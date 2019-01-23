Как разгромили петлюровщину
Отряды местных атаманов один за другим переходили на сторону Красной Армии. Социалистические идеи были популярнее, чем националистические. Кроме того, полевые командиры поддерживали сильную сторону, не желая оставаться в лагере проигравших.
Советское наступление и поражение Директории
Поражение Германии в мировой войне позволило советскому правительству разорвать Брестские соглашения. В ноябре 1918 года Москва приняла решение восстановить советскую власть в Малороссии-Украине. Все предпосылки для этого были – западнорусское население в своей массе вкусило все «прелести» австро-германского оккупационного режима, гетманщины и Директории. Украина стремительно превращалась в «дикое поле», где правил закон силы, всевозможные атаманы и батьки. Крестьянство ответило на насилие и несправедливость своей войной. Украинская крестьянская война стала важной частью общерусской крестьянской войны. Западно- и южнорусские области захлестнул хаос, анархия. По сути, власть Директории к началу советского наступления ограничивалась округой Киева, далее правили атаманы. При этом некоторые, вроде Григорьева и Махно создали целые армии.
Поэтому наступление Красной Армии немедленно поддержали не только большевики, но и большая часть крестьян, которые надеялись на окончательное решение земельного вопроса в свою пользу и на прекращение насилия, грабежей и восстановление порядка. В декабре 1918 года 1-я и 2-я Украинские повстанческие дивизии (были сформированы в сентябре 1918 года) начали наступление. 1 – 2 января 1919 года у Казачьей Лопани красные разбили Запорожский корпус Болбочана. 3 января 1919 года, при поддержке местных повстанцев, Украинская советская армия под началом В. Антонова-Овсеенко освободила Харьков. Здесь расположилось Временное рабоче-крестьянское правительство Украины
4 января 1919 года Реввоенсовет Республики (РВС, РВСР) на основе сил Украинской советской армии сформировал Украинский фронт (УФ) во главе с Антоновым-Овсеенко. Ядром УФ стала 9-я стрелковая дивизия из состава 8-й красной армии, 1-я и 2-я Украинские советские дивизии. Также в состав фронта вошли отдельные стрелковые и кавалерийские части, пограничники, интернациональные отряды и бронепоезда. 27 января 1919 года был создан Харьковский военный округ, который должен был формировать и готовить части для Украинского фронта.
УФ начал движение к Донбассу, где во взаимодействии с Южным фронтом должен был воевать в белыми. Для освобождения Левобережной Украины, района Среднего Днепра для разведки на побережье Чёрного моря планировали использовать только одну бригаду 9-й дивизии и местных партизан. Правобережную Украину пока трогать не собирались. Если бы власть Директории была устойчивой, и она смогла создать сильную армию, красные сосредоточили усилия в борьбе с белыми и Киев мог некоторое время оставаться в стороне. Но волна восстаний и массовый переход на сторону красных местных повстанческих и партизанских отрядов отклонил основное направление наступления УФ на запад. Войска фронта повели наступление на двух направлениях: 1) на Киев и Черкассы; 2) Полтаву и Лозовую, позднее на Одессу. В дальнейшем, в апреле 1919 года, в составе УФ были сформированы 1-я, 2-я и 3-я Украинские советские армии. 1-я армия вела бои на киевском направлении, очищала от противника территорию Западной Украины. 2-я армия действовала на южном направлении, освобождала Одессу и Крым, воевала с деникинцами. 3-я армия действовала на одесском направлении, в Приднестровье.
16 января 1919 года Директория объявила войну Советской России. Главнокомандующий войсками УНР Петлюра создал Левобережный фронт (Восточный фронт) под командование Болбочана, Правобережный фронт Шаповала и Южную группу войск Гулый-Гуленко. В это же время Болбочан сдал Полтаву. Попытка петлюровцев отбить город не привела к успеху. Болбочана по приказу Петлюры отстранили от командования и отправили в Киев, где обвинили в сдаче Харькова и Полтавы, измене (намерении перейти на сторону белых) и казнокрадстве. Восточный фронт Директории возглавил Коновалец. Это петлюровцам не помогло. Их фронт рушился из-за многочисленных восстаний в тылу, перехода полевых командиров (атаманов) на сторону красных. По сути, войска УНР (в их основе были различные отряды полевых командиров, атаманов) переходили на сторону красных. Эти отряды в полном составе со своими командирами входили в состав советских сил, получая номер, официальное наименование, снабжение и комиссаров (в дальнейшем это негативно сказалось на самой Красной Армии – резко упала дисциплина, организация, начались многочисленные беспорядки и бесчинства и т. п.). 26 января 1919 года Красная Армия взяла Екатеринослав.
