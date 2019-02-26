Пистолет-пулемёт: вчера, сегодня, завтра. Ч. 4. Пистолеты-пулемёты второго поколения. МР-38 против ППД-38/40 и ППШ-41
Удивительно, но было время, когда создатели тех же пистолетов-пулеметов гордились, знаете, чем? Полировкой их деревянных деталей и их высоким качеством! И оно должно быть действительно достаточно высоким, чтобы механизм в них прочно сидел, а дерево не разбухало от сырости, но… главным в оружие все-таки должны были быть такие его качества, как дешевизна (не в ущерб надежности!) и высокие боевые качества (не в ущерб технологичности!), а не красивая отделка и выбранный лак. Ведь оружие в боевой обстановке служит недолго. И какой смысл иметь один отлакированный и никелированный пистолет-пулемет, если у твоего противника их… пять, ржавых, собранных из водопроводных труб, но тем не менее стреляющих?
Лучше всего писать об оружии, по крайней мере, подержав его в руках. Вот и автору этого материала хотя и не удалось пострелять из ППШ, но зато удалось подержать его в руках. Чем именно этот образец выпуска 1943 года не понравился больше всего? Приклад был короткий! Слишком у автора руки длинные… А так… все остальное было хорошо.
Казалось бы, очевидные вещи здесь написаны, не так ли? Однако в ХХ веке осознание того, что это именно так, а никак-нибудь иначе, дошло до конструкторов, производственников и военных (что тоже очень важно!) только лишь к 1938 году и дошло по опыту сразу двух войн: «войны Гран-Чако» между Боливией и Парагваем (1932—1935 гг.) и гражданской войны в Испании.
МР-40 – грубый и железный. Удерживать его при стрельбе нужно было за текстолитовую накладку перед приемником магазина и никак иначе. Но только никто (даже сами немцы, склонные к педантизму и всяким инструкциям) так не поступали. Ну удобно держать его было за магазин. Удобно, и все тут!
Последняя, кстати, еще не закончилась, а в Германии уже появился пистолет-пулемет второго поколения, разработанный концерном «Эрма». Тоже потомок МР-18, но отличавшийся от него очень сильно. Но не конструкцией. Здесь как раз все было очень даже банально. Он использовал все тот же патрон от «Парабеллума» и свободный затвор. Но совершенно другой теперь была технология изготовления! По сути новый ПП, получивший обозначение МР-38, стал своего рода революцией в способе производства. В прошлом осталась точная и сложная фрезеровка деталей, а также лакированные деревянные части с качественным покрытием, которым так гордились оружейники еще совсем недавно. По мере развития технологий производства в конструировании оружия стали широко использоваться штамповка, литье, а традиционную древесину заменил пластик. Покрытие – самое примитивное, да и то не всегда, а по возможности. На МР-38 не было деревянного приклада вообще. Его заменил складной металлический, кстати примененный впервые, чтобы этим пистолетом-пулеметом было удобно пользоваться в тесном пространстве, например, внутри бронемашины.
ППД-40 с разрезной ложей.
И вышло так, что ствольную коробку теперь собирали из простых деталей, изготовленных штамповкой, которые вполне можно было если не сделать, то собрать практически в любой мастерской. Затвор требовал минимума машинной обработки. Так что конструкция в итоге получилась на вид грубой, но… технологичной и дешевой. Рукоятка была размещена слева в длинной прорези и вроде бы через эту самую прорез внутрь могла попасть грязь. Но… ее нужно было много, чтобы испортить механизм. А с небольшим ее количеством он прекрасно справлялся. Правда, такая конструкция не исключала срыва затвора с боевого взвода и самопроизвольного выстрела при падении пистолета-пулемета на что-нибудь твердое. Поэтому вскоре появилась модель МР-38/40, имевшая шпильку-блокиратор затвора.
ППД-40 в руках немецкого солдата.
А в 1940 году немцы упростили процесс изготовления МР-38 еще больше и получили модель МР-40. Внешне он практически не отличался от предыдущей модели, но стал еще технологичнее. Потом появилась модель МР-40/2, рассчитанная на использование двойного магазина. Но только большой популярностью она не пользовалась.
