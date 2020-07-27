Какой она может быть? Сценарии ядерной войны

Можно ли вообще понять, какой может быть следующая война? Насколько достоверно лидеры государств и военачальники представляли, как будет выглядеть Первая мировая война или Вторая мировая война (ВМВ), и насколько их прогнозы совпали с реальностью в ходе ведения этих войн?
В разные исторические периоды появление новых вооружений вызывало некую эйфорию, что приводило к рождению теорий о необходимости существенного перекоса в пользу того или иного типа вооружений. Достаточно вспомнить доктрину генерала Джулио Дуэ, который предполагал, что войну можно выиграть только авиацией, причём предназначенной исключительно для бомбёжек мирных городов, в то время как от фронтовой авиации, истребителей противовоздушной обороны (ПВО) и зенитной артиллерии предлагалось отказаться в принципе.
Доктрина Дуэ предполагала, что основным вооружением должны были стать бомбардировщики, в ущерб другим типам вооружений
В реальном мире оказалось, что одними бомбардировками вряд ли можно сломить сопротивление противника и можно «добомбиться» до того момента, когда танки противника при поддержке истребителей и штурмовиков вкатятся на твои аэродромы.
Иногда появлению новых прогнозов и доктрин способствует изменение геополитической ситуации, как в случае с США в 90-х годах XX века, в которых после развала СССР преобладало мнение о том, что крупных геополитических противников у США больше нет и в развитии вооружений необходимо больше ориентироваться на ведение локальных конфликтов – по сути, колониальных войн с заведомо более слабым противником. В этот период США активно экспериментировали в области вооружений, что привело к появлению некоторых специфичных образцов вооружений.
Корабли Littoral combat ship (LCS) – гадкие утята американского флота
Как будто уже в то время не было видно, что Китай «втопил педаль в пол», да и Россия много раз преподносила сюрпризы тем, кто желал её окончательного развала и деградации. Впрочем, осознание реальности отчасти вернулось с приходом президента Д. Трампа: впервые со времен «холодной войны» в военную доктрину США возвращается возможность противостояния между великими державами в формате «большой войны».
Так в какие военные конфликты может быть вовлечена Россия?
Ядерная война
Существует диаметрально противоположные мнения относительно ядерного оружия. Одни считают, что ядерное оружие практически бесполезно, поскольку, кроме Хиросимы и Нагасаки, больше нигде не применялось, и необходимо максимально развивать конвенциональные силы, оставив ограниченное количество ядерных зарядов «на всякий случай». Другие считают, что при наличии ядерного оружия силы общего назначения нужны только для ведения противопартизанских действий, а в случае конфликта с развитой державой следует сразу применять ядерное оружие, как минимум тактическое.
Очевидно, что истина лежит где-то посередине. С одной стороны, именно ядерное оружие не даёт потенциальным противникам развязать войну против России, скорее всего, уже «вчера». Да и сейчас, не будь у РФ ядерного оружия, военные провокации с нарушением границ были бы неотъемлемым элементом нашей реальности.
Ядерные арсеналы стран мира
Каким бы слабым или коррумпированным ни было или не будет руководство страны, маловероятно, что оно захочет разделить участь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Даже первый президент России Б.Н. Ельцин, несмотря на все уступки странам Запада, явно не хотел остаться без ядерного оружия, которое сейчас можно рассматривать как «последний довод королей».
Понимая значение ядерного оружия, потенциальный противник всегда будет искать возможность нивелировать наш ядерный потенциал, как с помощью перспективных систем для нанесения внезапного обезоруживающего удара, так и с помощью глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).
Необходимо чётко понимать, что в текущем историческом периоде Россия неспособна создать конвенциональные силы, способные противостоять объединённым силам блока НАТО в неядерном конфликте. То есть в случае успешного нанесения противником внезапного обезоруживающего удара последующее сопротивление конвенциональных вооружённых сил РФ, скорее всего, будет сломлено.
Соотношение сил России и блока НАТО
Увеличение доли городского населения и его зависимость от коммунальной инфраструктуры позволит США и их союзникам расстреливать российские города в соответствии с вышеупомянутой доктриной Дуэ. Далеко не факт, что население РФ, да и большинства других развитых стран, согласится долгие годы терпеть лишения ради сохранения территориальной целостности, например, сохранения Крыма, Курильских островов или Калининграда, если таковые требования будут формальным поводом для войны.