В условиях военной катастрофы Директория попыталась одновременно договориться с Москвой (миссия Мазуренко) и командованием Антанты в Одессе (генерал Греков). Переговоры с Мазуренко начались 17 января. Советское правительство представлял Мануильский. Мазуренко пытался найти компромисс между левым крылом Директории и большевиками за счёт военного крыла УНР (петлюровцев). Советская сторона предложила «посредничество» РСФСР между УНР и Советской Украиной для достижения перемирия. На Украине должны были созвать Съезд Советов на принципах, принятых в Советской России, а войска УНР должны были принять участие в борьбе с Белой армией и интервентами. 1 февраля советская сторона несколько смягчила условия: 1) Директория признавала принцип власти Советов на Украине; 2) Украина оставалась нейтральной, при активной самообороне против всякого иностранного вмешательства; 3) совместная борьба против сил контрреволюции; 4) перемирие на время мирных переговоров. Мазуренко принял эти условия.
Директория узнала об этом 9 февраля. Винниченко предложил, как до этого в ноябре – декабре 1918 года, провозгласить свою советскую власть. Однако в условиях успешного наступления Красной Армии, краха армии УНР, Москва не могла принять такие условия. Советские войска успешно форсировали Днепр и 5 февраля 1919 года заняли Киев. Директория бежала в Винницу.
Петлюровцы решили сделать ставку на Антанту. То есть повторили путь Центральной рады и гетманщины Скоропадского, которые надеялись на помощь Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). Проблема была в том, что французское командование в лице генерала Филиппа Д’Ансельма и его начальника штаба Фрейденберга заявили, что пришли в Россию «с целью дать всем благонадежным элементам и патриотам восстановить в стране порядок», уничтоженный ужасами гражданской войны. И патриотами России считались добровольцы (белые), а не украинские националисты. Французы считали Украину частью России и Директория могла в лучшем случае претендовать на статус части будущего российского правительства. Под прикрытием иностранных оккупантов в Одессе была создана военная администрация белых во главе с генералом А. Гришиным-Алмазовым. Ранее он руководил белыми силами в Сибири, но поссорился с местным социалистическим руководством и отбыл на Юг России в распоряжение генерала Деникина. В Одессе планировали сформировать Южнорусскую армию. В начале 1919 года в Одессу по поручению Деникина прибыл генерал Н. Тимановский. Но дело по формированию белой армии шло медленно из-за противодействия французских оккупационных властей и отъезда офицеров в район расположения Добровольческой армии.
В условиях наступления советских войск и неуступчивости белого командования, французское командование приняло миссию генерала Грекова и отказалось от ориентации на армию Деникина (его французы считали фигурой британцев). Д’Ансельм потребовал от Директории освободить значительный плацдарм на юге Малороссии для снабжения Одессы и армии интервентов. Директория приняла это требование как условие начала дальнейших переговоров. Интервенты заняли Херсон и Николаев, и в районе устья Днепра соединились с белыми (Крымско-Азовская армия). Правда, уступки интервентам со стороны Директории вызвали ярость атамана Григорьева, который считал себя хозяином района Херсон – Николаев, и вскоре он со своей повстанческой армией перешёл на сторону красных.