А вот это очень интересное фото из декабрьского номера газеты «Правда». Старший сержант А. Гуленко ведет по фрицам огонь из ППД-34/38. То есть в ход шло тогда все, что стреляло.
В заключение отметим, что вес МР-40 составлял 4,7 кг, длина ствола равнялась 251 мм (причем перегревшийся ствол можно было сменить!). Скорострельность составляла 500 встр./ мин. Это давало натренированному солдату возможность делать даже одиночные выстрелы, ну а скорость пули у МР-40 была примерно такая же, как и у французского МAS 38 – 365 м/сек. (кстати, подробнее об этом оружии на ВО можно прочитать в материале от 21 июля 2017 года).
Что касается СССР – главного противника нацистской Германии во Второй мировой войне, то пистолет-пулемет Дегтярева ППД-38, хотя и был модернизирован по итогам «Зимней войны», так все равно и остался оружием первого поколения. Большинство его деталей приходилось выделывать на металлорежущих станках, так же, как и у германского МР-35 и других образцов подобного оружия. То есть это был хороший пистолет-пулемет, стрелявший мощным патроном (скорость пули 488 м/сек), скорострельный (800 выстр./мин.), но не технологичный, как, впрочем, и все остальные. То есть — «сын своего времени». Причем, типичный сын!
Тем не менее производство ППД разворачивалось в СССР крайне медленно. В 1934 году на Ковровском заводе № 2 (заводе, не в мастерской!) было изготовлено всего лишь 44 экземпляра ППД, в 1935-м и того меньше – 23, в 1936-м — 911, в 1937-м — 1291, в 1938-м — 1115, в 1939-м — 1700, то есть всего их сделали немногим более 5000.
А потом случилось знаковое для РККА событие: 26 февраля 1939 года на ее вооружение поступила 7,62-мм самозарядная винтовка СВТ-38. И тогда же, в феврале 1939 г. производство ППД было прекращено. И понятно почему: цена СВТ при массовом производстве составляла 880 рублей, то есть была меньше (!) более короткого и, по идее, простого по устройству дегтяревского пистолета-пулемета.
ППД-34/38
Но прошли весна, лето и осень. Началась война с финнами и производство ППД пришлось разворачивать опять. Теперь на цену, а она за один ППД с комплектом запчастей и принадлежностей обходился в 900 рублей в ценах 1939 года, уже никто не смотрел. Заводы его выпускали, перевели на трехсменку. Срочно провели упрощение конструкции. Срочно, за одну неделю, разработали барабанный магазин. Причем оригинальной конструкции, с отростком в верхней части барабанной, вроде короткого коробчатого магазина, чтобы можно было новый магазин примыкать к старому приемнику. Для подачи 6 последних патронов в этом отростке служил специальный гибкий толкатель. И хотя конструкция получилась не вполне надежной (случались трудно устраняемые неполадки с подачей патронов), это было лучше, чем ничего.
ППШ-41
Всего же за 1940 год в СССР было выпущено 81 118 экземпляров ППД, что сделало образец 1940 года наиболее массовом и узнаваемым. Немцы также оценили оба этих образца и приняли их на вооружение, благо в трофеях недостатка у них не было. ППД-34/38 получил обозначение Maschinenpistole 715(r), а ППД-40 – Maschinenpistole 716(r). Отметим высокий, по сравнению с немецким МР-38, темп стрельбы – 800 выст./мин. И также начальную скорость «маузеровской» пули – 488 м/сек. Все это увеличивало настильность и меткость стрельбы, а высокая скорострельность была выгодна тем, что при ведении огня по цели на расстоянии с помощью горизонтального движения ствола она имела меньше шансов оказаться в «развилке» траекторий.
ППШ-41 (первый материал про ППШ на ВО вышел еще 22 июня 2013). Перед спусковым крючком переводчик огня. Справа «застежка» магазина. Обратите внимание на прицел. Обычно говорят и пишут о том, что он был простейший, перекидной, всего на две дистанции. Однако на некоторых заводах на ППШ ставились и вот такие рамочные прицелы.
Устройство рамочного прицела на ППШ-41.
Перекидной прицел ППШ-41.
