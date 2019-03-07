Системы управления огнём танка. Ч. 6. ТИУС и «сетецентрический танк»

Поэтапное совершенствование приборов и прицелов для ведения огня из танка привело к созданию работающих на разных физических принципах многоканальных прицелов со стабилизацией поля зрения, стабилизаторов вооружения, лазерных дальномеров и баллистических вычислителей. В результате эволюции этих приборов были созданы автоматизированные системы управления огнем танка, обеспечивающие всесуточную и всепогодную эффективную стрельбу с места и с ходу.При этом экипаж танка был ограничен в возможностях передачи друг другу информации об обстановке на поле боя, обнаруженных целях и их характеристиках, местоположении своих танков и целей. Для этого у экипажа было только танковое переговорное устройство. Также были серьезные ограничения по управлению танковым подразделением на поле боя, которое осуществлялось только с помощью радиостанции.Танки на поле боя в основном действовали как отдельные боевые единицы, и организовать взаимодействие между ними было довольно сложно. Следующим этапом развития СУО стала организация взаимодействия между членами экипажа при поиске и поражении целей и взаимодействия между танками и приданными подразделениями по поиску целей, целеуказанию, целераспределению и сосредоточению огня группы танков по конкретным целям с помощью танковой информационно управляющей системы. При этом решалась задача организации «сетецентрической» системы управления боевыми действиями, автоматизированному получению и передаче информации в реальном масштабе времени и созданию автоматизированных систем управления подразделениями тактического звена.Как ни странно, начало работ в этом направлении было положено в Советском Союзе, в конце 70-х идея объединения электронных систем танка родилась в МИЭТ (Москва). Началось создание такой системы для модернизации танка Т-64Б, которая в 80-е стала основой комплекса управления перспективного танка «Боксер» (объект 477). В процессе работ было сформулировано понятие ТИУС и определены решаемые ею задачи. Исходя из функциональных задач, решаемых танком, ТИУС должна содержать четыре подсистемы: управления огнем, движением, защитой танка и взаимодействие танка в танковом подразделении и другими родами войск. Каждая подсистема решает свой круг задач, и между собой они обмениваются необходимой информацией.Такой круг задач могла решать только цифровая система управления на базе бортовой ЦВМ, которой на танке не было Дальнейшие работы по ТИУС пошли по двум направлениям: модернизация аналоговых систем существующих танков под управление цифровой ТИУС и разработка новых цифровых систем управления танка на базе ТИУС.В связи с развалом Союза разработка ТИУС не была завершена. Мне пришлось обосновывать необходимость создания таких систем и разрабатывать их структуру. На то время не было технической и технологической базы для их создания, идея на много лет опережала возможность ее реализации. К ней вернулись только в 2000-е при модернизации танков Т-80 и Т-90 и создании танка нового поколения Армата.За рубежом разработка ТИУС была начата в середине 80-х при создании французского танка «Леклерк», принятого на вооружение в 1992 году. Впоследствии эта система совершенствовалась и сегодня представляет единую танковую информационно-управляющую систему, объединяющую все электронные системы танка в единую сеть, контролирующую и управляющую системами управления огнем, движением, защитой и взаимодействием танка.В систему через единую шину обмена цифровыми данными в бортовую ЦВМ поступает информация от аппаратуры управления огнем наводчика и командира, автоматом заряжания, двигателем, коробкой передач, систем защиты экипажа и танка. ТИУС контролирует работу всех этих систем, фиксирует неисправности, наличие боеприпасов и ГСМ и выводит информацию о состоянии машины на многофункциональные мониторы членов экипажа.Для обеспечения взаимодействия с другими танками и командными пунктами ТИУС объединяет систему инерциальной навигации и спутниковой навигационной системы «Navstar», помехоустойчивый и криптостойкий канал радиосвязи, работающий по псевдослучайному закону перескока частоты и затрудняющий перехват и подавление связи.Внедрение ТИУС предоставило широкие возможности по быстрому и достоверному получению информации о состоянии машин подразделения, их местоположении и своевременной выдаче команд управления. При этом обеспечивался автоматизированный обмен информацией между танками и командными пунктами о тактической обстановке и представление на мониторах экипажа данных о местонахождении собственного танка, танков подразделения, обнаруженных целях, маршруте движения и состоянии систем танка.На танке М1А2 внедрение ТИУС началось с программ модернизации (SEP, SEP-2, SEP-3) (1995-2018). На первом этапе была внедрена ТИУС первого поколения, обеспечивающая объединение систем управления огнем, движением, навигацией, контроля и диагностики. Система обеспечивала обмен информацией между системами танка (IVIS), определение координат местонахождения танка (POS/NAV) и вывод информации на мониторы членов экипажа.