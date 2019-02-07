"План Андропова" как часть стратегии по уничтожению русской цивилизации
Брежневская «большая сделка» элиты с народом имела катастрофические последствия для великой России (СССР). Начался процесс разложения России, и последствия этой трагедии мы видим все годы становления и развития «новой России» — РФ.
Правящая верхушка стремительно вырождается. При Сталине элита была дисциплинированной, «железной», служила и работала не покладая рук во благо всей державы и народа. Теперь же появляется «антиэлита», которая видит своё личное и будущее своих семей только на Западе. Она делает ставку не на развитие страны, а на её ограбление и развал, чтобы пировать на обломках великой империи. Это «элита» мародеров и паразитов. Эту загнивающую верхушку пополняют зашевелившиеся в брежневском застойном болоте представители различного родоплеменного национализма. А к чему ведёт власть местечковых националистов, мы увидим на примере постсоветских республик Средней Азии, Кавказа, Прибалтики и Украины – разгул антисоветизма, дикой русофобии; стремительное одичание и погружение в архаику; деградация социально-экономической инфраструктуры, науки, образования и культуры; власть баев и ханов, олигархов и «самостийных» воров-президентов; вымирание и бегство молодежи, всех работоспособных людей в страны Запада; развал и гражданская война (Грузия и Украина). И никакой перспективы при таком сценарии развития; далее будет ещё хуже. В частности, в Туркестане (Средняя Азия), очевидно, вскоре поднимется волна «чёрного ислама», и джихадисты сметут напрочь сгнившие местечковые режимы феодалов и ханов. Россия получит «южный фронт».
В СССР формируется экономика «трубы», что обрекает страну в будущем на промышленное и научно-техническое отставание и развал. Тратя валюту, полученную за продажу ресурсов, России убивала своё же будущее. При этом стоит помнить, что до деиндустриализации 1990-2000 годов Россия-СССР по-прежнему была второй экономикой планеты с передовыми отраслями промышленности и огромным потенциалом по их развитию. А военно-промышленный комплекс СССР, несмотря на тяжелые удары «реформ» и «оптимизаций» (по сути, уничтожения) позволяет РФ до сих пор быть одной из ведущим военных держав. Своей высшей точки экономика «трубы» достигнет уже при РФ.
С другой стороны, «большая сделка» развращает население России-СССР. Начинается буйный рост человеческого стада, готового продать страну за «колбасу» и «джинсы». Высокие представления о великих идеалах, патриотизме, военной доблести и научных прорывах хиреют и гибнут. Умирает здоровая трудовая этика, которая во все времена говорила: хочешь хорошо жить, хорошо и много трудись. Теперь быстро восстанавливается паразитарная модель: надо удачно пристроиться через родственников, знакомых, прильнуть к кормушке, к системе, связанной с распределением. В СССР расцветают социальные болезни, извечные спутники вырождения общества – массовый алкоголизм, в крупных городах появляется невиданная ранее наркомания, быстро растёт число носителей уголовной этики.
Таким образом формируется социальная база либерально-демократического «электората», который затем будет «голосовать сердцем» за разрушителя Ельцина или за украинских «самостийников», которые быстро превратят цветущую Малороссию-Украину в «Руину».
«Большая сделка» создаст в советском народе страшную иллюзию. Мощные социальные блага, которые дала советская власть, безопасная жизнь (без угрозы внешней войны и угрозы власти криминальных группировок) создали иллюзию, что всё это само разумеющееся, естественное. Новые поколения уже не знали, что за всё это пришлось заплатить огромной кровью и страданиями в годы революции и гражданской войны, индустриализации и коллективизации, борьбы с «пятой колонной» («великая чистка») и в ходе страшной Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Всё это осталось в прошлом. Людям в брежневскую эпоху уже не надо было напряженно работать, строить новую страну практически с нуля, воевать и защищать социалистическое Отечество. В итоге советский народ в 1991 году «развели»: людям казалось, что всё хорошее, что было в СССР, останется, но появятся новые возможности и блага, свободы и развлечения. Люди поверили в красивые картинки комфортной западной жизни. Поверили в ложные образы сказочного, никогда не существовавшего «свободного» и «цивилизованного» Запада. При этом в нацреспубликах добавили ещё одну иллюзию. Мол, наша нация лучше других, и если мы освободимся от «проклятого совка», «советской оккупации», то заживём как в сказке. К чему привел этот морок Прибалтику или Украину? Вымирание народа и уже видимая перспектива полной гибели.
