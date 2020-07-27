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Вооружение

Какой она может быть? Сценарии ядерной войны

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Можно ли вообще понять, какой может быть следующая война? Насколько достоверно лидеры государств и военачальники представляли, как будет выглядеть Первая мировая война или Вторая мировая война (ВМВ), и насколько их прогнозы совпали с реальностью в ходе ведения этих войн?


В разные исторические периоды появление новых вооружений вызывало некую эйфорию, что приводило к рождению теорий о необходимости существенного перекоса в пользу того или иного типа вооружений. Достаточно вспомнить доктрину генерала Джулио Дуэ, который предполагал, что войну можно выиграть только авиацией, причём предназначенной исключительно для бомбёжек мирных городов, в то время как от фронтовой авиации, истребителей противовоздушной обороны (ПВО) и зенитной артиллерии предлагалось отказаться в принципе.

Какой она может быть? Сценарии ядерной войны

Доктрина Дуэ предполагала, что основным вооружением должны были стать бомбардировщики, в ущерб другим типам вооружений

В реальном мире оказалось, что одними бомбардировками вряд ли можно сломить сопротивление противника и можно «добомбиться» до того момента, когда танки противника при поддержке истребителей и штурмовиков вкатятся на твои аэродромы.

Иногда появлению новых прогнозов и доктрин способствует изменение геополитической ситуации, как в случае с США в 90-х годах XX века, в которых после развала СССР преобладало мнение о том, что крупных геополитических противников у США больше нет и в развитии вооружений необходимо больше ориентироваться на ведение локальных конфликтов – по сути, колониальных войн с заведомо более слабым противником. В этот период США активно экспериментировали в области вооружений, что привело к появлению некоторых специфичных образцов вооружений.


Корабли Littoral combat ship (LCS) – гадкие утята американского флота

Как будто уже в то время не было видно, что Китай «втопил педаль в пол», да и Россия много раз преподносила сюрпризы тем, кто желал её окончательного развала и деградации. Впрочем, осознание реальности отчасти вернулось с приходом президента Д. Трампа: впервые со времен «холодной войны» в военную доктрину США возвращается возможность противостояния между великими державами в формате «большой войны».
Так в какие военные конфликты может быть вовлечена Россия?

Ядерная война



Существует диаметрально противоположные мнения относительно ядерного оружия. Одни считают, что ядерное оружие практически бесполезно, поскольку, кроме Хиросимы и Нагасаки, больше нигде не применялось, и необходимо максимально развивать конвенциональные силы, оставив ограниченное количество ядерных зарядов «на всякий случай». Другие считают, что при наличии ядерного оружия силы общего назначения нужны только для ведения противопартизанских действий, а в случае конфликта с развитой державой следует сразу применять ядерное оружие, как минимум тактическое.

Очевидно, что истина лежит где-то посередине. С одной стороны, именно ядерное оружие не даёт потенциальным противникам развязать войну против России, скорее всего, уже «вчера». Да и сейчас, не будь у РФ ядерного оружия, военные провокации с нарушением границ были бы неотъемлемым элементом нашей реальности.


Ядерные арсеналы стран мира

Каким бы слабым или коррумпированным ни было или не будет руководство страны, маловероятно, что оно захочет разделить участь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Даже первый президент России Б.Н. Ельцин, несмотря на все уступки странам Запада, явно не хотел остаться без ядерного оружия, которое сейчас можно рассматривать как «последний довод королей».

Понимая значение ядерного оружия, потенциальный противник всегда будет искать возможность нивелировать наш ядерный потенциал, как с помощью перспективных систем для нанесения внезапного обезоруживающего удара, так и с помощью глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).

Необходимо чётко понимать, что в текущем историческом периоде Россия неспособна создать конвенциональные силы, способные противостоять объединённым силам блока НАТО в неядерном конфликте. То есть в случае успешного нанесения противником внезапного обезоруживающего удара последующее сопротивление конвенциональных вооружённых сил РФ, скорее всего, будет сломлено.


Соотношение сил России и блока НАТО

Увеличение доли городского населения и его зависимость от коммунальной инфраструктуры позволит США и их союзникам расстреливать российские города в соответствии с вышеупомянутой доктриной Дуэ. Далеко не факт, что население РФ, да и большинства других развитых стран, согласится долгие годы терпеть лишения ради сохранения территориальной целостности, например, сохранения Крыма, Курильских островов или Калининграда, если таковые требования будут формальным поводом для войны.


Вывод из строя крупных электростанций приведёт к катастрофическим последствиям для населения и промышленности любой развитой державы

Возможные сценарии ядерной войны


Можно предположить три потенциально возможных сценария ядерной войны с участием РФ:

1. Глобальная ядерная война, когда происходит полноценный обмен ударами между США и Россией, заодно достаётся и всему остальному миру.