Вывод из строя крупных электростанций приведёт к катастрофическим последствиям для населения и промышленности любой развитой державы
Возможные сценарии ядерной войны
Можно предположить три потенциально возможных сценария ядерной войны с участием РФ:
1. Глобальная ядерная война, когда происходит полноценный обмен ударами между США и Россией, заодно достаётся и всему остальному миру.
2. Ограниченная ядерная война с США или другой страной (коалицией стран), когда ядерные заряды применяются, например, только по зарубежным или сильно удалённым военным базам, против флота и авиации, находящихся в нейтральных водах (воздушном пространстве). Может предшествовать сценарию №1.
3. Ограниченная ядерная война, в которой РФ наносит внезапный обезоруживающий удар по противнику, имеющему незначительный ядерный арсенал и угрожающему применить его применить против России.
Во всех других сценариях применение ядерного оружия нашей страной маловероятно. Даже в случае серьёзного конфликта с достаточно сильной страной, например, с Японией из-за Курильских островов или Турцией из-за чего угодно, первыми ядерный удар мы не нанесём, поскольку политические последствия и последующие за ними экономические последствия существенно перевесят выгоды от быстрой победы. Не применяли ядерное оружие в аналогичной ситуации и другие страны, например, Великобритания против Аргентины в Фолклендском конфликте, хотя у англичан имелся вполне реальный шанс расстаться с «недвижимостью» на другом конце планеты.
Война за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией велась только конвенциональным оружием. На фото — горящий британский эсминец «Шеффилд»
Почему необходимо разделить эти три типа ядерных конфликтов? Потому, что каждый из них диктует свои требования к ядерному арсеналу. Для глобального конфликта необходим ядерный арсенал, обладающий высокой устойчивостью к внезапному обезоруживающему удару противника. Ограниченная ядерная война требует наличия тактического ядерного оружия, которое может применяться против флота и авиации, а также носителей, удар которыми может быть перенацелен или отменён в любой момент. А задача нанесения внезапного обезоруживающего удара предъявляет повышенные требования к точности и минимизации подлётного времени ядерных боевых блоков.
Многоцелевые атомные подводные лодки (МЦАПЛ) «Вирджиния» могут стать эффективным оружием для внезапного обезоруживающего удара, при условии их оснащения гиперзвуковым комплексом Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) с ядерным оснащением
В России эту задачу частично могут решать МЦАПЛ модернизированного проекта 885М с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» (с поправкой на меньшую дальность ракет «Циркон»)
Как могут развиваться события?
Сразу оговоримся, что вариант «слива» страны руководством мы не рассматриваем, поскольку в этом случае вообще ничто не имеет смысла: ни закладка новых кораблей, ни закупки танков и самолётов, ни разработка перспективных вооружений. Считаем, что руководство страны адекватно, способно принимать жёсткие решения и имеет политическую волю, чтобы эти решения выполнять.
Третий сценарий в настоящий момент наименее реален, тем не менее, отказываться от него нельзя. Кто подпадает под потенциальные цели? Индия, Пакистан, Северная Корея. То, что у нас сейчас нет с ними разногласий, не значит, что они не возникнут позже. Возможно, появится кто-то ещё, в возможных кандидатах на обладание ядерным арсеналом Саудовская Аравия, Иран, Бразилия, Колумбия, Тайвань, Япония, Южная Корея, Египет, Швеция. Учитывая историческую непредсказуемость развития отношений между странами, когда вчерашние союзники становятся врагами, задача по подавлению ограниченного ядерного арсенала потенциального противника должна учитываться при строительстве российских ядерных сил.
Как возможный сценарий: как бы ни были плохи США как «мировой жандарм», получить конкурентов, обладающих ядерным оружием, они не хотят и активно этому препятствуют. В 1963 году, когда только четыре государства имели ядерные арсеналы, правительство США делало прогноз, что в течение предстоящего десятилетия появится от 15 до 25 государств, обладающих ядерным оружием. Случись в США кризис, сравнимый с развалом СССР, баланс сил в мире может существенно измениться. ЕС уже, а Китай пока вряд ли смогут контролировать нераспространение ядерного оружия в мире, у России своих проблем полно, да и нет такого глобального влияния, как у СССР. Возникший «вакуум власти» может привести к рождению пары-тройки новых ядерных держав, что повысит вероятность реализации сценария №3.