Юрий Владимирович Андропов
В результате в 1982 году, когда умер Брежнев, советская цивилизация подошла к новой точке выбора будущего. Эпоха стабильности, «застоя» подошла к концу. Дальше так жить было уже нельзя. Запас прочности СССР подходил к концу. Свой план по «модернизации» СССР подготовил новый лидер страны, шеф КГБ СССР – Юрий Андропов. В его основе было две части. Первая, во внешней политике — слияние западной и советской систем, советская верхушка становится полноправной частью глобальной элиты. Вторая, во внутренней политике – опора на активное, недовольное своим положением меньшинство. Подразумевалось пассионарное, квалифицированное и конкурентоспособное меньшинство, способное обеспечить прорыв страны и равноправное вхождение в «мировое сообщество».
Андропов понимал, что страна идёт к кризису. Советский Союз начинает отставать от Запада, и скоро это отставание станет критическим, что вызовет тотальный кризис, возможно, распад системы. От строительства коммунизма, по сути, отказались. При текущей ситуации советский проект обрекался на гибель и поглощение западным, капиталистическим миром. То есть баланс сил – военно-стратегический, политический, экономический и культурно-образовательный, менялся в пользу Запада.
В результате родился «проект Андропова» — модернизация СССР в направлении западного цивилизационного проекта. Создание такого симбиоза, который сохранит Россию, её уникальность, даст её возможность выживания в жестоком мире, где правила игры задают хозяева Запада. А советской элите даст возможность стать полноправной частью глобальной элиты. Это была андроповская конвергенция – план схождения, объединения советской и западной моделей развития. В СССР (до краха советской цивилизации и победы западной модели глобализации) тогда была модная идея, что на Западе появляется всё больше черт советского социализма, а в СССР – всё больше черт капитализма. То есть две системы идут навстречу друг другу. Эта теория очень нравилась советской верхушке.
В реальности же советская система со времени Хрущева и Брежнева деградировала. То есть новый советский мир сдавал позиции старому – капиталистическому, по сути, древнему рабовладельческому, миру господ-рабовладельцев и рабов, хищному, паразитическому миру. А западная элита под давлением советской системы вынуждена была давать поблажки своим плебеям, дать возможность создания мощного среднего класса. На Западе, чтобы народ не желал перехода к социализму, вынуждены были создать «витрину капитализма», иллюзию мирного существования классов, свободы и равенства возможностей. И как только СССР и социалистический лагерь сложили оружие и рухнули, так хозяева Запада стали быстро отказываться от прежних поблажек, и средний класс стал стремительно исчезать. Остаются только богатые и множество категорий бедноты и нищих. Отсюда и последние социальные волнения в Греции или во Франции, рост ненависти к мигрантам и популярности националистических настроений. Средняя и мелкая буржуазия западной цивилизации попала под удар, западная глобализация и тотальная либерализация её убивает.
Во внешней политике Андропов, прежде чем идти на слияние с Западом, хотел хорошенько напугать западную элиту. Чтобы создать мощную переговорную базу. СССР должен был казаться могучим исполином – военным и экономическим. Отсюда новый виток «холодной войны». Москва жестко ответила на размещение американских баллистических ракет средней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет в Европе. Андропов пообещал разместить тактическое ядерное оружие в ГДР и Чехословакии и выдвинуть атомные подводные крейсеры к берегам США. Вполне успешно СССР вёл войну в Афганистане, противодействуя Америке в Центральной Азии. Москва сделала шаги для улучшения отношений с Китаем, чтобы противопоставить советско-китайский союз блоку НАТО. Жестко Андропов отреагировал на сбитый корейский «Боинг» в 1983 году. Казалось, что начинается новый кризис СССР в отношениях с Западом. Американский президент Рональд Рейган объявил СССР «империей зла», активизировал гонку вооружений. Западная пропаганда начала очередную информационную кампанию против СССР.
В реальности всё это хорошо вписывалось в план конвергенции с Западом. Андропов создавал сильную переговорную позицию. СССР перед слиянием с Западом показывал свою мощь, чтобы советская элита добилась соответствующих позиций в новом мировой порядке. Таким образом, Андропов готовил максимально сильную позицию Москвы в будущих переговорах с руководством Запада. Чтобы было что уступать, при этом сохраняя основы. Попугать Запад, а затем пользуясь его страхом перед СССР, провести конвергенцию на самых выгодных условиях для советской элиты. Интегрировать Россию в Запад так, чтобы сохранить позиции советской верхушки, чтобы она стала полноправной частью мировой элиты, а не колониальной периферийной администрацией, как это обычно принято в западном мире.
