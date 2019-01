Вудро Вильсон и «польский пункт» номер 13

"…Между организованными народами не может и не должен быть прочным такой мир, который не исходит из принципа, что правительство заимствует все свои справедливые полномочия только из воли народа и что никто не имеет права передавать народы от одного государства к другому, как будто бы они были просто вещью.

Если взять отдельный пример, то я могу утверждать, что всюду государственные люди согласны в том, чтобы Польша была единой, независимой и самостоятельной, и что впредь тем народам, которые жили под властью государства, исповедывающего иную веру и преследующего иные, даже враждебные этим народам, цели, что всем этим народам должна быть обеспечена свобода существования, веры, промышленности и общественного развития…" (1).

Примечания.

1. Из послания президента Соединённых Штатов В.Вильсона сенату о принципах мира. Вашингтон, 22 января 1917 г.

2. Дэвис Д.Э., Трани Ю.П. Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях. М., 2002. C. 408.

3. Levin N.G. Woodrow Wilson and World Politics. America’s Response to War and Revolution. N.Y., 1968. P. 7.

4. G. Creel to W. Wilson, Jan. 15, 1918 // Ibid. Vol. 45. P. 596.

5. An Address to a Joint Session of Congress. Jan. 8, 1918 // Ibid. Vol. 45. P. 534-537.

6. Wilson W. War and Peace, v. 1. p. 160.

7. Там же.

8. Алданов М. Портреты, М., 1994 г., стр. 370.

