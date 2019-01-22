Легенда о цуба-цубе (часть 4)

Новый год наступил –

Беззаботные лица прохожих

Вокруг мелькают…

Сигёку

Не сказал бы, что беззаботности на лицах наших людей в этом новом году прибавилось. Но… неизбывной остается их любознательность, и вот это особенно приятно. Многим читателям «ВО» понравились предыдущие материалы «про цубу» и они хотят знать еще и еще. Приятно и то, что никто меня больше японским шпионом и пропагандистом японской культуры, и радетелем за передачу Курил японцам не называет. Так что мы с легким сердцем продолжаем углубляться в культуру страны Ямато, ну а темой нашего сегодняшнего рассказа станут материалы, из которых делались цубы.В прошлый раз мы узнали, что были даже цубы из камня, но понятно, что даже жадеит уступает в прочности меди и железу. Так что основным материалом для цубы в Японии всегда было железо, а также медь, бронза, золото, серебро и различные сплавы этих металлов.Цуба* из железа, изображающая волшебный персик бессмертия. Время изготовления: XVIII в. Материал: железо, медь. Длина 7,5 см; ширина 7,3 см; толщина 0,6 см; вес 147,4 г.Та же цуба – реверс.Начнем с железа (по-японски тэцу), потому, что железные цубы самые распространенные. Делались они двумя технологиями – из сварочного железа и литого. Сварочное ковали, ну а литое – заливали в форму. Технологии, как вы видите, самые простые.Железная кованная цуба с изображением сложенного веера. Время изготовления: XVII – XIX вв. Материал: железо, золото. Диаметр 7,9 см.Японцам нравилось работать со сварочным железом, поскольку от многократных проковок на нем образовывалась оксидная пленка, устойчивая к коррозии. Имели значения и следы от молота на поверхности цубы, поскольку японский художественный вкус не признавал никакого блестящего и уж тем более полированного железа. Идеальным считалось не ржавое «ржавое железо», железо старое на вид или носящее следы кузнечной работы. То есть все то, что европеец посчитал бы недостатком, японец напротив – воспринял бы как большое достоинство!Цуба «Карп». Внешне выглядит очень просто. Сам карп у японцев является символом долголетия. «Цветным», то есть сделанным из разных металлов, у него мог быть один только глаз! Время изготовления: 1615–1868 гг. Материал: железо, сякудо, золото, медь. Длина 7,9 см; ширина 7,5 см; толщина 1 см; вес 136,1 г.Литое железо было хрупким, но его отжигали, после чего изделие покрывали различными видами декоративной патины.Голландцы ввозили в Японию твердое железо намбан-тэцу – «железо южных варваров». Из-за его твердости с ним было нелегко работать, но японские мастера научились его отжигать, понижали таким образом содержание углерода, после чего широко использовали. В том числе и для изготовления цуб. Известны и цубы, называвшиеся намбан-цуба. Однако это отнюдь не означало, что они сделаны именно из этого железа, а только то, что цуба эта сделана в «стиле южных варваров».Цуба «Цапля». Очень популярный мотив у цубако. Но материал – чистая медь, только глаз скорее всего сделан из золота. Оригинально осуществлена подгонка клинка: зачеканено само отверстие накаго-ана. Время изготовления: XVI – XVII вв. Материал: медь. Длина: 7,8 см; ширина 7,3 см; толщина 0,5 см; вес 119,1 г.Вторым по популярности металлом для цубы служила медь, «красный металл», по-японски – акаганэ. Это была обычная красная медь, которую упрочняли холодной ковкой. Но разумеется, медь также использовалась в сплавах, поскольку у сплавов были разные цвета. Так, использовалась так называемая «черная медь» или ямаганэ. Примеси в этом сплаве были случайными, и часто неустановленными.«Три шляпы». Цуба целиком сделана из меди! Время изготовления: XVIII в. Диаметр 7,9 см; толщина 0,8 см; вес 150,3 г.Затем использовался сплав меди и золота – сякудо. Процентное соотношение меди и золота могло быть разным: от 97 до 75% меди, а, соответственно золота от 3 и до 25%. Сплав этот мастера цубако – изготовители цуб, очень любили, поскольку он хорошо обрабатывался. На него также можно было легко нанести стойкую патину различных цветов и оттенков.Третий сплав по степени популярности назывался «одна четверть» – сибуити. Основой его тоже была медь (около 75%), а вот 25%, то есть «одну четверть» в нем приходилось на серебро. Впрочем, это был всего лишь один, хотя и самый популярный вариант, потому, что была масса сплавов, где серебра было либо больше (до 50% – ходзи гин), либо меньше (13% – ансэй гин). Самым предпочтительным для обработки считался самбо-гин, в котором серебра было 32%. Причем, все эти сплавы хорошо обрабатывались механически, но интересные для японцев цвета получали лишь только после химической обработки. Но зато и цвета этот сплав давал самые разные – от чисто серого до серо-оливкового.