Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцари Ирландии (часть 4)

(«Сталь-подруга». Миредах О'Дали по прозвищу Шотландец (ум. ок. 1224)) Как юница с юга, ты,чаровница, сложена,сталь клинка — мой верный нож,льнешь ко мне ты, как жена.(«Сталь-подруга». Миредах О'Дали по прозвищу Шотландец (ум. ок. 1224))

Если и есть в Европе какая-нибудь страна, чьё прошлое в большей степени, чем у других покрыто пеленой тайны, то это, без сомнения, будет Ирландия – последний остров на краю обитаемой земли в древности. Римляне туда не пошли, но люди во времена их владычества над Англией там уже жили. Согласно средневековой христианской «Книге захвата Ирландии», ее завоевали приплывшие из Галисии испанские кельты, получившие название милезианцев (от легендарного Миля Испанского). «История бриттов» (IX в.) их также упоминает и сообщает, что отцом ирландских галлов как раз этот Миль и является. Археологического подтверждению этому вторжению испанцев в Ирландии не существует, но легенда эта жива и поныне.Ирландские воины бьются с викингами в битве при Клонтарфе (23 апреля 1014 г.). Рис. Ангуса МакБрайда.Ну а по данным современной науки 84 % мужчин-ирландцев обладают генетическим маркером гаплогруппы R1b, хотя первые переселенцы, прибывшие на остров около 4350 г. до н. э., имели маркер гаплогруппы «G». Нот затем около 2500 лет назад люди с этой группой были практически уничтожены, так что сегодня она встречается лишь у 1% ирландских мужчин. А R1b широко присутствует на севере Испании и также на юго-западе Франции.С другой стороны, такое расположение Ирландии было для нее выгодно. Не так-то легко туда было добраться завоевателям. Вот почему, когда в V в. на острове распространилось христианство, он стал своего рода «заповедником тишины и спокойствия», что способствовало расцвету раннехристианской культуры и центром западной учености. Главную роль на острове играли кланы во главе со своими вождями, что было вызвано бедностью ресурсов, которая не позволяла иметь в обществе слишком уж много неработающих нахлебников. Положение осложнилось лишь в Х веке, когда на Ирландию стали совершать свои набеги скандинавские викинги. Однако в 1014 году ирландскому королю Бриану Бору удалось разгромить их в битве при Клонтарфе. Однако сам он погиб и на острове началась череда кровавых усобиц. Интересно, что вплоть до англо-нормандского вторжения Ирландия была разделена на пять королевств, а единого государства в ней так и не сложилось. Когда после 1175 года в Ирландии окончательно утвердилось британское владычество (пусть даже и не везде), ирландцы, пользуясь разными случаями – то победами Роберта Брюса, то эпидемией чумы 1348 г., выкосившей всех англичан в городах, несколько раз пытались от него освободиться, но в то время это им не удалось. Кстати, интересно, что, хотя Ирландия и меньше Англии, на ее землях до сих пор сохранилось более 100 замков (в Англии их сохранилось всего 40), а раз имеется замок, то, безусловно, у замка был и сюзерен, и воины, которые должны были его защищать.Куррах – парусная ладья древних ирландцев и пиктов с обшивкой из кожи. Считается, что именно на такой лодке Св.Брендан совершил свое плавание в Исландию, на Фареры и в Америку. Рис. Вайна Рейнольдса.На протяжении многих столетий основу ирландских вооруженных формирований в силу естественных причин составляли достаточно легко вооруженные пехотинцы, имевшие в своем арсенале меч, длинный кинжал, лук со стрелами и набор дротиков для метания. Причина столь скудного, в принципе, вооружения заключалась в том, что главным видом внутриклановых «войн» были набеги с целью угона скота.Древний ирландец во время набега на побережье Британии, V в. Подобные набеги ради добычи и демонстрации своего молодечества были в обычае у многих народов. Рис. Ричарда Хука.