На последующих этапах были внедрены более совершенные цифровые процессоры, цветные мониторы тактической обстановки, цифровые карты местности, синтезатор речи, система определения координат местоположения по сигналам спутниковой навигационной системы, аппаратура передачи информации между танками и командными пунктами.Усовершенствованная ТИУС объединяла существующие приборы и системы танка в единую сеть с возможностью введения новых устройств при его модернизации и позволила реализовать концепцию «цифрового танка» как элемента будущей цифровой системы управления войсками на поле боя.На танке М1А2 была реализована возможность подключения информационной сети танка к автоматизированной системе управления тактического звена и возможность отображения боевой обстановки в реальном масштабе времени на электронной карте командира.У командира танка было установлено информационное устройство, обеспечивающее взаимодействие командира танка с системой управления тактического звена и тепловизионной системой поиска целей и ведения огня из танка. Устройство объединяло в единый комплекс два монитора: цветной монитор для отображения на фоне топографической карты тактических символов, характеризующих местоположение танка, положение своих танков, приданных и поддерживающих подразделений, секторы ведения огня, положения целей, и монитор для вывода изображения поля боя с тепловизионного прицела.Модификации танка М1А2 по программам (SEP, SEP-2, SEP-3) позволили существенно повысить эффективность танка практически без переделки его конструкции, а внедрение в 2018 году при модернизации SEP-3 системы управления войсками FBCB2-EPLRS, позволило встроить танк в общевойсковую цифровую систему управления тактического звена.На немецком танке «Леопард 2А5» модификации "Stridsvagn 122" (1995) была внедрена ТИУС первого поколения, поостренная по такому же принципу, как и на танках «Леклерк» и М1А2. Внедрение помехозащищенной аппаратуры связи и комбинированной навигационной системы LLN GX с использованием сигнала со спутниковой навигационной системы «Navstar», позволило передавать и принимать формализованную информацию в реальном масштабе времени и отображать на мониторе командира цифровую карту с нанесением тактической обстановки поля боя, а вывод изображения с тепловизионных каналов прицелов командира и наводчика на монитор командира позволил видеть реальную картину поля боя и идентифицировать цели.На модификации танка «Leopard 2А7» (2014) была полностью реализована концепция «цифрового танка». Внедрение на этом танке ТИУС, сопряженной со средствами навигации, связи, отображения информации, всесуточного и всепогодного наблюдения, позволили предоставлять командиру танка развернутую панораму поля боя с нанесением на ней тактической обстановки своих сил и сил противника в реальном масштабе времени. Такой танк подошел к уровню, позволяющему включить его в качестве полноценного элемента «сетецентрического боя».На танках такого уровня пока не реализована система трехмерной объемной картинки изображения местности «взгляд на танк снаружи», которая создается компьютером по видеосигналам видеокамер, размещенных по периметру танка, и выводится на нашлемный дисплей командира, как в авиации. На многих танках уже устанавливаются по периметру башни камеры видеонаблюдения, но они только фиксируют изображение местности и выводят его на мониторы членов экипажа. Система объемного изображения «Iron Vision» была создана для израильского танка «Меркава» и планируется к внедрению на танке М1А2 при модернизации по программе SEP v.4.На советских танках разработка ТИУС для танков Т-64Б, Т-80БВ и в рамках проекта «Боксер» не была завершена. В 90-е эти работы были практически прекращены, и на сегодня только отдельные элементы ТИУС внедрены на танке Т-90СМ. По отрывочной информации, на этом танке внедрена система управления движением танка и взаимодействием в составе танкового подразделения.На танке Т-90СМ установлена комбинированная навигационная система с использованием сигнала спутниковой навигационной система NAVSTAR/ГЛОНАСС, тепловизионный прицел, помехоустойчивый канал радиосвязи и система отображения информации на мониторах командира танка, позволяющие танку работать в единой автоматизированной системе управления тактического звена совместно с танком нового поколения «Армата» и получать информацию о тактической обстановке на поле боя. ТИУС также обеспечивает автоматический контроль за параметрами силовой установкой танка и возможность автоматизированного управления движением.Внедрение ТИУС на танке также позволяет практически без дополнительных технических средств реализовать роботизированный танк с дистанционным управлением, в системе для такой реализации все уже есть, не хватает только канала передачи на командный пункт изображения с телетепловизионных каналов приборов танка.