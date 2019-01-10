Короткоствол. Проект для единомышленников. Обобщение
Быть или не быть — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их?
Вильям Шекспир. "Гамлет"
Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их?
Вильям Шекспир. "Гамлет"
Те, кто читал мою предыдущую статью «Короткоствол. Проект для единомышленников», помнят, что я там обещал проанализировать по этому материалу предложения и комментарии, сделав их обобщение.
Что ж, выполняю обещанное. Скажу прямо, никто, ни оппоненты, ни единомышленники, не смогли высказать ничего, что бы уже много раз не прозвучало в наших предыдущих многолетних спорах. Но по-прежнему радует, что сама тема для всех резко актуальна, привлекает массовое внимание и активность читателей. Спасибо за это всем, несмотря на то, что немало тех, кто в своих откликах "поливает" меня и моих единомышленников очень даже не по-детски.
Ладно. Представляю свой "разбор полётов". Напоминаю, что в предыдущем материале я дал девять пунктов, в которых были утверждения и вопросы к нам со стороны хоплофобов, тут же к ним мои ответы, и попросил дополнить, если что-то пропущено. Вот это перечисление:
1. Русские в массе бескультурны, склонны к пьянству, хамству и несдержанности. Им оружие доверять опасно.
2. Если разрешить короткоствол, то его сразу накупят преступники и психи, а разрешающие справки будут получать за взятки у продажных полицейских и врачей. Или начнут нападать на людей с целью завладеть их пистолетами.
3. В странах, где доступ граждан к оружию более свободен, регулярно бывают массовые убийства. Хотите, чтобы и в России это началось?
4. Среди владельцев гражданского оружия может возрасти риск несчастных случаев из-за него.
5. После разрешения пистолетов их владельцы будут массово попадать под суд за нарушение закона о пределах необходимой обороны.
6. Вам что, травматических пистолетов недостаточно?
7. Вас что, каждый день убивают, насилуют, грабят?
8. Преступники будут отнимать пистолеты у легальных владельцев.
9. Мы все платим государству налоги, вот пусть оно своими силовыми структурами и обеспечивает нам безопасность.
Мои ответы на эти пункты можно посмотреть в предыдущей статье. В комментариях читателей не было конкретно предложено ни одного дополнения к названному перечню, поэтому я позволю себе добавить парочку пунктов, исходя из анализа этих многочисленных суждений, тут же дав свои ответы на эти дополнения. Вот они.
10. Как вы, сторонники личного короткоствола, сможете защищаться своими пистолетами, если у вас нет решимости защищаться без оружия? Откуда возникнет эта решимость, если вы получите себе пистолеты?
Знакомый вопросец, не правда ли? Звучит часто и постоянно в разных вариациях. Но главное — от кого звучит?! Ведь его задают люди, которые считают, что никакое наличие оружия никому и никогда не сможет помочь при преступном нападении, имея в виду прежде всего самих себя. Эти люди заранее считают, что личные пистолеты способны им принести одни несчастья и никакой пользы, они заранее панически боятся ответственности, которая сопряжена с владением личным оружием. Они постоянно долбят нам, что, начав перестрелку с маньяком или террористом, напавшим на толпу людей, владелец личного пистолета может случайно попасть в невиновных. Стало быть, по их мнению, пусть убийцы резвятся безнаказанно? Но ведь и полиция тоже должна будет участвовать в таких перестрелках и тоже способна поразить случайные жертвы — сколько раз так было. И ведь есть американская статистика о том, что вооружённые граждане обезвреживают больше преступников, чем полиция, причём в перестрелках с преступниками такие граждане гораздо эффективнее полицейских, попадают точнее и случайные жертвы у них гораздо реже, чем у полиции. Продолжать не буду, ибо говорено-переговорено… А вот если поразмышлять над этим с психологической точки зрения, то у меня вырисовывается такая картина.