9. Dmowski R. Mysli nowoczesnego Polaka War-wa. 1934. S.94.

Февральская революция в России стала едва ли не самым важным рубежом в решении польского вопроса. 27 (14) марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял обращение к «народу польскому», в котором говорилось, что «демократия России... провозглашает, что Польша имеет право быть совершенно независимой в государственно-международном отношении».Последний царский министр иностранных дел Николай Покровский, как и все его предшественники, до конца придерживался формулы «польский вопрос — это внутреннее дело Российской империи». При этом он был готов использовать провозглашение центральными державами Польского королевства на русских землях как повод для того, чтобы поставить на место своих французских и английских коллег. Однако у него на это попросту не осталось времени, да и хоть как-то учесть точку зрения американцев в императорском МИДе тоже не успели. Известное заявление В. Вильсона, сделанное в январе 1917 года, когда президент высказался за восстановление «объединенной, независимой, автономной» Польши, царское правительство решило принять как данность, «вполне отвечающую интересам России».Как свою позицию определило Временное правительство, в этих заметках уже сказано. 29 (16) марта 1917 г. появилось его воззвание «К полякам», в котором также шла речь о независимом польском государстве, но содержались и некоторые весьма существенные оговорки: оно должно находиться в «свободном военном союзе» с Россией, который был бы утверждён Учредительным собранием. В соответствии с позицией Временного правительства, определённая зависимость восстановленного польского государства нужна была для того, чтобы исключить опасность его перехода на враждебные России позиции.Решения Петроградского Совета и Временного правительства развязало руки Англии и Франции. Их уже больше не связывало обязательство перед Россией считать польский вопрос внутренним делом России. Возникли условия для его международного обсуждения и решения. В России уже была создана Польская ликвидационная комиссия для урегулирования всех вопросов польско-российских отношений и началась организация самостоятельной польской армии. Именно учитывая это решение русских, французский президент Р. Пуанкаре в июне 1917 г. издал декрет о создании польской армии во Франции.Однако, даже отодвинув русских, обойтись в решении польского вопроса без нового союзника – Североамериканских Штатов, было невозможно. Тем более, что американский президент с удивившей европейцев энергией взялся за вопросы устройства послевоенного мира, не дожидаясь, когда американские войска реально вступят в дело. О том, что американская администрация готовит некий масштабный акт, который потом получит простое название «14 пунктов», ближайший советник президента Вильсона полковник Хауз не раз намекал европейским политикам, с которыми регулярно контактировал.Польский вопрос в знаменитых "14 пунктах" поначалу отсутствовал. Президент Вильсон вообще изначально планировал что-то вроде 10 заповедей, избегая конкретики, но вынужден был расширить их до 12. Однако, когда возникли сложности с Россией, с подачи Э. Хауза он согласился на то, чтобы в американской "хартии мира" было сказано и о Польше. В итоге ей достаётся "несчастливый" 13-й пункт, а сам факт выделения польского вопроса навсегда сделал Вудро Вильсона кумиром поляков. За сотню лет до того примерно такого же обожания от польской шляхты удостоился Наполеон Бонапарт.С этими словами президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон практически впервые за время войны обозначил в обращении к сенаторам своё видение "польского вопроса". Только польские историки продолжают оспаривать инициативу полковника Хауза в самой постановке польского вопроса, считая, что куда больше для этого сделало польское лобби в США.Нет, авторитет Игнацы Падеревского или Генрика Сенкевича оспаривать автор не собирается, тем более, что они всегда активно взаимодействовали ещё и с французской элитой, представители которой тоже напомнили президенту Вильсону о Польше. Стратегически желание той же Франции воссоздать Польшу тем более понятно – совсем неплохо вбить клин между Россией и Германией, ослабляющий сразу двух «вечных» соперников, трудно придумать что-либо лучшее. При этом и для французов едва ли не главное – это не позволить самой Польше стать действительно сильной, ведь не дай бог, она превратится в ещё одну европейскую головную боль.Сам же Вильсон даже не скрывал своего раздражения по поводу провозглашения центральными державами «Польского королевства», но он совсем не собирался воспринимать его всерьёз. На империи Габсбургов в Америке уже поставили крест, а по адресу Гогенцоллернов ещё думали… Знали бы они, кто в конце концов придёт на смену Вильгельму II.Однако, Берлин и Вена в тот момент ещё не оставляли попыток заручиться поддержкой поляков для реализации своих планов. В сентябре 1917 г. ими были созданы новый Госсовет, Регентский совет и правительство. Эти органы зависели от оккупационных властей, были лишены свободы действий, тем не менее они положили начало формированию зачатков польской администрации. Ответ из России, который из-за резко обострившихся осенью 1917 года противоречий внутри страны, мог бы и задержаться, последовал неожиданно быстро. Придя к власти в России, большевики уже 15 ноября 1917 г. опубликовали Декларацию прав народов России, где провозглашалось «право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства».