Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 4)
В настоящее время наиболее ценной частью истребительного парка ВВС НОАК, которую можно эффективно использовать для завоевания превосходства в воздухе и выполнения задач ПВО в ВВС НОАК, являются самолёты Су-35СК, Су-30МК2, Су-30МКК, а также нелицензионные модификации J-11. Поставленные Россией в начале 90-х годов прошлого столетия Су-27СК в силу устаревшего БРЭО уже не могут считаться современными. Кроме того, эти истребители уже очень сильно изношены, находятся в завершающей части своего жизненного цикла и активно выводятся из эксплуатации. То же самое относится к истребителям J-11 первых серий, собранным на авиазаводе в Шеньяне из российских комплектующих.
Впрочем, помимо тяжелых истребителей российской сборки и их китайских клонов, в КНР имеются боевые самолёты собственного производства. Относительно недавно ВВС НОАК официально простились с истребителем J-6. Производство различных вариантов китайской копии МиГ-19 также велось в Шеньяне. Этот истребитель стал самым многочисленным в ВВС НОАК, в общей сложности до начала 80-х было построено более 3000 экземпляров. Помимо фронтового истребителя строилось несколько модификаций перехватчика ПВО с бортовым радаром и ракетным вооружением. Однако в 21 веке эти машины уже не могли тягаться с истребителями 4 поколения, и по мере насыщения авиаполков современными самолётами устаревшие истребители списывали. Официальное прощание с истребителем J-6 состоялось в 2010 году. Тем не менее, J-6 всё ещё имеется в лётно-испытательных центрах, где на них выполняют учебно-тренировочные полёты и используют в исследовательских программах сберегая ресурс более современных истребителей. Также значительное число J-6 переделано в радиоуправляемые мишени, которые активно используются во время испытаний новых противовоздушных систем и в ходе контрольно-учебных пусков зенитных и авиационных ракет.
Незадолго до разрыва военно-технического сотрудничества в КНР был передан пакет документации на истребитель МиГ-21Ф-13, а также несколько готовых самолётов и сборочных комплектов. Однако серийное производство из-за начавшейся в Китае «Культурной революции» было остановлено, и довести до ума китаизированный МиГ-21 удалось только к началу 80-х. Дальнейшее совершенствование J-7 в КНР во многом было связано с откровенным воровством советских истребителей МиГ-21МФ поставляемых в ДРВ через китайскую территорию. Кроме того, как пишут в западных источниках, в 70-е годы несколько МиГов в Китай попали из Египта.
Истребитель J-7C появившийся в 1984 году получил радиолокационный прицел, более мощный двигатель и был вооружен 23-мм пушкой и четырьмя ракетами с тепловой головкой самонаведения РL-2 (копия советской К-13) или улучшенными РL-5. На истребителе J-7D установили БРЛС JL-7A с дальностью обнаружения бомбардировщика Ту-16 около 30 км. Производство J-7C/D продолжалось до 1996 года.
В дальнейшем китайские конструкторы опирались на западную помощь. Так на истребителе J-7E cовершившем первый полёт в 1987 году использовалось БРЭО британской разработки, израильская система управления огнём и ракеты PL-8 во многом скопированные с УР Python 3. Благодаря изменениям внесённым в конструкцию крыла удалось значительно улучшить взлётно-посадочные характеристики.
В 2001 году начались лётные испытания последней и самой совершенной модификации в семействе китайских «двадцать первых» — истребителя J-7G с бортовым радаром KLJ-6E китайского производства (лицензионная копия итальянской РЛС Pointer-2500) с дальностью обнаружения воздушных целей на фоне земли до 55 км.
В кабине истребителя J-7G установлен ИЛС Type 956, на который выводится полетная и прицельная информация. Официальное принятие J-7G на вооружение состоялось в 2004 году. Пилот может осуществлять нацеливание ракет класса "воздух-воздух" с ТГС PL-8 при помощи нашлемного прицела-целеуказателя.
Производство J-7 продолжалось до 2013 года. В общей сложности было построено около 2400 самолётов, приблизительно 300 машин поставлено на экспорт. Причиной большого долголетия в ВВС НОАК явно устаревшего истребителя является его относительно невысокая стоимость, простота обслуживания и низкие эксплуатационные расходы.
Хотя китайским конструкторам удалось серьёзно подтянуть боевые характеристики последних модификаций J-7, тягаться даже в ближнем бою с иностранными истребителями четвёртого поколения им очень тяжело. Небольшой радиус действия и отсутствие в составе вооружения J-7 ракет средней дальности и слабый радар делают его малоэффективным в роли перехватчика ПВО. Тем не менее, китайскими клонами МиГ-21 вооружено несколько авиаполков «второй линии». Также одноместные J-7 и спарки JJ-7 активно эксплуатируются в качестве учебно-тренировочных самолётов в частях вооруженных современными истребителями.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-7 на авиабазе Mengzi в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе
Обращает на себя внимание, что истребители J-7 в основном остались в авиаполках дислоцированных на периферии или в качестве дополнения размещены на авиабазах где также имеются современные истребители. Судя по спутниковым снимкам, количество J-7 в ВВС НОАК стремительно сокращается. За последние 3-4 года более половины авиачастей вооруженных ранее легкими истребителями J-7 перешли на новые J-10.
