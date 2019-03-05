Гражданское оружие в России. Часть 7. Газовое и аэрозольное оружие
Сразу оговоримся: газовое оружие является «оружием» как минимум на основании Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об оружии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019), который устанавливает, что «газовое оружие — оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ».
В данной статье мы не будем рассматривать газовые пистолеты в форм-факторе боевого оружия и остановимся на газовых баллончиках и других аэрозольных метающих устройствах в различном конструктивном исполнении.
Предвестниками газового оружия можно считать распространённые ещё в дореволюционные времена порошки, метаемые в глаза противника. В состав таких порошков могли входить такие ингредиенты как песок, табак, перец, соль и другие компоненты.
Появившиеся же в XX веке газовые баллончики (ГБ), содержащие различные комбинации натуральных и химических раздражителей, вначале появились у полиции, но вскоре стали продаваться обычным гражданам в целях осуществления самообороны от людей и животных.
В СССР газовое и аэрозольное оружие было доступно только милиции и спецслужбам, граждане могли приобрести ГБ только нелегально. Начиная с 1993 года, когда был принят первый закон «Об оружии», в магазинах появились ГБ, в том числе отечественного производства.
Существующие ГБ могут отличаться по типу распыления содержимого – преимущественно это аэрозольные, струйные, гелевые и пенные типы распыления.
Также ГБ отличаются по составу рецептур ирританта – поражающего (раздражающего) вещества. Перечислим наиболее распространённые:
— OC – олеорезин капсикум, вытяжка из острых сортов натурального красного перца;
— CS – слезоточивый газ, он же ортохлорбензальмалонодинитрил;
— CR — дибензоксазепин, он же алгоген;
— CN – хлорацетофенон;
— МПК – морфолид пеларгоновой кислоты;
— PV или PAVA — ваниламид пеларгоновой кислоты (синтетический капсаициноид).
В России разрешены различные сочетания данных веществ, например, OC+CS или CS+ МПК. Различные ирританты по-разному действуют на людей и животных. У одних больше задержка между применением по цели и фактическим действием на цель, у других дольше длится эффект воздействия на цель. Также в силу индивидуальных особенностей организма разные люди или животные по-разному реагируют на применение против них ГБ с разным содержимым. На эффективность применения ГБ влияют такие факторы, как психофизическое состояние цели, употребление алкогольных или наркотических веществ, лекарственных препаратов, температура окружающей среды и другие факторы.
По открытым данным экстракт натурального перца OC обладает эффективным действием, в том числе против собак и лиц в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, но обладает большой задержкой перед тем, как подействует. Слезоточивый газ CS и искусственный перец МПК уступают OS по силе действия, но обладают меньшей задержкой. Ирритант CR обладает максимальной эффективностью, но не очень сильно распространён.
CN – устаревшее вещество, в гражданских ГБ почти не встречается. С ГБ с PV или PAVA автор ни разу не сталкивался.
Одной из первых доступных, и, пожалуй, наиболее известных моделей, стал ГБ «Шок» производства ООО НТЦ «Хитон», который продавался во всех оружейных и околооружейных магазинах страны. Данный ГБ является аэрозольным, чисто «перцовым» и содержит 1000 мг олеорезин капсикум.
Длительное время к данным ГБ были многочисленные нарекания по конструкции клапанов на предмет их протечки, что приводило к загрязнению сумок и карманов продуктами содержимого и неработоспособности ГБ в критический момент. Также данный баллон является лидером по числу проверок типа «я пьяный брызнул себе в лицо и ничего не почувствовал». Очевидно, что второе вытекает из первого, т.е. потеря свойств в результате конструктивных недостатков приводила к низкой эффективности ГБ при применении. В настоящий момент данный ГБ потерял большую часть рынка.
Также на рынке появились ГБ иностранных производителей, из которых можно выделить немецкие модели Pfeffer KO-Fog и KO-Jet. Данные ГБ также являются перцовыми (олеорезин капсикум) и отличаются типом распыления – в KO Fog применён аэрозольный тип распыления, в KO Jet струйный.