Таким образом, в некотором отношении Андропов повторял путь Петра I и проекта Романовых. Он считал, что русская (советская) цивилизация не может быть самодержавной, самостоятельной, жить по своим правилам. Поэтому, пока не поздно, нужно войти в западный проект, западный мир. Провести модернизацию и договориться в Западом, Европой. Принять приоритет западной матрицы развития, на разумных началах вписаться в западную цивилизацию.
На первом этапе была внутренняя модернизация, кардинальная перестройка народного хозяйства, стратегия ускорения. Во внешней политике – жесткая позиция, которая должна была испугать хозяев Запада, заставить их идти по пути соглашения, «большой сделки» с советской верхушкой. А за «жестким» Андроповым должны были прийти новые, либеральные лидеры, которых своевременно вели в руководство и двигали вверх. Такие как Горбачёв, Шеварднадзе, Лигачёв и др. Они должна были договориться с хозяевами Западной Европы о вхождении советской верхушки в «мировое правительство», глобальную элиту.
Чем всё закончилось, мы прекрасно знаем. Хозяевам Запада не нужна никакая Россия – ни монархическая-царская, ни советская, ни демократическая-прозападная. Западу нужна только колония, богатства России, накопленные за тысячелетие, источники дешевого сырья, рабсила, рынок сбыта для своей продукции. А также колониальная администрация, без вопросов исполняющая все указания «мирового сообщества». При этом колониальная администрация должна не только дать доступ к ресурсам и богатствам России, которые поддерживают создание «нового мирового порядка» (глобальной невольничьей цивилизации). Но и проводить курс, который в своё время честно озвучил Гитлер и его приспешники – социально-экономический, культурно-языковой, цивилизационный геноцид русского народа. Русский суперэтнос не нужен Западу даже в виде рабов, слишком опасны русские, «русская душа». Отсюда курс на депопуляцию, культурно-языковой геноцид русских, чтобы русские быстро вымирали и их остатки ассимилировались, забыли свой язык, культуру и историю, стали обычными «двуногими орудиями».
Интересно, что во время правления Путина и Медведева Москва повторила эту ошибочную стратегию Андропова. Кремль отказался выполнять роль просто полуколониальной администрации, как было в 1990-е годы. Взял курс создание «единой Европы – от Лиссабона до Владивостока». Попытался сблизиться с Европой, Западом. В первую очередь со Старым светом – Берлином, Веной, Римом, Парижем, Мадридом. Старыми европейскими элитами. Российская верхушка захотела стать частью мировой элиты. Неудивительно, что её капиталы, дети и семьи оказались на Западе. При этом финансово-экономическая, культурная жизнь России полностью подчинялась интересам глобализации на основе западного проекта. Россия отказывалась от «самодержавия», «особого пути», «русского мессианства». Русские должна были стать «россиянами». Путин не раз озвучивал, что «национальная идея» России – это рост благосостояния граждан. То есть типичное подчинение западной матрице развития, материя выше духа.
Проблема в том, что хозяева Запада не видят в российской «элите» себе ровню. Для российская «элита» — это «русская мафия», воры-олигархи, чиновники-коррупционеры, «силовики-чекисты». Её можно использовать, но ей нет места в глобальной элите. Правила игры диктуют хозяева Запада. Поэтому, как только Запад и мировая система ощутили новый этап кризиса капитализма, системный кризис всей потребительско-грабительской системы, несправедливой концепции жизнеустройства, так прежние «радужные» планы хозяев РФ по вхождению в Европу и посыпались. Западу нужны богатства и ресурсы русской земли, чтобы произвести «перезагрузку» западной матрицы, установить стабильный неорабовладельческий порядок в виде «цифрового концлагеря».
Отсюда и нынешнее противостояние. Хозяева РФ всеми силами пытаются устранить «недопонимание», стать частью «цивилизованного мира». Иногда угрожают: как бахнем!.. При этом РФ остаётся культурной и финансово-экономической периферией Запада и частично Востока. Русский народ (и в РФ, и на Украине) вымирает. А хозяева Запада шаг за шагом реализуют тысячелетнюю стратегию по порабощению планеты и уничтожению русской цивилизации. Сжимают удавку «змеи», но постепенно, не передавливают, чтобы не вызвать неожиданной реакции. Иногда ослабляют петлю, дают надежду.