Далее французы выставили Директории политические условия: устранение левых сил из правительства; передача им контроля над железными дорогами и финансами Украины; проведение аграрной реформы на принципах вознаграждения собственника земли, и сохранение частной собственности на малые и средние поместья; создание единого антибольшевистского фронта под французским командованием и формирование смешанных франко-украинских и франко-русских частей; оккупация всего Юга России французскими войсками; власть Директории сохранялась только в гражданской сфере. В начале февраля 1919 года Директория отказалась принять этот грубый ультиматум, но переговоры продолжила. Премьер Директории Остапенко призывал Антанту признать УНР и помочь в борьбе с большевиками. Этого же добивалась украинская делегация и на Парижской конференции, но без успеха.
В условиях успешного наступления красных и развала фронта интервенты для Директории остались последней надеждой. 9 февраля украинские социал-демократы отозвали своих представителей из Директории. «Почти большевик» Винниченко вышел состава Директории и вскоре уехал за границу. Он и там сохранил мнение, что соглашение Киева с Москвой на советской основе – это наиболее единственный и приемлемый вариант развития украинско-российских отношения и развития общего революционного процесса. А Директория, по сути, стала кочующим штабом верховного атамана Петлюры, который вышел из УСДРП и разорвал со своим социалистическим прошлым. Режим Директории окончательно приобрёл национально-авторитарный характер.
Правда, и это не помогло Директории. Англия и Франция предпочли поддерживать Деникина и Колчака, а те придерживались идеи «единой и неделимой России». К тому же в начале весны 1919 года командование Антанты окончательно приняло решение не вступать в широкомасштабные боевые действия в России. Хозяева Запада предпочитали стравливать русских с русскими. А в районе Одессы не удалось сформировать боеспособную армию из русских, чтобы выставить её против красных. Кроме того, началось разложение войск интервентов, солдаты не желали больше воевать и начали воспринимать левые идеи, что очень беспокоило командование. Поэтому, несмотря на серьёзные силы в районе Одессы (25 тыс. хорошо вооруженных и снабженных солдат против нескольких тысяч оборванных повстанцев), интервенты предпочли отступить. 28 февраля (13 марта) 1919 года интервенты сдали атаману Григорьеву Херсон и Николаев. 29 марта 1919 года Клемансо издал директиву об оставлении Одессы и отводе союзных войск на линию Днестра. 2 апреля 1919 года французский штаб объявил, что Одесса эвакуируется в 48-часовой срок. Всего из Одессы ушло 112 судов. 6 апреля в город стали входить части Григорьева, которым достались богатые трофеи. Белые под началом Гришина-Алмазова и Тимановского (Одесская стрелковая бригада), которых союзники отказались эвакуировать, отступили за Днестр, в Бессарабию, которая находилась под контролем румынских войск. Из Румынии бригаду вывезли в Новороссийск в состав Добровольческой армии. Там её переформировали в 7-ю пехотную дивизию.
Красная кавалерия в Одессе. Апрель 1919 года
Французские танки и местные жители. Одесса
После бегства интервентов из Одессы переговоры с делегацией УНР продолжались в Париже. Украинских националистов держали на «крючке», давая надежду на помощь. При этом предлагали прекратить борьбу с Польшей и армией Деникина.
В этот время отряды местных атаманов один за другим переходили на сторону Красной Армии. Социалистические идеи были популярнее, чем националистические. Кроме того, полевые командиры поддерживали сильную сторону, не желая оставаться в лагере проигравших. Так, 27 ноября 1918 года атаман Махно занял Гуляй-поле и вытеснил из района немцев. Вскоре он вступил в противостояние с петлюровцами и вступил в тактический союз с местными большевиками. В конце декабря махновцы и красные выбили петлюровцев из Екатеринослава. Однако петлюровцы перешли в контрнаступление и воспользовавшись беспечностью повстанцев, выбили махновцев из Екатеринослава. Батька Махно вернулся в свою столицу Гуляй-поле. В ситуации успешного наступления Красной Армии на Украине, боев с деникинцами и нехватки боеприпасов, в феврале 1919 года армия Махно вошла в состав 1-й Заднепровской украинской советской дивизии под началом Дыбенко(в составе 2-й Украинской советской армии), составив её 3-ю бригаду. Бригада под началом Махно быстро росла, обогнав по численности дивизию, и всю 2-ю армию. В результате под началом Махно было 15 – 20 тыс. бойцов. Махновцы наступали на юг и восток, против армии Деникина на линии Мариуполь — Волноваха.