Другим типом аэрозольного оружия можно считать Устройство дозированного аэрозольного распыления – «УДАР». Предшественники изделия «УДАР» под названием ПСЖ (пистолет специальный жидкостный) «Фиалка», разработанный на ЦНИИТочмаше, и более поздний ПСЖ «Жасмин», разработанный на кировском заводе «Маяк», находились на вооружении Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР с начала 1980-х годов. Данные изделия стреляют одноразовыми аэрозольными малогабаритными баллончиками (БАМ), заполненными жидкостью с ирритантом. Долгие годы, а возможно и сейчас, «боевые» БАМ от ПСЖ «Жасмин» являлись предметом вожделений пользователей гражданского изделия «УДАР».
На гражданском рынке «УДАР» появился в начале 90-х годов, составляя конкуренцию как ГБ, так и газовым пистолетам на базе боевого оружия. К преимуществам устройства «УДАР» можно отнести возможность снаряжения патронами с разным поражающим веществом, возможность использования в помещении и в достаточно ветреную погоду.
Здесь необходимо отметить, что в газовых пистолетах на базе боевого оружия газовый состав получается путём газификации специального порошка в гильзе, и полученный газ легко сдувается ветром в лицо стрелявшему, также его нельзя применять в помещении. В патронах устройства «УДАР» используется парожидкостный способ метания аэрозольного состава. При выстреле, за счёт достаточно большого объёма, обеспечивается доставка значительного количества ирританта в лицо противника.
Из недостатков можно отметить возможность недонакола капсюля патрона, перекашивания и застревания БАМ, чего, впрочем, в практике автора не было ни разу.
[
К другому недостатку можно отнести специфичную конструкцию – стрельба осуществляется нажатием бокового рычага большим пальцем правой руки, что делает применение устройства «УДАР» некомфортным для левшей. Этот недостаток был исправлен в обновлённой версии «УДАР-М2», правда для этого пришлось пожертвовать размерами БАМ, что снизило их эффективность.
К устройствам «УДАР» продаются БАМ с различными сочетаниями поражающих веществ – OS, OS+CS, OS+CR, шумовые, тренировочные и другие.
В настоящий момент в России можно выделить двух лидеров, продукция которых занимает большую часть рынка ГБ и аэрозольного оружия – это компания «Техкрим» и компания «А+А».
Компания «Техкрим» подошла к рынку ГБ в России очень серьёзно, к преимуществам можно отнести большой и постоянно обновляемый ассортимент ГБ, обратную связь с пользователями на специализированных форумах, достаточно высокое качество продукции. Именно благодаря этой компании ГБ в России можно считать наиболее эффективным и доступным оружием самообороны.
В качестве наиболее интересных моделей можно вспомнить такие эффективные ГБ, как «Оружие пролетариата», «Русская защита» и другие, многие из которых уже сняты с производства и заменены на актуальные модели.
К достоинствам продукции этой компании можно также отнести развитие новых для России образцов ГБ с гелевым и пенным способом распыления ирританта. Гелевый состав позволяет использовать ГБ из любого положения (боком, вниз клапаном), пенный по идее должен обеспечивать большие поражающие свойства за счёт вспенивания состава на лице противника. Впрочем, по мнению автора, наиболее эффективным является классический струйный вариант ГБ.
В настоящий момент из ассортимента можно выделить модели серии «Black» аэрозольного типа, которые в силу своей компактности и малого веса могут легко разместиться в женской сумочке или кармане брюк. Состав достаточно «жгучий», содержит в себе экстракт натурального перца (OC) и слезоточивый газ (CS). Данный ГБ многократно проверен реальными пользователями.
В последней модели компактного типа – ГБ «Кортик» применена ещё более интересная смесь OS+CR. Ирритант CR считается одним из самых эффективных и наименее токсичных, его ограниченное распространение возможно связано со сложностью и дороговизной получения.
Недостаток обоих ГБ: из-за аэрозольного способа распыления нельзя использовать на ветру и в помещении.
