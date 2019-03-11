Первые века христианства: борьба идей и становление церковной организации

Иосиф Флавий, иллюстрация 1880 г.

"В то время жил Иисус, мудрый человек, если его вообще можно назвать человеком. Он совершал вещи необыкновенные и был учителем людей, которые с радостью воспринимали правду. За ним пошло много иудеев, равно как и язычников. Он и был Христом. А когда по доносам знаменитейших наших мужей Пилат приговорил его к распятию на кресте, его прежние приверженцы не отвернулись от него. Ибо на третий день он снова явился к ним живой, что предсказывали божьи пророки, так же как и многие другие поразительные вещи о нем".

Публий Корелий Тацит

Франсиско Гойя, "Папа Григорий Великий за работой"

Святой Преподобный Иоанн Дамаскин. Фреска церкви Богородицы в монастыре Студеница, Сербия. 1208-1209 годы

Филон Александрийский

Иллюстрация к роману "Огненный ангел": А. Белый – Огненный ангел Мадиэль, Н. Петровская – Рената, В. Брюсов – несчастный рыцарь Рупрехт

"Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел... Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи"

"Когда люди размножились и стали рождаться у них видные из себя и прекрасные лицом дочери, то ангелы, сыны неба, увидев их, воспылали к ним любовью и сказали: "Пойдем, выберем себе жен из дочерей человеческих и произведем с ними детей...".

Они взяли себе жен, каждый по своему выбору они вошли к ним и жили с ними и научили их волшебству, заклинаниям и употреблению корней и трав... Кроме того, Азазел научил людей делать мечи, ножи, щиты и панцири; он же научил их делать зеркала, браслеты и украшения, а также употреблению румян, подкрашиванию бровей, употреблению драгоценных камней изящного вида и цвета... Амацарак научил всякому волшебству и употреблению корней. Армерс научил как прекращать действие чар; Баркаял научил наблюдать светила небесные; Акибиил научил знамениям и приметам; Тамиил – астрономии и Асарадел – движению Луны".

Джон Кольер, "Лилит", 1889 г.

"Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж… всякая жена, молящаяся... с открытой головою, постыжает голову свою, ибо это то же самое, как если бы она была обритая (т.е. проститутка)... не муж от жены, но жена от мужа... посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней, для ангела".

Ангельский доктор" Фома Аквинский

Сандро Ботичелли, "Блаженный Августин", около 1480 г., Флоренция

Эль Греко, "Святой Бернар Клервосский"

Витторио Кривелли, Святой Бонавентура

Джордж Хили, Пий IX, портрет

Тертуллиан

Надпись гласит: Мани, посланник Света

Арий, ересиарх

Андрей Рублев, Иоанн Златоуст

Василий Суриков, "Первый Вселенский Никейский Собор", картина 1876 г.

Евагрий Понтийский, икона

Иоанн Кассиан Римлянин