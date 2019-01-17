Земля за океаном. «Индейская столица»: город Кахокия (часть 4)

Мы продолжаем рассказ о древних цивилизациях Северной Америки, поскольку о цивилизациях Месоамерики, а также Южной Америки у нас в России многое известно. Собственно, как известно? Просто повезло: нашлись люди, работавшие с этим материалом и написавшие соответствующие книги: «Падение Теночтитлана», «Тайна жрецов майя»… А вот культурам североамериканских индейцев меднокаменного века в этом плане повезло меньше, вот о них поэтому и меньше известно. В прошлый раз мы остановились на том, что практически треть североамериканского материка занимала земля, на которой пышным цветом расцвела так называемая «миссисипская культура». И был там город Кахокия, столь крупный, что ему могли бы позавидовать и многие европейские города – его ровесники.Вот она – древняя земля Кахокии!Итак, что же такое, эта самая Кахокия, почему ей уделяется такое внимание? Это название огромного, принадлежавшего «миссисипской культуре», сельскохозяйственного поселения и группы курганов, существовавшего в период с 1000 – 1600 н.э. Оно располагалось в богатой ресурсами нижней пойме реки Миссисипи на самом стыке сразу нескольких крупных рек в центральной части современных Соединенных Штатов. С 1982 г. оно под защитой ЮНЕСКО, как памятник Всемирного наследия.«Холм монахов»В эпоху своего расцвета (1050-1100 гг. н.э.) только лишь центр Кахокии занимал площадь в 10-15 квадратных километров, и на этой земле высилось около 200 земляных курганов, которые располагались вокруг обширных открытых площадей. И повсюду здесь высились тысячи домов из глины и соломы, храмы и иные общественные здания. Правда, глинобитный характер построек Кахокии сыграл с этим городом поистине злую шутку, хотя какую вот так сразу и не догадаться. Оказывается, протогород Кахокию тоже построили… предки сегодняшних украинцев. То есть «копания» одного Черного моря им уже мало. Им теперь еще и американский материк подавай. Конечно, вся эта чушь встречается лишь на украинских сайтах и то не на всех, и американцы очень сильно удивились бы, прочитай они такое, но чего не бывает на свете, не так ли? А основание для этих утверждений таково: была, мол, у нас на Украине «Трипольская культура», и они строили глинобитные мазанки, крытые тростником и соломой и… точно такие же «мазанки» были и у обитателей Кахокии. Значит они тоже трипольцы, а раз уж трипольцы, то… украинцы! То есть логика как в известном анекдоте: «Мама – мой муж сказал, что я говорю неправду, а раз я говорю неправду, значит я лгу, а раз я лгу, значит я брешу… Мама – он назвал меня сукой!» Что-то там было еще и насчет вышиванок, но тут я просто дальше читать не стал. Кому интересен этот около научный бред, пусть сам отыщет его в Интернете.«Холм монахов». Вид с воздуха.Считается, что на протяжении не более полувека население Кахокии могло составлять около 10 000 – 15 000 человек, а затем увеличилось еще больше. Торговые связи ее жителей установились практически по всей Северной Америке. А затем, когда Кахокия прекратила свое существование, жившие здесь люди разошлись по всему материку и принесли с собой миссисипскую культуру на новые земли.«Пещерный холм»Становление Кахокии в качестве регионального центра началось около 800 года, но только к 1050 году оно стало иерархически организованным культурным и политическим центром, в котором проживали десятки тысяч людей, кормившихся с прилегающих посевов одомашненных растений и прежде всего кукурузой из Центральной Америки. Ну, а хронология Кахокии такова:1. Конец «периода Вудленд» (800-900 гг. н.э.). В долине Миссисипи появляются многочисленные деревни.2. «Фаза Фэйрмаунт» («Поздний Вудленд» 900-1050 гг. н.