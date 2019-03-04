Лучшие автоматические гранатомёты мира. Часть 4. Mk 47 Striker (США)
Mk.47, или Striker 40, – это наиболее совершенный американский станковый автоматический гранатомет с ленточным питанием. Как и большинство моделей подобного оружия, разработанных в странах НАТО, он изначально создавался под использование боеприпаса 40х53 мм и допускает использование всех типов гранат данного калибра. Гранатомет был принят на вооружение американской армии в 2006 году и с тех пор находится в эксплуатации. Помимо армии и сил специальных операций США операторами данного автоматического гранатомета являются также армии Австралии и Израиля.
Созданием нового 40-мм автоматического гранатомета, который должен был заменить в вооруженных силах США проверенный временем, но уж очень тяжелый гранатомет Mk.19 Mod.3, дебютировавший еще в годы Вьетнамской войны, занималась американская компания Saco Defense. Сегодня это подразделение компании Ordnance and Tactical Systems, входящее в состав концерна General Dynamics. Работы по созданию нового автоматического гранатомета стартовали в США в конце 1980-х годов. Главной задачей, которая стояла перед разработчиками нового гранатомета, было облегчение его конструкции и повышение боевой эффективности за счет применения специального компьютеризированного прицельного комплекса. Стоит отметить, что инженеры отлично справились с задачей снижения веса разрабатываемого гранатомета, который «похудел» почти вдвое по сравнению со своим предшественником.
Первые экспериментальные образцы нового автоматического гранатомета, который получил обозначение Striker 40, были представлены к 1995 году. Тогда же Минобороны США официально одобрило создание единой команды разработчиков, которая состояла из специалистов Saco Defense (отвечали за создание самого автоматического гранатомета и интеграцию всех систем) и Raytheon (занимались разработкой компьютеризированного прицела). Позднее к команде разработчиков присоединились специалисты норвежско-финской компании NAMMO, которые работали над созданием программируемых 40-мм боеприпасов с дистанционным подрывом в воздухе.
В 2003 году Командование сил специальных операций США (US SOCOM) официально приняло на вооружение разработанный гранатометный комплекс Striker 40 под обозначением Advanced Lightweight Grenade Launcher (ALGL) Mk.47 mod.0. Также 40-мм автоматический гранатомет широко используется армией и корпусом морской пехоты. С 2006 года он использовался в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана, а в последние годы применялся бойцами Командования сил специальных операции США на территории Сирии.
Принятый на вооружение американской армии автоматический гранатомет Mk.47 может стрелять всеми типами стандартных высокоскоростных боеприпасов калибра 40х53 мм NATO, обеспечивая надежное поражение пехоты и небронированных целей, расположенных на открытой местности, также гранатомет может использоваться и для борьбы с легкобронированными целями противника. По заверениям компании General Dynamics, наибольшей результативности можно добиться при использовании гранатомета вместе с современным прицелом Lightweight Video Sight II (LVS II). LVS II – это специальный интегрированный модуль, который позволяет стрелку обнаруживать, распознавать, идентифицировать и поражать цели как в дневных, так и в ночных условиях. В состав такого прицельного комплекса интегрированы баллистический вычислитель, лазерный дальномер (определяет расстояние до цели на дальности до 2590 м), дневная цветная видеокамера, тепловизор (разрешение 640х512) и цветной дисплей высокого разрешения.
Станковый автоматический гранатомет Mk.47 mod. 0 представляет собой оружие, которое базируется на автоматике с коротким ходом ствола при его жестком запирании. Огонь ведется с закрытого затвора для повышения вероятности уничтожения цели первым же выстрелом из гранатомета. Питание оружия ленточное, из стандартной рассыпной ленты. Штатно автоматический гранатомет используется вместе с облегченным станком-треногой Мк. 108, на котором расположены механизмы наводки, а также фиксатор, который позволяет после выполнения пристрелки жестко закрепить оружие для сосредоточения огня в заданной точке. Управление огнем происходит за счет использования двух рукояток, которые расположены в задней части ствольной коробки и находящейся между ними спусковой клавиши L-образной формы.