2. Ограниченная ядерная война с США или другой страной (коалицией стран), когда ядерные заряды применяются, например, только по зарубежным или сильно удалённым военным базам, против флота и авиации, находящихся в нейтральных водах (воздушном пространстве). Может предшествовать сценарию №1.

3. Ограниченная ядерная война, в которой РФ наносит внезапный обезоруживающий удар по противнику, имеющему незначительный ядерный арсенал и угрожающему применить его применить против России.

Во всех других сценариях применение ядерного оружия нашей страной маловероятно. Даже в случае серьёзного конфликта с достаточно сильной страной, например, с Японией из-за Курильских островов или Турцией из-за чего угодно, первыми ядерный удар мы не нанесём, поскольку политические последствия и последующие за ними экономические последствия существенно перевесят выгоды от быстрой победы. Не применяли ядерное оружие в аналогичной ситуации и другие страны, например, Великобритания против Аргентины в Фолклендском конфликте, хотя у англичан имелся вполне реальный шанс расстаться с «недвижимостью» на другом конце планеты.


Война за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией велась только конвенциональным оружием. На фото — горящий британский эсминец «Шеффилд»

Почему необходимо разделить эти три типа ядерных конфликтов? Потому, что каждый из них диктует свои требования к ядерному арсеналу. Для глобального конфликта необходим ядерный арсенал, обладающий высокой устойчивостью к внезапному обезоруживающему удару противника. Ограниченная ядерная война требует наличия тактического ядерного оружия, которое может применяться против флота и авиации, а также носителей, удар которыми может быть перенацелен или отменён в любой момент. А задача нанесения внезапного обезоруживающего удара предъявляет повышенные требования к точности и минимизации подлётного времени ядерных боевых блоков.


Многоцелевые атомные подводные лодки (МЦАПЛ) «Вирджиния» могут стать эффективным оружием для внезапного обезоруживающего удара, при условии их оснащения гиперзвуковым комплексом Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) с ядерным оснащением


В России эту задачу частично могут решать МЦАПЛ модернизированного проекта 885М с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» (с поправкой на меньшую дальность ракет «Циркон»)

Как могут развиваться события?


Сразу оговоримся, что вариант «слива» страны руководством мы не рассматриваем, поскольку в этом случае вообще ничто не имеет смысла: ни закладка новых кораблей, ни закупки танков и самолётов, ни разработка перспективных вооружений. Считаем, что руководство страны адекватно, способно принимать жёсткие решения и имеет политическую волю, чтобы эти решения выполнять.

Третий сценарий в настоящий момент наименее реален, тем не менее, отказываться от него нельзя. Кто подпадает под потенциальные цели? Индия, Пакистан, Северная Корея. То, что у нас сейчас нет с ними разногласий, не значит, что они не возникнут позже. Возможно, появится кто-то ещё, в возможных кандидатах на обладание ядерным арсеналом Саудовская Аравия, Иран, Бразилия, Колумбия, Тайвань, Япония, Южная Корея, Египет, Швеция. Учитывая историческую непредсказуемость развития отношений между странами, когда вчерашние союзники становятся врагами, задача по подавлению ограниченного ядерного арсенала потенциального противника должна учитываться при строительстве российских ядерных сил.

Как возможный сценарий: как бы ни были плохи США как «мировой жандарм», получить конкурентов, обладающих ядерным оружием, они не хотят и активно этому препятствуют. В 1963 году, когда только четыре государства имели ядерные арсеналы, правительство США делало прогноз, что в течение предстоящего десятилетия появится от 15 до 25 государств, обладающих ядерным оружием. Случись в США кризис, сравнимый с развалом СССР, баланс сил в мире может существенно измениться. ЕС уже, а Китай пока вряд ли смогут контролировать нераспространение ядерного оружия в мире, у России своих проблем полно, да и нет такого глобального влияния, как у СССР. Возникший «вакуум власти» может привести к рождению пары-тройки новых ядерных держав, что повысит вероятность реализации сценария №3.

Второй сценарий может развиться как результат случайного стечения обстоятельств или намеренной провокации. К примеру, началась перестрелка между российскими и американскими военнослужащими в Сирии – перевес на нашей стороне. Американские военные вызывают авиацию, которая наносит удар по нашей колонне, мы в ответ сбиваем несколько американских самолётов, включая АВАКС.

Если ситуация на этом не остановится, США наносят массированный удар по нашей базе в Сирии, возможно, топят несколько кораблей в Средиземном море. На этом этапе у нас уже не останется ресурсов для продолжения боевых действий без применения тактического ядерного оружия (ТЯО), поскольку у США на несколько порядков больше как зарубежных баз, так и высокоточного оружия. Прямой «размен» приведёт к полному истощению наших конвенциональных сил, что как раз и может быть целью США.

