Север и Юг: пушки гладкоствольные и нарезные

По пехоте противника картечью… Огонь!

Господь повелел: «Ступай, Моисей,

В землю египетскую.

Вели фараонам

Отпустить мой народ!

Oh! Let My People Go: The Song of the Contrabands, 1862 г.

Артиллерия северян в битве при Малверн Хилл, 1 июля 1862 г. Рис. Стефена Вэлша

Вот они какие были, бронзовые «Наполеоны». Виксбург. Виксбургский Национальный военный парк

Туре де Тулструп. Финальная атака Шеридана при Винчестере. Библиотека Конгресса США. На переднем плане справа – готовый к выстрелу «Наполеон»

Бронзовый «Наполеон» образца 1857 г. Выпускался северными и южными штатами с 1857 по 1863 год. Калибр 4,62 дюйма (117 мм). Пороховой заряд — 2,5 фунта черного пороха. Эффективная дальность стрельбы при угле возвышения 5° — 1,619 ярда. Вес бронзового ствола — 1227 фунтов, чугунного — 1249 фунтов. Общий вес орудия: 2.350 фунтов. Всего выпущено около 1100 шт. Стоимость в 1861 году — $490 (США), $ 565 (КША); цена в 1864 году — $614 (США), $1840 (КША)

Пейзаж с орудием на поле Геттисберга. И смотрит на поле брани… да-да, именно она – пушка Уитворта с шестиугольным каналом ствола

Туре де Тулструп. Артиллерия северян ведет огонь по противнику в битве при Шилохе. Библиотека Конгресса США

Со временем стволы орудий и Севера и Юга лишились всех излишеств, что сэкономило им немало ценной меди. А вот справа видные полевые укрепления того времени, восстановленные по историческим данным

7,44-дюймовая нарезная гаубица «Вдова Блейкели». Причем сначала это была пушка. Но потом в стволе у нее взорвался снаряд, и тогда южане ствол ей обрезали и продолжали использовать! На щите написано, что использовали они ее как мортиру, но, скорее всего, исходя из размеров и длины ствола, все-таки как гаубицу!

А вот что написано на табличке, укрепленной у нее на стволе

Туре де Тулструп. Осада Атланты. Библиотека Конгресса США

Туре де Тулструп. Битва при Геттисберге. Реставрирована Адамом Куэрденом. И что прежде всего на ней мы видим? «Проблему лошадей»!

Перевозка стволов крупнокалиберных орудий требовала вот таких «повозок»!

Конфедератам приходилось изыскивать замену цветным металлам для направляющих поясков нарезных орудий, и они ее находили. Например, генерал южан Н. Б. Форрест предложил вот такие снаряды с поясками из папье-маше!

«Ударил фонтан огня»: выстрел картечью тогда выглядел вот так!

3-дюймовая железная пушка конструкции Джона Гриффена (патент 1855 г.). Выпускалась с 1861 по 1865 год. Калибр 3 дюйма. Число нарезов: семь. Стандартный заряд: один фунт черного пороха. Снаряды: 8-, 9-фунтовые Гочкиса или Шенкеля. Эффективная дальность при угле возвышения 5° — 1850 ярдов. Вес ствола — 816 фунтов. Вес орудия — 1720 фунтов. Запряжка — шесть лошадей. Цена в 1861 году — $330 (США), цена в 1865 году — $450 (США). Производство: Phoenix Iron Company, Фениксвилль, Пенсильвания. Производство в КША: Tredegar Iron Works, Ричмонд, Виргиния.

Ствол орудия с клеймом конфедерации. Государственный парк «Форт Фредерик»