В то же время гэльцы-ирландцы стали многое перенимать у скандинавов и широко использовать боевые топоры на длинных древках. Английский историк Йен Хит, например, сообщает, что ирландцы и их топоры (принятые до этого под скандинавским влиянием) стали настолько неразделимы, что они носили их повсюду, даже и в мирное время. Гиральд Камбренский «Топографии Ирландии» (ок.1188) писал, что топор держали только в одной руке, «вытягивая большой палец вдоль рукоятки, чтобы направить удар»; и добавляет, что ни шлем, ни кольчуга не защитили бы от удара этим оружием . Хотя одному англо-норманнскому рыцарю и удалось вырваться из ирландской засады, хотя его лошадь получила три удара таким топором, а сам он – два в его щит. Другим оружием обычных воинов, называвшихся кернами, было короткое копье и два дротика. Праща также использовалась, ведь чего-чего, а камней в Ирландии хватало даже с избытком. Длинные кинжалы в источниках встречаются чаще, чем мечи, а щиты упоминаются совсем редко. Короткие, легкие дротики не могли пробить доспехи и чаще ранили, а не убивали, к тому же ирландцы сначала не использовали лук, поэтому их «огневая мощь» была ограничена. Тем не менее, в «Завоевании Ирландии» от 1189 года тот же Гиральд отмечает, что после англо-нормандского вторжения ирландцы «... постепенно стали искусными и сведущими в обращении со стрелами». Хотя об ирландских лучниках впервые было сказано в «Анналах Ольстера», в 1243 году. Однако, как это ни странно, ирландский лук не был валлийским длинным луком, а представлял собой короткое оружие, которое в XIII в. в Англии называли «полулуком». Один из таких луков, сделанный из тиса длиной около 35 дюймов, и с рукояткой, слегка смещенной от центра, нашли в замке Десмонд еще в конце XIX века. Известно, что такие луки ирландскими солдатами использовались даже в XVII веке. Кстати, там, где селились викинги, например, в восточной Ирландии, лук использовался более широко.Оружие викингов в Национальном музее Ирландии в Дублине.По описанию в «Топографии Ирландии» Гиральда, одежда воина-ирландца состояла из мягкой обуви, льняной туники, плотно прилегающих штанов из шерстяной ткани (зимой, летом ходили с голыми ногами) и кафтана, нередко стеганого, с плотно прилегающим капюшоном. Очень важной частью гардероба являлся плащ – брэт, который говорил о статусе его владельца. Ну, а у бедняков он часто был сделан из лоскутного одеяла.Одежда была в основном черного цвета (по-видимому, большинство ирландских овец в это время были черного цвета). Однако, из более ранних источников мы знаем, что ирландцам нравились яркие цвета, и нет никаких оснований предполагать, что впоследствии их вкусы изменились. Иллюстрации Гиральда показывают одежду в основном в светлых оттенках зеленого, коричневого, красного и серого, иногда использовались полосатые ткани.Изображение воинов-галлогласов на боковой стороне саркофага Фелима О’Коннора (Аббатство Роскоммон, Ирландия)Даже в 1260 году они часто вступали в бой одетыми в одну единственную рубашку, по-гэльски называвшуюся лэйна и, возможно, имевшую капюшон. С другой стороны, в стихотворении 1300 года, посвященном королю Коннахта Аеду О'Конору (1293-1309), описывается его снаряжение, которое включало в себя шлем, акетон (котун) и панцирный корсет (луиреч), под которым у него как раз и была надета рубашка с капюшоном. На ногах у него были золотые шпоры, а из оружия – меч, копье и щит (сгиаф) белого цвета, украшенный «драконами и золотыми ветвями». То есть вооружение его было уже вполне рыцарским.Воин галлоглас. Рис. Ангуса МакБрайдаА теперь обратим внимание на одно важное и интересное обстоятельство. Ирландия, как и Норвегия и Швеция, была бедна пищевыми ресурсами. Здесь было хорошо разводить овец, дававших шерсть, но нужно себе представить, сколько сена им нужно было запасти на зиму и это на местных каменистых пастбищах. Недаром именно в Ирландии была выведена порода лошадей коннемара-пони, низкорослых мохнатых, неприхотливых. Это были хорошие лошади в хозяйстве и для верховой езды, но они совершенно не годились в качестве рыцарских коней.