Армия Византии VI в. Сражения полководца Велисария (продолжение)
После триумфальной победы в Африке Юстиниан решил вернуть в лоно империи Италию и Рим. Так началась длительная война, стоившая огромных усилий и потерь. Забегая вперед, нужно сказать, что вся Италия так и не была возвращена в лоно ромейского государства.
В 535 г. боевые действия начались с того, что войско под началом магистра армии Иллирии Мунда двинулись на захват Далмации и города Салоны, а Велисарий с полководцами Константином, Бесом, ибером Перанием с войском из солдат и исавров, с союзниками гуннами и маврами, посадив их на корабли, двинулся на Сицилию. В Далмации ромеи не достигли успехов.
Велисарий. Мозаика. VI в. Базилика Сан-Витале. Равенна, Италия
Между тем Велисарий высадился на юге Италии. Вождь готов Теодат ничего не предпринимал. В то же время в Далмации полководец Константиниан разбил готов и очистил её от них. Велисарий подошел к Неаполю и разбил близ него лагерь: город был взят с боем благодаря хитрости и ловкости исавров. Узнав об этом, готы выбрали нового короля Витигеса, а Теодат был убит. Новый король отошел к столице Италии порту Равенна.
В 536 г. Велисарий вошел в «вечный город». Сенат Рима перешел на его сторону.
В это же время Витигес заключил военный союз с франками и те решили послать в помощь готам подчиненные им племена, так как до этого заключили союз с империей и предпочитали напрямую не принимать участие в боевых действиях. Велисарий, понимая, что готы обладают преимуществом в живой силе, начал готовиться к осаде, укрепляя стены и подвозя хлеб в Рим.
Битва за Рим. Эта битва является одним из ярчайших примеров военного искусства ромеев и полководца Велисария, который в условиях ограниченных ресурсов смог долго противостоять и, в конце концов, победить превосходящего противника.
Стены Рима
Весной 537 г. Витигес, собрав огромное войско, двинулся на Рим. У знаменитого Мульвийского моста Велисарий сам возглавил атаку против готов и остановил их стремительное наступление. Готы приступили к осаде города, соорудив семь лагерей вокруг него. После того, как были построены осадные башни, они пошли на общий штурм. Велисарий успешно отбил нападавших. Голод и тяготы лишения осады не сломили римлян. Деятельный Велисарий перековывал ключи от ворот, опасаясь предательства; жителей, спасая от голода, отправлял на юг в Неаполь; даже арестовал и сместил папу Сильверия, боясь его измены. Империя смогла прислать на помощь только 1600 всадников: гуннов и славян под предводительством магистров армии Мартина и Валериана. В это же время готы смогли взять Порт, прервав связь Рима с морем. В каждодневных стычках успех оставался на стороне осажденных, и как часто это бывает, войско самонадеянно решило, что оно может победить превосходящие силы готов в открытом бою, понуждая к сражению полководца. В ходе битвы у стен ромеи не добились успеха и снова перешли к мелким сшибкам. С наступлением зимы 538 года в городе усилились болезни, но полководец смог обеспечить подвоз хлеба из Калабрии. Голод и болезни одинаково действовали и в городе, и в лагере готов, из-за чего Витигес решил пойти на перемирие: готы освободили Порт, который заняли римляне, организовав подвоз хлеба. Из империи прибыл с войском магистр армии и консул Иоанн с полководцами Базасом, Кононом, Павлом и Ремой. Попытка германцев снова атаковать Рим провалились, в ответ Велисарий стал захватывать небольшие города в районе Рима. Витигес вынужден был снять осаду, длившуюся один год и девять дней. Иоанн захватывает Самнитскую область.
Осенью 537 г. он двинулся в Равенну, по дороге оставляя гарнизоны в городах. По пятам шли воины Велисария под предводительством его копьеносца Мундилы. Они стремительно захватили Лигурию, взяв города Геную, Тицин (Падую) и Медиолан. Так, победой осажденных над превосходящими силами противника, закончилась битва за Рим.
Весной 538 г. на север Италии двинулся и сам Велисарий. Готы сдавали гарнизоны. В Италию прибыло семь тысяч воинов с казначеем Нарсесом и его полководцами: армянами Нарсесом и Аратием, Юстином, командиром иллирийцев, Визандом, Алуином и Фанифеем, вождями эрулов. Командиры встретились и начали продвижение на север: флот под командованием Ильдигера шел вдоль побережья, параллельно флоту шло небольшое подразделение под предводительством Мартина, которое имело важную задачу: отвлечь внимание противника, изображая огромное войско. Велисарий с Нарсесом двинулись через город Урбисалий (ныне регион Марка). Римляне спасли осажденный гарнизон города Арминия, готы, увидев флот и пехоту, бежали в Равенну.
