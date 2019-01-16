Разгром ливонцев в битве при Тирзене
460 лет назад, 17 января 1559 года, русские войска во главе с воеводой Василием Серебряным-Оболенским в битве при Тирзене уничтожили отряд Ливонского ордена под началом фон Фёлькерзама.
Предыстория
Осенью 1558 года, пользуясь отходом основных сил русской армии на «зимние квартиры», ливонское командование организовало контрнаступление с целью отбить Дерпт-Юрьев. Момент был выбран удачно: русское командование, после прежних побед и погрома Ливонии не ожидало вражеской атаки, главные силы русских отошли в свои пределы, оставив в занятых городах и замках небольшие гарнизоны; ливонцы смогли в тайне подготовить довольно сильную армию, подкрепленную наёмниками.
Однако ливонский поход на Юрьев сорвала героическая оборона крепости Ринген (Героическая оборона Рингена), которую защищал малый гарнизон под началом воеводы Русина-Игнатьева. Пять недель русские героически дрались и отражали вражеские атаки. Замок ливонцы, подтянув подкрепления и осадный парк, взяли. Но поход на Дерпт был сорван. Немцы планировали с ходу взять Ринге и внезапным ударом занять и Юрьев, но увязли у Рингена. В итоге ливонский командующий Г. Кетлер (Кеттлер) и командующий войсками Рижского архиепископства Ф. фон Фёлькерзам вынуждены был остановить наступление и отвести войска к Риге.
Подготовка
Действия ливонской армии вызвали ярость русского царя Ивана Васильевича. Ответ последовал немедленно. Москва подготовила новую масштабную операцию. Татарская конница царевича Тохтамыша, бояре и воеводы получили указание готовиться к новому походу в Ливонию. С завершением осенней распутицы 1558 года войска начали стягиваться к местам сбора и концу ноября - началу декабря поход был подготовлен. Рать под началом князя С. И. Микулинского была развернута под Псковом и других близлежащих городах.
Правда, Иван Грозный не торопился с начало похода и по предложению датских послов ещё раз предложил Ливонии разрешить кризис миром. Царскому наместнику в Юрьеве (Дерпте) князю Д. Курлятеву было дано указание начать переговоры с ливонским магистром. Однако магистр не дал ответа и тогда русский царь воеводам с войском «ити войною к Риге».
По информации ливонских хронистов против Риги выступила огромная армия в 130 тыс. свирепых и диких воинов, датчане сообщили о 40-тыс. рати. Очевидно, что цифры сильно преувеличены. Русские летописи и разрядные книги не сообщают о числе детей боярских, стрельцов и казаков в подчинении у воевод. Однако разряды сообщают о воеводах, полках и сотенных головах под началом каждого воеводы. Всего в русской рати было 5 полков. Большой полк под началом князя С. Микулинского и боярина П. Морозова, усиленный двором царевича Тохтамыша (2 – 3 сотни воинов), раковорскими воеводами М.Репниным, С. Нарматцким и легким нарядом (артиллерия) под командой Г. Заболоцкого. Русское командование во время этого похода не собиралось осаждать сильно укрепленные замки и крепости, поэтому артиллерия была только легкой – небольшие пушки на салазках. Всего под началом воевод Большого полка было 16 сотенных голов. В Передовом полку под началом воевод князя В. Серебряного и Н. Юрьева было 9 сотенных голов. Также в состав Передового полка входили воины из состава гарнизона Острова с воеводой Ф. Шереметевым, князь А. Телятевский с двором бывшего казанского царя Шах-Али (Шигалей) и Б. Сукин «с казанскими з горными и с луговыми людми» (горные и луговые люди – горные и луговые мари, марийцы).
Также в состав русской армии входил полк Правой руки под началом воевод князя Ю. Кашина и И. Меньшого Шереметева, в котором было 8 сотенных голов и юрьевский воевода князь П. Щепин, Р. Алферьев с служилыми татарами и А. Михалков с татарами-новокрещенами. Полком Левой руки командовали воеводы П. Серебряный и И. Бутурлин, им подчинялось 7 сотенных голов и ещё одна часть юрьевского гарнизона. Пятым полком был Сторожевой полк под началом воевод М. Морозова и Ф. Салтыкова – 7 голов.