К более крупным и эффективным ГБ можно отнести модель «Шпага», выпускающуюся в объёме 65 и 100 мл. Применение струйного метода распыления ирританта позволяет применять данный ГБ в помещении. Также струйный способ распыления в минимальной степени подвержен влиянию погодных условий.
В настоящее время выпущена линейка ГБ «Боец», в которую входят модели со струйным, аэрозольно-струйным, гелевым и пенным способом доставки ирританта. Существенно (до двух секунд) уменьшено время выхода содержимого, что не позволяет цели уклониться от атаки, впрочем, есть мнение что это не позволяет корректировать попадание в случае первоначального промаха.
Другим направлением развития газово-аэрозольного оружия является дальнейшее развитие идей, заложенных в концепцию изделия «УДАР». На этом поприще особенно преуспела тульская компания «А+А». Ей выпускаются аэрозольные устройства (АУ) под БАМ от устройства «УДАР» и БАМ-ы собственной разработки калибров 18х55 (электровоспламенение) и 18х51 (механическое воспламенение ударником).
Из продукции «А+А» можно выделить АУ модели «Премьер» в двух и четырёх зарядном исполнении под патрон 18х55. Внешний облик, схожий с обликом травматических пистолетов типа «Оса», может дополнительно деморализовать нападающего. Модель «Премьер-4» оснащена лазерным целеуказателем (ЛЦУ).
Из моделей с механическим воспламенением можно выделить АУ «Пионер» и «Добрыня».
Устройство аэрозольное модели "Пионер" представляет собой двуствольное оружие с последовательным механическим переключением стреляющего ствола. Запасная обойма с БАМ находится в рукоятки. Используя специальные переходники можно применять БАМ от устройства «УДАР» или стандартные резьбовые патроны типа «Сигнал охотника». Последняя версия оснащена ЛЦУ.
Устройство «Добрыня» внешне напоминает классический пистолет, и конструктивно ближе к удачному огнестрельному-бесствольному оружию «Кордон», с поправкой на тип используемых боеприпасов и механическое воспламенение. Боезапас составляет пять БАМ калибра 18х51 с механическим воспламенением. Из недостатков можно отметить теоретическую возможность перекоса БАМ и остающиеся в фальшстволе следы ирританта.
Также стоит отметить, что некоторые БАМ производства «А+А» содержат эффективную рецептуру OS+CR.
Так получилось, что часть статьи во многом похожа на рекламу двух компаний. Что поделать, рынок вносит свои коррективы, и в России произошла определённая монополизация на рынке газового и аэрозольного оружия.
Насколько эффективно такое газовое и аэрозольное оружие? Есть ли смысл в легализации боевого короткоствольного оружия, когда на рынке в свободной продаже находятся такие, достаточно эффективные средства самообороны, как ГБ и АУ?
Ответ – безусловно да, смысл легализации есть. Несмотря на все достоинства, газовое и аэрозольное оружие плохо пригодно для противодействия физически подготовленному и мотивированному противнику, не говоря уже о действиях группы противников. У газового и аэрозольного оружия отсутствует фактор создания страха за свою жизнь, который должен быть у преступника при нападении.
Всё это не говорит о том, что газовое и аэрозольное оружие бесполезно. Наоборот, с учётом его доступности и низкой стоимости, вызывает удивление тот факт, что у многих людей его нет.
Газовый баллончик или аэрозольное устройство могут помочь отогнать агрессивное животное, прекрасно покажут себя при стандартной для России встрече с назойливыми лицами, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Даже для подготовленного бойца ГБ будет не лишним, позволит склонить ситуацию в свою пользу, избежать возможных последствий драки со стороны правоохранительных органов, повреждённых костяшек и случайно полученного гепатита. И всё это за какие-то 300-500 рублей в год. С учётом приближающегося праздника 8 марта крайне рекомендуется добавить качественный ГБ к подарку своим вторым половинкам и другим родным и близким женщинам.
