данкове, и 850 штыков - на ст. Астапово.Последним двум отрядам было приказано наступать на г. Лебедянь. Для содействия наступлению был назначен отряд в 1000 штыков под командованием Миленина.Кавалерийской бригаде 56-й стрелковой дивизии при поддержке отряда тамбовских курсантов и броне-отряда следовало наступать на Козлов.Начальнику авиации Южного фронта К. В. Акашеву было приказано усилить воздушную разведку и бомбометание. Всем командирам предписывалось обратить внимание на поддержание прочной связи.Движение соединений корпуса К. К. Мамонтова 30-го августа – на Елец.В ходе рассмотренных событий белые, обладая в основном конной массой, легко и быстро могли появляться в любом месте, опережая и обходя красные части. Последние, имея почти исключительно пехоту, причем в основном наспех сколоченную, не могли угнаться за мобильным противником. На категорические требования командования о принятии самых решительных мер стал поступать целый ряд просьб от командующих отрядами - о придаче им небольших конных частей. В противном случае, как сообщалось, они не в силах, при всем желании, выполнить приказ. Просьбы сопровождались определенной мотивировкой, например: «Имея противника большей частью конного и не имея сами конницы, мы, в лучшем случае, можем или удержать за собой определенные пункты, или выбить противника из тех или иных пунктов. Вся инициатива у противника, наша - лишь вдоль железной дороги. Разбить его окончательно и преследовать, не имея конницы, мы не можем. Противник перескакивает из одного района в другой. Равным образом, затруднено и развертывание. Борьба может принять самый затяжной характер, дезорганизующий жизнь всего тыла. Создать боеспособную конницу в достаточном количестве в краткий срок нельзя, - просим хотя бы по 300 - 400 сабель для каждого отряда, и тогда дело пойдет намного лучше».Штаб фронта также пришел к заключению, что поймать корпус Мамонтова единственной измотанной кавбригадой 56-й стрелковой дивизии не удастся. Пехота не в состоянии окружить кавалерию. Уничтожить конницу с помощью авиационной эскадрильи также не удастся – возможно лишь нанесение казакам некоторых потерь.Между тем, части К. К. Мамонтова вывели из строя участки железных дорог Раненбург – Астапово - Елец, Козлов - Грязи, Козлов – Тамбов, Грязи - Жердевка, Грязи – Елец – Ефремов - и жизнеобеспечение Южного фронта стало поддерживаться лишь по линии Тула – Орел - Курск и Орел – Верховье - Мармыжи.Белая конница освобождала города, рвала коммуникации, дезорганизовывала красный тыл. В ночь на 1-е сентября без сопротивления пал Елец - встретивший казаков торжественной музыкой. Занятие города произошло настолько быстро, что не успели эвакуироваться советские учреждения.В город вошли 2000 сабель во главе с К. К. Мамонтовым. Был разрушен ряд объектов инфраструктуры, распущены совхозы. Пленный комсостав красных был выпорот – но расстреляна лишь часть коммунистов и некоторые евреи. Пленные красноармейцы – включены в 3 обозных отряда.Казаки начали торговать реквизированным имуществом, и к городу потянулись тысячи крестьянских подвод - за дешевым товаром. На городской площади ежедневно происходили митинги против Советской власти, родственники забирали трупы близких, замученных в местном ЧК.Распуская ложные слухи о предстоящем движении на Ефремов, соединения корпуса двинулись в общем направлении на Воронеж.Правая колонна шла на ст. Касторная (узел Елец - Валуйки и Воронеж - Курск) и 4-го сентября овладела, после артиллерийского боя, в котором участвовало со стороны казаков 6 орудий, ст. Набережная (16 км севернее ст. Касторная), пройдя в этот день свыше 80 км.Средняя колонна, двигавшаяся из Ельца в направлении к г. Задонск, к утру 5-го сентября заняла этот город.Левая колонна из Ельца направилась на юго-восток - и 5 сентября разъезды силой до 200 сабель, появились у с. Боранский завод (20 км южнее Липецка), у с. Кривки (30 км южнее Липецка), разобрав железнодорожный путь у ст. Дрязги, ст. Прибыткова (линия Воронеж - Грязи) и ст. Казинка (линия Грязи - Липецк).Теперь корпус сопровождал огромный обоз длиной в 30 км.6-го сентября белые заняли ст. Касторная, и один из полков с броневиком, после разрушения станции, двинулся на Воронеж. Левая колонна в тот же день овладела ст. Грязи.Бой под Касторной продолжался почти сутки. Со стороны белых участвовало две роты пехоты, 6 конных сотен, 8 орудий и бронелетучка с 4 орудиями. Со стороны красных действовал отряд Козицкого: 3-й полк коммунаров и один полк 3-й стрелковой дивизии. Оставив Касторную, красные отошли на юг и на запад - к ст. Суковкина и к ст. Лачиново.Движение корпуса Мамонтова от Ельца на юг породило у красных опасение о возможности нового прорыва Южного фронта - с севера (казаками Мамонтова), и с юга - идущим на выручку последнему корпусом генерала Шкуро. Считалось необходимым не только не допустить такого прорыва, но и окружить Мамонтова. Южный фронт усиленно накачивался войсками – на него были переброшены 21-я и 37-я стрелковые дивизии.