Боевая летопись 1-й Конной. Ч. 4. На Северском Донце

Зимой 1919/20 г. операции 1-й Конной армии стали образцом совместных действий конных масс и крупных пехотных соединений в составе комбинированного армейского объединения – ударной группы С. М. Буденного.К декабрю 1919 г. общая обстановка на фронте 1-й Конной армии и ее соседей складывалась следующим образом: красная 13-я армия, наступая в Таганрогском направлении, выходила к г. Волчанску, части красной 8-й армии, наступая в Старобельском направлении, достигли линии: Сиротино — Тарабаново – Россошь, наступая на г. Ростов.Соединения Конной армии занимали: 4-я кавалерийская дивизия — район Уразова, 11-я кавалерийская дивизия — район Демино-Сиротино, 6-я кавалерийская дивизия — район Саловка — Безгинка — Вейделовка.Белые, сосредоточившись в районе Купянск — Сватово, намеревались нанести удар в стыке между 13-й и 1-й Конной армиями, чтобы дать своим частям возможность оторваться от красных войск и отойти за реку Сев. Донец — для организации прочной системы обороны.Противостоящие конармейцам белые войска находились в районе Купянска и состояли из шкуровско-мамонтовских конных частей и 1-й Сводной кавалерийской дивизии генерала Чеснокова в составе 3-х полков и 3-х бронепоездов.К началу декабря красные 12-я, 14-я, 13-я, 8-я общевойсковые и 1-я Конная армии имели численное преимущество над своим противником, утомленным отступлением и подавленным боевыми неудачами.1-я Конная армия вместе с приданными ей двумя стрелковыми дивизиями насчитывала в своих рядах 9 тыс. сабель (3 дивизии по 3 бригады двухполкового состава), 4 тыс. штыков (9-я и 12-я стрелковые дивизии), имела 3 бронепоезда. 229 станковых пулеметов имелось в кавалерийских и 180 – в приданных пехотных частях, орудий соответственно – 26 и 30. Состояние частей армии было бодрое.13-я, 8-я и 1-я Конная армии вели преследование в направлении побережья Черного и Азовского морей, выходя к Донецкому бассейну. Конная армия, двигаясь вдоль основной железнодорожной магистрали Купянск — Бахмут — Таганрог, занимала центральное положение, имея против себя основное ядро Вооруженных Сил Юга России — Добровольческую армию.Конной армии ставилась задача: «в кратчайший срок овладеть районом Донецкого бассейна, отрезав все пути отступления для Добровольческой армии в Донскую область». Ближайшая цель — нанесение сосредоточенного удара на ст. Сватово с целью «разгромить противника и не дать ему возможности увести живую силу и эвакуировать ценные грузы». Для нанесения удара предписывалось выделить ударную группу, а остальные части армии оставить в армейском резерве.Во исполнение поставленной задачи командармом Конной армии была создана ударная группа в составе 4-й и 11-й кавалерийских дивизий под общим командованием начдива-4.Группе ставилась задача на рассвете 14-го декабря выдвинуться в район Покровское — Тимонова, а 15-го декабря нанести сосредоточенный удар на ст. Сватово.Надчиву 6-й кавалерийской (армейский резерв) приказывалось 14-го декабря оставаться в районе Безгинка-Саловка, а 15 — 16 декабря выдвинуться в район Ландрашовка-Калиновка-Гончаровка-Преображенское, оказав содействие 9-й стрелковой дивизии в овладении Купянским железнодорожным узлом.Ударная группа выступила 14-го декабря в 12 часов, но достигнуть намеченных районов ночлега не удалось. На следующий день дивизии выступили еще до рассвета, но из-за плохой погоды и скверного состояния дорог, района Сватово в этот день достигли лишь разведывательные части 4-й кавалерийской дивизии. Остальные достигли района Гончаровка — Преображенское — встречая лишь одиночных солдат противника. Наступление 4-й кавалерийской дивизии на Сватово было отложено до утра 16-го декабря.В 8 часов 16-го декабря 4-я кавалерийская дивизия, сосредоточившись в д. Гончаровка, начала наступление на ст. Сватово и в 10 часов, после небольшого боя, захватила этот пункт. Были взяты большие трофеи, в том числе 3 бронепоезда.11-я кавалерийская дивизия к вечеру 16-го достигла района Н.-Дуванка. Столь же медленно выдвигались в указанные им районы части 9-й и 12-й стрелковых и 6-й кавалерийской дивизий.С занятием ст. Сватово участь купянского узла была предрешена: на следующий день части 9-й стрелковой дивизии захватили его без особых усилий.С точки зрения грамотности использования командованием 1-й Конной армии своих сил и средств необходимо отметить, что форсированное движение двух кавалерийских дивизий на станцию Сватово соответствовало задаче отрезания Купянской группы белых и захвата всех застрявших на линии Купянск — Сватово эшелонов, а выделение ударной группы было возможно за счет наличия ресурса приданных стрелковых дивизий.