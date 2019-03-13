Судостроительный завод имени 61 коммунара. Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» (часть 2)

Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» в эллинге №7

Броненосец «Потёмкин» сходит со стапеля

Броненосец «Потёмкин» после спуска на воду. На достройке

Крейсер «Очаков» и броненосец «Потёмкин» на достройке в Севастополе

«Князь Потёмкин-Таврический» на достройке в Лазаревском адмиралтействе. Пока без башен главного калибра

Броненосец «Потёмкин» под красным флагом прорезает строй правительственной эскадры. Художник Горшков Георгий Владимирович

«Потёмкин» под румынским флагом в Констанце

Линейный корабль «Пантелеймон»

Разборка на металлолом