Политика Юстиниана, не допускавшая единоначалия, с целью противостоять «узурпации» крайне вредила ведению боевых действий: между командирами, которые, по сути, были вождями-предводителями, начались споры. Этим воспользовались готы и их союзники бургунды, взявшие в конце 538 года у Мундилы Медиолан (Милан) и отбившие Лигурию.
В начале 539 г. Юстиниан был вынужден отозвать казначея Нарсеса, герулы, воины из германского племени, имевшие тесные контакты с казначеем, ушли к себе через территорию занятую Витигесом на условиях того, что никогда не будут воевать с готами. А Велисарий терял время, осаждаю Ауксим (ныне Озимо, Пицены).
В конце 539 г. в битву за Италию вступает новая сила. Франки решили принять участие в грабеже Италии. Несметные полчища Теодеберга, при поддержке союзных племен, перешли Альпы и пройдя Лигурию форсировали реку По. Здесь они совершили человеческое жертвоприношение, убив плененных готов, их жен и детей. После чего франки сначала атаковали лагерь готов, а затем римлян, разбив и тех, и других. Узнав об их вторжении, бежали и римские войска Мартина и Иоанна. Велисарий написал письмо Теодебергу, в котором упрекал его за вероломство. Но лишь дизентерия в лагере франков смогла остановить их бурное нашествие на Италию: погибло треть их войска, и они вернулись за Альпы. Велисарий, испробовав различные способы взятия Ауксума и потратив на это много времени, договорился с гарнизоном о его сдачи. После чего он спешным маршем двинулся к Равенне, одновременно захватив небольшие готские крепости в Альпах. В это время в Равенну прибыли послы из Константинополя Домник и Максимин, с попыткой заключить мирный договор, на условиях границы Империи и готов проходят по реке По и разделе готских сокровищ пополам между Витигесом и Юстинианом.
В конце 539 г. Велисарий, возмущенный мирными переговорами, отказался подписывать документ, что вызвало подозрение у готов. Готы попытались склонить на свою сторону Велисария, провозгласив его императором Италии, но тот отказался, настаивая на сдаче Равенны. Готы, терпевшие голод, вынуждены были сдаться сами и сдать свою столицу. Так же поступили и другие гарнизоны на севере Италии. Юстиниан отозвал Велисария в столицу, оставив в Италии Бесу, Иоанна и Константиана. Готы, видя, что великий полководец с пленными и сокровищами уехал из Италии, избирают нового короля Ильдибада, племянника король вестготов Тэвдиса. Император, решивший, что Италия уже покорена, был занят новой войной с персами, борьбой с нашествием славян и гуннов.
Весной 541 г. на восток был переброшен и победитель вандалов и готов, Велисарий, который собрал военный совет в Даре. Юстиниан, подозревавший Велисария в узурпаторских устремлениях, не дал ему права полностью командовать всеми войсками, находящимися в этом районе. Но, следует отметить, что и многие полководцы, будучи по факту вождями своих дружин, не очень-то стремились к подчинению, преследуя собственные, личные интересы.
Летом 541 г. войско двинулось из Дары на территорию Персии к Нисибису (Нусайби́н, город в Турции на границе с Сирией). Навед, возглавлявший персидское войско, воспользовавшись тем, что ромеи расположились двумя лагерями, атаковал их: лагерь Велисария и, не желавшего подчиняться ему, лагерь Петра. Он убил много солдат Петра и захватил его знамя, но был отбит готами Велисария. Так как было очевидно, что взять Нисибис не реально, римляне решили осадить город Сисавранон, где было много жителей и гарнизон, состоявший из 800 всадников, во главе которых стоял Влисхам. В тоже время, Арефа вместе со щитоносцами Велисария, был отправлен через реку Тигр в Ассирию, для её разорения, так как эта земля была богата и давно не подвергалась вражеским нашествиям. План этот был осуществлен, а город Сисавран сдался, так как большинство его жителей были греками.
Но Велисарий не продолжил наступательных действий, как пишет его секретарь Прокопий в «Тайной истории», личные мотивы (измена жены, дружившей с императрицей) вынудили его бросить ТВД и тем подвергнуть территорию в Сирию разграблению со стороны противника. Он был отозван в столицу.