Соответственно, вначале ТЯО может применяться только против флота США, которым нет смысла отвечать симметрично (применять ТЯО по нашим кораблям), поскольку их возможности позволяют уничтожить наш флот и без этого, но вот сам факт атаки ТЯО они оставить без внимания не могут. Следовательно, они могут применять ТЯО как против российских военных баз за рубежом, так и против военных отдалённых баз, размещённых на территории РФ большом удалении от крупных городов, при этом нанося удары конвенциональным оружием по некоторым важным объектам в глубине территории.

После этого СЯС РФ могут начать «закрывать» американские базы по всему миру, независимо от того, на чьей территории они находятся (разумеется, если только это не сама по себе ядерная держава). Возможно, симметрично будут нанесены ядерные удары по базам на территории США с минимальным количеством населения, например, где-нибудь на Аляске.

Пожалуй, это будет последний рубеж, за которым или стороны смогут остановиться, или ядерная война перерастёт в глобальную по первому сценарию.

Альтернативный вариант реализации сценария №2 – это полномасштабное нападение сильной ядерной державы в его классическом варианте: сухопутные войска, флот, авиация, с целью присвоения части территории. Что-то, подобное происходившему в прошлом веке на острове Даманском, но на несколько порядков интенсивнее. Наши отношения с КНР сейчас можно охарактеризовать как партнёрские, и при давлении, оказываемом США на Китай, в обозримой перспективе они таковыми и останутся. Но при всём это мы должны учитывать не политические отношения, а фактические военные возможности КНР. В том случае, если США потеряют своё доминирующее положение в мире, Китай быстро восстановит полный контроль над Тайванем, выбьет Японию и другие страны региона со спорных островов, а затем, вполне вероятно, обратит своё внимание и на нас.


Сравнение военных потенциалов США, России и КНР

В том, что подобный вариант может осуществить блок НАТО, есть сильные сомнения. США вряд ли решатся на наземное вторжение, не имея мощного союзника на европейском континенте. Во времена ВМВ это был СССР, а сейчас такового у них не наблюдается. У «старых» европейцев вряд ли появится желание вновь испробовать на себе все прелести наземного вторжения в Россию, а «младоевропейцы» физически такое реализовать неспособны.

Первый сценарий – глобальная ядерная война. Вопреки распространённому мнению она не приведёт к гибели всего живого. Даже человечество, скорее всего, уцелеет, хотя и будет отброшено в развитии на несколько сотен лет назад.

Глобальную ядерную войну могут начать США, уверовавшие в свою способность уничтожить российский ядерный потенциал внезапным обезоруживающим ударом и в возможности глобальной системы ПРО остановить случайно уцелевшие боеголовки. Или же глобальная ядерная война может стать продолжением ограниченной ядерной войны по сценарию №2 в случае, если после применения ТЯО конфликтующие стороны не смогут или не захотят остановиться. Теоретически существует возможность случайного развязывания ядерной войны из-за сбоев систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН), атаки хакеров или чего-то в этом роде, особенно если одна из сторон находится в системном кризисе с ослабленной государственной властью.

В следующем материале рассмотрим возможные сценарии конфликтов с применением только конвенционального оружия, в которые может быть вовлечена Российская Федерация.
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Использованы фотографии:
dw.com, naval.com.br, SiviLink.ru
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59 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 18:08 Новый
    • 7
    • 7
    0
    Теоретически существует возможность случайного развязывания ядерной войны из-за сбоев систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН), атаки хакеров или чего-то в этом роде, особенно если одна из сторон находится в системном кризисе с ослабленной государственной властью.

    Теоретически, вообще все возможно.. ну а на практике.. думаю этого никогда не случится.. сейчас уничтожить государство или поработить есть массу других вариантов, причем более эффективных ... как пример бактериологическое оружие, вирусы.. Вот вместо КОвида, мог бы быть, (теоретически) более смертоносный вирус.. А у страны агрессора, была бы вакцина.. и вся война.. Пока вычисляешь откуда он пришел, половина населения вымрет и экономика рухнет..
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:20 Новый
      • 4
      • 4
      0
      Цитата: Svarog
      Пока вычисляешь откуда он пришел, половина населения вымрет и экономика рухнет..
      Но ты успеваешь нажать красную кнопку и .... Результат не тот, для агрессора.
      Насколько достоверно лидеры государств и военачальники представляли, как будет выглядеть Первая мировая война или Вторая мировая война (ВМВ), и насколько их прогнозы совпали с реальностью в ходе ведения этих войн?
      А вы не знаете?Агрессоры все спрогнозировали не верно. Говорят что МВ было не 2, а 5. И все они шли не по сценарию. Включая, наполеоновские, которые закончились окончательным разгромом Наполеона. Тут как в шахматах наоборот. Кто первый ходит, тот гарантированно проигрывает. request
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:59 Новый
        • 1
        • 1
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Кто первый ходит, тот гарантированно проигрывает.