Мы продолжаем наш рассказ про артиллерийское оружие северных и южных штатов, сражавшихся во время Гражданской войны 1861-1865 гг. Сегодня речь у нас пойдет о сравнительных характеристиках тогдашних орудий, как гладкоствольных, так и нарезных, состоявших на вооружении южан и северян.Гладкоствольная артиллерия была в то время главенствующей и достигла максимального совершенства. Ну а классифицировалась она по примерному весу литого ядра, которым та или иная пушка стреляла. Например, 12-фунтовая полевая пушка 12-фунтового калибра имела диаметр канала ствола, равный 4,62 дюймам (117 мм). Что касается американской армии, то в годы, предшествовавшие войне, для ее нужд выпускались полевые орудия калибра 6, 9 и 12 фунтов, и 12- и 24-фунтовые гаубицы.6-фунтовая полевая пушка была представлена бронзовыми моделями 1835, 1838, 1839 и 1841 годов. Использовались даже более старые чугунные пушки образца 1819 года, причем в 1861 году их применяли обе стороны. Большие 9- и 12-фунтовые орудия распространены менее, поскольку после войны 1812 года их выпуск был крайне незначительным. Тем не менее, по крайней мере, на вооружении одной федеральной батареи («13-ая Индиана»), 12-фунтовая полевая пушка находилась в начале войны. Основным недостатком этих тяжелых полевых орудий была плохая мобильность, поскольку они требовали запряжки из восьми лошадей, тогда как более легкие орудия — из шести, а войне в то время каждая лошадь имела большое значение.Самой популярной гладкоствольной пушкой для артиллерии Союза и Конфедерации была 12-фунтовая модель 1857 года «Лайт», которую обычно называли «Наполеоном». Модель 1857 года имела меньший вес, чем предыдущие 12-фунтовые орудия, и ее можно было тянуть шестью лошадьми, но при этом она могла стрелять как литыми ядрами, так и разрывными гранатами. Поэтому ее иногда называли даже пушкой-гаубицей и очень ценили за универсальность.Гладкоствольная пушка «Наполеон» была названа в честь французского Наполеона III и вызывала всеобщее восхищение за ее безопасность, надежность и убойную силу, особенно на близком расстоянии. В руководствах Союза ее называли «легким 12-фунтовым орудием», чтобы отличить от более тяжелого и более длинноствольного 12-фунтового орудия (которое практически не использовалось в полевых условиях). Федеральный вариант «Наполеона» можно узнать по расширению на дульном срезе ствола, тогда как стволы этих пушек у конфедератов в основном были гладкими.Южане выпускали свои «Наполеоны» в шести вариантах, большинство из которых имело прямые стволы, но по крайней мере восемь из 133 дошедших до наших дней имеют традиционную конструкцию, но южные клейма. Кроме того, были обнаружены четыре чугунных «Наполеона», произведенных заводом Tredegar Iron Works в Ричмонде. В начале 1863 года генерал Роберт Э. Ли отправил большую часть бронзовых 6-фунтовых орудий Армии Северной Вирджинии в Тредегар, чтобы там их перелили именно в «Наполеоны». Дело в том, что медь для литья бронзовых изделий для Конфедерации на протяжении всей войны становилась все более и более дефицитной, причем особенно острой нужда в ней стала в ноябре 1863 года, когда медные рудники Дактауна близ Чаттануги были захвачены войсками северян. Конфедерация прекратила выпуск бронзовых «Наполеонов», а с января 1864 года Тредегар начал их производство из чугуна.Большинство орудий этого типа, принадлежавших армии Союза, было произведено в штате Массачусетс компаниями Ames и Revere Copper Company. Конфедерация производила их на нескольких литейных заводах в Теннесси, Луизиане, Миссисипи, Вирджинии, Джорджии и Южной Каролине. Дизайн этих пушек несколько отличался от дизайна северян, однако использовали они те же 12-фунтовыми боеприпасы, что, безусловно, было удобно в смысле использования трофеев.Гаубицы имели более короткие стволы, использовали меньшие пороховые заряды и в основном рассчитывались на ведение огня разрывными гранатами. Северяне и южане пользовались 12-фунтовыми (4,62-дюймового калибра), 24-фунтовыми (5,82-дюймового калибра) и 32-фунтовыми (6,41-дюймового калибра) орудиями этого типа. Большинство гаубиц, использованных в войне, были бронзовыми, за исключением некоторых, изготовленных в южных штатах.Стандартной была 12-фунтовая полевая гаубица, которая была представлена моделями 1838 и 1841 гг. Поскольку 12-фунтовый «Наполеон» ничем ей не уступал, северяне использовать ее перестали, но эта гаубица оставалась на вооружении в армии у южан вплоть до окончания войны. Тяжелые 24- и 32-фунтовые гаубицы использовались в стационарных укреплениях.