Ключевым элементом гранатомета Mk.47 mod. 0 был компьютеризированный прицельный комплекс AN/PWG-1, созданный специалистами компании Raytheon. Такой прицельный комплекс включал в себя дневной телевизионный канал с трехкратным увеличением и выводом картинки на встроенный дисплей, баллистический вычислитель и встроенный дальномер. Помимо этого прицел AN/PWG-1 получил интерфейс, позволяющий подключить к нему ночной прицел, работающий в ИК-диапазоне, с выводом изображения ночного канала на уже имеющийся дисплей. Управление компьютеризированным прицелом ведется с помощью кнопок и небольшого четырехпозиционного джойстика, которые расположены в задней части автоматического гранатомета над спусковой клавишей. Использование компьютеризированного прицела позволяет существенно повысить точность стрельбы (особенно на среднюю и большую дальность), а также добиться уменьшения расхода боеприпасов по сравнению с гранатометными системами, не оснащенными подобными прицельными комплексами.
Одной из особенностей автоматического гранатомета Mk 47 является также использование современных 40-мм гранат, оснащенных дистанционно управляемым взрывателем. При этом возможно использование любых подобных боеприпасов калибра 40х53 мм, в том числе европейского производства. К примеру, возможно использование разработанного в Европе боеприпаса воздушного подрыва C171 PPHE-RF с радиочастотным программированием. Граната оснащена блоком электроники и приемной антенной. Передача данных на боеприпас осуществляется после ее вылета из канала ствола с помощью радиочастотного канала и специального модуля MPU (Manual Programming Unit), на котором вручную устанавливается дальность подрыва гранаты. Применение подобного модуля существенно дешевле, чем современные системы управления огнем для автоматических гранатометов. Данный боеприпас был принят на вооружение для использования с современным германским автоматическим гранатометом HK GMG, но вместе с модулем MPU его можно легко использовать с любыми гранатометами того же калибра.
Норвежско-финской компанией NAMMO специально для американского автоматического гранатомета Mk 47 был разработан 40-мм боеприпас воздушного подрыва Mk285 PPHE. Во многом он по своей конструкции похож на C171 PPHE-RF, только вместо антенны на нем установлено контактное кольцо. Передача данных на взрыватель происходит за счет этих контактов еще при нахождении гранаты в патроннике. При этом при подрыве оба боеприпаса образуют 1450 поражающих фрагментов.
В дополнение к уже существующим 40-мм гранатам для станкового автоматического гранатомета Mk 47 были также созданы комбинированные кумулятивно-осколочно-фугасные боеприпасы двойного назначения с функцией воздушного подрыва: MK314 HEDP-RF с радиочастотным программированием и MK314 HEDP-AB с контактным про¬граммированием. В случае воздушного подрыва в осколочно-фугасном режиме данные боеприпасы образуют 1200 поражающих фрагментов, а в режиме формирования кумулятивной струи они в состоянии обеспечить пробитие 65 мм гомогенной брони. При этом все четыре перечисленных 40-мм боеприпаса (C171 PPHE-RF, Mk285 PPHE, MK314 HEDP-AB и HEDP-RF) имеют начальную дульную скорость 240 м/с, а время их подрыва можно запрограммировать с точностью до одной миллисекунды.
Тактико-технические характеристики Mk 47:
Калибр – 40 мм.
Граната – 40х53 мм.
Длина – 940 мм.
Длина ствола – 330 мм.
Высота – 205 мм.
Ширина – 255 мм.
Масса тела гранатомета – 18 кг.
Масса со станком-треногой и прицельным комплексом – 41 кг.
Скорострельность – 225-300 выстр/мин.