        "Любое наступление, не приводящее к миру, оканчивается поражением". Карл фон Клаузевиц.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 20:05 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Лично для меня более актуально стоял бы вопрос:
      "А что ПОСЛЕ ядерной войны?!"
      Всем горячим головам, угрожающим в случае чего применить ядерную дубину я советую посмотреть хороший фильм "У последнего берега" ("На последнем берегу")
      В двух словах - в Австралии остатки человечества после ядерной войны наблюдают, как неотвратимо на них надвигается радиоактивный циклон. И спасения уже нет. И никто не вникает кто нанес удар первым. Все просто осознают, что они - ПОСЛЕДНИЕ люди в истории человечества...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:10 Новый
    • 8
    • 16
    -8
    Какой она может быть? Сценарии ядерной войны
    Главное не сценарий, а результат. И он известен. Победа будет за нами! Не дергайтесь.
    1. serpent
      serpent Сегодня, 18:23 Новый
      • 14
      • 7
      +7
      Цитата: Mavrikiy
      Какой она может быть? Сценарии ядерной войны
      Главное не сценарий, а результат. И он известен. Победа будет за нами! Не дергайтесь.

      За кем, за "вами"? За чернобыльскими мутантами? Ну, ура-патриоты! Ну, стервецы! Им и ядерная война как с гуся вода! Не дай бог вам в свои ручёнки красную кнопку получить... не дай бог...
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 18:42 Новый
        • 4
        • 11
        -7
        Цитата: serpent
        За кем, за "вами"? За чернобыльскими мутантами? Ну, ура-патриоты! Ну, стервецы! Им и ядерная война нипочём! Не дай бог вам в свои ручёнки красную кнопку получить... не дай бог...

        Вот продажные твари! Маму родную готовы продать за бабло. Не дай бог вам в свои подлые трясущиеся ручёнки красную кнопку под контроль получить... не дай бог.
        1. serpent
          serpent Сегодня, 18:45 Новый
          • 9
          • 7
          +2
          Цитата: Mavrikiy
          Вот продажные твари! Маму родную готовы продать за бабло.

          Да уж... Пригожинские тролли — они такие...
        2. Dzot
          Dzot Сегодня, 18:48 Новый
          • 8
          • 9
          -1
          Цитата: Mavrikiy
          Цитата: serpent
          За кем, за "вами"? За чернобыльскими мутантами? Ну, ура-патриоты! Ну, стервецы! Им и ядерная война нипочём! Не дай бог вам в свои ручёнки красную кнопку получить... не дай бог...

          Вот продажные твари! Маму родную готовы продать за бабло. Не дай бог вам в свои подлые трясущиеся ручёнки красную кнопку под контроль получить... не дай бог.

          Таких продажных развелось до жути ..Только и ждут развала России ,чтобы ботинки нато начищать и пончики с джемом подносить с улыбочкой ..(Окраина тому пример )..
          Так что все нормально ,пока такие Россию хают и санкциями обкладывают ..Значит верным путем идем..Пусть лают тут падлы soldier
          Не видать им России под каблуком запада ..Все пишется !
          1. serpent
            serpent Сегодня, 19:02 Новый
            • 6
            • 4
            +2
            Тебе, Михан, хорошо — ты в ДЗОТе сидишь. Да и мне кажется, что ты ядерную войну довольно легко перенесёшь — что твой таракан. Тебя и радиация не возьмёт — после водки-то. А вот нормальным людям ядерной войны не хочется. Так как победителей в ней не будет.
            1. Dzot
              Dzot Сегодня, 20:18 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Цитата: serpent
              Тебе, Михан, хорошо — ты в ДЗОТе сидишь. Да и мне кажется, что ты ядерную войну довольно легко перенесёшь

              Это точно ! А вот вас читая ,скоро второй инфаркт получу..в мирное время .. laughing
              Цитата: serpent
              Тебя и радиация не возьмёт — после водки-то. А вот нормальным людям ядерной войны не хочется. Так как победителей в ней не будет.

              Видал я этих "нормальных людей" в 90-х и в 80-х Хитрые и скольские ..довели страну до дна ! И сейчас опять хотите повторить ?
              Вот такие дела в танковых дивизиях второго эшелона Урала . soldier
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 18:49 Новый
        • 4
        • 7
        -3
        Цитата: serpent
        За кем, за "вами"? За чернобыльскими мутантами? Ну, ура-патриоты! Ну, стервецы! Им и ядерная война как с гуся вода! Не дай бог вам в свои ручёнки красную кнопку получить... не дай бог...

        Привет, Гейропа подкатила. fool Не все еще продали?
        1. serpent
          serpent Сегодня, 18:52 Новый
          • 7
          • 3
          +4
          Цитата: Mavrikiy
          Привет, Гейропа

          Здрасти, а меня Сергей зовут. Но можете не представляться. Это лишнее.
    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 18:38 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Это откуда же такая потрясающая информация? Прям бальзам на душу! Вы, наверное, знаете что-то такое, чего вообще не знает никто.
      Кто-то, не помню кто, давным-давно сказал, что "В ядерной войне победителей не будет", я полагаю, что он был всё-таки прав. request
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:05 Новый
        • 4
        • 0
        +4
        Цитата: Морской Кот
        Кто-то, не помню кто, давным-давно сказал, что "В ядерной войне победителей не будет", я полагаю, что он был всё-таки прав.