Весной 542 г. в отместку за вторжение Хосров I c царем арабов Аламундером III переправился через Евфрат. Так как Сирию он опустошил в предыдущем году, его цель была Палестина и Иерусалим. Местные командиры, такие как двоюродный брат императора Юст, Вуза, пытались отсидеться в укреплениях, не выступая против шаха. Император снова, чтобы пасти дело ромеев, послал на встречу ему Велисария, который прибыл в городок Европа (недалеко от современного Калат-эс-Салихия, Сирия), расположенный на реке Евфрат, и… стал собирать войска. Хосров отправляет к нему послов с целью разведки римских войск. Так как силы полководца были крайне малы, а слава его известна персам, Велисарий подготовил «спектакль». Посол увидел «огромное войско», состоявшее из отборных воинов: фракийцев, иллирийцев, готов, герулов, вандалов и маврусиев. Специально перед послом ходили крепкие и высокие, занимавшиеся повседневными делами, этот спектакль произвёл впечатление, и сасаниды решили, что у Велисария огромное войско.
Задача Велисария заключалась в «выталкивании» армии персов из ромейских пределов, так как для сражение не было сил. В тоже время в Палестине вспыхнула чума. Это, а также «спектакль», повлияли на решение сасанидского царя. Он быстро навел переправу и перешел через Евфрат: «Ибо персам не представляет особого труда переправляться через любую реки, поскольку, отправляясь в поход, они берут с собой заготовленные заранее железные крюки, которыми они скрепляют друг с другом длинные бревна, тотчас сооружая мост в любом месте, где захотят».
Но подозрения василевса в адрес Велисария не развеялись. В Византии, из-за отсутствия механизма передачи верховной власти угроза её захвата со стороны военных, как и ранее в Риме, была постоянной. Буквально через 50 лет гекатонтарх (сотник) Фока захватит власть у василевса-воина Маврикия, а сам он будет свергнут экзархом Африки Ираклием.
Описывавший события, связанные с Велисарием, Прокопий считал, что император и его супруга очень хотели прибрать к рукам богатства полководца. Предполагалась, что он захватил большую часть сокровищ вандалов и готов, а василевсу отдал лишь часть. Военноначальник был лишен должности и «дружины», его копьеносцы и щитоносцы были розданы по жребию. Велисарий оказался морально сломленным.
Тем временем, в Италии новый готский король Тотила наносит ромеям одно поражение за другим, разбивая полководцев-«вождей» по одиночке.
В 543 г. был сдан Неаполь. В Риме происходили волнения, по всей Италии свирепствовала чума.
В таких условиях в 544 г. с небольшим войском в Равенну вернулся Велисарий. Он возглавил армию на условиях того, что будет содержать её на свой счёт. Но, скорее всего этого делать не хотел, так как пишет Прокопий, собираемые деньги с Италии он оставлял себе.
В 545 г. Тотила приступил к осаде Рима. Попытка Велисария обеспечить поставку хлеба в Рим из Сицилии провалились: начальник римского гарнизона Беса не проявил расторопности, а готы захватили транспорты с хлебом. Наконец Велисарий дождался подкрепления из Константинополя с Иоанном. Вновь вспыхнула старая вражда между полководцами. И Велисария отправляет Иоанна в Константинополь. В Риме начался голод. Полководец лично командовал прорывом для доставки хлеба в «вечный город», но вынужден был отступить, тяжко заболел и прекратил борьбу.
В декабре 546 г. исавры сдали Рим Тотиле, и готы ворвались в город: здесь ими были обнаружены богатства, который заработал на спекуляциях, ответственный за оборону города, Беса. Город был разграблен, стены города, многие здания, выдающиеся памятники зодчества, уцелевшие при прежних осадах и штурмах варваров, разрушены, римское население и сенаторы пленены.
Карта Рима V-VIII вв.
Тотила, оставив здесь часть войска для борьбы с Велисарием, двинулся на юг против магистра армии, патрикия Иоанна.
В 547 г. магистр армии Иоанн, прибыв из столицы, занял Тарент. Выздоровевший Велисарий, снова вошел в Рим. Он спешно начал возводить стену вокруг города, но не успел отстроить ворота. Тотила вернулся к Риму и пошел на штурм. Велисарий в недостроенных воротах выстроил лучших своих воинов, а на стенах — городских жителей. Два штурма Рима были отбиты.
