Балтфлот — бывший флот? Нет!

Балтийские корветы на учениях, 2019 год

Некоторые характеристики театра военных действий, расположенных на нём стран и их влияние на обстановку

Для тех, кто не помнит карту региона

Специфика боевых действий на Балтике

Текущее состояние Балтийского флота РФ

—защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности;

—обеспечение безопасности судоходства;

—выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).

Угрозы и задачи

Выводы по значению Балтийского флота

Балтийский флот для первой половины ХХI века

"Картал" — несовсем пример для подражания, но определённо "направление, в сторону которого стоит посмотреть."

Ракетный катер пр. 12411М Тихоокеанского флота

Рисунок ПЛ "Амур-950" — увы, только рисунок

Корабельный боевой вертолёт Ка-52К "Катран"

Рисунок создаваемого тайваньского скоростного катера-минзага с водоизмещением 500 тонн. Можно и попроще и подешевле