Правильно поступило командование 1-й Конной армии, и выделив для лобового наступления непосредственно на купянский узел 9-ю стрелковую дивизию, отвлекшую на себя главные силы противника — что привело к достижению наибольшего эффекта со стороны ударной группы.Мощный резерв в составе одной стрелковой и одной кавалерийской дивизий объяснялся опасностью для фланга и тыла ударной группы в случае неудачи под Купянском и активного наступления противника в северо-восточном направлении.Причем решение армейского командования давало большой выигрыш во времени, не требуя никаких войсковых перегруппировок.«Расчленить Добрармию, как ядро деникинских сил, и последним напором разгромить окончательно» — гласила директива армиям Южного фронта от 16-го декабря 1919 г.По этой директиве ударная группа Будённого (Конная армия с приданными 9-й и 12-й стрелковыми дивизиями) должна была выдвинуться в Донбасс и отрезать путь отступления Добровольческой армии в Донскую область.Белые, после сдачи Харькова и Купянска, начинают стягивать остатки Добровольческой армии в центр Донбасса (в район Бахмута) — с целью выиграть время для эвакуации.Командование Ударной группы отдало приказ: 4-й кавалерийской дивизии с рассветом 18-го декабря стремительным натиском выдвинуться в район Епифановка-Михайловка-Ново-Астрахань, а 19-го декабря решительным маневром переброситься на южный берег р. Сев. Донец, стремясь захватить исправный железнодорожный мост в районе ст. Несветевичи; 6-й кавалерийской дивизии, содействуя 4-й, выдвинуться в район Ниж. Покровка-Ново-Николаевка-Калмыковка — с тем чтобы 19-го сосредоточиться на южном берегу р. Сев. Донец в районе ст. Лоскутовка — Установка; стрелковые дивизии должны были выйти на Сев. Донец, а 11-я кавалерийская дивизия, резерв ударной группы, 19-го должна была выйти в район станции Рубежная-Несветевичи.Цель Конной армии, центральной группы в стратегическом построении фронта, сводилась к стремительному преследованию противника, имея ближайшей задачей захват Донецкого бассейна — для того чтобы отрезать пути отступления Добровольческой армии в Донскую область.Но 17-18 декабря удачный момент по уничтожению конной группы белых, отступившей из района Купянска в направлении Стельмаховка — Сватово, был упущен. Эта группа удачно пробилась через расположение 4-й кавалерийской дивизии, причинив ей большой ущерб, и ушла в южном направлении. В результате обстановка сильно изменилась и требовала принятия ряда новых мер.И лишь в 8 часов утра 20-го декабря ударная группа Буденного фактически приступила к выполнению главной боевой задачи.К этому времени объединенные силы корпусов Мамонтова-Шкуро-Улагая, общей численностью до 4-х тыс. сабель при 4-х полках пехоты сгруппировались в районе Кабанье-Меловатка — и при поддержке бронепоездов прилагали все усилия, чтобы сдержать наступление Конной армии.Приданные Конной армии 9-я и 12-я стрелковые дивизии медленно выдвигались на указанные им рубежи (причем 9-я стрелковая дивизия, имея в своем составе бригаду 4-й кавалерийской дивизии, вела бой с конной группой противника в 300 сабель в районе Райгородский-Сергиевский и продвинуться не могла), 6-я кавалерийская дивизия продолжала успешно продвигаться в район Ново-Астрахань, не встречая противника, 11-я кавалерийская дивизия оставалась на прежнем месте, а 4-я кавалерийская дивизия сгруппировалась у высоты 681 (западнее Н. Екатеринославль).Последней пришлось отбивать контратаки белых. Если белые бронепоезда отошли и в этом бою участия не принимали, то красные бронепоезда, ведя наступление на Меловатка — Кабанье, облегчали продвижение своих дивизий — зачастую выдвигаясь на линию наступающей конницы и расстреливая артиллерию противника в упор. Открытая, ровная местность представляла равные условия боя. Но движение масс противника по открытой местности на виду у 4-й дивизии позволило ей быстро и успешно использовать артиллерию. Одна из конных батарей открыла меткий огонь и остановила наступление частей противника, приведя их в полное замешательство. В это время 2-я кавалерийская бригада (1300 сабель, 40 пулеметов и 4 орудия) бросилась в атаку. Белые хлынули назад, теряя пулеметы, артиллерию, обозы. Преследование велось безостановочно вплоть до села Кабанье.6-я кавалерийская дивизия достигла района Епифановка — Ново-Астрахань, а 11-я кавалерийская дивизия перешла в Ново-Екатеринославль.21-го декабря отличилась 6-я кавалерийская дивизия — двигаясь на ст. Рубежная, она атаковала боковой заслон отступавших через станцию частей противника, смяла его и обрушилась на главную боевую часть, нанеся ей поражение. Противник оставил массу убитых, пленных, а также большое количество (около 1000) лошадей с седлами и 6 орудий.