С момента принятия на вооружение J-7 было ясно, что этот весьма удачный лёгкий фронтовой истребитель мало подходит на роль основного перехватчика ПВО. Для этого требовался самолёт с большей дальностью полёта, оснащённый мощной БРЛС, аппаратурой автоматизированного наведения с наземных командных пунктов и вооруженный ракетами средней дальности. Руководство ВВС НОАК опасаясь советских и американских дальних бомбардировщиков потребовало создать к истребитель-перехватчик с максимальной скоростью не менее 2,2М и скороподъёмностью не менее 200 м/с, способный достигать высоты до 20000 м, имеющий боевой радиус 750 км. Китайские конструкторы не стали «изобретать велосипед» и взяв за основу хорошо освоенную аэродинамическую схему самолёта с треугольным крылом создали перехватчик J-8. Этот самолёт внешне очень сильно напоминает J-7 (МиГ-21Ф-13), но имеет два двигателя, и гораздо крупней и тяжелей.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители J-8 и J-7 62-го иап, на авиабазе Qiqihar, в окрестностях города Цицикар, провинция Хэйлунцзян. Хорошо заметна разница в размерах между J-8 и J-7
Перехватчик был оснащён двумя ТРДФ WP-7A (копия ТРД Р-11Ф) с тягой на форсаже по 58,8 кН. Максимальная взлётная масса составляла 13700 кг. Тяговоруженность – 0,8. Максимальная эксплуатационная перегрузка — 4 g. Боевой радиус – около 800 км.
Первый полёт истребителя J-8 состоялся в июле 1965 года, но из-за общего спада промышленного производства вызванного «Культурной революцией», серийные самолёты начали поступать в строевые части только в начале 80-х. К тому моменту истребитель оснащённый весьма примитивным радиолокационным прицелом и вооруженный двумя 30-мм пушками и четырьмя ракетами ближнего боя с ТГС PL-2 уже не соответствовал современным требованиям. Кроме того, техническая надёжность первых J-8 оказалась очень не высокой. Всё это сказалось на объёмах серийного строительства перехватчиков первой модификации, согласно западным данным их построили немногим более 50 единиц.
Во второй половине 80-х в ВВС НОАК началась эксплуатация усовершенствованного перехватчика J-8A. Кроме более качественной сборки и устранения значительной части «детских болячек» эта модель отличалась наличием на борту моноимпульсной БРЛС Type 204 с дальностью обнаружения около 30 км. В состав вооружения вместо 30-мм пушек была введена 23-мм пушка Type 23-III (китайская копия ГШ-23), а помимо ракет PL-2 могли применяться усовершенствованные УР с ТГС PL-5.
Несмотря на улучшение боевых характеристик модернизированных J-8A построили относительно не много, и они поступали в полки, где уже эксплуатировались перехватчики первой модификации. Визуально J-8 и J-8A можно отличить по фонарю кабины. На первых серийных J-8 фонарь откидывается вперёд, а на модернизированных J-8A – назад.
В начале 90-х с целью повышения боевых характеристик значительную часть J-8A модернизировали, установив радар способный видеть цели на фоне земли, новую систему управления огнём и государственного опознавания, а так же ИЛС, приёмник радиолокационного облучения и полуавтоматическую навигационную аппаратуру работающую по сигналам радиомаяков. Прошедший доработку перехватчик известен как J-8E. Не смотря на усовершенствавания, авиационные эксперты оценивали J-8Е не высоко. Основными недостатками этого истребителя считались скромные характеристики БРЛС и отсутствие в составе вооружения ракет средней дальности с радиолокационным наведением. Хотя J-8A/Е уже не соответствовали реалиям 21 века и их радары и средства связи могли быть легко подавлены бортовой аппаратурой РЭБ бомбардировщиков Ту-95МС и В-52Н, а ракеты с ТГСН запускаемые на дальности не более 8 км имели низкую помехозащищённость к тепловым ловушкам, эксплуатация перехватчиков продолжалась до 2010 года. Имеется информация, что часть снятых с вооружения устаревших перехватчиков переделана в радиоуправляемые беспилотники.
Ещё до начала серийного производства J-8 было ясно, что возможности бортового радиолокатора будут сильно ограниченны размерами конуса воздухозаборника. В связи с невозможностью разместить на перехватчике крупную и мощную БРЛС в конце 70-х началось проектирование перехватчика с боковыми воздухозаборниками. На Западе принято считать, что на компоновку передней части перехватчика J-8II впервые поднявшегося в воздух в июне 1984 года оказало влияние знакомство китайских специалистов с советскими истребителями МиГ-23 полученными из Египта. В конусообразной носовой части J-8II разместилась БРЛС SL-4A (Type 208) с дальностью обнаружения до 40 км. Сухая масса J-8II по сравнению с J-8A увеличилась примерно на 700 кг. Лётные данные самолёта удалось повысить за счёт установки двигателей WP-13А (копия Р-13-300) с тягой на форсаже 65,9 кН и более совершенной аэродинамики. Кроме того кардинально модернизированный перехватчик стал прочней. Благодаря использованию подвесных топливных баков боевой радиус остался прежним.