Что необходимо знать при применении ГБ или АУ? Набор рекомендаций не особенно внушительный. Как и всякое оружие, применение ГБ и АУ требует подготовки и практики, не пожалейте денег на тренировочный баллон или тренировочные БАМ. Менять ГБ или носимые БАМ лучше один раз в год, даже если срок годности указан больше. Дело в том, что при ношении во внешнем кармане ГБ и БАМ подвергаются перепадам температур, что может нарушить их герметичность и снизить эффективность, лучше не рисковать и купить новые, а старые использовать для тренировки. В случае применения не стоит ждать, когда противник получит «приход», или, когда он отойдёт, и как можно быстрее ретироваться и вызвать полицию. Также лучше выбирать струйные ГБ, которые можно применять в помещении и в ветреную погоду.
Могут быть проблемы с проносом ГБ и АУ в поезда, хотя к оружию по лицензии претензий у полиции нет. В самолёт пронос ГБ категорически запрещён, как собственно и любого другого оружия.
Надо сказать, что, как и в случае с гладкоствольным и нарезным оружием, законодательство России к газовому и аэрозольному оружию крайне либерально. Например, в Канаде, Гонконге, многих странах Европы за газовый баллончик вполне можно попасть в тюрьму. Во многих странах газовые баллончики продаются по лицензии, как в России продаётся вполне себе боевое оружие. Благодаря открытости этого сектора оружейного рынка, мы и получили достаточно широкий выбор вполне пригодных для самообороны моделей оружия.
На этом серию статей «Гражданское оружие» в принципе можно заканчивать. Электрошокеры рассматривать нет смысла, так как в России нет разрешённых эффективных моделей. Возможно, в дальнейшем в серию «Гражданское оружие» будут добавлены статьи по разрешённому в России холодному оружию и разрешённым прицельным приспособлениям, важнейшей и неотъемлемой части нарезного длинноствольного оружия.
В данной статье мы не будем рассматривать газовые пистолеты в форм-факторе боевого оружия и остановимся на газовых баллончиках и других аэрозольных метающих устройствах в различном конструктивном исполнении.
Предвестниками газового оружия можно считать распространённые ещё в дореволюционные времена порошки, метаемые в глаза противника. В состав таких порошков могли входить такие ингредиенты как песок, табак, перец, соль и другие компоненты.
Появившиеся же в XX веке газовые баллончики (ГБ), содержащие различные комбинации натуральных и химических раздражителей, вначале появились у полиции, но вскоре стали продаваться обычным гражданам в целях осуществления самообороны от людей и животных.
В СССР газовое и аэрозольное оружие было доступно только милиции и спецслужбам, граждане могли приобрести ГБ только нелегально. Начиная с 1993 года, когда был принят первый закон «Об оружии», в магазинах появились ГБ, в том числе отечественного производства.
Существующие ГБ могут отличаться по типу распыления содержимого – преимущественно это аэрозольные, струйные, гелевые и пенные типы распыления.
Также ГБ отличаются по составу рецептур ирританта – поражающего (раздражающего) вещества. Перечислим наиболее распространённые:
— OC – олеорезин капсикум, вытяжка из острых сортов натурального красного перца;
— CS – слезоточивый газ, он же ортохлорбензальмалонодинитрил;
— CR — дибензоксазепин, он же алгоген;
— CN – хлорацетофенон;
— МПК – морфолид пеларгоновой кислоты;
— PV или PAVA — ваниламид пеларгоновой кислоты (синтетический капсаициноид).
В России разрешены различные сочетания данных веществ, например, OC+CS или CS+ МПК. Различные ирританты по-разному действуют на людей и животных. У одних больше задержка между применением по цели и фактическим действием на цель, у других дольше длится эффект воздействия на цель. Также в силу индивидуальных особенностей организма разные люди или животные по-разному реагируют на применение против них ГБ с разным содержимым. На эффективность применения ГБ влияют такие факторы, как психофизическое состояние цели, употребление алкогольных или наркотических веществ, лекарственных препаратов, температура окружающей среды и другие факторы.