Дело ромеев в Италии осложнялось тем, что проблемы Италии не интересовали императора, занятого богословскими спорами, в этих условиях Велисарий получил разрешение покинуть театр боевых действий. Юстиниан несмотря на то, что был последним истинным римским императором, все же, как большинство византийцев (ромеев) предпочитал быстрый успех и прибыль от предприятия, крайне скупо вкладываясь в них. Поражения и трудности в борьбе с врагами отчасти были связанны именно с этими особенностями правителя империи. Тотила, используя сложившуюся ситуацию, перенес боевые действия на море, и снова взял Рим (его снова предательски сдали исавры). В таких условиях Велисарий подал в отставку. С этой поры полководец проживает в столице.
В 559 г., зимой, огромные полчища гуннов-кутургуров и славян вторглись по льду Дуная через Балканы во Фракию. Гунны осадили Херсонес Фракийский и подошли к столице. На охрану Визàнтия заступили дворцовые войска, мало приспособленные к войне. Как писал Прокопий: «Казались несомненными такие страшные и величайшие опасности, что на стенах, в Сикке и так называемых Золотых Воротах были действительно расставлены лохаги, таксиархи и многие воины, чтобы мужественно отражать врагов, если нападут. На самом деле, однако, они были небоеспособны и не были даже достаточно обучены военному делу, а были из тех воинских частей, которые назначались держать караулы днем и ночью, которых называют схолариями».
Богатый гражданин в форме схолария. VI в. Реконструкция автора
К счастью, в столице оказался 54-летний Велисарий. Он выступил против хана Забергана. Не имея ни численного преимущества, ни подготовленного войска он, используя военную хитрость, вооружив и снарядив как декоративных, к этому времени, схолариев, так и простой люд. Грозное имя полководца сделало свое дело, гунны бежали от стен. Не смогли гунны и славяне взять Херсонес. При их отходе за Дунай Юстиниан выкупил у них пленных, заплатил огромную «дань» и обеспечил им переправу.
Так на склоне жизни Велисарий еще раз послужил делу ромеев.
В заключение стоит отметить, что он прошел путь от копьеносца до магистра или стратилата, высшей воинской должности. Тем не менее, при соблюдении в VI веке, как впрочем и в V веке, всех высших воинских звании предыдущих периодов, мы наблюдаем, что управлении войсками в реальности происходит на основе «вождизма». Полководец набирает себе «войско»-дружину среди тех групп населения, варваров и воинов, где это можно сделать и с ними выступает в поход. Отчасти, война становится личным предприятием военноначальников, когда они за свой счёт набирают войско и «зарабатывают» деньги на войне, делясь добычей с верховной властью. Эта система успешно работала на протяжении всего царствования Юстиниана Великого, но, начала давать серьёзные сбои уже к концу его правления. Из-за неё дела ромеев приняли совсем плаченый оборот уже в правлении Фоки. Так продолжалось до стабилизации, произошедшей благодаря фемной реформе. Но эти события выходят за рассматриваемый нами период.
Следует отметить: нельзя путать систему формирования войска и системы использования его на поле боя, такое смешение часто приводит к многочисленным ошибкам при изучении армии этого периода.
Что касается системы управления, если смотреть из настоящего, то той стройности, которая была у Рима в период республики и ранней империи, мы, конечно, не наблюдаем.
Проблема для империи ромеев состояла в том, что все блестящие начинания этого не периода не доводились до конца. Возврат в лоно государства Африки, Италии и даже части Испании — не был завершён: войны здесь не утихали. Кодификация римского права и новеллы, которые должны были, по мнению Юстиниана, удалить из суда профессиональных сутяжников (адвокатов) превращавших его в цирк, не удались. Комментарии на Кодекс появился буквально через несколько лет и адвокаты продолжили свою «цирковую» деятельность.
Трудно сказать, да и дошедшие до нас источники нам этого не позволяют, но василевс Юстиниан был окружён, или создал окружение, состоявшие из блестящих полководцев, руководителей, юристов и геометров (строителей и архитекторов).
Одним из них, безусловно, был герой нашей небольшой статьи.
Но, работу, которую они осуществили была не системная, а проектная, так как сильно зависела от «увлекающегося» проектами василевса, в том числе и разрушительными идеологическими спорами о вере.
Велисарий проявил себя в период восстановления Ромейской державы как выдающийся воин, которого можно поставить в ряд с лучшими полководцами прошлого. Оон был одним из немногих, кто мог «меньшим добиваться большего».