Эффективная дальность стрельбы по точечным целям – до 1500 м.
Максимальная дальность стрельбы – 2200 м.
Источники информации:
https://www.gd-ots.com
http://zonwar.ru
http://www.btvt.narod.ru
Материалы из открытых источников
Созданием нового 40-мм автоматического гранатомета, который должен был заменить в вооруженных силах США проверенный временем, но уж очень тяжелый гранатомет Mk.19 Mod.3, дебютировавший еще в годы Вьетнамской войны, занималась американская компания Saco Defense. Сегодня это подразделение компании Ordnance and Tactical Systems, входящее в состав концерна General Dynamics. Работы по созданию нового автоматического гранатомета стартовали в США в конце 1980-х годов. Главной задачей, которая стояла перед разработчиками нового гранатомета, было облегчение его конструкции и повышение боевой эффективности за счет применения специального компьютеризированного прицельного комплекса. Стоит отметить, что инженеры отлично справились с задачей снижения веса разрабатываемого гранатомета, который «похудел» почти вдвое по сравнению со своим предшественником.
Первые экспериментальные образцы нового автоматического гранатомета, который получил обозначение Striker 40, были представлены к 1995 году. Тогда же Минобороны США официально одобрило создание единой команды разработчиков, которая состояла из специалистов Saco Defense (отвечали за создание самого автоматического гранатомета и интеграцию всех систем) и Raytheon (занимались разработкой компьютеризированного прицела). Позднее к команде разработчиков присоединились специалисты норвежско-финской компании NAMMO, которые работали над созданием программируемых 40-мм боеприпасов с дистанционным подрывом в воздухе.
Автоматический гранатомет Mk 47
В 2003 году Командование сил специальных операций США (US SOCOM) официально приняло на вооружение разработанный гранатометный комплекс Striker 40 под обозначением Advanced Lightweight Grenade Launcher (ALGL) Mk.47 mod.0. Также 40-мм автоматический гранатомет широко используется армией и корпусом морской пехоты. С 2006 года он использовался в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана, а в последние годы применялся бойцами Командования сил специальных операции США на территории Сирии.
Принятый на вооружение американской армии автоматический гранатомет Mk.47 может стрелять всеми типами стандартных высокоскоростных боеприпасов калибра 40х53 мм NATO, обеспечивая надежное поражение пехоты и небронированных целей, расположенных на открытой местности, также гранатомет может использоваться и для борьбы с легкобронированными целями противника. По заверениям компании General Dynamics, наибольшей результативности можно добиться при использовании гранатомета вместе с современным прицелом Lightweight Video Sight II (LVS II). LVS II – это специальный интегрированный модуль, который позволяет стрелку обнаруживать, распознавать, идентифицировать и поражать цели как в дневных, так и в ночных условиях. В состав такого прицельного комплекса интегрированы баллистический вычислитель, лазерный дальномер (определяет расстояние до цели на дальности до 2590 м), дневная цветная видеокамера, тепловизор (разрешение 640х512) и цветной дисплей высокого разрешения.
Станковый автоматический гранатомет Mk.47 mod. 0 представляет собой оружие, которое базируется на автоматике с коротким ходом ствола при его жестком запирании. Огонь ведется с закрытого затвора для повышения вероятности уничтожения цели первым же выстрелом из гранатомета. Питание оружия ленточное, из стандартной рассыпной ленты. Штатно автоматический гранатомет используется вместе с облегченным станком-треногой Мк. 108, на котором расположены механизмы наводки, а также фиксатор, который позволяет после выполнения пристрелки жестко закрепить оружие для сосредоточения огня в заданной точке. Управление огнем происходит за счет использования двух рукояток, которые расположены в задней части ствольной коробки и находящейся между ними спусковой клавиши L-образной формы.