По открытым данным экстракт натурального перца OC обладает эффективным действием, в том числе против собак и лиц в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, но обладает большой задержкой перед тем, как подействует. Слезоточивый газ CS и искусственный перец МПК уступают OS по силе действия, но обладают меньшей задержкой. Ирритант CR обладает максимальной эффективностью, но не очень сильно распространён.
CN – устаревшее вещество, в гражданских ГБ почти не встречается. С ГБ с PV или PAVA автор ни разу не сталкивался.
Одной из первых доступных, и, пожалуй, наиболее известных моделей, стал ГБ «Шок» производства ООО НТЦ «Хитон», который продавался во всех оружейных и околооружейных магазинах страны. Данный ГБ является аэрозольным, чисто «перцовым» и содержит 1000 мг олеорезин капсикум.
Длительное время к данным ГБ были многочисленные нарекания по конструкции клапанов на предмет их протечки, что приводило к загрязнению сумок и карманов продуктами содержимого и неработоспособности ГБ в критический момент. Также данный баллон является лидером по числу проверок типа «я пьяный брызнул себе в лицо и ничего не почувствовал». Очевидно, что второе вытекает из первого, т.е. потеря свойств в результате конструктивных недостатков приводила к низкой эффективности ГБ при применении. В настоящий момент данный ГБ потерял большую часть рынка.
Перцовый аэрозольный ГБ «Шок»
Также на рынке появились ГБ иностранных производителей, из которых можно выделить немецкие модели Pfeffer KO-Fog и KO-Jet. Данные ГБ также являются перцовыми (олеорезин капсикум) и отличаются типом распыления – в KO Fog применён аэрозольный тип распыления, в KO Jet струйный.
Немецкие ГБ Pfeffer Ko FOG и Ko JET
Другим типом аэрозольного оружия можно считать Устройство дозированного аэрозольного распыления – «УДАР». Предшественники изделия «УДАР» под названием ПСЖ (пистолет специальный жидкостный) «Фиалка», разработанный на ЦНИИТочмаше, и более поздний ПСЖ «Жасмин», разработанный на кировском заводе «Маяк», находились на вооружении Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР с начала 1980-х годов. Данные изделия стреляют одноразовыми аэрозольными малогабаритными баллончиками (БАМ), заполненными жидкостью с ирритантом. Долгие годы, а возможно и сейчас, «боевые» БАМ от ПСЖ «Жасмин» являлись предметом вожделений пользователей гражданского изделия «УДАР».
Пистолет специальный жидкостный «Фиалка»
На гражданском рынке «УДАР» появился в начале 90-х годов, составляя конкуренцию как ГБ, так и газовым пистолетам на базе боевого оружия. К преимуществам устройства «УДАР» можно отнести возможность снаряжения патронами с разным поражающим веществом, возможность использования в помещении и в достаточно ветреную погоду.
Здесь необходимо отметить, что в газовых пистолетах на базе боевого оружия газовый состав получается путём газификации специального порошка в гильзе, и полученный газ легко сдувается ветром в лицо стрелявшему, также его нельзя применять в помещении. В патронах устройства «УДАР» используется парожидкостный способ метания аэрозольного состава. При выстреле, за счёт достаточно большого объёма, обеспечивается доставка значительного количества ирританта в лицо противника.
Из недостатков можно отметить возможность недонакола капсюля патрона, перекашивания и застревания БАМ, чего, впрочем, в практике автора не было ни разу.
[
i]Устройство дозированного аэрозольного распыления («УДАР»)[/i]
К другому недостатку можно отнести специфичную конструкцию – стрельба осуществляется нажатием бокового рычага большим пальцем правой руки, что делает применение устройства «УДАР» некомфортным для левшей. Этот недостаток был исправлен в обновлённой версии «УДАР-М2», правда для этого пришлось пожертвовать размерами БАМ, что снизило их эффективность.
Устройство самозащиты аэрозольное «Удар М2»
К устройствам «УДАР» продаются БАМ с различными сочетаниями поражающих веществ – OS, OS+CS, OS+CR, шумовые, тренировочные и другие.
В настоящий момент в России можно выделить двух лидеров, продукция которых занимает большую часть рынка ГБ и аэрозольного оружия – это компания «Техкрим» и компания «А+А».