Нестор Махно, 1919 год
В ту же 1-ю Заднепровскую дивизию вошли и отряды атамана Григорьева, который до этого служили и гетману Скоропадскому и Директории. В конце 1918 года его бандформирования контролировали почти всю Херсонщину, но появление интервентов и соглашательская позиция Киева лишили атамана жирного куска. В политическом отношении атаман и его бойцы симпатизировали украинским левым эсерам (боротьбисты) и националистам. Смесь левых идей и национализма была популярной на юге Украины. Поэтому, когда Красная Армия начала наступление и крах Директории стал очевиден, Григорьев в конце января 1919 года объявил себя сторонником советской власти и начал войну с петлюровцами и интервентами. Армия Григорьева быстро выросла до нескольких тысяч бойцов. Она стала 1-я Заднепровской бригадой Заднепровской дивизии, позднее переформирована в 6-ю Украинскую советскую дивизию. Григорьев взял Херсон и Одессу.
Атаман Н. А. Григорьев (слева) и В. А. Антонов-Овсеенко. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org/
В марте 1919 года Петлюра организовал контрнаступление, прорвал оборону красных, взял Коростень и Житомир. Петлюровцы угрожали Киеву. Однако 1-я Украинская советская дивизия под началом Щорса удержала Бердичев, ликвидировала угрозу Киеву. Красные продолжали наступление: петлюровцев разбили под Коростенем, 18 марта дивизия Щорса вошла в Винницу, 20 марта – в Жмеринку. 26 марта петлюровцы были разбиты на реке Тетерев и бежали. После бегства французов из Одессы, остатки Директории отступили в Ровно, затем дальше на запад. К середине апреля советские войска окончательно разгромили силы УНР и вступили в соприкосновение с польской армией в Волыни и Галиции. Остатки петлюровцев бежали в район реки Збруч вся территория УНР, включая ЗУНР сократилась до полосы в 10 – 20 км. Петлюровцев спасло от полного уничтожения только то, что в мае поднял восстание атаман Григорьев (уже против большевиков), а поляки начали борьбу с красными.
Советское наступление и поражение Директории
Поражение Германии в мировой войне позволило советскому правительству разорвать Брестские соглашения. В ноябре 1918 года Москва приняла решение восстановить советскую власть в Малороссии-Украине. Все предпосылки для этого были – западнорусское население в своей массе вкусило все «прелести» австро-германского оккупационного режима, гетманщины и Директории. Украина стремительно превращалась в «дикое поле», где правил закон силы, всевозможные атаманы и батьки. Крестьянство ответило на насилие и несправедливость своей войной. Украинская крестьянская война стала важной частью общерусской крестьянской войны. Западно- и южнорусские области захлестнул хаос, анархия. По сути, власть Директории к началу советского наступления ограничивалась округой Киева, далее правили атаманы. При этом некоторые, вроде Григорьева и Махно создали целые армии.
Поэтому наступление Красной Армии немедленно поддержали не только большевики, но и большая часть крестьян, которые надеялись на окончательное решение земельного вопроса в свою пользу и на прекращение насилия, грабежей и восстановление порядка. В декабре 1918 года 1-я и 2-я Украинские повстанческие дивизии (были сформированы в сентябре 1918 года) начали наступление. 1 – 2 января 1919 года у Казачьей Лопани красные разбили Запорожский корпус Болбочана. 3 января 1919 года, при поддержке местных повстанцев, Украинская советская армия под началом В. Антонова-Овсеенко освободила Харьков. Здесь расположилось Временное рабоче-крестьянское правительство Украины
4 января 1919 года Реввоенсовет Республики (РВС, РВСР) на основе сил Украинской советской армии сформировал Украинский фронт (УФ) во главе с Антоновым-Овсеенко. Ядром УФ стала 9-я стрелковая дивизия из состава 8-й красной армии, 1-я и 2-я Украинские советские дивизии. Также в состав фронта вошли отдельные стрелковые и кавалерийские части, пограничники, интернациональные отряды и бронепоезда. 27 января 1919 года был создан Харьковский военный округ, который должен был формировать и готовить части для Украинского фронта.