Хотя на J-8II был установлен более мощный радиолокатор, боевые возможности нового истребителя-перехватчика по сравнению с J-8A/Е возросли не сильно. Причиной этого являлось отсутствие в составе вооружения ракет средней дальности, арсенал J-8II остался прежним: 23-мм встроенная пушка и ракеты ближнего боя с ТГС на четырёх узлах подвески.
Осознавая, что характеристики нового перехватчика по-прежнему не соответствуют современным реалиям китайское руководство пошло на нестандартный шаг. В рамках китайско-американского сотрудничества в 1986 году был заключён контракт стоимостью более $500 млн, на модернизацию в США китайских перехватчиков J-8II. Подробности секретной программы известной как «Peace Pearl» до сих пор не разглашаются. Но в ряде источников говорится о том, что на китайские истребители-перехватчики должны были быть установлены американские БРЛС AN / APG-66 (V), шины обмена данными 1553B стандарта MIL-STD, компьютеры управления огнём, многофункциональные дисплеи, индикатор на лобовом стекле, современное навигационное и связное оборудование, катапультное кресло от компании Martin-Baker.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители J-11, J-8 и J-7 на заводском аэродроме в Шеньяне
В начале 1989 года два специально подготовленных в Шеньяне истребителя J-8II были доставлены в Центр лётных испытаний ВВС США – авиабазу «Эдвардс». По западным данным в КНР успели подготовить для установки американского БРЭО 24 перехватчика. Однако после событий на площади Тяньаньмэнь американцы свернули военно-техническое сотрудничество с КНР, и дальнейшее совершенствование J-8II пришлось вести собственными силами.
Впрочем, китайские специалисты успели подглядеть у американцев не мало полезного. После разрыва контракта с США на перехватчике известном как J-8II Batch 02 (J-8IIB) появилась усовершенствованная БРЛС SL-8А с дальностью обнаружения 70 км, многофункциональные дисплеи и современная на тот момент навигационная аппаратура. Но до варианта, который должен был быть получен в рамках программы «Peace Pearl» перехватчик недотягивал. Весьма скромными были возможности системы управления огнём, а основным оружием по-прежнему оставались ракеты ближнего боя. Тем не менее, этот вариант был запущен в серийное производство. После модернизации, установки аппаратуры дозаправки в воздухе и ракет средней дальности PL-11 (копия AIM-7 Sparrow) самолёт получил обозначение J-8IID (J-8D). Стандартное вооружение перехватчика составляло две УР средней дальности PL-11 с полуактивным радиолокационным наведением и две УР ближнего боя PL-5 с тепловой головкой самонаведения.
В рамках очередной модернизации с 2004 года перехватчики J-8IID оснастили БРЛС Тype 1492, способной видеть воздушную цель с ЭПР 1 м² летящую навстречу на дальности до 100 км. В состав вооружения были введены ракеты PL-12 и PL-8. После установки нового радара, системы управления вооружением, новой навигационной и связной аппаратуры самолёт получил обозначение J-8IIDF.
Отмена проекта «Peace Pearl» совпала с нормализацией отношений с СССР и в распоряжении китайских специалистов оказалась советская БРЛС Н010 «Жук -8-II», которая была специально адаптирована для установки на перехватчик F-8IIM. Согласно рекламным проспектам дальность обнаружения данной станции составляет 75 км. Также появилась возможность использовать российские ракеты средней дальности Р-27 с полуактивной радиолокационной ГСН.
Однако командование ВВС НОАК после того как ознакомилось с тяжелым истребителем Су-27СК не впечатлилось возможностями перехватчика F-8IIM, и заказов на него не последовало.
Практически одновременно с F-8IIM испытывался J-8IIC. На этом перехватчике использовалось израильское БРЭО: многорежимный радар Elta EL / M 2035, цифровая система управления огнём, «стеклянная кабина» с многофункциональными дисплеями, навигационное оборудование INS / GPS. Для увеличения дальности полёта на самолёте установили аппаратуру дозаправки в воздухе. Многие наработки, полученные на не пошедших в серию F-8IIM и J-8IIC, были использованы при создании перехватчика J-8IIH (J-8H). Основным новшеством внёдрённым на данной модификации стала БРЛС KLJ-1 дальностью обнаружения цели с ЭПР 1 м² — 75 км. В состав вооружения ввели ракеты средней дальности: российские Р-27 и китайские и PL-11. Перехватчик J-8IIH был принят на вооружение в 2002 году в качестве временной меры, до окончания испытаний модификации J-8IIF (J-8F).