Продолжение следует…
Правящая верхушка стремительно вырождается. При Сталине элита была дисциплинированной, «железной», служила и работала не покладая рук во благо всей державы и народа. Теперь же появляется «антиэлита», которая видит своё личное и будущее своих семей только на Западе. Она делает ставку не на развитие страны, а на её ограбление и развал, чтобы пировать на обломках великой империи. Это «элита» мародеров и паразитов. Эту загнивающую верхушку пополняют зашевелившиеся в брежневском застойном болоте представители различного родоплеменного национализма. А к чему ведёт власть местечковых националистов, мы увидим на примере постсоветских республик Средней Азии, Кавказа, Прибалтики и Украины – разгул антисоветизма, дикой русофобии; стремительное одичание и погружение в архаику; деградация социально-экономической инфраструктуры, науки, образования и культуры; власть баев и ханов, олигархов и «самостийных» воров-президентов; вымирание и бегство молодежи, всех работоспособных людей в страны Запада; развал и гражданская война (Грузия и Украина). И никакой перспективы при таком сценарии развития; далее будет ещё хуже. В частности, в Туркестане (Средняя Азия), очевидно, вскоре поднимется волна «чёрного ислама», и джихадисты сметут напрочь сгнившие местечковые режимы феодалов и ханов. Россия получит «южный фронт».
В СССР формируется экономика «трубы», что обрекает страну в будущем на промышленное и научно-техническое отставание и развал. Тратя валюту, полученную за продажу ресурсов, России убивала своё же будущее. При этом стоит помнить, что до деиндустриализации 1990-2000 годов Россия-СССР по-прежнему была второй экономикой планеты с передовыми отраслями промышленности и огромным потенциалом по их развитию. А военно-промышленный комплекс СССР, несмотря на тяжелые удары «реформ» и «оптимизаций» (по сути, уничтожения) позволяет РФ до сих пор быть одной из ведущим военных держав. Своей высшей точки экономика «трубы» достигнет уже при РФ.
С другой стороны, «большая сделка» развращает население России-СССР. Начинается буйный рост человеческого стада, готового продать страну за «колбасу» и «джинсы». Высокие представления о великих идеалах, патриотизме, военной доблести и научных прорывах хиреют и гибнут. Умирает здоровая трудовая этика, которая во все времена говорила: хочешь хорошо жить, хорошо и много трудись. Теперь быстро восстанавливается паразитарная модель: надо удачно пристроиться через родственников, знакомых, прильнуть к кормушке, к системе, связанной с распределением. В СССР расцветают социальные болезни, извечные спутники вырождения общества – массовый алкоголизм, в крупных городах появляется невиданная ранее наркомания, быстро растёт число носителей уголовной этики.
Таким образом формируется социальная база либерально-демократического «электората», который затем будет «голосовать сердцем» за разрушителя Ельцина или за украинских «самостийников», которые быстро превратят цветущую Малороссию-Украину в «Руину».
«Большая сделка» создаст в советском народе страшную иллюзию. Мощные социальные блага, которые дала советская власть, безопасная жизнь (без угрозы внешней войны и угрозы власти криминальных группировок) создали иллюзию, что всё это само разумеющееся, естественное. Новые поколения уже не знали, что за всё это пришлось заплатить огромной кровью и страданиями в годы революции и гражданской войны, индустриализации и коллективизации, борьбы с «пятой колонной» («великая чистка») и в ходе страшной Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Всё это осталось в прошлом. Людям в брежневскую эпоху уже не надо было напряженно работать, строить новую страну практически с нуля, воевать и защищать социалистическое Отечество. В итоге советский народ в 1991 году «развели»: людям казалось, что всё хорошее, что было в СССР, останется, но появятся новые возможности и блага, свободы и развлечения. Люди поверили в красивые картинки комфортной западной жизни. Поверили в ложные образы сказочного, никогда не существовавшего «свободного» и «цивилизованного» Запада. При этом в нацреспубликах добавили ещё одну иллюзию. Мол, наша нация лучше других, и если мы освободимся от «проклятого совка», «советской оккупации», то заживём как в сказке. К чему привел этот морок Прибалтику или Украину? Вымирание народа и уже видимая перспектива полной гибели.
