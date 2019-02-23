Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцари Ирландии (часть 4)



чаровница, сложена,

сталь клинка — мой верный нож,

льнешь ко мне ты, как жена.



(«Сталь-подруга». Миредах О'Дали по прозвищу Шотландец (ум. ок. 1224)) Как юница с юга, ты,чаровница, сложена,сталь клинка — мой верный нож,льнешь ко мне ты, как жена.(«Сталь-подруга». Миредах О'Дали по прозвищу Шотландец (ум. ок. 1224))

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