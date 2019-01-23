Как разгромили петлюровщину

Отряды местных атаманов один за другим переходили на сторону Красной Армии. Социалистические идеи были популярнее, чем националистические. Кроме того, полевые командиры поддерживали сильную сторону, не желая оставаться в лагере проигравших.Поражение Германии в мировой войне позволило советскому правительству разорвать Брестские соглашения. В ноябре 1918 года Москва приняла решение восстановить советскую власть в Малороссии-Украине. Все предпосылки для этого были – западнорусское население в своей массе вкусило все «прелести» австро-германского оккупационного режима, гетманщины и Директории. Украина стремительно превращалась в «дикое поле», где правил закон силы, всевозможные атаманы и батьки. Крестьянство ответило на насилие и несправедливость своей войной. Украинская крестьянская война стала важной частью общерусской крестьянской войны. Западно- и южнорусские области захлестнул хаос, анархия. По сути, власть Директории к началу советского наступления ограничивалась округой Киева, далее правили атаманы. При этом некоторые, вроде Григорьева и Махно создали целые армии.Поэтому наступление Красной Армии немедленно поддержали не только большевики, но и большая часть крестьян, которые надеялись на окончательное решение земельного вопроса в свою пользу и на прекращение насилия, грабежей и восстановление порядка. В декабре 1918 года 1-я и 2-я Украинские повстанческие дивизии (были сформированы в сентябре 1918 года) начали наступление. 1 – 2 января 1919 года у Казачьей Лопани красные разбили Запорожский корпус Болбочана. 3 января 1919 года, при поддержке местных повстанцев, Украинская советская армия под началом В. Антонова-Овсеенко освободила Харьков. Здесь расположилось Временное рабоче-крестьянское правительство Украины4 января 1919 года Реввоенсовет Республики (РВС, РВСР) на основе сил Украинской советской армии сформировал Украинский фронт (УФ) во главе с Антоновым-Овсеенко. Ядром УФ стала 9-я стрелковая дивизия из состава 8-й красной армии, 1-я и 2-я Украинские советские дивизии. Также в состав фронта вошли отдельные стрелковые и кавалерийские части, пограничники, интернациональные отряды и бронепоезда. 27 января 1919 года был создан Харьковский военный округ, который должен был формировать и готовить части для Украинского фронта.УФ начал движение к Донбассу, где во взаимодействии с Южным фронтом должен был воевать в белыми. Для освобождения Левобережной Украины, района Среднего Днепра для разведки на побережье Чёрного моря планировали использовать только одну бригаду 9-й дивизии и местных партизан. Правобережную Украину пока трогать не собирались. Если бы власть Директории была устойчивой, и она смогла создать сильную армию, красные сосредоточили усилия в борьбе с белыми и Киев мог некоторое время оставаться в стороне. Но волна восстаний и массовый переход на сторону красных местных повстанческих и партизанских отрядов отклонил основное направление наступления УФ на запад. Войска фронта повели наступление на двух направлениях: 1) на Киев и Черкассы; 2) Полтаву и Лозовую, позднее на Одессу. В дальнейшем, в апреле 1919 года, в составе УФ были сформированы 1-я, 2-я и 3-я Украинские советские армии. 1-я армия вела бои на киевском направлении, очищала от противника территорию Западной Украины. 2-я армия действовала на южном направлении, освобождала Одессу и Крым, воевала с деникинцами. 3-я армия действовала на одесском направлении, в Приднестровье.16 января 1919 года Директория объявила войну Советской России. Главнокомандующий войсками УНР Петлюра создал Левобережный фронт (Восточный фронт) под командование Болбочана, Правобережный фронт Шаповала и Южную группу войск Гулый-Гуленко. В это же время Болбочан сдал Полтаву. Попытка петлюровцев отбить город не привела к успеху. Болбочана по приказу Петлюры отстранили от командования и отправили в Киев, где обвинили в сдаче Харькова и Полтавы, измене (намерении перейти на сторону белых) и казнокрадстве. Восточный фронт Директории возглавил Коновалец. Это петлюровцам не помогло. Их фронт рушился из-за многочисленных восстаний в тылу, перехода полевых командиров (атаманов) на сторону красных. По сути, войска УНР (в их основе были различные отряды полевых командиров, атаманов) переходили на сторону красных. Эти отряды в полном составе со своими командирами входили в состав советских сил, получая номер, официальное наименование, снабжение и комиссаров (в дальнейшем это негативно сказалось на самой Красной Армии – резко упала дисциплина, организация, начались многочисленные беспорядки и бесчинства и т. п.). 26 января 1919 года Красная Армия взяла Екатеринослав.