Кидая нам такие и подобные вопросики, хоплофобы бессознательно, практически как дети в детском саду, пытаются провоцировать нас на демонстрацию беззащитной разоруженной смелости в опасных ситуациях, в расчёте, что мы будем уничтожены и перестанем быть для них живым постоянным укором, напоминающим о позорности их мировоззрения. Они мечтают нас просто полностью израсходовать, чтобы им самим было не стыдно жить! Вот бы психологам исследовать этот нынешний феномен, такую вот грань психологии вырождения, какие бы интересные диссертации получились. И они точно не стали бы макулатурой! Самое противное, что хоплофобам таки удаётся их бессознательная задумка… Когда в одной из школ США, кажется, в том же Колумбайне, шёл массовый психопатический расстрел, на убийц бросилась безоружная директриса и была тут же убита. Когда псих Виноградов расстреливал свой офис, на него бросился один из безоружных сотрудников, тоже погиб. Во время керченского расстрела некоторые преподаватели и старшекурсники своими спинами прикрывали бегство младших ребят, и все были расстреляны. И те же самые хоплофобы в своих комментариях всё чаще обвиняют меня и моих единомышленников в патологической ненормальности! Хотя конечно, мы для них ненормальны, ибо готовы рисковать, владея пистолетами, отстреливаться и отвечать в случае каких-либо неудач.
11. Совсем не думал, не гадал, что придётся затрагивать старинный хоплофобский тезис о том, что, если короткоствол разрешат, то по цене он будет недоступен для "широких народных масс"! Писано-переписано на эту тему столько, что хоплофобы в своих комментариях уже давно перестали её упоминать. Тем более удивительно, что подобное "раздумье" прозвучало на разных ресурсах в комментариях моих единомышленников (?) !! Специально для них повторяю то, что неоднократно писал и убедил этим писанием даже хоплофобов. Не может быть так, что короткоствол будет дороже длинноствольного огнестрела, а им в России владеют миллионы. И ещё бóльшие миллионы владеют машинами, мотоциклами, холодильниками, компьютерами и т. д. Себестоимость пистолета ПМ в те времена, когда доллар стоил 30 руб., была 1500 руб., при массовом производстве она бы ещё понизилась. На складах Минобороны накоплено столько всякого короткоствола, что, если начать его распродавать, то цены сильно упадут, на много лет сделав невыгодным производство новых изделий и ввоз иностранной продукции. Травматы-резинострелы, газовый и пневматический короткоствол в производстве существенно дороже обычных боевых пистолетов. Вот, как-то так.. Впрочем, я полагаю, что подобные высказывания пришли от новых единомышленников. Раньше тема личного оружия была им безразлична, а теперь зацепила, вот они и поспешили высказаться, толком ни во что не вникнув.
И ещё один добавочный пункт.
12. Уже достаточно редко, но всё ещё постоянно некоторые хоплофобы пытаются нас примитивно оклеветать, долбят, будто все публицисты-сторонники личной вооружённой самообороны просто агенты неких "оружейных баронов", мечтающих о сверхприбылях от продажи пистолетов. Что все мы пишем просто за деньги от этих "баронов". Хм, вообще-то неплохо было бы, я бы не отказался! Пару лет назад я даже сам "проникся" такой мыслью и занялся "поиском" этих "денежных работодателей". В результате подобного исследования написал и опубликовал на «Военном обозрении» целых три подробных статьи, вот ссылки: одна; вторая; третья.
Исследование убедительно показало, что ждать нам помощи от экономической заинтересованности оружейного бизнеса — глупость несусветная, ибо такой заинтересованности в природе нет и не предвидится ни в России, ни в мире! Однако уверен, что по-прежнему буду получать обвинения от хоплофобов в том, что все мои статьи — заказные, и их мне оплатили оружейные торговцы. Вот и хорошо, если кто найдёт оружейных торговцев, которые мне платят, то я готов отдать этому "сыскарю" всё, что они мне заплатили, ибо точно — не обеднею, а он — не разбогатеет!
