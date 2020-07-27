Какой она может быть? Сценарии ядерной войны

Доктрина Дуэ предполагала, что основным вооружением должны были стать бомбардировщики, в ущерб другим типам вооружений

Корабли Littoral combat ship (LCS) – гадкие утята американского флота

Ядерная война

Ядерные арсеналы стран мира

Соотношение сил России и блока НАТО

Вывод из строя крупных электростанций приведёт к катастрофическим последствиям для населения и промышленности любой развитой державы

Возможные сценарии ядерной войны

Война за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией велась только конвенциональным оружием. На фото — горящий британский эсминец «Шеффилд»

Многоцелевые атомные подводные лодки (МЦАПЛ) «Вирджиния» могут стать эффективным оружием для внезапного обезоруживающего удара, при условии их оснащения гиперзвуковым комплексом Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) с ядерным оснащением

В России эту задачу частично могут решать МЦАПЛ модернизированного проекта 885М с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» (с поправкой на меньшую дальность ракет «Циркон»)

Как могут развиваться события?

Сравнение военных потенциалов США, России и КНР