К сожалению, его опыт не был учтён при последующем развитии страны: схоластика, процветавшая в Византии, захватила и военную сферу, и лишь возврат власти к василевсам-воином с IХ в. способствовал изменениям в этой сфере.
В 535 г. боевые действия начались с того, что войско под началом магистра армии Иллирии Мунда двинулись на захват Далмации и города Салоны, а Велисарий с полководцами Константином, Бесом, ибером Перанием с войском из солдат и исавров, с союзниками гуннами и маврами, посадив их на корабли, двинулся на Сицилию. В Далмации ромеи не достигли успехов.
Велисарий. Мозаика. VI в. Базилика Сан-Витале. Равенна, Италия
Между тем Велисарий высадился на юге Италии. Вождь готов Теодат ничего не предпринимал. В то же время в Далмации полководец Константиниан разбил готов и очистил её от них. Велисарий подошел к Неаполю и разбил близ него лагерь: город был взят с боем благодаря хитрости и ловкости исавров. Узнав об этом, готы выбрали нового короля Витигеса, а Теодат был убит. Новый король отошел к столице Италии порту Равенна.
В 536 г. Велисарий вошел в «вечный город». Сенат Рима перешел на его сторону.
В это же время Витигес заключил военный союз с франками и те решили послать в помощь готам подчиненные им племена, так как до этого заключили союз с империей и предпочитали напрямую не принимать участие в боевых действиях. Велисарий, понимая, что готы обладают преимуществом в живой силе, начал готовиться к осаде, укрепляя стены и подвозя хлеб в Рим.
Битва за Рим. Эта битва является одним из ярчайших примеров военного искусства ромеев и полководца Велисария, который в условиях ограниченных ресурсов смог долго противостоять и, в конце концов, победить превосходящего противника.
Стены Рима
Весной 537 г. Витигес, собрав огромное войско, двинулся на Рим. У знаменитого Мульвийского моста Велисарий сам возглавил атаку против готов и остановил их стремительное наступление. Готы приступили к осаде города, соорудив семь лагерей вокруг него. После того, как были построены осадные башни, они пошли на общий штурм. Велисарий успешно отбил нападавших. Голод и тяготы лишения осады не сломили римлян. Деятельный Велисарий перековывал ключи от ворот, опасаясь предательства; жителей, спасая от голода, отправлял на юг в Неаполь; даже арестовал и сместил папу Сильверия, боясь его измены. Империя смогла прислать на помощь только 1600 всадников: гуннов и славян под предводительством магистров армии Мартина и Валериана. В это же время готы смогли взять Порт, прервав связь Рима с морем. В каждодневных стычках успех оставался на стороне осажденных, и как часто это бывает, войско самонадеянно решило, что оно может победить превосходящие силы готов в открытом бою, понуждая к сражению полководца. В ходе битвы у стен ромеи не добились успеха и снова перешли к мелким сшибкам. С наступлением зимы 538 года в городе усилились болезни, но полководец смог обеспечить подвоз хлеба из Калабрии. Голод и болезни одинаково действовали и в городе, и в лагере готов, из-за чего Витигес решил пойти на перемирие: готы освободили Порт, который заняли римляне, организовав подвоз хлеба. Из империи прибыл с войском магистр армии и консул Иоанн с полководцами Базасом, Кононом, Павлом и Ремой. Попытка германцев снова атаковать Рим провалились, в ответ Велисарий стал захватывать небольшие города в районе Рима. Витигес вынужден был снять осаду, длившуюся один год и девять дней. Иоанн захватывает Самнитскую область.
Осенью 537 г. он двинулся в Равенну, по дороге оставляя гарнизоны в городах. По пятам шли воины Велисария под предводительством его копьеносца Мундилы. Они стремительно захватили Лигурию, взяв города Геную, Тицин (Падую) и Медиолан. Так, победой осажденных над превосходящими силами противника, закончилась битва за Рим.
Весной 538 г. на север Италии двинулся и сам Велисарий. Готы сдавали гарнизоны. В Италию прибыло семь тысяч воинов с казначеем Нарсесом и его полководцами: армянами Нарсесом и Аратием, Юстином, командиром иллирийцев, Визандом, Алуином и Фанифеем, вождями эрулов. Командиры встретились и начали продвижение на север: флот под командованием Ильдигера шел вдоль побережья, параллельно флоту шло небольшое подразделение под предводительством Мартина, которое имело важную задачу: отвлечь внимание противника, изображая огромное войско. Велисарий с Нарсесом двинулись через город Урбисалий (ныне регион Марка). Римляне спасли осажденный гарнизон города Арминия, готы, увидев флот и пехоту, бежали в Равенну.
