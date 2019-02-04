Короткоствол. Попутчики, оппоненты, единомышленники. Часть 2
Оппоненты
Те, кто читает мои публикации по теме личной вооружённой самообороны, должны помнить, что я уже достаточно давно и регулярно напоминаю: пишу теперь исключительно для единомышленников, а мнение оппонентов мне интересно только в контексте развития их контраргументации, её влияния на аудиторию и как можно более глубокого раскрытия психологии тех, кто возражает против узаконивания личной вооружённой самообороны. Поэтому я всегда приветствую и настоятельно прошу наших противников как можно активнее и подробнее, безо всякого стеснения, насколько это дозволяют правила того или иного интернет-ресурса, выражать свои мнения и оценки в мой адрес. Приветствую даже их, мягко говоря, невежливость, ибо она избавляет меня от церемоний по отношению к ним, давая возможность высказываться максимально просто и понятно. В этом тексте я намерен порассуждать по поводу некоторых оппонирующих высказываний, которые недавно выудил в комментариях к моим недавним статьям.
Как я много раз отмечал, главный приём спора у наших противников — это не прямая и подробная аргументация в ответ на наши посылы, которая состояла бы из фактов, конкретных примеров, скреплённых логическими выводами, а занудная долбёжка одних и тех же догм, когда же эти догмы нами опровергаются, то в ответ от них ругань или молчание, а потом опять та же самая долбёжка. Вот и теперь в комментариях к моим недавним статьям оппоненты часто и настойчиво задолбили о том, что мы якобы скрываем от людей, будто, когда разрешат пистолеты, после их применения в самообороне надо к пострадавшим гопникам вызвать врачей и полицию, а потом будут следствие и суд, так что неизвестно, чем всё обернётся для самооборонщика. И тут же, рядом, те же самые «ники» вопят о том, что разрешение личного короткоствола приведёт к массовому киллерству под видом самообороны. Да уж! Тут, как говорится, ты либо штаны надень, либо крестик сними.
Это что же получается по их логике? Законопослушный человек, грохнув гопника из законного пистолета, вызовет врачей, полицию и непременно сядет? А вот киллер купит законный пистолет, замочит кого-то по заказу, вызовет трупу врачей с полицией, а они киллера поблагодарят и отпустят? Допустим, что всё будет именно так, тогда потрудитесь привести примеры из мировой судебной статистики, где были бы показаны случаи киллерства под видом самообороны в странах с легальной вооружённой самообороной. Но их никогда не было и нет, ибо киллеры не рискуют попадать ни под какое следствие, поскольку не желают светиться, засвеченный киллер лишается заказов, да и имитация самообороны дело хлопотное, долгое, ненадёжное. К тому же мы желаем и требуем введения в законы принципов: "мой дом — моя крепость, я не обязан отступать", которые сделают режим наибольшего благоприятствования в судах к тем, кто оборонялся от преступных посягательств. А ведь я раньше не раз и подробно об этом писал, ожидая в ответ разумных возражений. Не дождался, оппоненты просто «перемолчались» и снова задолбили. Интересно, это у них такая форма склероза или считают своих читателей за последних простаков?
Или вот ещё. Вынырнул в комментариях, казалось бы, давно задавленный тезис. Цитирую дословно один из комментариев "...обычно желание иметь пистолет возникает у трусливых, затравленных, забитых и глубоко несчастных людей, которые надеются поднять этим свою жалкую самооценку..." Вот интересно, авторы этого и подобных комментариев готовы повторить их лицом к лицу с этими "затравленными и забитыми"? Например, сказать это герою чеченской войны генералу Пуликовскому, актёру Ивану Охлобыстину с его чёрным поясом по карате, главе Роскосмоса Рогозину, генеральному прокурору Чайке, который заявил, что правоохранительная система России легко справится с контролем над легальным короткостволом, телекомментаторам Соловьёву и Михаилу Леонтьеву, умнику Вассерману, профессору-экономисту Михаилу Делягину, таким деятелям, как Жириновский и Сергей Миронов, гл. редактору газеты "Завтра" А. А. Проханову, заявившему, что не откажется от личного пистолета? Всех таких "глубоко несчастных" в одной только России перечислять замучаешься. А ведь есть ещё великий Махатма Ганди, отец-основатель современной Индии, после её освобождения он первым делом настоял на введении закона об оружии, такого же, какой был в тогдашней Англии. Англичане сами имели, а индусам запрещали владеть и носить короткоствол. В Индии закон об оружии и сейчас один из самых свободных в мире.