В условиях военной катастрофы Директория попыталась одновременно договориться с Москвой (миссия Мазуренко) и командованием Антанты в Одессе (генерал Греков). Переговоры с Мазуренко начались 17 января. Советское правительство представлял Мануильский. Мазуренко пытался найти компромисс между левым крылом Директории и большевиками за счёт военного крыла УНР (петлюровцев). Советская сторона предложила «посредничество» РСФСР между УНР и Советской Украиной для достижения перемирия. На Украине должны были созвать Съезд Советов на принципах, принятых в Советской России, а войска УНР должны были принять участие в борьбе с Белой армией и интервентами. 1 февраля советская сторона несколько смягчила условия: 1) Директория признавала принцип власти Советов на Украине; 2) Украина оставалась нейтральной, при активной самообороне против всякого иностранного вмешательства; 3) совместная борьба против сил контрреволюции; 4) перемирие на время мирных переговоров. Мазуренко принял эти условия.Директория узнала об этом 9 февраля. Винниченко предложил, как до этого в ноябре – декабре 1918 года, провозгласить свою советскую власть. Однако в условиях успешного наступления Красной Армии, краха армии УНР, Москва не могла принять такие условия. Советские войска успешно форсировали Днепр и 5 февраля 1919 года заняли Киев. Директория бежала в Винницу.Петлюровцы решили сделать ставку на Антанту. То есть повторили путь Центральной рады и гетманщины Скоропадского, которые надеялись на помощь Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). Проблема была в том, что французское командование в лице генерала Филиппа Д’Ансельма и его начальника штаба Фрейденберга заявили, что пришли в Россию «с целью дать всем благонадежным элементам и патриотам восстановить в стране порядок», уничтоженный ужасами гражданской войны. И патриотами России считались добровольцы (белые), а не украинские националисты. Французы считали Украину частью России и Директория могла в лучшем случае претендовать на статус части будущего российского правительства. Под прикрытием иностранных оккупантов в Одессе была создана военная администрация белых во главе с генералом А. Гришиным-Алмазовым. Ранее он руководил белыми силами в Сибири, но поссорился с местным социалистическим руководством и отбыл на Юг России в распоряжение генерала Деникина. В Одессе планировали сформировать Южнорусскую армию. В начале 1919 года в Одессу по поручению Деникина прибыл генерал Н. Тимановский. Но дело по формированию белой армии шло медленно из-за противодействия французских оккупационных властей и отъезда офицеров в район расположения Добровольческой армии.В условиях наступления советских войск и неуступчивости белого командования, французское командование приняло миссию генерала Грекова и отказалось от ориентации на армию Деникина (его французы считали фигурой британцев). Д’Ансельм потребовал от Директории освободить значительный плацдарм на юге Малороссии для снабжения Одессы и армии интервентов. Директория приняла это требование как условие начала дальнейших переговоров. Интервенты заняли Херсон и Николаев, и в районе устья Днепра соединились с белыми (Крымско-Азовская армия). Правда, уступки интервентам со стороны Директории вызвали ярость атамана Григорьева, который считал себя хозяином района Херсон – Николаев, и вскоре он со своей повстанческой армией перешёл на сторону красных.Далее французы выставили Директории политические условия: устранение левых сил из правительства; передача им контроля над железными дорогами и финансами Украины; проведение аграрной реформы на принципах вознаграждения собственника земли, и сохранение частной собственности на малые и средние поместья; создание единого антибольшевистского фронта под французским командованием и формирование смешанных франко-украинских и франко-русских частей; оккупация всего Юга России французскими войсками; власть Директории сохранялась только в гражданской сфере. В начале февраля 1919 года Директория отказалась принять этот грубый ультиматум, но переговоры продолжила. Премьер Директории Остапенко призывал Антанту признать УНР и помочь в борьбе с большевиками. Этого же добивалась украинская делегация и на Парижской конференции, но без успеха.В условиях успешного наступления красных и развала фронта интервенты для Директории остались последней надеждой. 9 февраля украинские социал-демократы отозвали своих представителей из Директории. «Почти большевик» Винниченко вышел состава Директории и вскоре уехал за границу. Он и там сохранил мнение, что соглашение Киева с Москвой на советской основе – это наиболее единственный и приемлемый вариант развития украинско-российских отношения и развития общего революционного процесса. А Директория, по сути, стала кочующим штабом верховного атамана Петлюры, который вышел из УСДРП и разорвал со своим социалистическим прошлым. Режим Директории окончательно приобрёл национально-авторитарный характер.