Судьба Польши обсуждалась также и в ходе начавшихся в декабре 1917 г. мирных переговоров Советской России с центральными державами в Брест-Литовске. Но всё это было ещё до «14 пунктов». Несколько раз на переговорах дипломатов Антанты и США в качестве базового для Польши рассматривался так называемый «бельгийский вариант», но он явно был непроходным. Прежде всего потому, что поляков по миру тогда было разбросано слишком много, даже в самих США – несколько миллионов.Само же появление 13-го "польского" пункта в числе четырнадцати лучше не рассматривать в отрыве от общего контекста программного выступления президента США. И прежде всего, потому, что польский вопрос тогда, при всём желании, нельзя было оторвать от «русского». Русские историки, в связи с этим, не прочь отыскать противоречия как в целевых установках, так и в отдельных конкретных решениях тогдашнего хозяина Белого дома. Доходит до того, что кому-то удаётся приписать Вильсону чуть ли не создание некоего прообраза будущей "холодной войны" (2).Как антитезу большевизму красной России пуританский "вильсонизм" рассматривать было бы проще и удобнее всего, если не одно но. Американцам по большому счёту было вообще безразлично, кто в итоге окажется хозяином России, лишь бы эта партия, или же этот диктатор не мешал США решать свои проблемы в Европе.Пресловутый идеализм, о котором так много говорил даже не Вильсон, а его советник Э.Хауз, конечно, это очень красивая подача американского вмешательства в европейскую свару, но и о прагматизме забывать не стоит. Если бы не перспектива получения беспрецедентных прибылей, и реальный шанс для США стать мировым экономическим лидером, бизнес-элита, а вслед за ней и истеблишмент страны никогда не дали бы Вильсону «добро» на отказ от политики изоляционизма.У американского президента своё представление о "новом мире" (3), и оно априори не приемлет ни царский абсолютизм, ни либеральный "империализм" Временного правительства, ни претензии большевиков на пролетарскую диктатуру. Быть может, в этом есть проявление классического русского алармизма, но ведь «14 пунктов» вполне можно расценить как принципиальный ответ на вызов большевиков, которые дали всему миру понять, что готовят мировую революцию. А попытка сорвать или затянуть переговоры в Брест-Литовске – это уже следствие.Вудро Вильсон, понимая, что война будет выиграна, и довольно скоро, уже приступил к построению мира "по-американски". И если польский вопрос придаёт этому карточному домику дополнительную устойчивость, пусть будет. Понятно, что колоссальные усилия к распространению в России "14 пунктов" связаны отнюдь не с присутствием в них «польского пункта». Русским было бы вполне достаточно «своего» 6-го пункта, о котором чуть ниже.Но надо же как-то сдерживать растущее большевистское влияние на мир. Газеты с их миллионными тогда тиражами, листовки, брошюры, публичные выступления лояльных политиков – все эти инструменты оперативно пущены в ход. Эдгар Сиссон, специальный посланник США в России, то самый, кто первым запустил легенду о немецких деньгах для большевиков, вдохновенно сообщал президенту, что в Петрограде было расклеено около полумиллиона копий текста его послания (4). И это только за первые десять дней после выступления Вильсона в Конгрессе. Впрочем, обилием листовок на стенах домов жителей российских городов тогда удивить было трудно, тем более, что грамотные среди них даже не составляли большинства.Принципиально Вильсон не имел ничего против ключевых внешнеполитических принципов большевиков, его не смущала даже реальная перспектива сепаратного мира России с Германией и Австрией. В скорой победе он, повторим, не сомневался нисколько, протестуя лишь против большевистской тактики взаимоотношений с союзниками и противниками. По мнению главы довольно молодого американского государства, нельзя было рассчитывать на долгосрочный и прочный мир до тех пор, пока не сломлено могущество ещё более молодой Германской империи, способной в любой момент разрушить этот мир "с помощью интриги или силы".Когда большевики, выполняя собственный «декрет о мире», оперативно усадили представителей противника за стол переговоров в Бресте, надо было срочно чем-то отвечать. "14 пунктов" к этому времени были уже почти готовы. Интересно, что президент США успел до их обнародования не раз публично выразить свою солидарность с новой российской властью. Даже в речи перед Конгрессом, которая впоследствии и получила название "14 пунктов" (8 января 1918 г.), Вильсон заявил об "искренности" и "честности" советских представителей в Брест-Литовске. "Их концепция справедливости, гуманности, чести, – подчеркнул он, – была высказана с такой откровенностью, широтой взгляда, душевной щедростью и таким общечеловеческим пониманием, которые не могут не вызвать восхищения всех, кому дороги судьбы человечества".Теперь совсем коротко — о шестом пункте, где речь шла о России, и где американскому президенту пришлось проявить особую деликатность. Прежде всего, 6-й пункт речи Вильсона давал большевикам надежду на вероятное признание их режима, поскольку президент подчеркнул право России "принять независимое решение относительно её собственного политического развития и её национальной политики". Вильсон высказал и гарантии её "радушного приёма в сообщество наций при том образе правления, который она сама для себя изберёт" (5).