Ленин в своё время тоже заявлял: "...только вооруженный народ может быть действительным оплотом народной свободы, угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, — такой угнетенный класс заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами..." При Ленине совершеннолетние партийцы и комсомольцы ходили с легальными стволами, при нэпе большевики хотели ввести даже продажу короткоствольного оружия самообороны гражданам, чтобы удешевить правоохранительную систему. А вот статья за "превышение пределов самообороны" была введена в наш УК уже после смерти Ленина — в 1926 году.
Лично я не отрекаюсь даже от единомышленника Трампа, старого волчары, тем более что ряды наших противников "украшает" такой "молодой" шакал, как Гитлер (сдох в 56 лет!), а далее по списку — душка Макрон, старушка Тереза Мэй, Обама на пару с Клинтоншей-перезагрузкой, и, конечно же, такой ударный отряд "прогрессивной общественности", как мировое сообщество ЛГБТ. Ещё не было случая, чтобы кто-то из ЛГБТ высказался в пользу права на личную вооружённую самооборону, а вот во всех шумах и протестах против него "противные" в первых рядах. Или вот известная деятельница Госдумы Ирина Яровая, мечтающая видеть общество России полностью без оружия, а по поводу антиобщественных элементов она что-то ничего не мечтает, к тому же в рамках своего "видения" она почему-то ни разу не призвала коллег-депутатов, а также членов "партии и правительства" вернуть свои наградные пистолеты и коллекции ружей, которые они насобирали. А вот ещё один "заслуженный" думец, Исаев Андрей, в молодости был анархистом, теперь единоросс по соц. политике, труду и ветеранам. Первым встал публично на защиту пенсионной реформы, спьяну устроил дебош в самолёте, а также однажды ляпнул, что личное гражданское оружие противоречит историческим традициям народа России (!). Ну, и конечно господин, приятный во всех отношениях, несменяемый наш премьер Медведев Д. А.
Интересно, оппоненты осмелятся ответить на этот мой выпад, причём прямо и точно, без своих обычных "прыжков в сторону и забегов в ширину"?
А пока позволю себе возвратить своим противникам вышеприведённую цитату-комментарий, но уже в том виде, который, на мой взгляд, отражает истинное положение вещей.
Обычно желание не допустить легализации полноценной вооружённой самообороны граждан имеется у трусливых, затравленных, забитых и глубоко несчастных людей, которые надеются поднять этим свою жалкую самооценку. В последнее время оппонирующие комментаторы силятся доказать мою личную "ненормальность", утверждая, что я, "трусливый и глубоко несчастный", являюсь в своих писаниях фанатом одной-единственной темы, посвящённой исключительно короткостволу. Искренне признателен за такие утверждения! Доставили удовольствие сломать этот ваш шаблон, как "два пальца об асфальт". Вот навскидку некоторые ссылки:
https://topwar.ru/89861-ptichku-ne-zhalko.html
https://topwar.ru/95685-slavyanskie-mozgi-k-nemeckoy-tehnike.html
https://topwar.ru/95685-slavyanskie-mozgi-k-nemeckoy-tehnike.html
https://topwar.ru/95685-slavyanskie-mozgi-k-nemeckoy-tehnike.html
Кому интересно, может ещё сам поискать, найдёт немало. Закругляюсь. Буду внимательно следить за комментариями к этому тексту. Единомышленникам тоже рекомендую, будет о чём пообщаться позже. А пока — для общего энтузиазма — эпиграмма!
Я пью за своих оппонентов.
Они мне вернее друзей!
В мой адрес ругаются дерзко
Жаль — тупо и даже — тупей!
Кто не согласен, пусть опровергает.
P. S. Сообщение с улыбкой. В последнее время оппоненты пытаются присвоить сторонникам личной вооружённой самообороны как бы уничижительное обозначение — "хоплофилы". И в то же время активно обижаются, когда их называют хоплофобами, считают это грубостью с нашей стороны.
Позволю себе заметить, что слово "хоплофилы" в переводе на русский язык означает «любители оружия». Лично для меня такое обозначение просто лестно. А вот смысл слова "хоплофобы" на русском языке вполне законно может звучать как "стволотрусы" (светлая память Михаилу Задорнову!). Посему, когда мы называем наших оппонентов хоплофобами, вместо русского эквивалента данного слова, то это, по-моему, отнюдь не грубость, а вежливость на грани деликатности.