УФ начал движение к Донбассу, где во взаимодействии с Южным фронтом должен был воевать в белыми. Для освобождения Левобережной Украины, района Среднего Днепра для разведки на побережье Чёрного моря планировали использовать только одну бригаду 9-й дивизии и местных партизан. Правобережную Украину пока трогать не собирались. Если бы власть Директории была устойчивой, и она смогла создать сильную армию, красные сосредоточили усилия в борьбе с белыми и Киев мог некоторое время оставаться в стороне. Но волна восстаний и массовый переход на сторону красных местных повстанческих и партизанских отрядов отклонил основное направление наступления УФ на запад. Войска фронта повели наступление на двух направлениях: 1) на Киев и Черкассы; 2) Полтаву и Лозовую, позднее на Одессу. В дальнейшем, в апреле 1919 года, в составе УФ были сформированы 1-я, 2-я и 3-я Украинские советские армии. 1-я армия вела бои на киевском направлении, очищала от противника территорию Западной Украины. 2-я армия действовала на южном направлении, освобождала Одессу и Крым, воевала с деникинцами. 3-я армия действовала на одесском направлении, в Приднестровье.
16 января 1919 года Директория объявила войну Советской России. Главнокомандующий войсками УНР Петлюра создал Левобережный фронт (Восточный фронт) под командование Болбочана, Правобережный фронт Шаповала и Южную группу войск Гулый-Гуленко. В это же время Болбочан сдал Полтаву. Попытка петлюровцев отбить город не привела к успеху. Болбочана по приказу Петлюры отстранили от командования и отправили в Киев, где обвинили в сдаче Харькова и Полтавы, измене (намерении перейти на сторону белых) и казнокрадстве. Восточный фронт Директории возглавил Коновалец. Это петлюровцам не помогло. Их фронт рушился из-за многочисленных восстаний в тылу, перехода полевых командиров (атаманов) на сторону красных. По сути, войска УНР (в их основе были различные отряды полевых командиров, атаманов) переходили на сторону красных. Эти отряды в полном составе со своими командирами входили в состав советских сил, получая номер, официальное наименование, снабжение и комиссаров (в дальнейшем это негативно сказалось на самой Красной Армии – резко упала дисциплина, организация, начались многочисленные беспорядки и бесчинства и т. п.). 26 января 1919 года Красная Армия взяла Екатеринослав.
В условиях военной катастрофы Директория попыталась одновременно договориться с Москвой (миссия Мазуренко) и командованием Антанты в Одессе (генерал Греков). Переговоры с Мазуренко начались 17 января. Советское правительство представлял Мануильский. Мазуренко пытался найти компромисс между левым крылом Директории и большевиками за счёт военного крыла УНР (петлюровцев). Советская сторона предложила «посредничество» РСФСР между УНР и Советской Украиной для достижения перемирия. На Украине должны были созвать Съезд Советов на принципах, принятых в Советской России, а войска УНР должны были принять участие в борьбе с Белой армией и интервентами. 1 февраля советская сторона несколько смягчила условия: 1) Директория признавала принцип власти Советов на Украине; 2) Украина оставалась нейтральной, при активной самообороне против всякого иностранного вмешательства; 3) совместная борьба против сил контрреволюции; 4) перемирие на время мирных переговоров. Мазуренко принял эти условия.
Директория узнала об этом 9 февраля. Винниченко предложил, как до этого в ноябре – декабре 1918 года, провозгласить свою советскую власть. Однако в условиях успешного наступления Красной Армии, краха армии УНР, Москва не могла принять такие условия. Советские войска успешно форсировали Днепр и 5 февраля 1919 года заняли Киев. Директория бежала в Винницу.