СУО танка нового поколения «Армата» принципиально отличается от СУО танков предыдущих поколений, и ее концепция основана на интеграции оптико-электронных и радиолокационных средств для обнаружения, захвата и поражения целей. В связи с тем, что в этом танке принята компоновка с необитаемой башней, в прицелах СУО танка нет ни одного оптического канала, что является серьезным недостатком этого танка.В СУО танка «Армата» заложен принцип СУО «Калина», где в качестве основного прицела танка используется панорамный прицел с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту, с телевизионным и тепловизионным каналами, автоматом захвата цели и лазерным дальномером. Прицел позволяет обнаруживать цели днем на дальности до 5000 м, ночью и в сложных метеорологических условиях на дальности до 3500 м, производить захват цели и вести эффективный огонь.По прицелу наводчика много непонятного, по всей видимости, будет использоваться многоканальный прицел на базе прицела «Сосна У» с независимой стабилизацией поля зрения, с тепловизионным и телевизионным каналами, лазерным дальномером, лазерным каналом управления ракетой и автоматом сопровождения цели.Дополнительно в СУО введен импульсно-доплеровский радар на основе активной фазированной антенной решетки, способный с помощью четырех панелей на башне танка обеспечить обзор на 360 градусов без вращения антенны радара и отслеживать за динамичными наземными и воздушными целями на расстоянии до 100 км.Помимо радара и оптико-электронных приборов, в СУО входят шесть видеокамер, размещенных по периметру башни, которые позволяют видеть на 360 градусов обстановку вокруг танка и выявлять цели, в том числе и в ИК-диапазоне сквозь туман и дым.Для расширения возможностей по поиску целей и целеуказания на танке имеется БПЛА «Птеродактиль», связанный с танком кабелем, который может подниматься на высоту 50-100 м и с помощью собственных радиолокационных и инфракрасных приборов обнаруживать цели на дальности да 10 км.ТИУС танка обеспечивает управление огнем, движением, защитой и взаимодействием танка в составе единой системы управления войсками тактического звена. Для этого танк оборудован комбинированной навигационной системой с использованием сигнала спутниковых навигационных систем NAVSTAR/ГЛОНАСС, помехоустойчивым и криптостойким каналом радиосвязи и системой отображения информации на мониторах командира и наводчика.СУО танка «Армата» при всех преимуществах использования радиолокационных и тепловизионных средств обнаружения целей обладает рядом существенных недостатков. Радар может обнаруживать только подвижные цели, неподвижные он не видит, и на танке нет ни одного прибора с оптическим каналом. В связи с этим надежность и устойчивость СУО очень низкая, в случае выхода тепловизионных приборов из строя или нарушения системы электропитания башни по разным причинам танк становится полностью небоеспособным.Следует отметить, что на танке «Леопард 2» имеется три прицела, все они с оптическими каналами, а на танке М1 также три прицела, и в двух оптические каналы. Это говорит о том, что на зарубежных танках предусмотрено трех- или двухкратное дублирование прицелов; танк «Армата» этой возможности лишен.Опыт по созданию СУО с оптическими каналами при размещении всех членов экипажа в корпусе танка уже был. Для танка, разрабатываемого на ЛКЗ в 1971-1973 годах по теме «Спрут», был разработан двухголовый прицел с двухканальным оптическим шарниром, который передавал изображение поля зрения от головных частей прицелов, расположенных в башне, к окулярным частям командира и наводчика, которые располагались в корпусе танка. По всей видимости, этот опыт при создании резервных оптических прицелов для СУО танка «Армата» никак не был использован.Сравнивая СУО зарубежных и советских (российских) танков, можно сделать вывод, что наиболее оптимальной и надежной СУО с точки зрения выполнения возложенных на нее функций, является СУО танка «Леопард 2», в которой сочетание высокой эффективности, надежности и многофункциональности наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым в современным танкам.Последнее поколение танков «Леклерк», «Леопард 2», М1 и «Армата» по праву могут называться «сетецентрическими» танками, готовыми успешно вести боевые действия в условиях «сетецентрической войны», характеризуемой достижением превосходства за счет информационных и коммуникационных возможностей, объединенных в единую сеть. Эта концепция предусматривает увеличение боевой мощи воинских формирований путем объединения в информационно-коммуникационную сеть информации, средств управления и средств поражения, обеспечивающих быстрое и эффективное доведение объективной информации и команд управления до участников боевой операции.Внедрение ТИУС позволило техническими средствами решить задачу существенного повышения боевой эффективности танков без серьезной переделки их конструкции. Эволюция систем управления огнем танка привела к созданию танковых информационно-управляющих систем, позволивших создать «сетецентрический танк» и вплотную подойти к созданию роботизированного танка.