С 2004 года в ВВС НОАК начались поставки перехватчиков J-8IIF. Данная модификация оснащена радаром Тype 1492 и ракетами PL-12 с дальностью пуска до 80 км. Два двигателя WP-13BII с суммарной тягой на форсаже 137,4 кН разгоняли перехватчик на большой высоте до 2300 км. Максимальная взлётная масса 18880 кг нормальная – 15200 кг. Тяговооруженность — 0,98. Часть перехватчиков оснастили ТРДФ WP-14 с тягой на форсаже около 75кН, что существенно улучшило тяговооруженность и разгонные характеристики. Впрочем, максимальная скорость по соображениям прочности была ограниченна прежним значением, а сами двигатели WP-14 оказались не слишком надёжными.
Боевой радиус действия без дозаправки в воздухе, с подвесными баками превышает 900 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка — до 8 g. Основными средствами поражения воздушных целей являются ракеты PL-12 и PL-8 с максимальной дальностью пуска 80 и 20 км.
Хотя на создание различных модификаций J-8 выделялись значительные ресурсы, двухдвигательных перехватчиков с треугольным крылом по китайским меркам построили немного. Строительство новых самолётов продолжалось до 2008 года, а доработка ранее построенных самолётов до уровня наиболее совершенной серийной модификации J-8IIF – до 2012 года. Согласно американским данным китайская авиационная промышленность построила приблизительно 380 самолётов J-8 всех модификаций, в это число помимо перехватчиков также вошли самолёты-разведчики. В 2017 году перехватчиками модификаций J-8IIDF, J-8IIF и J-8IIH в ВВС НОАК были оснащены 6 истребительных авиаполков, ещё 1 полк на J-8H имелся в морской авиации.
Наиболее громким инцидентом с участием J-8IID стало столкновение с американским самолётом радиотехнической разведки. 1 апреля 2001 года расчёт радиолокационной станции YLC-4 расположенной в юго-восточной части острова Хайнань обнаружил воздушную цель, летящую на высоте 6700 м со скоростью около 370 км/ч вдоль границы китайских территориальных вод. В сторону неопознанной воздушной цели с авиабазы Lingshui находящейся на восточном побережье острова поднялись два перехватчика из состава 25-го истребительного авиаполка входящего в 9-ю авиационную дивизию.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители-перехватчики J-8II на стоянке авиабазы Lingshui, остров Хайнань
Сблизившись, пилоты китайских перехватчиков опознали цель как EP-3E ARIES II — американский самолёт радиотехнической разведки, созданный на базе противолодочного P-3 Orion. В ходе манёвров американский самолёт снизился до 2400 м и сбросил скорость.
Перехватчик J-8IID столкнувшийся 1 апреля 2001 года с американским самолётом радиотехнической разведки EP-3E ARIES II
В ходе близкого маневрирования, при третьем облёте самолёта-нарушителя, один из перехватчиков столкнулся с ним и упал в Южно-Китайское море. Его пилот пропал без вести и впоследствии был признан погибшим. Получивший повреждения самолёт РТР EP-3E ARIES II под угрозой применения оружия был посажен на китайскую авиабазу Lingshui. В результате в распоряжении китайских военных оказалась криптографическая и разведывательная аппаратура, ключи шифрования, позывные и списки радиочастот ВМС США, секретная информация касающаяся работы радиолокационных постов КНР, Вьетнама, КНДР и России. Американский экипаж из 24 человек был освобождён 11 апреля. Самолёт EP-3E ARIES II 3 июля 2001 года в разобранном виде вернулся в США на борту российского тяжелого транспортного самолёта Ан-124.
Несмотря на современную авионику и дальнобойные ракеты, находящиеся в эксплуатации китайские истребители-перехватчики J-8II выглядят весьма архаично и представляют собой смесь авиационных технологий 60-70-х годов с вкраплениями современной авионики и вооружения. Фактически в КНР повторили эволюционный путь от Су-9 к Су-15 проделанный в СССР 40 лет назад. Как и советские истребители-перехватчики С-9, Су-11 и Су-15 вся линия китайских J-8 была заточена на скоростной перехват одиночных целей летящих на средних и больших высотах. Основной упор при этом делался на разгонные характеристики, дальность обнаружения радиолокатором и увеличение дистанции пуска ракет. В ближнем манёвренном бою перехватчики J-8 всех модификаций безнадёжно уступают МиГ-21, и не могут составить какой либо конкуренции современным истребителям. Несмотря на то, что процесс создания и доводки БРЭО и вооружения J-8II недопустимо затянулся, а в строевые авиаполки ВВС НОАК стали поступать истребители 4 поколения, китайское руководство сочло необходимым продолжать работы по созданию новых модификаций перехватчика с треугольным крылом. По всей видимости, такое решение было принято в связи с необходимостью развивать собственную авиационную конструкторско-научную школу и нарабатывать необходимый практический опыт. При этом на последних модификациях J-8II были отработаны элементы БРЭО использовавшиеся в последствии на тяжелых истребителях J-11.