Таким образом, в пяти русских полках было 47 сотенных голов, 5 городовых воевод со своими людьми, татарская вспомогательная конница и легкая артиллерия (наряд). В каждой сотне обычно было от 90 до 200 детей боярских, каждого сына боярского сопровождал хотя бы один воин. В результате поместной коннице было порядка 9 – 10 тыс. бойцов, плюс обозная челядь – 4 – 5 тыс. человек. В татарской коннице (включая других инородцев – мордва, мари и т. д.) было около 2 - 4 тыс. человек. Также в войско входила пехота – стрельцы и казаки, посаженные на конь или сани для скорости передвижения. В итоге русская армия могла насчитывать 18 – 20 тыс. человек. Для Западной Европы в то время это была огромная армия.
Поэтому русские войска вошли в Ливонию широкой лавой – 7 колоннами. При конном войске в 18 – 20 тыс. бойцов (пехота была мобильной) в нём было 40 – 50 тыс. лошадей и обеспечить их фуражом даже в довольно густонаселённой Ливонии было сложно. Поэтому армия шла не по одной – двум дорогам, а широким фронтом. Это позволяло решать задачу самоснабжения войск и разорения значительной по площади территории – карательный аспект операции. В результате русская армия решала стратегическую задачу дальнейшего падения военно-экономического потенциала как Ливонского ордена, так и Рижского архиепископства. Кроме того, такая тактика позволяла детям боярским и служилым татарам поживиться за счёт захвата полона и «животов» (имущества), что было обычной практикой в эпоху средневековых войн. Успешные походы, когда воины могли захватить много добычи, способствовали поднятию морального духа войска и их рвению на государевой службе. Наоборот, поражения, неудачи, малая добыча и высокие потери вели к падению мотивации воинов, боеспособности поместной конницы.
Стоит отметить, что зимние походы не были для русской армии чем-то особенным. Для русских и татарских воинов это было дело обычное. Активно использовали лыжи, сани. К примеру, ещё отец Ивана Грозного Василий III зимой 1512 – 1513 г. предпринял масштабную военную операцию для возвращения Смоленска. Зимой 1534 – 1535 гг. русские войска предприняли большой поход в пределы Великого княжества Литовского. Сам Иван IV дважды ходил на Казань зимой, прежде чем взял её осенью 1552 года.
Выбор времени был удачным. Ливонцы, как и год назад, и несмотря на неизбежность русского наступления в ответ на осеннее наступление Кетлера (осада Рингена) и неудачи переговоров, оказались не готовы к отпору. Немногочисленные силы ливонского магистра были разбросаны по отдельным замкам и городам на значительном расстоянии друг от друга, а отряды наёмников распустили и быстро собрать не смогли.
Зимний поход
В начале января 1559 года передовые русские отряды пересекли рубежи, которые отделяли занятые ранее владения дерптского епископа от земель ордена и рижского архиепископа. За ними начали движение основные силы русской армии. Наступление шло широким фронтом – 7 колоннами. Главные силы шли вдоль левого берега реки Аа (Гауя) на Венден и далее Ригу. Передовой полк вторгся в земли ордена восточнее, со стороны Нойгаузена, и двигался в южном направлении к Мариенбургу и далее к Шваненбургу.
Тактика русско-татарских войск была традиционной. Основные силы воеводы держали в кулаке на случай встречи с серьёзными силами противника. Одновременно воеводы с переходом границы «роспустили войну» - небольшие конные отряды (20 – 100 всадников) быстро двигались по различным направлениям, добывали продовольствие и фураж, брали полон, различное имущество, жгли и грабили селения без каких-либо ограничений. Тяжёлую артиллерию не взяли, русское командование не собиралось задерживаться, осаждать и штурмовать многочисленные замки и крепости Ливонии. Таким образом, происходило тотальное опустошение округи, что ослабляло военный и экономический потенциал противника. В итоге русская армия довольно спокойно совершила рейд по землям ордена вплоть до самой Риги.
Кетлер, Фёлькерзам и рижский архиепископ, которые находились тогда в Риге, ничего не смогли противопоставить русским, так как распустили армию. Им пришлось даже эвакуировать некоторые замки и города, не имея возможности защитить их. А все попытки дать отпор противнику, безжалостно разоряющему владения ордена и рижского архиепископства, не привели к успеху. Наиболее крупное сражение русских и ливонцев произошло 17 января 1559 года под Тирзеном. Ратники Передового полка столкнулись с выступившим из Зессвегена-Чествина отрядом орденских рыцарей и кнехтов рижского архиепископа под началом Фридриха фон Фёлькерзама (около 400 солдат).