Компания «Техкрим» подошла к рынку ГБ в России очень серьёзно, к преимуществам можно отнести большой и постоянно обновляемый ассортимент ГБ, обратную связь с пользователями на специализированных форумах, достаточно высокое качество продукции. Именно благодаря этой компании ГБ в России можно считать наиболее эффективным и доступным оружием самообороны.
В качестве наиболее интересных моделей можно вспомнить такие эффективные ГБ, как «Оружие пролетариата», «Русская защита» и другие, многие из которых уже сняты с производства и заменены на актуальные модели.
Ранние ГБ производства компании «Техкрим»
К достоинствам продукции этой компании можно также отнести развитие новых для России образцов ГБ с гелевым и пенным способом распыления ирританта. Гелевый состав позволяет использовать ГБ из любого положения (боком, вниз клапаном), пенный по идее должен обеспечивать большие поражающие свойства за счёт вспенивания состава на лице противника. Впрочем, по мнению автора, наиболее эффективным является классический струйный вариант ГБ.
В настоящий момент из ассортимента можно выделить модели серии «Black» аэрозольного типа, которые в силу своей компактности и малого веса могут легко разместиться в женской сумочке или кармане брюк. Состав достаточно «жгучий», содержит в себе экстракт натурального перца (OC) и слезоточивый газ (CS). Данный ГБ многократно проверен реальными пользователями.
В последней модели компактного типа – ГБ «Кортик» применена ещё более интересная смесь OS+CR. Ирритант CR считается одним из самых эффективных и наименее токсичных, его ограниченное распространение возможно связано со сложностью и дороговизной получения.
Недостаток обоих ГБ: из-за аэрозольного способа распыления нельзя использовать на ветру и в помещении.
ГБ «Black» и «Кортик» объёмом 25 мл
К более крупным и эффективным ГБ можно отнести модель «Шпага», выпускающуюся в объёме 65 и 100 мл. Применение струйного метода распыления ирританта позволяет применять данный ГБ в помещении. Также струйный способ распыления в минимальной степени подвержен влиянию погодных условий.
В настоящее время выпущена линейка ГБ «Боец», в которую входят модели со струйным, аэрозольно-струйным, гелевым и пенным способом доставки ирританта. Существенно (до двух секунд) уменьшено время выхода содержимого, что не позволяет цели уклониться от атаки, впрочем, есть мнение что это не позволяет корректировать попадание в случае первоначального промаха.
Струйный ГБ «Шпага» и ГБ линейки «Боец»
Другим направлением развития газово-аэрозольного оружия является дальнейшее развитие идей, заложенных в концепцию изделия «УДАР». На этом поприще особенно преуспела тульская компания «А+А». Ей выпускаются аэрозольные устройства (АУ) под БАМ от устройства «УДАР» и БАМ-ы собственной разработки калибров 18х55 (электровоспламенение) и 18х51 (механическое воспламенение ударником).
Из продукции «А+А» можно выделить АУ модели «Премьер» в двух и четырёх зарядном исполнении под патрон 18х55. Внешний облик, схожий с обликом травматических пистолетов типа «Оса», может дополнительно деморализовать нападающего. Модель «Премьер-4» оснащена лазерным целеуказателем (ЛЦУ).
Устройства аэрозольные «ПРЕМЬЕР» и «ПРЕМЬЕР-4»
Из моделей с механическим воспламенением можно выделить АУ «Пионер» и «Добрыня».
Устройство аэрозольное модели "Пионер" представляет собой двуствольное оружие с последовательным механическим переключением стреляющего ствола. Запасная обойма с БАМ находится в рукоятки. Используя специальные переходники можно применять БАМ от устройства «УДАР» или стандартные резьбовые патроны типа «Сигнал охотника». Последняя версия оснащена ЛЦУ.