Продолжение следует…
По материалам:
https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=1052
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-Fighters.html
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/j-7-variants.htm
https://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=19725.0
https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=212
https://sinodefence.wordpress.com/2016/11/28/shenyang-j8/
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/missile.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/wp14.htm
Впрочем, помимо тяжелых истребителей российской сборки и их китайских клонов, в КНР имеются боевые самолёты собственного производства. Относительно недавно ВВС НОАК официально простились с истребителем J-6. Производство различных вариантов китайской копии МиГ-19 также велось в Шеньяне. Этот истребитель стал самым многочисленным в ВВС НОАК, в общей сложности до начала 80-х было построено более 3000 экземпляров. Помимо фронтового истребителя строилось несколько модификаций перехватчика ПВО с бортовым радаром и ракетным вооружением. Однако в 21 веке эти машины уже не могли тягаться с истребителями 4 поколения, и по мере насыщения авиаполков современными самолётами устаревшие истребители списывали. Официальное прощание с истребителем J-6 состоялось в 2010 году. Тем не менее, J-6 всё ещё имеется в лётно-испытательных центрах, где на них выполняют учебно-тренировочные полёты и используют в исследовательских программах сберегая ресурс более современных истребителей. Также значительное число J-6 переделано в радиоуправляемые мишени, которые активно используются во время испытаний новых противовоздушных систем и в ходе контрольно-учебных пусков зенитных и авиационных ракет.
Незадолго до разрыва военно-технического сотрудничества в КНР был передан пакет документации на истребитель МиГ-21Ф-13, а также несколько готовых самолётов и сборочных комплектов. Однако серийное производство из-за начавшейся в Китае «Культурной революции» было остановлено, и довести до ума китаизированный МиГ-21 удалось только к началу 80-х. Дальнейшее совершенствование J-7 в КНР во многом было связано с откровенным воровством советских истребителей МиГ-21МФ поставляемых в ДРВ через китайскую территорию. Кроме того, как пишут в западных источниках, в 70-е годы несколько МиГов в Китай попали из Египта.
Истребители J-7C
Истребитель J-7C появившийся в 1984 году получил радиолокационный прицел, более мощный двигатель и был вооружен 23-мм пушкой и четырьмя ракетами с тепловой головкой самонаведения РL-2 (копия советской К-13) или улучшенными РL-5. На истребителе J-7D установили БРЛС JL-7A с дальностью обнаружения бомбардировщика Ту-16 около 30 км. Производство J-7C/D продолжалось до 1996 года.
В дальнейшем китайские конструкторы опирались на западную помощь. Так на истребителе J-7E cовершившем первый полёт в 1987 году использовалось БРЭО британской разработки, израильская система управления огнём и ракеты PL-8 во многом скопированные с УР Python 3. Благодаря изменениям внесённым в конструкцию крыла удалось значительно улучшить взлётно-посадочные характеристики.
В 2001 году начались лётные испытания последней и самой совершенной модификации в семействе китайских «двадцать первых» — истребителя J-7G с бортовым радаром KLJ-6E китайского производства (лицензионная копия итальянской РЛС Pointer-2500) с дальностью обнаружения воздушных целей на фоне земли до 55 км.
Истребитель J-7G в ходе технического обслуживания БРЛС
В кабине истребителя J-7G установлен ИЛС Type 956, на который выводится полетная и прицельная информация. Официальное принятие J-7G на вооружение состоялось в 2004 году. Пилот может осуществлять нацеливание ракет класса "воздух-воздух" с ТГС PL-8 при помощи нашлемного прицела-целеуказателя.
Производство J-7 продолжалось до 2013 года. В общей сложности было построено около 2400 самолётов, приблизительно 300 машин поставлено на экспорт. Причиной большого долголетия в ВВС НОАК явно устаревшего истребителя является его относительно невысокая стоимость, простота обслуживания и низкие эксплуатационные расходы.
Хотя китайским конструкторам удалось серьёзно подтянуть боевые характеристики последних модификаций J-7, тягаться даже в ближнем бою с иностранными истребителями четвёртого поколения им очень тяжело. Небольшой радиус действия и отсутствие в составе вооружения J-7 ракет средней дальности и слабый радар делают его малоэффективным в роли перехватчика ПВО. Тем не менее, китайскими клонами МиГ-21 вооружено несколько авиаполков «второй линии». Также одноместные J-7 и спарки JJ-7 активно эксплуатируются в качестве учебно-тренировочных самолётов в частях вооруженных современными истребителями.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-7 на авиабазе Mengzi в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе
Обращает на себя внимание, что истребители J-7 в основном остались в авиаполках дислоцированных на периферии или в качестве дополнения размещены на авиабазах где также имеются современные истребители. Судя по спутниковым снимкам, количество J-7 в ВВС НОАК стремительно сокращается. За последние 3-4 года более половины авиачастей вооруженных ранее легкими истребителями J-7 перешли на новые J-10.