Очевидно, ливонцы планировали атаковать и уничтожить рассыпавшиеся по округе русские и татарские отряды. Однако немцы из нападающих сами стали жертвой, попав под удар главных сил Передового полка воевод Серебряного и Юрьева. Ливонский отряд был полностью уничтожен, многие немцы попали в плен. Сам Фёлькерзам погиб, по другим данным – взят в плен. Пленников доставили в Псков, а затем и Москву.
Таким образом, выполняя царский наказ, русская армия огненным валом прошлась по Ливонии, и в конце января 1559 года вышла к Риге, в окрестностях которой продолжала погром ещё три дня. Попутно сожгли часть ливонского флота, скованного льдом. Рижане были в панике, город имел слабые и старые укрепления. Они сами сожгли предместье, так как не могли его защитить. Разорив окрестности Риги, русские войска повернули на восток, двигаясь по обе стороны Двины, при этом отдельные отряды прошли южнее, выйдя к прусской и литовской границе. По пути русские полки сожгли и погромили 11 немецких «городков», которые были покинуты жителями. В феврале русская армия вернулась в пределы Русского царства с огромной добычей и полоном.
Иван Грозный решил, что должный урок Ливонии дали, дело сделано, теперь можно приступить к переговорам и отозвал войска. Задачи похода были полностью выполнены: он предпринимался не с целью захвата территорий и городов, а для запугивания противника, разорения Ливонии, её экономических центров, ослабления военной силы, нарушения работы местной администрации. То есть планировалось общее опустошение и разорение Ливонии. Противопоставить этой стратегии ливонское командование ничего не могло. Что в итоге и толкнуло Ливонию в сторону Литвы, Дании и Швеции. Москва же ожидала, что военное «внушение» приведёт к выгодному миру с Ливонией. В апреле 1559 года Иван IV дал Ливонии перемирие на сроком 6 месяцев – с 1 мая по 1 ноября 1559 года.
Тем временем конфликт Русского государства и Ливонии стал расширяться. Уже в марте 1559 год датские послы от имени нового короля Фридерика II заявили о претензиях на Ревель и Северную Ливонию. Затем посольство Сигизмунда II Августа потребовало, чтобы Москва оставила в покое родственника короля рижского архиепископа, намекнув о возможности вмешательства в конфликт. А в конце августа – сентябре 1559 года Сигизмунд подписал соглашение, по которому взял под свою защиту и Ливонский орден и Рижское архиепископство, получив в качестве оплаты юго-восточную часть Ливонии, куда немедленно вошли литовские войска. Швеция также стала заступаться за «бедных ливонцев».
Предыстория
Осенью 1558 года, пользуясь отходом основных сил русской армии на «зимние квартиры», ливонское командование организовало контрнаступление с целью отбить Дерпт-Юрьев. Момент был выбран удачно: русское командование, после прежних побед и погрома Ливонии не ожидало вражеской атаки, главные силы русских отошли в свои пределы, оставив в занятых городах и замках небольшие гарнизоны; ливонцы смогли в тайне подготовить довольно сильную армию, подкрепленную наёмниками.
Однако ливонский поход на Юрьев сорвала героическая оборона крепости Ринген (Героическая оборона Рингена), которую защищал малый гарнизон под началом воеводы Русина-Игнатьева. Пять недель русские героически дрались и отражали вражеские атаки. Замок ливонцы, подтянув подкрепления и осадный парк, взяли. Но поход на Дерпт был сорван. Немцы планировали с ходу взять Ринге и внезапным ударом занять и Юрьев, но увязли у Рингена. В итоге ливонский командующий Г. Кетлер (Кеттлер) и командующий войсками Рижского архиепископства Ф. фон Фёлькерзам вынуждены был остановить наступление и отвести войска к Риге.
Подготовка
Действия ливонской армии вызвали ярость русского царя Ивана Васильевича. Ответ последовал немедленно. Москва подготовила новую масштабную операцию. Татарская конница царевича Тохтамыша, бояре и воеводы получили указание готовиться к новому походу в Ливонию. С завершением осенней распутицы 1558 года войска начали стягиваться к местам сбора и концу ноября - началу декабря поход был подготовлен. Рать под началом князя С. И. Микулинского была развернута под Псковом и других близлежащих городах.
Правда, Иван Грозный не торопился с начало похода и по предложению датских послов ещё раз предложил Ливонии разрешить кризис миром. Царскому наместнику в Юрьеве (Дерпте) князю Д. Курлятеву было дано указание начать переговоры с ливонским магистром. Однако магистр не дал ответа и тогда русский царь воеводам с войском «ити войною к Риге».