Продолжение следует…
Те, кто читает мои публикации по теме личной вооружённой самообороны, должны помнить, что я уже достаточно давно и регулярно напоминаю: пишу теперь исключительно для единомышленников, а мнение оппонентов мне интересно только в контексте развития их контраргументации, её влияния на аудиторию и как можно более глубокого раскрытия психологии тех, кто возражает против узаконивания личной вооружённой самообороны. Поэтому я всегда приветствую и настоятельно прошу наших противников как можно активнее и подробнее, безо всякого стеснения, насколько это дозволяют правила того или иного интернет-ресурса, выражать свои мнения и оценки в мой адрес. Приветствую даже их, мягко говоря, невежливость, ибо она избавляет меня от церемоний по отношению к ним, давая возможность высказываться максимально просто и понятно. В этом тексте я намерен порассуждать по поводу некоторых оппонирующих высказываний, которые недавно выудил в комментариях к моим недавним статьям.
Как я много раз отмечал, главный приём спора у наших противников — это не прямая и подробная аргументация в ответ на наши посылы, которая состояла бы из фактов, конкретных примеров, скреплённых логическими выводами, а занудная долбёжка одних и тех же догм, когда же эти догмы нами опровергаются, то в ответ от них ругань или молчание, а потом опять та же самая долбёжка. Вот и теперь в комментариях к моим недавним статьям оппоненты часто и настойчиво задолбили о том, что мы якобы скрываем от людей, будто, когда разрешат пистолеты, после их применения в самообороне надо к пострадавшим гопникам вызвать врачей и полицию, а потом будут следствие и суд, так что неизвестно, чем всё обернётся для самооборонщика. И тут же, рядом, те же самые «ники» вопят о том, что разрешение личного короткоствола приведёт к массовому киллерству под видом самообороны. Да уж! Тут, как говорится, ты либо штаны надень, либо крестик сними.
Это что же получается по их логике? Законопослушный человек, грохнув гопника из законного пистолета, вызовет врачей, полицию и непременно сядет? А вот киллер купит законный пистолет, замочит кого-то по заказу, вызовет трупу врачей с полицией, а они киллера поблагодарят и отпустят? Допустим, что всё будет именно так, тогда потрудитесь привести примеры из мировой судебной статистики, где были бы показаны случаи киллерства под видом самообороны в странах с легальной вооружённой самообороной. Но их никогда не было и нет, ибо киллеры не рискуют попадать ни под какое следствие, поскольку не желают светиться, засвеченный киллер лишается заказов, да и имитация самообороны дело хлопотное, долгое, ненадёжное. К тому же мы желаем и требуем введения в законы принципов: "мой дом — моя крепость, я не обязан отступать", которые сделают режим наибольшего благоприятствования в судах к тем, кто оборонялся от преступных посягательств. А ведь я раньше не раз и подробно об этом писал, ожидая в ответ разумных возражений. Не дождался, оппоненты просто «перемолчались» и снова задолбили. Интересно, это у них такая форма склероза или считают своих читателей за последних простаков?
Или вот ещё. Вынырнул в комментариях, казалось бы, давно задавленный тезис. Цитирую дословно один из комментариев "...обычно желание иметь пистолет возникает у трусливых, затравленных, забитых и глубоко несчастных людей, которые надеются поднять этим свою жалкую самооценку..." Вот интересно, авторы этого и подобных комментариев готовы повторить их лицом к лицу с этими "затравленными и забитыми"? Например, сказать это герою чеченской войны генералу Пуликовскому, актёру Ивану Охлобыстину с его чёрным поясом по карате, главе Роскосмоса Рогозину, генеральному прокурору Чайке, который заявил, что правоохранительная система России легко справится с контролем над легальным короткостволом, телекомментаторам Соловьёву и Михаилу Леонтьеву, умнику Вассерману, профессору-экономисту Михаилу Делягину, таким деятелям, как Жириновский и Сергей Миронов, гл. редактору газеты "Завтра" А. А. Проханову, заявившему, что не откажется от личного пистолета? Всех таких "глубоко несчастных" в одной только России перечислять замучаешься. А ведь есть ещё великий Махатма Ганди, отец-основатель современной Индии, после её освобождения он первым делом настоял на введении закона об оружии, такого же, какой был в тогдашней Англии. Англичане сами имели, а индусам запрещали владеть и носить короткоствол. В Индии закон об оружии и сейчас один из самых свободных в мире.