Юрий Владимирович Андропов
В результате в 1982 году, когда умер Брежнев, советская цивилизация подошла к новой точке выбора будущего. Эпоха стабильности, «застоя» подошла к концу. Дальше так жить было уже нельзя. Запас прочности СССР подходил к концу. Свой план по «модернизации» СССР подготовил новый лидер страны, шеф КГБ СССР – Юрий Андропов. В его основе было две части. Первая, во внешней политике — слияние западной и советской систем, советская верхушка становится полноправной частью глобальной элиты. Вторая, во внутренней политике – опора на активное, недовольное своим положением меньшинство. Подразумевалось пассионарное, квалифицированное и конкурентоспособное меньшинство, способное обеспечить прорыв страны и равноправное вхождение в «мировое сообщество».
Андропов понимал, что страна идёт к кризису. Советский Союз начинает отставать от Запада, и скоро это отставание станет критическим, что вызовет тотальный кризис, возможно, распад системы. От строительства коммунизма, по сути, отказались. При текущей ситуации советский проект обрекался на гибель и поглощение западным, капиталистическим миром. То есть баланс сил – военно-стратегический, политический, экономический и культурно-образовательный, менялся в пользу Запада.
В результате родился «проект Андропова» — модернизация СССР в направлении западного цивилизационного проекта. Создание такого симбиоза, который сохранит Россию, её уникальность, даст её возможность выживания в жестоком мире, где правила игры задают хозяева Запада. А советской элите даст возможность стать полноправной частью глобальной элиты. Это была андроповская конвергенция – план схождения, объединения советской и западной моделей развития. В СССР (до краха советской цивилизации и победы западной модели глобализации) тогда была модная идея, что на Западе появляется всё больше черт советского социализма, а в СССР – всё больше черт капитализма. То есть две системы идут навстречу друг другу. Эта теория очень нравилась советской верхушке.
В реальности же советская система со времени Хрущева и Брежнева деградировала. То есть новый советский мир сдавал позиции старому – капиталистическому, по сути, древнему рабовладельческому, миру господ-рабовладельцев и рабов, хищному, паразитическому миру. А западная элита под давлением советской системы вынуждена была давать поблажки своим плебеям, дать возможность создания мощного среднего класса. На Западе, чтобы народ не желал перехода к социализму, вынуждены были создать «витрину капитализма», иллюзию мирного существования классов, свободы и равенства возможностей. И как только СССР и социалистический лагерь сложили оружие и рухнули, так хозяева Запада стали быстро отказываться от прежних поблажек, и средний класс стал стремительно исчезать. Остаются только богатые и множество категорий бедноты и нищих. Отсюда и последние социальные волнения в Греции или во Франции, рост ненависти к мигрантам и популярности националистических настроений. Средняя и мелкая буржуазия западной цивилизации попала под удар, западная глобализация и тотальная либерализация её убивает.
Во внешней политике Андропов, прежде чем идти на слияние с Западом, хотел хорошенько напугать западную элиту. Чтобы создать мощную переговорную базу. СССР должен был казаться могучим исполином – военным и экономическим. Отсюда новый виток «холодной войны». Москва жестко ответила на размещение американских баллистических ракет средней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет в Европе. Андропов пообещал разместить тактическое ядерное оружие в ГДР и Чехословакии и выдвинуть атомные подводные крейсеры к берегам США. Вполне успешно СССР вёл войну в Афганистане, противодействуя Америке в Центральной Азии. Москва сделала шаги для улучшения отношений с Китаем, чтобы противопоставить советско-китайский союз блоку НАТО. Жестко Андропов отреагировал на сбитый корейский «Боинг» в 1983 году. Казалось, что начинается новый кризис СССР в отношениях с Западом. Американский президент Рональд Рейган объявил СССР «империей зла», активизировал гонку вооружений. Западная пропаганда начала очередную информационную кампанию против СССР.
В реальности всё это хорошо вписывалось в план конвергенции с Западом. Андропов создавал сильную переговорную позицию. СССР перед слиянием с Западом показывал свою мощь, чтобы советская элита добилась соответствующих позиций в новом мировой порядке. Таким образом, Андропов готовил максимально сильную позицию Москвы в будущих переговорах с руководством Запада. Чтобы было что уступать, при этом сохраняя основы. Попугать Запад, а затем пользуясь его страхом перед СССР, провести конвергенцию на самых выгодных условиях для советской элиты. Интегрировать Россию в Запад так, чтобы сохранить позиции советской верхушки, чтобы она стала полноправной частью мировой элиты, а не колониальной периферийной администрацией, как это обычно принято в западном мире.