С момента принятия на вооружение J-7 было ясно, что этот весьма удачный лёгкий фронтовой истребитель мало подходит на роль основного перехватчика ПВО. Для этого требовался самолёт с большей дальностью полёта, оснащённый мощной БРЛС, аппаратурой автоматизированного наведения с наземных командных пунктов и вооруженный ракетами средней дальности. Руководство ВВС НОАК опасаясь советских и американских дальних бомбардировщиков потребовало создать к истребитель-перехватчик с максимальной скоростью не менее 2,2М и скороподъёмностью не менее 200 м/с, способный достигать высоты до 20000 м, имеющий боевой радиус 750 км. Китайские конструкторы не стали «изобретать велосипед» и взяв за основу хорошо освоенную аэродинамическую схему самолёта с треугольным крылом создали перехватчик J-8. Этот самолёт внешне очень сильно напоминает J-7 (МиГ-21Ф-13), но имеет два двигателя, и гораздо крупней и тяжелей.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители J-8 и J-7 62-го иап, на авиабазе Qiqihar, в окрестностях города Цицикар, провинция Хэйлунцзян. Хорошо заметна разница в размерах между J-8 и J-7
Перехватчик был оснащён двумя ТРДФ WP-7A (копия ТРД Р-11Ф) с тягой на форсаже по 58,8 кН. Максимальная взлётная масса составляла 13700 кг. Тяговоруженность – 0,8. Максимальная эксплуатационная перегрузка — 4 g. Боевой радиус – около 800 км.
Истребитель-перехватчик J-8
Первый полёт истребителя J-8 состоялся в июле 1965 года, но из-за общего спада промышленного производства вызванного «Культурной революцией», серийные самолёты начали поступать в строевые части только в начале 80-х. К тому моменту истребитель оснащённый весьма примитивным радиолокационным прицелом и вооруженный двумя 30-мм пушками и четырьмя ракетами ближнего боя с ТГС PL-2 уже не соответствовал современным требованиям. Кроме того, техническая надёжность первых J-8 оказалась очень не высокой. Всё это сказалось на объёмах серийного строительства перехватчиков первой модификации, согласно западным данным их построили немногим более 50 единиц.
Во второй половине 80-х в ВВС НОАК началась эксплуатация усовершенствованного перехватчика J-8A. Кроме более качественной сборки и устранения значительной части «детских болячек» эта модель отличалась наличием на борту моноимпульсной БРЛС Type 204 с дальностью обнаружения около 30 км. В состав вооружения вместо 30-мм пушек была введена 23-мм пушка Type 23-III (китайская копия ГШ-23), а помимо ракет PL-2 могли применяться усовершенствованные УР с ТГС PL-5.
Перехватчики J-8 и J-8A на аэродроме базирования
Несмотря на улучшение боевых характеристик модернизированных J-8A построили относительно не много, и они поступали в полки, где уже эксплуатировались перехватчики первой модификации. Визуально J-8 и J-8A можно отличить по фонарю кабины. На первых серийных J-8 фонарь откидывается вперёд, а на модернизированных J-8A – назад.
В начале 90-х с целью повышения боевых характеристик значительную часть J-8A модернизировали, установив радар способный видеть цели на фоне земли, новую систему управления огнём и государственного опознавания, а так же ИЛС, приёмник радиолокационного облучения и полуавтоматическую навигационную аппаратуру работающую по сигналам радиомаяков. Прошедший доработку перехватчик известен как J-8E. Не смотря на усовершенствавания, авиационные эксперты оценивали J-8Е не высоко. Основными недостатками этого истребителя считались скромные характеристики БРЛС и отсутствие в составе вооружения ракет средней дальности с радиолокационным наведением. Хотя J-8A/Е уже не соответствовали реалиям 21 века и их радары и средства связи могли быть легко подавлены бортовой аппаратурой РЭБ бомбардировщиков Ту-95МС и В-52Н, а ракеты с ТГСН запускаемые на дальности не более 8 км имели низкую помехозащищённость к тепловым ловушкам, эксплуатация перехватчиков продолжалась до 2010 года. Имеется информация, что часть снятых с вооружения устаревших перехватчиков переделана в радиоуправляемые беспилотники.
Ещё до начала серийного производства J-8 было ясно, что возможности бортового радиолокатора будут сильно ограниченны размерами конуса воздухозаборника. В связи с невозможностью разместить на перехватчике крупную и мощную БРЛС в конце 70-х началось проектирование перехватчика с боковыми воздухозаборниками. На Западе принято считать, что на компоновку передней части перехватчика J-8II впервые поднявшегося в воздух в июне 1984 года оказало влияние знакомство китайских специалистов с советскими истребителями МиГ-23 полученными из Египта. В конусообразной носовой части J-8II разместилась БРЛС SL-4A (Type 208) с дальностью обнаружения до 40 км. Сухая масса J-8II по сравнению с J-8A увеличилась примерно на 700 кг. Лётные данные самолёта удалось повысить за счёт установки двигателей WP-13А (копия Р-13-300) с тягой на форсаже 65,9 кН и более совершенной аэродинамики. Кроме того кардинально модернизированный перехватчик стал прочней. Благодаря использованию подвесных топливных баков боевой радиус остался прежним.