Петлюровцы решили сделать ставку на Антанту. То есть повторили путь Центральной рады и гетманщины Скоропадского, которые надеялись на помощь Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). Проблема была в том, что французское командование в лице генерала Филиппа Д’Ансельма и его начальника штаба Фрейденберга заявили, что пришли в Россию «с целью дать всем благонадежным элементам и патриотам восстановить в стране порядок», уничтоженный ужасами гражданской войны. И патриотами России считались добровольцы (белые), а не украинские националисты. Французы считали Украину частью России и Директория могла в лучшем случае претендовать на статус части будущего российского правительства. Под прикрытием иностранных оккупантов в Одессе была создана военная администрация белых во главе с генералом А. Гришиным-Алмазовым. Ранее он руководил белыми силами в Сибири, но поссорился с местным социалистическим руководством и отбыл на Юг России в распоряжение генерала Деникина. В Одессе планировали сформировать Южнорусскую армию. В начале 1919 года в Одессу по поручению Деникина прибыл генерал Н. Тимановский. Но дело по формированию белой армии шло медленно из-за противодействия французских оккупационных властей и отъезда офицеров в район расположения Добровольческой армии.
В условиях наступления советских войск и неуступчивости белого командования, французское командование приняло миссию генерала Грекова и отказалось от ориентации на армию Деникина (его французы считали фигурой британцев). Д’Ансельм потребовал от Директории освободить значительный плацдарм на юге Малороссии для снабжения Одессы и армии интервентов. Директория приняла это требование как условие начала дальнейших переговоров. Интервенты заняли Херсон и Николаев, и в районе устья Днепра соединились с белыми (Крымско-Азовская армия). Правда, уступки интервентам со стороны Директории вызвали ярость атамана Григорьева, который считал себя хозяином района Херсон – Николаев, и вскоре он со своей повстанческой армией перешёл на сторону красных.
Далее французы выставили Директории политические условия: устранение левых сил из правительства; передача им контроля над железными дорогами и финансами Украины; проведение аграрной реформы на принципах вознаграждения собственника земли, и сохранение частной собственности на малые и средние поместья; создание единого антибольшевистского фронта под французским командованием и формирование смешанных франко-украинских и франко-русских частей; оккупация всего Юга России французскими войсками; власть Директории сохранялась только в гражданской сфере. В начале февраля 1919 года Директория отказалась принять этот грубый ультиматум, но переговоры продолжила. Премьер Директории Остапенко призывал Антанту признать УНР и помочь в борьбе с большевиками. Этого же добивалась украинская делегация и на Парижской конференции, но без успеха.
В условиях успешного наступления красных и развала фронта интервенты для Директории остались последней надеждой. 9 февраля украинские социал-демократы отозвали своих представителей из Директории. «Почти большевик» Винниченко вышел состава Директории и вскоре уехал за границу. Он и там сохранил мнение, что соглашение Киева с Москвой на советской основе – это наиболее единственный и приемлемый вариант развития украинско-российских отношения и развития общего революционного процесса. А Директория, по сути, стала кочующим штабом верховного атамана Петлюры, который вышел из УСДРП и разорвал со своим социалистическим прошлым. Режим Директории окончательно приобрёл национально-авторитарный характер.
Правда, и это не помогло Директории. Англия и Франция предпочли поддерживать Деникина и Колчака, а те придерживались идеи «единой и неделимой России». К тому же в начале весны 1919 года командование Антанты окончательно приняло решение не вступать в широкомасштабные боевые действия в России. Хозяева Запада предпочитали стравливать русских с русскими. А в районе Одессы не удалось сформировать боеспособную армию из русских, чтобы выставить её против красных. Кроме того, началось разложение войск интервентов, солдаты не желали больше воевать и начали воспринимать левые идеи, что очень беспокоило командование. Поэтому, несмотря на серьёзные силы в районе Одессы (25 тыс. хорошо вооруженных и снабженных солдат против нескольких тысяч оборванных повстанцев), интервенты предпочли отступить. 28 февраля (13 марта) 1919 года интервенты сдали атаману Григорьеву Херсон и Николаев. 29 марта 1919 года Клемансо издал директиву об оставлении Одессы и отводе союзных войск на линию Днестра. 2 апреля 1919 года французский штаб объявил, что Одесса эвакуируется в 48-часовой срок. Всего из Одессы ушло 112 судов. 6 апреля в город стали входить части Григорьева, которым достались богатые трофеи. Белые под началом Гришина-Алмазова и Тимановского (Одесская стрелковая бригада), которых союзники отказались эвакуировать, отступили за Днестр, в Бессарабию, которая находилась под контролем румынских войск. Из Румынии бригаду вывезли в Новороссийск в состав Добровольческой армии. Там её переформировали в 7-ю пехотную дивизию.