Таким образом, в некотором отношении Андропов повторял путь Петра I и проекта Романовых. Он считал, что русская (советская) цивилизация не может быть самодержавной, самостоятельной, жить по своим правилам. Поэтому, пока не поздно, нужно войти в западный проект, западный мир. Провести модернизацию и договориться в Западом, Европой. Принять приоритет западной матрицы развития, на разумных началах вписаться в западную цивилизацию.
На первом этапе была внутренняя модернизация, кардинальная перестройка народного хозяйства, стратегия ускорения. Во внешней политике – жесткая позиция, которая должна была испугать хозяев Запада, заставить их идти по пути соглашения, «большой сделки» с советской верхушкой. А за «жестким» Андроповым должны были прийти новые, либеральные лидеры, которых своевременно вели в руководство и двигали вверх. Такие как Горбачёв, Шеварднадзе, Лигачёв и др. Они должна были договориться с хозяевами Западной Европы о вхождении советской верхушки в «мировое правительство», глобальную элиту.
Чем всё закончилось, мы прекрасно знаем. Хозяевам Запада не нужна никакая Россия – ни монархическая-царская, ни советская, ни демократическая-прозападная. Западу нужна только колония, богатства России, накопленные за тысячелетие, источники дешевого сырья, рабсила, рынок сбыта для своей продукции. А также колониальная администрация, без вопросов исполняющая все указания «мирового сообщества». При этом колониальная администрация должна не только дать доступ к ресурсам и богатствам России, которые поддерживают создание «нового мирового порядка» (глобальной невольничьей цивилизации). Но и проводить курс, который в своё время честно озвучил Гитлер и его приспешники – социально-экономический, культурно-языковой, цивилизационный геноцид русского народа. Русский суперэтнос не нужен Западу даже в виде рабов, слишком опасны русские, «русская душа». Отсюда курс на депопуляцию, культурно-языковой геноцид русских, чтобы русские быстро вымирали и их остатки ассимилировались, забыли свой язык, культуру и историю, стали обычными «двуногими орудиями».
Интересно, что во время правления Путина и Медведева Москва повторила эту ошибочную стратегию Андропова. Кремль отказался выполнять роль просто полуколониальной администрации, как было в 1990-е годы. Взял курс создание «единой Европы – от Лиссабона до Владивостока». Попытался сблизиться с Европой, Западом. В первую очередь со Старым светом – Берлином, Веной, Римом, Парижем, Мадридом. Старыми европейскими элитами. Российская верхушка захотела стать частью мировой элиты. Неудивительно, что её капиталы, дети и семьи оказались на Западе. При этом финансово-экономическая, культурная жизнь России полностью подчинялась интересам глобализации на основе западного проекта. Россия отказывалась от «самодержавия», «особого пути», «русского мессианства». Русские должна были стать «россиянами». Путин не раз озвучивал, что «национальная идея» России – это рост благосостояния граждан. То есть типичное подчинение западной матрице развития, материя выше духа.
Проблема в том, что хозяева Запада не видят в российской «элите» себе ровню. Для российская «элита» — это «русская мафия», воры-олигархи, чиновники-коррупционеры, «силовики-чекисты». Её можно использовать, но ей нет места в глобальной элите. Правила игры диктуют хозяева Запада. Поэтому, как только Запад и мировая система ощутили новый этап кризиса капитализма, системный кризис всей потребительско-грабительской системы, несправедливой концепции жизнеустройства, так прежние «радужные» планы хозяев РФ по вхождению в Европу и посыпались. Западу нужны богатства и ресурсы русской земли, чтобы произвести «перезагрузку» западной матрицы, установить стабильный неорабовладельческий порядок в виде «цифрового концлагеря».
Отсюда и нынешнее противостояние. Хозяева РФ всеми силами пытаются устранить «недопонимание», стать частью «цивилизованного мира». Иногда угрожают: как бахнем!.. При этом РФ остаётся культурной и финансово-экономической периферией Запада и частично Востока. Русский народ (и в РФ, и на Украине) вымирает. А хозяева Запада шаг за шагом реализуют тысячелетнюю стратегию по порабощению планеты и уничтожению русской цивилизации. Сжимают удавку «змеи», но постепенно, не передавливают, чтобы не вызвать неожиданной реакции. Иногда ослабляют петлю, дают надежду.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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