Автоматический гранатомет Mk 47 с прицельным комплексом Lightweight Video Sight II
Ключевым элементом гранатомета Mk.47 mod. 0 был компьютеризированный прицельный комплекс AN/PWG-1, созданный специалистами компании Raytheon. Такой прицельный комплекс включал в себя дневной телевизионный канал с трехкратным увеличением и выводом картинки на встроенный дисплей, баллистический вычислитель и встроенный дальномер. Помимо этого прицел AN/PWG-1 получил интерфейс, позволяющий подключить к нему ночной прицел, работающий в ИК-диапазоне, с выводом изображения ночного канала на уже имеющийся дисплей. Управление компьютеризированным прицелом ведется с помощью кнопок и небольшого четырехпозиционного джойстика, которые расположены в задней части автоматического гранатомета над спусковой клавишей. Использование компьютеризированного прицела позволяет существенно повысить точность стрельбы (особенно на среднюю и большую дальность), а также добиться уменьшения расхода боеприпасов по сравнению с гранатометными системами, не оснащенными подобными прицельными комплексами.
Одной из особенностей автоматического гранатомета Mk 47 является также использование современных 40-мм гранат, оснащенных дистанционно управляемым взрывателем. При этом возможно использование любых подобных боеприпасов калибра 40х53 мм, в том числе европейского производства. К примеру, возможно использование разработанного в Европе боеприпаса воздушного подрыва C171 PPHE-RF с радиочастотным программированием. Граната оснащена блоком электроники и приемной антенной. Передача данных на боеприпас осуществляется после ее вылета из канала ствола с помощью радиочастотного канала и специального модуля MPU (Manual Programming Unit), на котором вручную устанавливается дальность подрыва гранаты. Применение подобного модуля существенно дешевле, чем современные системы управления огнем для автоматических гранатометов. Данный боеприпас был принят на вооружение для использования с современным германским автоматическим гранатометом HK GMG, но вместе с модулем MPU его можно легко использовать с любыми гранатометами того же калибра.
Норвежско-финской компанией NAMMO специально для американского автоматического гранатомета Mk 47 был разработан 40-мм боеприпас воздушного подрыва Mk285 PPHE. Во многом он по своей конструкции похож на C171 PPHE-RF, только вместо антенны на нем установлено контактное кольцо. Передача данных на взрыватель происходит за счет этих контактов еще при нахождении гранаты в патроннике. При этом при подрыве оба боеприпаса образуют 1450 поражающих фрагментов.
Автоматический гранатомет Mk 47
В дополнение к уже существующим 40-мм гранатам для станкового автоматического гранатомета Mk 47 были также созданы комбинированные кумулятивно-осколочно-фугасные боеприпасы двойного назначения с функцией воздушного подрыва: MK314 HEDP-RF с радиочастотным программированием и MK314 HEDP-AB с контактным про¬граммированием. В случае воздушного подрыва в осколочно-фугасном режиме данные боеприпасы образуют 1200 поражающих фрагментов, а в режиме формирования кумулятивной струи они в состоянии обеспечить пробитие 65 мм гомогенной брони. При этом все четыре перечисленных 40-мм боеприпаса (C171 PPHE-RF, Mk285 PPHE, MK314 HEDP-AB и HEDP-RF) имеют начальную дульную скорость 240 м/с, а время их подрыва можно запрограммировать с точностью до одной миллисекунды.
Тактико-технические характеристики Mk 47:
Калибр – 40 мм.
Граната – 40х53 мм.
Длина – 940 мм.
Длина ствола – 330 мм.
Высота – 205 мм.
Ширина – 255 мм.
Масса тела гранатомета – 18 кг.
Масса со станком-треногой и прицельным комплексом – 41 кг.
Скорострельность – 225-300 выстр/мин.
Эффективная дальность стрельбы по точечным целям – до 1500 м.
Максимальная дальность стрельбы – 2200 м.
Источники информации:
https://www.gd-ots.com
http://zonwar.ru
http://www.btvt.narod.ru
Материалы из открытых источников
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