Политика Юстиниана, не допускавшая единоначалия, с целью противостоять «узурпации» крайне вредила ведению боевых действий: между командирами, которые, по сути, были вождями-предводителями, начались споры. Этим воспользовались готы и их союзники бургунды, взявшие в конце 538 года у Мундилы Медиолан (Милан) и отбившие Лигурию.
В начале 539 г. Юстиниан был вынужден отозвать казначея Нарсеса, герулы, воины из германского племени, имевшие тесные контакты с казначеем, ушли к себе через территорию занятую Витигесом на условиях того, что никогда не будут воевать с готами. А Велисарий терял время, осаждаю Ауксим (ныне Озимо, Пицены).
В конце 539 г. в битву за Италию вступает новая сила. Франки решили принять участие в грабеже Италии. Несметные полчища Теодеберга, при поддержке союзных племен, перешли Альпы и пройдя Лигурию форсировали реку По. Здесь они совершили человеческое жертвоприношение, убив плененных готов, их жен и детей. После чего франки сначала атаковали лагерь готов, а затем римлян, разбив и тех, и других. Узнав об их вторжении, бежали и римские войска Мартина и Иоанна. Велисарий написал письмо Теодебергу, в котором упрекал его за вероломство. Но лишь дизентерия в лагере франков смогла остановить их бурное нашествие на Италию: погибло треть их войска, и они вернулись за Альпы. Велисарий, испробовав различные способы взятия Ауксума и потратив на это много времени, договорился с гарнизоном о его сдачи. После чего он спешным маршем двинулся к Равенне, одновременно захватив небольшие готские крепости в Альпах. В это время в Равенну прибыли послы из Константинополя Домник и Максимин, с попыткой заключить мирный договор, на условиях границы Империи и готов проходят по реке По и разделе готских сокровищ пополам между Витигесом и Юстинианом.
В конце 539 г. Велисарий, возмущенный мирными переговорами, отказался подписывать документ, что вызвало подозрение у готов. Готы попытались склонить на свою сторону Велисария, провозгласив его императором Италии, но тот отказался, настаивая на сдаче Равенны. Готы, терпевшие голод, вынуждены были сдаться сами и сдать свою столицу. Так же поступили и другие гарнизоны на севере Италии. Юстиниан отозвал Велисария в столицу, оставив в Италии Бесу, Иоанна и Константиана. Готы, видя, что великий полководец с пленными и сокровищами уехал из Италии, избирают нового короля Ильдибада, племянника король вестготов Тэвдиса. Император, решивший, что Италия уже покорена, был занят новой войной с персами, борьбой с нашествием славян и гуннов.
Весной 541 г. на восток был переброшен и победитель вандалов и готов, Велисарий, который собрал военный совет в Даре. Юстиниан, подозревавший Велисария в узурпаторских устремлениях, не дал ему права полностью командовать всеми войсками, находящимися в этом районе. Но, следует отметить, что и многие полководцы, будучи по факту вождями своих дружин, не очень-то стремились к подчинению, преследуя собственные, личные интересы.
Летом 541 г. войско двинулось из Дары на территорию Персии к Нисибису (Нусайби́н, город в Турции на границе с Сирией). Навед, возглавлявший персидское войско, воспользовавшись тем, что ромеи расположились двумя лагерями, атаковал их: лагерь Велисария и, не желавшего подчиняться ему, лагерь Петра. Он убил много солдат Петра и захватил его знамя, но был отбит готами Велисария. Так как было очевидно, что взять Нисибис не реально, римляне решили осадить город Сисавранон, где было много жителей и гарнизон, состоявший из 800 всадников, во главе которых стоял Влисхам. В тоже время, Арефа вместе со щитоносцами Велисария, был отправлен через реку Тигр в Ассирию, для её разорения, так как эта земля была богата и давно не подвергалась вражеским нашествиям. План этот был осуществлен, а город Сисавран сдался, так как большинство его жителей были греками.
Но Велисарий не продолжил наступательных действий, как пишет его секретарь Прокопий в «Тайной истории», личные мотивы (измена жены, дружившей с императрицей) вынудили его бросить ТВД и тем подвергнуть территорию в Сирию разграблению со стороны противника. Он был отозван в столицу.