После сплавов меди с серебром большой популярностью пользовалась в Японии классическая бронза. Интересно, что сюда бронза попала из Китая, оригинальным для Японии сплавом она не является. Поэтому она так и называется – караганэ, то есть «китайский металл». Из бронзы из-за ее звучности обычно отливают колокола. Однако ее хорошую текучесть и то, что она с легкостью заполняет даже очень мелкие формы, всегда использовали и мастера-литейщики, к колоколам отношения не имевшие. Обычно бронза — это сплав меди с оловом. Однако у японских цубако в ходу были следующие оригинальные сплавы: все тот же караганэ, состоявший из 60% меди, 30% меди и 10% присадки цинка. Затем использовался сплав сэнтоку: 48% цинка, 35% меди и 17% олова, и сплав сахари, который еще называли «белой бронзой». В нем было от 74-69% меди, от 29 до 24% олова и 2% свинца. Это был очень твердый, но легкотекучий сплав. Поэтому им можно было легко инкрустировать поверхность цубы, просто заливая ее углубления расплавом, либо расплавляя прямо на ней так, чтобы он заполнил нужные углубления. После этого он легко заполировывается заподлицо с металлом основы. Разновидностью бронзы была латунь (или синтю), известный в Японии с VII в.) сплав меди и цинка. Японцам она нравилась тем, что, будучи отполированной, походила на золото. Применялся и совсем редкий сплав сэнтоку, в который входили медь, цинк и свинец.«Джункуй под зонтиком». Оригинальная цуба из бронзы, причем на зонтике сделан вырез, чтобы можно было увидеть лицо его владельца. Нарочито небрежно показаны косые струи дождя. Ну, а демон на реверсе радуется, что Джункуй его из-под зонта не видит! Традицией цубако было делать браслеты на руках у демонов из золота. Время изготовления: XVIII в. Материал: бронза, сякудо, золото, серебро, медь. Длина 7,3 см; ширина 6,7 см.Та же цуба – реверс.Серебро японцами использовалось очень давно. Но из-за своей мягкости применять его в чистом виде мастера цубако считали нецелесообразным. Рабочим материалом были сплавы серебра с медью. Из них, например, обычно делались когти и зубы у демонов, тигров и драконов. Однако известны и чисто серебряные литые цубы.«Лунный кролик над волнами». Цуба литого серебра. Медь использована лишь для подгонки клинка. Время изготовления: 1615–1868 гг. Длина 5,7 см; ширина 4,8 см; толщина 0,8 см; вес 68 г.Та же цуба – реверс.Золото – «металл волшебный». Так считали всегда, обращая внимание в первую очередь на его химическую стойкость и превосходную ковкость. Но оно в чистом виде слишком мягкое, поэтому японцы использовали его в виде сплавов, а в чистом виде лишь в виде самых мелких деталей, например, из него делались браслеты на лапах у демонов! Обычно на такие детали шло червонное золото или кин. Применялись сплавы золота с медью – ака-кин или «красное золото» и серебром – ао-кин или «тусклое золото». Наконец, для изготовления золотых монет, называвшихся кобан, тоже брали различные по составу сплавы золота, и мастер цубако, в принципе, мог взять такую монету, расплавить и использовать в своей работе.Для этой цубы придумать название мог бы разве, что сам японец, и то… средневековый. Вроде бы простое изделие, но посмотрите, сколько в ней всего. И как много использовано различных приемов работы с металлом. Мастер словно хотел показать всем, что «тут все очень просто, но работать я умею». Время изготовления: XIX в. Материал: медь, золото, сякудо, сибуити, серебро. Длина: 5,6 см; ширина 4,3 см; толщина 0,5 см; вес 65,2.«Поймали рыбу-ежа». Очень красивая цуба, в форме самурайского шлема, инкрустированная окрашенным перламутром и кораллами в китайской технике. Время изготовления: XVIII в. Материал: лак (маки-ё), дерево, перламутр, кораллы, слоновая кость, панцирь черепахи, олово, медь. Длина 9,8 см; ширина 8,9 см; толщина 1 см; вес 79,4 г.Та же цуба – реверс.Ну, и как уже отмечалось, иногда использовались такие необычные материалы, как дерево, покрытое лаком, лакированная кожа, слоновая кость и даже фарфор. Известны цубы, украшенные перегородчатой эмалью, а также инкрустированные перламутром, кораллами и даже «панцирем черепахи». Хотя, да, подобные цубы встречались нечасто и только в мирную эпоху Эдо.Цуба, инкрустированная перламутром. Время изготовления: 1615–1868 гг. Материал: медь, золото, перламутр. Длина 7,6 см; ширина 7 см; толщина 0,5 см; вес 136,1 г.* Все цубы из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке.Продолжение следует…