Правда, и это не помогло Директории. Англия и Франция предпочли поддерживать Деникина и Колчака, а те придерживались идеи «единой и неделимой России». К тому же в начале весны 1919 года командование Антанты окончательно приняло решение не вступать в широкомасштабные боевые действия в России. Хозяева Запада предпочитали стравливать русских с русскими. А в районе Одессы не удалось сформировать боеспособную армию из русских, чтобы выставить её против красных. Кроме того, началось разложение войск интервентов, солдаты не желали больше воевать и начали воспринимать левые идеи, что очень беспокоило командование. Поэтому, несмотря на серьёзные силы в районе Одессы (25 тыс. хорошо вооруженных и снабженных солдат против нескольких тысяч оборванных повстанцев), интервенты предпочли отступить. 28 февраля (13 марта) 1919 года интервенты сдали атаману Григорьеву Херсон и Николаев. 29 марта 1919 года Клемансо издал директиву об оставлении Одессы и отводе союзных войск на линию Днестра. 2 апреля 1919 года французский штаб объявил, что Одесса эвакуируется в 48-часовой срок. Всего из Одессы ушло 112 судов. 6 апреля в город стали входить части Григорьева, которым достались богатые трофеи. Белые под началом Гришина-Алмазова и Тимановского (Одесская стрелковая бригада), которых союзники отказались эвакуировать, отступили за Днестр, в Бессарабию, которая находилась под контролем румынских войск. Из Румынии бригаду вывезли в Новороссийск в состав Добровольческой армии. Там её переформировали в 7-ю пехотную дивизию.Красная кавалерия в Одессе. Апрель 1919 годаФранцузские танки и местные жители. ОдессаПосле бегства интервентов из Одессы переговоры с делегацией УНР продолжались в Париже. Украинских националистов держали на «крючке», давая надежду на помощь. При этом предлагали прекратить борьбу с Польшей и армией Деникина.В этот время отряды местных атаманов один за другим переходили на сторону Красной Армии. Социалистические идеи были популярнее, чем националистические. Кроме того, полевые командиры поддерживали сильную сторону, не желая оставаться в лагере проигравших. Так, 27 ноября 1918 года атаман Махно занял Гуляй-поле и вытеснил из района немцев. Вскоре он вступил в противостояние с петлюровцами и вступил в тактический союз с местными большевиками. В конце декабря махновцы и красные выбили петлюровцев из Екатеринослава. Однако петлюровцы перешли в контрнаступление и воспользовавшись беспечностью повстанцев, выбили махновцев из Екатеринослава. Батька Махно вернулся в свою столицу Гуляй-поле. В ситуации успешного наступления Красной Армии на Украине, боев с деникинцами и нехватки боеприпасов, в феврале 1919 года армия Махно вошла в состав 1-й Заднепровской украинской советской дивизии под началом Дыбенко(в составе 2-й Украинской советской армии), составив её 3-ю бригаду. Бригада под началом Махно быстро росла, обогнав по численности дивизию, и всю 2-ю армию. В результате под началом Махно было 15 – 20 тыс. бойцов. Махновцы наступали на юг и восток, против армии Деникина на линии Мариуполь — Волноваха.Нестор Махно, 1919 годВ ту же 1-ю Заднепровскую дивизию вошли и отряды атамана Григорьева, который до этого служили и гетману Скоропадскому и Директории. В конце 1918 года его бандформирования контролировали почти всю Херсонщину, но появление интервентов и соглашательская позиция Киева лишили атамана жирного куска. В политическом отношении атаман и его бойцы симпатизировали украинским левым эсерам (боротьбисты) и националистам. Смесь левых идей и национализма была популярной на юге Украины. Поэтому, когда Красная Армия начала наступление и крах Директории стал очевиден, Григорьев в конце января 1919 года объявил себя сторонником советской власти и начал войну с петлюровцами и интервентами. Армия Григорьева быстро выросла до нескольких тысяч бойцов. Она стала 1-я Заднепровской бригадой Заднепровской дивизии, позднее переформирована в 6-ю Украинскую советскую дивизию. Григорьев взял Херсон и Одессу.Атаман Н. А. Григорьев (слева) и В. А. Антонов-Овсеенко. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org/В марте 1919 года Петлюра организовал контрнаступление, прорвал оборону красных, взял Коростень и Житомир. Петлюровцы угрожали Киеву. Однако 1-я Украинская советская дивизия под началом Щорса удержала Бердичев, ликвидировала угрозу Киеву. Красные продолжали наступление: петлюровцев разбили под Коростенем, 18 марта дивизия Щорса вошла в Винницу, 20 марта – в Жмеринку. 26 марта петлюровцы были разбиты на реке Тетерев и бежали. После бегства французов из Одессы, остатки Директории отступили в Ровно, затем дальше на запад. К середине апреля советские войска окончательно разгромили силы УНР и вступили в соприкосновение с польской армией в Волыни и Галиции. Остатки петлюровцев бежали в район реки Збруч вся территория УНР, включая ЗУНР сократилась до полосы в 10 – 20 км. Петлюровцев спасло от полного уничтожения только то, что в мае поднял восстание атаман Григорьев (уже против большевиков), а поляки начали борьбу с красными.