        Не люблю я того товарища, но он здесь прав. Это слова Н.С.Хрущёва в момент Карибского кризиса.
      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 19:16 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Цитата: Морской Кот
        Кто-то, не помню кто, давным-давно сказал, что "В ядерной войне победителей не будет", я полагаю, что он был всё-таки прав.

        Он другое имел в виду. Что начинать ядерную войну ради победы в ней- исключительно глупая идея. Это к вопросу всегда чрезвычайно популярной на Западе концепции первого, обезоруживающего удара.

        А вот применение ответно-встречного удара, и наказание агрессора- как не крути, всё же победа.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 19:42 Новый
          • 3
          • 0
          +3
          Вот только если удар будет ответным, то кто будет праздновать победу? Те отсидятся по бункерам? Меня это как-то не вдохновляет.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:55 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Цитата: Морской Кот
            Вот только если удар будет ответным, то кто будет праздновать победу?

            Не все победы удаётся отпраздновать.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 20:17 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Одно дело, если не удаётся отпраздновать тем, кто погиб с оружием в руках защищая свою Родину, другое дело быть прихлопнутым как муха старой газетой по вине политиков, сидящих не на своём месте.. Есть разница.
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 20:18 Новый
                • 0
                • 0
                0
                Цитата: Морской Кот
                Одно дело, если не удаётся отпраздновать тем, кто погиб с оружием в руках защищая свою Родину

                Можно и оружие в руки взять...Но это ничего не даст.
          2. Svarog
            Svarog Сегодня, 19:57 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Цитата: Морской Кот
            Вот только если удар будет ответным, то кто будет праздновать победу? Те отсидятся по бункерам? Меня это как-то не вдохновляет.

            Так сказано же было.. мы в рай, агрессор в ад..ну а обнуленные в бункер..
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 20:20 Новый
              • 1
              • 1
              0
              Браво, Владимир! Лучше не скажешь! good drinks
        2. Альф
          Альф Сегодня, 20:02 Новый
          • 2
          • 1
          +1
          Цитата: Лопатов
          А вот применение ответно-встречного удара, и наказание агрессора- как не крути, всё же победа.

          Пиррова..Как говорил одноногий Джон-живые позавидуют мертвым.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 20:08 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: Альф
            Пиррова.

            Какая разница? Главное, чтобы агрессор победу не праздновал.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:11 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    В реальном мире оказалось, что одними бомбардировками вряд ли можно сломить сопротивление противника и можно «добомбиться» до того момента, когда танки противника при поддержке истребителей и штурмовиков вкатятся на твои аэродромы.
    И тем не менее в Югославии они смогли бомбами выиграть войну...
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 18:43 Новый
      • 6
      • 3
      +3
      Сергей, добрый день. hi
      Вот посмотрел я по схеме на соотношение по авиации между нами и США, и почему-то сразу вспомнился последний год Великой войны, когда авиация союзников охотилась за немецкими танками как хотела, а те решались совершать марши лишь по ночам, а сейчас и ночью бессмысленно. Так что превосходство России в танках как-то не успокаивает. Да и флот у нас - одни слёзы.
      1. 5-9
        5-9 Сегодня, 19:16 Новый
        • 3
        • 2
        +1
        Угу вот только когда немцы решили показать "как мы воюем на Востоке" и собрали мало-мальский танковый кулак, так сразу случились Арденны, 20 тыщ пленных и мольбы к Дядюшке Джо подсобить...
        Американская авиация не хотела и не умела делать ничего, кроме стирания немецких городов.... А выпрошенные со скандалом Айком Тандерболты гонялись в свое удовольствие за одиночными грузовиками..... А за 3 месяца бомбежек Югославии в Косово было обнаружено аж 11 уничтоженных танков, причём половина албанцами из рпг и фугасов
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 19:48 Новый
          • 1
          • 1
          0
          ... мольбы к Дядюшке Джо подсобить...

          Перечитайте переписку глав государств того времени, если Вы вообще её читали. Нет там никакой мольбы.
          , так сразу случились Арденны,

          Ага, пока была нелётная погода, на что немцы и уповали. А что стало потом с этим наступлением?
          Про охоту за грузовиками пацанам рассказывайте, которые окромя Покемонов ничего не читали.
          Витмана, как и многих других, вместе с танком и экипажем кто прихлопнул?
      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 20:10 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Цитата: Морской Кот
        Так что превосходство России в танках как-то не успокаивает.