Что касается знаменитого «сменщика» ППД-40 – пистолета-пулемета ППШ-41 Георгия Шпагина, то этот образец начал создаваться в 1940 году. 21 декабря 1940 года он был принят на вооружение Красной армии и до конца 1941 года произведен в количестве более 90000 экземпляров. Только за 1942 год фронт получил 1,5 миллиона этих пистолетов-пулеметов. Главным достоинством его стала высокая технологичность. То есть это был «наш ответ» на МР-38. Причем технологичность его была такова, что к моменту окончания Великой Отечественной войны ППШ был тиражирован в количестве свыше пяти миллионов экземпляров, тогда как немецкий МР-38 за все время произвели лишь в количестве около одного миллиона!
Год выпуска 1943-й.
А теперь давайте посмотрим, что пишет о ППШ тот же Кристофер Шант и что о нем читают на Западе те, кто… читает его книги. Довольно эмоционально он пишет, что это «классический представитель советского конструкторского гения». «Все важные части изготовлены отлично». Совершенно восхитил его фибровый амортизатор затвора – это надо же, он работает даже в ППШ, которым по 50 лет! «Стрельбе из ППШ можно было обучить даже такого призывника, который в жизни не видел ни одного механизма кроме лопаты». «При стрельбе практически не бывает отдачи… ППШ исключительно надежен и прочен». «ППШ был любимым оружием немцев, которые ценили его за надежность и емкость магазина. Часто они бросали свой МР-40, чтобы взять советский ППШ». И итог – «ППШ-41 – один из лучших образцов когда-либо изобретенного стрелкового оружия».
Оригинальный тормоз-компенсатор в виде косого среза ствола – создал запоминающийся и узнаваемый облик этого оружия.
А вот эта цитата просто настоящий панегирик: «Когда Красная Армия начала получать ППШ в достаточных количествах, его начали использовать так, как не использовала ни одна армия в мире: пистолетами-пулеметами вооружались целые батальоны и полки. Эти части формировали авангард ударных частей, которые двигались в бой на броне средних танков Т-34, с которых они сходили на землю только для пешей атаки, еды или отдыха. Десятки тысяч советских солдат с ППШ прошли по Западной России и Европе, сметая перед собой все. Они были бесстрашными войсками, и их оружие – ППШ-41 – стало настоящим боевым символом Красной Армии». Даже Болотин и тот не написал ничего подобного…
Наверное, в наших инструкция тоже было написано, что за магазин держаться не следует. Но за что же тогда у этого «автомата» было держаться спереди?
Продолжение следует…
Лучше всего писать об оружии, по крайней мере, подержав его в руках. Вот и автору этого материала хотя и не удалось пострелять из ППШ, но зато удалось подержать его в руках. Чем именно этот образец выпуска 1943 года не понравился больше всего? Приклад был короткий! Слишком у автора руки длинные… А так… все остальное было хорошо.
Казалось бы, очевидные вещи здесь написаны, не так ли? Однако в ХХ веке осознание того, что это именно так, а никак-нибудь иначе, дошло до конструкторов, производственников и военных (что тоже очень важно!) только лишь к 1938 году и дошло по опыту сразу двух войн: «войны Гран-Чако» между Боливией и Парагваем (1932—1935 гг.) и гражданской войны в Испании.
МР-40 – грубый и железный. Удерживать его при стрельбе нужно было за текстолитовую накладку перед приемником магазина и никак иначе. Но только никто (даже сами немцы, склонные к педантизму и всяким инструкциям) так не поступали. Ну удобно держать его было за магазин. Удобно, и все тут!
Последняя, кстати, еще не закончилась, а в Германии уже появился пистолет-пулемет второго поколения, разработанный концерном «Эрма». Тоже потомок МР-18, но отличавшийся от него очень сильно. Но не конструкцией. Здесь как раз все было очень даже банально. Он использовал все тот же патрон от «Парабеллума» и свободный затвор. Но совершенно другой теперь была технология изготовления! По сути новый ПП, получивший обозначение МР-38, стал своего рода революцией в способе производства. В прошлом осталась точная и сложная фрезеровка деталей, а также лакированные деревянные части с качественным покрытием, которым так гордились оружейники еще совсем недавно. По мере развития технологий производства в конструировании оружия стали широко использоваться штамповка, литье, а традиционную древесину заменил пластик. Покрытие – самое примитивное, да и то не всегда, а по возможности. На МР-38 не было деревянного приклада вообще. Его заменил складной металлический, кстати примененный впервые, чтобы этим пистолетом-пулеметом было удобно пользоваться в тесном пространстве, например, внутри бронемашины.