Ленин в своё время тоже заявлял: "...только вооруженный народ может быть действительным оплотом народной свободы, угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, — такой угнетенный класс заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами..." При Ленине совершеннолетние партийцы и комсомольцы ходили с легальными стволами, при нэпе большевики хотели ввести даже продажу короткоствольного оружия самообороны гражданам, чтобы удешевить правоохранительную систему. А вот статья за "превышение пределов самообороны" была введена в наш УК уже после смерти Ленина — в 1926 году.
Лично я не отрекаюсь даже от единомышленника Трампа, старого волчары, тем более что ряды наших противников "украшает" такой "молодой" шакал, как Гитлер (сдох в 56 лет!), а далее по списку — душка Макрон, старушка Тереза Мэй, Обама на пару с Клинтоншей-перезагрузкой, и, конечно же, такой ударный отряд "прогрессивной общественности", как мировое сообщество ЛГБТ. Ещё не было случая, чтобы кто-то из ЛГБТ высказался в пользу права на личную вооружённую самооборону, а вот во всех шумах и протестах против него "противные" в первых рядах. Или вот известная деятельница Госдумы Ирина Яровая, мечтающая видеть общество России полностью без оружия, а по поводу антиобщественных элементов она что-то ничего не мечтает, к тому же в рамках своего "видения" она почему-то ни разу не призвала коллег-депутатов, а также членов "партии и правительства" вернуть свои наградные пистолеты и коллекции ружей, которые они насобирали. А вот ещё один "заслуженный" думец, Исаев Андрей, в молодости был анархистом, теперь единоросс по соц. политике, труду и ветеранам. Первым встал публично на защиту пенсионной реформы, спьяну устроил дебош в самолёте, а также однажды ляпнул, что личное гражданское оружие противоречит историческим традициям народа России (!). Ну, и конечно господин, приятный во всех отношениях, несменяемый наш премьер Медведев Д. А.
Интересно, оппоненты осмелятся ответить на этот мой выпад, причём прямо и точно, без своих обычных "прыжков в сторону и забегов в ширину"?
А пока позволю себе возвратить своим противникам вышеприведённую цитату-комментарий, но уже в том виде, который, на мой взгляд, отражает истинное положение вещей.
Обычно желание не допустить легализации полноценной вооружённой самообороны граждан имеется у трусливых, затравленных, забитых и глубоко несчастных людей, которые надеются поднять этим свою жалкую самооценку. В последнее время оппонирующие комментаторы силятся доказать мою личную "ненормальность", утверждая, что я, "трусливый и глубоко несчастный", являюсь в своих писаниях фанатом одной-единственной темы, посвящённой исключительно короткостволу. Искренне признателен за такие утверждения! Доставили удовольствие сломать этот ваш шаблон, как "два пальца об асфальт". Вот навскидку некоторые ссылки:
https://topwar.ru/89861-ptichku-ne-zhalko.html
https://topwar.ru/95685-slavyanskie-mozgi-k-nemeckoy-tehnike.html
https://topwar.ru/95685-slavyanskie-mozgi-k-nemeckoy-tehnike.html
https://topwar.ru/95685-slavyanskie-mozgi-k-nemeckoy-tehnike.html
Кому интересно, может ещё сам поискать, найдёт немало. Закругляюсь. Буду внимательно следить за комментариями к этому тексту. Единомышленникам тоже рекомендую, будет о чём пообщаться позже. А пока — для общего энтузиазма — эпиграмма!
Я пью за своих оппонентов.
Они мне вернее друзей!
В мой адрес ругаются дерзко
Жаль — тупо и даже — тупей!
Кто не согласен, пусть опровергает.
P. S. Сообщение с улыбкой. В последнее время оппоненты пытаются присвоить сторонникам личной вооружённой самообороны как бы уничижительное обозначение — "хоплофилы". И в то же время активно обижаются, когда их называют хоплофобами, считают это грубостью с нашей стороны.
Позволю себе заметить, что слово "хоплофилы" в переводе на русский язык означает «любители оружия». Лично для меня такое обозначение просто лестно. А вот смысл слова "хоплофобы" на русском языке вполне законно может звучать как "стволотрусы" (светлая память Михаилу Задорнову!). Посему, когда мы называем наших оппонентов хоплофобами, вместо русского эквивалента данного слова, то это, по-моему, отнюдь не грубость, а вежливость на грани деликатности.
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- Depositphotos.com
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