        Его нет, это фейк. Большинство этих танков небоеспособны, и стоят в очереди или на переплавку, или на капремонт с модернизацией.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 20:18 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Ну так тем более, ещё меньше поводов для восторга.
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 20:22 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Какой восторг?
            Мы можем надеяться только на причинение противнику неприемлемого для него ущерба.
            Времена "Сегодня в Бресте, завтра в другом Бресте" ушли в прошлое с развалом Союза.

            Ну и плюс из-за нашей слабости очень велика вероятность "ядерной эскалации"
            То есть ТЯО мы применим первыми.И будем вынуждены уповать только на то, что у противников не настолько железные яйца, чтобы повышать ставки.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 20:26 Новый
              • 0
              • 1
              -1
              [quote=... То есть ТЯО мы применим первыми.И будем вынуждены уповать только на то, что у противников не настолько железные яйца, чтобы повышать ставки.[/quote]
              Стал быть, куда ни кинь -- всюду клин! Ну, "И куды крестьянину податься?" Завернуться в белое и медленно ползти на кладбище, как в старом анекдоте про Армянское радио? laughing
              1. Лопатов
                Лопатов Сегодня, 20:33 Новый
                • 1
                • 0
                +1
                Цитата: Морской Кот
                Завернуться в белое и медленно ползти на кладбище, как в старом анекдоте про Армянское радио?

                Трепыхаться. Как в притче про лягушку в кувшине.

                Вон, Асад трепыхается... И не казнён или убит, как другие, кого американцы вознамерились скинуть.
    2. Dzot
      Dzot Сегодня, 18:55 Новый
      • 3
      • 9
      -6
      Цитата: svp67
      И тем не менее в Югославии они смогли бомбами выиграть войну...

      Они ее не выиграли ,как и в Ираке , Ливии ,Афганистане.. И пытались КНДР так же замочить
      Их время прошло !!!!
      Теперь придется отвечать ,за все ..Приходит многополярный мир и тактика гегемонии и безнаказанности уходит ..
      Россия ЭТО сделала и наращивает влияние !
  4. 5-9
    5-9 Сегодня, 18:19 Новый
    • 7
    • 1
    +6
    МРЯУ обсуждать смысла нет, это потеря десятков миллионов людей для каждой из сторон.
    А вот варианты 2 и 3....понимаете ли, у вас на картинках какие-то абстрактные тыщи самолётов и танков, которые в строй поставить это месяцы упорного труда и то далеко не все получиться.... А война и начнётся и кончится за неделю-другую, поэтому в расчёт только то, что в строю идёт.
    Ну и Родина не просто так имеет 40% обогатительных мощностей планеты, которые крутились даже в 90х, и у нас около 6000-8000 тыщ тактических зарядов на Калибрах, Искандерах, ПКР, бомба и снарядах 152, 160 и 203 мм.....
    А у партнёров 400 свободнопадающими бонб у США и 40 авиационных ракет у франков.
    Мы войну с НАТО без ТЯО даже после страшного запоя не представляем...5-20 СПЕЦБЧ в обеспечение действий каждой бригады и алга, на Берлин на Канал.... Перевод на компот лимитрофов и оказавшихся на чужом континенте ДжиАй не должен привести, в теории, к МРЯУ...
    Зачем США нападать на нас и какие их проблемы это решит совершенно не понятно...
  5. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 18:20 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Не хотелось бы ни одного из озвученных вариантов. Но готовиться надо ко всем..
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:08 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Mitroha
      Не хотелось бы ни одного из озвученных вариантов.

      Какой бы вариант не был, но всему Земному шару придёт "кардык".
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Ну, ну, писать сценарий апокалипсиса даже не интересно, можно просто разные " киношедевры" посмотреть. Например их много.
    Выбирай на любой вкус.
  7. Grazdanin
    Grazdanin Сегодня, 18:24 Новый
    • 8
    • 6
    +2
    Войны не будет пока вероятность обоюдного уничтожения 100 % Поэтому новые американские космические программы так опасны. Орбитальные самолёты 10 лет в космосе, контракт на новые самолёты и форпост заключён, лунная программа со станцией на орбите Луны, многоразовые первые ступени которые дешевые и быстро подготовляемые к запуску, развитие лазерного и других видов оружия, создание космических войск, обвинения России в милитаризации космоса. Все это говорит что технически США готовы к СОИ 2, сейчас началось обоснование перед конгрессом и народом ее необходимость.
    А нам ответить, кроме как в Твитере, нечем.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 18:36 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: Grazdanin
      Все это говорит что технически США готовы к СОИ 2

      Они финансово не готовы laughing
      1. Grazdanin
        Grazdanin Сегодня, 19:02 Новый
        • 1
        • 2
        -1
        Ничего страшно, разверну огромный экран над территорией России и будут на нем транслировать сумму своего госдолга laughing
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 19:03 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Цитата: Grazdanin
          разверну огромный экран над территорией России