э.). Возникают два «насыпных центра», один в Кахокии, а другой в Лансфорд-Пульхер, в 23 км к югу, с общей численностью населения в Кахокии около 1400 -2800 человек.3. «Фаза Ломана» (1050-1100 гг. Н.э.). «Большой взрыв Кахокии». Около 1050 года в Кахокии произошел внезапный рост населения, при котором его численность оценивалась в 10 200–15 300 человек на площади в 14,5 кв. км. Изменения, сопутствующие демографическому взрыву, включали также организацию этого общества, архитектуру, всю материальную культуру и ритуалы, часть которых, вероятна, была связана с миграцией части людей из других регионов. Появились большие церемониальные площади, памятники в форме круга («вуденгес»), разграниченные забором зоны обитания элиты и простолюдинов и центральное ядро города площадью 60–160 га. Здесь же высятся 18 курганов, окруженные в прошлом оборонительными частоколами.4. «Фаза Стирлинга» (1100-1200 гг. н.э.), Кахокия по-прежнему контролирует нижние части пойм рек Миссури и Иллинойса и прилегающие к ним холмистые возвышенности, составляющие около 9 300 кв. км, но население убывает (возможно из-за антисанитарии, царящей в столь многолюдном городе без очистных сооружений) и к 1150 году составляет 5300-7200 человек.5. «Фаза Мурхед» (1200–1350 гг. н.э.) В Кахокии наблюдается резкое снижение численности: не более 3000–4500 человек.«Холм монахов». Хорошо видно, как он велик!В самом городе ученые обнаружили целых три больших участка явно церемониального предназначения. Самой большой является сама Кахокия, располагавшаяся в 9,8 км от реки Миссисипи и в 3,8 км от скалистого утеса, высившегося на равнине и являвшегося отличным ориентиром. Здесь на площади в 20 га, находится и самый большой курган Монкс-Маунд («Холм монахов»), который окружен еще 120 зарегистрированными земляными «платформами» и курганами.Возможно, что в древности она выглядела так…Еще два района, к сожалению, пострадали от разрастания города Сент-Луис, но несмотря на территории Восточного Сент-Луиса удалось выявить 50 курганов и еще найти территорию жилого района с явно высоким статусом. На противоположном берегу реки находилось еще 26 курганов, но все они были распаханы и уничтожены.Фигурка из Кахокии. (Национальный музей американских индейцев, Вашингтон)На расстоянии одного дня ходьбы от Кахокии было еще 14 таких же «насыпных культурных центров» и целые сотни небольших сельскохозяйственных усадебных хозяйств. Самым большим из этих близлежащих центров был, скорее всего, так называемый «Изумрудный Акрополь», опять-таки насыпь посреди прерии около источника воды. Хотя этот комплекс и находился в 24 км от Кахокии, их соединяла широкая дорога. Она была явно шире, чем требовалось для передвижения. А вот для ритуальных процессий подходила лучше всего.Реконструкция «Холма монахов» (Музей истории Миссури)Считается, что «Изумрудный Акрополь» представлял собой большой храмовый комплекс, в котором было (!) 500 зданий. Самые ранние постройки датируются примерно 1000 г. н.э., а остальные были выстроены в период с середины 1000-х и до начала 1100-х года нашей эры, а их использование продолжалось и до 1200 года. Конечно, зданиями эти сооружения можно назвать лишь условно, поскольку это были глинобитные сооружения, покрытые тростником. Но среди них были и постройки культового предназначения, и круглые здания (знаменитые индейские «потельни»), построенные рядом с глубокими бассейнами.Медь Кахокии. (Музей курганов Кахокии)В чем причина расцвета Кахокии, задают себе вопрос ученые и… ответов находят достаточно много. Считается, что в районе поймы реки в то время находились тысячи гектаров хорошо дренированной земли, удобной для сельского хозяйства. И здесь же хватало болот и озер, которые обеспечивали жителей охотничьей добычей, то есть животным белком. Кахокия была близка к богатым степным почвам, а также к горам, где добывался поделочный камень. По реке сверху и снизу сюда плыли каноэ и плоты, доставлявшие товары. Торговыми партнерами кахокианцев были жители восточных равнин, долин верхнего течения Миссисипи, а также Великих озер на Севере и жители побережья Мексиканского залива на Юге. Судя по находкам здесь торговали зубами акулы, раковинами, слюдой, кварцитом, а также самородной медью и изделиями из нее.