Перехватчик J-8II
Хотя на J-8II был установлен более мощный радиолокатор, боевые возможности нового истребителя-перехватчика по сравнению с J-8A/Е возросли не сильно. Причиной этого являлось отсутствие в составе вооружения ракет средней дальности, арсенал J-8II остался прежним: 23-мм встроенная пушка и ракеты ближнего боя с ТГС на четырёх узлах подвески.
Осознавая, что характеристики нового перехватчика по-прежнему не соответствуют современным реалиям китайское руководство пошло на нестандартный шаг. В рамках китайско-американского сотрудничества в 1986 году был заключён контракт стоимостью более $500 млн, на модернизацию в США китайских перехватчиков J-8II. Подробности секретной программы известной как «Peace Pearl» до сих пор не разглашаются. Но в ряде источников говорится о том, что на китайские истребители-перехватчики должны были быть установлены американские БРЛС AN / APG-66 (V), шины обмена данными 1553B стандарта MIL-STD, компьютеры управления огнём, многофункциональные дисплеи, индикатор на лобовом стекле, современное навигационное и связное оборудование, катапультное кресло от компании Martin-Baker.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители J-11, J-8 и J-7 на заводском аэродроме в Шеньяне
В начале 1989 года два специально подготовленных в Шеньяне истребителя J-8II были доставлены в Центр лётных испытаний ВВС США – авиабазу «Эдвардс». По западным данным в КНР успели подготовить для установки американского БРЭО 24 перехватчика. Однако после событий на площади Тяньаньмэнь американцы свернули военно-техническое сотрудничество с КНР, и дальнейшее совершенствование J-8II пришлось вести собственными силами.
Впрочем, китайские специалисты успели подглядеть у американцев не мало полезного. После разрыва контракта с США на перехватчике известном как J-8II Batch 02 (J-8IIB) появилась усовершенствованная БРЛС SL-8А с дальностью обнаружения 70 км, многофункциональные дисплеи и современная на тот момент навигационная аппаратура. Но до варианта, который должен был быть получен в рамках программы «Peace Pearl» перехватчик недотягивал. Весьма скромными были возможности системы управления огнём, а основным оружием по-прежнему оставались ракеты ближнего боя. Тем не менее, этот вариант был запущен в серийное производство. После модернизации, установки аппаратуры дозаправки в воздухе и ракет средней дальности PL-11 (копия AIM-7 Sparrow) самолёт получил обозначение J-8IID (J-8D). Стандартное вооружение перехватчика составляло две УР средней дальности PL-11 с полуактивным радиолокационным наведением и две УР ближнего боя PL-5 с тепловой головкой самонаведения.
Перехватчик J-8IIB модернизированный до уровня J-8IIDF
В рамках очередной модернизации с 2004 года перехватчики J-8IID оснастили БРЛС Тype 1492, способной видеть воздушную цель с ЭПР 1 м² летящую навстречу на дальности до 100 км. В состав вооружения были введены ракеты PL-12 и PL-8. После установки нового радара, системы управления вооружением, новой навигационной и связной аппаратуры самолёт получил обозначение J-8IIDF.
Отмена проекта «Peace Pearl» совпала с нормализацией отношений с СССР и в распоряжении китайских специалистов оказалась советская БРЛС Н010 «Жук -8-II», которая была специально адаптирована для установки на перехватчик F-8IIM. Согласно рекламным проспектам дальность обнаружения данной станции составляет 75 км. Также появилась возможность использовать российские ракеты средней дальности Р-27 с полуактивной радиолокационной ГСН.
Перехватчик F-8IIM с ракетами российского производства Р-27 и Р-73
Однако командование ВВС НОАК после того как ознакомилось с тяжелым истребителем Су-27СК не впечатлилось возможностями перехватчика F-8IIM, и заказов на него не последовало.
Практически одновременно с F-8IIM испытывался J-8IIC. На этом перехватчике использовалось израильское БРЭО: многорежимный радар Elta EL / M 2035, цифровая система управления огнём, «стеклянная кабина» с многофункциональными дисплеями, навигационное оборудование INS / GPS. Для увеличения дальности полёта на самолёте установили аппаратуру дозаправки в воздухе. Многие наработки, полученные на не пошедших в серию F-8IIM и J-8IIC, были использованы при создании перехватчика J-8IIH (J-8H). Основным новшеством внёдрённым на данной модификации стала БРЛС KLJ-1 дальностью обнаружения цели с ЭПР 1 м² — 75 км. В состав вооружения ввели ракеты средней дальности: российские Р-27 и китайские и PL-11. Перехватчик J-8IIH был принят на вооружение в 2002 году в качестве временной меры, до окончания испытаний модификации J-8IIF (J-8F).