Ирландский всадник. Миниатюра из манускрипта «Книга де Бурго» («История и генеалогия фамилии де Бурго»), правда она была написана в XVI в. и непосредственно с временными рамками данной темы вроде бы не связана. Но глядя на его доспехи, сомневаться в их архаичности уже не приходится. (Библиотека Тринити-колледжа, Дублин)В итоге все это привело к… массовой эмиграции сначала скандинавов, а затем и гэльцев-ирландцев, причем и в первом, и во втором случае в поисках счастья из дома уходили мужчины-воины, становившиеся либо викингами, либо в качестве наемников, которых называли галлоглас (гэльск. Gallóglach, букв. «иноземный воин»). Они несли службу в армиях ирландских лендлордов из гэльских кланов Западных островов и Шотландского высокогорья и в XIII—XVII веках представляли собой самую настоящую элиту. Со временем они, однако, смешались с норвежскими поселенцами в и в Ирландии, и в Шотландии, а также с пиктами, и теперь уже сами ирландцы называли их не иначе, как Gall Gaeil (букв. «иностранные гэлы»).Коннемара-пони идеально подходили для всадников легкой конницы, сражавшихся в гористых районах Ирландии.Впервые они упоминаются в ирландских хрониках, относящихся к 1259 году, когда король Коннахта получил в приданное от дочери короля Гибридов 160 шотландских воинов. В обмен на военную службу галлогласы получали земли и селились во владениях ирландских вождей, где им давалось право кормиться за счет местного населения. По своему вооружению галлогласы относились к тяжеловооруженной пехоте. Главным их оружием являлся массивный двуручный топор, имевший явно скандинавское происхождение, а также двуручный меч-клеймор и иногда — копье. Как правило, они носили кольчуги, надетые поверх мягких стеганных гамбизонов, и железные шлемы простейших фасонов. В битву галлоглас шел в сопровождении двух юношей, выполнявших функции его помощников: один нес метательные копья, тогда как у другого был запас провизии. Но и они тоже имели копья и луки и также в отдельных случаях могли участвовать в бою. Отмечается, что из-за своего тяжелого вооружения и, в частности, длиннополых кольчуг, галлогласы были не так мобильны, как всадники верхом на коннемара-пони и ирландские легковооруженные воины-керны. Но зато обычно они хорошо сражались в обороне. Интересно, что, будучи наемниками, они зачастую оседали на земле и тогда пользовались такими же правами, что и коренные ирландцы.Тактика партизанская войны оказалась наиболее эффективной формой защиты от нападения норманнов и ирландцев, и здесь традиционное оружие ирландцев, такое как дротики и праща, а позднее и лук, являлись весьма эффективными. «Миниатюра из манускрипта «Роман об Александре», 1250 г. Аббатство Ст. Альбан, Англия. (Библиотека Кембриджского университета)В конце XIII века местная нормандско-ирландская конная элита вошла в упадок, поскольку воевать на острове ей было просто не с кем. Позднее здесь выработалась уникальная тактика, основанная на взаимодействии легкой конницы, поддерживаемой стрелками из лука или метателями дротиков – кернов. А их, в свою очередь, поддерживала элитная пехота галлогласы, отлично владеющая своими двуручными топорами, а также двуручными мечами. Последнее указывает на то, что и шотландское военное влияние продолжало играть в Ирландии важную роль как в начале XIV века, так и впоследствии. На что указывают, кстати, и работы Дюрера. Ну, а известные ирландские всадники-хобелары, относившиеся к легкой коннице, в XIV веке служили и в Шотландии, и в Англии и, в конце концов, затем даже во Франции, что лучше всего говорит об их эффективности.Ирландские наемники 1521 г. Рисунок Альбрехта Дюрера. Очевидно, что несмотря на то, что между 1350 и 1521 гг. лежит срок совсем немалый, внешний вид воинов ирландцев за это время практически совсем не изменился.Применительно к национальным особенностям ирландского оружия следует отнести разве что… необычное и более нигде не встречающееся навершие рукояти меча. Оно имело форму кольца, через которое можно было увидеть ее хвостовик, расплющивавшийся на внешнем ободе этого кольца. Перекрестия были также необычными и имели горизонтальные S-образные лопасти, расплющенные на концах в виде лопаток. Длина таких мечей составляла 80 см, однако известны и двуручные мечи, и мечи-бастарды.Современная реконструкция типичного ирландского меча.Продолжение следует…