          И на это тоже денег не хватит.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:33 Новый
    • 6
    • 4
    +2
    Далеко не факт, что население РФ, да и большинства других развитых стран, согласится долгие годы терпеть лишения ради сохранения территориальной целостности, например, сохранения Крыма, Курильских островов или Калининграда, если таковые требования будут формальным поводом для войны.
    Автор, пиши за себя честно: "Я маму родную продам за комфорт" fool
  9. dauria
    dauria Сегодня, 18:40 Новый
    • 0
    • 0
    0
    США - Китай.... В это поверю. Спор, накал ситуации до Карибского "загона" американскими эсминцами наших подлодок-дизелюх. Удар торпедой с ядрён-батоном, который тогда чуть не случился. Потом стояние на краю полной боеготовности - и судорожные попытки обеих сторон дипломатически остановиться. На этом всё закончится.
    А наших проще купить-пригрозить.А уж начинать воевать с нами США или Китаю - резко дать конкуренту вырваться в дамки. Так что улыбаемся и держим нейтралитет. Сами не полезут, а нам и лезть некуда.
  10. Светлан
    Светлан Сегодня, 18:45 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    Теоретически, вообще все возможно.. ну а на практике.. думаю этого никогда не случится..

    Думали ли мальчишки начала двадцатого века что им придется пережить газовые атаки? Нет. Не думали.
    Думали ли подростки тридцатых что им придется сгореть в горниле второй мировой? Нет ни разу.
    Думали ли Таджики, Армяне, Азербайджанцы, Чеченцы восьмидесятых, что в девяностых они будут убивать друг друга (и не только)?
    .....
    Короче война может начаться ннвзирая на наше мнение о ней.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:10 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Светлан
      Короче война может начаться ннвзирая на наше мнение о ней.

      Да, наше мнение никого не интересует, но поджигатели войны, были, есть и будут.
  11. stalki
    stalki Сегодня, 18:59 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    То есть в случае успешного нанесения противником внезапного обезоруживающего удара последующее сопротивление конвенциональных вооружённых сил РФ, скорее всего, будет сломлено.
    насмешили так насмешили laughing
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:00 Новый
    • 3
    • 1
    +2
    Зачем переливать из пустого в порожнее?
    Из военной доктрины Российской Федерации:
    «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации».
    Теперь сопоставьте всё это и определитесь только в одном: примет ли решение президент РФ? А тех 7 000 боеголовок хватит на всех - мало не покажется.
    В отличии от ваших сценариев военные из НАТО представляют последствия применения Россией ЯО.
    Единственный вариант - это попытка США попробовать развязать конфликт против РФ силами стран НАТО , оставаясь при этом в стороне. Однако, даю 100%, что GB при этом воздержится.
    ТМВ с использованием ЯО может разразиться, если в ЕС и США исчезнет еда и вода. А так...Будут лаять и визжать из-за забора. yes
  13. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:00 Новый
    • 2
    • 1
    +1
    Мы все попадем в рай...Обещано... smile
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:31 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Странная арифметика по боеголовкам. 7000 у нас и США из чего состоят. У Китая вообще подозрительно смешные цифры.
  15. Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Сегодня, 19:38 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Насколько достоверно лидеры государств и военачальники представляли, как будет выглядеть Первая мировая война или Вторая мировая война (ВМВ), и насколько их прогнозы совпали с реальностью в ходе ведения этих войн?

    Большинство "генералов", безусловно, готовятся к прошедшим войнам. Однако, всегда есть ведущие военные умы, которые не просто представляют, как войны будущего будут выглядеть, но и больше того - сами своими работами опеделяют их облик.
    Так, например, В.К. Триандафиллов еще в 20-е годы разработал основы "теории глубокой операции", чем, по-сути, довольно точно определил облик будущей Второй Мировой Войны.
    А, например, маршал А.М. Василевский в своих мемуарах, написанных в далеких 70-х годах (или еще ранее?), однозначно прогнозировал огромную и разностороннюю роль ЭВМ в войнах будущего. Не прошло и полвека с тех пор, как наш верховный на параде ВМФ вдруг поделился "откровением":
    уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий
  16. Оператор
    Оператор Сегодня, 19:52 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Невооруженным взглядом заметен страх автора статьи перед ядерной войной, причем настолько, что ему отказывает логика laughing

    Такое впечатление, что автор с мая по июль с.г. беспробудно спал и мимо него прошло утверждение в июне верховным главнокомандующим ВС РФ «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания», где черным по белому обозначены пороговые условия применения нашего ядерного оружия - как минимум в ответ на применение противником конвенционного оружия в случае угрозы нашим национальным интересам по всему миру.

    Ежу понятно, что наносить ядерные удары по сирийским террористам или турецким войскам в Ливии мы не будем по причине камеральности этих конфликтов, наличия у РФ других военных инструментов и горячего желания других государств (Египет, ОАЕ, Франция) и без нашего участия вдарить по туркам в Ливии (тогда зачем платить больше?).