Весной 542 г. в отместку за вторжение Хосров I c царем арабов Аламундером III переправился через Евфрат. Так как Сирию он опустошил в предыдущем году, его цель была Палестина и Иерусалим. Местные командиры, такие как двоюродный брат императора Юст, Вуза, пытались отсидеться в укреплениях, не выступая против шаха. Император снова, чтобы пасти дело ромеев, послал на встречу ему Велисария, который прибыл в городок Европа (недалеко от современного Калат-эс-Салихия, Сирия), расположенный на реке Евфрат, и… стал собирать войска. Хосров отправляет к нему послов с целью разведки римских войск. Так как силы полководца были крайне малы, а слава его известна персам, Велисарий подготовил «спектакль». Посол увидел «огромное войско», состоявшее из отборных воинов: фракийцев, иллирийцев, готов, герулов, вандалов и маврусиев. Специально перед послом ходили крепкие и высокие, занимавшиеся повседневными делами, этот спектакль произвёл впечатление, и сасаниды решили, что у Велисария огромное войско.
Задача Велисария заключалась в «выталкивании» армии персов из ромейских пределов, так как для сражение не было сил. В тоже время в Палестине вспыхнула чума. Это, а также «спектакль», повлияли на решение сасанидского царя. Он быстро навел переправу и перешел через Евфрат: «Ибо персам не представляет особого труда переправляться через любую реки, поскольку, отправляясь в поход, они берут с собой заготовленные заранее железные крюки, которыми они скрепляют друг с другом длинные бревна, тотчас сооружая мост в любом месте, где захотят».
Но подозрения василевса в адрес Велисария не развеялись. В Византии, из-за отсутствия механизма передачи верховной власти угроза её захвата со стороны военных, как и ранее в Риме, была постоянной. Буквально через 50 лет гекатонтарх (сотник) Фока захватит власть у василевса-воина Маврикия, а сам он будет свергнут экзархом Африки Ираклием.
Описывавший события, связанные с Велисарием, Прокопий считал, что император и его супруга очень хотели прибрать к рукам богатства полководца. Предполагалась, что он захватил большую часть сокровищ вандалов и готов, а василевсу отдал лишь часть. Военноначальник был лишен должности и «дружины», его копьеносцы и щитоносцы были розданы по жребию. Велисарий оказался морально сломленным.
Тем временем, в Италии новый готский король Тотила наносит ромеям одно поражение за другим, разбивая полководцев-«вождей» по одиночке.
В 543 г. был сдан Неаполь. В Риме происходили волнения, по всей Италии свирепствовала чума.
В таких условиях в 544 г. с небольшим войском в Равенну вернулся Велисарий. Он возглавил армию на условиях того, что будет содержать её на свой счёт. Но, скорее всего этого делать не хотел, так как пишет Прокопий, собираемые деньги с Италии он оставлял себе.
В 545 г. Тотила приступил к осаде Рима. Попытка Велисария обеспечить поставку хлеба в Рим из Сицилии провалились: начальник римского гарнизона Беса не проявил расторопности, а готы захватили транспорты с хлебом. Наконец Велисарий дождался подкрепления из Константинополя с Иоанном. Вновь вспыхнула старая вражда между полководцами. И Велисария отправляет Иоанна в Константинополь. В Риме начался голод. Полководец лично командовал прорывом для доставки хлеба в «вечный город», но вынужден был отступить, тяжко заболел и прекратил борьбу.
В декабре 546 г. исавры сдали Рим Тотиле, и готы ворвались в город: здесь ими были обнаружены богатства, который заработал на спекуляциях, ответственный за оборону города, Беса. Город был разграблен, стены города, многие здания, выдающиеся памятники зодчества, уцелевшие при прежних осадах и штурмах варваров, разрушены, римское население и сенаторы пленены.
Карта Рима V-VIII вв.
Тотила, оставив здесь часть войска для борьбы с Велисарием, двинулся на юг против магистра армии, патрикия Иоанна.
В 547 г. магистр армии Иоанн, прибыв из столицы, занял Тарент. Выздоровевший Велисарий, снова вошел в Рим. Он спешно начал возводить стену вокруг города, но не успел отстроить ворота. Тотила вернулся к Риму и пошел на штурм. Велисарий в недостроенных воротах выстроил лучших своих воинов, а на стенах — городских жителей. Два штурма Рима были отбиты.