ППД-40 с разрезной ложей.
И вышло так, что ствольную коробку теперь собирали из простых деталей, изготовленных штамповкой, которые вполне можно было если не сделать, то собрать практически в любой мастерской. Затвор требовал минимума машинной обработки. Так что конструкция в итоге получилась на вид грубой, но… технологичной и дешевой. Рукоятка была размещена слева в длинной прорези и вроде бы через эту самую прорез внутрь могла попасть грязь. Но… ее нужно было много, чтобы испортить механизм. А с небольшим ее количеством он прекрасно справлялся. Правда, такая конструкция не исключала срыва затвора с боевого взвода и самопроизвольного выстрела при падении пистолета-пулемета на что-нибудь твердое. Поэтому вскоре появилась модель МР-38/40, имевшая шпильку-блокиратор затвора.
ППД-40 в руках немецкого солдата.
А в 1940 году немцы упростили процесс изготовления МР-38 еще больше и получили модель МР-40. Внешне он практически не отличался от предыдущей модели, но стал еще технологичнее. Потом появилась модель МР-40/2, рассчитанная на использование двойного магазина. Но только большой популярностью она не пользовалась.
А вот это очень интересное фото из декабрьского номера газеты «Правда». Старший сержант А. Гуленко ведет по фрицам огонь из ППД-34/38. То есть в ход шло тогда все, что стреляло.
В заключение отметим, что вес МР-40 составлял 4,7 кг, длина ствола равнялась 251 мм (причем перегревшийся ствол можно было сменить!). Скорострельность составляла 500 встр./ мин. Это давало натренированному солдату возможность делать даже одиночные выстрелы, ну а скорость пули у МР-40 была примерно такая же, как и у французского МAS 38 – 365 м/сек. (кстати, подробнее об этом оружии на ВО можно прочитать в материале от 21 июля 2017 года).
Что касается СССР – главного противника нацистской Германии во Второй мировой войне, то пистолет-пулемет Дегтярева ППД-38, хотя и был модернизирован по итогам «Зимней войны», так все равно и остался оружием первого поколения. Большинство его деталей приходилось выделывать на металлорежущих станках, так же, как и у германского МР-35 и других образцов подобного оружия. То есть это был хороший пистолет-пулемет, стрелявший мощным патроном (скорость пули 488 м/сек), скорострельный (800 выстр./мин.), но не технологичный, как, впрочем, и все остальные. То есть — «сын своего времени». Причем, типичный сын!
Тем не менее производство ППД разворачивалось в СССР крайне медленно. В 1934 году на Ковровском заводе № 2 (заводе, не в мастерской!) было изготовлено всего лишь 44 экземпляра ППД, в 1935-м и того меньше – 23, в 1936-м — 911, в 1937-м — 1291, в 1938-м — 1115, в 1939-м — 1700, то есть всего их сделали немногим более 5000.
А потом случилось знаковое для РККА событие: 26 февраля 1939 года на ее вооружение поступила 7,62-мм самозарядная винтовка СВТ-38. И тогда же, в феврале 1939 г. производство ППД было прекращено. И понятно почему: цена СВТ при массовом производстве составляла 880 рублей, то есть была меньше (!) более короткого и, по идее, простого по устройству дегтяревского пистолета-пулемета.
ППД-34/38
Но прошли весна, лето и осень. Началась война с финнами и производство ППД пришлось разворачивать опять. Теперь на цену, а она за один ППД с комплектом запчастей и принадлежностей обходился в 900 рублей в ценах 1939 года, уже никто не смотрел. Заводы его выпускали, перевели на трехсменку. Срочно провели упрощение конструкции. Срочно, за одну неделю, разработали барабанный магазин. Причем оригинальной конструкции, с отростком в верхней части барабанной, вроде короткого коробчатого магазина, чтобы можно было новый магазин примыкать к старому приемнику. Для подачи 6 последних патронов в этом отростке служил специальный гибкий толкатель. И хотя конструкция получилась не вполне надежной (случались трудно устраняемые неполадки с подачей патронов), это было лучше, чем ничего.