Красная кавалерия в Одессе. Апрель 1919 года
Французские танки и местные жители. Одесса
После бегства интервентов из Одессы переговоры с делегацией УНР продолжались в Париже. Украинских националистов держали на «крючке», давая надежду на помощь. При этом предлагали прекратить борьбу с Польшей и армией Деникина.
В этот время отряды местных атаманов один за другим переходили на сторону Красной Армии. Социалистические идеи были популярнее, чем националистические. Кроме того, полевые командиры поддерживали сильную сторону, не желая оставаться в лагере проигравших. Так, 27 ноября 1918 года атаман Махно занял Гуляй-поле и вытеснил из района немцев. Вскоре он вступил в противостояние с петлюровцами и вступил в тактический союз с местными большевиками. В конце декабря махновцы и красные выбили петлюровцев из Екатеринослава. Однако петлюровцы перешли в контрнаступление и воспользовавшись беспечностью повстанцев, выбили махновцев из Екатеринослава. Батька Махно вернулся в свою столицу Гуляй-поле. В ситуации успешного наступления Красной Армии на Украине, боев с деникинцами и нехватки боеприпасов, в феврале 1919 года армия Махно вошла в состав 1-й Заднепровской украинской советской дивизии под началом Дыбенко(в составе 2-й Украинской советской армии), составив её 3-ю бригаду. Бригада под началом Махно быстро росла, обогнав по численности дивизию, и всю 2-ю армию. В результате под началом Махно было 15 – 20 тыс. бойцов. Махновцы наступали на юг и восток, против армии Деникина на линии Мариуполь — Волноваха.
Нестор Махно, 1919 год
В ту же 1-ю Заднепровскую дивизию вошли и отряды атамана Григорьева, который до этого служили и гетману Скоропадскому и Директории. В конце 1918 года его бандформирования контролировали почти всю Херсонщину, но появление интервентов и соглашательская позиция Киева лишили атамана жирного куска. В политическом отношении атаман и его бойцы симпатизировали украинским левым эсерам (боротьбисты) и националистам. Смесь левых идей и национализма была популярной на юге Украины. Поэтому, когда Красная Армия начала наступление и крах Директории стал очевиден, Григорьев в конце января 1919 года объявил себя сторонником советской власти и начал войну с петлюровцами и интервентами. Армия Григорьева быстро выросла до нескольких тысяч бойцов. Она стала 1-я Заднепровской бригадой Заднепровской дивизии, позднее переформирована в 6-ю Украинскую советскую дивизию. Григорьев взял Херсон и Одессу.
Атаман Н. А. Григорьев (слева) и В. А. Антонов-Овсеенко. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org/
В марте 1919 года Петлюра организовал контрнаступление, прорвал оборону красных, взял Коростень и Житомир. Петлюровцы угрожали Киеву. Однако 1-я Украинская советская дивизия под началом Щорса удержала Бердичев, ликвидировала угрозу Киеву. Красные продолжали наступление: петлюровцев разбили под Коростенем, 18 марта дивизия Щорса вошла в Винницу, 20 марта – в Жмеринку. 26 марта петлюровцы были разбиты на реке Тетерев и бежали. После бегства французов из Одессы, остатки Директории отступили в Ровно, затем дальше на запад. К середине апреля советские войска окончательно разгромили силы УНР и вступили в соприкосновение с польской армией в Волыни и Галиции. Остатки петлюровцев бежали в район реки Збруч вся территория УНР, включая ЗУНР сократилась до полосы в 10 – 20 км. Петлюровцев спасло от полного уничтожения только то, что в мае поднял восстание атаман Григорьев (уже против большевиков), а поляки начали борьбу с красными.
- Автор:
- Самсонов Александр
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