По информации ливонских хронистов против Риги выступила огромная армия в 130 тыс. свирепых и диких воинов, датчане сообщили о 40-тыс. рати. Очевидно, что цифры сильно преувеличены. Русские летописи и разрядные книги не сообщают о числе детей боярских, стрельцов и казаков в подчинении у воевод. Однако разряды сообщают о воеводах, полках и сотенных головах под началом каждого воеводы. Всего в русской рати было 5 полков. Большой полк под началом князя С. Микулинского и боярина П. Морозова, усиленный двором царевича Тохтамыша (2 – 3 сотни воинов), раковорскими воеводами М.Репниным, С. Нарматцким и легким нарядом (артиллерия) под командой Г. Заболоцкого. Русское командование во время этого похода не собиралось осаждать сильно укрепленные замки и крепости, поэтому артиллерия была только легкой – небольшие пушки на салазках. Всего под началом воевод Большого полка было 16 сотенных голов. В Передовом полку под началом воевод князя В. Серебряного и Н. Юрьева было 9 сотенных голов. Также в состав Передового полка входили воины из состава гарнизона Острова с воеводой Ф. Шереметевым, князь А. Телятевский с двором бывшего казанского царя Шах-Али (Шигалей) и Б. Сукин «с казанскими з горными и с луговыми людми» (горные и луговые люди – горные и луговые мари, марийцы).
Также в состав русской армии входил полк Правой руки под началом воевод князя Ю. Кашина и И. Меньшого Шереметева, в котором было 8 сотенных голов и юрьевский воевода князь П. Щепин, Р. Алферьев с служилыми татарами и А. Михалков с татарами-новокрещенами. Полком Левой руки командовали воеводы П. Серебряный и И. Бутурлин, им подчинялось 7 сотенных голов и ещё одна часть юрьевского гарнизона. Пятым полком был Сторожевой полк под началом воевод М. Морозова и Ф. Салтыкова – 7 голов.
Таким образом, в пяти русских полках было 47 сотенных голов, 5 городовых воевод со своими людьми, татарская вспомогательная конница и легкая артиллерия (наряд). В каждой сотне обычно было от 90 до 200 детей боярских, каждого сына боярского сопровождал хотя бы один воин. В результате поместной коннице было порядка 9 – 10 тыс. бойцов, плюс обозная челядь – 4 – 5 тыс. человек. В татарской коннице (включая других инородцев – мордва, мари и т. д.) было около 2 - 4 тыс. человек. Также в войско входила пехота – стрельцы и казаки, посаженные на конь или сани для скорости передвижения. В итоге русская армия могла насчитывать 18 – 20 тыс. человек. Для Западной Европы в то время это была огромная армия.
Поэтому русские войска вошли в Ливонию широкой лавой – 7 колоннами. При конном войске в 18 – 20 тыс. бойцов (пехота была мобильной) в нём было 40 – 50 тыс. лошадей и обеспечить их фуражом даже в довольно густонаселённой Ливонии было сложно. Поэтому армия шла не по одной – двум дорогам, а широким фронтом. Это позволяло решать задачу самоснабжения войск и разорения значительной по площади территории – карательный аспект операции. В результате русская армия решала стратегическую задачу дальнейшего падения военно-экономического потенциала как Ливонского ордена, так и Рижского архиепископства. Кроме того, такая тактика позволяла детям боярским и служилым татарам поживиться за счёт захвата полона и «животов» (имущества), что было обычной практикой в эпоху средневековых войн. Успешные походы, когда воины могли захватить много добычи, способствовали поднятию морального духа войска и их рвению на государевой службе. Наоборот, поражения, неудачи, малая добыча и высокие потери вели к падению мотивации воинов, боеспособности поместной конницы.
Стоит отметить, что зимние походы не были для русской армии чем-то особенным. Для русских и татарских воинов это было дело обычное. Активно использовали лыжи, сани. К примеру, ещё отец Ивана Грозного Василий III зимой 1512 – 1513 г. предпринял масштабную военную операцию для возвращения Смоленска. Зимой 1534 – 1535 гг. русские войска предприняли большой поход в пределы Великого княжества Литовского. Сам Иван IV дважды ходил на Казань зимой, прежде чем взял её осенью 1552 года.
Выбор времени был удачным. Ливонцы, как и год назад, и несмотря на неизбежность русского наступления в ответ на осеннее наступление Кетлера (осада Рингена) и неудачи переговоров, оказались не готовы к отпору. Немногочисленные силы ливонского магистра были разбросаны по отдельным замкам и городам на значительном расстоянии друг от друга, а отряды наёмников распустили и быстро собрать не смогли.