Впрочем, бог с ними, с хоплофобами. Мне единомышленники важны. Уж слишком часто и попросту они втягиваются в споры по схемам, которые навязаны хоплофобами. Какие наборы комментариев ни появись, так там основной мотив — что безопаснее: с личными пистолетами или без них? И начинают бесконечно проедать друг другу плешь разными данными и примерами, хоть достоверными, хоть сомнительными… Жаль. В своих статьях я уже давно и настойчиво пытаюсь повернуть рассуждения единомышленников к тому, что с хоплофобами, слабаками и вырожденцами у нас абсолютно разные, несовместимые взгляды на жизнь. Соответственно, и такое важнейшее, базовое для нормальной человеческой жизни понятие, как "безопасность", мы воспринимаем несовместимо. У нас с ними разные "безопасности"! Наша безопасность — это прежде всего возможность сохранить личную честь-достоинство здесь и сейчас, разумеется, хочется при этом остаться живым и здоровым, отсюда и желание иметь эффективное личное оружие, законно им пользоваться для самозащиты при любых преступных посягательствах. А безопасность наших оппонентов — это возможность выжить в опасности любой, даже самой позорной ценой и чтобы без малейших рисков… Какие уж тут пистолеты!
И публично спорить с нашими оппонентами мы должны не для того, чтобы открыть и доказать им некие "непреложные" истины, а затем, чтобы основная масса российского общества, которая, по большому счёту, равнодушна к теме личной вооружённой самообороны, начала выбирать между тем образом жизни, который предлагаем-исповедуем мы, и тем, который имеется сейчас, под нынешним хоплофобским управительством.
Да, большинству народа у нас и по всему миру безразлична тема личного оружия. Нет его — перебьёмся, разрешат — воспользуемся. В мои студенческие годы у нас в общежитии случалась одна маленькая хохма… Мы всей комнатой пошли в холл к телевизору смотреть хоккей с канадцами, остался только один "ботаник" что-то зубрить. Когда мы вернулись, то он, не поднимая головы, спросил счёт игры, ему ответили — ничья, и он рассеянно переспросил, мол, в чью пользу? Хохот был — на весь этаж! Вот мы и должны добиться, что раз уж народ в основном равнодушен к личному оружию, так пусть это равнодушие станет в нашу пользу! Исходя из этого и надо строить все споры с оппонентами.
И главным в этих спорах, я считаю, должно стать утверждение, обоснование и доказательство того, что именно люди из нашей антихоплофобской среды, независимо от их партийной принадлежности, как раз и способны, заняв ведущие позиции в государственной, судебной и медийной власти, вывести нашу страну из тех бесконечно-унизительных тупиков и "коровьих лепёшек", по которым она скачет в настоящее время. Лично я намерен это делать в своих будущих публикациях и рассчитываю в этом на единомышленный отклик, поддержку и помощь в собирании фактов-примеров из жизни. Причём, подчёркивал раньше и буду это делать всегда, наши люди должны взять власть в государстве только законно, спокойно, по-хозяйски, что называется, не разбив ни единой лампочки…
Ну а пока у меня как-то сами собой переиначились бессмертные строки А. С. Пушкина в нижеследующие вирши:
Рулят Россией хоплофобы,
Им непонятен чести клич.
Им не нужны дары свободы,
Их можно унижать и стричь.
А вмести с ними и всю страну, ведь рулят же…
P. S. Тяжёлые вести идут из Америки. Мария Бутина, измученная тюремным произволом, но больше — полным бессилием в оказании помощи со стороны нашего руководства, пошла на сделку со следствием и согласилась оговорить себя по одному из незначительных пунктов обвинения. Очень хочется, чтобы у неё всё получилось, чтобы американское заказное кривосудие удовлетворилось этой брошенной ему "костью", и Мария получила приговор ниже нижнего предела, то есть полгода тюрьмы с последующей депортацией на родину. Но могут дать и пять лет... Что ж, этот случай — ярчайший показатель того, что происходит с властью, когда её захватывает выродократия, вырастающая на лозунгах свободы, демократии, защиты прав человека и всяческих меньшинств. Получается изощрённая, бесчестная, мелкотравчатая тирания, особенно унизительная тем, что исходит от власти слабаков и вырожденцев.
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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