Так обозначил свою позицию Вильсон, готовясь к январской речи в Конгрессе. При этом России, причём вне зависимости от того, кто там находится у власти, было обещано не только освобождение всех земель, но и приглашение в единую всемирную "семью народов". Даже с учётом уверенности Вильсона в победе, Восточный фронт не должен был пасть, по крайней мере, пасть быстро. От позиции новой России пока ещё зависела судьба Запада."Обращение, которому Россия подвергнется со стороны своих сестер-наций в грядущие месяцы, будет убедительным испытанием их доброй воли, их понимания её нужд" (7). Но точка зрения, что "14 пунктов" могли быть написаны под угрозой срыва переговоров в Брест-Литовске, не имеет под собой оснований. Даже полковник Хауз, как уже указано, говорил о них задолго до Бреста. С таким выводом плохо стыкуется и выбор времени для выступления с 14-ю пунктами – слишком уж чётко оно совпало с перерывом в Брестских переговорах.Уверенности в победе после присоединения к Антанте США прибавилось и у союзников, но ведь немецким солдатам, в отличие от русских обывателей в Петрограде, не было никакого дела до того, что там сказал Вильсон. Вообще логика его послания вряд ли покоилась лишь на стремлении американского президента сохранить Россию в войне. А присутствие в «14 пунктах» наравне с 6-м "русским" пунктом 13-го "польского", фактически опровергает все "благие порывы" США и их союзников в адрес новой России.А может быть всё дело в довольно обычном для американца непонимании ситуации в Европе? Идея глобального лидерства США на тот момент была абсолютно новой, но для самого Вильсона нарочитый панамериканизм вряд ли был приоритетом. Он, похоже, был привержен глобализму совсем иного рода – на основе некоего "всемирного консенсуса". Это, между прочим, изрядно раздражало его главного советника полковника Хауза.В Польше обо всём, начиная с Воззвания «временных», и кончая октябрьским переворотом и «14 пунктами» Вильсона, узнавали довольно быстро – никакая германо-австрийская цензура не помогала. Ещё до того, как большевики убрали с политической арены Керенского и его соратников, Ю.Пилсудский понял, что поставил не на ту карту, и лишь искал повода, чтобы "сменить курс". А германское командование даже сыграло Пилсудскому на руку, когда поспешило приписать именно ему все неудачи в агитации воинского набора в Польском королевстве. За пропаганду против наборов в новую (австро-немецкую) польскую армию Пилсудский попал в тюрьму. Марк Алданов (Ландау) весьма справедливо отметил, что "лучшей услуги" власти нового "Королевства", а конкретно – "немцы не могли ему оказать" (8).Чуть позже, получив независимость, Польша вынуждена была считаться с провозглашенным в Версале принципом национальностей. Но это коснулось определения северных, западных и южных границ страны, а на востоке поляки поспешили сами заняться определением границ. Благо, русских там практически не оставалось, только малочисленная «западная завеса», а белорусские и литовские только начинали формироваться. Но пресловутый 13-й польский пункт Вильсона так и не стал основой для отношений с красной Россией. И эндеки Дмовского, и пилсудчики, понимая, что удара в спину от немцев можно уже не бояться, исходили из прямо противоположных позиций. Впрочем, национал-демократы всё же решили подстраховаться, сразу, ещё до переговоров в Версале, предложив союзникам подкрепить Польшу «землями на востоке».Речь пошла о присоединении отнюдь непольских Западной Украины и Белоруссии, в пользу чего приводился такой аргумент: они "должны были быть полонизированы, так как уступали полякам по уровню культуры и национальной зрелости" (9). Впоследствии требования лидера "исконных борцов с русской тиранией" Пилсудского были куда откровеннее, он считал необходимым ослабить Россию, оторвав национальные окраины. Польше предстояло впоследствии возглавить большое федеративное государство с Литвой и Белоруссией – чем не возрождение Речи Посполитой? Ну а Украине не останется ничего иного, как заключить с такой Федерацией военно-политический союз, направленный против России.Напомним в завершение, что, согласно 13-му пункту вильсоновской программы, независимая Польша "должна включать территории, заселённые исключительно польским населением". Но уже после Брест-Литовска и Версаля этот постулат был попросту отброшен, словно "отработанный пар". Одержав в 1920 году победу в войне с красной Россией, поляки жёстко и агрессивно воплотили в жизнь небезызвестный вариант Пилсудского «поглощения» западно-славянской окраины.Об этом свидетельствуют хотя бы результаты переписи 1921 года, по которым в Станиславском воеводстве украинское население составляло 70%, в волынском — 68%, в тарнопольском — 50%. Поляками заселять «окраину-Украину» стали уже позже. Показательно при этом, что в состав польского государства так и не вошли территории на западе с действительно плотным польским населением — Вармия, Мазуры, Опольское воеводство и часть Верхней Силезии. И это, несмотря на то, что результаты плебисцитов на этих землях прошли с колоссальным перевесом не в пользу Германии.