Зимний поход
В начале января 1559 года передовые русские отряды пересекли рубежи, которые отделяли занятые ранее владения дерптского епископа от земель ордена и рижского архиепископа. За ними начали движение основные силы русской армии. Наступление шло широким фронтом – 7 колоннами. Главные силы шли вдоль левого берега реки Аа (Гауя) на Венден и далее Ригу. Передовой полк вторгся в земли ордена восточнее, со стороны Нойгаузена, и двигался в южном направлении к Мариенбургу и далее к Шваненбургу.
Тактика русско-татарских войск была традиционной. Основные силы воеводы держали в кулаке на случай встречи с серьёзными силами противника. Одновременно воеводы с переходом границы «роспустили войну» - небольшие конные отряды (20 – 100 всадников) быстро двигались по различным направлениям, добывали продовольствие и фураж, брали полон, различное имущество, жгли и грабили селения без каких-либо ограничений. Тяжёлую артиллерию не взяли, русское командование не собиралось задерживаться, осаждать и штурмовать многочисленные замки и крепости Ливонии. Таким образом, происходило тотальное опустошение округи, что ослабляло военный и экономический потенциал противника. В итоге русская армия довольно спокойно совершила рейд по землям ордена вплоть до самой Риги.
Кетлер, Фёлькерзам и рижский архиепископ, которые находились тогда в Риге, ничего не смогли противопоставить русским, так как распустили армию. Им пришлось даже эвакуировать некоторые замки и города, не имея возможности защитить их. А все попытки дать отпор противнику, безжалостно разоряющему владения ордена и рижского архиепископства, не привели к успеху. Наиболее крупное сражение русских и ливонцев произошло 17 января 1559 года под Тирзеном. Ратники Передового полка столкнулись с выступившим из Зессвегена-Чествина отрядом орденских рыцарей и кнехтов рижского архиепископа под началом Фридриха фон Фёлькерзама (около 400 солдат).
Очевидно, ливонцы планировали атаковать и уничтожить рассыпавшиеся по округе русские и татарские отряды. Однако немцы из нападающих сами стали жертвой, попав под удар главных сил Передового полка воевод Серебряного и Юрьева. Ливонский отряд был полностью уничтожен, многие немцы попали в плен. Сам Фёлькерзам погиб, по другим данным – взят в плен. Пленников доставили в Псков, а затем и Москву.
Таким образом, выполняя царский наказ, русская армия огненным валом прошлась по Ливонии, и в конце января 1559 года вышла к Риге, в окрестностях которой продолжала погром ещё три дня. Попутно сожгли часть ливонского флота, скованного льдом. Рижане были в панике, город имел слабые и старые укрепления. Они сами сожгли предместье, так как не могли его защитить. Разорив окрестности Риги, русские войска повернули на восток, двигаясь по обе стороны Двины, при этом отдельные отряды прошли южнее, выйдя к прусской и литовской границе. По пути русские полки сожгли и погромили 11 немецких «городков», которые были покинуты жителями. В феврале русская армия вернулась в пределы Русского царства с огромной добычей и полоном.
Иван Грозный решил, что должный урок Ливонии дали, дело сделано, теперь можно приступить к переговорам и отозвал войска. Задачи похода были полностью выполнены: он предпринимался не с целью захвата территорий и городов, а для запугивания противника, разорения Ливонии, её экономических центров, ослабления военной силы, нарушения работы местной администрации. То есть планировалось общее опустошение и разорение Ливонии. Противопоставить этой стратегии ливонское командование ничего не могло. Что в итоге и толкнуло Ливонию в сторону Литвы, Дании и Швеции. Москва же ожидала, что военное «внушение» приведёт к выгодному миру с Ливонией. В апреле 1559 года Иван IV дал Ливонии перемирие на сроком 6 месяцев – с 1 мая по 1 ноября 1559 года.
Тем временем конфликт Русского государства и Ливонии стал расширяться. Уже в марте 1559 год датские послы от имени нового короля Фридерика II заявили о претензиях на Ревель и Северную Ливонию. Затем посольство Сигизмунда II Августа потребовало, чтобы Москва оставила в покое родственника короля рижского архиепископа, намекнув о возможности вмешательства в конфликт. А в конце августа – сентябре 1559 года Сигизмунд подписал соглашение, по которому взял под свою защиту и Ливонский орден и Рижское архиепископство, получив в качестве оплаты юго-восточную часть Ливонии, куда немедленно вошли литовские войска. Швеция также стала заступаться за «бедных ливонцев».
- Автор:
- Самсонов Александр
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