В итоге, попытки белых использовать выгодный оборонительный рубеж по р. Сев. Донец с целью задержать наступление красных, несмотря на большие усилия и сосредоточение значительных сил, окончились для них неудачей. В результате разгрома противника в этом районе, Конная армия без серьезных затруднений преодолела единственно важное естественное препятствие и выходила в Донецкий бассейн. Угроза основной сети коммуникаций, связывающих части Добровольческой армии на Украине с частями Донской армии в Донской области, при отсутствии стратегических резервов и постепенной деморализации отступавших белых войск, должна была немедленно сказаться на участках остальных армий Южного фронта.Именно темпы движения ударной группы, ядром которой являлась 1-я Конная армия, даже при наличии всех упущенных возможностей, являлись залогом успеха красных.Форсировав р. Сев. Донец двумя кавалерийскими дивизиями, командование ударной группой не считало возможным приступить сразу же к дальнейшим операциям, а решило дождаться подхода отставших дивизий и тыловых учреждений.К 25-му декабря соединения ударной группы заняли следующее исходное положение: 11-я кавалерийская дивизия – Закатный-Мирный Курган; 9-я стрелковая дивизия — район ст. Яма; 12-я стрелковая дивизия — Волчеярская; 6-я кавалерийская дивизия — Белая Гора-Мирная Долина, 4-я кавалерийская дивизия — Шипиловка — Рубежная. Три бронепоезда курсировали по линии Лисичанск — Лоскутовка.Противостоящие им корниловские и марковские ударные полки, Алексеевский полк и конная бригада находились в районе Славянска, конные части группы Улагая, остатки корпусов Шкуро, Науменко и Мамонтова — в районе Федоровка-Брянцевка, в районе, ст. Нырково — пехотные части, а Терская и 1-я Сводная конные дивизии — в районе ст. Шипиловка. На этом же участке курсировали два белых бронепоезда.Штаб 1-й Конной армии делал вывод, что противник, ожидая удара на ст. Попасная, попытается, в свою очередь, нанести армии удар в правый фланг и выйти в тыл, перерезав железную дорогу.Ближайшей задачей ударной группы на 25-е декабря было: выйти на фронт Бахмут — Попасная — ст. Ирмино — Богдановна — Хорошее, имея в дальнейшем целью захват Дебальцевского узла.В 8 часов утра 25-го декабря ударная группа приступила к выполнению поставленной задачи, но выполнила ее лишь к вечеру 27-го, так как противник по всему фронту оказал упорное сопротивление, а на некоторых участках сам переходил в наступление. Белые напрягали усилия, чтобы сбросить 9-ю стрелковую дивизию в р. Сев. Донец и выйти во фланг и тыл ударной группе.9-я стрелковая дивизия, ведя в течение дня упорный бой с превосходящими силами противника, к вечеру ввела в бой все свои резервы, как вдруг в самый критический для дивизии момент, когда она, казалось, вынуждена была отхлынуть за р. Сев. Донец, белые прекратили атаки.Дело в том, что в это время 4-я кавалерийская дивизия, находившаяся в армейском резерве, спокойно переходила в указанный ей район. Не имея связи с пехотными частями и полагая, что последние впереди нее, она двинулась без разведки, имея перед собой лишь небольшие подразделения, преимущественно квартирьеров.При подходе к линии железной дороги Ямы — Нырково, двигавшийся впереди начальник штаба дивизии И. Д. Косогов услышал стрельбу, указывавшую на жестокий бой в направлении ст. Яма.Одновременно квартирьеры в хут. Яблонская-Любимовка сняли полевой караул противника, а в хуторе Байчева захватили конный отряд белых численностью в 50 сабель. Считая, что движение к Бахмуту будет наилучшей поддержкой 9-й и 11-й дивизий, начдив-4 продолжает движение в прежнем направлении — достигнув к вечеру района Брянцевка-Михайловка-Ореховка.Противник, насевший на 9-ю стрелковую дивизию, обнаружив крупные конные части в своем тылу, прекратил атаки и начал отступление.На левом фланге ударной группы также завязались упорные бои, длившиеся 26 — 27 декабря.6-я кавалерийская дивизия вступила во встречный бой в районе Шипиловка-Марьевка, 12-я стрелковая дивизия вела бой в районе ст. Нырково-Камышеваха; а 11-я кавалерийская дивизия в 10 часов 27-го декабря заняла гор. Бахмут, уже оставленный белыми.В этих боях попытки противника сдержать наступление 1-й Конной армии, угрожавшей фланговому движению частей Добровольческой армии, отступавших из Украины в Донскую область, были неудачны.Наступление белых с целью отбросить правый фланг Конной армии и выйти остальным соединениям в тыл, также не достигает успеха.Но своим контрнаступлением, ценой больших потерь, противник задержал наступление ударной группы красных на двое суток.Решение начдива-4, принятое в порядке частной инициативы, предопределило удачный исход операции.