Сражения Гражданской войны 1861-1865 гг. отразили определенную их специфику, считаться с которой приходилось уже военному искусству. Дело в том, что пехота оказалась вооруженной сравнительно дальнобойным огнестрельным оружием и была теперь способна удерживать артиллерию за пределами дальности эффективного огня. То есть артиллерии противника стало затруднительно наносить тяжелые потери войскам, готовящимся к атаке. Но зато, когда пехота противника шла в атаку, ее встречал шквал огня, так как подавить огонь обороняющихся стрелки на ходу не могли. Картечь и массированные пехотные залпы срывали атаку за атакой, а многочасовые обстрелы были малодейственными. Кроме того, и артиллерия, и пехота действовали в условиях лесистой, сильно пересеченной местности, где ведение огня на большие расстояния фактически не представлялось возможным.Правда, дальность стрельбы и точность нарезных орудий именно в это время по-настоящему уже поразили мир. Так, 30-фунтовое (4,2-дюймовое) орудие Парротта посылало свои снаряды на 8453 ярда (7729 метров), а пресловутый «Болотный ангел», стрелявший по Чарльстону в 1863 году (200-фунтовое орудие Парротта), и вовсе стоял на болоте в 7000 ярдах от города. Но выяснилось, что даже их снаряды, хорошо разрушавшие кирпичные и каменные стены, бессильны перед… земляными укреплениями, чем обе воюющие стороны тут же и воспользовались.Основным артиллерийским подразделением армии северян была батарея из шести орудий одного калибра. У южан – из четырех. Батареи делились на «секции» из двух орудий под командованием лейтенанта. Батарей командовал капитан. Артиллерийская бригада состояла из пяти батарей под командованием полковника. При этом каждый пехотный корпус должен был поддерживаться одной артиллерийской бригадой.На момент начала войны в арсеналах США находилось 2283 орудия, но лишь 10% из них были полевыми. На момент окончания войны имелось в наличии 3325 орудий, из них 53% полевых. За годы война армия северян получила 7892 орудия, 6335295 снарядов, 2862177 ядер, 45258 тонн свинца и 13320 тонн пороха.Однако специфика тогдашней артиллерии была такова, что ей также требовались лошади. В среднем каждая лошадь должна была тянуть примерно 700 фунтов (317,5 кг). Обычно орудие в батарее использовало две запряжки с шестью лошадьми: одна везла орудие вместе с двухколесным передком, другая буксировала зарядный ящик больших размеров. Большое количество лошадей представляло собой серьезную материально-техническую проблему для артиллерийских подразделений, потому что их нужно было кормить, обслуживать и «ремонтировать» по мере… износа! Причем лошади для артиллерии обычно выбирались вторыми, поскольку лучшими лошадьми комплектовалась кавалерия. Продолжительность жизни артиллерийского коня составляла менее восьми месяцев. Лошади страдали от болезней и истощения от длительных походов – обычно 16 миль (25,8 км) за 10 часов, и боевых ранений, после которых специальные команды отряжались на поле боя лишь для того, чтобы их добивать и тем самым избавлять от лишних страданий.К 1864 году поставка лошадей оказалась непростой задачей для армии Союза, поскольку ей требовалось 500 лошадей в день для поддержания своей мобильности. Одна только армия Шеридана, сражаясь в начале в долине Шенандоа в 1864 году, ежедневно требовала в замену 150 лошадей. Еще хуже положение с лошадьми было у конфедератов, которые были лишены возможности закупать породистых коней за границей.Боевой расчет каждого орудия состоял из восьми канониров. Пятеро обслуживали собственно орудие: это №№1, 2, 3, 4. За наводку отвечал наводчик, и он же подавал команду на производство выстрела. Канониры №1-4 заряжали, чистили и стреляли из орудия. Канонир №5 подносил боеприпасы. Канониры №№6 и 7 приготовили боеприпасы и свинчивали колпачки со взрывателей, либо, напротив, ввинчивали их в снаряды.В ходе войны выявились три важных преимущества нарезной артиллерии. Во-первых, значительно большая дальность и точность стрельбы. Например, ядро, выпущенное «Наполеоном», отклонялось от точки прицеливания на три фута на расстоянии 600 ярдов и на 12 футов на расстоянии в 1200!Вторым было то, что в снаряд цилиндрической формы входил большой разрывной заряд, да и поле осколков при его разрыве формировалось более «убойное». Наконец, третьим преимуществом была экономия пороха! Да, да, в нарезных орудиях при той же дальности стрельбы его требовалось меньше. Например, 14-фунтовая пушка Джеймса стреляла более тяжелым снарядом, чем «Наполеон», но само орудие было легче на 300 фунтов и требовало на 1,75 меньше пороха в заряде. Причина понятна. Цилиндрический снаряд плотно прилегал к стенкам ствола, поэтому пороховые газы заряда «работали» лучше, а самого пороха требовалось меньше, чем достигалась в целом по армии просто огромная экономия.Правда, чисто психологически (и на близком расстоянии!) были выгоднее гладкоствольные орудия, особенно когда они стреляли картечью. Дело в том, что в картечном заряде пули в полотняном картузе пересыпались опилками. И при выстреле, когда они воспламенялись, из ствола орудия ударял просто фонтан огня, не говоря уже про облако дыма!Надо заметить, что Гражданская война самым серьезным образом продвинула вперед уровень военной техники и технологии, а ранее существовавшие идеи воплотила в металл. Об этом и о многом другом мы расскажем в следующий раз.Продолжение следует…