    Другое дело, если США в одиночку или вместе со странами НАТО, Японией и Южной Кореей съедут с катушек и нанесут превентивный конвенционный удар по Калининграду, Крыму, Южной Осетии, островам Малой Курильской гряды и т.д. Вот тогда за милую душу мы уничтожим ядерным оружием малой дальности не базы, а целые страны - Польшу, Трибалтику, Румынию, Японию и Южную Корею. Естественно, чтобы привести в чувство США и страны Западной Европы, а заодно восстановить статус-кво в мире по состоянию на 1985 год, включая бывшие советские республики и страны Варшавского договора.

    В случае, если этот пример окажется неубедительным, мы уничтожим ядерным оружием средней дальности европейские страны НАТО, за исключением ядерных Франции и Британии.

    Задействование ядерного оружия межконтинентальной дальности (МБР, БРПЛ, КР "Буревестник", НПА "Посейдон") в ударе непосредственно по территориям США, Франции и Британии возможно только в случае нанесения противником ядерного удара по нашей территории.

    Главное в ядерном конфликте - это сохранить стратегический запас для уничтожения остальных стран мира с целью воспрепятствования их гегемонии в постядерном мире. Единственная страна, которая имеет такую возможность - это Россия. В связи с чем ядерный конфликт в настоящее время маловероятен, поскольку ни одна из других ядерных держав не хочет попасть под раздачу с нашей стороны.

    P.S. Локальные ядерные разборки между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, Северной и Южной Кореями нами должны только приветствоваться, поскольку итогом каждого из них будет тотальное ослабление всех сторон - участников конфликтов.
    1. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 20:03 Новый
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      0
      Цитата: Оператор
      P.S. Локальные ядерные разборки между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, Северной и Южной Кореями нами должны только приветствоваться

      Реальное применение ЯО кем-либо снижает порог дозволенного у всех членов клуба. Окна Овертона, своего рода.
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 20:20 Новый
        • 0
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        0
        А нам-то что от этого - мы единственные в мире, кто может уничтожить всех других оптом и в розницу, у руководства любой страны мира начинается жуткая диарея от одной только мысли напасть на нас с применением какого угодно оружия.

        Поэтому пусть остальные ядерные страны молотят друг друга и автоматически сходят с геополитической арены - мы однозначно будем в плюсе (см. истории конца Османской империи, Австро-Венгерской империи, Третьего рейха, Японской империи, Британской империи и Французской колониальной системы).
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 20:09 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Цитата: Оператор
      P.S. Локальные ядерные разборки между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, Северной и Южной Кореями нами должны только приветствоваться, поскольку итогом каждого из них будет тотальное ослабление всех сторон - участников конфликтов.

      Не вижу повода, для поддержки конфликтов вами приведенных стран с применением ЯО.. во-первых это экологическая катастрофа, во-вторых, это люди, войны развязывают политики, а страдают обычные люди.. в третьих, нужно стремиться не ослабить страны, а укреплять свою.. ну и в четвертых.. эта война выведет укрепит более сильную страну, какой мы не являемся..
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 20:34 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Как ядерная война, например, между Китаем и Индией укрепит, например, США? laughing

        Не надо страдать в думах об "обычных людях" других стран - они о нас явно не страдают.

        На вооружении того же Китая имеется не более 300 боеголовок, у Индии - не более 150, поэтому воздействие на экологию в случае полномасштабного обмена ударами будет ощущаться на территории нашей страны меньше, чем в Западной Европе от взрыва реактора в Чернобыле. Радиоактивные осадки за границами зоны конфликта в основном выпадут в Средней Азии, Пакистане, Иране и ЮВА.
  17. Старый26
    Старый26 Сегодня, 20:17 Новый
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    0
    Цитата: Pavel57
    Странная арифметика по боеголовкам. 7000 у нас и США из чего состоят. У Китая вообще подозрительно смешные цифры.

    У американцев это следующие цифры (на 2017 год)
    МБР - 800 ББ
    БРПЛ - 1984 ББ
    Стратегическая авиация - 1038 ББ
    Всего стратегических - 3822 ББ

    Нестратегических зарядов - 500

    Общий запас ~4,480 ед., в т.ч. развернутых ~1740
    Резерв (складирование и запасные части) ~2,740
    Ожидающие демонтажа ~2300
    Общий объем запасов ~6,780
  18. Gado
    Gado Сегодня, 20:20 Новый
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    Что за "гидравлические" електростанции на схеме выше?
  19. 123456789
    123456789 Сегодня, 20:37 Новый
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    Возможно, появится кто-то ещё, в возможных кандидатах на обладание ядерным арсеналом Саудовская Аравия, Иран, Бразилия, Колумбия, Тайвань, Япония, Южная Корея, Египет, Швеция.

    Украина
    Если хочешь мира, готовься к войне (Si vis pacem, para bellum).
    Пусть ненавидят, лишь бы боялись. «Oderint dum metuant».