Дело ромеев в Италии осложнялось тем, что проблемы Италии не интересовали императора, занятого богословскими спорами, в этих условиях Велисарий получил разрешение покинуть театр боевых действий. Юстиниан несмотря на то, что был последним истинным римским императором, все же, как большинство византийцев (ромеев) предпочитал быстрый успех и прибыль от предприятия, крайне скупо вкладываясь в них. Поражения и трудности в борьбе с врагами отчасти были связанны именно с этими особенностями правителя империи. Тотила, используя сложившуюся ситуацию, перенес боевые действия на море, и снова взял Рим (его снова предательски сдали исавры). В таких условиях Велисарий подал в отставку. С этой поры полководец проживает в столице.
В 559 г., зимой, огромные полчища гуннов-кутургуров и славян вторглись по льду Дуная через Балканы во Фракию. Гунны осадили Херсонес Фракийский и подошли к столице. На охрану Визàнтия заступили дворцовые войска, мало приспособленные к войне. Как писал Прокопий: «Казались несомненными такие страшные и величайшие опасности, что на стенах, в Сикке и так называемых Золотых Воротах были действительно расставлены лохаги, таксиархи и многие воины, чтобы мужественно отражать врагов, если нападут. На самом деле, однако, они были небоеспособны и не были даже достаточно обучены военному делу, а были из тех воинских частей, которые назначались держать караулы днем и ночью, которых называют схолариями».
Богатый гражданин в форме схолария. VI в. Реконструкция автора
К счастью, в столице оказался 54-летний Велисарий. Он выступил против хана Забергана. Не имея ни численного преимущества, ни подготовленного войска он, используя военную хитрость, вооружив и снарядив как декоративных, к этому времени, схолариев, так и простой люд. Грозное имя полководца сделало свое дело, гунны бежали от стен. Не смогли гунны и славяне взять Херсонес. При их отходе за Дунай Юстиниан выкупил у них пленных, заплатил огромную «дань» и обеспечил им переправу.
Так на склоне жизни Велисарий еще раз послужил делу ромеев.
В заключение стоит отметить, что он прошел путь от копьеносца до магистра или стратилата, высшей воинской должности. Тем не менее, при соблюдении в VI веке, как впрочем и в V веке, всех высших воинских звании предыдущих периодов, мы наблюдаем, что управлении войсками в реальности происходит на основе «вождизма». Полководец набирает себе «войско»-дружину среди тех групп населения, варваров и воинов, где это можно сделать и с ними выступает в поход. Отчасти, война становится личным предприятием военноначальников, когда они за свой счёт набирают войско и «зарабатывают» деньги на войне, делясь добычей с верховной властью. Эта система успешно работала на протяжении всего царствования Юстиниана Великого, но, начала давать серьёзные сбои уже к концу его правления. Из-за неё дела ромеев приняли совсем плаченый оборот уже в правлении Фоки. Так продолжалось до стабилизации, произошедшей благодаря фемной реформе. Но эти события выходят за рассматриваемый нами период.
Следует отметить: нельзя путать систему формирования войска и системы использования его на поле боя, такое смешение часто приводит к многочисленным ошибкам при изучении армии этого периода.
Что касается системы управления, если смотреть из настоящего, то той стройности, которая была у Рима в период республики и ранней империи, мы, конечно, не наблюдаем.
Проблема для империи ромеев состояла в том, что все блестящие начинания этого не периода не доводились до конца. Возврат в лоно государства Африки, Италии и даже части Испании — не был завершён: войны здесь не утихали. Кодификация римского права и новеллы, которые должны были, по мнению Юстиниана, удалить из суда профессиональных сутяжников (адвокатов) превращавших его в цирк, не удались. Комментарии на Кодекс появился буквально через несколько лет и адвокаты продолжили свою «цирковую» деятельность.
Трудно сказать, да и дошедшие до нас источники нам этого не позволяют, но василевс Юстиниан был окружён, или создал окружение, состоявшие из блестящих полководцев, руководителей, юристов и геометров (строителей и архитекторов).
Одним из них, безусловно, был герой нашей небольшой статьи.
Но, работу, которую они осуществили была не системная, а проектная, так как сильно зависела от «увлекающегося» проектами василевса, в том числе и разрушительными идеологическими спорами о вере.
Велисарий проявил себя в период восстановления Ромейской державы как выдающийся воин, которого можно поставить в ряд с лучшими полководцами прошлого. Оон был одним из немногих, кто мог «меньшим добиваться большего».
К сожалению, его опыт не был учтён при последующем развитии страны: схоластика, процветавшая в Византии, захватила и военную сферу, и лишь возврат власти к василевсам-воином с IХ в. способствовал изменениям в этой сфере.
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