Фигурка из Кахокии. (Музей курганов Кахокии)Все это богатство, безусловно, разжигало первобытную жадность у мигрантов из отдаленных районов. Американские ученые провели изотопный анализ обнаруженных в погребениях костей и подтвердили, что треть усопших были иммигрантами из других районов Америки. Ну, а то, что население города было велико, опять же свидетельствуют размеры «Кургана монахов». Подсчитано, что нужно было переместить 720 000 кубических метров земли, чтобы насыпать это 30-метровое «сооружение», протяженностью 320 м с севера на юг и 294 м с востока на запад. Получается, что он даже немного больше, чем площадь Великой Пирамиды в Гизе в Египте и составляет 4/5 от размера Пирамиды Солнца в Теотиуакане.Реконструкция поселения. (Музей курганов Кахокии)Большая площадь к югу от «Холма монахов» имеет площадь в 16-24 га и ограничена круглыми насыпями на юге, на востоке и на западе. Ученые полагают, что сначала это было место, откуда брали землю для строительства курганов, но потом эту площадку целенаправленно выровняли и с конца XI века стали использовать именно как площадь. Интересно, что всю ее зачем-то обнесли деревянной изгородью.Та же реконструкция с другой стороны (Музей курганов Кахокии)На сегодня практически все курганы пронумерованы и активно раскапываются. И чего только в них не находят. Собственно, находят в основном фундаменты сооружений и погребения. Например, «Курган 72» в 860 м от «Холма монахов» выделяется тем, что в его 25 погребальных объектах нашли останки более 270 человек (возможно такое большое количество – это результат жертвоприношения) и множество артефактов, в том числе пучки стрел, изделия из слюды и массу бусин из ракушек: от 12 000 до 20 000 таких бусин!Наконечники. (Национальный музей американских индейцев, Вашингтон)«Курган 34» в Кахокии сложен во время «фазы Мурхеда», и он интересен тем, что в нем нашли почти уникальный набор инструментов для ковки меди. Здесь нашли восемь кусков самородной меди и листовую медь, носящую следы отжига на древесном угле.Посуда (Музей Роббинс, Массачуссетс)А вот конец Кахокии, как и ее подъем, был неожиданно или напротив – правильнее будет сказать, ожидаемо быстрым. И связано это было с тем, что любой примитивный социум, усложняясь, одновременно становится все более уязвимым для внешнего воздействия. То есть постоянно балансирует на лезвии бритвы.Рынок в Кахокии (Реконструкция)Считается, что конец ее был связан с широким спектром воздействия, включая голод, болезни, проблемы с питанием, изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, социальные волнения и военные действия. Но может быть свою роль в кружении Кахокии сыграли и мигранты. Ведь их была одна треть!Наконечник из Лориды…Выяснилось, что самый высокий уровень численности населения в Кахокии продолжался всего лишь около двух поколений, а этого недостаточно для формирования единого культурного этноса. Нужно как минимум три поколения, живущих в условиях стабильности. Имело место наводнение, и не одно, с повышением уровне воды до 12 метров. В результате люди были обречены на голод. Плюс плохая экология. Ведь тысячам жителей, сгрудившихся на столь небольшой территории, нужна была эффективная система канализации, а ее найти так и не удалось. В результате – комплекс проблем: голод, болезни и невозможность их решить в условиях социального расслоения. И жители Кахокии, кто еще остался в живых, просто разошлись кто куда, неся с собой «свет цивилизации». Ну, а спустя годы сюда пришли кочевые индейцы, которые видели в покрытых травой зеленых холмах уже только холмы!Район Этова. «Курган С». Вид с «кургана А»