Перехватчик J-8H с ракетой PL-11 и подвесным топливным баком
С 2004 года в ВВС НОАК начались поставки перехватчиков J-8IIF. Данная модификация оснащена радаром Тype 1492 и ракетами PL-12 с дальностью пуска до 80 км. Два двигателя WP-13BII с суммарной тягой на форсаже 137,4 кН разгоняли перехватчик на большой высоте до 2300 км. Максимальная взлётная масса 18880 кг нормальная – 15200 кг. Тяговооруженность — 0,98. Часть перехватчиков оснастили ТРДФ WP-14 с тягой на форсаже около 75кН, что существенно улучшило тяговооруженность и разгонные характеристики. Впрочем, максимальная скорость по соображениям прочности была ограниченна прежним значением, а сами двигатели WP-14 оказались не слишком надёжными.
Боевой радиус действия без дозаправки в воздухе, с подвесными баками превышает 900 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка — до 8 g. Основными средствами поражения воздушных целей являются ракеты PL-12 и PL-8 с максимальной дальностью пуска 80 и 20 км.
Перехватчик J -8IIF с ракетами PL-12 и PL-8
Хотя на создание различных модификаций J-8 выделялись значительные ресурсы, двухдвигательных перехватчиков с треугольным крылом по китайским меркам построили немного. Строительство новых самолётов продолжалось до 2008 года, а доработка ранее построенных самолётов до уровня наиболее совершенной серийной модификации J-8IIF – до 2012 года. Согласно американским данным китайская авиационная промышленность построила приблизительно 380 самолётов J-8 всех модификаций, в это число помимо перехватчиков также вошли самолёты-разведчики. В 2017 году перехватчиками модификаций J-8IIDF, J-8IIF и J-8IIH в ВВС НОАК были оснащены 6 истребительных авиаполков, ещё 1 полк на J-8H имелся в морской авиации.
Наиболее громким инцидентом с участием J-8IID стало столкновение с американским самолётом радиотехнической разведки. 1 апреля 2001 года расчёт радиолокационной станции YLC-4 расположенной в юго-восточной части острова Хайнань обнаружил воздушную цель, летящую на высоте 6700 м со скоростью около 370 км/ч вдоль границы китайских территориальных вод. В сторону неопознанной воздушной цели с авиабазы Lingshui находящейся на восточном побережье острова поднялись два перехватчика из состава 25-го истребительного авиаполка входящего в 9-ю авиационную дивизию.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители-перехватчики J-8II на стоянке авиабазы Lingshui, остров Хайнань
Сблизившись, пилоты китайских перехватчиков опознали цель как EP-3E ARIES II — американский самолёт радиотехнической разведки, созданный на базе противолодочного P-3 Orion. В ходе манёвров американский самолёт снизился до 2400 м и сбросил скорость.
Перехватчик J-8IID столкнувшийся 1 апреля 2001 года с американским самолётом радиотехнической разведки EP-3E ARIES II
В ходе близкого маневрирования, при третьем облёте самолёта-нарушителя, один из перехватчиков столкнулся с ним и упал в Южно-Китайское море. Его пилот пропал без вести и впоследствии был признан погибшим. Получивший повреждения самолёт РТР EP-3E ARIES II под угрозой применения оружия был посажен на китайскую авиабазу Lingshui. В результате в распоряжении китайских военных оказалась криптографическая и разведывательная аппаратура, ключи шифрования, позывные и списки радиочастот ВМС США, секретная информация касающаяся работы радиолокационных постов КНР, Вьетнама, КНДР и России. Американский экипаж из 24 человек был освобождён 11 апреля. Самолёт EP-3E ARIES II 3 июля 2001 года в разобранном виде вернулся в США на борту российского тяжелого транспортного самолёта Ан-124.
Несмотря на современную авионику и дальнобойные ракеты, находящиеся в эксплуатации китайские истребители-перехватчики J-8II выглядят весьма архаично и представляют собой смесь авиационных технологий 60-70-х годов с вкраплениями современной авионики и вооружения. Фактически в КНР повторили эволюционный путь от Су-9 к Су-15 проделанный в СССР 40 лет назад. Как и советские истребители-перехватчики С-9, Су-11 и Су-15 вся линия китайских J-8 была заточена на скоростной перехват одиночных целей летящих на средних и больших высотах. Основной упор при этом делался на разгонные характеристики, дальность обнаружения радиолокатором и увеличение дистанции пуска ракет. В ближнем манёвренном бою перехватчики J-8 всех модификаций безнадёжно уступают МиГ-21, и не могут составить какой либо конкуренции современным истребителям. Несмотря на то, что процесс создания и доводки БРЭО и вооружения J-8II недопустимо затянулся, а в строевые авиаполки ВВС НОАК стали поступать истребители 4 поколения, китайское руководство сочло необходимым продолжать работы по созданию новых модификаций перехватчика с треугольным крылом. По всей видимости, такое решение было принято в связи с необходимостью развивать собственную авиационную конструкторско-научную школу и нарабатывать необходимый практический опыт. При этом на последних модификациях J-8II были отработаны элементы БРЭО использовавшиеся в последствии на тяжелых истребителях J-11.
Продолжение следует…
По материалам:
https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=1052
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-Fighters.html
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/j-7-variants.htm
https://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=19725.0
https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=212
https://sinodefence.wordpress.com/2016/11/28/shenyang-j8/
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/missile.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/wp14.htm
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