Второй сценарий может развиться как результат случайного стечения обстоятельств или намеренной провокации. К примеру, началась перестрелка между российскими и американскими военнослужащими в Сирии – перевес на нашей стороне. Американские военные вызывают авиацию, которая наносит удар по нашей колонне, мы в ответ сбиваем несколько американских самолётов, включая АВАКС.
Если ситуация на этом не остановится, США наносят массированный удар по нашей базе в Сирии, возможно, топят несколько кораблей в Средиземном море. На этом этапе у нас уже не останется ресурсов для продолжения боевых действий без применения тактического ядерного оружия (ТЯО), поскольку у США на несколько порядков больше как зарубежных баз, так и высокоточного оружия. Прямой «размен» приведёт к полному истощению наших конвенциональных сил, что как раз и может быть целью США.
Соответственно, вначале ТЯО может применяться только против флота США, которым нет смысла отвечать симметрично (применять ТЯО по нашим кораблям), поскольку их возможности позволяют уничтожить наш флот и без этого, но вот сам факт атаки ТЯО они оставить без внимания не могут. Следовательно, они могут применять ТЯО как против российских военных баз за рубежом, так и против военных отдалённых баз, размещённых на территории РФ большом удалении от крупных городов, при этом нанося удары конвенциональным оружием по некоторым важным объектам в глубине территории.
После этого СЯС РФ могут начать «закрывать» американские базы по всему миру, независимо от того, на чьей территории они находятся (разумеется, если только это не сама по себе ядерная держава). Возможно, симметрично будут нанесены ядерные удары по базам на территории США с минимальным количеством населения, например, где-нибудь на Аляске.
Пожалуй, это будет последний рубеж, за которым или стороны смогут остановиться, или ядерная война перерастёт в глобальную по первому сценарию.
Альтернативный вариант реализации сценария №2 – это полномасштабное нападение сильной ядерной державы в его классическом варианте: сухопутные войска, флот, авиация, с целью присвоения части территории. Что-то, подобное происходившему в прошлом веке на острове Даманском, но на несколько порядков интенсивнее. Наши отношения с КНР сейчас можно охарактеризовать как партнёрские, и при давлении, оказываемом США на Китай, в обозримой перспективе они таковыми и останутся. Но при всём это мы должны учитывать не политические отношения, а фактические военные возможности КНР. В том случае, если США потеряют своё доминирующее положение в мире, Китай быстро восстановит полный контроль над Тайванем, выбьет Японию и другие страны региона со спорных островов, а затем, вполне вероятно, обратит своё внимание и на нас.
Сравнение военных потенциалов США, России и КНР
В том, что подобный вариант может осуществить блок НАТО, есть сильные сомнения. США вряд ли решатся на наземное вторжение, не имея мощного союзника на европейском континенте. Во времена ВМВ это был СССР, а сейчас такового у них не наблюдается. У «старых» европейцев вряд ли появится желание вновь испробовать на себе все прелести наземного вторжения в Россию, а «младоевропейцы» физически такое реализовать неспособны.
Первый сценарий – глобальная ядерная война. Вопреки распространённому мнению она не приведёт к гибели всего живого. Даже человечество, скорее всего, уцелеет, хотя и будет отброшено в развитии на несколько сотен лет назад.
Глобальную ядерную войну могут начать США, уверовавшие в свою способность уничтожить российский ядерный потенциал внезапным обезоруживающим ударом и в возможности глобальной системы ПРО остановить случайно уцелевшие боеголовки. Или же глобальная ядерная война может стать продолжением ограниченной ядерной войны по сценарию №2 в случае, если после применения ТЯО конфликтующие стороны не смогут или не захотят остановиться. Теоретически существует возможность случайного развязывания ядерной войны из-за сбоев систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН), атаки хакеров или чего-то в этом роде, особенно если одна из сторон находится в системном кризисе с ослабленной государственной властью.
В следующем материале рассмотрим возможные сценарии конфликтов с применением только конвенционального оружия, в которые может быть вовлечена Российская Федерация.