ППШ-41
Всего же за 1940 год в СССР было выпущено 81 118 экземпляров ППД, что сделало образец 1940 года наиболее массовом и узнаваемым. Немцы также оценили оба этих образца и приняли их на вооружение, благо в трофеях недостатка у них не было. ППД-34/38 получил обозначение Maschinenpistole 715(r), а ППД-40 – Maschinenpistole 716(r). Отметим высокий, по сравнению с немецким МР-38, темп стрельбы – 800 выст./мин. И также начальную скорость «маузеровской» пули – 488 м/сек. Все это увеличивало настильность и меткость стрельбы, а высокая скорострельность была выгодна тем, что при ведении огня по цели на расстоянии с помощью горизонтального движения ствола она имела меньше шансов оказаться в «развилке» траекторий.
ППШ-41 (первый материал про ППШ на ВО вышел еще 22 июня 2013). Перед спусковым крючком переводчик огня. Справа «застежка» магазина. Обратите внимание на прицел. Обычно говорят и пишут о том, что он был простейший, перекидной, всего на две дистанции. Однако на некоторых заводах на ППШ ставились и вот такие рамочные прицелы.
Устройство рамочного прицела на ППШ-41.
Перекидной прицел ППШ-41.
Что касается знаменитого «сменщика» ППД-40 – пистолета-пулемета ППШ-41 Георгия Шпагина, то этот образец начал создаваться в 1940 году. 21 декабря 1940 года он был принят на вооружение Красной армии и до конца 1941 года произведен в количестве более 90000 экземпляров. Только за 1942 год фронт получил 1,5 миллиона этих пистолетов-пулеметов. Главным достоинством его стала высокая технологичность. То есть это был «наш ответ» на МР-38. Причем технологичность его была такова, что к моменту окончания Великой Отечественной войны ППШ был тиражирован в количестве свыше пяти миллионов экземпляров, тогда как немецкий МР-38 за все время произвели лишь в количестве около одного миллиона!
Год выпуска 1943-й.
А теперь давайте посмотрим, что пишет о ППШ тот же Кристофер Шант и что о нем читают на Западе те, кто… читает его книги. Довольно эмоционально он пишет, что это «классический представитель советского конструкторского гения». «Все важные части изготовлены отлично». Совершенно восхитил его фибровый амортизатор затвора – это надо же, он работает даже в ППШ, которым по 50 лет! «Стрельбе из ППШ можно было обучить даже такого призывника, который в жизни не видел ни одного механизма кроме лопаты». «При стрельбе практически не бывает отдачи… ППШ исключительно надежен и прочен». «ППШ был любимым оружием немцев, которые ценили его за надежность и емкость магазина. Часто они бросали свой МР-40, чтобы взять советский ППШ». И итог – «ППШ-41 – один из лучших образцов когда-либо изобретенного стрелкового оружия».
Оригинальный тормоз-компенсатор в виде косого среза ствола – создал запоминающийся и узнаваемый облик этого оружия.
А вот эта цитата просто настоящий панегирик: «Когда Красная Армия начала получать ППШ в достаточных количествах, его начали использовать так, как не использовала ни одна армия в мире: пистолетами-пулеметами вооружались целые батальоны и полки. Эти части формировали авангард ударных частей, которые двигались в бой на броне средних танков Т-34, с которых они сходили на землю только для пешей атаки, еды или отдыха. Десятки тысяч советских солдат с ППШ прошли по Западной России и Европе, сметая перед собой все. Они были бесстрашными войсками, и их оружие – ППШ-41 – стало настоящим боевым символом Красной Армии». Даже Болотин и тот не написал ничего подобного…
Наверное, в наших инструкция тоже было написано, что за магазин держаться не следует. Но за что же тогда у этого «автомата» было держаться спереди?
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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