Устройство аэрозольное модели "Пионер"
Устройство «Добрыня» внешне напоминает классический пистолет, и конструктивно ближе к удачному огнестрельному-бесствольному оружию «Кордон», с поправкой на тип используемых боеприпасов и механическое воспламенение. Боезапас составляет пять БАМ калибра 18х51 с механическим воспламенением. Из недостатков можно отметить теоретическую возможность перекоса БАМ и остающиеся в фальшстволе следы ирританта.
Устройство аэрозольное модели "ДОБРЫНЯ"
Также стоит отметить, что некоторые БАМ производства «А+А» содержат эффективную рецептуру OS+CR.
Так получилось, что часть статьи во многом похожа на рекламу двух компаний. Что поделать, рынок вносит свои коррективы, и в России произошла определённая монополизация на рынке газового и аэрозольного оружия.
Насколько эффективно такое газовое и аэрозольное оружие? Есть ли смысл в легализации боевого короткоствольного оружия, когда на рынке в свободной продаже находятся такие, достаточно эффективные средства самообороны, как ГБ и АУ?
Ответ – безусловно да, смысл легализации есть. Несмотря на все достоинства, газовое и аэрозольное оружие плохо пригодно для противодействия физически подготовленному и мотивированному противнику, не говоря уже о действиях группы противников. У газового и аэрозольного оружия отсутствует фактор создания страха за свою жизнь, который должен быть у преступника при нападении.
Всё это не говорит о том, что газовое и аэрозольное оружие бесполезно. Наоборот, с учётом его доступности и низкой стоимости, вызывает удивление тот факт, что у многих людей его нет.
Газовый баллончик или аэрозольное устройство могут помочь отогнать агрессивное животное, прекрасно покажут себя при стандартной для России встрече с назойливыми лицами, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Даже для подготовленного бойца ГБ будет не лишним, позволит склонить ситуацию в свою пользу, избежать возможных последствий драки со стороны правоохранительных органов, повреждённых костяшек и случайно полученного гепатита. И всё это за какие-то 300-500 рублей в год. С учётом приближающегося праздника 8 марта крайне рекомендуется добавить качественный ГБ к подарку своим вторым половинкам и другим родным и близким женщинам.
Что необходимо знать при применении ГБ или АУ? Набор рекомендаций не особенно внушительный. Как и всякое оружие, применение ГБ и АУ требует подготовки и практики, не пожалейте денег на тренировочный баллон или тренировочные БАМ. Менять ГБ или носимые БАМ лучше один раз в год, даже если срок годности указан больше. Дело в том, что при ношении во внешнем кармане ГБ и БАМ подвергаются перепадам температур, что может нарушить их герметичность и снизить эффективность, лучше не рисковать и купить новые, а старые использовать для тренировки. В случае применения не стоит ждать, когда противник получит «приход», или, когда он отойдёт, и как можно быстрее ретироваться и вызвать полицию. Также лучше выбирать струйные ГБ, которые можно применять в помещении и в ветреную погоду.
Могут быть проблемы с проносом ГБ и АУ в поезда, хотя к оружию по лицензии претензий у полиции нет. В самолёт пронос ГБ категорически запрещён, как собственно и любого другого оружия.
Надо сказать, что, как и в случае с гладкоствольным и нарезным оружием, законодательство России к газовому и аэрозольному оружию крайне либерально. Например, в Канаде, Гонконге, многих странах Европы за газовый баллончик вполне можно попасть в тюрьму. Во многих странах газовые баллончики продаются по лицензии, как в России продаётся вполне себе боевое оружие. Благодаря открытости этого сектора оружейного рынка, мы и получили достаточно широкий выбор вполне пригодных для самообороны моделей оружия.
На этом серию статей «Гражданское оружие» в принципе можно заканчивать. Электрошокеры рассматривать нет смысла, так как в России нет разрешённых эффективных моделей. Возможно, в дальнейшем в серию «Гражданское оружие» будут добавлены статьи по разрешённому в России холодному оружию и разрешённым прицельным приспособлениям, важнейшей и неотъемлемой части нарезного длинноствольного оружия.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- hitonspb.ru, guns.ru, kzmayak.ru, techcrim.ru, tulataman.ru
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